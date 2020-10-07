Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

07.10.2020 18:45
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 43.515,00 -4,89 44,18
İş Bankası (C) 5,24 -0,38 -18,25
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,84 0,26 1,05
İş Girişim 10,40 -1,23 173,68
İş GMYO 1,80 -0,55 2,27
İş Y. Men. Değ. 9,06 -0,11 124,99
İş Yat. Ort. 3,04 0,00 88,66
İşbir Holding 2.853,50 10,00 563,60
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,04 9,47 67,74
İttifak Holding 6,24 -0,79 67,74
İz Hayvancılık Tarım 8,29 -2,36 216,84
İzmir Demir Çelik 18,74 -1,16 128,82
İzmir Fırça 4,52 -3,62 151,11
Jantsa Jant Sanayi 208,80 4,45 292,57
Kafein Yazılım 17,65 3,70 58,92
Kaplamin 18,25 2,82 228,83
Kardemir (A) 5,72 -1,21 115,85
Kardemir (B) 3,83 0,00 45,08
Kardemir (D) 3,42 -1,44 28,57
Karel Elektronik 19,10 3,92 31,45
Karsan Otomotiv 3,09 -0,64 95,57
Karsu Tekstil 5,92 -1,00 82,72
Kartonsan 708,60 -1,92 83,41
Katmerciler Ekipman 6,67 8,46 73,70
Kent Gıda 295,00 -7,23 1170,37
Kerevitaş Gıda 5,97 0,67 83,13
Kervansaray Yat. Holding 1,51 9,42 174,55
Kiler GMYO 9,63 9,93 154,09
Klimasan Klima 15,33 3,02 -27,74
Koç Holding 14,50 -1,49 -27,53
Konfrut Gıda 18,13 -5,18 131,84
Konya Çimento 533,10 -1,86 96,50
Kordsa Teknik Tekstil 12,10 0,17 -4,84
Koza Altın 80,20 0,00 8,31
Koza Madencilik 13,58 1,72 35,39
Körfez GMYO 5,20 -0,38 117,57
Kristal Kola 2,11 0,48 39,74
Kron Telekomünikasyon 26,92 0,37 111,64
Kuştur Kuşadası Turizm 159,30 -9,95 578,59
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,26 2,73 101,55
Kütahya Porselen 28,90 -3,60 336,56
Lider Faktoring 3,02 2,72 64,58
Link Bilgisayar 42,08 -3,80 133,93
Logo Yazılım 97,55 0,88 60,44
Lokman Hekim Sağlık 10,64 -1,30 85,51
Lüks Kadife 36,10 9,99 317,82
Makina Takım 2,47 2,92 31,38
Marka Yatırım Holding 3,01 -0,33 155,08
Marmaris Altınyunus 85,00 -6,85 19,72
Marshall 382,50 -10,00 704,59
Martı GMYO 2,32 1,75 129,70
Martı Otel 1,29 3,20 41,76
Mavi Giyim 38,78 -0,31 -33,02
Mazhar Zorlu Holding 18,98 1,44 56,99
Mega Polietilen 11,40 4,40 798,73
Menderes Tekstil 3,24 0,00 147,33
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 81,00 -10,00 316,67
Merko Gıda 19,31 9,97 1739,05
Metemtur Otelcilik 10,20 -8,11 473,03
Metro Holding 2,32 -9,02 68,12
Metro Petrol ve Tesisleri 3,92 -2,73 100,00
Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 2,17 -55,93
Migros Ticaret 42,00 -0,52 73,41
Milpa 5,24 0,58 139,27
Mistral GMYO 3,88 3,74 105,29
MLP Sağlık 17,35 -1,87 8,44
MMC San. ve Tic. Yat. 8,39 -4,11 635,96
Mondi Tire Kutsan 7,26 2,11 75,36
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.108,40 0,00 3,28
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 44,96 -0,88 253,46
Net Holding 2,63 5,20 1,15
Netaş Telekom. 22,70 1,98 73,81
Niğbaş Niğde Beton 34,58 6,40 457,74
Nuh Çimento 24,30 -1,62 121,21
Nurol GMYO 7,34 9,88 105,60
Odaş Elektrik 3,23 -1,22 123,42
Olmuksan-IP 13,89 9,98 442,37
Orge Enerji Elektrik 7,72 -0,39 55,65
Orma Orman Mahsulleri 14,78 9,97 435,51
Osmanlı Menkul 25,68 -7,96 515,05
Ostim Endüstriyel Yat 3,79 9,86 125,60
Otokar 143,90 -2,44 -2,14
Oyak Çimento 7,97 -0,38 44,97
Oyak Yat. Ort. 6,39 -0,78 176,78
Oylum Sınai Yatırımlar 5,15 9,81 66,73
Özak GMYO 4,32 1,17 68,09
Özbal Çelik Boru 6,06 0,00 275,96
Özderici GMYO 2,39 1,70 52,23
Özerden Plastik 9,76 9,91 328,07
Panora GMYO 6,08 3,05 8,54
Papilon Savunma 14,98 -0,20 94,38
Park Elek.Madencilik 5,07 -3,43 66,23
Parsan 22,06 -1,52 30,22
Pegasus 46,68 -0,30 -45,97
Peker GMYO 2,72 9,68 200,77
Penguen Gıda 5,66 9,90 518,31
Pera GMYO 1,79 7,83 90,43
Pergamon Dış Ticaret 16,19 0,62 109,23
Petkim 4,40 2,33 15,49
Petrokent Turizm 680,00 0,00 430,84
Pınar Et ve Un 24,66 -1,67 168,92
Pınar Su 7,84 0,13 237,93
Pınar Süt 22,08 -0,81 74,27
Plastikkart 12,58 3,03 35,71
Polisan Holding 4,08 9,97 35,21
Politeknik Metal 276,50 -7,53 263,47
Prizma Press Matbaacılık 5,50 10,00 27,91
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.232,40 0,06 11,25
QNB Finans Fin. Kir. 120,10 -1,15 -6,97
QNB Finansbank 64,50 -1,83 72,00
Ral Yatırım Holding 4,98 -1,39 89,75
Ray Sigorta 15,40 2,67 350,29
Reysaş GMYO 4,89 0,62 6,54
Reysaş Lojistik 7,21 -0,55 64,61
Rhea Girişim 2,69 2,67 126,05
Rodrigo Tekstil 9,58 -3,72 429,28
Royal Halı 3,89 -9,95 183,94
RTA Laboratuvarları 44,24 -5,19 1806,90
Sabancı Holding 8,35 -0,71 -8,44
Safkar Ege Soğutmacılık 5,80 -1,86 166,06
Sanel Mühendislik 3,49 -0,29 18,95
Sanifoam Sünger 8,92 1,59 78,40
Sanko Pazarlama 8,07 -0,49 10,76
Saray Matbaacılık 4,27 6,75 230,30
Sarkuysan 7,14 6,57 124,71
Sasa Polyester 16,86 -0,12 118,11
Say Reklamcılık 8,34 9,88 272,32
Sekuro Plastik 10,59 -3,20 97,57
Selçuk Ecza Deposu 8,92 3,72 49,54
Selçuk Gıda 5,30 1,92 391,78
Senkron Güvenlik 3,79 5,28 38,83
Serve Film Prodüksiyon 16,48 -3,06 936,48
Servet GMYO 30,42 4,75 257,88
Seyitler Kimya 11,64 -1,36 71,43
Silverline Endüstri 4,45 5,45 106,02
Sinpaş GMYO 2,14 -0,47 84,48
Smartiks Yazılım 8,68 0,70 -11,52
Sodaş Sodyum Sanayii 24,42 -1,13 534,91
Söktaş 4,61 -3,76 171,09
Sönmez Filament 17,21 5,78 252,66
Sönmez Pamuklu 16,16 4,94 228,46
Sumaş Suni Tahta 45,00 -9,82 358,58
Şeker Fin. Kir. 4,25 -0,47 -11,09
Şekerbank 1,68 3,70 28,24
Şişe Cam 6,69 -2,34 31,42
Şok Marketler 12,21 -0,97 13,48
T. Halk Bankası 5,04 -0,20 -14,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,90 -0,44 2,98
T.S.K.B. 1,11 0,00 -8,26
T.Tuborg 17,00 -0,87 42,86
Taç Tarım Ürünleri 15,21 -9,89 387,50
Tat Gıda 11,32 -0,44 86,07
TAV Havalimanları 15,28 -0,46 -43,75
Taze Kuru Gıda 611,30 -10,00 8343,37
Tek-Art Turizm 1,62 0,62 28,57
Tekfen Holding 14,82 -0,67 -18,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,74 9,93 131,90
Temapol Polimer Plastik 9,32 0,22 78,54
TGS Dış Ticaret 8,55 0,00 83,08
Tofaş Oto. Fab. 25,30 0,88 8,57
Torunlar GMYO 3,77 1,89 37,09
Trabzon Liman 32,60 -9,89 205,82
Trabzonspor Sportif 4,91 -1,01 128,37
Trend GMYO 6,86 9,94 211,82
TSKB GMYO 3,05 9,71 219,38
Tuğçelik 9,17 7,63 132,15
Tukaş 9,74 -0,41 -21,13
Turcas Petrol 4,37 5,81 63,67
Turkcell 15,80 1,09 14,49
Tümosan Motor ve Traktör 9,45 -3,77 47,43
Tüpraş 80,25 0,25 -36,71
Türk Hava Yolları 10,65 0,28 -26,35
Türk Prysmian Kablo 14,55 9,98 463,84
Türk Telekom 7,28 -0,55 0,89
Türk Traktör 103,00 2,39 94,67
Türker Proje Gayrimenkul 87,50 6,19 108,33
Türkiye Sigorta 6,10 -0,65 180,10
Ufuk Yatırım 14,88 2,27 476,74
Ulaşlar Turizm Yat. 2,90 -0,34 211,20
Ulusoy Elektrik 50,75 1,74 90,79
Ulusoy Un Sanayi 10,24 -1,44 168,06
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,91 1,06 57,40
Utopya Turizm 16,70 -5,60 239,43
Uzertaş Boya 41,68 9,97 1777,48
Ülker Bisküvi 23,84 0,00 6,62
Vakıf Fin. Kir. 3,94 -0,25 86,07
Vakıf GMYO 3,87 0,78 123,57
Vakıf Yat. Ort. 8,16 0,12 348,07
Vakıflar Bankası 4,07 -0,73 -26,13
Vakko Tekstil 6,29 0,16 38,55
Vanet Gıda 10,10 9,90 606,29
Verusa Holding 40,28 -0,05 117,14
Verusaturk Girisim 8,15 -1,45 54,98
Vestel 17,42 0,87 38,03
Vestel Beyaz Eşya 30,30 -0,33 43,61
Viking Kağıt 6,71 10,00 258,82
Yapı Kredi Koray GMYO 4,53 2,03 87,19
Yapı ve Kredi Bank. 2,14 0,00 -13,71
Yaprak Süt ve Besi Çift. 94,35 9,97 1408,14
Yataş 8,88 -1,33 20,98
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,04 9,78 150,93
Yeni Gimat GMYO 12,91 0,47 7,84
Yeşil GMYO 1,10 10,00 71,88
Yeşil Yapı 1,25 9,65 89,39
Yeşil Yatırım Holding 31,74 -4,11 182,64
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.730,20 -2,90 434,13
Yonga Mobilya 35,40 -0,73 283,43
Yükselen Çelik 6,93 3,74 126,10
Yünsa 13,75 -0,51 36,57
Zorlu Enerji 2,71 1,88 66,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ticaret, Holding, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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