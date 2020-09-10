Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.988,00 68,84 İş Bankası (B) 40.000,10 0,25 32,54 İş Bankası (C) 5,10 1,59 -20,44 İş Bankası (Kur.) 362.500,00 72,62 İş Fin.Kir. 3,78 0,00 -0,53 İş Girişim 10,18 9,94 167,89 İş GMYO 1,71 -0,58 -2,84 İş Y. Men. Değ. 8,07 -0,25 100,41 İş Yat. Ort. 2,93 -0,68 81,84 İşbir Holding 1.369,50 10,00 218,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 0,00 46,77 İttifak Holding 3,96 -0,75 6,45 İz Hayvancılık Tarım 5,78 8,85 120,91 İzmir Demir Çelik 19,00 0,58 131,99 İzmir Fırça 3,80 -2,56 111,11 Jantsa Jant Sanayi 141,90 10,00 166,79 Kafein Yazılım 16,46 -0,24 48,21 Kaplamin 10,07 -3,27 81,44 Kardemir (A) 4,42 0,23 66,79 Kardemir (B) 3,50 -1,96 32,58 Kardemir (D) 3,01 -2,27 13,16 Karel Elektronik 16,48 0,98 13,42 Karsan Otomotiv 3,00 0,67 89,87 Karsu Tekstil 6,95 -0,14 114,51 Kartonsan 681,50 5,14 76,40 Katmerciler Ekipman 4,45 9,88 15,89 Kent Gıda 373,90 -4,37 1510,14 Kerevitaş Gıda 5,12 1,19 57,06 Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 -30,91 Kiler GMYO 6,59 -1,35 73,88 Klimasan Klima 14,00 0,72 -34,01 Koç Holding 14,90 0,40 -25,53 Konfrut Gıda 11,80 0,51 50,90 Konya Çimento 486,20 10,00 79,21 Kordsa Teknik Tekstil 11,16 -0,18 -12,24 Koza Altın 77,25 0,52 4,32 Koza Madencilik 13,07 -2,24 30,31 Körfez GMYO 4,69 -2,90 96,23 Kristal Kola 2,24 2,28 48,34 Kron Telekomünikasyon 25,30 -2,17 98,90 Kuştur Kuşadası Turizm 125,40 10,00 434,18 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,94 5,76 78,18 Kütahya Porselen 27,80 3,35 319,94 Lider Faktoring 3,11 -1,58 69,48 Link Bilgisayar 31,50 -2,48 75,11 Logo Yazılım 89,70 0,22 47,53 Lokman Hekim Sağlık 10,71 9,96 85,29 Lüks Kadife 24,06 -5,42 178,47 Makina Takım 2,29 1,78 21,81 Marka Yatırım Holding 3,23 9,86 173,73 Marmaris Altınyunus 91,80 -4,18 29,30 Marshall 249,40 9,96 424,61 Martı GMYO 1,93 0,00 91,09 Martı Otel 1,13 -0,88 24,18 Mavi Giyim 39,22 3,87 -32,26 Mazhar Zorlu Holding 15,37 -0,19 27,13 Mega Polietilen 7,00 -4,50 451,85 Menderes Tekstil 3,41 -5,80 160,31 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 60,20 9,95 209,67 Merko Gıda 3,43 9,94 226,67 Metemtur Otelcilik 5,18 9,98 191,01 Metro Holding 2,10 -2,78 52,17 Metro Petrol ve Tesisleri 3,85 -2,28 96,43 Metro Yatırım Ortaklığı 2,22 0,45 -58,37 Migros Ticaret 38,12 -1,04 57,39 Milpa 4,27 3,39 94,98 Mistral GMYO 3,59 4,97 89,95 MLP Sağlık 17,72 0,45 10,75 MMC San. ve Tic. Yat. 4,01 9,86 251,75 Mondi Tire Kutsan 6,46 -3,58 56,04 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.105,90 3,05 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,42 -4,02 84,12 Net Holding 2,23 2,76 -14,23 Netaş Telekom. 16,21 -0,12 24,12 Niğbaş Niğde Beton 16,40 -4,09 164,52 Nuh Çimento 18,93 -2,02 72,33 Nurol GMYO 9,04 7,36 153,22 Odaş Elektrik 2,52 -3,82 74,31 Olmuksan-IP 6,35 -0,31 147,95 Orge Enerji Elektrik 7,07 -0,42 42,54 Orma Orman Mahsulleri 9,50 6,74 244,20 Osmanlı Menkul 15,18 1,13 263,57 Ostim Endüstriyel Yat 3,07 0,99 82,74 Otokar 140,00 1,45 -4,79 Oyak Çimento 7,94 -0,63 44,43 Oyak Yat. Ort. 6,29 -0,32 172,45 Oylum Sınai Yatırımlar 3,41 0,89 10,40 Özak GMYO 3,84 -1,29 49,42 Özbal Çelik Boru 6,28 0,00 289,61 Özderici GMYO 2,09 -0,95 33,12 Özerden Plastik 3,35 -0,30 46,93 Panora GMYO 5,45 1,11 -2,71 Papilon Savunma 14,83 -1,53 92,44 Park Elek.Madencilik 4,24 -0,70 39,02 Parsan 20,34 9,95 20,07 Pegasus 46,00 0,97 -46,76 Peker GMYO 3,00 0,33 231,73 Penguen Gıda 3,02 -0,98 229,91 Pera GMYO 1,54 -0,65 63,83 Pergamon Dış Ticaret 12,16 -0,98 57,15 Petkim 4,26 -5,54 11,81 Petrokent Turizm 1.097,80 10,00 756,99 Pınar Et ve Un 19,33 0,52 110,80 Pınar Su 7,97 -3,86 243,53 Pınar Süt 17,34 0,00 36,86 Plastikkart 11,00 0,73 18,66 Polisan Holding 2,92 -0,68 -3,23 Politeknik Metal 172,60 5,76 126,89 Prizma Press Matbaacılık 3,72 0,81 -13,49 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.219,70 0,11 10,10 QNB Finans Fin. Kir. 130,80 0,85 1,32 QNB Finansbank 69,05 0,36 84,13 Ral Yatırım Holding 5,66 -2,75 115,66 Ray Sigorta 11,82 7,65 245,61 Reysaş GMYO 4,91 -0,81 6,97 Reysaş Lojistik 6,27 -2,64 43,15 Rhea Girişim 2,42 -0,41 103,36 Rodrigo Tekstil 3,41 10,00 88,40 Royal Halı 2,58 9,79 88,32 RTA Laboratuvarları 57,05 9,92 2359,05 Sabancı Holding 7,91 0,25 -13,26 Safkar Ege Soğutmacılık 4,66 0,22 113,76 Sanel Mühendislik 3,50 -1,96 19,29 Sanifoam Sünger 7,25 7,73 45,00 Sanko Pazarlama 7,44 1,09 2,11 Saray Matbaacılık 3,42 0,29 164,55 Sarkuysan 5,03 4,36 58,30 Sasa Polyester 15,74 2,21 103,62 Say Reklamcılık 6,00 -2,76 167,86 Sekuro Plastik 9,40 -4,37 75,37 Selçuk Ecza Deposu 8,34 2,58 39,82 Selçuk Gıda 2,65 -4,68 145,89 Senkron Güvenlik 2,21 0,45 -19,05 Serve Film Prodüksiyon 11,43 -3,54 618,87 Servet GMYO 24,28 -0,08 185,65 Seyitler Kimya 12,55 4,67 84,83 Silverline Endüstri 3,93 1,81 81,94 Sinpaş GMYO 1,53 -0,65 31,90 Smartiks Yazılım 8,09 -1,34 -17,53 Soda Sanayii 7,05 1,59 18,95 Sodaş Sodyum Sanayii 13,70 9,60 256,20 Söktaş 4,43 9,93 160,51 Sönmez Filament 13,76 0,00 181,97 Sönmez Pamuklu 12,33 -3,22 150,61 Sumaş Suni Tahta 26,80 7,98 170,71 Şeker Fin. Kir. 4,55 8,33 -4,81 Şekerbank 1,51 9,42 15,27 Şişe Cam 6,21 0,00 21,24 Şok Marketler 12,28 -0,16 14,13 T. Halk Bankası 5,17 1,97 -12,52 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,06 -0,19 -1,24 T.S.K.B. 1,09 0,93 -9,92 T.Tuborg 14,67 -0,74 23,28 Taç Tarım Ürünleri 6,29 9,97 101,60 Tat Gıda 10,52 0,38 72,92 TAV Havalimanları 15,25 0,00 -43,86 Taze Kuru Gıda 333,30 10,00 4503,59 Tek-Art Turizm 1,53 -0,65 21,43 Tekfen Holding 15,43 -1,09 -16,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,64 -5,95 58,10 Temapol Polimer Plastik 7,59 -1,56 45,40 TGS Dış Ticaret 9,18 0,66 96,57 Tofaş Oto. Fab. 22,92 -0,35 -1,64 Torunlar GMYO 3,67 1,94 33,45 Trabzon Liman 15,31 -4,25 43,62 Trabzonspor Sportif 6,45 -9,92 200,00 Trakya Cam 4,13 1,72 21,79 Trend GMYO 7,01 6,86 218,64 TSKB GMYO 2,25 -2,60 135,61 Tuğçelik 5,97 1,53 51,14 Tukaş 9,73 -0,92 -21,21 Turcas Petrol 3,46 -6,49 29,59 Turkcell 14,42 -0,07 4,49 Tümosan Motor ve Traktör 7,50 1,90 17,00 Tüpraş 81,10 -4,42 -36,04 Türk Hava Yolları 10,76 -0,83 -25,59 Türk Prysmian Kablo 7,38 1,10 185,99 Türk Telekom 6,97 -0,14 -3,40 Türk Traktör 101,00 0,90 90,89 Türker Proje Gayrimenkul 80,00 -3,26 90,48 Türkiye Sigorta 5,87 -1,68 169,54 Ufuk Yatırım 8,50 3,66 229,46 Ulaşlar Turizm Yat. 2,72 0,00 191,89 Ulusoy Elektrik 54,75 5,59 105,83 Ulusoy Un Sanayi 9,88 0,20 158,64 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,70 -1,73 40,09 Utopya Turizm 8,28 3,11 68,29 Uzertaş Boya 6,86 9,94 209,01 Ülker Bisküvi 22,76 -0,52 1,79 Vakıf Fin. Kir. 4,49 -1,54 85,54 Vakıf GMYO 3,16 -2,47 82,56 Vakıf Yat. Ort. 9,42 -7,37 417,26 Vakıflar Bankası 4,11 0,98 -25,41 Vakko Tekstil 5,64 3,87 24,23 Vanet Gıda 1,80 -3,74 25,87 Verusa Holding 35,80 0,62 92,99 Verusaturk Girisim 7,08 3,96 34,63 Vestel 17,39 0,64 37,80 Vestel Beyaz Eşya 27,00 -1,10 27,97 Viking Kağıt 4,80 -1,44 156,68 Yapı Kredi Koray GMYO 3,91 -0,26 61,57 Yapı ve Kredi Bank. 2,06 0,49 -16,94 Yaprak Süt ve Besi Çift. 17,99 9,96 187,56 Yataş 8,00 -1,60 8,99 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,93 0,34 81,99 Yeni Gimat GMYO 12,08 -1,23 0,91 Yeşil GMYO 0,87 -1,14 35,94 Yeşil Yapı 0,98 -2,00 48,48 Yeşil Yatırım Holding 17,35 -2,20 54,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 8.375,20 10,00 184,39 Yonga Mobilya 55,65 9,98 502,76 Yükselen Çelik 6,89 0,44 124,80 Yünsa 13,18 2,17 30,91 Zorlu Enerji 2,72 -5,88 66,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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