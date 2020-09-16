Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|41.510,10
|1,24
|37,54
|İş Bankası (C)
|5,01
|-0,40
|-21,84
|İş Bankası (Kur.)
|425.000,00
|17,24
|102,38
|İş Fin.Kir.
|3,80
|0,00
|0,00
|İş Girişim
|8,41
|0,48
|121,32
|İş GMYO
|1,70
|-1,73
|-3,41
|İş Y. Men. Değ.
|8,02
|0,12
|99,17
|İş Yat. Ort.
|2,99
|-0,66
|85,56
|İşbir Holding
|1.600,00
|-6,87
|272,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|1,08
|51,61
|İttifak Holding
|4,43
|9,93
|19,09
|İz Hayvancılık Tarım
|7,19
|9,94
|174,80
|İzmir Demir Çelik
|18,10
|2,55
|121,00
|İzmir Fırça
|3,99
|0,25
|121,67
|Jantsa Jant Sanayi
|206,40
|9,96
|288,06
|Kafein Yazılım
|16,85
|-0,65
|51,72
|Kaplamin
|11,33
|10,00
|104,14
|Kardemir (A)
|5,14
|-7,22
|93,96
|Kardemir (B)
|3,74
|-5,08
|41,67
|Kardemir (D)
|3,17
|1,93
|19,17
|Karel Elektronik
|16,54
|0,24
|13,83
|Karsan Otomotiv
|2,94
|-1,01
|86,08
|Karsu Tekstil
|6,80
|-2,44
|109,88
|Kartonsan
|738,40
|10,00
|91,13
|Katmerciler Ekipman
|4,73
|6,53
|23,18
|Kent Gıda
|429,30
|-10,00
|1748,72
|Kerevitaş Gıda
|5,16
|-1,15
|58,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|9,09
|-12,73
|Kiler GMYO
|7,16
|9,98
|88,92
|Klimasan Klima
|14,60
|-2,47
|-31,18
|Koç Holding
|14,78
|-0,34
|-26,13
|Konfrut Gıda
|12,18
|-0,65
|55,75
|Konya Çimento
|582,50
|9,99
|114,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,13
|-0,89
|-12,47
|Koza Altın
|80,25
|1,39
|8,37
|Koza Madencilik
|13,06
|-0,31
|30,21
|Körfez GMYO
|4,90
|3,59
|105,02
|Kristal Kola
|2,21
|-1,34
|46,36
|Kron Telekomünikasyon
|25,50
|1,27
|100,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|183,30
|9,96
|680,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,51
|9,60
|123,85
|Kütahya Porselen
|27,70
|-1,28
|318,43
|Lider Faktoring
|3,08
|0,65
|67,85
|Link Bilgisayar
|44,56
|9,97
|147,71
|Logo Yazılım
|92,25
|2,33
|51,73
|Lokman Hekim Sağlık
|12,02
|-9,96
|107,96
|Lüks Kadife
|28,30
|-3,94
|227,55
|Makina Takım
|2,26
|0,00
|20,21
|Marka Yatırım Holding
|3,41
|2,40
|188,98
|Marmaris Altınyunus
|102,40
|5,40
|44,23
|Marshall
|364,90
|9,98
|667,56
|Martı GMYO
|1,95
|0,00
|93,07
|Martı Otel
|1,19
|3,48
|30,77
|Mavi Giyim
|38,30
|-1,79
|-33,85
|Mazhar Zorlu Holding
|15,99
|-0,06
|32,26
|Mega Polietilen
|10,24
|9,99
|707,28
|Menderes Tekstil
|3,13
|-1,26
|138,93
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|88,05
|9,99
|352,93
|Merko Gıda
|4,65
|9,93
|342,86
|Metemtur Otelcilik
|5,77
|4,72
|224,16
|Metro Holding
|2,39
|3,91
|73,19
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,78
|-0,79
|92,86
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,33
|-0,43
|-56,31
|Migros Ticaret
|39,36
|-0,96
|62,51
|Milpa
|4,74
|3,04
|116,44
|Mistral GMYO
|3,60
|-3,74
|90,48
|MLP Sağlık
|17,47
|0,87
|9,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,85
|9,96
|413,16
|Mondi Tire Kutsan
|6,88
|4,72
|66,18
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.106,50
|3,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,24
|6,77
|98,43
|Net Holding
|2,37
|0,00
|-8,85
|Netaş Telekom.
|15,70
|-1,26
|20,21
|Niğbaş Niğde Beton
|21,70
|8,18
|250,00
|Nuh Çimento
|19,92
|1,63
|81,34
|Nurol GMYO
|9,43
|-9,93
|164,15
|Odaş Elektrik
|2,56
|-1,54
|77,08
|Olmuksan-IP
|6,50
|0,78
|153,81
|Orge Enerji Elektrik
|7,60
|0,40
|53,23
|Orma Orman Mahsulleri
|10,40
|0,97
|276,81
|Osmanlı Menkul
|15,00
|-0,53
|259,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,21
|0,94
|91,07
|Otokar
|147,90
|2,35
|0,58
|Oyak Çimento
|8,02
|0,75
|45,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,50
|-2,99
|181,55
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,62
|4,32
|17,20
|Özak GMYO
|3,83
|0,00
|49,03
|Özbal Çelik Boru
|5,88
|3,16
|264,79
|Özderici GMYO
|2,19
|0,00
|39,49
|Özerden Plastik
|4,45
|9,88
|95,18
|Panora GMYO
|5,59
|1,45
|-0,21
|Papilon Savunma
|15,30
|1,53
|98,54
|Park Elek.Madencilik
|4,33
|1,64
|41,97
|Parsan
|20,46
|4,98
|20,78
|Pegasus
|46,30
|-0,77
|-46,41
|Peker GMYO
|2,78
|-0,71
|207,40
|Penguen Gıda
|3,08
|0,98
|236,47
|Pera GMYO
|1,50
|0,67
|59,57
|Pergamon Dış Ticaret
|13,72
|-0,36
|77,31
|Petkim
|4,35
|-1,14
|14,17
|Petrokent Turizm
|1.079,00
|9,48
|742,31
|Pınar Et ve Un
|22,86
|-3,54
|149,29
|Pınar Su
|7,92
|-4,00
|241,38
|Pınar Süt
|18,53
|-2,98
|46,25
|Plastikkart
|11,83
|6,67
|27,62
|Polisan Holding
|3,08
|1,32
|2,07
|Politeknik Metal
|209,00
|10,00
|174,74
|Prizma Press Matbaacılık
|3,91
|4,83
|-9,07
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.221,00
|0,06
|10,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,00
|2,07
|3,02
|QNB Finansbank
|69,45
|1,83
|85,20
|Ral Yatırım Holding
|5,24
|-3,32
|99,66
|Ray Sigorta
|13,22
|7,04
|286,55
|Reysaş GMYO
|5,04
|-4,73
|9,80
|Reysaş Lojistik
|6,89
|-3,64
|57,31
|Rhea Girişim
|2,56
|0,79
|115,13
|Rodrigo Tekstil
|3,98
|9,94
|119,89
|Royal Halı
|3,76
|9,94
|174,45
|RTA Laboratuvarları
|51,20
|-3,49
|2106,90
|Sabancı Holding
|7,83
|-0,89
|-14,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,01
|4,70
|175,69
|Sanel Mühendislik
|3,47
|0,00
|18,27
|Sanifoam Sünger
|6,67
|-4,17
|33,40
|Sanko Pazarlama
|7,56
|-1,82
|3,76
|Saray Matbaacılık
|3,37
|-0,59
|160,68
|Sarkuysan
|5,06
|-0,20
|59,25
|Sasa Polyester
|17,00
|4,49
|119,92
|Say Reklamcılık
|5,96
|-1,49
|166,07
|Sekuro Plastik
|11,08
|9,92
|106,72
|Selçuk Ecza Deposu
|8,88
|1,37
|48,87
|Selçuk Gıda
|3,57
|7,53
|231,25
|Senkron Güvenlik
|2,75
|10,00
|0,73
|Serve Film Prodüksiyon
|15,15
|5,94
|852,83
|Servet GMYO
|24,16
|0,42
|184,24
|Seyitler Kimya
|11,81
|-0,92
|73,93
|Silverline Endüstri
|3,93
|-2,96
|81,94
|Sinpaş GMYO
|1,60
|1,27
|37,93
|Smartiks Yazılım
|8,16
|0,25
|-16,82
|Soda Sanayii
|7,26
|0,14
|22,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|18,51
|9,98
|381,25
|Söktaş
|4,75
|9,95
|179,33
|Sönmez Filament
|18,03
|4,22
|269,47
|Sönmez Pamuklu
|14,95
|8,33
|203,86
|Sumaş Suni Tahta
|33,22
|10,00
|235,56
|Şeker Fin. Kir.
|4,33
|-1,59
|-9,41
|Şekerbank
|1,51
|3,42
|15,27
|Şişe Cam
|6,39
|0,63
|24,76
|Şok Marketler
|12,60
|-2,25
|17,10
|T. Halk Bankası
|5,06
|-0,20
|-14,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,86
|-0,23
|-1,70
|T.S.K.B.
|1,09
|0,00
|-9,92
|T.Tuborg
|14,77
|-1,07
|24,12
|Taç Tarım Ürünleri
|9,19
|9,93
|194,55
|Tat Gıda
|10,74
|-1,20
|76,54
|TAV Havalimanları
|15,63
|-1,20
|-42,46
|Taze Kuru Gıda
|487,80
|9,99
|6637,57
|Tek-Art Turizm
|1,53
|0,00
|21,43
|Tekfen Holding
|15,65
|0,90
|-15,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,93
|4,05
|65,00
|Temapol Polimer Plastik
|8,62
|3,23
|65,13
|TGS Dış Ticaret
|9,38
|2,51
|100,86
|Tofaş Oto. Fab.
|23,56
|0,00
|1,11
|Torunlar GMYO
|3,64
|-0,82
|32,36
|Trabzon Liman
|21,38
|9,92
|100,56
|Trabzonspor Sportif
|5,01
|1,42
|133,02
|Trakya Cam
|4,23
|0,24
|24,74
|Trend GMYO
|7,39
|-9,99
|235,91
|TSKB GMYO
|2,47
|5,56
|158,64
|Tuğçelik
|6,51
|9,97
|64,81
|Tukaş
|9,97
|-0,10
|-19,27
|Turcas Petrol
|3,61
|0,56
|35,21
|Turkcell
|14,27
|-0,56
|3,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,51
|-0,27
|17,16
|Tüpraş
|80,85
|-0,74
|-36,24
|Türk Hava Yolları
|10,62
|-1,03
|-26,56
|Türk Prysmian Kablo
|8,25
|-1,90
|219,71
|Türk Telekom
|6,92
|-0,14
|-4,10
|Türk Traktör
|100,60
|-2,14
|90,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,45
|6,11
|96,31
|Türkiye Sigorta
|5,73
|-0,17
|163,11
|Ufuk Yatırım
|12,43
|10,00
|381,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,88
|0,00
|209,06
|Ulusoy Elektrik
|51,55
|0,29
|93,80
|Ulusoy Un Sanayi
|10,34
|-4,08
|170,68
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,70
|-0,58
|40,09
|Utopya Turizm
|10,32
|-1,99
|109,76
|Uzertaş Boya
|10,02
|9,99
|351,35
|Ülker Bisküvi
|22,38
|-0,89
|0,09
|Vakıf Fin. Kir.
|3,95
|-0,78
|86,54
|Vakıf GMYO
|3,22
|1,90
|86,02
|Vakıf Yat. Ort.
|8,76
|-1,13
|381,01
|Vakıflar Bankası
|4,04
|-0,49
|-26,68
|Vakko Tekstil
|5,84
|1,74
|28,63
|Vanet Gıda
|2,45
|9,87
|71,33
|Verusa Holding
|38,86
|3,63
|109,48
|Verusaturk Girisim
|7,01
|2,04
|33,30
|Vestel
|17,16
|-0,12
|35,97
|Vestel Beyaz Eşya
|27,62
|2,52
|30,91
|Viking Kağıt
|4,91
|1,45
|162,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,45
|2,06
|83,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,02
|-0,98
|-18,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|26,28
|9,96
|320,07
|Yataş
|8,65
|6,92
|17,85
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,91
|-1,02
|80,75
|Yeni Gimat GMYO
|12,17
|0,08
|1,66
|Yeşil GMYO
|0,89
|-1,11
|39,06
|Yeşil Yapı
|1,03
|-0,96
|56,06
|Yeşil Yatırım Holding
|18,11
|0,22
|61,26
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.261,90
|10,00
|316,36
|Yonga Mobilya
|81,40
|10,00
|781,66
|Yükselen Çelik
|6,99
|-0,85
|128,06
|Yünsa
|13,13
|-1,80
|30,42
|Zorlu Enerji
|2,67
|-0,74
|63,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:35 - Kaynak: AA
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