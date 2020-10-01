Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 49.389,90 0,00 63,65
İş Bankası (C) 5,39 0,75 -15,91
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,87 -0,51 1,84
İş Girişim 10,49 -2,42 176,05
İş GMYO 1,84 5,14 4,55
İş Y. Men. Değ. 9,22 -1,50 128,97
İş Yat. Ort. 3,05 -0,97 89,28
İşbir Holding 3.116,80 -3,98 624,84
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -1,08 48,39
İttifak Holding 5,29 -2,58 42,20
İz Hayvancılık Tarım 8,44 -2,88 222,57
İzmir Demir Çelik 19,29 2,99 135,53
İzmir Fırça 4,45 -1,11 147,22
Jantsa Jant Sanayi 192,80 -9,99 262,49
Kafein Yazılım 16,79 -1,18 51,18
Kaplamin 17,67 9,96 218,38
Kardemir (A) 5,87 -2,17 121,51
Kardemir (B) 3,87 -1,02 46,59
Kardemir (D) 3,41 0,59 28,20
Karel Elektronik 18,30 -1,61 25,95
Karsan Otomotiv 3,04 -2,25 92,41
Karsu Tekstil 5,90 2,97 82,10
Kartonsan 692,70 -2,33 79,30
Katmerciler Ekipman 5,50 -4,18 43,23
Kent Gıda 367,50 10,00 1482,58
Kerevitaş Gıda 5,71 -4,52 75,15
Kervansaray Yat. Holding 1,05 9,38 90,91
Kiler GMYO 7,04 -0,56 85,75
Klimasan Klima 14,68 -1,94 -30,80
Koç Holding 14,85 1,23 -25,78
Konfrut Gıda 17,40 -9,09 122,51
Konya Çimento 550,70 -3,93 102,99
Kordsa Teknik Tekstil 11,60 0,09 -8,78
Koza Altın 79,95 2,63 7,97
Koza Madencilik 13,03 3,09 29,91
Körfez GMYO 5,06 -2,13 111,72
Kristal Kola 2,15 -4,02 42,38
Kron Telekomünikasyon 27,48 -3,10 116,04
Kuştur Kuşadası Turizm 198,50 -9,98 745,58
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,02 -2,88 80,15
Kütahya Porselen 29,72 0,61 348,94
Lider Faktoring 2,96 -1,66 61,31
Link Bilgisayar 38,48 -4,56 113,91
Logo Yazılım 94,85 -3,21 56,00
Lokman Hekim Sağlık 10,01 -1,09 74,52
Lüks Kadife 28,10 -4,10 225,23
Makina Takım 2,32 -1,28 23,40
Marka Yatırım Holding 3,00 -0,33 154,24
Marmaris Altınyunus 92,80 -3,43 30,70
Marshall 373,00 -9,99 684,60
Martı GMYO 2,10 -1,87 107,92
Martı Otel 1,24 -2,36 36,26
Mavi Giyim 38,66 0,52 -33,23
Mazhar Zorlu Holding 18,13 -5,82 49,96
Mega Polietilen 11,45 1,24 802,67
Menderes Tekstil 3,14 -1,57 139,69
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 112,60 -9,99 479,22
Merko Gıda 13,20 10,00 1157,14
Metemtur Otelcilik 8,73 -5,42 390,45
Metro Holding 2,35 -2,08 70,29
Metro Petrol ve Tesisleri 3,75 4,17 91,33
Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 -0,85 -56,12
Migros Ticaret 40,88 -0,78 68,79
Milpa 5,06 -2,13 131,05
Mistral GMYO 3,62 -1,09 91,53
MLP Sağlık 17,08 -1,10 6,75
MMC San. ve Tic. Yat. 6,59 -9,97 478,07
Mondi Tire Kutsan 6,98 3,10 68,60
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,80 3,22
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,72 -10,00 188,68
Net Holding 2,35 -1,26 -9,62
Netaş Telekom. 19,82 2,16 51,76
Niğbaş Niğde Beton 27,00 8,35 335,48
Nuh Çimento 22,98 9,95 109,20
Nurol GMYO 6,65 -3,06 86,27
Odaş Elektrik 2,79 -1,76 92,98
Olmuksan-IP 9,50 7,10 270,95
Orge Enerji Elektrik 7,52 -1,44 51,61
Orma Orman Mahsulleri 14,00 -1,62 407,25
Osmanlı Menkul 23,50 6,33 462,84
Ostim Endüstriyel Yat 3,17 -5,37 88,69
Otokar 137,60 -0,15 -6,42
Oyak Çimento 8,00 1,01 45,52
Oyak Yat. Ort. 6,37 0,31 175,92
Oylum Sınai Yatırımlar 4,63 -7,40 49,90
Özak GMYO 4,08 -0,73 58,75
Özbal Çelik Boru 6,16 -3,30 282,17
Özderici GMYO 2,07 -1,90 31,85
Özerden Plastik 8,16 -9,93 257,89
Panora GMYO 5,98 -1,97 6,76
Papilon Savunma 14,70 -1,21 90,75
Park Elek.Madencilik 4,63 -2,11 51,80
Parsan 21,70 -2,52 28,10
Pegasus 46,76 1,21 -45,88
Peker GMYO 2,53 0,00 179,76
Penguen Gıda 4,54 -4,62 395,96
Pera GMYO 1,62 -3,57 72,34
Pergamon Dış Ticaret 14,72 -4,29 90,24
Petkim 4,17 -0,71 9,45
Petrokent Turizm 747,90 -5,57 483,84
Pınar Et ve Un 25,18 -4,98 174,59
Pınar Su 7,82 -3,34 237,07
Pınar Süt 21,34 -1,48 68,43
Plastikkart 11,73 -3,54 26,54
Polisan Holding 3,08 -1,91 2,07
Politeknik Metal 231,80 -3,42 204,71
Prizma Press Matbaacılık 4,46 -0,67 3,72
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.232,50 0,13 11,26
QNB Finans Fin. Kir. 122,50 -4,37 -5,11
QNB Finansbank 66,20 -2,22 76,53
Ral Yatırım Holding 4,85 -1,02 84,80
Ray Sigorta 14,00 0,72 309,36
Reysaş GMYO 4,72 -1,05 2,83
Reysaş Lojistik 6,59 -3,51 50,46
Rhea Girişim 2,65 -4,33 122,69
Rodrigo Tekstil 11,27 9,95 522,65
Royal Halı 4,23 -9,81 208,76
RTA Laboratuvarları 44,54 -5,72 1819,83
Sabancı Holding 8,23 -1,08 -9,76
Safkar Ege Soğutmacılık 5,63 -2,43 158,26
Sanel Mühendislik 3,56 -1,39 21,34
Sanifoam Sünger 8,00 -8,99 60,00
Sanko Pazarlama 8,22 -3,29 12,82
Saray Matbaacılık 3,85 -1,28 197,81
Sarkuysan 6,62 -1,49 108,34
Sasa Polyester 16,79 0,60 117,21
Say Reklamcılık 6,01 -0,99 168,30
Sekuro Plastik 11,10 -9,98 107,09
Selçuk Ecza Deposu 8,44 -1,63 41,50
Selçuk Gıda 4,95 1,43 359,30
Senkron Güvenlik 3,32 -9,78 21,61
Serve Film Prodüksiyon 15,50 -1,21 874,84
Servet GMYO 24,32 -0,65 186,12
Seyitler Kimya 11,66 -2,10 71,72
Silverline Endüstri 4,12 -1,90 90,74
Sinpaş GMYO 2,01 -0,50 73,28
Smartiks Yazılım 8,57 -4,03 -12,64
Sodaş Sodyum Sanayii 26,00 9,98 575,99
Söktaş 4,50 2,51 164,63
Sönmez Filament 14,60 -3,76 199,18
Sönmez Pamuklu 14,09 -2,76 186,38
Sumaş Suni Tahta 51,35 9,91 423,29
Şeker Fin. Kir. 4,28 -0,93 -10,46
Şekerbank 1,57 -1,88 19,85
Şişe Cam 6,91 -5,02 35,75
Şok Marketler 12,48 3,74 15,99
T. Halk Bankası 5,11 -0,39 -13,54
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,72 -2,06 4,86
T.S.K.B. 1,10 -0,90 -9,09
T.Tuborg 17,52 -2,34 47,23
Taç Tarım Ürünleri 15,51 -9,98 397,12
Tat Gıda 11,25 -2,17 84,92
TAV Havalimanları 15,37 -0,26 -43,42
Taze Kuru Gıda 931,50 -9,99 12766,02
Tek-Art Turizm 1,58 -2,47 25,40
Tekfen Holding 14,92 0,67 -17,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,23 1,97 72,14
Temapol Polimer Plastik 9,80 7,81 87,74
TGS Dış Ticaret 8,37 -1,99 79,23
Tofaş Oto. Fab. 25,14 2,20 7,89
Torunlar GMYO 3,61 -1,63 31,27
Trabzon Liman 33,36 -9,98 212,95
Trabzonspor Sportif 4,89 -0,81 127,44
Trend GMYO 5,65 -2,08 156,82
TSKB GMYO 2,36 -4,45 147,12
Tuğçelik 7,55 -5,03 91,14
Tukaş 9,80 -1,01 -20,65
Turcas Petrol 3,72 -1,06 39,33
Turkcell 15,30 0,66 10,87
Tümosan Motor ve Traktör 8,69 -0,34 35,57
Tüpraş 79,60 0,00 -37,22
Türk Hava Yolları 10,54 0,38 -27,11
Türk Prysmian Kablo 9,95 -1,00 285,58
Türk Telekom 7,20 0,84 -0,21
Türk Traktör 101,60 1,60 92,02
Türker Proje Gayrimenkul 80,00 -3,26 90,48
Türkiye Sigorta 6,04 6,34 177,34
Ufuk Yatırım 12,97 -6,89 402,71
Ulaşlar Turizm Yat. 2,88 -1,37 209,06
Ulusoy Elektrik 50,00 -0,60 87,97
Ulusoy Un Sanayi 10,34 -1,05 170,68
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,81 3,43 49,16
Utopya Turizm 15,47 4,60 214,43
Uzertaş Boya 28,50 9,95 1183,78
Ülker Bisküvi 23,10 1,05 3,31
Vakıf Fin. Kir. 3,89 -3,71 83,71
Vakıf GMYO 3,76 -3,34 117,22
Vakıf Yat. Ort. 8,22 -1,56 351,36
Vakıflar Bankası 4,11 -0,72 -25,41
Vakko Tekstil 5,99 -2,12 31,94
Vanet Gıda 6,91 9,86 383,22
Verusa Holding 39,78 -0,95 114,44
Verusaturk Girisim 7,41 1,09 40,91
Vestel 17,10 -1,55 35,50
Vestel Beyaz Eşya 28,64 2,14 35,75
Viking Kağıt 6,34 0,00 239,04
Yapı Kredi Koray GMYO 4,43 0,45 83,06
Yapı ve Kredi Bank. 2,14 0,47 -13,71
Yaprak Süt ve Besi Çift. 64,50 9,97 931,00
Yataş 8,77 -1,46 19,48
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,07 0,99 90,68
Yeni Gimat GMYO 12,82 -0,16 7,09
Yeşil GMYO 0,89 0,00 39,06
Yeşil Yapı 1,00 -0,99 51,52
Yeşil Yatırım Holding 26,22 -3,32 133,48
Yibitaş İnşaat Malzeme 18.158,40 -10,00 516,58
Yonga Mobilya 40,88 9,95 342,78
Yükselen Çelik 6,70 -2,33 118,60
Yünsa 13,80 -2,13 37,07
Zorlu Enerji 2,57 -0,39 57,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ticaret, Holding, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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