Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 10,00 104,30 İş Bankası (B) 53.400,00 6,32 76,94 İş Bankası (C) 4,84 -2,62 -24,49 İş Bankası (Kur.) 500.000,10 -2,72 138,10 İş Fin.Kir. 3,71 -3,13 -2,37 İş Girişim 8,38 -4,45 120,53 İş GMYO 1,69 -2,87 -3,98 İş Y. Men. Değ. 8,09 -1,58 100,91 İş Yat. Ort. 2,89 -2,69 79,35 İşbir Holding 1.948,10 10,00 353,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -3,23 45,16 İttifak Holding 4,30 -1,38 15,59 İz Hayvancılık Tarım 7,35 7,30 180,91 İzmir Demir Çelik 20,38 -6,94 148,84 İzmir Fırça 3,94 0,00 118,89 Jantsa Jant Sanayi 189,90 4,28 257,04 Kafein Yazılım 16,40 -3,53 47,67 Kaplamin 12,33 -10,00 122,16 Kardemir (A) 5,35 -3,60 101,89 Kardemir (B) 3,71 -5,12 40,53 Kardemir (D) 3,18 -1,85 19,55 Karel Elektronik 16,76 0,12 15,35 Karsan Otomotiv 2,87 -3,69 81,65 Karsu Tekstil 6,23 -2,50 92,28 Kartonsan 662,00 -6,76 71,35 Katmerciler Ekipman 4,90 -1,01 27,60 Kent Gıda 410,40 -9,98 1667,33 Kerevitaş Gıda 5,09 -1,93 56,13 Kervansaray Yat. Holding 0,51 8,51 -7,27 Kiler GMYO 6,67 -6,97 75,99 Klimasan Klima 14,02 -4,10 -33,91 Koç Holding 14,00 -4,50 -30,03 Konfrut Gıda 12,75 0,47 63,04 Konya Çimento 544,70 -4,20 100,77 Kordsa Teknik Tekstil 11,02 -1,96 -13,34 Koza Altın 76,80 -4,83 3,71 Koza Madencilik 12,59 -4,04 25,52 Körfez GMYO 4,95 0,20 107,11 Kristal Kola 2,20 -0,90 45,70 Kron Telekomünikasyon 25,52 -2,37 100,63 Kuştur Kuşadası Turizm 186,30 -10,00 693,61 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,15 -6,11 91,74 Kütahya Porselen 28,88 2,63 336,25 Lider Faktoring 2,94 -4,23 60,22 Link Bilgisayar 46,46 9,99 158,27 Logo Yazılım 92,05 -3,11 51,40 Lokman Hekim Sağlık 11,37 -1,13 96,71 Lüks Kadife 27,10 -1,24 213,66 Makina Takım 2,22 -3,90 18,09 Marka Yatırım Holding 2,96 -6,92 150,85 Marmaris Altınyunus 106,10 -0,84 49,44 Marshall 317,70 -7,51 568,28 Martı GMYO 2,05 4,06 102,97 Martı Otel 1,15 -2,54 26,37 Mavi Giyim 37,18 -3,13 -35,79 Mazhar Zorlu Holding 17,06 6,76 41,11 Mega Polietilen 13,24 9,24 943,79 Menderes Tekstil 2,95 -3,59 125,19 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 103,30 9,95 431,38 Merko Gıda 6,18 9,96 488,57 Metemtur Otelcilik 6,62 9,97 271,91 Metro Holding 2,28 -3,80 65,22 Metro Petrol ve Tesisleri 3,68 -2,13 87,76 Metro Yatırım Ortaklığı 2,22 -4,72 -58,37 Migros Ticaret 39,16 -0,46 61,68 Milpa 5,14 2,39 134,70 Mistral GMYO 3,44 -3,91 82,01 MLP Sağlık 16,42 -3,81 2,63 MMC San. ve Tic. Yat. 7,77 9,90 581,58 Mondi Tire Kutsan 6,35 -4,51 53,38 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,20 3,17 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 26,60 4,07 109,12 Net Holding 2,29 -4,58 -11,92 Netaş Telekom. 16,15 0,75 23,66 Niğbaş Niğde Beton 19,49 2,26 214,35 Nuh Çimento 19,34 -3,06 76,06 Nurol GMYO 6,89 -9,93 93,00 Odaş Elektrik 2,48 -4,25 71,54 Olmuksan-IP 6,09 -4,69 137,80 Orge Enerji Elektrik 7,12 -1,79 43,55 Orma Orman Mahsulleri 9,58 -3,52 247,10 Osmanlı Menkul 18,43 9,96 341,41 Ostim Endüstriyel Yat 2,96 -5,13 76,19 Otokar 137,50 -3,17 -6,49 Oyak Çimento 7,83 -3,09 42,42 Oyak Yat. Ort. 6,31 -1,41 173,32 Oylum Sınai Yatırımlar 4,57 9,86 47,95 Özak GMYO 3,88 -3,72 50,97 Özbal Çelik Boru 5,57 -2,28 245,56 Özderici GMYO 2,06 -5,50 31,21 Özerden Plastik 5,85 9,96 156,58 Panora GMYO 5,62 0,18 0,33 Papilon Savunma 14,41 -3,48 86,99 Park Elek.Madencilik 4,44 1,60 45,57 Parsan 20,06 1,01 18,42 Pegasus 45,20 -3,21 -47,69 Peker GMYO 2,79 0,36 208,51 Penguen Gıda 3,24 2,53 253,95 Pera GMYO 1,58 3,27 68,09 Pergamon Dış Ticaret 13,50 -5,26 74,47 Petkim 4,16 -5,45 9,19 Petrokent Turizm 899,10 -10,00 601,87 Pınar Et ve Un 23,34 1,92 154,53 Pınar Su 7,62 -1,93 228,45 Pınar Süt 17,98 -2,28 41,91 Plastikkart 10,97 -4,19 18,34 Polisan Holding 3,00 -4,15 -0,58 Politeknik Metal 248,80 9,99 227,06 Prizma Press Matbaacılık 3,85 0,79 -10,47 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.223,50 0,12 10,44 QNB Finans Fin. Kir. 131,10 -2,16 1,55 QNB Finansbank 69,30 -2,12 84,80 Ral Yatırım Holding 5,00 -5,30 90,51 Ray Sigorta 15,20 -3,98 344,44 Reysaş GMYO 4,75 -3,65 3,49 Reysaş Lojistik 6,21 -6,19 41,78 Rhea Girişim 2,46 -4,28 106,72 Rodrigo Tekstil 5,28 10,00 191,71 Royal Halı 4,09 9,95 198,54 RTA Laboratuvarları 52,65 3,64 2169,40 Sabancı Holding 7,45 -4,12 -18,31 Safkar Ege Soğutmacılık 5,87 0,17 169,27 Sanel Mühendislik 3,42 -0,29 16,56 Sanifoam Sünger 8,84 9,95 76,80 Sanko Pazarlama 8,48 9,84 16,39 Saray Matbaacılık 3,46 1,17 167,64 Sarkuysan 5,66 -5,35 78,13 Sasa Polyester 16,91 0,06 118,76 Say Reklamcılık 5,79 -3,66 158,48 Sekuro Plastik 14,72 9,93 174,63 Selçuk Ecza Deposu 8,46 -0,35 41,83 Selçuk Gıda 3,99 9,92 270,23 Senkron Güvenlik 3,04 9,75 11,36 Serve Film Prodüksiyon 17,40 4,76 994,34 Servet GMYO 24,90 0,00 192,94 Seyitler Kimya 12,00 2,30 76,73 Silverline Endüstri 3,80 -4,28 75,93 Sinpaş GMYO 1,60 0,63 37,93 Smartiks Yazılım 8,21 -1,68 -16,31 Soda Sanayii 7,44 1,78 25,53 Sodaş Sodyum Sanayii 20,46 10,00 431,95 Söktaş 4,24 -3,85 149,34 Sönmez Filament 18,79 0,75 285,04 Sönmez Pamuklu 15,38 -2,35 212,60 Sumaş Suni Tahta 44,18 9,96 346,26 Şeker Fin. Kir. 4,18 -3,24 -12,55 Şekerbank 1,49 -2,61 13,74 Şişe Cam 6,55 2,50 27,88 Şok Marketler 12,09 -3,28 12,36 T. Halk Bankası 4,95 -3,32 -16,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 52,40 9,95 20,18 T.S.K.B. 1,05 -2,78 -13,22 T.Tuborg 14,95 -1,52 25,63 Taç Tarım Ürünleri 8,91 10,00 185,58 Tat Gıda 9,96 -6,04 63,71 TAV Havalimanları 15,02 -3,28 -44,71 Taze Kuru Gıda 531,30 10,00 7238,40 Tek-Art Turizm 1,54 -1,91 22,22 Tekfen Holding 14,98 -3,29 -19,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,00 2,34 66,67 Temapol Polimer Plastik 8,16 -2,86 56,32 TGS Dış Ticaret 9,85 2,71 110,92 Tofaş Oto. Fab. 22,68 -2,91 -2,67 Torunlar GMYO 3,58 -0,83 30,18 Trabzon Liman 28,42 9,98 166,60 Trabzonspor Sportif 5,48 4,38 154,88 Trakya Cam 4,33 1,88 27,69 Trend GMYO 5,84 -5,65 165,45 TSKB GMYO 2,45 -0,81 156,55 Tuğçelik 5,67 -3,41 43,54 Tukaş 9,89 0,00 -19,92 Turcas Petrol 3,49 -5,16 30,71 Turkcell 14,69 1,31 6,45 Tümosan Motor ve Traktör 7,40 -3,90 15,44 Tüpraş 78,80 -2,23 -37,85 Türk Hava Yolları 10,35 -2,82 -28,42 Türk Prysmian Kablo 9,10 -0,22 252,64 Türk Telekom 6,71 -2,19 -7,01 Türk Traktör 96,95 -3,00 83,23 Türker Proje Gayrimenkul 84,35 4,85 100,83 Türkiye Sigorta 5,54 -4,15 154,38 Ufuk Yatırım 16,53 9,98 540,70 Ulaşlar Turizm Yat. 3,00 -3,54 221,93 Ulusoy Elektrik 50,95 -2,02 91,54 Ulusoy Un Sanayi 10,27 0,39 168,85 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,68 -2,33 38,45 Utopya Turizm 10,38 0,78 110,98 Uzertaş Boya 13,33 9,98 500,45 Ülker Bisküvi 22,58 -0,44 0,98 Vakıf Fin. Kir. 3,72 -4,62 75,68 Vakıf GMYO 3,24 -4,42 87,18 Vakıf Yat. Ort. 8,68 -2,47 376,62 Vakıflar Bankası 3,86 -3,02 -29,95 Vakko Tekstil 5,85 -0,85 28,85 Vanet Gıda 3,24 9,83 126,57 Verusa Holding 40,00 -2,10 115,63 Verusaturk Girisim 6,81 -4,35 29,50 Vestel 16,97 -2,64 34,47 Vestel Beyaz Eşya 27,00 -3,50 27,97 Viking Kağıt 5,54 9,92 196,26 Yapı Kredi Koray GMYO 4,58 -1,08 89,26 Yapı ve Kredi Bank. 1,97 -2,96 -20,56 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,16 9,99 382,09 Yataş 8,43 -0,35 14,85 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,77 -4,15 72,05 Yeni Gimat GMYO 12,48 2,46 4,25 Yeşil GMYO 0,87 -2,25 35,94 Yeşil Yapı 0,98 -2,97 48,48 Yeşil Yatırım Holding 17,85 0,85 58,95 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.185,60 10,00 415,64 Yonga Mobilya 59,40 -10,00 543,37 Yükselen Çelik 6,61 -3,36 115,66 Yünsa 12,80 -1,99 27,14 Zorlu Enerji 2,57 -4,46 57,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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