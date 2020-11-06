Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.488,80
|0,00
|40,78
|İş Bankası (C)
|5,44
|0,18
|-15,13
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,66
|-0,54
|-3,68
|İş Girişim
|15,05
|-0,33
|296,05
|İş GMYO
|1,98
|0,51
|12,50
|İş Y. Men. Değ.
|11,10
|1,83
|175,66
|İş Yat. Ort.
|3,01
|0,33
|86,80
|İşbir Holding
|2.760,00
|-1,43
|541,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|0,00
|87,10
|İttifak Holding
|2,46
|-3,53
|93,73
|İz Hayvancılık Tarım
|8,19
|0,49
|213,02
|İzmir Demir Çelik
|20,98
|-3,14
|156,17
|İzmir Fırça
|6,95
|1,02
|286,11
|Jantsa Jant Sanayi
|183,50
|0,16
|245,00
|Kafein Yazılım
|17,28
|0,17
|55,59
|Kaplamin
|21,00
|-1,13
|278,38
|Kardemir (A)
|4,59
|1,55
|73,21
|Kardemir (B)
|3,47
|1,76
|31,44
|Kardemir (D)
|3,45
|3,92
|29,70
|Karel Elektronik
|17,35
|-0,86
|19,41
|Karsan Otomotiv
|2,93
|0,69
|85,44
|Karsu Tekstil
|6,20
|-0,32
|91,36
|Kartonsan
|2.168,50
|1,13
|461,29
|Katmerciler Ekipman
|3,27
|-2,68
|113,91
|Kent Gıda
|292,00
|0,69
|1157,45
|Kerevitaş Gıda
|6,62
|2,32
|103,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,95
|-6,86
|72,73
|Kiler GMYO
|11,95
|-1,65
|215,30
|Klimasan Klima
|14,93
|2,26
|-29,62
|Koç Holding
|15,52
|2,11
|-22,44
|Konfrut Gıda
|15,31
|0,13
|95,78
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|19,57
|0,62
|Konya Çimento
|705,00
|0,00
|159,86
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,01
|-1,15
|-5,55
|Koza Altın
|81,20
|2,07
|9,66
|Koza Madencilik
|13,10
|2,26
|30,61
|Körfez GMYO
|6,72
|0,15
|181,17
|Kristal Kola
|2,42
|-0,82
|60,26
|Kron Telekomünikasyon
|26,52
|-0,38
|108,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|174,00
|9,99
|641,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|-0,44
|102,44
|Kütahya Porselen
|28,64
|1,92
|332,63
|Lider Faktoring
|3,48
|2,05
|89,65
|Link Bilgisayar
|45,50
|0,75
|152,94
|Logo Yazılım
|99,20
|1,02
|63,16
|Lokman Hekim Sağlık
|11,34
|0,18
|97,71
|Lüks Kadife
|29,56
|-2,12
|242,13
|Makina Takım
|2,82
|-3,09
|50,00
|Marka Yatırım Holding
|4,62
|10,00
|291,53
|Marmaris Altınyunus
|85,65
|0,47
|20,63
|Marshall
|298,00
|2,23
|526,84
|Martı GMYO
|3,05
|-3,48
|201,98
|Martı Otel
|2,40
|0,00
|163,74
|Mavi Giyim
|38,76
|-0,36
|-33,06
|Mazhar Zorlu Holding
|17,50
|-2,23
|44,75
|Mega Polietilen
|13,41
|-10,00
|957,19
|Menderes Tekstil
|3,41
|7,91
|160,31
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|69,50
|2,21
|257,51
|Merko Gıda
|13,02
|9,97
|1140,00
|Metemtur Otelcilik
|9,67
|-1,02
|443,26
|Metro Holding
|2,32
|-0,85
|68,12
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,63
|1,68
|85,20
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|-0,84
|-55,93
|Migros Ticaret
|38,74
|0,21
|59,95
|Milpa
|5,52
|1,28
|152,05
|Mistral GMYO
|4,41
|0,00
|135,00
|MLP Sağlık
|17,55
|-1,13
|9,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,67
|-1,39
|397,37
|Mondi Tire Kutsan
|6,52
|-0,46
|57,49
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,26
|0,76
|192,92
|Net Holding
|3,14
|0,00
|20,77
|Netaş Telekom.
|21,62
|-5,34
|65,54
|Niğbaş Niğde Beton
|46,48
|0,30
|649,68
|Nuh Çimento
|35,96
|9,97
|227,36
|Nurol GMYO
|6,69
|3,72
|87,39
|Odaş Elektrik
|3,60
|0,28
|149,01
|Olmuksan-IP
|7,30
|-3,44
|185,05
|Orge Enerji Elektrik
|7,51
|0,67
|51,41
|Orma Orman Mahsulleri
|11,55
|-0,52
|318,48
|Osmanlı Menkul
|19,49
|1,04
|367,24
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,07
|-0,49
|142,26
|Otokar
|204,20
|3,13
|38,87
|Oyak Çimento
|7,65
|1,73
|39,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,17
|-0,16
|167,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,86
|0,62
|57,34
|Özak GMYO
|4,29
|0,23
|66,93
|Özbal Çelik Boru
|6,77
|4,80
|320,01
|Özderici GMYO
|2,26
|0,00
|43,95
|Özerden Plastik
|8,94
|8,23
|292,11
|Panora GMYO
|6,31
|0,48
|12,65
|Papilon Savunma
|20,50
|-0,19
|166,01
|Park Elek.Madencilik
|5,25
|2,34
|72,13
|Parsan
|19,47
|-0,87
|14,94
|Pegasus
|44,18
|0,18
|-48,87
|Peker GMYO
|2,70
|-0,74
|198,55
|Penguen Gıda
|5,24
|0,58
|472,43
|Pera GMYO
|2,87
|1,06
|205,32
|Pergamon Dış Ticaret
|15,80
|-1,56
|104,19
|Petkim
|4,29
|0,70
|12,60
|Petrokent Turizm
|697,50
|-10,00
|444,50
|Pınar Et ve Un
|24,20
|1,00
|166,24
|Pınar Su
|7,61
|4,53
|228,02
|Pınar Süt
|20,00
|0,30
|58,61
|Plastikkart
|11,72
|-1,68
|26,43
|Polisan Holding
|3,86
|1,05
|27,92
|Politeknik Metal
|300,00
|0,57
|294,36
|Prizma Press Matbaacılık
|7,11
|6,28
|65,35
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,50
|1,54
|-2,79
|QNB Finansbank
|67,90
|-0,51
|81,07
|Ral Yatırım Holding
|5,16
|3,41
|96,61
|Ray Sigorta
|20,04
|-5,20
|485,96
|Reysaş GMYO
|4,65
|-0,21
|1,31
|Reysaş Lojistik
|7,08
|-1,53
|61,64
|Rhea Girişim
|2,96
|-1,00
|148,74
|Rodrigo Tekstil
|11,18
|9,93
|517,68
|Royal Halı
|3,65
|-0,27
|166,42
|RTA Laboratuvarları
|47,94
|1,40
|1966,38
|Sabancı Holding
|8,93
|-0,11
|-2,08
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,63
|5,04
|158,26
|Sanel Mühendislik
|3,31
|-0,90
|12,82
|Sanifoam Sünger
|14,83
|7,39
|196,60
|Sanko Pazarlama
|7,68
|0,26
|5,41
|Saray Matbaacılık
|5,95
|8,58
|360,25
|Sarkuysan
|7,10
|2,60
|123,45
|Sasa Polyester
|16,28
|-0,91
|110,61
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,85
|1,72
|295,09
|Sekuro Plastik
|10,21
|-0,10
|90,49
|Selçuk Ecza Deposu
|9,79
|0,93
|64,13
|Selçuk Gıda
|3,96
|0,00
|267,44
|Senkron Güvenlik
|3,35
|-4,01
|22,71
|Serve Film Prodüksiyon
|18,90
|-2,02
|1088,68
|Servet GMYO
|41,96
|3,60
|393,65
|Seyitler Kimya
|13,19
|3,05
|94,26
|Silverline Endüstri
|4,23
|-2,31
|95,83
|Sinpaş GMYO
|3,11
|6,14
|168,10
|Smartiks Yazılım
|7,76
|-1,02
|-20,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,50
|-2,17
|484,99
|Söktaş
|4,94
|0,20
|190,50
|Sönmez Filament
|30,00
|9,25
|514,75
|Sönmez Pamuklu
|16,39
|0,61
|233,13
|Sumaş Suni Tahta
|33,90
|9,28
|245,46
|Şeker Fin. Kir.
|4,36
|1,16
|-8,79
|Şekerbank
|1,80
|-1,10
|37,40
|Şişe Cam
|6,60
|-0,45
|29,66
|Şok Marketler
|11,83
|-0,25
|9,94
|T. Halk Bankası
|4,92
|0,00
|-16,75
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|64,15
|-1,31
|47,13
|T.S.K.B.
|2,13
|0,47
|76,03
|T.Tuborg
|17,44
|1,57
|46,55
|Taç Tarım Ürünleri
|10,60
|0,95
|239,74
|Tat Gıda
|10,94
|2,53
|79,82
|TAV Havalimanları
|14,50
|-0,62
|-46,62
|Taze Kuru Gıda
|267,50
|9,99
|3594,75
|Tek-Art Turizm
|1,71
|-1,72
|35,71
|Tekfen Holding
|13,88
|-0,93
|-23,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,14
|-0,76
|117,62
|Temapol Polimer Plastik
|9,82
|2,08
|88,12
|TGS Dış Ticaret
|9,39
|-0,11
|101,07
|Tofaş Oto. Fab.
|28,20
|2,10
|21,02
|Torunlar GMYO
|3,55
|-0,84
|29,09
|Trabzon Liman
|30,88
|0,59
|194,83
|Trabzonspor Sportif
|4,10
|2,50
|90,70
|Trend GMYO
|10,55
|1,34
|379,55
|TSKB GMYO
|3,88
|6,01
|306,29
|Tuğçelik
|7,29
|0,83
|84,56
|Tukaş
|11,11
|7,03
|-10,04
|Turcas Petrol
|4,63
|0,43
|73,41
|Turkcell
|16,12
|2,03
|16,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,54
|-0,09
|64,43
|Tüpraş
|77,35
|-0,26
|-39,00
|Türk Hava Yolları
|9,71
|0,21
|-32,85
|Türk Prysmian Kablo
|13,99
|6,79
|442,14
|Türk Telekom
|6,79
|-0,59
|-5,90
|Türk Traktör
|130,00
|4,84
|145,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,50
|0,12
|96,43
|Türkiye Sigorta
|5,66
|1,07
|159,90
|Ufuk Yatırım
|12,44
|3,67
|382,17
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,79
|1,34
|306,71
|Ulusoy Elektrik
|52,40
|3,76
|96,99
|Ulusoy Un Sanayi
|12,03
|2,73
|214,92
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,29
|1,33
|88,72
|Utopya Turizm
|22,60
|-3,75
|359,35
|Uzertaş Boya
|26,66
|-9,99
|1100,90
|Ülker Bisküvi
|21,64
|-2,26
|-3,22
|Vakıf Fin. Kir.
|3,80
|0,00
|79,46
|Vakıf GMYO
|3,53
|-1,40
|103,93
|Vakıf Yat. Ort.
|7,75
|0,00
|325,56
|Vakıflar Bankası
|4,00
|0,00
|-27,40
|Vakko Tekstil
|5,88
|4,07
|29,52
|Vanet Gıda
|9,98
|9,91
|597,90
|Verusa Holding
|43,28
|2,66
|133,31
|Verusaturk Girisim
|8,54
|-0,47
|62,39
|Vestel
|19,19
|3,90
|52,06
|Vestel Beyaz Eşya
|33,10
|2,16
|56,88
|Viking Kağıt
|6,70
|-1,33
|258,29
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,07
|-1,45
|68,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|1,30
|-6,05
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,90
|9,96
|393,92
|Yataş
|9,47
|1,39
|29,02
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,97
|-1,24
|146,58
|Yeni Gimat GMYO
|12,99
|-0,38
|8,51
|Yeşil GMYO
|1,07
|0,00
|67,19
|Yeşil Yapı
|1,33
|-0,75
|101,52
|Yeşil Yatırım Holding
|44,88
|0,67
|299,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.898,80
|-0,30
|473,81
|Yonga Mobilya
|30,54
|1,26
|230,79
|Yükselen Çelik
|6,84
|-1,44
|123,16
|Yünsa
|12,76
|-0,16
|26,74
|Zorlu Enerji
|2,69
|3,07
|65,03
(Son)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi