Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|41.000,00
|1,23
|35,85
|İş Bankası (C)
|5,03
|0,00
|-21,53
|İş Bankası (Kur.)
|362.500,00
|72,62
|İş Fin.Kir.
|3,80
|-1,55
|0,00
|İş Girişim
|8,37
|-2,11
|120,26
|İş GMYO
|1,73
|-1,14
|-1,70
|İş Y. Men. Değ.
|8,01
|-1,11
|98,92
|İş Yat. Ort.
|3,01
|-1,31
|86,80
|İşbir Holding
|1.718,00
|4,47
|299,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|-1,06
|50,00
|İttifak Holding
|4,03
|-0,49
|8,33
|İz Hayvancılık Tarım
|6,54
|9,73
|149,95
|İzmir Demir Çelik
|17,65
|-5,87
|115,51
|İzmir Fırça
|3,98
|-3,63
|121,11
|Jantsa Jant Sanayi
|187,70
|9,38
|252,90
|Kafein Yazılım
|16,96
|2,48
|52,71
|Kaplamin
|10,30
|-0,58
|85,59
|Kardemir (A)
|5,54
|9,92
|109,06
|Kardemir (B)
|3,94
|0,77
|49,24
|Kardemir (D)
|3,11
|-1,27
|16,92
|Karel Elektronik
|16,50
|0,92
|13,56
|Karsan Otomotiv
|2,97
|-0,67
|87,97
|Karsu Tekstil
|6,97
|3,57
|115,12
|Kartonsan
|671,30
|3,20
|73,76
|Katmerciler Ekipman
|4,44
|0,91
|15,63
|Kent Gıda
|477,00
|5,46
|1954,13
|Kerevitaş Gıda
|5,22
|-2,43
|60,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|10,00
|-20,00
|Kiler GMYO
|6,51
|3,17
|71,77
|Klimasan Klima
|14,97
|0,81
|-29,43
|Koç Holding
|14,83
|-0,13
|-25,88
|Konfrut Gıda
|12,26
|-1,76
|56,78
|Konya Çimento
|529,60
|9,99
|95,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,23
|-0,97
|-11,69
|Koza Altın
|79,15
|1,67
|6,89
|Koza Madencilik
|13,10
|0,61
|30,61
|Körfez GMYO
|4,73
|-1,46
|97,91
|Kristal Kola
|2,24
|-0,88
|48,34
|Kron Telekomünikasyon
|25,18
|-1,10
|97,96
|Kuştur Kuşadası Turizm
|166,70
|9,96
|610,11
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,37
|9,77
|104,24
|Kütahya Porselen
|28,06
|-1,41
|323,87
|Lider Faktoring
|3,06
|-0,97
|66,76
|Link Bilgisayar
|40,52
|9,99
|125,25
|Logo Yazılım
|90,15
|0,73
|48,27
|Lokman Hekim Sağlık
|13,35
|3,09
|130,97
|Lüks Kadife
|29,46
|1,24
|240,97
|Makina Takım
|2,26
|-1,31
|20,21
|Marka Yatırım Holding
|3,33
|3,10
|182,20
|Marmaris Altınyunus
|97,15
|7,53
|36,83
|Marshall
|331,80
|9,98
|597,94
|Martı GMYO
|1,95
|-1,02
|93,07
|Martı Otel
|1,15
|0,88
|26,37
|Mavi Giyim
|39,00
|-3,51
|-32,64
|Mazhar Zorlu Holding
|16,00
|1,14
|32,34
|Mega Polietilen
|9,31
|9,92
|633,96
|Menderes Tekstil
|3,17
|-1,55
|141,98
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|80,05
|9,96
|311,78
|Merko Gıda
|4,23
|9,87
|302,86
|Metemtur Otelcilik
|5,51
|-8,17
|209,55
|Metro Holding
|2,30
|7,48
|66,67
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,81
|0,00
|94,39
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|-0,85
|-56,12
|Migros Ticaret
|39,74
|3,65
|64,08
|Milpa
|4,60
|5,02
|110,05
|Mistral GMYO
|3,74
|2,19
|97,88
|MLP Sağlık
|17,32
|-0,97
|8,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,32
|9,92
|366,67
|Mondi Tire Kutsan
|6,57
|-0,45
|58,70
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.106,50
|3,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,64
|0,08
|85,85
|Net Holding
|2,37
|0,85
|-8,85
|Netaş Telekom.
|15,90
|0,00
|21,75
|Niğbaş Niğde Beton
|20,06
|9,92
|223,55
|Nuh Çimento
|19,60
|-0,51
|78,43
|Nurol GMYO
|10,47
|9,98
|193,28
|Odaş Elektrik
|2,60
|-1,14
|79,84
|Olmuksan-IP
|6,45
|-1,38
|151,86
|Orge Enerji Elektrik
|7,57
|-0,79
|52,62
|Orma Orman Mahsulleri
|10,30
|-0,48
|273,19
|Osmanlı Menkul
|15,08
|-0,13
|261,17
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,18
|2,58
|89,29
|Otokar
|144,50
|-0,34
|-1,73
|Oyak Çimento
|7,96
|0,13
|44,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,70
|2,29
|190,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,47
|1,76
|12,34
|Özak GMYO
|3,83
|-0,52
|49,03
|Özbal Çelik Boru
|5,70
|-3,23
|253,63
|Özderici GMYO
|2,19
|-2,67
|39,49
|Özerden Plastik
|4,05
|9,76
|77,63
|Panora GMYO
|5,51
|0,36
|-1,64
|Papilon Savunma
|15,07
|-0,99
|95,55
|Park Elek.Madencilik
|4,26
|-1,39
|39,67
|Parsan
|19,49
|-0,05
|15,05
|Pegasus
|46,66
|-2,38
|-46,00
|Peker GMYO
|2,80
|0,00
|209,61
|Penguen Gıda
|3,05
|0,33
|233,19
|Pera GMYO
|1,49
|-3,87
|58,51
|Pergamon Dış Ticaret
|13,77
|-2,62
|77,96
|Petkim
|4,40
|2,33
|15,49
|Petrokent Turizm
|985,60
|-10,00
|669,40
|Pınar Et ve Un
|23,70
|9,93
|158,45
|Pınar Su
|8,25
|-0,36
|255,60
|Pınar Süt
|19,10
|2,52
|50,75
|Plastikkart
|11,09
|-0,36
|19,63
|Polisan Holding
|3,04
|1,33
|0,74
|Politeknik Metal
|190,00
|6,86
|149,76
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|0,81
|-13,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.220,30
|0,00
|10,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,30
|-0,53
|0,93
|QNB Finansbank
|68,20
|-0,87
|81,87
|Ral Yatırım Holding
|5,42
|-4,91
|106,52
|Ray Sigorta
|12,35
|9,97
|261,11
|Reysaş GMYO
|5,29
|6,01
|15,25
|Reysaş Lojistik
|7,15
|10,00
|63,24
|Rhea Girişim
|2,54
|0,40
|113,45
|Rodrigo Tekstil
|3,62
|-5,48
|100,00
|Royal Halı
|3,42
|9,97
|149,64
|RTA Laboratuvarları
|53,05
|-0,93
|2186,64
|Sabancı Holding
|7,90
|-0,13
|-13,37
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,74
|9,96
|163,30
|Sanel Mühendislik
|3,47
|0,00
|18,27
|Sanifoam Sünger
|6,96
|-1,56
|39,20
|Sanko Pazarlama
|7,70
|-2,04
|5,68
|Saray Matbaacılık
|3,39
|-0,59
|162,23
|Sarkuysan
|5,07
|-1,93
|59,56
|Sasa Polyester
|16,27
|2,97
|110,48
|Say Reklamcılık
|6,05
|0,33
|170,09
|Sekuro Plastik
|10,08
|9,92
|88,06
|Selçuk Ecza Deposu
|8,76
|0,11
|46,86
|Selçuk Gıda
|3,32
|9,93
|208,06
|Senkron Güvenlik
|2,50
|9,65
|-8,42
|Serve Film Prodüksiyon
|14,30
|3,62
|799,37
|Servet GMYO
|24,06
|-0,91
|183,06
|Seyitler Kimya
|11,92
|-0,17
|75,55
|Silverline Endüstri
|4,05
|6,30
|87,50
|Sinpaş GMYO
|1,58
|1,94
|36,21
|Smartiks Yazılım
|8,14
|0,37
|-17,02
|Soda Sanayii
|7,25
|0,69
|22,33
|Sodaş Sodyum Sanayii
|16,83
|1,57
|337,57
|Söktaş
|4,32
|-0,69
|154,04
|Sönmez Filament
|17,30
|5,49
|254,51
|Sönmez Pamuklu
|13,80
|-0,43
|180,49
|Sumaş Suni Tahta
|30,20
|9,98
|205,05
|Şeker Fin. Kir.
|4,40
|3,29
|-7,95
|Şekerbank
|1,46
|0,69
|11,45
|Şişe Cam
|6,35
|-1,24
|23,98
|Şok Marketler
|12,89
|4,54
|19,80
|T. Halk Bankası
|5,07
|-0,20
|-14,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,96
|-0,09
|-1,47
|T.S.K.B.
|1,09
|0,00
|-9,92
|T.Tuborg
|14,93
|0,20
|25,46
|Taç Tarım Ürünleri
|8,36
|10,00
|167,95
|Tat Gıda
|10,87
|0,28
|78,67
|TAV Havalimanları
|15,82
|-1,12
|-41,76
|Taze Kuru Gıda
|443,50
|10,00
|6025,69
|Tek-Art Turizm
|1,53
|0,00
|21,43
|Tekfen Holding
|15,51
|0,58
|-16,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,66
|-0,60
|58,57
|Temapol Polimer Plastik
|8,35
|3,60
|59,96
|TGS Dış Ticaret
|9,15
|-0,76
|95,93
|Tofaş Oto. Fab.
|23,56
|0,51
|1,11
|Torunlar GMYO
|3,67
|-2,13
|33,45
|Trabzon Liman
|19,45
|9,95
|82,46
|Trabzonspor Sportif
|4,94
|-9,85
|129,77
|Trakya Cam
|4,22
|0,48
|24,45
|Trend GMYO
|8,21
|4,45
|273,18
|TSKB GMYO
|2,34
|0,43
|145,03
|Tuğçelik
|5,92
|0,85
|49,87
|Tukaş
|9,98
|1,42
|-19,19
|Turcas Petrol
|3,59
|1,70
|34,46
|Turkcell
|14,35
|0,84
|3,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,53
|0,67
|17,47
|Tüpraş
|81,45
|0,12
|-35,76
|Türk Hava Yolları
|10,73
|-1,38
|-25,80
|Türk Prysmian Kablo
|8,41
|2,44
|225,91
|Türk Telekom
|6,93
|-0,14
|-3,96
|Türk Traktör
|102,80
|1,18
|94,29
|Türker Proje Gayrimenkul
|77,70
|4,16
|85,00
|Türkiye Sigorta
|5,74
|-0,69
|163,57
|Ufuk Yatırım
|11,30
|9,92
|337,98
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,88
|-1,03
|209,06
|Ulusoy Elektrik
|51,40
|-4,64
|93,23
|Ulusoy Un Sanayi
|10,78
|4,86
|182,20
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,71
|-1,72
|40,92
|Utopya Turizm
|10,53
|9,92
|114,02
|Uzertaş Boya
|9,11
|9,89
|310,36
|Ülker Bisküvi
|22,58
|-0,27
|0,98
|Vakıf Fin. Kir.
|4,55
|0,00
|88,02
|Vakıf GMYO
|3,16
|-1,86
|82,56
|Vakıf Yat. Ort.
|8,86
|-1,99
|386,51
|Vakıflar Bankası
|4,06
|-0,73
|-26,32
|Vakko Tekstil
|5,74
|-7,27
|26,43
|Vanet Gıda
|2,23
|9,85
|55,94
|Verusa Holding
|37,50
|1,19
|102,15
|Verusaturk Girisim
|6,87
|1,03
|30,64
|Vestel
|17,18
|-0,12
|36,13
|Vestel Beyaz Eşya
|26,94
|-0,22
|27,69
|Viking Kağıt
|4,84
|0,62
|158,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,36
|8,73
|80,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|0,00
|-17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|23,90
|9,94
|282,03
|Yataş
|8,09
|0,37
|10,22
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,94
|-0,68
|82,61
|Yeni Gimat GMYO
|12,16
|-0,49
|1,58
|Yeşil GMYO
|0,90
|1,12
|40,63
|Yeşil Yapı
|1,04
|0,97
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|18,07
|0,84
|60,91
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.147,20
|10,00
|278,51
|Yonga Mobilya
|74,00
|9,96
|701,51
|Yükselen Çelik
|7,05
|0,71
|130,02
|Yünsa
|13,37
|0,07
|32,80
|Zorlu Enerji
|2,69
|-1,10
|65,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 18:45 - Kaynak: AA
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