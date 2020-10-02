Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 49.400,10 0,02 63,68 İş Bankası (C) 5,35 -0,74 -16,54 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29 İş Fin.Kir. 3,82 -1,29 0,53 İş Girişim 10,03 -4,39 163,95 İş GMYO 1,80 -2,17 2,27 İş Y. Men. Değ. 9,17 -0,54 127,73 İş Yat. Ort. 3,04 -0,33 88,66 İşbir Holding 3.033,00 -2,69 605,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 48,39 İttifak Holding 5,20 -1,70 39,78 İz Hayvancılık Tarım 7,90 -6,40 201,93 İzmir Demir Çelik 18,99 -1,56 131,87 İzmir Fırça 4,15 -6,74 130,56 Jantsa Jant Sanayi 212,00 9,96 298,59 Kafein Yazılım 17,07 1,67 53,70 Kaplamin 19,43 9,96 250,09 Kardemir (A) 5,95 1,36 124,53 Kardemir (B) 3,83 -1,03 45,08 Kardemir (D) 3,44 0,88 29,32 Karel Elektronik 18,45 0,82 26,98 Karsan Otomotiv 3,05 0,33 93,04 Karsu Tekstil 5,83 -1,19 79,94 Kartonsan 697,00 0,62 80,41 Katmerciler Ekipman 5,40 -1,82 40,63 Kent Gıda 335,00 -8,84 1342,63 Kerevitaş Gıda 5,52 -3,33 69,33 Kervansaray Yat. Holding 1,15 9,52 109,09 Kiler GMYO 7,25 2,98 91,29 Klimasan Klima 14,40 -1,91 -32,12 Koç Holding 14,81 -0,27 -25,98 Konfrut Gıda 16,77 -3,62 114,45 Konya Çimento 548,00 -0,49 101,99 Kordsa Teknik Tekstil 11,69 0,78 -8,07 Koza Altın 80,00 0,06 8,04 Koza Madencilik 12,98 -0,38 29,41 Körfez GMYO 5,05 -0,20 111,30 Kristal Kola 2,09 -2,79 38,41 Kron Telekomünikasyon 27,16 -1,16 113,52 Kuştur Kuşadası Turizm 178,70 -9,97 661,23 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,03 0,50 81,04 Kütahya Porselen 31,10 4,64 369,79 Lider Faktoring 2,95 -0,34 60,76 Link Bilgisayar 38,96 1,25 116,58 Logo Yazılım 95,40 0,58 56,91 Lokman Hekim Sağlık 11,01 9,99 91,96 Lüks Kadife 27,96 -0,50 223,61 Makina Takım 2,35 1,29 25,00 Marka Yatırım Holding 2,95 -1,67 150,00 Marmaris Altınyunus 91,85 -1,02 29,37 Marshall 410,30 10,00 763,06 Martı GMYO 2,17 3,33 114,85 Martı Otel 1,24 0,00 36,26 Mavi Giyim 38,34 -0,83 -33,78 Mazhar Zorlu Holding 19,50 7,56 61,29 Mega Polietilen 11,40 -0,44 798,73 Menderes Tekstil 3,23 2,87 146,56 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 101,40 -9,95 421,60 Merko Gıda 14,52 10,00 1282,86 Metemtur Otelcilik 9,49 8,71 433,15 Metro Holding 2,38 1,28 72,46 Metro Petrol ve Tesisleri 4,00 6,67 104,08 Metro Yatırım Ortaklığı 2,29 -2,14 -57,06 Migros Ticaret 42,32 3,52 74,73 Milpa 5,05 -0,20 130,59 Mistral GMYO 3,61 -0,28 91,01 MLP Sağlık 17,32 1,41 8,25 MMC San. ve Tic. Yat. 7,24 9,86 535,09 Mondi Tire Kutsan 6,90 -1,15 66,67 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.108,40 0,05 3,28 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 38,32 4,36 201,26 Net Holding 2,36 0,43 -9,23 Netaş Telekom. 20,50 3,43 56,97 Niğbaş Niğde Beton 29,70 10,00 379,03 Nuh Çimento 22,70 -1,22 106,65 Nurol GMYO 6,62 -0,45 85,43 Odaş Elektrik 2,92 4,66 101,98 Olmuksan-IP 10,45 10,00 308,05 Orge Enerji Elektrik 7,51 -0,13 51,41 Orma Orman Mahsulleri 13,95 -0,36 405,43 Osmanlı Menkul 25,84 9,96 518,88 Ostim Endüstriyel Yat 3,17 0,00 88,69 Otokar 140,00 1,74 -4,79 Oyak Çimento 7,95 -0,62 44,61 Oyak Yat. Ort. 6,38 0,16 176,35 Oylum Sınai Yatırımlar 4,59 -0,86 48,60 Özak GMYO 4,27 4,66 66,15 Özbal Çelik Boru 6,09 -1,14 277,82 Özderici GMYO 2,14 3,38 36,31 Özerden Plastik 7,35 -9,93 222,37 Panora GMYO 5,92 -1,00 5,68 Papilon Savunma 14,70 0,00 90,75 Park Elek.Madencilik 4,70 1,51 54,10 Parsan 22,10 1,84 30,46 Pegasus 46,78 0,04 -45,86 Peker GMYO 2,50 -1,19 176,44 Penguen Gıda 4,27 -5,95 366,47 Pera GMYO 1,59 -1,85 69,15 Pergamon Dış Ticaret 15,00 1,90 93,86 Petkim 4,25 1,92 11,55 Petrokent Turizm 724,00 -3,20 465,18 Pınar Et ve Un 25,38 0,79 176,77 Pınar Su 7,81 -0,13 236,64 Pınar Süt 21,38 0,19 68,75 Plastikkart 11,88 1,28 28,16 Polisan Holding 3,19 3,57 5,71 Politeknik Metal 254,90 9,97 235,08 Prizma Press Matbaacılık 4,38 -1,79 1,86 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.231,30 -0,10 11,15 QNB Finans Fin. Kir. 124,80 1,88 -3,33 QNB Finansbank 66,95 1,13 78,53 Ral Yatırım Holding 4,92 1,44 87,47 Ray Sigorta 14,60 4,29 326,90 Reysaş GMYO 4,71 -0,21 2,61 Reysaş Lojistik 6,52 -1,06 48,86 Rhea Girişim 2,67 0,75 124,37 Rodrigo Tekstil 11,59 2,84 540,33 Royal Halı 4,65 9,93 239,42 RTA Laboratuvarları 45,40 1,93 1856,90 Sabancı Holding 8,38 1,82 -8,11 Safkar Ege Soğutmacılık 5,87 4,26 169,27 Sanel Mühendislik 3,51 -1,40 19,63 Sanifoam Sünger 8,74 9,25 74,80 Sanko Pazarlama 8,14 -0,97 11,72 Saray Matbaacılık 3,80 -1,30 193,94 Sarkuysan 6,60 -0,30 107,71 Sasa Polyester 16,75 -0,24 116,69 Say Reklamcılık 6,61 9,98 195,09 Sekuro Plastik 11,45 3,15 113,62 Selçuk Ecza Deposu 8,62 2,13 44,51 Selçuk Gıda 4,70 -5,05 336,11 Senkron Güvenlik 2,99 -9,94 9,52 Serve Film Prodüksiyon 15,19 -2,00 855,35 Servet GMYO 24,00 -1,32 182,35 Seyitler Kimya 11,65 -0,09 71,58 Silverline Endüstri 4,16 0,97 92,59 Sinpaş GMYO 2,01 0,00 73,28 Smartiks Yazılım 8,56 -0,12 -12,74 Sodaş Sodyum Sanayii 24,98 -3,92 549,47 Söktaş 4,54 0,89 166,98 Sönmez Filament 15,61 6,92 219,88 Sönmez Pamuklu 14,63 3,83 197,36 Sumaş Suni Tahta 46,28 -9,87 371,62 Şeker Fin. Kir. 4,28 0,00 -10,46 Şekerbank 1,62 3,18 23,66 Şişe Cam 7,04 1,88 38,30 Şok Marketler 12,27 -1,68 14,03 T. Halk Bankası 5,07 -0,78 -14,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,80 0,17 5,05 T.S.K.B. 1,10 0,00 -9,09 T.Tuborg 17,59 0,40 47,82 Taç Tarım Ürünleri 13,96 -9,99 347,44 Tat Gıda 11,21 -0,36 84,26 TAV Havalimanları 15,27 -0,65 -43,79 Taze Kuru Gıda 838,40 -9,99 11480,11 Tek-Art Turizm 1,57 -0,63 24,60 Tekfen Holding 14,87 -0,34 -17,80 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,33 1,38 74,52 Temapol Polimer Plastik 9,43 -3,78 80,65 TGS Dış Ticaret 8,54 2,03 82,87 Tofaş Oto. Fab. 25,16 0,08 7,97 Torunlar GMYO 3,59 -0,55 30,55 Trabzon Liman 36,68 9,95 244,09 Trabzonspor Sportif 4,97 1,64 131,16 Trend GMYO 5,74 1,59 160,91 TSKB GMYO 2,30 -2,54 140,84 Tuğçelik 7,05 -6,62 78,48 Tukaş 9,80 0,00 -20,65 Turcas Petrol 3,81 2,42 42,70 Turkcell 15,26 -0,26 10,58 Tümosan Motor ve Traktör 8,72 0,35 36,04 Tüpraş 79,55 -0,06 -37,26 Türk Hava Yolları 10,62 0,76 -26,56 Türk Prysmian Kablo 10,94 9,95 323,95 Türk Telekom 7,17 -0,42 -0,63 Türk Traktör 100,60 -0,98 90,13 Türker Proje Gayrimenkul 82,50 3,13 96,43 Türkiye Sigorta 5,94 -1,66 172,75 Ufuk Yatırım 14,26 9,95 452,71 Ulaşlar Turizm Yat. 2,84 -1,39 204,76 Ulusoy Elektrik 49,66 -0,68 86,69 Ulusoy Un Sanayi 10,57 2,22 176,70 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,79 -1,10 47,51 Utopya Turizm 16,99 9,83 245,33 Uzertaş Boya 31,34 9,96 1311,71 Ülker Bisküvi 23,20 0,43 3,76 Vakıf Fin. Kir. 3,85 -1,03 81,82 Vakıf GMYO 3,87 2,93 123,57 Vakıf Yat. Ort. 8,21 -0,12 350,81 Vakıflar Bankası 4,10 -0,24 -25,59 Vakko Tekstil 6,16 2,84 35,68 Vanet Gıda 7,60 9,99 431,47 Verusa Holding 39,18 -1,51 111,21 Verusaturk Girisim 7,24 -2,29 37,67 Vestel 17,14 0,23 35,82 Vestel Beyaz Eşya 28,80 0,56 36,50 Viking Kağıt 6,03 -4,89 222,46 Yapı Kredi Koray GMYO 4,36 -1,58 80,17 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -0,47 -14,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 70,95 10,00 1034,10 Yataş 8,80 0,34 19,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,06 -0,33 90,06 Yeni Gimat GMYO 12,67 -1,17 5,84 Yeşil GMYO 0,89 0,00 39,06 Yeşil Yapı 1,00 0,00 51,52 Yeşil Yatırım Holding 27,38 4,42 143,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.342,60 -10,00 454,93 Yonga Mobilya 44,00 7,63 376,57 Yükselen Çelik 6,62 -1,19 115,99 Yünsa 13,76 -0,29 36,67 Zorlu Enerji 2,58 0,39 58,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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