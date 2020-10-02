Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|49.400,10
|0,02
|63,68
|İş Bankası (C)
|5,35
|-0,74
|-16,54
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,82
|-1,29
|0,53
|İş Girişim
|10,03
|-4,39
|163,95
|İş GMYO
|1,80
|-2,17
|2,27
|İş Y. Men. Değ.
|9,17
|-0,54
|127,73
|İş Yat. Ort.
|3,04
|-0,33
|88,66
|İşbir Holding
|3.033,00
|-2,69
|605,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|48,39
|İttifak Holding
|5,20
|-1,70
|39,78
|İz Hayvancılık Tarım
|7,90
|-6,40
|201,93
|İzmir Demir Çelik
|18,99
|-1,56
|131,87
|İzmir Fırça
|4,15
|-6,74
|130,56
|Jantsa Jant Sanayi
|212,00
|9,96
|298,59
|Kafein Yazılım
|17,07
|1,67
|53,70
|Kaplamin
|19,43
|9,96
|250,09
|Kardemir (A)
|5,95
|1,36
|124,53
|Kardemir (B)
|3,83
|-1,03
|45,08
|Kardemir (D)
|3,44
|0,88
|29,32
|Karel Elektronik
|18,45
|0,82
|26,98
|Karsan Otomotiv
|3,05
|0,33
|93,04
|Karsu Tekstil
|5,83
|-1,19
|79,94
|Kartonsan
|697,00
|0,62
|80,41
|Katmerciler Ekipman
|5,40
|-1,82
|40,63
|Kent Gıda
|335,00
|-8,84
|1342,63
|Kerevitaş Gıda
|5,52
|-3,33
|69,33
|Kervansaray Yat. Holding
|1,15
|9,52
|109,09
|Kiler GMYO
|7,25
|2,98
|91,29
|Klimasan Klima
|14,40
|-1,91
|-32,12
|Koç Holding
|14,81
|-0,27
|-25,98
|Konfrut Gıda
|16,77
|-3,62
|114,45
|Konya Çimento
|548,00
|-0,49
|101,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,69
|0,78
|-8,07
|Koza Altın
|80,00
|0,06
|8,04
|Koza Madencilik
|12,98
|-0,38
|29,41
|Körfez GMYO
|5,05
|-0,20
|111,30
|Kristal Kola
|2,09
|-2,79
|38,41
|Kron Telekomünikasyon
|27,16
|-1,16
|113,52
|Kuştur Kuşadası Turizm
|178,70
|-9,97
|661,23
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,03
|0,50
|81,04
|Kütahya Porselen
|31,10
|4,64
|369,79
|Lider Faktoring
|2,95
|-0,34
|60,76
|Link Bilgisayar
|38,96
|1,25
|116,58
|Logo Yazılım
|95,40
|0,58
|56,91
|Lokman Hekim Sağlık
|11,01
|9,99
|91,96
|Lüks Kadife
|27,96
|-0,50
|223,61
|Makina Takım
|2,35
|1,29
|25,00
|Marka Yatırım Holding
|2,95
|-1,67
|150,00
|Marmaris Altınyunus
|91,85
|-1,02
|29,37
|Marshall
|410,30
|10,00
|763,06
|Martı GMYO
|2,17
|3,33
|114,85
|Martı Otel
|1,24
|0,00
|36,26
|Mavi Giyim
|38,34
|-0,83
|-33,78
|Mazhar Zorlu Holding
|19,50
|7,56
|61,29
|Mega Polietilen
|11,40
|-0,44
|798,73
|Menderes Tekstil
|3,23
|2,87
|146,56
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|101,40
|-9,95
|421,60
|Merko Gıda
|14,52
|10,00
|1282,86
|Metemtur Otelcilik
|9,49
|8,71
|433,15
|Metro Holding
|2,38
|1,28
|72,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,00
|6,67
|104,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,29
|-2,14
|-57,06
|Migros Ticaret
|42,32
|3,52
|74,73
|Milpa
|5,05
|-0,20
|130,59
|Mistral GMYO
|3,61
|-0,28
|91,01
|MLP Sağlık
|17,32
|1,41
|8,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,24
|9,86
|535,09
|Mondi Tire Kutsan
|6,90
|-1,15
|66,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.108,40
|0,05
|3,28
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,32
|4,36
|201,26
|Net Holding
|2,36
|0,43
|-9,23
|Netaş Telekom.
|20,50
|3,43
|56,97
|Niğbaş Niğde Beton
|29,70
|10,00
|379,03
|Nuh Çimento
|22,70
|-1,22
|106,65
|Nurol GMYO
|6,62
|-0,45
|85,43
|Odaş Elektrik
|2,92
|4,66
|101,98
|Olmuksan-IP
|10,45
|10,00
|308,05
|Orge Enerji Elektrik
|7,51
|-0,13
|51,41
|Orma Orman Mahsulleri
|13,95
|-0,36
|405,43
|Osmanlı Menkul
|25,84
|9,96
|518,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,17
|0,00
|88,69
|Otokar
|140,00
|1,74
|-4,79
|Oyak Çimento
|7,95
|-0,62
|44,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,38
|0,16
|176,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,59
|-0,86
|48,60
|Özak GMYO
|4,27
|4,66
|66,15
|Özbal Çelik Boru
|6,09
|-1,14
|277,82
|Özderici GMYO
|2,14
|3,38
|36,31
|Özerden Plastik
|7,35
|-9,93
|222,37
|Panora GMYO
|5,92
|-1,00
|5,68
|Papilon Savunma
|14,70
|0,00
|90,75
|Park Elek.Madencilik
|4,70
|1,51
|54,10
|Parsan
|22,10
|1,84
|30,46
|Pegasus
|46,78
|0,04
|-45,86
|Peker GMYO
|2,50
|-1,19
|176,44
|Penguen Gıda
|4,27
|-5,95
|366,47
|Pera GMYO
|1,59
|-1,85
|69,15
|Pergamon Dış Ticaret
|15,00
|1,90
|93,86
|Petkim
|4,25
|1,92
|11,55
|Petrokent Turizm
|724,00
|-3,20
|465,18
|Pınar Et ve Un
|25,38
|0,79
|176,77
|Pınar Su
|7,81
|-0,13
|236,64
|Pınar Süt
|21,38
|0,19
|68,75
|Plastikkart
|11,88
|1,28
|28,16
|Polisan Holding
|3,19
|3,57
|5,71
|Politeknik Metal
|254,90
|9,97
|235,08
|Prizma Press Matbaacılık
|4,38
|-1,79
|1,86
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.231,30
|-0,10
|11,15
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,80
|1,88
|-3,33
|QNB Finansbank
|66,95
|1,13
|78,53
|Ral Yatırım Holding
|4,92
|1,44
|87,47
|Ray Sigorta
|14,60
|4,29
|326,90
|Reysaş GMYO
|4,71
|-0,21
|2,61
|Reysaş Lojistik
|6,52
|-1,06
|48,86
|Rhea Girişim
|2,67
|0,75
|124,37
|Rodrigo Tekstil
|11,59
|2,84
|540,33
|Royal Halı
|4,65
|9,93
|239,42
|RTA Laboratuvarları
|45,40
|1,93
|1856,90
|Sabancı Holding
|8,38
|1,82
|-8,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,87
|4,26
|169,27
|Sanel Mühendislik
|3,51
|-1,40
|19,63
|Sanifoam Sünger
|8,74
|9,25
|74,80
|Sanko Pazarlama
|8,14
|-0,97
|11,72
|Saray Matbaacılık
|3,80
|-1,30
|193,94
|Sarkuysan
|6,60
|-0,30
|107,71
|Sasa Polyester
|16,75
|-0,24
|116,69
|Say Reklamcılık
|6,61
|9,98
|195,09
|Sekuro Plastik
|11,45
|3,15
|113,62
|Selçuk Ecza Deposu
|8,62
|2,13
|44,51
|Selçuk Gıda
|4,70
|-5,05
|336,11
|Senkron Güvenlik
|2,99
|-9,94
|9,52
|Serve Film Prodüksiyon
|15,19
|-2,00
|855,35
|Servet GMYO
|24,00
|-1,32
|182,35
|Seyitler Kimya
|11,65
|-0,09
|71,58
|Silverline Endüstri
|4,16
|0,97
|92,59
|Sinpaş GMYO
|2,01
|0,00
|73,28
|Smartiks Yazılım
|8,56
|-0,12
|-12,74
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,98
|-3,92
|549,47
|Söktaş
|4,54
|0,89
|166,98
|Sönmez Filament
|15,61
|6,92
|219,88
|Sönmez Pamuklu
|14,63
|3,83
|197,36
|Sumaş Suni Tahta
|46,28
|-9,87
|371,62
|Şeker Fin. Kir.
|4,28
|0,00
|-10,46
|Şekerbank
|1,62
|3,18
|23,66
|Şişe Cam
|7,04
|1,88
|38,30
|Şok Marketler
|12,27
|-1,68
|14,03
|T. Halk Bankası
|5,07
|-0,78
|-14,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,80
|0,17
|5,05
|T.S.K.B.
|1,10
|0,00
|-9,09
|T.Tuborg
|17,59
|0,40
|47,82
|Taç Tarım Ürünleri
|13,96
|-9,99
|347,44
|Tat Gıda
|11,21
|-0,36
|84,26
|TAV Havalimanları
|15,27
|-0,65
|-43,79
|Taze Kuru Gıda
|838,40
|-9,99
|11480,11
|Tek-Art Turizm
|1,57
|-0,63
|24,60
|Tekfen Holding
|14,87
|-0,34
|-17,80
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,33
|1,38
|74,52
|Temapol Polimer Plastik
|9,43
|-3,78
|80,65
|TGS Dış Ticaret
|8,54
|2,03
|82,87
|Tofaş Oto. Fab.
|25,16
|0,08
|7,97
|Torunlar GMYO
|3,59
|-0,55
|30,55
|Trabzon Liman
|36,68
|9,95
|244,09
|Trabzonspor Sportif
|4,97
|1,64
|131,16
|Trend GMYO
|5,74
|1,59
|160,91
|TSKB GMYO
|2,30
|-2,54
|140,84
|Tuğçelik
|7,05
|-6,62
|78,48
|Tukaş
|9,80
|0,00
|-20,65
|Turcas Petrol
|3,81
|2,42
|42,70
|Turkcell
|15,26
|-0,26
|10,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,72
|0,35
|36,04
|Tüpraş
|79,55
|-0,06
|-37,26
|Türk Hava Yolları
|10,62
|0,76
|-26,56
|Türk Prysmian Kablo
|10,94
|9,95
|323,95
|Türk Telekom
|7,17
|-0,42
|-0,63
|Türk Traktör
|100,60
|-0,98
|90,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,50
|3,13
|96,43
|Türkiye Sigorta
|5,94
|-1,66
|172,75
|Ufuk Yatırım
|14,26
|9,95
|452,71
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,84
|-1,39
|204,76
|Ulusoy Elektrik
|49,66
|-0,68
|86,69
|Ulusoy Un Sanayi
|10,57
|2,22
|176,70
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,79
|-1,10
|47,51
|Utopya Turizm
|16,99
|9,83
|245,33
|Uzertaş Boya
|31,34
|9,96
|1311,71
|Ülker Bisküvi
|23,20
|0,43
|3,76
|Vakıf Fin. Kir.
|3,85
|-1,03
|81,82
|Vakıf GMYO
|3,87
|2,93
|123,57
|Vakıf Yat. Ort.
|8,21
|-0,12
|350,81
|Vakıflar Bankası
|4,10
|-0,24
|-25,59
|Vakko Tekstil
|6,16
|2,84
|35,68
|Vanet Gıda
|7,60
|9,99
|431,47
|Verusa Holding
|39,18
|-1,51
|111,21
|Verusaturk Girisim
|7,24
|-2,29
|37,67
|Vestel
|17,14
|0,23
|35,82
|Vestel Beyaz Eşya
|28,80
|0,56
|36,50
|Viking Kağıt
|6,03
|-4,89
|222,46
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,36
|-1,58
|80,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|-0,47
|-14,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|70,95
|10,00
|1034,10
|Yataş
|8,80
|0,34
|19,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,06
|-0,33
|90,06
|Yeni Gimat GMYO
|12,67
|-1,17
|5,84
|Yeşil GMYO
|0,89
|0,00
|39,06
|Yeşil Yapı
|1,00
|0,00
|51,52
|Yeşil Yatırım Holding
|27,38
|4,42
|143,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.342,60
|-10,00
|454,93
|Yonga Mobilya
|44,00
|7,63
|376,57
|Yükselen Çelik
|6,62
|-1,19
|115,99
|Yünsa
|13,76
|-0,29
|36,67
|Zorlu Enerji
|2,58
|0,39
|58,28
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 19:17 - Kaynak: AA
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