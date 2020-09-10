Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.000,10
|0,25
|32,54
|İş Bankası (C)
|5,10
|1,59
|-20,44
|İş Bankası (Kur.)
|362.500,00
|72,62
|İş Fin.Kir.
|3,78
|0,00
|-0,53
|İş Girişim
|10,18
|9,94
|167,89
|İş GMYO
|1,71
|-0,58
|-2,84
|İş Y. Men. Değ.
|8,07
|-0,25
|100,41
|İş Yat. Ort.
|2,93
|-0,68
|81,84
|İşbir Holding
|1.369,50
|10,00
|218,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|0,00
|46,77
|İttifak Holding
|3,96
|-0,75
|6,45
|İz Hayvancılık Tarım
|5,78
|8,85
|120,91
|İzmir Demir Çelik
|19,00
|0,58
|131,99
|İzmir Fırça
|3,80
|-2,56
|111,11
|Jantsa Jant Sanayi
|141,90
|10,00
|166,79
|Kafein Yazılım
|16,46
|-0,24
|48,21
|Kaplamin
|10,07
|-3,27
|81,44
|Kardemir (A)
|4,42
|0,23
|66,79
|Kardemir (B)
|3,50
|-1,96
|32,58
|Kardemir (D)
|3,01
|-2,27
|13,16
|Karel Elektronik
|16,48
|0,98
|13,42
|Karsan Otomotiv
|3,00
|0,67
|89,87
|Karsu Tekstil
|6,95
|-0,14
|114,51
|Kartonsan
|681,50
|5,14
|76,40
|Katmerciler Ekipman
|4,45
|9,88
|15,89
|Kent Gıda
|373,90
|-4,37
|1510,14
|Kerevitaş Gıda
|5,12
|1,19
|57,06
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Kiler GMYO
|6,59
|-1,35
|73,88
|Klimasan Klima
|14,00
|0,72
|-34,01
|Koç Holding
|14,90
|0,40
|-25,53
|Konfrut Gıda
|11,80
|0,51
|50,90
|Konya Çimento
|486,20
|10,00
|79,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,16
|-0,18
|-12,24
|Koza Altın
|77,25
|0,52
|4,32
|Koza Madencilik
|13,07
|-2,24
|30,31
|Körfez GMYO
|4,69
|-2,90
|96,23
|Kristal Kola
|2,24
|2,28
|48,34
|Kron Telekomünikasyon
|25,30
|-2,17
|98,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|125,40
|10,00
|434,18
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,94
|5,76
|78,18
|Kütahya Porselen
|27,80
|3,35
|319,94
|Lider Faktoring
|3,11
|-1,58
|69,48
|Link Bilgisayar
|31,50
|-2,48
|75,11
|Logo Yazılım
|89,70
|0,22
|47,53
|Lokman Hekim Sağlık
|10,71
|9,96
|85,29
|Lüks Kadife
|24,06
|-5,42
|178,47
|Makina Takım
|2,29
|1,78
|21,81
|Marka Yatırım Holding
|3,23
|9,86
|173,73
|Marmaris Altınyunus
|91,80
|-4,18
|29,30
|Marshall
|249,40
|9,96
|424,61
|Martı GMYO
|1,93
|0,00
|91,09
|Martı Otel
|1,13
|-0,88
|24,18
|Mavi Giyim
|39,22
|3,87
|-32,26
|Mazhar Zorlu Holding
|15,37
|-0,19
|27,13
|Mega Polietilen
|7,00
|-4,50
|451,85
|Menderes Tekstil
|3,41
|-5,80
|160,31
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|60,20
|9,95
|209,67
|Merko Gıda
|3,43
|9,94
|226,67
|Metemtur Otelcilik
|5,18
|9,98
|191,01
|Metro Holding
|2,10
|-2,78
|52,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,85
|-2,28
|96,43
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,22
|0,45
|-58,37
|Migros Ticaret
|38,12
|-1,04
|57,39
|Milpa
|4,27
|3,39
|94,98
|Mistral GMYO
|3,59
|4,97
|89,95
|MLP Sağlık
|17,72
|0,45
|10,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,01
|9,86
|251,75
|Mondi Tire Kutsan
|6,46
|-3,58
|56,04
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,90
|3,05
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,42
|-4,02
|84,12
|Net Holding
|2,23
|2,76
|-14,23
|Netaş Telekom.
|16,21
|-0,12
|24,12
|Niğbaş Niğde Beton
|16,40
|-4,09
|164,52
|Nuh Çimento
|18,93
|-2,02
|72,33
|Nurol GMYO
|9,04
|7,36
|153,22
|Odaş Elektrik
|2,52
|-3,82
|74,31
|Olmuksan-IP
|6,35
|-0,31
|147,95
|Orge Enerji Elektrik
|7,07
|-0,42
|42,54
|Orma Orman Mahsulleri
|9,50
|6,74
|244,20
|Osmanlı Menkul
|15,18
|1,13
|263,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,07
|0,99
|82,74
|Otokar
|140,00
|1,45
|-4,79
|Oyak Çimento
|7,94
|-0,63
|44,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,29
|-0,32
|172,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,41
|0,89
|10,40
|Özak GMYO
|3,84
|-1,29
|49,42
|Özbal Çelik Boru
|6,28
|0,00
|289,61
|Özderici GMYO
|2,09
|-0,95
|33,12
|Özerden Plastik
|3,35
|-0,30
|46,93
|Panora GMYO
|5,45
|1,11
|-2,71
|Papilon Savunma
|14,83
|-1,53
|92,44
|Park Elek.Madencilik
|4,24
|-0,70
|39,02
|Parsan
|20,34
|9,95
|20,07
|Pegasus
|46,00
|0,97
|-46,76
|Peker GMYO
|3,00
|0,33
|231,73
|Penguen Gıda
|3,02
|-0,98
|229,91
|Pera GMYO
|1,54
|-0,65
|63,83
|Pergamon Dış Ticaret
|12,16
|-0,98
|57,15
|Petkim
|4,26
|-5,54
|11,81
|Petrokent Turizm
|1.097,80
|10,00
|756,99
|Pınar Et ve Un
|19,33
|0,52
|110,80
|Pınar Su
|7,97
|-3,86
|243,53
|Pınar Süt
|17,34
|0,00
|36,86
|Plastikkart
|11,00
|0,73
|18,66
|Polisan Holding
|2,92
|-0,68
|-3,23
|Politeknik Metal
|172,60
|5,76
|126,89
|Prizma Press Matbaacılık
|3,72
|0,81
|-13,49
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.219,70
|0,11
|10,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,80
|0,85
|1,32
|QNB Finansbank
|69,05
|0,36
|84,13
|Ral Yatırım Holding
|5,66
|-2,75
|115,66
|Ray Sigorta
|11,82
|7,65
|245,61
|Reysaş GMYO
|4,91
|-0,81
|6,97
|Reysaş Lojistik
|6,27
|-2,64
|43,15
|Rhea Girişim
|2,42
|-0,41
|103,36
|Rodrigo Tekstil
|3,41
|10,00
|88,40
|Royal Halı
|2,58
|9,79
|88,32
|RTA Laboratuvarları
|57,05
|9,92
|2359,05
|Sabancı Holding
|7,91
|0,25
|-13,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,66
|0,22
|113,76
|Sanel Mühendislik
|3,50
|-1,96
|19,29
|Sanifoam Sünger
|7,25
|7,73
|45,00
|Sanko Pazarlama
|7,44
|1,09
|2,11
|Saray Matbaacılık
|3,42
|0,29
|164,55
|Sarkuysan
|5,03
|4,36
|58,30
|Sasa Polyester
|15,74
|2,21
|103,62
|Say Reklamcılık
|6,00
|-2,76
|167,86
|Sekuro Plastik
|9,40
|-4,37
|75,37
|Selçuk Ecza Deposu
|8,34
|2,58
|39,82
|Selçuk Gıda
|2,65
|-4,68
|145,89
|Senkron Güvenlik
|2,21
|0,45
|-19,05
|Serve Film Prodüksiyon
|11,43
|-3,54
|618,87
|Servet GMYO
|24,28
|-0,08
|185,65
|Seyitler Kimya
|12,55
|4,67
|84,83
|Silverline Endüstri
|3,93
|1,81
|81,94
|Sinpaş GMYO
|1,53
|-0,65
|31,90
|Smartiks Yazılım
|8,09
|-1,34
|-17,53
|Soda Sanayii
|7,05
|1,59
|18,95
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,70
|9,60
|256,20
|Söktaş
|4,43
|9,93
|160,51
|Sönmez Filament
|13,76
|0,00
|181,97
|Sönmez Pamuklu
|12,33
|-3,22
|150,61
|Sumaş Suni Tahta
|26,80
|7,98
|170,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,55
|8,33
|-4,81
|Şekerbank
|1,51
|9,42
|15,27
|Şişe Cam
|6,21
|0,00
|21,24
|Şok Marketler
|12,28
|-0,16
|14,13
|T. Halk Bankası
|5,17
|1,97
|-12,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,06
|-0,19
|-1,24
|T.S.K.B.
|1,09
|0,93
|-9,92
|T.Tuborg
|14,67
|-0,74
|23,28
|Taç Tarım Ürünleri
|6,29
|9,97
|101,60
|Tat Gıda
|10,52
|0,38
|72,92
|TAV Havalimanları
|15,25
|0,00
|-43,86
|Taze Kuru Gıda
|333,30
|10,00
|4503,59
|Tek-Art Turizm
|1,53
|-0,65
|21,43
|Tekfen Holding
|15,43
|-1,09
|-16,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,64
|-5,95
|58,10
|Temapol Polimer Plastik
|7,59
|-1,56
|45,40
|TGS Dış Ticaret
|9,18
|0,66
|96,57
|Tofaş Oto. Fab.
|22,92
|-0,35
|-1,64
|Torunlar GMYO
|3,67
|1,94
|33,45
|Trabzon Liman
|15,31
|-4,25
|43,62
|Trabzonspor Sportif
|6,45
|-9,92
|200,00
|Trakya Cam
|4,13
|1,72
|21,79
|Trend GMYO
|7,01
|6,86
|218,64
|TSKB GMYO
|2,25
|-2,60
|135,61
|Tuğçelik
|5,97
|1,53
|51,14
|Tukaş
|9,73
|-0,92
|-21,21
|Turcas Petrol
|3,46
|-6,49
|29,59
|Turkcell
|14,42
|-0,07
|4,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,50
|1,90
|17,00
|Tüpraş
|81,10
|-4,42
|-36,04
|Türk Hava Yolları
|10,76
|-0,83
|-25,59
|Türk Prysmian Kablo
|7,38
|1,10
|185,99
|Türk Telekom
|6,97
|-0,14
|-3,40
|Türk Traktör
|101,00
|0,90
|90,89
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,00
|-3,26
|90,48
|Türkiye Sigorta
|5,87
|-1,68
|169,54
|Ufuk Yatırım
|8,50
|3,66
|229,46
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,72
|0,00
|191,89
|Ulusoy Elektrik
|54,75
|5,59
|105,83
|Ulusoy Un Sanayi
|9,88
|0,20
|158,64
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,70
|-1,73
|40,09
|Utopya Turizm
|8,28
|3,11
|68,29
|Uzertaş Boya
|6,86
|9,94
|209,01
|Ülker Bisküvi
|22,76
|-0,52
|1,79
|Vakıf Fin. Kir.
|4,49
|-1,54
|85,54
|Vakıf GMYO
|3,16
|-2,47
|82,56
|Vakıf Yat. Ort.
|9,42
|-7,37
|417,26
|Vakıflar Bankası
|4,11
|0,98
|-25,41
|Vakko Tekstil
|5,64
|3,87
|24,23
|Vanet Gıda
|1,80
|-3,74
|25,87
|Verusa Holding
|35,80
|0,62
|92,99
|Verusaturk Girisim
|7,08
|3,96
|34,63
|Vestel
|17,39
|0,64
|37,80
|Vestel Beyaz Eşya
|27,00
|-1,10
|27,97
|Viking Kağıt
|4,80
|-1,44
|156,68
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,91
|-0,26
|61,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,06
|0,49
|-16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|17,99
|9,96
|187,56
|Yataş
|8,00
|-1,60
|8,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,93
|0,34
|81,99
|Yeni Gimat GMYO
|12,08
|-1,23
|0,91
|Yeşil GMYO
|0,87
|-1,14
|35,94
|Yeşil Yapı
|0,98
|-2,00
|48,48
|Yeşil Yatırım Holding
|17,35
|-2,20
|54,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.375,20
|10,00
|184,39
|Yonga Mobilya
|55,65
|9,98
|502,76
|Yükselen Çelik
|6,89
|0,44
|124,80
|Yünsa
|13,18
|2,17
|30,91
|Zorlu Enerji
|2,72
|-5,88
|66,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 18:37 - Kaynak: AA
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