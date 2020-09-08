Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.988,00 68,84 İş Bankası (B) 40.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 68,84
İş Bankası (B) 40.161,40 -2,05 33,07
İş Bankası (C) 5,00 -0,99 -22,00
İş Bankası (Kur.) 362.500,00 72,62
İş Fin.Kir. 3,76 -1,31 -1,05
İş Girişim 8,42 1,20 121,58
İş GMYO 1,71 0,59 -2,84
İş Y. Men. Değ. 8,02 -1,96 99,17
İş Yat. Ort. 2,89 -1,37 79,35
İşbir Holding 1.250,00 -0,67 190,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -2,20 43,55
İttifak Holding 3,87 2,65 4,03
İz Hayvancılık Tarım 4,83 1,05 84,60
İzmir Demir Çelik 19,46 -4,42 137,61
İzmir Fırça 3,89 -0,26 116,11
Jantsa Jant Sanayi 141,20 9,97 165,47
Kafein Yazılım 16,50 0,00 48,57
Kaplamin 10,65 7,58 91,89
Kardemir (A) 4,23 -0,94 59,62
Kardemir (B) 3,47 -1,42 31,44
Kardemir (D) 2,95 -2,32 10,90
Karel Elektronik 16,20 -0,31 11,49
Karsan Otomotiv 2,93 -2,33 85,44
Karsu Tekstil 6,33 -0,16 95,37
Kartonsan 596,90 -0,60 54,50
Katmerciler Ekipman 3,99 -1,48 3,91
Kent Gıda 412,00 -1,55 1674,22
Kerevitaş Gıda 5,05 -0,39 54,91
Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 -30,91
Kiler GMYO 7,05 9,98 86,02
Klimasan Klima 13,40 -1,76 -36,83
Koç Holding 14,76 -1,01 -26,23
Konfrut Gıda 11,75 1,82 50,26
Konya Çimento 401,90 2,26 48,14
Kordsa Teknik Tekstil 11,26 2,55 -11,45
Koza Altın 76,30 -1,17 3,04
Koza Madencilik 13,16 1,62 31,21
Körfez GMYO 4,68 -2,30 95,82
Kristal Kola 2,16 -2,26 43,05
Kron Telekomünikasyon 26,30 1,08 106,76
Kuştur Kuşadası Turizm 103,70 9,91 341,74
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,87 5,13 73,94
Kütahya Porselen 27,00 0,37 307,85
Lider Faktoring 3,11 -6,04 69,48
Link Bilgisayar 33,68 9,99 87,23
Logo Yazılım 89,30 -1,33 46,88
Lokman Hekim Sağlık 8,86 9,93 53,29
Lüks Kadife 26,86 -9,99 210,88
Makina Takım 2,25 -0,88 19,68
Marka Yatırım Holding 2,68 9,84 127,12
Marmaris Altınyunus 91,85 -0,33 29,37
Marshall 206,20 9,97 333,74
Martı GMYO 1,95 -0,51 93,07
Martı Otel 1,15 -0,86 26,37
Mavi Giyim 37,80 0,00 -34,72
Mazhar Zorlu Holding 15,40 0,00 27,38
Mega Polietilen 7,38 9,99 481,81
Menderes Tekstil 3,47 -1,98 164,89
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 49,78 9,99 156,07
Merko Gıda 2,84 9,65 170,48
Metemtur Otelcilik 4,29 2,14 141,01
Metro Holding 2,15 3,86 55,80
Metro Petrol ve Tesisleri 3,75 0,81 91,33
Metro Yatırım Ortaklığı 2,23 -0,45 -58,18
Migros Ticaret 38,36 0,16 58,38
Milpa 4,21 2,43 92,24
Mistral GMYO 3,42 -1,72 80,95
MLP Sağlık 17,81 4,76 11,31
MMC San. ve Tic. Yat. 3,32 9,93 191,23
Mondi Tire Kutsan 6,40 -1,69 54,59
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.105,90 3,05
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,58 3,88 85,38
Net Holding 2,22 -0,89 -14,62
Netaş Telekom. 16,19 1,38 23,97
Niğbaş Niğde Beton 17,46 9,95 181,61
Nuh Çimento 18,33 -0,33 66,87
Nurol GMYO 8,57 -0,23 140,06
Odaş Elektrik 2,50 -1,19 72,93
Olmuksan-IP 6,60 3,94 157,72
Orge Enerji Elektrik 6,97 2,65 40,52
Orma Orman Mahsulleri 8,99 -1,96 225,72
Osmanlı Menkul 15,25 -0,97 265,25
Ostim Endüstriyel Yat 3,07 -2,54 82,74
Otokar 139,00 0,07 -5,47
Oyak Çimento 7,89 -2,11 43,52
Oyak Yat. Ort. 6,30 -0,79 172,89
Oylum Sınai Yatırımlar 3,42 -0,58 10,72
Özak GMYO 3,80 -1,04 47,86
Özbal Çelik Boru 5,71 -5,15 254,25
Özderici GMYO 2,12 0,95 35,03
Özerden Plastik 3,39 3,67 48,68
Panora GMYO 5,33 -1,11 -4,85
Papilon Savunma 15,22 -2,12 97,50
Park Elek.Madencilik 4,35 3,82 42,62
Parsan 18,59 2,88 9,74
Pegasus 45,44 -1,60 -47,41
Peker GMYO 10,80 -10,00 245,05
Penguen Gıda 3,03 1,00 231,01
Pera GMYO 1,61 -0,62 71,28
Pergamon Dış Ticaret 12,21 2,35 57,80
Petkim 4,10 2,24 7,61
Petrokent Turizm 1.108,80 -10,00 765,57
Pınar Et ve Un 19,32 -0,92 110,69
Pınar Su 8,98 -2,92 287,07
Pınar Süt 17,41 -1,75 37,41
Plastikkart 10,75 -1,19 15,97
Polisan Holding 2,93 -1,35 -2,90
Politeknik Metal 178,00 5,95 133,99
Prizma Press Matbaacılık 3,73 -1,06 -13,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.217,60 0,02 9,91
QNB Finans Fin. Kir. 130,30 -1,73 0,93
QNB Finansbank 69,45 -1,63 85,20
Ral Yatırım Holding 5,94 10,00 126,33
Ray Sigorta 12,19 9,92 256,43
Reysaş GMYO 4,97 1,02 8,28
Reysaş Lojistik 6,34 0,96 44,75
Rhea Girişim 2,48 -1,59 108,40
Rodrigo Tekstil 3,06 -0,33 69,06
Royal Halı 2,24 -2,18 63,50
RTA Laboratuvarları 56,65 -5,11 2341,81
Sabancı Holding 7,85 -0,51 -13,92
Safkar Ege Soğutmacılık 4,78 3,91 119,27
Sanel Mühendislik 3,61 -0,82 23,04
Sanifoam Sünger 7,15 6,24 43,00
Sanko Pazarlama 7,08 -0,70 -2,83
Saray Matbaacılık 3,41 -0,87 163,77
Sarkuysan 4,75 -1,45 49,49
Sasa Polyester 15,56 0,26 101,29
Say Reklamcılık 5,77 -3,03 157,59
Sekuro Plastik 9,24 -7,14 72,39
Selçuk Ecza Deposu 8,23 2,11 37,98
Selçuk Gıda 2,90 5,45 169,09
Senkron Güvenlik 2,22 -1,33 -18,68
Serve Film Prodüksiyon 11,11 10,00 598,74
Servet GMYO 24,42 2,95 187,29
Seyitler Kimya 10,90 -3,54 60,53
Silverline Endüstri 3,85 1,85 78,24
Sinpaş GMYO 1,56 2,63 34,48
Smartiks Yazılım 8,20 2,50 -16,41
Soda Sanayii 6,92 -1,56 16,76
Sodaş Sodyum Sanayii 12,20 2,35 217,20
Söktaş 3,87 -1,78 127,58
Sönmez Filament 12,51 3,65 156,35
Sönmez Pamuklu 12,19 0,33 147,76
Sumaş Suni Tahta 22,58 9,93 128,08
Şeker Fin. Kir. 4,17 -0,71 -12,76
Şekerbank 1,36 -1,45 3,82
Şişe Cam 6,20 -1,43 21,05
Şok Marketler 12,28 -0,57 14,13
T. Halk Bankası 5,03 -0,98 -14,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,50 -0,05 -2,52
T.S.K.B. 1,08 -1,82 -10,74
T.Tuborg 14,64 -0,95 23,03
Taç Tarım Ürünleri 5,20 4,00 66,67
Tat Gıda 10,38 -1,33 70,62
TAV Havalimanları 15,10 -1,82 -44,41
Taze Kuru Gıda 275,50 9,98 3705,25
Tek-Art Turizm 1,58 2,60 25,40
Tekfen Holding 15,27 -1,29 -17,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,42 5,07 52,86
Temapol Polimer Plastik 7,77 0,39 48,85
TGS Dış Ticaret 9,03 4,15 93,36
Tofaş Oto. Fab. 23,10 -1,28 -0,87
Torunlar GMYO 3,49 -1,41 26,91
Trabzon Liman 14,73 -0,54 38,18
Trabzonspor Sportif 6,51 9,97 202,79
Trakya Cam 4,02 -1,47 18,55
Trend GMYO 7,17 -3,50 225,91
TSKB GMYO 2,27 2,25 137,70
Tuğçelik 5,84 -2,50 47,85
Tukaş 9,97 1,63 -19,27
Turcas Petrol 3,37 -2,03 26,22
Turkcell 14,49 -2,49 5,00
Tümosan Motor ve Traktör 7,31 -2,01 14,04
Tüpraş 79,25 -1,37 -37,50
Türk Hava Yolları 10,78 0,19 -25,45
Türk Prysmian Kablo 7,76 9,92 200,72
Türk Telekom 6,94 -0,43 -3,82
Türk Traktör 100,40 5,13 89,75
Türker Proje Gayrimenkul 84,90 6,26 102,14
Türkiye Sigorta 6,02 -0,99 176,43
Ufuk Yatırım 7,59 1,34 194,19
Ulaşlar Turizm Yat. 2,71 -2,52 190,81
Ulusoy Elektrik 48,78 9,86 83,38
Ulusoy Un Sanayi 9,95 -0,80 160,47
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,69 0,60 39,27
Utopya Turizm 8,47 10,00 72,15
Uzertaş Boya 5,68 9,86 155,86
Ülker Bisküvi 22,28 -0,27 -0,36
Vakıf Fin. Kir. 4,67 3,55 92,98
Vakıf GMYO 3,35 9,84 93,53
Vakıf Yat. Ort. 9,25 9,99 407,92
Vakıflar Bankası 4,08 -0,73 -25,95
Vakko Tekstil 5,35 0,75 17,84
Vanet Gıda 1,76 1,73 23,08
Verusa Holding 35,20 1,09 89,75
Verusaturk Girisim 6,73 -2,32 27,98
Vestel 17,46 -3,54 38,35
Vestel Beyaz Eşya 26,38 -0,53 25,03
Viking Kağıt 4,88 1,88 160,96
Yapı Kredi Koray GMYO 3,95 -7,28 63,22
Yapı ve Kredi Bank. 2,04 0,00 -17,74
Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,88 0,13 137,85
Yataş 8,19 -1,92 11,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,82 3,30 75,16
Yeni Gimat GMYO 12,20 0,08 1,91
Yeşil GMYO 0,90 -2,17 40,63
Yeşil Yapı 1,03 4,04 56,06
Yeşil Yatırım Holding 17,78 -1,06 58,33
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.999,70 0,81 137,68
Yonga Mobilya 46,04 9,99 398,67
Yükselen Çelik 6,95 -1,97 126,75
Yünsa 12,70 -2,38 26,14
Zorlu Enerji 2,63 0,38 61,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 18:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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