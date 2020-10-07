Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|43.515,00
|-4,89
|44,18
|İş Bankası (C)
|5,24
|-0,38
|-18,25
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,84
|0,26
|1,05
|İş Girişim
|10,40
|-1,23
|173,68
|İş GMYO
|1,80
|-0,55
|2,27
|İş Y. Men. Değ.
|9,06
|-0,11
|124,99
|İş Yat. Ort.
|3,04
|0,00
|88,66
|İşbir Holding
|2.853,50
|10,00
|563,60
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,04
|9,47
|67,74
|İttifak Holding
|6,24
|-0,79
|67,74
|İz Hayvancılık Tarım
|8,29
|-2,36
|216,84
|İzmir Demir Çelik
|18,74
|-1,16
|128,82
|İzmir Fırça
|4,52
|-3,62
|151,11
|Jantsa Jant Sanayi
|208,80
|4,45
|292,57
|Kafein Yazılım
|17,65
|3,70
|58,92
|Kaplamin
|18,25
|2,82
|228,83
|Kardemir (A)
|5,72
|-1,21
|115,85
|Kardemir (B)
|3,83
|0,00
|45,08
|Kardemir (D)
|3,42
|-1,44
|28,57
|Karel Elektronik
|19,10
|3,92
|31,45
|Karsan Otomotiv
|3,09
|-0,64
|95,57
|Karsu Tekstil
|5,92
|-1,00
|82,72
|Kartonsan
|708,60
|-1,92
|83,41
|Katmerciler Ekipman
|6,67
|8,46
|73,70
|Kent Gıda
|295,00
|-7,23
|1170,37
|Kerevitaş Gıda
|5,97
|0,67
|83,13
|Kervansaray Yat. Holding
|1,51
|9,42
|174,55
|Kiler GMYO
|9,63
|9,93
|154,09
|Klimasan Klima
|15,33
|3,02
|-27,74
|Koç Holding
|14,50
|-1,49
|-27,53
|Konfrut Gıda
|18,13
|-5,18
|131,84
|Konya Çimento
|533,10
|-1,86
|96,50
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,10
|0,17
|-4,84
|Koza Altın
|80,20
|0,00
|8,31
|Koza Madencilik
|13,58
|1,72
|35,39
|Körfez GMYO
|5,20
|-0,38
|117,57
|Kristal Kola
|2,11
|0,48
|39,74
|Kron Telekomünikasyon
|26,92
|0,37
|111,64
|Kuştur Kuşadası Turizm
|159,30
|-9,95
|578,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,26
|2,73
|101,55
|Kütahya Porselen
|28,90
|-3,60
|336,56
|Lider Faktoring
|3,02
|2,72
|64,58
|Link Bilgisayar
|42,08
|-3,80
|133,93
|Logo Yazılım
|97,55
|0,88
|60,44
|Lokman Hekim Sağlık
|10,64
|-1,30
|85,51
|Lüks Kadife
|36,10
|9,99
|317,82
|Makina Takım
|2,47
|2,92
|31,38
|Marka Yatırım Holding
|3,01
|-0,33
|155,08
|Marmaris Altınyunus
|85,00
|-6,85
|19,72
|Marshall
|382,50
|-10,00
|704,59
|Martı GMYO
|2,32
|1,75
|129,70
|Martı Otel
|1,29
|3,20
|41,76
|Mavi Giyim
|38,78
|-0,31
|-33,02
|Mazhar Zorlu Holding
|18,98
|1,44
|56,99
|Mega Polietilen
|11,40
|4,40
|798,73
|Menderes Tekstil
|3,24
|0,00
|147,33
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|81,00
|-10,00
|316,67
|Merko Gıda
|19,31
|9,97
|1739,05
|Metemtur Otelcilik
|10,20
|-8,11
|473,03
|Metro Holding
|2,32
|-9,02
|68,12
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,92
|-2,73
|100,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|2,17
|-55,93
|Migros Ticaret
|42,00
|-0,52
|73,41
|Milpa
|5,24
|0,58
|139,27
|Mistral GMYO
|3,88
|3,74
|105,29
|MLP Sağlık
|17,35
|-1,87
|8,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,39
|-4,11
|635,96
|Mondi Tire Kutsan
|7,26
|2,11
|75,36
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.108,40
|0,00
|3,28
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,96
|-0,88
|253,46
|Net Holding
|2,63
|5,20
|1,15
|Netaş Telekom.
|22,70
|1,98
|73,81
|Niğbaş Niğde Beton
|34,58
|6,40
|457,74
|Nuh Çimento
|24,30
|-1,62
|121,21
|Nurol GMYO
|7,34
|9,88
|105,60
|Odaş Elektrik
|3,23
|-1,22
|123,42
|Olmuksan-IP
|13,89
|9,98
|442,37
|Orge Enerji Elektrik
|7,72
|-0,39
|55,65
|Orma Orman Mahsulleri
|14,78
|9,97
|435,51
|Osmanlı Menkul
|25,68
|-7,96
|515,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,79
|9,86
|125,60
|Otokar
|143,90
|-2,44
|-2,14
|Oyak Çimento
|7,97
|-0,38
|44,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,39
|-0,78
|176,78
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,15
|9,81
|66,73
|Özak GMYO
|4,32
|1,17
|68,09
|Özbal Çelik Boru
|6,06
|0,00
|275,96
|Özderici GMYO
|2,39
|1,70
|52,23
|Özerden Plastik
|9,76
|9,91
|328,07
|Panora GMYO
|6,08
|3,05
|8,54
|Papilon Savunma
|14,98
|-0,20
|94,38
|Park Elek.Madencilik
|5,07
|-3,43
|66,23
|Parsan
|22,06
|-1,52
|30,22
|Pegasus
|46,68
|-0,30
|-45,97
|Peker GMYO
|2,72
|9,68
|200,77
|Penguen Gıda
|5,66
|9,90
|518,31
|Pera GMYO
|1,79
|7,83
|90,43
|Pergamon Dış Ticaret
|16,19
|0,62
|109,23
|Petkim
|4,40
|2,33
|15,49
|Petrokent Turizm
|680,00
|0,00
|430,84
|Pınar Et ve Un
|24,66
|-1,67
|168,92
|Pınar Su
|7,84
|0,13
|237,93
|Pınar Süt
|22,08
|-0,81
|74,27
|Plastikkart
|12,58
|3,03
|35,71
|Polisan Holding
|4,08
|9,97
|35,21
|Politeknik Metal
|276,50
|-7,53
|263,47
|Prizma Press Matbaacılık
|5,50
|10,00
|27,91
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.232,40
|0,06
|11,25
|QNB Finans Fin. Kir.
|120,10
|-1,15
|-6,97
|QNB Finansbank
|64,50
|-1,83
|72,00
|Ral Yatırım Holding
|4,98
|-1,39
|89,75
|Ray Sigorta
|15,40
|2,67
|350,29
|Reysaş GMYO
|4,89
|0,62
|6,54
|Reysaş Lojistik
|7,21
|-0,55
|64,61
|Rhea Girişim
|2,69
|2,67
|126,05
|Rodrigo Tekstil
|9,58
|-3,72
|429,28
|Royal Halı
|3,89
|-9,95
|183,94
|RTA Laboratuvarları
|44,24
|-5,19
|1806,90
|Sabancı Holding
|8,35
|-0,71
|-8,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,80
|-1,86
|166,06
|Sanel Mühendislik
|3,49
|-0,29
|18,95
|Sanifoam Sünger
|8,92
|1,59
|78,40
|Sanko Pazarlama
|8,07
|-0,49
|10,76
|Saray Matbaacılık
|4,27
|6,75
|230,30
|Sarkuysan
|7,14
|6,57
|124,71
|Sasa Polyester
|16,86
|-0,12
|118,11
|Say Reklamcılık
|8,34
|9,88
|272,32
|Sekuro Plastik
|10,59
|-3,20
|97,57
|Selçuk Ecza Deposu
|8,92
|3,72
|49,54
|Selçuk Gıda
|5,30
|1,92
|391,78
|Senkron Güvenlik
|3,79
|5,28
|38,83
|Serve Film Prodüksiyon
|16,48
|-3,06
|936,48
|Servet GMYO
|30,42
|4,75
|257,88
|Seyitler Kimya
|11,64
|-1,36
|71,43
|Silverline Endüstri
|4,45
|5,45
|106,02
|Sinpaş GMYO
|2,14
|-0,47
|84,48
|Smartiks Yazılım
|8,68
|0,70
|-11,52
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,42
|-1,13
|534,91
|Söktaş
|4,61
|-3,76
|171,09
|Sönmez Filament
|17,21
|5,78
|252,66
|Sönmez Pamuklu
|16,16
|4,94
|228,46
|Sumaş Suni Tahta
|45,00
|-9,82
|358,58
|Şeker Fin. Kir.
|4,25
|-0,47
|-11,09
|Şekerbank
|1,68
|3,70
|28,24
|Şişe Cam
|6,69
|-2,34
|31,42
|Şok Marketler
|12,21
|-0,97
|13,48
|T. Halk Bankası
|5,04
|-0,20
|-14,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,90
|-0,44
|2,98
|T.S.K.B.
|1,11
|0,00
|-8,26
|T.Tuborg
|17,00
|-0,87
|42,86
|Taç Tarım Ürünleri
|15,21
|-9,89
|387,50
|Tat Gıda
|11,32
|-0,44
|86,07
|TAV Havalimanları
|15,28
|-0,46
|-43,75
|Taze Kuru Gıda
|611,30
|-10,00
|8343,37
|Tek-Art Turizm
|1,62
|0,62
|28,57
|Tekfen Holding
|14,82
|-0,67
|-18,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,74
|9,93
|131,90
|Temapol Polimer Plastik
|9,32
|0,22
|78,54
|TGS Dış Ticaret
|8,55
|0,00
|83,08
|Tofaş Oto. Fab.
|25,30
|0,88
|8,57
|Torunlar GMYO
|3,77
|1,89
|37,09
|Trabzon Liman
|32,60
|-9,89
|205,82
|Trabzonspor Sportif
|4,91
|-1,01
|128,37
|Trend GMYO
|6,86
|9,94
|211,82
|TSKB GMYO
|3,05
|9,71
|219,38
|Tuğçelik
|9,17
|7,63
|132,15
|Tukaş
|9,74
|-0,41
|-21,13
|Turcas Petrol
|4,37
|5,81
|63,67
|Turkcell
|15,80
|1,09
|14,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,45
|-3,77
|47,43
|Tüpraş
|80,25
|0,25
|-36,71
|Türk Hava Yolları
|10,65
|0,28
|-26,35
|Türk Prysmian Kablo
|14,55
|9,98
|463,84
|Türk Telekom
|7,28
|-0,55
|0,89
|Türk Traktör
|103,00
|2,39
|94,67
|Türker Proje Gayrimenkul
|87,50
|6,19
|108,33
|Türkiye Sigorta
|6,10
|-0,65
|180,10
|Ufuk Yatırım
|14,88
|2,27
|476,74
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,90
|-0,34
|211,20
|Ulusoy Elektrik
|50,75
|1,74
|90,79
|Ulusoy Un Sanayi
|10,24
|-1,44
|168,06
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,91
|1,06
|57,40
|Utopya Turizm
|16,70
|-5,60
|239,43
|Uzertaş Boya
|41,68
|9,97
|1777,48
|Ülker Bisküvi
|23,84
|0,00
|6,62
|Vakıf Fin. Kir.
|3,94
|-0,25
|86,07
|Vakıf GMYO
|3,87
|0,78
|123,57
|Vakıf Yat. Ort.
|8,16
|0,12
|348,07
|Vakıflar Bankası
|4,07
|-0,73
|-26,13
|Vakko Tekstil
|6,29
|0,16
|38,55
|Vanet Gıda
|10,10
|9,90
|606,29
|Verusa Holding
|40,28
|-0,05
|117,14
|Verusaturk Girisim
|8,15
|-1,45
|54,98
|Vestel
|17,42
|0,87
|38,03
|Vestel Beyaz Eşya
|30,30
|-0,33
|43,61
|Viking Kağıt
|6,71
|10,00
|258,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,53
|2,03
|87,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|0,00
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|94,35
|9,97
|1408,14
|Yataş
|8,88
|-1,33
|20,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,04
|9,78
|150,93
|Yeni Gimat GMYO
|12,91
|0,47
|7,84
|Yeşil GMYO
|1,10
|10,00
|71,88
|Yeşil Yapı
|1,25
|9,65
|89,39
|Yeşil Yatırım Holding
|31,74
|-4,11
|182,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.730,20
|-2,90
|434,13
|Yonga Mobilya
|35,40
|-0,73
|283,43
|Yükselen Çelik
|6,93
|3,74
|126,10
|Yünsa
|13,75
|-0,51
|36,57
|Zorlu Enerji
|2,71
|1,88
|66,26
(Son)
- Kaynak: AA
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