Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 44.999,00 0,00 49,10 İş Bankası (C) 5,32 1,53 -17,00 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29 İş Fin.Kir. 3,95 2,60 3,95 İş Girişim 10,30 -0,48 171,05 İş GMYO 1,99 7,57 13,07 İş Y. Men. Değ. 9,19 0,44 128,22 İş Yat. Ort. 3,12 2,97 93,63 İşbir Holding 2.752,90 -0,50 540,21 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,10 -3,51 77,42 İttifak Holding 7,31 6,56 96,51 İz Hayvancılık Tarım 8,04 -2,31 207,28 İzmir Demir Çelik 18,48 -0,05 125,64 İzmir Fırça 5,03 9,83 179,44 Jantsa Jant Sanayi 192,30 -1,74 261,55 Kafein Yazılım 17,47 -0,57 57,30 Kaplamin 19,50 -2,50 251,35 Kardemir (A) 5,87 3,16 121,51 Kardemir (B) 3,84 0,52 45,45 Kardemir (D) 3,47 2,36 30,45 Karel Elektronik 19,10 1,60 31,45 Karsan Otomotiv 3,05 -2,56 93,04 Karsu Tekstil 5,85 -1,18 80,56 Kartonsan 757,00 8,20 95,94 Katmerciler Ekipman 7,51 2,46 95,57 Kent Gıda 292,00 9,98 1157,45 Kerevitaş Gıda 7,00 6,71 114,72 Kervansaray Yat. Holding 1,82 9,64 230,91 Kiler GMYO 11,64 9,92 207,12 Klimasan Klima 17,41 9,98 -17,93 Koç Holding 14,71 2,29 -26,48 Konfrut Gıda 17,39 1,81 122,38 Konya Çimento 513,50 -1,21 89,27 Kordsa Teknik Tekstil 12,00 0,76 -5,63 Koza Altın 80,35 1,26 8,51 Koza Madencilik 13,57 2,18 35,29 Körfez GMYO 5,47 -0,18 128,87 Kristal Kola 2,19 -1,35 45,03 Kron Telekomünikasyon 27,24 -0,58 114,15 Kuştur Kuşadası Turizm 157,30 -9,91 570,07 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,22 -0,45 97,98 Kütahya Porselen 28,82 1,05 335,35 Lider Faktoring 3,11 3,32 69,48 Link Bilgisayar 40,96 -1,11 127,70 Logo Yazılım 97,65 0,67 60,61 Lokman Hekim Sağlık 10,75 -0,19 87,43 Lüks Kadife 41,12 3,58 375,93 Makina Takım 2,72 6,25 44,68 Marka Yatırım Holding 2,97 -0,67 151,69 Marmaris Altınyunus 86,20 3,42 21,41 Marshall 375,80 8,93 690,49 Martı GMYO 2,33 2,19 130,69 Martı Otel 1,42 8,40 56,04 Mavi Giyim 38,30 0,05 -33,85 Mazhar Zorlu Holding 19,36 2,00 60,13 Mega Polietilen 11,81 6,01 831,06 Menderes Tekstil 3,40 3,34 159,54 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 82,55 9,99 324,64 Merko Gıda 23,36 9,98 2124,76 Metemtur Otelcilik 9,77 2,84 448,88 Metro Holding 2,41 0,00 74,64 Metro Petrol ve Tesisleri 4,02 -0,99 105,10 Metro Yatırım Ortaklığı 2,53 -0,78 -52,56 Migros Ticaret 41,60 0,97 71,76 Milpa 5,48 3,20 150,23 Mistral GMYO 3,88 -0,51 105,29 MLP Sağlık 17,85 5,37 11,56 MMC San. ve Tic. Yat. 8,32 -9,47 629,82 Mondi Tire Kutsan 7,23 0,98 74,64 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,10 0,06 3,35 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,00 -7,45 214,47 Net Holding 2,64 4,35 1,54 Netaş Telekom. 20,96 -2,87 60,49 Niğbaş Niğde Beton 37,00 5,59 496,77 Nuh Çimento 24,00 0,08 118,48 Nurol GMYO 7,50 -7,06 110,08 Odaş Elektrik 3,18 0,95 119,96 Olmuksan-IP 11,26 -9,99 339,68 Orge Enerji Elektrik 7,79 0,00 57,06 Orma Orman Mahsulleri 15,49 -4,38 461,23 Osmanlı Menkul 26,44 -1,56 533,25 Ostim Endüstriyel Yat 3,67 1,38 118,45 Otokar 145,50 2,83 -1,05 Oyak Çimento 8,01 0,63 45,70 Oyak Yat. Ort. 6,41 0,79 177,65 Oylum Sınai Yatırımlar 5,10 -6,08 65,11 Özak GMYO 4,42 3,03 71,98 Özbal Çelik Boru 6,17 -2,06 282,79 Özderici GMYO 2,33 -0,43 48,41 Özerden Plastik 9,36 -9,91 310,53 Panora GMYO 6,26 -0,95 11,75 Papilon Savunma 16,01 4,30 107,75 Park Elek.Madencilik 5,07 0,60 66,23 Parsan 20,90 -5,09 23,38 Pegasus 47,02 0,73 -45,58 Peker GMYO 2,52 -1,18 178,65 Penguen Gıda 6,84 9,97 647,22 Pera GMYO 1,77 2,31 88,30 Pergamon Dış Ticaret 16,20 3,18 109,36 Petkim 4,61 4,06 21,00 Petrokent Turizm 690,00 1,47 438,64 Pınar Et ve Un 25,10 3,72 173,72 Pınar Su 8,03 1,52 246,12 Pınar Süt 22,50 4,65 77,58 Plastikkart 12,48 -1,42 34,63 Polisan Holding 4,53 1,12 50,12 Politeknik Metal 268,00 0,37 252,30 Prizma Press Matbaacılık 6,65 9,92 54,65 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.236,50 0,21 11,62 QNB Finans Fin. Kir. 119,80 0,67 -7,20 QNB Finansbank 64,95 -0,38 73,20 Ral Yatırım Holding 5,40 4,85 105,76 Ray Sigorta 14,74 1,24 330,99 Reysaş GMYO 5,01 -0,79 9,15 Reysaş Lojistik 7,84 -1,13 79,00 Rhea Girişim 2,62 -0,76 120,17 Rodrigo Tekstil 9,83 5,81 443,09 Royal Halı 3,80 8,26 177,37 RTA Laboratuvarları 43,00 4,02 1753,45 Sabancı Holding 8,50 1,07 -6,79 Safkar Ege Soğutmacılık 5,85 2,81 168,35 Sanel Mühendislik 3,64 3,70 24,06 Sanifoam Sünger 8,60 -0,58 72,00 Sanko Pazarlama 8,00 0,13 9,80 Saray Matbaacılık 5,00 9,89 286,76 Sarkuysan 7,00 -2,78 120,30 Sasa Polyester 16,78 0,06 117,08 Say Reklamcılık 8,93 -2,62 298,66 Sekuro Plastik 11,74 9,93 119,03 Selçuk Ecza Deposu 9,37 -4,09 57,09 Selçuk Gıda 5,24 4,80 386,21 Senkron Güvenlik 3,24 -7,69 18,68 Serve Film Prodüksiyon 15,49 -1,02 874,21 Servet GMYO 36,80 9,98 332,94 Seyitler Kimya 12,20 -1,61 79,68 Silverline Endüstri 4,35 -2,90 101,39 Sinpaş GMYO 2,18 0,46 87,93 Smartiks Yazılım 8,63 1,05 -12,03 Sodaş Sodyum Sanayii 26,88 7,52 598,87 Söktaş 4,59 -0,65 169,92 Sönmez Filament 18,99 7,47 289,14 Sönmez Pamuklu 17,65 7,36 258,74 Sumaş Suni Tahta 42,00 -6,67 328,01 Şeker Fin. Kir. 4,30 0,47 -10,04 Şekerbank 1,66 -1,78 26,72 Şişe Cam 6,91 1,77 35,75 Şok Marketler 12,19 -0,16 13,29 T. Halk Bankası 5,09 0,99 -13,87 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,84 -0,13 2,84 T.S.K.B. 1,12 2,75 -7,44 T.Tuborg 16,99 0,65 42,77 Taç Tarım Ürünleri 15,06 -9,98 382,69 Tat Gıda 12,25 3,11 101,36 TAV Havalimanları 15,48 0,13 -43,01 Taze Kuru Gıda 495,20 -10,00 6739,78 Tek-Art Turizm 1,71 1,79 35,71 Tekfen Holding 15,09 1,07 -16,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,35 6,61 122,62 Temapol Polimer Plastik 10,25 1,59 96,36 TGS Dış Ticaret 9,08 2,14 94,43 Tofaş Oto. Fab. 25,46 1,03 9,26 Torunlar GMYO 4,10 5,40 49,09 Trabzon Liman 32,26 9,95 202,63 Trabzonspor Sportif 4,99 2,04 132,09 Trend GMYO 6,86 -4,46 211,82 TSKB GMYO 3,05 -4,39 219,38 Tuğçelik 7,44 -9,93 88,35 Tukaş 10,86 7,10 -12,06 Turcas Petrol 4,93 9,80 84,64 Turkcell 16,01 1,52 16,01 Tümosan Motor ve Traktör 9,66 5,00 50,70 Tüpraş 83,05 1,47 -34,50 Türk Hava Yolları 10,76 0,47 -25,59 Türk Prysmian Kablo 14,47 9,95 460,74 Türk Telekom 7,26 1,97 0,62 Türk Traktör 106,90 3,89 102,04 Türker Proje Gayrimenkul 96,70 9,95 130,24 Türkiye Sigorta 6,11 -0,16 180,56 Ufuk Yatırım 14,74 10,00 471,32 Ulaşlar Turizm Yat. 2,92 0,00 213,35 Ulusoy Elektrik 52,80 -1,49 98,50 Ulusoy Un Sanayi 10,38 1,47 171,73 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,12 0,95 74,71 Utopya Turizm 20,20 9,96 310,57 Uzertaş Boya 41,26 -9,99 1758,56 Ülker Bisküvi 23,52 0,17 5,19 Vakıf Fin. Kir. 4,14 1,72 95,51 Vakıf GMYO 3,88 1,04 124,15 Vakıf Yat. Ort. 8,07 -0,62 343,13 Vakıflar Bankası 4,07 0,74 -26,13 Vakko Tekstil 6,27 1,46 38,11 Vanet Gıda 12,22 9,99 754,55 Verusa Holding 41,76 1,36 125,11 Verusaturk Girisim 8,63 6,15 64,11 Vestel 17,47 0,81 38,43 Vestel Beyaz Eşya 31,58 3,47 49,68 Viking Kağıt 7,64 3,52 308,56 Yapı Kredi Koray GMYO 4,81 3,66 98,76 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 1,42 -13,31 Yaprak Süt ve Besi Çift. 93,35 -9,98 1392,15 Yataş 9,10 3,41 23,98 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,39 -1,13 172,67 Yeni Gimat GMYO 13,25 -0,38 10,68 Yeşil GMYO 1,06 -6,19 65,63 Yeşil Yapı 1,16 -8,66 75,76 Yeşil Yatırım Holding 30,32 0,73 169,99 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.068,00 7,48 445,60 Yonga Mobilya 35,68 -0,61 286,46 Yükselen Çelik 6,96 -2,11 127,08 Yünsa 14,00 -0,36 39,06 Zorlu Enerji 2,76 1,47 69,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor

Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı

Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek

Uzman isim tarikatları irdeledi! Tehlike arz edenlerin ortak özelliklerini tek tek sıraladı

İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir

Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı

Komşusunu döven Halil Sezai hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi

Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi