Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 44.659,00 -0,31 47,97 İş Bankası (C) 5,50 -4,68 -14,20 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 4,08 -2,63 7,37 İş Girişim 15,67 9,96 312,37 İş GMYO 2,10 -1,41 19,32 İş Y. Men. Değ. 10,95 2,82 171,93 İş Yat. Ort. 3,14 -2,79 94,87 İşbir Holding 2.927,20 -2,43 580,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,32 -1,49 112,90 İttifak Holding 10,13 -2,88 172,31 İz Hayvancılık Tarım 8,46 0,95 223,33 İzmir Demir Çelik 20,52 -4,11 150,55 İzmir Fırça 8,39 9,96 366,11 Jantsa Jant Sanayi 187,20 1,96 251,96 Kafein Yazılım 18,29 0,00 64,69 Kaplamin 26,98 9,94 386,13 Kardemir (A) 5,58 -1,93 110,57 Kardemir (B) 3,75 -2,34 42,05 Kardemir (D) 3,56 -2,47 33,83 Karel Elektronik 19,05 -0,83 31,11 Karsan Otomotiv 3,18 -3,93 101,27 Karsu Tekstil 6,59 6,29 103,40 Kartonsan 1.125,70 10,00 191,38 Katmerciler Ekipman 3,97 -9,98 159,70 Kent Gıda 310,00 5,08 1234,97 Kerevitaş Gıda 7,20 1,84 120,86 Kervansaray Yat. Holding 1,43 -9,49 160,00 Kiler GMYO 13,62 -7,79 259,37 Klimasan Klima 15,90 -2,93 -25,05 Koç Holding 15,16 -1,94 -24,23 Konfrut Gıda 17,75 0,28 126,98 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 10,08 9,92 Konya Çimento 756,80 10,00 178,95 Kordsa Teknik Tekstil 12,20 -1,61 -4,06 Koza Altın 79,05 -2,29 6,75 Koza Madencilik 13,37 -2,55 33,30 Körfez GMYO 6,73 0,30 181,59 Kristal Kola 2,62 2,75 73,51 Kron Telekomünikasyon 28,00 1,45 120,13 Kuştur Kuşadası Turizm 123,50 3,96 426,09 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,59 6,15 130,98 Kütahya Porselen 29,44 -0,34 344,71 Lider Faktoring 3,50 -1,69 90,74 Link Bilgisayar 43,90 9,97 144,04 Logo Yazılım 101,70 0,30 67,27 Lokman Hekim Sağlık 11,14 -0,45 94,23 Lüks Kadife 32,00 -3,03 270,37 Makina Takım 3,15 1,29 67,55 Marka Yatırım Holding 3,69 3,36 212,71 Marmaris Altınyunus 86,40 -0,40 21,69 Marshall 325,80 -5,35 585,32 Martı GMYO 3,67 9,88 263,37 Martı Otel 2,33 9,91 156,04 Mavi Giyim 45,40 3,42 -21,59 Mazhar Zorlu Holding 19,51 0,05 61,37 Mega Polietilen 12,28 -5,61 868,11 Menderes Tekstil 3,63 0,00 177,10 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 82,40 4,83 323,87 Merko Gıda 15,75 -10,00 1400,00 Metemtur Otelcilik 10,00 1,52 461,80 Metro Holding 2,42 -6,20 75,36 Metro Petrol ve Tesisleri 4,01 -6,96 104,59 Metro Yatırım Ortaklığı 2,63 -3,31 -50,68 Migros Ticaret 42,88 -1,43 77,04 Milpa 5,52 -1,95 152,05 Mistral GMYO 4,85 1,68 158,45 MLP Sağlık 17,90 -2,98 11,87 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 6,38 514,04 Mondi Tire Kutsan 7,14 -2,46 72,46 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,70 3,40 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,10 2,20 191,67 Net Holding 3,43 1,18 31,92 Netaş Telekom. 22,14 0,36 69,53 Niğbaş Niğde Beton 40,50 -1,46 553,23 Nuh Çimento 34,32 -5,82 212,43 Nurol GMYO 6,95 -2,80 94,68 Odaş Elektrik 3,37 -1,46 133,10 Olmuksan-IP 10,44 -0,10 307,66 Orge Enerji Elektrik 7,88 2,47 58,87 Orma Orman Mahsulleri 13,39 -0,81 385,14 Osmanlı Menkul 22,46 -5,71 437,93 Ostim Endüstriyel Yat 4,31 -3,79 156,55 Otokar 164,00 2,56 11,53 Oyak Çimento 8,51 0,71 54,79 Oyak Yat. Ort. 6,62 -1,49 186,75 Oylum Sınai Yatırımlar 5,75 9,94 86,16 Özak GMYO 4,65 -3,12 80,93 Özbal Çelik Boru 6,97 0,00 332,42 Özderici GMYO 2,50 -1,19 59,24 Özerden Plastik 7,57 9,87 232,02 Panora GMYO 6,31 -2,02 12,65 Papilon Savunma 18,50 3,35 140,06 Park Elek.Madencilik 5,47 -1,62 79,34 Parsan 20,68 -1,52 22,08 Pegasus 45,90 -0,86 -46,88 Peker GMYO 2,83 -0,70 212,93 Penguen Gıda 5,63 0,18 515,04 Pera GMYO 3,09 9,96 228,72 Pergamon Dış Ticaret 16,28 0,80 110,40 Petkim 4,31 -2,71 13,12 Petrokent Turizm 700,00 -6,67 446,45 Pınar Et ve Un 24,48 0,25 169,32 Pınar Su 8,40 5,00 262,07 Pınar Süt 21,68 0,46 71,93 Plastikkart 12,03 1,18 29,77 Polisan Holding 4,22 -2,99 39,85 Politeknik Metal 429,00 10,00 463,94 Prizma Press Matbaacılık 7,42 -7,02 72,56 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.221,10 0,02 10,23 QNB Finans Fin. Kir. 131,70 -0,38 2,01 QNB Finansbank 70,20 -1,13 87,20 Ral Yatırım Holding 5,43 -2,34 106,90 Ray Sigorta 25,44 9,94 643,86 Reysaş GMYO 5,11 -2,48 11,33 Reysaş Lojistik 7,51 0,40 71,46 Rhea Girişim 3,34 5,36 180,67 Rodrigo Tekstil 9,48 -1,25 423,76 Royal Halı 3,33 -1,48 143,07 RTA Laboratuvarları 42,30 -0,94 1723,28 Sabancı Holding 8,58 -1,38 -5,92 Safkar Ege Soğutmacılık 5,89 -2,16 170,18 Sanel Mühendislik 3,65 -0,82 24,40 Sanifoam Sünger 11,00 1,95 120,00 Sanko Pazarlama 8,13 -2,75 11,58 Saray Matbaacılık 5,50 0,00 325,44 Sarkuysan 7,06 -1,26 122,19 Sasa Polyester 16,35 -2,33 111,51 Say Yenilenebilir Enerji 8,45 -1,97 277,23 Sekuro Plastik 11,02 2,99 105,60 Selçuk Ecza Deposu 9,54 -1,04 59,94 Selçuk Gıda 4,18 3,21 287,86 Senkron Güvenlik 3,30 -3,79 20,88 Serve Film Prodüksiyon 15,25 0,00 859,12 Servet GMYO 38,80 -4,90 356,47 Seyitler Kimya 13,62 -3,40 100,59 Silverline Endüstri 4,57 -1,51 111,57 Sinpaş GMYO 2,81 6,84 142,24 Smartiks Yazılım 8,80 3,41 -10,30 Sodaş Sodyum Sanayii 26,10 -3,69 578,59 Söktaş 4,99 5,05 193,44 Sönmez Filament 23,20 3,94 375,41 Sönmez Pamuklu 16,29 -0,79 231,10 Sumaş Suni Tahta 39,10 2,57 298,46 Şeker Fin. Kir. 4,49 -0,22 -6,07 Şekerbank 1,99 1,02 51,91 Şişe Cam 6,84 -1,72 34,37 Şok Marketler 12,80 -1,01 18,96 T. Halk Bankası 5,01 -3,28 -15,23 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 73,25 -6,81 68,00 T.S.K.B. 1,73 2,37 42,98 T.Tuborg 17,60 -1,35 47,90 Taç Tarım Ürünleri 13,12 9,97 320,51 Tat Gıda 11,83 -1,00 94,45 TAV Havalimanları 15,35 -0,13 -43,49 Taze Kuru Gıda 317,40 0,83 4283,98 Tek-Art Turizm 1,87 -2,60 48,41 Tekfen Holding 15,00 -1,83 -17,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,45 10,00 148,81 Temapol Polimer Plastik 10,18 -1,45 95,02 TGS Dış Ticaret 9,40 1,08 101,28 Tofaş Oto. Fab. 27,82 0,51 19,39 Torunlar GMYO 4,14 -1,90 50,55 Trabzon Liman 35,56 -5,43 239,51 Trabzonspor Sportif 4,34 1,17 101,86 Trend GMYO 10,91 9,98 395,91 TSKB GMYO 3,32 -9,78 247,65 Tuğçelik 8,37 4,10 111,90 Tukaş 11,33 0,71 -8,26 Turcas Petrol 4,86 0,21 82,02 Turkcell 16,20 -2,41 17,39 Tümosan Motor ve Traktör 11,16 -2,11 74,10 Tüpraş 79,55 -0,75 -37,26 Türk Hava Yolları 10,40 -0,48 -28,08 Türk Prysmian Kablo 13,58 2,11 426,25 Türk Telekom 7,49 -4,34 3,80 Türk Traktör 123,50 5,47 133,41 Türker Proje Gayrimenkul 90,00 0,73 114,29 Türkiye Sigorta 6,07 -2,88 178,72 Ufuk Yatırım 13,02 -2,84 404,65 Ulaşlar Turizm Yat. 3,68 5,44 294,91 Ulusoy Elektrik 52,50 -0,76 97,37 Ulusoy Un Sanayi 13,22 9,98 246,07 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,45 0,41 101,90 Utopya Turizm 24,40 -0,41 395,93 Uzertaş Boya 53,25 9,98 2298,65 Ülker Bisküvi 24,12 -1,39 7,87 Vakıf Fin. Kir. 4,22 -2,99 99,29 Vakıf GMYO 4,13 0,00 138,59 Vakıf Yat. Ort. 8,84 -2,00 385,41 Vakıflar Bankası 4,11 -5,30 -25,41 Vakko Tekstil 6,55 4,47 44,27 Vanet Gıda 8,92 -9,99 523,78 Verusa Holding 42,24 -2,04 127,70 Verusaturk Girisim 8,90 -1,11 69,24 Vestel 18,34 -0,27 45,32 Vestel Beyaz Eşya 32,86 -0,42 55,75 Viking Kağıt 7,85 2,21 319,79 Yapı Kredi Koray GMYO 4,56 -3,18 88,43 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 -5,46 -9,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 45,42 9,98 626,02 Yataş 9,57 -2,45 30,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,18 -1,42 159,63 Yeni Gimat GMYO 13,13 -0,53 9,68 Yeşil GMYO 1,19 -0,83 85,94 Yeşil Yapı 1,38 0,00 109,09 Yeşil Yatırım Holding 42,02 5,26 274,18 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.150,00 -3,84 448,39 Yonga Mobilya 32,36 1,12 250,50 Yükselen Çelik 7,26 -0,95 136,87 Yünsa 14,84 -2,62 47,40 Zorlu Enerji 2,70 -2,17 65,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü! Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ele alındı

Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti

5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş

150 kişiyi koronaya kurban veren kentimizde tedbirlere uyulmaması korkutuyor

Kızı Şeyma'yı öldüren babaya, ağırlaştırılmış müebbet

11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı

İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi!

Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!