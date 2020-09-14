Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.500,00
|1,25
|34,19
|İş Bankası (C)
|5,03
|-0,59
|-21,53
|İş Bankası (Kur.)
|362.500,00
|72,62
|İş Fin.Kir.
|3,86
|1,85
|1,58
|İş Girişim
|8,55
|-10,00
|125,00
|İş GMYO
|1,75
|0,57
|-0,57
|İş Y. Men. Değ.
|8,10
|1,12
|101,15
|İş Yat. Ort.
|3,05
|2,01
|89,28
|İşbir Holding
|1.644,50
|10,00
|282,44
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|1,08
|51,61
|İttifak Holding
|4,05
|0,00
|8,87
|İz Hayvancılık Tarım
|5,96
|7,78
|127,79
|İzmir Demir Çelik
|18,75
|-1,37
|128,94
|İzmir Fırça
|4,13
|8,97
|129,44
|Jantsa Jant Sanayi
|171,60
|10,00
|222,63
|Kafein Yazılım
|16,55
|0,36
|49,02
|Kaplamin
|10,36
|3,91
|86,67
|Kardemir (A)
|5,04
|9,80
|90,19
|Kardemir (B)
|3,91
|9,83
|48,11
|Kardemir (D)
|3,15
|2,61
|18,42
|Karel Elektronik
|16,35
|-0,24
|12,53
|Karsan Otomotiv
|2,99
|-0,66
|89,24
|Karsu Tekstil
|6,73
|0,00
|107,72
|Kartonsan
|650,50
|0,03
|68,38
|Katmerciler Ekipman
|4,40
|0,23
|14,58
|Kent Gıda
|452,30
|10,00
|1847,76
|Kerevitaş Gıda
|5,35
|4,09
|64,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|5,26
|-27,27
|Kiler GMYO
|6,31
|-3,07
|66,49
|Klimasan Klima
|14,85
|4,72
|-30,00
|Koç Holding
|14,85
|-0,20
|-25,78
|Konfrut Gıda
|12,48
|5,05
|59,59
|Konya Çimento
|481,50
|5,82
|77,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,34
|0,71
|-10,82
|Koza Altın
|77,85
|0,97
|5,13
|Koza Madencilik
|13,02
|0,39
|29,81
|Körfez GMYO
|4,80
|1,91
|100,84
|Kristal Kola
|2,26
|1,35
|49,67
|Kron Telekomünikasyon
|25,46
|-0,08
|100,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|151,60
|9,93
|545,79
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,07
|4,42
|86,06
|Kütahya Porselen
|28,46
|2,01
|329,91
|Lider Faktoring
|3,09
|0,32
|68,39
|Link Bilgisayar
|36,84
|9,97
|104,80
|Logo Yazılım
|89,50
|-0,39
|47,20
|Lokman Hekim Sağlık
|12,95
|9,93
|124,05
|Lüks Kadife
|29,10
|9,98
|236,81
|Makina Takım
|2,29
|0,44
|21,81
|Marka Yatırım Holding
|3,23
|3,19
|173,73
|Marmaris Altınyunus
|90,35
|-0,06
|27,25
|Marshall
|301,70
|9,99
|534,62
|Martı GMYO
|1,97
|1,55
|95,05
|Martı Otel
|1,14
|0,88
|25,27
|Mavi Giyim
|40,42
|1,20
|-30,19
|Mazhar Zorlu Holding
|15,82
|2,99
|30,85
|Mega Polietilen
|8,47
|10,00
|567,74
|Menderes Tekstil
|3,22
|-1,23
|145,80
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|72,80
|9,97
|274,49
|Merko Gıda
|3,85
|10,00
|266,67
|Metemtur Otelcilik
|6,00
|5,45
|237,08
|Metro Holding
|2,14
|1,42
|55,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,81
|0,26
|94,39
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|3,96
|-55,74
|Migros Ticaret
|38,34
|1,54
|58,30
|Milpa
|4,38
|4,29
|100,00
|Mistral GMYO
|3,66
|-1,35
|93,65
|MLP Sağlık
|17,49
|0,40
|9,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,84
|10,00
|324,56
|Mondi Tire Kutsan
|6,60
|-0,60
|59,42
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.106,50
|3,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,62
|-0,17
|85,69
|Net Holding
|2,35
|4,91
|-9,62
|Netaş Telekom.
|15,90
|-0,31
|21,75
|Niğbaş Niğde Beton
|18,25
|7,35
|194,35
|Nuh Çimento
|19,70
|3,68
|79,34
|Nurol GMYO
|9,52
|9,93
|166,67
|Odaş Elektrik
|2,63
|-0,38
|81,92
|Olmuksan-IP
|6,54
|2,99
|155,37
|Orge Enerji Elektrik
|7,63
|2,69
|53,83
|Orma Orman Mahsulleri
|10,35
|1,87
|275,00
|Osmanlı Menkul
|15,10
|0,13
|261,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,10
|0,98
|84,52
|Otokar
|145,00
|4,32
|-1,39
|Oyak Çimento
|7,95
|0,51
|44,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,55
|3,80
|183,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,41
|0,89
|10,40
|Özak GMYO
|3,85
|0,52
|49,81
|Özbal Çelik Boru
|5,89
|-2,81
|265,42
|Özderici GMYO
|2,25
|4,65
|43,31
|Özerden Plastik
|3,69
|9,82
|61,84
|Panora GMYO
|5,49
|0,73
|-1,99
|Papilon Savunma
|15,22
|1,33
|97,50
|Park Elek.Madencilik
|4,32
|1,65
|41,64
|Parsan
|19,50
|1,14
|15,11
|Pegasus
|47,80
|-1,20
|-44,68
|Peker GMYO
|2,80
|-3,45
|209,61
|Penguen Gıda
|3,04
|1,67
|232,10
|Pera GMYO
|1,55
|0,00
|64,89
|Pergamon Dış Ticaret
|14,14
|9,95
|82,74
|Petkim
|4,30
|1,18
|12,86
|Petrokent Turizm
|1.095,10
|-9,29
|754,88
|Pınar Et ve Un
|21,56
|10,00
|135,11
|Pınar Su
|8,28
|9,96
|256,90
|Pınar Süt
|18,63
|6,76
|47,04
|Plastikkart
|11,13
|0,91
|20,06
|Polisan Holding
|3,00
|2,74
|-0,58
|Politeknik Metal
|177,80
|1,72
|133,73
|Prizma Press Matbaacılık
|3,70
|-0,27
|-13,95
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.220,30
|0,05
|10,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,00
|0,85
|1,47
|QNB Finansbank
|68,80
|0,07
|83,47
|Ral Yatırım Holding
|5,70
|2,70
|117,19
|Ray Sigorta
|11,23
|-3,11
|228,36
|Reysaş GMYO
|4,99
|-0,99
|8,71
|Reysaş Lojistik
|6,50
|-0,76
|48,40
|Rhea Girişim
|2,53
|3,27
|112,61
|Rodrigo Tekstil
|3,83
|3,51
|111,60
|Royal Halı
|3,11
|9,89
|127,01
|RTA Laboratuvarları
|53,55
|-4,72
|2208,19
|Sabancı Holding
|7,91
|0,38
|-13,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,22
|8,75
|139,45
|Sanel Mühendislik
|3,47
|-0,86
|18,27
|Sanifoam Sünger
|7,07
|2,46
|41,40
|Sanko Pazarlama
|7,86
|5,50
|7,88
|Saray Matbaacılık
|3,41
|-0,29
|163,77
|Sarkuysan
|5,17
|3,82
|62,71
|Sasa Polyester
|15,80
|0,64
|104,40
|Say Reklamcılık
|6,03
|-2,11
|169,20
|Sekuro Plastik
|9,17
|0,99
|71,08
|Selçuk Ecza Deposu
|8,75
|0,46
|46,69
|Selçuk Gıda
|3,02
|9,82
|180,22
|Senkron Güvenlik
|2,28
|3,17
|-16,48
|Serve Film Prodüksiyon
|13,80
|9,79
|767,92
|Servet GMYO
|24,28
|0,00
|185,65
|Seyitler Kimya
|11,94
|-1,08
|75,85
|Silverline Endüstri
|3,81
|-1,04
|76,39
|Sinpaş GMYO
|1,55
|0,65
|33,62
|Smartiks Yazılım
|8,11
|0,50
|-17,33
|Soda Sanayii
|7,20
|2,27
|21,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|16,57
|9,95
|330,81
|Söktaş
|4,35
|5,33
|155,80
|Sönmez Filament
|16,40
|8,39
|236,07
|Sönmez Pamuklu
|13,86
|2,21
|181,71
|Sumaş Suni Tahta
|27,46
|9,93
|177,37
|Şeker Fin. Kir.
|4,26
|-0,70
|-10,88
|Şekerbank
|1,45
|-2,68
|10,69
|Şişe Cam
|6,43
|3,21
|25,54
|Şok Marketler
|12,33
|0,00
|14,59
|T. Halk Bankası
|5,08
|-0,39
|-14,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,00
|0,05
|-1,38
|T.S.K.B.
|1,09
|-0,91
|-9,92
|T.Tuborg
|14,90
|1,36
|25,21
|Taç Tarım Ürünleri
|7,60
|9,99
|143,59
|Tat Gıda
|10,84
|1,98
|78,18
|TAV Havalimanları
|16,00
|-1,36
|-41,10
|Taze Kuru Gıda
|403,20
|9,98
|5469,06
|Tek-Art Turizm
|1,53
|0,00
|21,43
|Tekfen Holding
|15,42
|0,33
|-16,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,70
|1,06
|59,52
|Temapol Polimer Plastik
|8,06
|5,36
|54,41
|TGS Dış Ticaret
|9,22
|0,66
|97,43
|Tofaş Oto. Fab.
|23,44
|0,17
|0,59
|Torunlar GMYO
|3,75
|1,90
|36,36
|Trabzon Liman
|17,69
|9,94
|65,95
|Trabzonspor Sportif
|5,48
|-5,68
|154,88
|Trakya Cam
|4,20
|2,44
|23,86
|Trend GMYO
|7,86
|9,93
|257,27
|TSKB GMYO
|2,33
|-1,69
|143,98
|Tuğçelik
|5,87
|-0,51
|48,61
|Tukaş
|9,84
|1,97
|-20,32
|Turcas Petrol
|3,53
|1,73
|32,21
|Turkcell
|14,23
|-0,63
|3,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,48
|0,67
|16,69
|Tüpraş
|81,35
|0,31
|-35,84
|Türk Hava Yolları
|10,88
|-0,46
|-24,76
|Türk Prysmian Kablo
|8,21
|9,91
|218,16
|Türk Telekom
|6,94
|0,00
|-3,82
|Türk Traktör
|101,60
|0,89
|92,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|74,60
|-0,67
|77,62
|Türkiye Sigorta
|5,78
|0,70
|165,41
|Ufuk Yatırım
|10,28
|9,95
|298,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,91
|5,82
|212,28
|Ulusoy Elektrik
|53,90
|0,19
|102,63
|Ulusoy Un Sanayi
|10,28
|4,37
|169,11
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,74
|2,96
|43,39
|Utopya Turizm
|9,58
|9,99
|94,72
|Uzertaş Boya
|8,29
|9,95
|273,42
|Ülker Bisküvi
|22,64
|1,07
|1,25
|Vakıf Fin. Kir.
|4,55
|-0,87
|88,02
|Vakıf GMYO
|3,22
|0,00
|86,02
|Vakıf Yat. Ort.
|9,04
|-2,59
|396,39
|Vakıflar Bankası
|4,09
|-0,49
|-25,77
|Vakko Tekstil
|6,19
|9,95
|36,34
|Vanet Gıda
|2,03
|9,73
|41,96
|Verusa Holding
|37,06
|-5,89
|99,78
|Verusaturk Girisim
|6,80
|-4,63
|29,31
|Vestel
|17,20
|-1,71
|36,29
|Vestel Beyaz Eşya
|27,00
|0,30
|27,97
|Viking Kağıt
|4,81
|1,26
|157,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,01
|1,26
|65,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|-0,49
|-17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|21,74
|9,91
|247,50
|Yataş
|8,06
|0,75
|9,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,96
|-1,33
|83,85
|Yeni Gimat GMYO
|12,22
|1,08
|2,08
|Yeşil GMYO
|0,89
|-1,11
|39,06
|Yeşil Yapı
|1,03
|-0,96
|56,06
|Yeşil Yatırım Holding
|17,92
|0,11
|59,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.133,90
|10,00
|244,11
|Yonga Mobilya
|67,30
|9,97
|628,94
|Yükselen Çelik
|7,00
|1,74
|128,38
|Yünsa
|13,36
|2,77
|32,70
|Zorlu Enerji
|2,72
|0,00
|66,87
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:43 - Kaynak: AA
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