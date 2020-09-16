Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.988,00 68,84 İş Bankası (B) 41.510,10 1,24 37,54 İş Bankası (C) 5,01 -0,40 -21,84 İş Bankası (Kur.) 425.000,00 17,24 102,38 İş Fin.Kir. 3,80 0,00 0,00 İş Girişim 8,41 0,48 121,32 İş GMYO 1,70 -1,73 -3,41 İş Y. Men. Değ. 8,02 0,12 99,17 İş Yat. Ort. 2,99 -0,66 85,56 İşbir Holding 1.600,00 -6,87 272,09 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 1,08 51,61 İttifak Holding 4,43 9,93 19,09 İz Hayvancılık Tarım 7,19 9,94 174,80 İzmir Demir Çelik 18,10 2,55 121,00 İzmir Fırça 3,99 0,25 121,67 Jantsa Jant Sanayi 206,40 9,96 288,06 Kafein Yazılım 16,85 -0,65 51,72 Kaplamin 11,33 10,00 104,14 Kardemir (A) 5,14 -7,22 93,96 Kardemir (B) 3,74 -5,08 41,67 Kardemir (D) 3,17 1,93 19,17 Karel Elektronik 16,54 0,24 13,83 Karsan Otomotiv 2,94 -1,01 86,08 Karsu Tekstil 6,80 -2,44 109,88 Kartonsan 738,40 10,00 91,13 Katmerciler Ekipman 4,73 6,53 23,18 Kent Gıda 429,30 -10,00 1748,72 Kerevitaş Gıda 5,16 -1,15 58,28 Kervansaray Yat. Holding 0,48 9,09 -12,73 Kiler GMYO 7,16 9,98 88,92 Klimasan Klima 14,60 -2,47 -31,18 Koç Holding 14,78 -0,34 -26,13 Konfrut Gıda 12,18 -0,65 55,75 Konya Çimento 582,50 9,99 114,71 Kordsa Teknik Tekstil 11,13 -0,89 -12,47 Koza Altın 80,25 1,39 8,37 Koza Madencilik 13,06 -0,31 30,21 Körfez GMYO 4,90 3,59 105,02 Kristal Kola 2,21 -1,34 46,36 Kron Telekomünikasyon 25,50 1,27 100,47 Kuştur Kuşadası Turizm 183,30 9,96 680,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,51 9,60 123,85 Kütahya Porselen 27,70 -1,28 318,43 Lider Faktoring 3,08 0,65 67,85 Link Bilgisayar 44,56 9,97 147,71 Logo Yazılım 92,25 2,33 51,73 Lokman Hekim Sağlık 12,02 -9,96 107,96 Lüks Kadife 28,30 -3,94 227,55 Makina Takım 2,26 0,00 20,21 Marka Yatırım Holding 3,41 2,40 188,98 Marmaris Altınyunus 102,40 5,40 44,23 Marshall 364,90 9,98 667,56 Martı GMYO 1,95 0,00 93,07 Martı Otel 1,19 3,48 30,77 Mavi Giyim 38,30 -1,79 -33,85 Mazhar Zorlu Holding 15,99 -0,06 32,26 Mega Polietilen 10,24 9,99 707,28 Menderes Tekstil 3,13 -1,26 138,93 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 88,05 9,99 352,93 Merko Gıda 4,65 9,93 342,86 Metemtur Otelcilik 5,77 4,72 224,16 Metro Holding 2,39 3,91 73,19 Metro Petrol ve Tesisleri 3,78 -0,79 92,86 Metro Yatırım Ortaklığı 2,33 -0,43 -56,31 Migros Ticaret 39,36 -0,96 62,51 Milpa 4,74 3,04 116,44 Mistral GMYO 3,60 -3,74 90,48 MLP Sağlık 17,47 0,87 9,19 MMC San. ve Tic. Yat. 5,85 9,96 413,16 Mondi Tire Kutsan 6,88 4,72 66,18 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.106,50 3,10 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,24 6,77 98,43 Net Holding 2,37 0,00 -8,85 Netaş Telekom. 15,70 -1,26 20,21 Niğbaş Niğde Beton 21,70 8,18 250,00 Nuh Çimento 19,92 1,63 81,34 Nurol GMYO 9,43 -9,93 164,15 Odaş Elektrik 2,56 -1,54 77,08 Olmuksan-IP 6,50 0,78 153,81 Orge Enerji Elektrik 7,60 0,40 53,23 Orma Orman Mahsulleri 10,40 0,97 276,81 Osmanlı Menkul 15,00 -0,53 259,26 Ostim Endüstriyel Yat 3,21 0,94 91,07 Otokar 147,90 2,35 0,58 Oyak Çimento 8,02 0,75 45,88 Oyak Yat. Ort. 6,50 -2,99 181,55 Oylum Sınai Yatırımlar 3,62 4,32 17,20 Özak GMYO 3,83 0,00 49,03 Özbal Çelik Boru 5,88 3,16 264,79 Özderici GMYO 2,19 0,00 39,49 Özerden Plastik 4,45 9,88 95,18 Panora GMYO 5,59 1,45 -0,21 Papilon Savunma 15,30 1,53 98,54 Park Elek.Madencilik 4,33 1,64 41,97 Parsan 20,46 4,98 20,78 Pegasus 46,30 -0,77 -46,41 Peker GMYO 2,78 -0,71 207,40 Penguen Gıda 3,08 0,98 236,47 Pera GMYO 1,50 0,67 59,57 Pergamon Dış Ticaret 13,72 -0,36 77,31 Petkim 4,35 -1,14 14,17 Petrokent Turizm 1.079,00 9,48 742,31 Pınar Et ve Un 22,86 -3,54 149,29 Pınar Su 7,92 -4,00 241,38 Pınar Süt 18,53 -2,98 46,25 Plastikkart 11,83 6,67 27,62 Polisan Holding 3,08 1,32 2,07 Politeknik Metal 209,00 10,00 174,74 Prizma Press Matbaacılık 3,91 4,83 -9,07 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.221,00 0,06 10,22 QNB Finans Fin. Kir. 133,00 2,07 3,02 QNB Finansbank 69,45 1,83 85,20 Ral Yatırım Holding 5,24 -3,32 99,66 Ray Sigorta 13,22 7,04 286,55 Reysaş GMYO 5,04 -4,73 9,80 Reysaş Lojistik 6,89 -3,64 57,31 Rhea Girişim 2,56 0,79 115,13 Rodrigo Tekstil 3,98 9,94 119,89 Royal Halı 3,76 9,94 174,45 RTA Laboratuvarları 51,20 -3,49 2106,90 Sabancı Holding 7,83 -0,89 -14,14 Safkar Ege Soğutmacılık 6,01 4,70 175,69 Sanel Mühendislik 3,47 0,00 18,27 Sanifoam Sünger 6,67 -4,17 33,40 Sanko Pazarlama 7,56 -1,82 3,76 Saray Matbaacılık 3,37 -0,59 160,68 Sarkuysan 5,06 -0,20 59,25 Sasa Polyester 17,00 4,49 119,92 Say Reklamcılık 5,96 -1,49 166,07 Sekuro Plastik 11,08 9,92 106,72 Selçuk Ecza Deposu 8,88 1,37 48,87 Selçuk Gıda 3,57 7,53 231,25 Senkron Güvenlik 2,75 10,00 0,73 Serve Film Prodüksiyon 15,15 5,94 852,83 Servet GMYO 24,16 0,42 184,24 Seyitler Kimya 11,81 -0,92 73,93 Silverline Endüstri 3,93 -2,96 81,94 Sinpaş GMYO 1,60 1,27 37,93 Smartiks Yazılım 8,16 0,25 -16,82 Soda Sanayii 7,26 0,14 22,49 Sodaş Sodyum Sanayii 18,51 9,98 381,25 Söktaş 4,75 9,95 179,33 Sönmez Filament 18,03 4,22 269,47 Sönmez Pamuklu 14,95 8,33 203,86 Sumaş Suni Tahta 33,22 10,00 235,56 Şeker Fin. Kir. 4,33 -1,59 -9,41 Şekerbank 1,51 3,42 15,27 Şişe Cam 6,39 0,63 24,76 Şok Marketler 12,60 -2,25 17,10 T. Halk Bankası 5,06 -0,20 -14,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,86 -0,23 -1,70 T.S.K.B. 1,09 0,00 -9,92 T.Tuborg 14,77 -1,07 24,12 Taç Tarım Ürünleri 9,19 9,93 194,55 Tat Gıda 10,74 -1,20 76,54 TAV Havalimanları 15,63 -1,20 -42,46 Taze Kuru Gıda 487,80 9,99 6637,57 Tek-Art Turizm 1,53 0,00 21,43 Tekfen Holding 15,65 0,90 -15,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,93 4,05 65,00 Temapol Polimer Plastik 8,62 3,23 65,13 TGS Dış Ticaret 9,38 2,51 100,86 Tofaş Oto. Fab. 23,56 0,00 1,11 Torunlar GMYO 3,64 -0,82 32,36 Trabzon Liman 21,38 9,92 100,56 Trabzonspor Sportif 5,01 1,42 133,02 Trakya Cam 4,23 0,24 24,74 Trend GMYO 7,39 -9,99 235,91 TSKB GMYO 2,47 5,56 158,64 Tuğçelik 6,51 9,97 64,81 Tukaş 9,97 -0,10 -19,27 Turcas Petrol 3,61 0,56 35,21 Turkcell 14,27 -0,56 3,41 Tümosan Motor ve Traktör 7,51 -0,27 17,16 Tüpraş 80,85 -0,74 -36,24 Türk Hava Yolları 10,62 -1,03 -26,56 Türk Prysmian Kablo 8,25 -1,90 219,71 Türk Telekom 6,92 -0,14 -4,10 Türk Traktör 100,60 -2,14 90,13 Türker Proje Gayrimenkul 82,45 6,11 96,31 Türkiye Sigorta 5,73 -0,17 163,11 Ufuk Yatırım 12,43 10,00 381,78 Ulaşlar Turizm Yat. 2,88 0,00 209,06 Ulusoy Elektrik 51,55 0,29 93,80 Ulusoy Un Sanayi 10,34 -4,08 170,68 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,70 -0,58 40,09 Utopya Turizm 10,32 -1,99 109,76 Uzertaş Boya 10,02 9,99 351,35 Ülker Bisküvi 22,38 -0,89 0,09 Vakıf Fin. Kir. 3,95 -0,78 86,54 Vakıf GMYO 3,22 1,90 86,02 Vakıf Yat. Ort. 8,76 -1,13 381,01 Vakıflar Bankası 4,04 -0,49 -26,68 Vakko Tekstil 5,84 1,74 28,63 Vanet Gıda 2,45 9,87 71,33 Verusa Holding 38,86 3,63 109,48 Verusaturk Girisim 7,01 2,04 33,30 Vestel 17,16 -0,12 35,97 Vestel Beyaz Eşya 27,62 2,52 30,91 Viking Kağıt 4,91 1,45 162,57 Yapı Kredi Koray GMYO 4,45 2,06 83,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,02 -0,98 -18,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 26,28 9,96 320,07 Yataş 8,65 6,92 17,85 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,91 -1,02 80,75 Yeni Gimat GMYO 12,17 0,08 1,66 Yeşil GMYO 0,89 -1,11 39,06 Yeşil Yapı 1,03 -0,96 56,06 Yeşil Yatırım Holding 18,11 0,22 61,26 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.261,90 10,00 316,36 Yonga Mobilya 81,40 10,00 781,66 Yükselen Çelik 6,99 -0,85 128,06 Yünsa 13,13 -1,80 30,42 Zorlu Enerji 2,67 -0,74 63,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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