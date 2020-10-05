Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 48.101,00 -2,63 59,38
İş Bankası (C) 5,36 0,19 -16,38
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,88 1,57 2,11
İş Girişim 10,09 0,60 165,53
İş GMYO 1,84 2,22 4,55
İş Y. Men. Değ. 9,27 1,09 130,21
İş Yat. Ort. 3,09 1,64 91,77
İşbir Holding 2.882,30 -4,97 570,30
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 4,35 54,84
İttifak Holding 5,72 10,00 53,76
İz Hayvancılık Tarım 8,48 7,34 224,10
İzmir Demir Çelik 18,99 0,00 131,87
İzmir Fırça 4,53 9,16 151,67
Jantsa Jant Sanayi 205,00 -3,30 285,43
Kafein Yazılım 17,20 0,76 54,87
Kaplamin 17,51 -9,88 215,50
Kardemir (A) 5,96 0,17 124,91
Kardemir (B) 3,86 0,78 46,21
Kardemir (D) 3,50 1,74 31,58
Karel Elektronik 18,50 0,27 27,32
Karsan Otomotiv 3,12 2,30 97,47
Karsu Tekstil 5,77 -1,03 78,09
Kartonsan 721,00 3,44 86,62
Katmerciler Ekipman 5,94 10,00 54,69
Kent Gıda 336,00 0,30 1346,93
Kerevitaş Gıda 5,82 5,43 78,53
Kervansaray Yat. Holding 1,26 9,57 129,09
Kiler GMYO 7,97 9,93 110,29
Klimasan Klima 14,74 2,36 -30,52
Koç Holding 14,90 0,61 -25,53
Konfrut Gıda 18,44 9,96 135,81
Konya Çimento 552,40 0,80 103,61
Kordsa Teknik Tekstil 11,98 2,48 -5,79
Koza Altın 81,65 2,06 10,26
Koza Madencilik 13,56 4,47 35,19
Körfez GMYO 5,19 2,77 117,15
Kristal Kola 2,12 1,44 40,40
Kron Telekomünikasyon 26,86 -1,10 111,16
Kuştur Kuşadası Turizm 196,50 9,96 737,06
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,20 8,37 96,20
Kütahya Porselen 30,56 -1,74 361,63
Lider Faktoring 2,97 0,68 61,85
Link Bilgisayar 42,84 9,96 138,15
Logo Yazılım 98,50 3,25 62,01
Lokman Hekim Sağlık 11,18 1,54 94,92
Lüks Kadife 29,84 6,72 245,37
Makina Takım 2,43 3,40 29,26
Marka Yatırım Holding 2,99 1,36 153,39
Marmaris Altınyunus 93,45 1,74 31,62
Marshall 432,40 5,39 809,55
Martı GMYO 2,38 9,68 135,64
Martı Otel 1,28 3,23 40,66
Mavi Giyim 38,88 1,41 -32,85
Mazhar Zorlu Holding 20,38 4,51 68,57
Mega Polietilen 11,27 -1,14 788,48
Menderes Tekstil 3,32 2,79 153,44
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 97,00 -4,34 398,97
Merko Gıda 15,97 9,99 1420,95
Metemtur Otelcilik 10,24 7,90 475,28
Metro Holding 2,55 7,14 84,78
Metro Petrol ve Tesisleri 4,09 2,25 108,67
Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 0,87 -56,68
Migros Ticaret 42,70 0,90 76,30
Milpa 5,21 3,17 137,90
Mistral GMYO 3,62 0,28 91,53
MLP Sağlık 17,73 2,37 10,81
MMC San. ve Tic. Yat. 7,96 9,94 598,25
Mondi Tire Kutsan 6,97 1,01 68,36
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.108,40 3,28
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,14 9,97 231,29
Net Holding 2,45 3,81 -5,77
Netaş Telekom. 20,86 1,76 59,72
Niğbaş Niğde Beton 31,90 7,41 414,52
Nuh Çimento 24,22 6,70 120,49
Nurol GMYO 6,67 0,76 86,83
Odaş Elektrik 3,02 3,42 108,89
Olmuksan-IP 11,49 9,95 348,66
Orge Enerji Elektrik 7,68 2,26 54,84
Orma Orman Mahsulleri 14,00 0,36 407,25
Osmanlı Menkul 28,42 9,98 580,67
Ostim Endüstriyel Yat 3,26 2,84 94,05
Otokar 147,00 5,00 -0,03
Oyak Çimento 8,12 2,14 47,70
Oyak Yat. Ort. 6,44 0,94 178,95
Oylum Sınai Yatırımlar 4,79 4,36 55,08
Özak GMYO 4,35 1,87 69,26
Özbal Çelik Boru 6,12 0,49 279,68
Özderici GMYO 2,24 4,67 42,68
Özerden Plastik 8,08 9,93 254,39
Panora GMYO 5,93 0,17 5,86
Papilon Savunma 14,79 0,61 91,92
Park Elek.Madencilik 4,78 1,70 56,72
Parsan 22,34 1,09 31,88
Pegasus 47,12 0,73 -45,46
Peker GMYO 2,47 -1,20 173,12
Penguen Gıda 4,69 9,84 412,35
Pera GMYO 1,63 2,52 73,40
Pergamon Dış Ticaret 15,69 4,60 102,77
Petkim 4,35 2,35 14,17
Petrokent Turizm 689,50 -4,77 438,25
Pınar Et ve Un 25,38 0,00 176,77
Pınar Su 7,84 0,38 237,93
Pınar Süt 22,10 3,37 74,43
Plastikkart 12,06 1,52 30,10
Polisan Holding 3,38 5,96 12,01
Politeknik Metal 278,90 9,42 266,63
Prizma Press Matbaacılık 4,55 3,88 5,81
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.230,50 -0,06 11,08
QNB Finans Fin. Kir. 123,60 -0,96 -4,26
QNB Finansbank 66,45 -0,75 77,20
Ral Yatırım Holding 5,02 2,03 91,28
Ray Sigorta 15,98 9,45 367,25
Reysaş GMYO 4,88 3,61 6,32
Reysaş Lojistik 7,17 9,97 63,70
Rhea Girişim 2,66 -0,37 123,53
Rodrigo Tekstil 10,53 -9,15 481,77
Royal Halı 4,80 3,23 250,36
RTA Laboratuvarları 45,80 0,88 1874,14
Sabancı Holding 8,41 0,36 -7,78
Safkar Ege Soğutmacılık 5,92 0,85 171,56
Sanel Mühendislik 3,49 -0,57 18,95
Sanifoam Sünger 8,44 -3,43 68,80
Sanko Pazarlama 8,13 -0,12 11,58
Saray Matbaacılık 3,89 2,37 200,90
Sarkuysan 6,60 0,00 107,71
Sasa Polyester 16,98 1,37 119,66
Say Reklamcılık 7,27 9,98 224,55
Sekuro Plastik 11,25 -1,75 109,89
Selçuk Ecza Deposu 8,72 1,16 46,19
Selçuk Gıda 5,00 6,38 363,94
Senkron Güvenlik 3,28 9,70 20,15
Serve Film Prodüksiyon 16,50 8,62 937,74
Servet GMYO 26,40 10,00 210,59
Seyitler Kimya 11,70 0,43 72,31
Silverline Endüstri 4,25 2,16 96,76
Sinpaş GMYO 2,15 6,97 85,34
Smartiks Yazılım 8,75 2,22 -10,81
Sodaş Sodyum Sanayii 27,34 9,45 610,83
Söktaş 4,56 0,44 168,15
Sönmez Filament 16,15 3,46 230,94
Sönmez Pamuklu 15,44 5,54 213,82
Sumaş Suni Tahta 50,90 9,98 418,71
Şeker Fin. Kir. 4,29 0,23 -10,25
Şekerbank 1,65 1,85 25,95
Şişe Cam 7,02 -0,28 37,91
Şok Marketler 12,39 0,98 15,15
T. Halk Bankası 5,09 0,39 -13,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,80 0,00 5,05
T.S.K.B. 1,12 1,82 -7,44
T.Tuborg 17,60 0,06 47,90
Taç Tarım Ürünleri 15,35 9,96 391,99
Tat Gıda 11,52 2,77 89,36
TAV Havalimanları 15,41 0,92 -43,27
Taze Kuru Gıda 754,60 -10,00 10322,65
Tek-Art Turizm 1,62 3,18 28,57
Tekfen Holding 15,00 0,87 -17,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,06 9,96 91,90
Temapol Polimer Plastik 9,46 0,32 81,23
TGS Dış Ticaret 8,64 1,17 85,01
Tofaş Oto. Fab. 25,26 0,40 8,40
Torunlar GMYO 3,71 3,34 34,91
Trabzon Liman 38,76 5,67 263,60
Trabzonspor Sportif 4,97 0,00 131,16
Trend GMYO 5,78 0,70 162,73
TSKB GMYO 2,53 10,00 164,93
Tuğçelik 7,75 9,93 96,20
Tukaş 9,86 0,61 -20,16
Turcas Petrol 3,91 2,62 46,44
Turkcell 15,78 3,41 14,35
Tümosan Motor ve Traktör 9,12 4,59 42,28
Tüpraş 80,00 0,57 -36,91
Türk Hava Yolları 10,68 0,56 -26,14
Türk Prysmian Kablo 12,03 9,96 366,19
Türk Telekom 7,32 2,09 1,45
Türk Traktör 103,40 2,78 95,42
Türker Proje Gayrimenkul 83,20 0,85 98,10
Türkiye Sigorta 6,08 2,36 179,18
Ufuk Yatırım 15,68 9,96 507,75
Ulaşlar Turizm Yat. 2,80 -1,41 200,47
Ulusoy Elektrik 49,88 0,44 87,52
Ulusoy Un Sanayi 10,47 -0,95 174,08
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,91 6,70 57,40
Utopya Turizm 17,67 4,00 259,15
Uzertaş Boya 34,46 9,96 1452,25
Ülker Bisküvi 23,54 1,47 5,28
Vakıf Fin. Kir. 3,90 1,30 84,18
Vakıf GMYO 3,92 1,29 126,46
Vakıf Yat. Ort. 8,15 -0,73 347,52
Vakıflar Bankası 4,13 0,73 -25,05
Vakko Tekstil 6,21 0,81 36,78
Vanet Gıda 8,36 10,00 484,62
Verusa Holding 39,62 1,12 113,58
Verusaturk Girisim 7,64 5,52 45,28
Vestel 17,24 0,58 36,61
Vestel Beyaz Eşya 30,32 5,28 43,71
Viking Kağıt 6,14 1,82 228,34
Yapı Kredi Koray GMYO 4,43 1,61 83,06
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 0,94 -13,31
Yaprak Süt ve Besi Çift. 78,00 9,94 1146,79
Yataş 9,08 3,18 23,71
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,35 9,48 108,07
Yeni Gimat GMYO 12,81 1,10 7,01
Yeşil GMYO 0,93 4,49 45,31
Yeşil Yapı 1,04 4,00 57,58
Yeşil Yatırım Holding 30,10 9,93 168,03
Yibitaş İnşaat Malzeme 17.976,80 10,00 510,42
Yonga Mobilya 39,60 -10,00 328,92
Yükselen Çelik 6,68 0,91 117,94
Yünsa 14,05 2,11 39,55
Zorlu Enerji 2,61 1,16 60,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ticaret, Holding, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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