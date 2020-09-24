Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 47.670,00 1,00 57,95
İş Bankası (C) 5,23 4,18 -18,41
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,76 0,80 -1,05
İş Girişim 7,92 -0,25 108,42
İş GMYO 1,73 0,00 -1,70
İş Y. Men. Değ. 8,38 3,46 108,11
İş Yat. Ort. 2,96 0,00 83,70
İşbir Holding 2.592,80 10,00 502,98
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -5,21 46,77
İttifak Holding 5,21 9,92 40,05
İz Hayvancılık Tarım 7,00 2,04 167,53
İzmir Demir Çelik 20,08 -4,38 145,18
İzmir Fırça 4,60 5,75 155,56
Jantsa Jant Sanayi 180,00 7,14 238,42
Kafein Yazılım 16,45 1,92 48,12
Kaplamin 13,00 -0,23 134,23
Kardemir (A) 5,45 1,30 105,66
Kardemir (B) 3,80 -0,26 43,94
Kardemir (D) 3,28 -0,30 23,31
Karel Elektronik 17,52 1,10 20,58
Karsan Otomotiv 2,96 -0,67 87,34
Karsu Tekstil 6,77 6,11 108,95
Kartonsan 671,00 -0,30 73,68
Katmerciler Ekipman 5,29 -3,29 37,76
Kent Gıda 393,90 -3,00 1596,27
Kerevitaş Gıda 5,34 1,52 63,80
Kervansaray Yat. Holding 0,67 9,84 21,82
Kiler GMYO 6,99 -0,14 84,43
Klimasan Klima 14,12 0,14 -33,44
Koç Holding 14,53 2,90 -27,38
Konfrut Gıda 14,17 4,73 81,20
Konya Çimento 540,10 -0,26 99,08
Kordsa Teknik Tekstil 11,22 0,45 -11,76
Koza Altın 75,85 -0,98 2,43
Koza Madencilik 12,62 0,16 25,82
Körfez GMYO 5,34 2,69 123,43
Kristal Kola 2,29 0,88 51,66
Kron Telekomünikasyon 26,10 -1,14 105,19
Kuştur Kuşadası Turizm 190,00 3,04 709,37
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,14 0,47 90,85
Kütahya Porselen 28,38 0,00 328,70
Lider Faktoring 3,02 0,67 64,58
Link Bilgisayar 44,26 0,14 146,04
Logo Yazılım 92,30 -0,91 51,81
Lokman Hekim Sağlık 10,36 -2,63 79,24
Lüks Kadife 26,48 -1,93 206,48
Makina Takım 2,26 0,44 20,21
Marka Yatırım Holding 3,26 -0,61 176,27
Marmaris Altınyunus 107,50 8,86 51,41
Marshall 346,00 9,98 627,81
Martı GMYO 2,08 3,48 105,94
Martı Otel 1,20 2,56 31,87
Mavi Giyim 37,12 0,05 -35,89
Mazhar Zorlu Holding 19,26 4,22 59,31
Mega Polietilen 11,34 -10,00 794,00
Menderes Tekstil 3,10 3,68 136,64
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 85,60 -9,99 340,33
Merko Gıda 8,20 9,92 680,95
Metemtur Otelcilik 7,88 7,95 342,70
Metro Holding 2,44 2,95 76,81
Metro Petrol ve Tesisleri 3,83 1,86 95,41
Metro Yatırım Ortaklığı 2,42 2,98 -54,62
Migros Ticaret 40,94 1,94 69,03
Milpa 5,26 -0,75 140,18
Mistral GMYO 3,53 -0,56 86,77
MLP Sağlık 16,60 0,67 3,75
MMC San. ve Tic. Yat. 8,46 -9,90 642,11
Mondi Tire Kutsan 6,60 2,64 59,42
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,20 3,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 29,34 2,37 130,66
Net Holding 2,37 0,42 -8,85
Netaş Telekom. 16,84 -3,22 28,94
Niğbaş Niğde Beton 21,00 -0,94 238,71
Nuh Çimento 20,26 2,58 84,44
Nurol GMYO 6,59 -1,64 84,59
Odaş Elektrik 2,62 -0,38 81,23
Olmuksan-IP 6,75 6,80 163,57
Orge Enerji Elektrik 7,73 3,62 55,85
Orma Orman Mahsulleri 10,98 -5,18 297,83
Osmanlı Menkul 19,99 9,96 378,77
Ostim Endüstriyel Yat 3,09 1,64 83,93
Otokar 138,70 0,22 -5,67
Oyak Çimento 7,75 -0,26 40,97
Oyak Yat. Ort. 6,38 0,31 176,35
Oylum Sınai Yatırımlar 6,07 9,96 96,52
Özak GMYO 3,95 -1,25 53,70
Özbal Çelik Boru 5,99 -1,96 271,62
Özderici GMYO 2,16 0,00 37,58
Özerden Plastik 7,77 9,90 240,79
Panora GMYO 6,15 3,02 9,79
Papilon Savunma 14,48 1,83 87,90
Park Elek.Madencilik 4,70 -4,86 54,10
Parsan 21,82 1,68 28,81
Pegasus 46,10 0,09 -46,64
Peker GMYO 2,84 0,00 214,03
Penguen Gıda 3,59 3,46 292,18
Pera GMYO 1,62 2,53 72,34
Pergamon Dış Ticaret 13,98 1,30 80,67
Petkim 4,19 0,48 9,97
Petrokent Turizm 810,00 -9,00 532,32
Pınar Et ve Un 26,10 9,94 184,62
Pınar Su 8,54 0,47 268,10
Pınar Süt 20,30 7,98 60,22
Plastikkart 11,25 0,27 21,36
Polisan Holding 3,04 0,66 0,74
Politeknik Metal 273,00 8,25 258,87
Prizma Press Matbaacılık 4,30 0,23 0,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.226,20 0,07 10,69
QNB Finans Fin. Kir. 131,20 -0,53 1,63
QNB Finansbank 69,85 0,94 86,27
Ral Yatırım Holding 4,90 -1,41 86,70
Ray Sigorta 13,34 -4,71 290,06
Reysaş GMYO 4,82 -2,82 5,01
Reysaş Lojistik 6,70 -2,05 52,97
Rhea Girişim 2,54 0,79 113,45
Rodrigo Tekstil 7,01 9,87 287,29
Royal Halı 4,44 -4,72 224,09
RTA Laboratuvarları 50,10 2,24 2059,48
Sabancı Holding 7,86 5,50 -13,81
Safkar Ege Soğutmacılık 6,30 -6,94 188,99
Sanel Mühendislik 3,44 -0,29 17,25
Sanifoam Sünger 8,96 -1,21 79,20
Sanko Pazarlama 8,19 -0,97 12,41
Saray Matbaacılık 3,59 1,13 177,70
Sarkuysan 6,60 -1,20 107,71
Sasa Polyester 17,05 1,61 120,57
Say Reklamcılık 5,73 -0,52 155,80
Sekuro Plastik 13,42 0,68 150,37
Selçuk Ecza Deposu 8,41 -1,29 40,99
Selçuk Gıda 4,24 -4,93 293,42
Senkron Güvenlik 3,15 4,30 15,38
Serve Film Prodüksiyon 16,45 -3,80 934,59
Servet GMYO 24,88 -0,32 192,71
Seyitler Kimya 12,30 -2,77 81,15
Silverline Endüstri 3,97 -1,98 83,80
Sinpaş GMYO 1,70 1,80 46,55
Smartiks Yazılım 8,50 3,16 -13,35
Soda Sanayii 7,79 0,65 31,44
Sodaş Sodyum Sanayii 20,24 0,10 426,23
Söktaş 4,43 -0,45 160,51
Sönmez Filament 16,74 -10,00 243,03
Sönmez Pamuklu 14,20 -7,85 188,62
Sumaş Suni Tahta 39,04 9,97 297,84
Şeker Fin. Kir. 4,37 3,07 -8,58
Şekerbank 1,59 3,25 21,37
Şişe Cam 6,83 0,59 33,35
Şok Marketler 12,20 -0,73 13,38
T. Halk Bankası 5,19 3,18 -12,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 48,40 1,94 11,01
T.S.K.B. 1,11 1,83 -8,26
T.Tuborg 14,99 1,22 25,97
Taç Tarım Ürünleri 11,79 9,98 277,88
Tat Gıda 10,61 3,51 74,40
TAV Havalimanları 15,08 0,07 -44,49
Taze Kuru Gıda 707,00 9,99 9665,19
Tek-Art Turizm 1,60 1,91 26,98
Tekfen Holding 15,14 0,56 -16,31
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,43 2,48 76,90
Temapol Polimer Plastik 8,61 0,12 64,94
TGS Dış Ticaret 8,36 -2,56 79,01
Tofaş Oto. Fab. 23,28 0,52 -0,10
Torunlar GMYO 3,67 0,00 33,45
Trabzon Liman 30,94 9,95 190,24
Trabzonspor Sportif 5,08 -3,05 136,28
Trakya Cam 4,55 0,66 34,18
Trend GMYO 6,65 9,92 202,27
TSKB GMYO 2,69 3,46 181,68
Tuğçelik 5,78 0,35 46,33
Tukaş 9,99 0,30 -19,11
Turcas Petrol 3,64 0,28 36,33
Turkcell 15,42 -1,03 11,74
Tümosan Motor ve Traktör 7,89 3,68 23,09
Tüpraş 79,80 0,63 -37,07
Türk Hava Yolları 10,50 0,00 -27,39
Türk Prysmian Kablo 9,42 1,84 265,05
Türk Telekom 6,92 2,22 -4,10
Türk Traktör 97,20 -0,97 83,71
Türker Proje Gayrimenkul 84,50 -2,76 101,19
Türkiye Sigorta 5,66 0,89 159,90
Ufuk Yatırım 14,74 10,00 471,32
Ulaşlar Turizm Yat. 2,92 0,34 213,35
Ulusoy Elektrik 51,50 -0,77 93,61
Ulusoy Un Sanayi 10,71 3,08 180,37
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,72 1,18 41,74
Utopya Turizm 10,80 -10,00 119,51
Uzertaş Boya 17,73 9,99 698,65
Ülker Bisküvi 22,94 -0,26 2,59
Vakıf Fin. Kir. 3,81 -1,55 79,93
Vakıf GMYO 3,35 -0,30 93,53
Vakıf Yat. Ort. 8,88 3,14 387,60
Vakıflar Bankası 4,14 4,02 -24,86
Vakko Tekstil 6,32 4,64 39,21
Vanet Gıda 4,30 9,97 200,70
Verusa Holding 41,18 0,44 121,99
Verusaturk Girisim 7,08 0,57 34,63
Vestel 16,80 -1,12 33,12
Vestel Beyaz Eşya 26,36 -1,72 24,94
Viking Kağıt 6,39 9,98 241,71
Yapı Kredi Koray GMYO 4,69 2,85 93,80
Yapı ve Kredi Bank. 2,11 4,46 -14,92
Yaprak Süt ve Besi Çift. 40,10 9,98 540,98
Yataş 8,50 -0,23 15,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,85 -0,35 77,02
Yeni Gimat GMYO 12,38 -0,32 3,41
Yeşil GMYO 0,90 1,12 40,63
Yeşil Yapı 1,04 0,97 57,58
Yeşil Yatırım Holding 21,94 9,97 95,37
Yibitaş İnşaat Malzeme 17.103,00 0,75 480,75
Yonga Mobilya 52,95 9,95 473,51
Yükselen Çelik 6,65 -0,15 116,97
Yünsa 13,71 4,10 36,18
Zorlu Enerji 2,56 -1,16 57,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ticaret, Holding, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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