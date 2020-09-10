Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.988,00 68,84 İş Bankası (B) 40.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 68,84
İş Bankası (B) 40.000,10 0,25 32,54
İş Bankası (C) 5,10 1,59 -20,44
İş Bankası (Kur.) 362.500,00 72,62
İş Fin.Kir. 3,78 0,00 -0,53
İş Girişim 10,18 9,94 167,89
İş GMYO 1,71 -0,58 -2,84
İş Y. Men. Değ. 8,07 -0,25 100,41
İş Yat. Ort. 2,93 -0,68 81,84
İşbir Holding 1.369,50 10,00 218,49
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 0,00 46,77
İttifak Holding 3,96 -0,75 6,45
İz Hayvancılık Tarım 5,78 8,85 120,91
İzmir Demir Çelik 19,00 0,58 131,99
İzmir Fırça 3,80 -2,56 111,11
Jantsa Jant Sanayi 141,90 10,00 166,79
Kafein Yazılım 16,46 -0,24 48,21
Kaplamin 10,07 -3,27 81,44
Kardemir (A) 4,42 0,23 66,79
Kardemir (B) 3,50 -1,96 32,58
Kardemir (D) 3,01 -2,27 13,16
Karel Elektronik 16,48 0,98 13,42
Karsan Otomotiv 3,00 0,67 89,87
Karsu Tekstil 6,95 -0,14 114,51
Kartonsan 681,50 5,14 76,40
Katmerciler Ekipman 4,45 9,88 15,89
Kent Gıda 373,90 -4,37 1510,14
Kerevitaş Gıda 5,12 1,19 57,06
Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 -30,91
Kiler GMYO 6,59 -1,35 73,88
Klimasan Klima 14,00 0,72 -34,01
Koç Holding 14,90 0,40 -25,53
Konfrut Gıda 11,80 0,51 50,90
Konya Çimento 486,20 10,00 79,21
Kordsa Teknik Tekstil 11,16 -0,18 -12,24
Koza Altın 77,25 0,52 4,32
Koza Madencilik 13,07 -2,24 30,31
Körfez GMYO 4,69 -2,90 96,23
Kristal Kola 2,24 2,28 48,34
Kron Telekomünikasyon 25,30 -2,17 98,90
Kuştur Kuşadası Turizm 125,40 10,00 434,18
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,94 5,76 78,18
Kütahya Porselen 27,80 3,35 319,94
Lider Faktoring 3,11 -1,58 69,48
Link Bilgisayar 31,50 -2,48 75,11
Logo Yazılım 89,70 0,22 47,53
Lokman Hekim Sağlık 10,71 9,96 85,29
Lüks Kadife 24,06 -5,42 178,47
Makina Takım 2,29 1,78 21,81
Marka Yatırım Holding 3,23 9,86 173,73
Marmaris Altınyunus 91,80 -4,18 29,30
Marshall 249,40 9,96 424,61
Martı GMYO 1,93 0,00 91,09
Martı Otel 1,13 -0,88 24,18
Mavi Giyim 39,22 3,87 -32,26
Mazhar Zorlu Holding 15,37 -0,19 27,13
Mega Polietilen 7,00 -4,50 451,85
Menderes Tekstil 3,41 -5,80 160,31
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 60,20 9,95 209,67
Merko Gıda 3,43 9,94 226,67
Metemtur Otelcilik 5,18 9,98 191,01
Metro Holding 2,10 -2,78 52,17
Metro Petrol ve Tesisleri 3,85 -2,28 96,43
Metro Yatırım Ortaklığı 2,22 0,45 -58,37
Migros Ticaret 38,12 -1,04 57,39
Milpa 4,27 3,39 94,98
Mistral GMYO 3,59 4,97 89,95
MLP Sağlık 17,72 0,45 10,75
MMC San. ve Tic. Yat. 4,01 9,86 251,75
Mondi Tire Kutsan 6,46 -3,58 56,04
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.105,90 3,05
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,42 -4,02 84,12
Net Holding 2,23 2,76 -14,23
Netaş Telekom. 16,21 -0,12 24,12
Niğbaş Niğde Beton 16,40 -4,09 164,52
Nuh Çimento 18,93 -2,02 72,33
Nurol GMYO 9,04 7,36 153,22
Odaş Elektrik 2,52 -3,82 74,31
Olmuksan-IP 6,35 -0,31 147,95
Orge Enerji Elektrik 7,07 -0,42 42,54
Orma Orman Mahsulleri 9,50 6,74 244,20
Osmanlı Menkul 15,18 1,13 263,57
Ostim Endüstriyel Yat 3,07 0,99 82,74
Otokar 140,00 1,45 -4,79
Oyak Çimento 7,94 -0,63 44,43
Oyak Yat. Ort. 6,29 -0,32 172,45
Oylum Sınai Yatırımlar 3,41 0,89 10,40
Özak GMYO 3,84 -1,29 49,42
Özbal Çelik Boru 6,28 0,00 289,61
Özderici GMYO 2,09 -0,95 33,12
Özerden Plastik 3,35 -0,30 46,93
Panora GMYO 5,45 1,11 -2,71
Papilon Savunma 14,83 -1,53 92,44
Park Elek.Madencilik 4,24 -0,70 39,02
Parsan 20,34 9,95 20,07
Pegasus 46,00 0,97 -46,76
Peker GMYO 3,00 0,33 231,73
Penguen Gıda 3,02 -0,98 229,91
Pera GMYO 1,54 -0,65 63,83
Pergamon Dış Ticaret 12,16 -0,98 57,15
Petkim 4,26 -5,54 11,81
Petrokent Turizm 1.097,80 10,00 756,99
Pınar Et ve Un 19,33 0,52 110,80
Pınar Su 7,97 -3,86 243,53
Pınar Süt 17,34 0,00 36,86
Plastikkart 11,00 0,73 18,66
Polisan Holding 2,92 -0,68 -3,23
Politeknik Metal 172,60 5,76 126,89
Prizma Press Matbaacılık 3,72 0,81 -13,49
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.219,70 0,11 10,10
QNB Finans Fin. Kir. 130,80 0,85 1,32
QNB Finansbank 69,05 0,36 84,13
Ral Yatırım Holding 5,66 -2,75 115,66
Ray Sigorta 11,82 7,65 245,61
Reysaş GMYO 4,91 -0,81 6,97
Reysaş Lojistik 6,27 -2,64 43,15
Rhea Girişim 2,42 -0,41 103,36
Rodrigo Tekstil 3,41 10,00 88,40
Royal Halı 2,58 9,79 88,32
RTA Laboratuvarları 57,05 9,92 2359,05
Sabancı Holding 7,91 0,25 -13,26
Safkar Ege Soğutmacılık 4,66 0,22 113,76
Sanel Mühendislik 3,50 -1,96 19,29
Sanifoam Sünger 7,25 7,73 45,00
Sanko Pazarlama 7,44 1,09 2,11
Saray Matbaacılık 3,42 0,29 164,55
Sarkuysan 5,03 4,36 58,30
Sasa Polyester 15,74 2,21 103,62
Say Reklamcılık 6,00 -2,76 167,86
Sekuro Plastik 9,40 -4,37 75,37
Selçuk Ecza Deposu 8,34 2,58 39,82
Selçuk Gıda 2,65 -4,68 145,89
Senkron Güvenlik 2,21 0,45 -19,05
Serve Film Prodüksiyon 11,43 -3,54 618,87
Servet GMYO 24,28 -0,08 185,65
Seyitler Kimya 12,55 4,67 84,83
Silverline Endüstri 3,93 1,81 81,94
Sinpaş GMYO 1,53 -0,65 31,90
Smartiks Yazılım 8,09 -1,34 -17,53
Soda Sanayii 7,05 1,59 18,95
Sodaş Sodyum Sanayii 13,70 9,60 256,20
Söktaş 4,43 9,93 160,51
Sönmez Filament 13,76 0,00 181,97
Sönmez Pamuklu 12,33 -3,22 150,61
Sumaş Suni Tahta 26,80 7,98 170,71
Şeker Fin. Kir. 4,55 8,33 -4,81
Şekerbank 1,51 9,42 15,27
Şişe Cam 6,21 0,00 21,24
Şok Marketler 12,28 -0,16 14,13
T. Halk Bankası 5,17 1,97 -12,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,06 -0,19 -1,24
T.S.K.B. 1,09 0,93 -9,92
T.Tuborg 14,67 -0,74 23,28
Taç Tarım Ürünleri 6,29 9,97 101,60
Tat Gıda 10,52 0,38 72,92
TAV Havalimanları 15,25 0,00 -43,86
Taze Kuru Gıda 333,30 10,00 4503,59
Tek-Art Turizm 1,53 -0,65 21,43
Tekfen Holding 15,43 -1,09 -16,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,64 -5,95 58,10
Temapol Polimer Plastik 7,59 -1,56 45,40
TGS Dış Ticaret 9,18 0,66 96,57
Tofaş Oto. Fab. 22,92 -0,35 -1,64
Torunlar GMYO 3,67 1,94 33,45
Trabzon Liman 15,31 -4,25 43,62
Trabzonspor Sportif 6,45 -9,92 200,00
Trakya Cam 4,13 1,72 21,79
Trend GMYO 7,01 6,86 218,64
TSKB GMYO 2,25 -2,60 135,61
Tuğçelik 5,97 1,53 51,14
Tukaş 9,73 -0,92 -21,21
Turcas Petrol 3,46 -6,49 29,59
Turkcell 14,42 -0,07 4,49
Tümosan Motor ve Traktör 7,50 1,90 17,00
Tüpraş 81,10 -4,42 -36,04
Türk Hava Yolları 10,76 -0,83 -25,59
Türk Prysmian Kablo 7,38 1,10 185,99
Türk Telekom 6,97 -0,14 -3,40
Türk Traktör 101,00 0,90 90,89
Türker Proje Gayrimenkul 80,00 -3,26 90,48
Türkiye Sigorta 5,87 -1,68 169,54
Ufuk Yatırım 8,50 3,66 229,46
Ulaşlar Turizm Yat. 2,72 0,00 191,89
Ulusoy Elektrik 54,75 5,59 105,83
Ulusoy Un Sanayi 9,88 0,20 158,64
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,70 -1,73 40,09
Utopya Turizm 8,28 3,11 68,29
Uzertaş Boya 6,86 9,94 209,01
Ülker Bisküvi 22,76 -0,52 1,79
Vakıf Fin. Kir. 4,49 -1,54 85,54
Vakıf GMYO 3,16 -2,47 82,56
Vakıf Yat. Ort. 9,42 -7,37 417,26
Vakıflar Bankası 4,11 0,98 -25,41
Vakko Tekstil 5,64 3,87 24,23
Vanet Gıda 1,80 -3,74 25,87
Verusa Holding 35,80 0,62 92,99
Verusaturk Girisim 7,08 3,96 34,63
Vestel 17,39 0,64 37,80
Vestel Beyaz Eşya 27,00 -1,10 27,97
Viking Kağıt 4,80 -1,44 156,68
Yapı Kredi Koray GMYO 3,91 -0,26 61,57
Yapı ve Kredi Bank. 2,06 0,49 -16,94
Yaprak Süt ve Besi Çift. 17,99 9,96 187,56
Yataş 8,00 -1,60 8,99
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,93 0,34 81,99
Yeni Gimat GMYO 12,08 -1,23 0,91
Yeşil GMYO 0,87 -1,14 35,94
Yeşil Yapı 0,98 -2,00 48,48
Yeşil Yatırım Holding 17,35 -2,20 54,50
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.375,20 10,00 184,39
Yonga Mobilya 55,65 9,98 502,76
Yükselen Çelik 6,89 0,44 124,80
Yünsa 13,18 2,17 30,91
Zorlu Enerji 2,72 -5,88 66,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 18:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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