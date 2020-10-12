Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|43.999,90
|-2,22
|45,79
|İş Bankası (C)
|5,41
|1,69
|-15,60
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|4,14
|4,81
|8,95
|İş Girişim
|10,38
|0,78
|173,16
|İş GMYO
|2,09
|5,03
|18,75
|İş Y. Men. Değ.
|9,26
|0,76
|129,96
|İş Yat. Ort.
|3,12
|0,00
|93,63
|İşbir Holding
|2.700,00
|-1,92
|527,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,14
|3,64
|83,87
|İttifak Holding
|8,04
|9,99
|116,13
|İz Hayvancılık Tarım
|7,87
|-2,11
|200,78
|İzmir Demir Çelik
|20,32
|9,96
|148,11
|İzmir Fırça
|5,53
|9,94
|207,22
|Jantsa Jant Sanayi
|186,30
|-3,12
|250,27
|Kafein Yazılım
|18,60
|6,47
|67,48
|Kaplamin
|18,96
|-2,77
|241,62
|Kardemir (A)
|5,86
|-0,17
|121,13
|Kardemir (B)
|3,91
|1,82
|48,11
|Kardemir (D)
|3,58
|3,17
|34,59
|Karel Elektronik
|19,60
|2,62
|34,89
|Karsan Otomotiv
|3,06
|0,33
|93,67
|Karsu Tekstil
|6,01
|2,74
|85,49
|Kartonsan
|790,00
|4,36
|104,48
|Katmerciler Ekipman
|8,26
|9,99
|115,10
|Kent Gıda
|321,20
|10,00
|1283,20
|Kerevitaş Gıda
|7,70
|10,00
|136,20
|Kervansaray Yat. Holding
|2,00
|9,89
|263,64
|Kiler GMYO
|12,80
|9,97
|237,73
|Klimasan Klima
|16,75
|-3,79
|-21,04
|Koç Holding
|14,84
|0,88
|-25,83
|Konfrut Gıda
|17,55
|0,92
|124,42
|Konya Çimento
|535,00
|4,19
|97,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,27
|2,25
|-3,51
|Koza Altın
|80,80
|0,56
|9,12
|Koza Madencilik
|13,65
|0,59
|36,09
|Körfez GMYO
|6,01
|9,87
|151,46
|Kristal Kola
|2,34
|6,85
|54,97
|Kron Telekomünikasyon
|28,00
|2,79
|120,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|149,00
|-5,28
|534,71
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,44
|9,91
|117,60
|Kütahya Porselen
|29,08
|0,90
|339,27
|Lider Faktoring
|3,42
|9,97
|86,38
|Link Bilgisayar
|42,06
|2,69
|133,81
|Logo Yazılım
|98,75
|1,13
|62,42
|Lokman Hekim Sağlık
|10,97
|2,05
|91,26
|Lüks Kadife
|37,02
|-9,97
|328,47
|Makina Takım
|2,72
|0,00
|44,68
|Marka Yatırım Holding
|2,96
|-0,34
|150,85
|Marmaris Altınyunus
|94,80
|9,98
|33,52
|Marshall
|374,00
|-0,48
|686,71
|Martı GMYO
|2,32
|-0,43
|129,70
|Martı Otel
|1,38
|-2,82
|51,65
|Mavi Giyim
|38,76
|1,20
|-33,06
|Mazhar Zorlu Holding
|19,10
|-1,34
|57,98
|Mega Polietilen
|11,80
|-0,08
|830,27
|Menderes Tekstil
|3,37
|-0,88
|157,25
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|79,95
|-3,15
|311,27
|Merko Gıda
|25,68
|9,93
|2345,71
|Metemtur Otelcilik
|9,88
|1,13
|455,06
|Metro Holding
|2,45
|1,66
|77,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,14
|2,99
|111,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,48
|-1,98
|-53,49
|Migros Ticaret
|42,00
|0,96
|73,41
|Milpa
|5,62
|2,55
|156,62
|Mistral GMYO
|4,08
|5,15
|115,87
|MLP Sağlık
|17,85
|0,00
|11,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,75
|5,17
|667,54
|Mondi Tire Kutsan
|7,24
|0,14
|74,88
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,10
|3,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,94
|-5,15
|198,27
|Net Holding
|2,90
|9,85
|11,54
|Netaş Telekom.
|21,50
|2,58
|64,62
|Niğbaş Niğde Beton
|37,00
|0,00
|496,77
|Nuh Çimento
|24,58
|2,42
|123,76
|Nurol GMYO
|7,40
|-1,33
|107,28
|Odaş Elektrik
|3,49
|9,75
|141,40
|Olmuksan-IP
|10,50
|-6,75
|310,00
|Orge Enerji Elektrik
|7,83
|0,51
|57,86
|Orma Orman Mahsulleri
|15,20
|-1,87
|450,72
|Osmanlı Menkul
|25,92
|-1,97
|520,80
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,03
|9,81
|139,88
|Otokar
|145,80
|0,21
|-0,84
|Oyak Çimento
|8,20
|2,37
|49,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,44
|0,47
|178,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,08
|-0,39
|64,46
|Özak GMYO
|4,55
|2,94
|77,04
|Özbal Çelik Boru
|6,23
|0,97
|286,51
|Özderici GMYO
|2,43
|4,29
|54,78
|Özerden Plastik
|8,43
|-9,94
|269,74
|Panora GMYO
|6,30
|0,64
|12,47
|Papilon Savunma
|16,73
|4,50
|117,09
|Park Elek.Madencilik
|5,08
|0,20
|66,56
|Parsan
|20,92
|0,10
|23,49
|Pegasus
|47,82
|1,70
|-44,65
|Peker GMYO
|2,58
|2,38
|185,28
|Penguen Gıda
|7,52
|9,94
|721,50
|Pera GMYO
|1,85
|4,52
|96,81
|Pergamon Dış Ticaret
|17,30
|6,79
|123,58
|Petkim
|4,63
|0,43
|21,52
|Petrokent Turizm
|680,00
|-1,45
|430,84
|Pınar Et ve Un
|25,86
|3,03
|182,01
|Pınar Su
|8,16
|1,62
|251,72
|Pınar Süt
|23,02
|2,31
|81,69
|Plastikkart
|12,61
|1,04
|36,03
|Polisan Holding
|4,26
|-5,96
|41,17
|Politeknik Metal
|294,80
|10,00
|287,53
|Prizma Press Matbaacılık
|7,31
|9,92
|70,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.238,90
|0,19
|11,83
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,70
|9,93
|2,01
|QNB Finansbank
|71,40
|9,93
|90,40
|Ral Yatırım Holding
|5,94
|10,00
|126,33
|Ray Sigorta
|14,80
|0,41
|332,75
|Reysaş GMYO
|5,11
|2,00
|11,33
|Reysaş Lojistik
|7,96
|1,53
|81,74
|Rhea Girişim
|2,76
|5,34
|131,93
|Rodrigo Tekstil
|10,06
|2,34
|455,80
|Royal Halı
|3,68
|-3,16
|168,61
|RTA Laboratuvarları
|41,70
|-3,02
|1697,41
|Sabancı Holding
|8,61
|1,29
|-5,59
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,05
|3,42
|177,52
|Sanel Mühendislik
|3,66
|0,55
|24,74
|Sanifoam Sünger
|8,40
|-2,33
|68,00
|Sanko Pazarlama
|8,10
|1,25
|11,17
|Saray Matbaacılık
|5,18
|3,60
|300,69
|Sarkuysan
|6,97
|-0,43
|119,36
|Sasa Polyester
|16,98
|1,19
|119,66
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,61
|7,61
|329,02
|Sekuro Plastik
|11,68
|-0,51
|117,91
|Selçuk Ecza Deposu
|9,58
|2,24
|60,61
|Selçuk Gıda
|5,49
|4,77
|409,41
|Senkron Güvenlik
|3,56
|9,88
|30,40
|Serve Film Prodüksiyon
|14,90
|-3,81
|837,11
|Servet GMYO
|40,48
|10,00
|376,24
|Seyitler Kimya
|12,25
|0,41
|80,41
|Silverline Endüstri
|4,58
|5,29
|112,04
|Sinpaş GMYO
|2,39
|9,63
|106,03
|Smartiks Yazılım
|9,11
|5,56
|-7,14
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,00
|-6,99
|549,99
|Söktaş
|4,64
|1,09
|172,86
|Sönmez Filament
|18,80
|-1,00
|285,25
|Sönmez Pamuklu
|17,79
|0,79
|261,59
|Sumaş Suni Tahta
|40,00
|-4,76
|307,63
|Şeker Fin. Kir.
|4,53
|5,35
|-5,23
|Şekerbank
|1,72
|3,61
|31,30
|Şişe Cam
|6,90
|-0,14
|35,55
|Şok Marketler
|12,21
|0,16
|13,48
|T. Halk Bankası
|5,11
|0,39
|-13,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|49,32
|9,99
|13,12
|T.S.K.B.
|1,13
|0,89
|-6,61
|T.Tuborg
|18,68
|9,95
|56,97
|Taç Tarım Ürünleri
|13,56
|-9,96
|334,62
|Tat Gıda
|12,63
|3,10
|107,60
|TAV Havalimanları
|15,54
|0,39
|-42,79
|Taze Kuru Gıda
|445,70
|-10,00
|6056,08
|Tek-Art Turizm
|1,78
|4,09
|41,27
|Tekfen Holding
|15,10
|0,07
|-16,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,08
|-2,89
|116,19
|Temapol Polimer Plastik
|10,79
|5,27
|106,70
|TGS Dış Ticaret
|9,16
|0,88
|96,15
|Tofaş Oto. Fab.
|26,60
|4,48
|14,15
|Torunlar GMYO
|4,26
|3,90
|54,91
|Trabzon Liman
|35,48
|9,98
|232,83
|Trabzonspor Sportif
|4,93
|-1,20
|129,30
|Trend GMYO
|6,95
|1,31
|215,91
|TSKB GMYO
|3,13
|2,62
|227,75
|Tuğçelik
|8,18
|9,95
|107,09
|Tukaş
|11,94
|9,94
|-3,32
|Turcas Petrol
|5,11
|3,65
|91,39
|Turkcell
|16,50
|3,06
|19,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,41
|7,76
|62,40
|Tüpraş
|81,20
|-2,23
|-35,96
|Türk Hava Yolları
|10,77
|0,09
|-25,52
|Türk Prysmian Kablo
|15,91
|9,95
|516,55
|Türk Telekom
|7,49
|3,17
|3,80
|Türk Traktör
|109,50
|2,43
|106,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|101,00
|4,45
|140,48
|Türkiye Sigorta
|6,15
|0,65
|182,39
|Ufuk Yatırım
|15,43
|4,68
|498,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,00
|2,74
|221,93
|Ulusoy Elektrik
|52,75
|-0,09
|98,31
|Ulusoy Un Sanayi
|10,55
|1,64
|176,18
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,20
|3,77
|81,30
|Utopya Turizm
|21,76
|7,72
|342,28
|Uzertaş Boya
|45,38
|9,99
|1944,14
|Ülker Bisküvi
|24,50
|4,17
|9,57
|Vakıf Fin. Kir.
|4,20
|1,45
|98,35
|Vakıf GMYO
|3,94
|1,55
|127,62
|Vakıf Yat. Ort.
|8,09
|0,25
|344,22
|Vakıflar Bankası
|4,13
|1,47
|-25,05
|Vakko Tekstil
|6,33
|0,96
|39,43
|Vanet Gıda
|13,44
|9,98
|839,86
|Verusa Holding
|41,84
|0,19
|125,55
|Verusaturk Girisim
|8,89
|3,01
|69,05
|Vestel
|17,91
|2,52
|41,92
|Vestel Beyaz Eşya
|31,74
|0,51
|50,44
|Viking Kağıt
|7,46
|-2,36
|298,93
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,88
|1,46
|101,65
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|1,40
|-12,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|84,05
|-9,96
|1243,50
|Yataş
|9,46
|3,96
|28,88
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,33
|-1,37
|168,94
|Yeni Gimat GMYO
|13,22
|-0,23
|10,43
|Yeşil GMYO
|1,09
|2,83
|70,31
|Yeşil Yapı
|1,20
|3,45
|81,82
|Yeşil Yatırım Holding
|30,00
|-1,06
|167,14
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.850,00
|-7,58
|404,24
|Yonga Mobilya
|35,50
|-0,50
|284,51
|Yükselen Çelik
|7,01
|0,72
|128,71
|Yünsa
|14,38
|2,71
|42,83
|Zorlu Enerji
|2,88
|4,35
|76,69
(Son)
- Kaynak: AA
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