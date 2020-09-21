Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|10,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|53.400,00
|6,32
|76,94
|İş Bankası (C)
|4,84
|-2,62
|-24,49
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,10
|-2,72
|138,10
|İş Fin.Kir.
|3,71
|-3,13
|-2,37
|İş Girişim
|8,38
|-4,45
|120,53
|İş GMYO
|1,69
|-2,87
|-3,98
|İş Y. Men. Değ.
|8,09
|-1,58
|100,91
|İş Yat. Ort.
|2,89
|-2,69
|79,35
|İşbir Holding
|1.948,10
|10,00
|353,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-3,23
|45,16
|İttifak Holding
|4,30
|-1,38
|15,59
|İz Hayvancılık Tarım
|7,35
|7,30
|180,91
|İzmir Demir Çelik
|20,38
|-6,94
|148,84
|İzmir Fırça
|3,94
|0,00
|118,89
|Jantsa Jant Sanayi
|189,90
|4,28
|257,04
|Kafein Yazılım
|16,40
|-3,53
|47,67
|Kaplamin
|12,33
|-10,00
|122,16
|Kardemir (A)
|5,35
|-3,60
|101,89
|Kardemir (B)
|3,71
|-5,12
|40,53
|Kardemir (D)
|3,18
|-1,85
|19,55
|Karel Elektronik
|16,76
|0,12
|15,35
|Karsan Otomotiv
|2,87
|-3,69
|81,65
|Karsu Tekstil
|6,23
|-2,50
|92,28
|Kartonsan
|662,00
|-6,76
|71,35
|Katmerciler Ekipman
|4,90
|-1,01
|27,60
|Kent Gıda
|410,40
|-9,98
|1667,33
|Kerevitaş Gıda
|5,09
|-1,93
|56,13
|Kervansaray Yat. Holding
|0,51
|8,51
|-7,27
|Kiler GMYO
|6,67
|-6,97
|75,99
|Klimasan Klima
|14,02
|-4,10
|-33,91
|Koç Holding
|14,00
|-4,50
|-30,03
|Konfrut Gıda
|12,75
|0,47
|63,04
|Konya Çimento
|544,70
|-4,20
|100,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,02
|-1,96
|-13,34
|Koza Altın
|76,80
|-4,83
|3,71
|Koza Madencilik
|12,59
|-4,04
|25,52
|Körfez GMYO
|4,95
|0,20
|107,11
|Kristal Kola
|2,20
|-0,90
|45,70
|Kron Telekomünikasyon
|25,52
|-2,37
|100,63
|Kuştur Kuşadası Turizm
|186,30
|-10,00
|693,61
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,15
|-6,11
|91,74
|Kütahya Porselen
|28,88
|2,63
|336,25
|Lider Faktoring
|2,94
|-4,23
|60,22
|Link Bilgisayar
|46,46
|9,99
|158,27
|Logo Yazılım
|92,05
|-3,11
|51,40
|Lokman Hekim Sağlık
|11,37
|-1,13
|96,71
|Lüks Kadife
|27,10
|-1,24
|213,66
|Makina Takım
|2,22
|-3,90
|18,09
|Marka Yatırım Holding
|2,96
|-6,92
|150,85
|Marmaris Altınyunus
|106,10
|-0,84
|49,44
|Marshall
|317,70
|-7,51
|568,28
|Martı GMYO
|2,05
|4,06
|102,97
|Martı Otel
|1,15
|-2,54
|26,37
|Mavi Giyim
|37,18
|-3,13
|-35,79
|Mazhar Zorlu Holding
|17,06
|6,76
|41,11
|Mega Polietilen
|13,24
|9,24
|943,79
|Menderes Tekstil
|2,95
|-3,59
|125,19
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|103,30
|9,95
|431,38
|Merko Gıda
|6,18
|9,96
|488,57
|Metemtur Otelcilik
|6,62
|9,97
|271,91
|Metro Holding
|2,28
|-3,80
|65,22
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,68
|-2,13
|87,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,22
|-4,72
|-58,37
|Migros Ticaret
|39,16
|-0,46
|61,68
|Milpa
|5,14
|2,39
|134,70
|Mistral GMYO
|3,44
|-3,91
|82,01
|MLP Sağlık
|16,42
|-3,81
|2,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,77
|9,90
|581,58
|Mondi Tire Kutsan
|6,35
|-4,51
|53,38
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,20
|3,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|26,60
|4,07
|109,12
|Net Holding
|2,29
|-4,58
|-11,92
|Netaş Telekom.
|16,15
|0,75
|23,66
|Niğbaş Niğde Beton
|19,49
|2,26
|214,35
|Nuh Çimento
|19,34
|-3,06
|76,06
|Nurol GMYO
|6,89
|-9,93
|93,00
|Odaş Elektrik
|2,48
|-4,25
|71,54
|Olmuksan-IP
|6,09
|-4,69
|137,80
|Orge Enerji Elektrik
|7,12
|-1,79
|43,55
|Orma Orman Mahsulleri
|9,58
|-3,52
|247,10
|Osmanlı Menkul
|18,43
|9,96
|341,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,96
|-5,13
|76,19
|Otokar
|137,50
|-3,17
|-6,49
|Oyak Çimento
|7,83
|-3,09
|42,42
|Oyak Yat. Ort.
|6,31
|-1,41
|173,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,57
|9,86
|47,95
|Özak GMYO
|3,88
|-3,72
|50,97
|Özbal Çelik Boru
|5,57
|-2,28
|245,56
|Özderici GMYO
|2,06
|-5,50
|31,21
|Özerden Plastik
|5,85
|9,96
|156,58
|Panora GMYO
|5,62
|0,18
|0,33
|Papilon Savunma
|14,41
|-3,48
|86,99
|Park Elek.Madencilik
|4,44
|1,60
|45,57
|Parsan
|20,06
|1,01
|18,42
|Pegasus
|45,20
|-3,21
|-47,69
|Peker GMYO
|2,79
|0,36
|208,51
|Penguen Gıda
|3,24
|2,53
|253,95
|Pera GMYO
|1,58
|3,27
|68,09
|Pergamon Dış Ticaret
|13,50
|-5,26
|74,47
|Petkim
|4,16
|-5,45
|9,19
|Petrokent Turizm
|899,10
|-10,00
|601,87
|Pınar Et ve Un
|23,34
|1,92
|154,53
|Pınar Su
|7,62
|-1,93
|228,45
|Pınar Süt
|17,98
|-2,28
|41,91
|Plastikkart
|10,97
|-4,19
|18,34
|Polisan Holding
|3,00
|-4,15
|-0,58
|Politeknik Metal
|248,80
|9,99
|227,06
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|0,79
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.223,50
|0,12
|10,44
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,10
|-2,16
|1,55
|QNB Finansbank
|69,30
|-2,12
|84,80
|Ral Yatırım Holding
|5,00
|-5,30
|90,51
|Ray Sigorta
|15,20
|-3,98
|344,44
|Reysaş GMYO
|4,75
|-3,65
|3,49
|Reysaş Lojistik
|6,21
|-6,19
|41,78
|Rhea Girişim
|2,46
|-4,28
|106,72
|Rodrigo Tekstil
|5,28
|10,00
|191,71
|Royal Halı
|4,09
|9,95
|198,54
|RTA Laboratuvarları
|52,65
|3,64
|2169,40
|Sabancı Holding
|7,45
|-4,12
|-18,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,87
|0,17
|169,27
|Sanel Mühendislik
|3,42
|-0,29
|16,56
|Sanifoam Sünger
|8,84
|9,95
|76,80
|Sanko Pazarlama
|8,48
|9,84
|16,39
|Saray Matbaacılık
|3,46
|1,17
|167,64
|Sarkuysan
|5,66
|-5,35
|78,13
|Sasa Polyester
|16,91
|0,06
|118,76
|Say Reklamcılık
|5,79
|-3,66
|158,48
|Sekuro Plastik
|14,72
|9,93
|174,63
|Selçuk Ecza Deposu
|8,46
|-0,35
|41,83
|Selçuk Gıda
|3,99
|9,92
|270,23
|Senkron Güvenlik
|3,04
|9,75
|11,36
|Serve Film Prodüksiyon
|17,40
|4,76
|994,34
|Servet GMYO
|24,90
|0,00
|192,94
|Seyitler Kimya
|12,00
|2,30
|76,73
|Silverline Endüstri
|3,80
|-4,28
|75,93
|Sinpaş GMYO
|1,60
|0,63
|37,93
|Smartiks Yazılım
|8,21
|-1,68
|-16,31
|Soda Sanayii
|7,44
|1,78
|25,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,46
|10,00
|431,95
|Söktaş
|4,24
|-3,85
|149,34
|Sönmez Filament
|18,79
|0,75
|285,04
|Sönmez Pamuklu
|15,38
|-2,35
|212,60
|Sumaş Suni Tahta
|44,18
|9,96
|346,26
|Şeker Fin. Kir.
|4,18
|-3,24
|-12,55
|Şekerbank
|1,49
|-2,61
|13,74
|Şişe Cam
|6,55
|2,50
|27,88
|Şok Marketler
|12,09
|-3,28
|12,36
|T. Halk Bankası
|4,95
|-3,32
|-16,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|52,40
|9,95
|20,18
|T.S.K.B.
|1,05
|-2,78
|-13,22
|T.Tuborg
|14,95
|-1,52
|25,63
|Taç Tarım Ürünleri
|8,91
|10,00
|185,58
|Tat Gıda
|9,96
|-6,04
|63,71
|TAV Havalimanları
|15,02
|-3,28
|-44,71
|Taze Kuru Gıda
|531,30
|10,00
|7238,40
|Tek-Art Turizm
|1,54
|-1,91
|22,22
|Tekfen Holding
|14,98
|-3,29
|-19,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,00
|2,34
|66,67
|Temapol Polimer Plastik
|8,16
|-2,86
|56,32
|TGS Dış Ticaret
|9,85
|2,71
|110,92
|Tofaş Oto. Fab.
|22,68
|-2,91
|-2,67
|Torunlar GMYO
|3,58
|-0,83
|30,18
|Trabzon Liman
|28,42
|9,98
|166,60
|Trabzonspor Sportif
|5,48
|4,38
|154,88
|Trakya Cam
|4,33
|1,88
|27,69
|Trend GMYO
|5,84
|-5,65
|165,45
|TSKB GMYO
|2,45
|-0,81
|156,55
|Tuğçelik
|5,67
|-3,41
|43,54
|Tukaş
|9,89
|0,00
|-19,92
|Turcas Petrol
|3,49
|-5,16
|30,71
|Turkcell
|14,69
|1,31
|6,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,40
|-3,90
|15,44
|Tüpraş
|78,80
|-2,23
|-37,85
|Türk Hava Yolları
|10,35
|-2,82
|-28,42
|Türk Prysmian Kablo
|9,10
|-0,22
|252,64
|Türk Telekom
|6,71
|-2,19
|-7,01
|Türk Traktör
|96,95
|-3,00
|83,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|84,35
|4,85
|100,83
|Türkiye Sigorta
|5,54
|-4,15
|154,38
|Ufuk Yatırım
|16,53
|9,98
|540,70
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,00
|-3,54
|221,93
|Ulusoy Elektrik
|50,95
|-2,02
|91,54
|Ulusoy Un Sanayi
|10,27
|0,39
|168,85
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,68
|-2,33
|38,45
|Utopya Turizm
|10,38
|0,78
|110,98
|Uzertaş Boya
|13,33
|9,98
|500,45
|Ülker Bisküvi
|22,58
|-0,44
|0,98
|Vakıf Fin. Kir.
|3,72
|-4,62
|75,68
|Vakıf GMYO
|3,24
|-4,42
|87,18
|Vakıf Yat. Ort.
|8,68
|-2,47
|376,62
|Vakıflar Bankası
|3,86
|-3,02
|-29,95
|Vakko Tekstil
|5,85
|-0,85
|28,85
|Vanet Gıda
|3,24
|9,83
|126,57
|Verusa Holding
|40,00
|-2,10
|115,63
|Verusaturk Girisim
|6,81
|-4,35
|29,50
|Vestel
|16,97
|-2,64
|34,47
|Vestel Beyaz Eşya
|27,00
|-3,50
|27,97
|Viking Kağıt
|5,54
|9,92
|196,26
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,58
|-1,08
|89,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,97
|-2,96
|-20,56
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,16
|9,99
|382,09
|Yataş
|8,43
|-0,35
|14,85
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,77
|-4,15
|72,05
|Yeni Gimat GMYO
|12,48
|2,46
|4,25
|Yeşil GMYO
|0,87
|-2,25
|35,94
|Yeşil Yapı
|0,98
|-2,97
|48,48
|Yeşil Yatırım Holding
|17,85
|0,85
|58,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.185,60
|10,00
|415,64
|Yonga Mobilya
|59,40
|-10,00
|543,37
|Yükselen Çelik
|6,61
|-3,36
|115,66
|Yünsa
|12,80
|-1,99
|27,14
|Zorlu Enerji
|2,57
|-4,46
|57,67
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 18:49 - Kaynak: AA
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