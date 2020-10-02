Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 49.400,10 0,02 63,68
İş Bankası (C) 5,35 -0,74 -16,54
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,82 -1,29 0,53
İş Girişim 10,03 -4,39 163,95
İş GMYO 1,80 -2,17 2,27
İş Y. Men. Değ. 9,17 -0,54 127,73
İş Yat. Ort. 3,04 -0,33 88,66
İşbir Holding 3.033,00 -2,69 605,35
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 48,39
İttifak Holding 5,20 -1,70 39,78
İz Hayvancılık Tarım 7,90 -6,40 201,93
İzmir Demir Çelik 18,99 -1,56 131,87
İzmir Fırça 4,15 -6,74 130,56
Jantsa Jant Sanayi 212,00 9,96 298,59
Kafein Yazılım 17,07 1,67 53,70
Kaplamin 19,43 9,96 250,09
Kardemir (A) 5,95 1,36 124,53
Kardemir (B) 3,83 -1,03 45,08
Kardemir (D) 3,44 0,88 29,32
Karel Elektronik 18,45 0,82 26,98
Karsan Otomotiv 3,05 0,33 93,04
Karsu Tekstil 5,83 -1,19 79,94
Kartonsan 697,00 0,62 80,41
Katmerciler Ekipman 5,40 -1,82 40,63
Kent Gıda 335,00 -8,84 1342,63
Kerevitaş Gıda 5,52 -3,33 69,33
Kervansaray Yat. Holding 1,15 9,52 109,09
Kiler GMYO 7,25 2,98 91,29
Klimasan Klima 14,40 -1,91 -32,12
Koç Holding 14,81 -0,27 -25,98
Konfrut Gıda 16,77 -3,62 114,45
Konya Çimento 548,00 -0,49 101,99
Kordsa Teknik Tekstil 11,69 0,78 -8,07
Koza Altın 80,00 0,06 8,04
Koza Madencilik 12,98 -0,38 29,41
Körfez GMYO 5,05 -0,20 111,30
Kristal Kola 2,09 -2,79 38,41
Kron Telekomünikasyon 27,16 -1,16 113,52
Kuştur Kuşadası Turizm 178,70 -9,97 661,23
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,03 0,50 81,04
Kütahya Porselen 31,10 4,64 369,79
Lider Faktoring 2,95 -0,34 60,76
Link Bilgisayar 38,96 1,25 116,58
Logo Yazılım 95,40 0,58 56,91
Lokman Hekim Sağlık 11,01 9,99 91,96
Lüks Kadife 27,96 -0,50 223,61
Makina Takım 2,35 1,29 25,00
Marka Yatırım Holding 2,95 -1,67 150,00
Marmaris Altınyunus 91,85 -1,02 29,37
Marshall 410,30 10,00 763,06
Martı GMYO 2,17 3,33 114,85
Martı Otel 1,24 0,00 36,26
Mavi Giyim 38,34 -0,83 -33,78
Mazhar Zorlu Holding 19,50 7,56 61,29
Mega Polietilen 11,40 -0,44 798,73
Menderes Tekstil 3,23 2,87 146,56
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 101,40 -9,95 421,60
Merko Gıda 14,52 10,00 1282,86
Metemtur Otelcilik 9,49 8,71 433,15
Metro Holding 2,38 1,28 72,46
Metro Petrol ve Tesisleri 4,00 6,67 104,08
Metro Yatırım Ortaklığı 2,29 -2,14 -57,06
Migros Ticaret 42,32 3,52 74,73
Milpa 5,05 -0,20 130,59
Mistral GMYO 3,61 -0,28 91,01
MLP Sağlık 17,32 1,41 8,25
MMC San. ve Tic. Yat. 7,24 9,86 535,09
Mondi Tire Kutsan 6,90 -1,15 66,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.108,40 0,05 3,28
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 38,32 4,36 201,26
Net Holding 2,36 0,43 -9,23
Netaş Telekom. 20,50 3,43 56,97
Niğbaş Niğde Beton 29,70 10,00 379,03
Nuh Çimento 22,70 -1,22 106,65
Nurol GMYO 6,62 -0,45 85,43
Odaş Elektrik 2,92 4,66 101,98
Olmuksan-IP 10,45 10,00 308,05
Orge Enerji Elektrik 7,51 -0,13 51,41
Orma Orman Mahsulleri 13,95 -0,36 405,43
Osmanlı Menkul 25,84 9,96 518,88
Ostim Endüstriyel Yat 3,17 0,00 88,69
Otokar 140,00 1,74 -4,79
Oyak Çimento 7,95 -0,62 44,61
Oyak Yat. Ort. 6,38 0,16 176,35
Oylum Sınai Yatırımlar 4,59 -0,86 48,60
Özak GMYO 4,27 4,66 66,15
Özbal Çelik Boru 6,09 -1,14 277,82
Özderici GMYO 2,14 3,38 36,31
Özerden Plastik 7,35 -9,93 222,37
Panora GMYO 5,92 -1,00 5,68
Papilon Savunma 14,70 0,00 90,75
Park Elek.Madencilik 4,70 1,51 54,10
Parsan 22,10 1,84 30,46
Pegasus 46,78 0,04 -45,86
Peker GMYO 2,50 -1,19 176,44
Penguen Gıda 4,27 -5,95 366,47
Pera GMYO 1,59 -1,85 69,15
Pergamon Dış Ticaret 15,00 1,90 93,86
Petkim 4,25 1,92 11,55
Petrokent Turizm 724,00 -3,20 465,18
Pınar Et ve Un 25,38 0,79 176,77
Pınar Su 7,81 -0,13 236,64
Pınar Süt 21,38 0,19 68,75
Plastikkart 11,88 1,28 28,16
Polisan Holding 3,19 3,57 5,71
Politeknik Metal 254,90 9,97 235,08
Prizma Press Matbaacılık 4,38 -1,79 1,86
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.231,30 -0,10 11,15
QNB Finans Fin. Kir. 124,80 1,88 -3,33
QNB Finansbank 66,95 1,13 78,53
Ral Yatırım Holding 4,92 1,44 87,47
Ray Sigorta 14,60 4,29 326,90
Reysaş GMYO 4,71 -0,21 2,61
Reysaş Lojistik 6,52 -1,06 48,86
Rhea Girişim 2,67 0,75 124,37
Rodrigo Tekstil 11,59 2,84 540,33
Royal Halı 4,65 9,93 239,42
RTA Laboratuvarları 45,40 1,93 1856,90
Sabancı Holding 8,38 1,82 -8,11
Safkar Ege Soğutmacılık 5,87 4,26 169,27
Sanel Mühendislik 3,51 -1,40 19,63
Sanifoam Sünger 8,74 9,25 74,80
Sanko Pazarlama 8,14 -0,97 11,72
Saray Matbaacılık 3,80 -1,30 193,94
Sarkuysan 6,60 -0,30 107,71
Sasa Polyester 16,75 -0,24 116,69
Say Reklamcılık 6,61 9,98 195,09
Sekuro Plastik 11,45 3,15 113,62
Selçuk Ecza Deposu 8,62 2,13 44,51
Selçuk Gıda 4,70 -5,05 336,11
Senkron Güvenlik 2,99 -9,94 9,52
Serve Film Prodüksiyon 15,19 -2,00 855,35
Servet GMYO 24,00 -1,32 182,35
Seyitler Kimya 11,65 -0,09 71,58
Silverline Endüstri 4,16 0,97 92,59
Sinpaş GMYO 2,01 0,00 73,28
Smartiks Yazılım 8,56 -0,12 -12,74
Sodaş Sodyum Sanayii 24,98 -3,92 549,47
Söktaş 4,54 0,89 166,98
Sönmez Filament 15,61 6,92 219,88
Sönmez Pamuklu 14,63 3,83 197,36
Sumaş Suni Tahta 46,28 -9,87 371,62
Şeker Fin. Kir. 4,28 0,00 -10,46
Şekerbank 1,62 3,18 23,66
Şişe Cam 7,04 1,88 38,30
Şok Marketler 12,27 -1,68 14,03
T. Halk Bankası 5,07 -0,78 -14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,80 0,17 5,05
T.S.K.B. 1,10 0,00 -9,09
T.Tuborg 17,59 0,40 47,82
Taç Tarım Ürünleri 13,96 -9,99 347,44
Tat Gıda 11,21 -0,36 84,26
TAV Havalimanları 15,27 -0,65 -43,79
Taze Kuru Gıda 838,40 -9,99 11480,11
Tek-Art Turizm 1,57 -0,63 24,60
Tekfen Holding 14,87 -0,34 -17,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,33 1,38 74,52
Temapol Polimer Plastik 9,43 -3,78 80,65
TGS Dış Ticaret 8,54 2,03 82,87
Tofaş Oto. Fab. 25,16 0,08 7,97
Torunlar GMYO 3,59 -0,55 30,55
Trabzon Liman 36,68 9,95 244,09
Trabzonspor Sportif 4,97 1,64 131,16
Trend GMYO 5,74 1,59 160,91
TSKB GMYO 2,30 -2,54 140,84
Tuğçelik 7,05 -6,62 78,48
Tukaş 9,80 0,00 -20,65
Turcas Petrol 3,81 2,42 42,70
Turkcell 15,26 -0,26 10,58
Tümosan Motor ve Traktör 8,72 0,35 36,04
Tüpraş 79,55 -0,06 -37,26
Türk Hava Yolları 10,62 0,76 -26,56
Türk Prysmian Kablo 10,94 9,95 323,95
Türk Telekom 7,17 -0,42 -0,63
Türk Traktör 100,60 -0,98 90,13
Türker Proje Gayrimenkul 82,50 3,13 96,43
Türkiye Sigorta 5,94 -1,66 172,75
Ufuk Yatırım 14,26 9,95 452,71
Ulaşlar Turizm Yat. 2,84 -1,39 204,76
Ulusoy Elektrik 49,66 -0,68 86,69
Ulusoy Un Sanayi 10,57 2,22 176,70
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,79 -1,10 47,51
Utopya Turizm 16,99 9,83 245,33
Uzertaş Boya 31,34 9,96 1311,71
Ülker Bisküvi 23,20 0,43 3,76
Vakıf Fin. Kir. 3,85 -1,03 81,82
Vakıf GMYO 3,87 2,93 123,57
Vakıf Yat. Ort. 8,21 -0,12 350,81
Vakıflar Bankası 4,10 -0,24 -25,59
Vakko Tekstil 6,16 2,84 35,68
Vanet Gıda 7,60 9,99 431,47
Verusa Holding 39,18 -1,51 111,21
Verusaturk Girisim 7,24 -2,29 37,67
Vestel 17,14 0,23 35,82
Vestel Beyaz Eşya 28,80 0,56 36,50
Viking Kağıt 6,03 -4,89 222,46
Yapı Kredi Koray GMYO 4,36 -1,58 80,17
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -0,47 -14,11
Yaprak Süt ve Besi Çift. 70,95 10,00 1034,10
Yataş 8,80 0,34 19,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,06 -0,33 90,06
Yeni Gimat GMYO 12,67 -1,17 5,84
Yeşil GMYO 0,89 0,00 39,06
Yeşil Yapı 1,00 0,00 51,52
Yeşil Yatırım Holding 27,38 4,42 143,81
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.342,60 -10,00 454,93
Yonga Mobilya 44,00 7,63 376,57
Yükselen Çelik 6,62 -1,19 115,99
Yünsa 13,76 -0,29 36,67
Zorlu Enerji 2,58 0,39 58,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ticaret, Holding, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 19:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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