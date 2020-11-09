Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|43.500,00
|2,38
|44,13
|İş Bankası (C)
|5,87
|7,90
|-8,42
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|-10,00
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,80
|3,83
|0,00
|İş Girişim
|15,07
|0,13
|296,58
|İş GMYO
|2,01
|1,52
|14,20
|İş Y. Men. Değ.
|11,47
|3,33
|184,84
|İş Yat. Ort.
|3,05
|1,33
|89,28
|İşbir Holding
|2.650,00
|-3,99
|516,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|2,59
|91,94
|İttifak Holding
|2,39
|-2,85
|88,21
|İz Hayvancılık Tarım
|8,25
|0,73
|215,31
|İzmir Demir Çelik
|20,40
|-2,76
|149,08
|İzmir Fırça
|6,64
|-4,46
|268,89
|Jantsa Jant Sanayi
|191,60
|4,41
|260,23
|Kafein Yazılım
|17,77
|2,84
|60,00
|Kaplamin
|21,00
|0,00
|278,38
|Kardemir (A)
|4,63
|0,87
|74,72
|Kardemir (B)
|3,49
|0,58
|32,20
|Kardemir (D)
|3,48
|0,87
|30,83
|Karel Elektronik
|17,78
|2,48
|22,37
|Karsan Otomotiv
|3,01
|2,73
|90,51
|Karsu Tekstil
|6,16
|-0,65
|90,12
|Kartonsan
|2.150,00
|-0,85
|456,51
|Katmerciler Ekipman
|3,25
|-0,61
|112,60
|Kent Gıda
|287,00
|-1,71
|1135,92
|Kerevitaş Gıda
|6,38
|-3,63
|95,71
|Kervansaray Yat. Holding
|0,95
|0,00
|72,73
|Kiler GMYO
|10,79
|-9,71
|184,70
|Klimasan Klima
|15,14
|1,41
|-28,63
|Koç Holding
|16,32
|5,15
|-18,44
|Konfrut Gıda
|14,99
|-2,09
|91,69
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|19,25
|-1,64
|Konya Çimento
|738,70
|4,78
|172,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,44
|3,58
|-2,17
|Koza Altın
|78,20
|-3,69
|5,60
|Koza Madencilik
|12,66
|-3,36
|26,22
|Körfez GMYO
|6,80
|1,19
|184,52
|Kristal Kola
|2,42
|0,00
|60,26
|Kron Telekomünikasyon
|26,62
|0,38
|109,28
|Kuştur Kuşadası Turizm
|191,40
|10,00
|715,33
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|2,20
|106,90
|Kütahya Porselen
|31,50
|9,99
|375,83
|Lider Faktoring
|3,46
|-0,57
|88,56
|Link Bilgisayar
|45,50
|0,00
|152,94
|Logo Yazılım
|100,30
|1,11
|64,97
|Lokman Hekim Sağlık
|10,74
|-5,29
|87,25
|Lüks Kadife
|31,00
|4,87
|258,80
|Makina Takım
|2,86
|1,42
|52,13
|Marka Yatırım Holding
|5,08
|9,96
|330,51
|Marmaris Altınyunus
|90,00
|5,08
|26,76
|Marshall
|300,60
|0,87
|532,31
|Martı GMYO
|3,26
|6,89
|222,77
|Martı Otel
|2,64
|10,00
|190,11
|Mavi Giyim
|41,80
|7,84
|-27,81
|Mazhar Zorlu Holding
|17,50
|0,00
|44,75
|Mega Polietilen
|13,58
|1,27
|970,60
|Menderes Tekstil
|3,36
|-1,47
|156,49
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|76,45
|10,00
|293,26
|Merko Gıda
|14,32
|9,98
|1263,81
|Metemtur Otelcilik
|9,90
|2,38
|456,18
|Metro Holding
|2,23
|-3,88
|61,59
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,79
|4,41
|93,37
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|0,85
|-55,56
|Migros Ticaret
|39,44
|1,81
|62,84
|Milpa
|5,57
|0,91
|154,34
|Mistral GMYO
|4,37
|-0,91
|132,87
|MLP Sağlık
|16,97
|-3,30
|6,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,20
|9,35
|443,86
|Mondi Tire Kutsan
|6,60
|1,23
|59,42
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,62
|-1,72
|187,89
|Net Holding
|3,28
|4,46
|26,15
|Netaş Telekom.
|21,36
|-1,20
|63,55
|Niğbaş Niğde Beton
|46,86
|0,82
|655,81
|Nuh Çimento
|36,90
|2,61
|235,92
|Nurol GMYO
|7,07
|5,68
|98,04
|Odaş Elektrik
|3,57
|-0,83
|146,94
|Olmuksan-IP
|7,40
|1,37
|188,95
|Orge Enerji Elektrik
|7,59
|1,07
|53,02
|Orma Orman Mahsulleri
|12,12
|4,94
|339,13
|Osmanlı Menkul
|20,98
|7,64
|402,96
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,08
|0,25
|142,86
|Otokar
|200,70
|-1,71
|36,49
|Oyak Çimento
|8,19
|7,06
|48,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,26
|1,46
|171,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,84
|-0,41
|56,69
|Özak GMYO
|4,37
|1,86
|70,04
|Özbal Çelik Boru
|6,85
|1,18
|324,97
|Özderici GMYO
|2,34
|3,54
|49,04
|Özerden Plastik
|9,77
|9,28
|328,51
|Panora GMYO
|6,29
|-0,32
|12,29
|Papilon Savunma
|20,26
|-1,17
|162,90
|Park Elek.Madencilik
|5,28
|0,57
|73,11
|Parsan
|20,18
|3,65
|19,13
|Pegasus
|48,58
|9,96
|-43,77
|Peker GMYO
|2,72
|0,74
|200,77
|Penguen Gıda
|5,06
|-3,44
|452,77
|Pera GMYO
|2,73
|-4,88
|190,43
|Pergamon Dış Ticaret
|16,09
|1,84
|107,94
|Petkim
|4,39
|2,33
|15,22
|Petrokent Turizm
|767,00
|9,96
|498,75
|Pınar Et ve Un
|23,34
|-3,55
|156,78
|Pınar Su
|7,63
|0,26
|228,88
|Pınar Süt
|19,81
|-0,95
|57,10
|Plastikkart
|11,67
|-0,43
|25,89
|Polisan Holding
|3,89
|0,78
|28,91
|Politeknik Metal
|327,00
|9,00
|329,85
|Prizma Press Matbaacılık
|6,56
|-7,74
|52,56
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,80
|3,43
|0,54
|QNB Finansbank
|69,55
|2,43
|85,47
|Ral Yatırım Holding
|5,27
|2,13
|100,80
|Ray Sigorta
|20,46
|2,10
|498,25
|Reysaş GMYO
|4,78
|2,80
|4,14
|Reysaş Lojistik
|7,53
|6,36
|71,92
|Rhea Girişim
|3,08
|4,05
|158,82
|Rodrigo Tekstil
|11,70
|4,65
|546,41
|Royal Halı
|3,65
|0,00
|166,42
|RTA Laboratuvarları
|43,16
|-9,97
|1760,34
|Sabancı Holding
|9,49
|6,27
|4,06
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,89
|4,62
|170,18
|Sanel Mühendislik
|3,35
|1,21
|14,18
|Sanifoam Sünger
|13,54
|-8,70
|170,80
|Sanko Pazarlama
|7,78
|1,30
|6,78
|Saray Matbaacılık
|6,20
|4,20
|379,59
|Sarkuysan
|7,14
|0,56
|124,71
|Sasa Polyester
|16,54
|1,60
|113,97
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,84
|-0,11
|294,64
|Sekuro Plastik
|10,00
|-2,06
|86,57
|Selçuk Ecza Deposu
|9,38
|-4,19
|57,26
|Selçuk Gıda
|4,00
|1,01
|271,15
|Senkron Güvenlik
|3,56
|6,27
|30,40
|Serve Film Prodüksiyon
|18,50
|-2,12
|1063,52
|Servet GMYO
|41,60
|-0,86
|389,41
|Seyitler Kimya
|12,62
|-4,32
|85,86
|Silverline Endüstri
|4,28
|1,18
|98,15
|Sinpaş GMYO
|3,09
|-0,64
|166,38
|Smartiks Yazılım
|7,84
|1,03
|-20,08
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,74
|9,96
|543,23
|Söktaş
|4,95
|0,20
|191,09
|Sönmez Filament
|31,26
|4,20
|540,57
|Sönmez Pamuklu
|16,37
|-0,12
|232,72
|Sumaş Suni Tahta
|33,80
|-0,29
|244,44
|Şeker Fin. Kir.
|4,35
|-0,23
|-9,00
|Şekerbank
|1,52
|-15,56
|16,03
|Şişe Cam
|6,76
|2,42
|32,80
|Şok Marketler
|11,58
|-2,11
|7,62
|T. Halk Bankası
|5,09
|3,46
|-13,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|67,80
|5,69
|55,50
|T.S.K.B.
|2,17
|1,88
|79,34
|T.Tuborg
|17,78
|1,95
|49,41
|Taç Tarım Ürünleri
|9,54
|-10,00
|205,77
|Tat Gıda
|10,62
|-2,93
|74,56
|TAV Havalimanları
|15,95
|10,00
|-41,28
|Taze Kuru Gıda
|294,20
|9,98
|3963,54
|Tek-Art Turizm
|1,78
|4,09
|41,27
|Tekfen Holding
|14,21
|2,38
|-21,45
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,58
|4,81
|128,10
|Temapol Polimer Plastik
|9,97
|1,53
|91,00
|TGS Dış Ticaret
|9,55
|1,70
|104,50
|Tofaş Oto. Fab.
|27,82
|-1,35
|19,39
|Torunlar GMYO
|3,62
|1,97
|31,64
|Trabzon Liman
|30,30
|-1,88
|189,29
|Trabzonspor Sportif
|4,51
|10,00
|109,77
|Trend GMYO
|11,09
|5,12
|404,09
|TSKB GMYO
|3,81
|-1,80
|298,96
|Tuğçelik
|7,25
|-0,55
|83,54
|Tukaş
|10,75
|-3,24
|-12,96
|Turcas Petrol
|4,74
|2,38
|77,53
|Turkcell
|16,36
|1,49
|18,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,76
|2,09
|67,86
|Tüpraş
|82,30
|6,40
|-35,09
|Türk Hava Yolları
|10,68
|9,99
|-26,14
|Türk Prysmian Kablo
|13,75
|-1,72
|432,84
|Türk Telekom
|7,11
|4,71
|-1,46
|Türk Traktör
|130,60
|0,46
|146,83
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,90
|0,48
|97,38
|Türkiye Sigorta
|5,73
|1,24
|163,11
|Ufuk Yatırım
|11,53
|-7,32
|346,90
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,12
|8,71
|342,12
|Ulusoy Elektrik
|52,95
|1,05
|99,06
|Ulusoy Un Sanayi
|11,67
|-2,99
|205,50
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,34
|2,18
|92,84
|Utopya Turizm
|22,00
|-2,65
|347,15
|Uzertaş Boya
|29,32
|9,98
|1220,72
|Ülker Bisküvi
|22,56
|4,25
|0,89
|Vakıf Fin. Kir.
|3,87
|1,84
|82,76
|Vakıf GMYO
|3,56
|0,85
|105,66
|Vakıf Yat. Ort.
|8,02
|3,48
|340,38
|Vakıflar Bankası
|4,20
|5,00
|-23,77
|Vakko Tekstil
|6,09
|3,57
|34,14
|Vanet Gıda
|10,97
|9,92
|667,13
|Verusa Holding
|45,16
|4,34
|143,44
|Verusaturk Girisim
|8,80
|3,04
|67,34
|Vestel
|20,10
|4,74
|59,27
|Vestel Beyaz Eşya
|34,30
|3,63
|62,57
|Viking Kağıt
|6,78
|1,19
|262,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,20
|3,19
|73,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,47
|6,01
|-0,40
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,98
|9,97
|443,15
|Yataş
|9,67
|2,11
|31,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,06
|2,27
|152,17
|Yeni Gimat GMYO
|13,04
|0,38
|8,93
|Yeşil GMYO
|1,08
|0,93
|68,75
|Yeşil Yapı
|1,30
|-2,26
|96,97
|Yeşil Yatırım Holding
|43,80
|-2,41
|290,03
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.799,00
|-0,59
|470,42
|Yonga Mobilya
|31,56
|3,34
|241,83
|Yükselen Çelik
|6,87
|0,44
|124,14
|Yünsa
|13,56
|6,27
|34,69
|Zorlu Enerji
|2,73
|1,49
|67,48
(Son)
- Kaynak: AA
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