Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 49.389,90 0,00 63,65 İş Bankası (C) 5,39 0,75 -15,91 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29 İş Fin.Kir. 3,87 -0,51 1,84 İş Girişim 10,49 -2,42 176,05 İş GMYO 1,84 5,14 4,55 İş Y. Men. Değ. 9,22 -1,50 128,97 İş Yat. Ort. 3,05 -0,97 89,28 İşbir Holding 3.116,80 -3,98 624,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -1,08 48,39 İttifak Holding 5,29 -2,58 42,20 İz Hayvancılık Tarım 8,44 -2,88 222,57 İzmir Demir Çelik 19,29 2,99 135,53 İzmir Fırça 4,45 -1,11 147,22 Jantsa Jant Sanayi 192,80 -9,99 262,49 Kafein Yazılım 16,79 -1,18 51,18 Kaplamin 17,67 9,96 218,38 Kardemir (A) 5,87 -2,17 121,51 Kardemir (B) 3,87 -1,02 46,59 Kardemir (D) 3,41 0,59 28,20 Karel Elektronik 18,30 -1,61 25,95 Karsan Otomotiv 3,04 -2,25 92,41 Karsu Tekstil 5,90 2,97 82,10 Kartonsan 692,70 -2,33 79,30 Katmerciler Ekipman 5,50 -4,18 43,23 Kent Gıda 367,50 10,00 1482,58 Kerevitaş Gıda 5,71 -4,52 75,15 Kervansaray Yat. Holding 1,05 9,38 90,91 Kiler GMYO 7,04 -0,56 85,75 Klimasan Klima 14,68 -1,94 -30,80 Koç Holding 14,85 1,23 -25,78 Konfrut Gıda 17,40 -9,09 122,51 Konya Çimento 550,70 -3,93 102,99 Kordsa Teknik Tekstil 11,60 0,09 -8,78 Koza Altın 79,95 2,63 7,97 Koza Madencilik 13,03 3,09 29,91 Körfez GMYO 5,06 -2,13 111,72 Kristal Kola 2,15 -4,02 42,38 Kron Telekomünikasyon 27,48 -3,10 116,04 Kuştur Kuşadası Turizm 198,50 -9,98 745,58 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,02 -2,88 80,15 Kütahya Porselen 29,72 0,61 348,94 Lider Faktoring 2,96 -1,66 61,31 Link Bilgisayar 38,48 -4,56 113,91 Logo Yazılım 94,85 -3,21 56,00 Lokman Hekim Sağlık 10,01 -1,09 74,52 Lüks Kadife 28,10 -4,10 225,23 Makina Takım 2,32 -1,28 23,40 Marka Yatırım Holding 3,00 -0,33 154,24 Marmaris Altınyunus 92,80 -3,43 30,70 Marshall 373,00 -9,99 684,60 Martı GMYO 2,10 -1,87 107,92 Martı Otel 1,24 -2,36 36,26 Mavi Giyim 38,66 0,52 -33,23 Mazhar Zorlu Holding 18,13 -5,82 49,96 Mega Polietilen 11,45 1,24 802,67 Menderes Tekstil 3,14 -1,57 139,69 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 112,60 -9,99 479,22 Merko Gıda 13,20 10,00 1157,14 Metemtur Otelcilik 8,73 -5,42 390,45 Metro Holding 2,35 -2,08 70,29 Metro Petrol ve Tesisleri 3,75 4,17 91,33 Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 -0,85 -56,12 Migros Ticaret 40,88 -0,78 68,79 Milpa 5,06 -2,13 131,05 Mistral GMYO 3,62 -1,09 91,53 MLP Sağlık 17,08 -1,10 6,75 MMC San. ve Tic. Yat. 6,59 -9,97 478,07 Mondi Tire Kutsan 6,98 3,10 68,60 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,80 3,22 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,72 -10,00 188,68 Net Holding 2,35 -1,26 -9,62 Netaş Telekom. 19,82 2,16 51,76 Niğbaş Niğde Beton 27,00 8,35 335,48 Nuh Çimento 22,98 9,95 109,20 Nurol GMYO 6,65 -3,06 86,27 Odaş Elektrik 2,79 -1,76 92,98 Olmuksan-IP 9,50 7,10 270,95 Orge Enerji Elektrik 7,52 -1,44 51,61 Orma Orman Mahsulleri 14,00 -1,62 407,25 Osmanlı Menkul 23,50 6,33 462,84 Ostim Endüstriyel Yat 3,17 -5,37 88,69 Otokar 137,60 -0,15 -6,42 Oyak Çimento 8,00 1,01 45,52 Oyak Yat. Ort. 6,37 0,31 175,92 Oylum Sınai Yatırımlar 4,63 -7,40 49,90 Özak GMYO 4,08 -0,73 58,75 Özbal Çelik Boru 6,16 -3,30 282,17 Özderici GMYO 2,07 -1,90 31,85 Özerden Plastik 8,16 -9,93 257,89 Panora GMYO 5,98 -1,97 6,76 Papilon Savunma 14,70 -1,21 90,75 Park Elek.Madencilik 4,63 -2,11 51,80 Parsan 21,70 -2,52 28,10 Pegasus 46,76 1,21 -45,88 Peker GMYO 2,53 0,00 179,76 Penguen Gıda 4,54 -4,62 395,96 Pera GMYO 1,62 -3,57 72,34 Pergamon Dış Ticaret 14,72 -4,29 90,24 Petkim 4,17 -0,71 9,45 Petrokent Turizm 747,90 -5,57 483,84 Pınar Et ve Un 25,18 -4,98 174,59 Pınar Su 7,82 -3,34 237,07 Pınar Süt 21,34 -1,48 68,43 Plastikkart 11,73 -3,54 26,54 Polisan Holding 3,08 -1,91 2,07 Politeknik Metal 231,80 -3,42 204,71 Prizma Press Matbaacılık 4,46 -0,67 3,72 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.232,50 0,13 11,26 QNB Finans Fin. Kir. 122,50 -4,37 -5,11 QNB Finansbank 66,20 -2,22 76,53 Ral Yatırım Holding 4,85 -1,02 84,80 Ray Sigorta 14,00 0,72 309,36 Reysaş GMYO 4,72 -1,05 2,83 Reysaş Lojistik 6,59 -3,51 50,46 Rhea Girişim 2,65 -4,33 122,69 Rodrigo Tekstil 11,27 9,95 522,65 Royal Halı 4,23 -9,81 208,76 RTA Laboratuvarları 44,54 -5,72 1819,83 Sabancı Holding 8,23 -1,08 -9,76 Safkar Ege Soğutmacılık 5,63 -2,43 158,26 Sanel Mühendislik 3,56 -1,39 21,34 Sanifoam Sünger 8,00 -8,99 60,00 Sanko Pazarlama 8,22 -3,29 12,82 Saray Matbaacılık 3,85 -1,28 197,81 Sarkuysan 6,62 -1,49 108,34 Sasa Polyester 16,79 0,60 117,21 Say Reklamcılık 6,01 -0,99 168,30 Sekuro Plastik 11,10 -9,98 107,09 Selçuk Ecza Deposu 8,44 -1,63 41,50 Selçuk Gıda 4,95 1,43 359,30 Senkron Güvenlik 3,32 -9,78 21,61 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -1,21 874,84 Servet GMYO 24,32 -0,65 186,12 Seyitler Kimya 11,66 -2,10 71,72 Silverline Endüstri 4,12 -1,90 90,74 Sinpaş GMYO 2,01 -0,50 73,28 Smartiks Yazılım 8,57 -4,03 -12,64 Sodaş Sodyum Sanayii 26,00 9,98 575,99 Söktaş 4,50 2,51 164,63 Sönmez Filament 14,60 -3,76 199,18 Sönmez Pamuklu 14,09 -2,76 186,38 Sumaş Suni Tahta 51,35 9,91 423,29 Şeker Fin. Kir. 4,28 -0,93 -10,46 Şekerbank 1,57 -1,88 19,85 Şişe Cam 6,91 -5,02 35,75 Şok Marketler 12,48 3,74 15,99 T. Halk Bankası 5,11 -0,39 -13,54 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,72 -2,06 4,86 T.S.K.B. 1,10 -0,90 -9,09 T.Tuborg 17,52 -2,34 47,23 Taç Tarım Ürünleri 15,51 -9,98 397,12 Tat Gıda 11,25 -2,17 84,92 TAV Havalimanları 15,37 -0,26 -43,42 Taze Kuru Gıda 931,50 -9,99 12766,02 Tek-Art Turizm 1,58 -2,47 25,40 Tekfen Holding 14,92 0,67 -17,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,23 1,97 72,14 Temapol Polimer Plastik 9,80 7,81 87,74 TGS Dış Ticaret 8,37 -1,99 79,23 Tofaş Oto. Fab. 25,14 2,20 7,89 Torunlar GMYO 3,61 -1,63 31,27 Trabzon Liman 33,36 -9,98 212,95 Trabzonspor Sportif 4,89 -0,81 127,44 Trend GMYO 5,65 -2,08 156,82 TSKB GMYO 2,36 -4,45 147,12 Tuğçelik 7,55 -5,03 91,14 Tukaş 9,80 -1,01 -20,65 Turcas Petrol 3,72 -1,06 39,33 Turkcell 15,30 0,66 10,87 Tümosan Motor ve Traktör 8,69 -0,34 35,57 Tüpraş 79,60 0,00 -37,22 Türk Hava Yolları 10,54 0,38 -27,11 Türk Prysmian Kablo 9,95 -1,00 285,58 Türk Telekom 7,20 0,84 -0,21 Türk Traktör 101,60 1,60 92,02 Türker Proje Gayrimenkul 80,00 -3,26 90,48 Türkiye Sigorta 6,04 6,34 177,34 Ufuk Yatırım 12,97 -6,89 402,71 Ulaşlar Turizm Yat. 2,88 -1,37 209,06 Ulusoy Elektrik 50,00 -0,60 87,97 Ulusoy Un Sanayi 10,34 -1,05 170,68 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,81 3,43 49,16 Utopya Turizm 15,47 4,60 214,43 Uzertaş Boya 28,50 9,95 1183,78 Ülker Bisküvi 23,10 1,05 3,31 Vakıf Fin. Kir. 3,89 -3,71 83,71 Vakıf GMYO 3,76 -3,34 117,22 Vakıf Yat. Ort. 8,22 -1,56 351,36 Vakıflar Bankası 4,11 -0,72 -25,41 Vakko Tekstil 5,99 -2,12 31,94 Vanet Gıda 6,91 9,86 383,22 Verusa Holding 39,78 -0,95 114,44 Verusaturk Girisim 7,41 1,09 40,91 Vestel 17,10 -1,55 35,50 Vestel Beyaz Eşya 28,64 2,14 35,75 Viking Kağıt 6,34 0,00 239,04 Yapı Kredi Koray GMYO 4,43 0,45 83,06 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 0,47 -13,71 Yaprak Süt ve Besi Çift. 64,50 9,97 931,00 Yataş 8,77 -1,46 19,48 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,07 0,99 90,68 Yeni Gimat GMYO 12,82 -0,16 7,09 Yeşil GMYO 0,89 0,00 39,06 Yeşil Yapı 1,00 -0,99 51,52 Yeşil Yatırım Holding 26,22 -3,32 133,48 Yibitaş İnşaat Malzeme 18.158,40 -10,00 516,58 Yonga Mobilya 40,88 9,95 342,78 Yükselen Çelik 6,70 -2,33 118,60 Yünsa 13,80 -2,13 37,07 Zorlu Enerji 2,57 -0,39 57,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme

Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı

Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti

191 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut patlamasının baş şüphelileri hakkında yakalama kararı

Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı

Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar

Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı

İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı