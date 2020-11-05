Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.490,00
|4,72
|40,79
|İş Bankası (C)
|5,43
|-0,91
|-15,29
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,68
|0,00
|-3,16
|İş Girişim
|15,10
|-3,88
|297,37
|İş GMYO
|1,97
|1,55
|11,93
|İş Y. Men. Değ.
|10,90
|1,58
|170,69
|İş Yat. Ort.
|3,00
|0,67
|86,18
|İşbir Holding
|2.800,00
|-3,35
|551,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|-0,85
|87,10
|İttifak Holding
|2,55
|9,91
|100,81
|İz Hayvancılık Tarım
|8,15
|0,62
|211,49
|İzmir Demir Çelik
|21,66
|2,27
|164,47
|İzmir Fırça
|6,88
|2,23
|282,22
|Jantsa Jant Sanayi
|183,20
|1,05
|244,44
|Kafein Yazılım
|17,25
|2,01
|55,32
|Kaplamin
|21,24
|-1,12
|282,70
|Kardemir (A)
|4,52
|-0,44
|70,57
|Kardemir (B)
|3,41
|-0,87
|29,17
|Kardemir (D)
|3,32
|-2,35
|24,81
|Karel Elektronik
|17,50
|2,46
|20,44
|Karsan Otomotiv
|2,91
|-0,34
|84,18
|Karsu Tekstil
|6,22
|0,32
|91,98
|Kartonsan
|2.144,20
|4,09
|455,00
|Katmerciler Ekipman
|3,36
|4,35
|119,80
|Kent Gıda
|290,00
|2,47
|1148,84
|Kerevitaş Gıda
|6,47
|3,03
|98,47
|Kervansaray Yat. Holding
|1,02
|6,25
|85,45
|Kiler GMYO
|12,15
|6,11
|220,58
|Klimasan Klima
|14,60
|2,74
|-31,18
|Koç Holding
|15,20
|1,40
|-24,03
|Konfrut Gıda
|15,29
|0,39
|95,52
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|19,45
|9,95
|Konya Çimento
|705,00
|-5,53
|159,86
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,15
|2,45
|-4,45
|Koza Altın
|79,55
|2,65
|7,43
|Koza Madencilik
|12,81
|3,72
|27,72
|Körfez GMYO
|6,71
|0,60
|180,75
|Kristal Kola
|2,44
|2,52
|61,59
|Kron Telekomünikasyon
|26,62
|0,08
|109,28
|Kuştur Kuşadası Turizm
|158,20
|9,94
|573,90
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,88
|103,34
|Kütahya Porselen
|28,10
|0,57
|324,47
|Lider Faktoring
|3,41
|2,40
|85,83
|Link Bilgisayar
|45,16
|3,11
|151,05
|Logo Yazılım
|98,20
|1,92
|61,51
|Lokman Hekim Sağlık
|11,32
|-1,39
|97,36
|Lüks Kadife
|30,20
|0,53
|249,54
|Makina Takım
|2,91
|0,34
|54,79
|Marka Yatırım Holding
|4,20
|9,95
|255,93
|Marmaris Altınyunus
|85,25
|0,00
|20,07
|Marshall
|291,50
|-2,83
|513,17
|Martı GMYO
|3,16
|-5,39
|212,87
|Martı Otel
|2,40
|-5,88
|163,74
|Mavi Giyim
|38,90
|1,62
|-32,82
|Mazhar Zorlu Holding
|17,90
|-0,56
|48,06
|Mega Polietilen
|14,90
|9,96
|1074,66
|Menderes Tekstil
|3,16
|0,64
|141,22
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|68,00
|2,87
|249,79
|Merko Gıda
|11,84
|9,94
|1027,62
|Metemtur Otelcilik
|9,77
|1,24
|448,88
|Metro Holding
|2,34
|-1,27
|69,57
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,57
|0,00
|82,14
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|0,85
|-55,56
|Migros Ticaret
|38,66
|-0,87
|59,62
|Milpa
|5,45
|5,01
|148,86
|Mistral GMYO
|4,41
|-1,12
|135,00
|MLP Sağlık
|17,75
|-2,90
|10,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,75
|-2,71
|404,39
|Mondi Tire Kutsan
|6,55
|3,15
|58,21
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,90
|3,51
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,98
|9,99
|190,72
|Net Holding
|3,14
|-2,48
|20,77
|Netaş Telekom.
|22,84
|7,74
|74,89
|Niğbaş Niğde Beton
|46,34
|2,98
|647,42
|Nuh Çimento
|32,70
|1,87
|197,68
|Nurol GMYO
|6,45
|6,61
|80,67
|Odaş Elektrik
|3,59
|8,46
|148,32
|Olmuksan-IP
|7,56
|-8,25
|195,20
|Orge Enerji Elektrik
|7,46
|1,50
|50,40
|Orma Orman Mahsulleri
|11,61
|0,00
|320,65
|Osmanlı Menkul
|19,29
|0,47
|362,45
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,09
|-1,21
|143,45
|Otokar
|198,00
|-0,45
|34,66
|Oyak Çimento
|7,52
|0,80
|36,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,18
|0,00
|167,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,83
|0,84
|56,37
|Özak GMYO
|4,28
|1,66
|66,54
|Özbal Çelik Boru
|6,46
|0,94
|300,78
|Özderici GMYO
|2,26
|0,89
|43,95
|Özerden Plastik
|8,26
|9,99
|262,28
|Panora GMYO
|6,28
|1,78
|12,11
|Papilon Savunma
|20,54
|2,75
|166,53
|Park Elek.Madencilik
|5,13
|1,18
|68,20
|Parsan
|19,64
|-1,11
|15,94
|Pegasus
|44,10
|-1,12
|-48,96
|Peker GMYO
|2,72
|-2,86
|200,77
|Penguen Gıda
|5,21
|2,76
|469,15
|Pera GMYO
|2,84
|0,00
|202,13
|Pergamon Dış Ticaret
|16,05
|-1,53
|107,43
|Petkim
|4,26
|0,00
|11,81
|Petrokent Turizm
|775,00
|8,38
|505,00
|Pınar Et ve Un
|23,96
|0,67
|163,60
|Pınar Su
|7,28
|1,25
|213,79
|Pınar Süt
|19,94
|2,52
|58,13
|Plastikkart
|11,92
|9,96
|28,59
|Polisan Holding
|3,82
|1,87
|26,59
|Politeknik Metal
|298,30
|-0,57
|292,13
|Prizma Press Matbaacılık
|6,69
|3,08
|55,58
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.238,40
|0,17
|11,79
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,60
|3,00
|-4,26
|QNB Finansbank
|68,25
|0,89
|82,00
|Ral Yatırım Holding
|4,99
|2,67
|90,13
|Ray Sigorta
|21,14
|5,91
|518,13
|Reysaş GMYO
|4,66
|0,43
|1,53
|Reysaş Lojistik
|7,19
|-0,55
|64,16
|Rhea Girişim
|2,99
|0,67
|151,26
|Rodrigo Tekstil
|10,17
|9,95
|461,88
|Royal Halı
|3,66
|-1,08
|167,15
|RTA Laboratuvarları
|47,28
|2,07
|1937,93
|Sabancı Holding
|8,94
|1,25
|-1,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,36
|1,71
|145,87
|Sanel Mühendislik
|3,34
|3,73
|13,84
|Sanifoam Sünger
|13,81
|9,95
|176,20
|Sanko Pazarlama
|7,66
|0,66
|5,13
|Saray Matbaacılık
|5,48
|1,67
|323,89
|Sarkuysan
|6,92
|2,52
|117,79
|Sasa Polyester
|16,43
|5,05
|112,55
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,70
|5,45
|288,39
|Sekuro Plastik
|10,22
|-0,29
|90,67
|Selçuk Ecza Deposu
|9,70
|1,04
|62,62
|Selçuk Gıda
|3,96
|-3,18
|267,44
|Senkron Güvenlik
|3,49
|9,06
|27,84
|Serve Film Prodüksiyon
|19,29
|9,60
|1113,21
|Servet GMYO
|40,50
|-1,22
|376,47
|Seyitler Kimya
|12,80
|1,35
|88,51
|Silverline Endüstri
|4,33
|4,84
|100,46
|Sinpaş GMYO
|2,93
|3,53
|152,59
|Smartiks Yazılım
|7,84
|1,16
|-20,08
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|0,70
|497,99
|Söktaş
|4,93
|0,00
|189,91
|Sönmez Filament
|27,46
|0,00
|462,70
|Sönmez Pamuklu
|16,29
|8,53
|231,10
|Sumaş Suni Tahta
|31,02
|3,47
|216,11
|Şeker Fin. Kir.
|4,31
|0,23
|-9,83
|Şekerbank
|1,82
|7,06
|38,93
|Şişe Cam
|6,63
|2,47
|30,25
|Şok Marketler
|11,86
|-1,08
|10,22
|T. Halk Bankası
|4,92
|-0,40
|-16,75
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|65,00
|-3,13
|49,08
|T.S.K.B.
|2,12
|2,42
|75,21
|T.Tuborg
|17,17
|-0,35
|44,29
|Taç Tarım Ürünleri
|10,50
|-0,76
|236,54
|Tat Gıda
|10,67
|3,59
|75,38
|TAV Havalimanları
|14,59
|-0,27
|-46,29
|Taze Kuru Gıda
|243,20
|1,25
|3259,12
|Tek-Art Turizm
|1,74
|0,58
|38,10
|Tekfen Holding
|14,01
|0,79
|-22,56
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,21
|4,19
|119,29
|Temapol Polimer Plastik
|9,62
|2,45
|84,29
|TGS Dış Ticaret
|9,40
|-0,84
|101,28
|Tofaş Oto. Fab.
|27,62
|0,51
|18,53
|Torunlar GMYO
|3,58
|1,13
|30,18
|Trabzon Liman
|30,70
|2,20
|193,11
|Trabzonspor Sportif
|4,00
|0,76
|86,05
|Trend GMYO
|10,41
|6,55
|373,18
|TSKB GMYO
|3,66
|1,67
|283,25
|Tuğçelik
|7,23
|-1,90
|83,04
|Tukaş
|10,38
|2,37
|-15,95
|Turcas Petrol
|4,61
|3,13
|72,66
|Turkcell
|15,80
|3,27
|14,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,55
|3,94
|64,59
|Tüpraş
|77,55
|0,19
|-38,84
|Türk Hava Yolları
|9,69
|-0,92
|-32,99
|Türk Prysmian Kablo
|13,10
|4,55
|407,65
|Türk Telekom
|6,83
|1,19
|-5,34
|Türk Traktör
|124,00
|-2,21
|134,36
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,40
|2,94
|96,19
|Türkiye Sigorta
|5,60
|1,63
|157,14
|Ufuk Yatırım
|12,00
|2,92
|365,12
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,74
|3,03
|301,34
|Ulusoy Elektrik
|50,50
|1,04
|89,85
|Ulusoy Un Sanayi
|11,71
|0,52
|206,54
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,26
|1,35
|86,24
|Utopya Turizm
|23,48
|2,26
|377,24
|Uzertaş Boya
|29,62
|-9,97
|1234,23
|Ülker Bisküvi
|22,14
|4,93
|-0,98
|Vakıf Fin. Kir.
|3,80
|-1,55
|79,46
|Vakıf GMYO
|3,58
|1,42
|106,82
|Vakıf Yat. Ort.
|7,75
|-0,39
|325,56
|Vakıflar Bankası
|4,00
|0,00
|-27,40
|Vakko Tekstil
|5,65
|1,80
|24,45
|Vanet Gıda
|9,08
|-7,35
|534,97
|Verusa Holding
|42,16
|2,33
|127,27
|Verusaturk Girisim
|8,58
|-1,15
|63,15
|Vestel
|18,47
|3,24
|46,35
|Vestel Beyaz Eşya
|32,40
|-0,43
|53,57
|Viking Kağıt
|6,79
|-2,86
|263,10
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,13
|3,77
|70,66
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,30
|-0,86
|-7,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|28,10
|-3,10
|349,16
|Yataş
|9,34
|3,89
|27,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,02
|0,25
|149,69
|Yeni Gimat GMYO
|13,04
|0,38
|8,93
|Yeşil GMYO
|1,07
|2,88
|67,19
|Yeşil Yapı
|1,34
|7,20
|103,03
|Yeşil Yatırım Holding
|44,58
|-1,02
|296,97
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.948,80
|-0,30
|475,51
|Yonga Mobilya
|30,16
|-2,08
|226,67
|Yükselen Çelik
|6,94
|1,02
|126,43
|Yünsa
|12,78
|3,23
|26,94
|Zorlu Enerji
|2,61
|1,56
|60,12
(Son)
- Kaynak: AA
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