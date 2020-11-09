Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

09.11.2020 18:55
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 43.500,00 2,38 44,13
İş Bankası (C) 5,87 7,90 -8,42
İş Bankası (Kur.) 364.500,90 -10,00 73,57
İş Fin.Kir. 3,80 3,83 0,00
İş Girişim 15,07 0,13 296,58
İş GMYO 2,01 1,52 14,20
İş Y. Men. Değ. 11,47 3,33 184,84
İş Yat. Ort. 3,05 1,33 89,28
İşbir Holding 2.650,00 -3,99 516,28
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,19 2,59 91,94
İttifak Holding 2,39 -2,85 88,21
İz Hayvancılık Tarım 8,25 0,73 215,31
İzmir Demir Çelik 20,40 -2,76 149,08
İzmir Fırça 6,64 -4,46 268,89
Jantsa Jant Sanayi 191,60 4,41 260,23
Kafein Yazılım 17,77 2,84 60,00
Kaplamin 21,00 0,00 278,38
Kardemir (A) 4,63 0,87 74,72
Kardemir (B) 3,49 0,58 32,20
Kardemir (D) 3,48 0,87 30,83
Karel Elektronik 17,78 2,48 22,37
Karsan Otomotiv 3,01 2,73 90,51
Karsu Tekstil 6,16 -0,65 90,12
Kartonsan 2.150,00 -0,85 456,51
Katmerciler Ekipman 3,25 -0,61 112,60
Kent Gıda 287,00 -1,71 1135,92
Kerevitaş Gıda 6,38 -3,63 95,71
Kervansaray Yat. Holding 0,95 0,00 72,73
Kiler GMYO 10,79 -9,71 184,70
Klimasan Klima 15,14 1,41 -28,63
Koç Holding 16,32 5,15 -18,44
Konfrut Gıda 14,99 -2,09 91,69
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 19,25 -1,64
Konya Çimento 738,70 4,78 172,28
Kordsa Teknik Tekstil 12,44 3,58 -2,17
Koza Altın 78,20 -3,69 5,60
Koza Madencilik 12,66 -3,36 26,22
Körfez GMYO 6,80 1,19 184,52
Kristal Kola 2,42 0,00 60,26
Kron Telekomünikasyon 26,62 0,38 109,28
Kuştur Kuşadası Turizm 191,40 10,00 715,33
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 2,20 106,90
Kütahya Porselen 31,50 9,99 375,83
Lider Faktoring 3,46 -0,57 88,56
Link Bilgisayar 45,50 0,00 152,94
Logo Yazılım 100,30 1,11 64,97
Lokman Hekim Sağlık 10,74 -5,29 87,25
Lüks Kadife 31,00 4,87 258,80
Makina Takım 2,86 1,42 52,13
Marka Yatırım Holding 5,08 9,96 330,51
Marmaris Altınyunus 90,00 5,08 26,76
Marshall 300,60 0,87 532,31
Martı GMYO 3,26 6,89 222,77
Martı Otel 2,64 10,00 190,11
Mavi Giyim 41,80 7,84 -27,81
Mazhar Zorlu Holding 17,50 0,00 44,75
Mega Polietilen 13,58 1,27 970,60
Menderes Tekstil 3,36 -1,47 156,49
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 76,45 10,00 293,26
Merko Gıda 14,32 9,98 1263,81
Metemtur Otelcilik 9,90 2,38 456,18
Metro Holding 2,23 -3,88 61,59
Metro Petrol ve Tesisleri 3,79 4,41 93,37
Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 0,85 -55,56
Migros Ticaret 39,44 1,81 62,84
Milpa 5,57 0,91 154,34
Mistral GMYO 4,37 -0,91 132,87
MLP Sağlık 16,97 -3,30 6,06
MMC San. ve Tic. Yat. 6,20 9,35 443,86
Mondi Tire Kutsan 6,60 1,23 59,42
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,62 -1,72 187,89
Net Holding 3,28 4,46 26,15
Netaş Telekom. 21,36 -1,20 63,55
Niğbaş Niğde Beton 46,86 0,82 655,81
Nuh Çimento 36,90 2,61 235,92
Nurol GMYO 7,07 5,68 98,04
Odaş Elektrik 3,57 -0,83 146,94
Olmuksan-IP 7,40 1,37 188,95
Orge Enerji Elektrik 7,59 1,07 53,02
Orma Orman Mahsulleri 12,12 4,94 339,13
Osmanlı Menkul 20,98 7,64 402,96
Ostim Endüstriyel Yat 4,08 0,25 142,86
Otokar 200,70 -1,71 36,49
Oyak Çimento 8,19 7,06 48,97
Oyak Yat. Ort. 6,26 1,46 171,15
Oylum Sınai Yatırımlar 4,84 -0,41 56,69
Özak GMYO 4,37 1,86 70,04
Özbal Çelik Boru 6,85 1,18 324,97
Özderici GMYO 2,34 3,54 49,04
Özerden Plastik 9,77 9,28 328,51
Panora GMYO 6,29 -0,32 12,29
Papilon Savunma 20,26 -1,17 162,90
Park Elek.Madencilik 5,28 0,57 73,11
Parsan 20,18 3,65 19,13
Pegasus 48,58 9,96 -43,77
Peker GMYO 2,72 0,74 200,77
Penguen Gıda 5,06 -3,44 452,77
Pera GMYO 2,73 -4,88 190,43
Pergamon Dış Ticaret 16,09 1,84 107,94
Petkim 4,39 2,33 15,22
Petrokent Turizm 767,00 9,96 498,75
Pınar Et ve Un 23,34 -3,55 156,78
Pınar Su 7,63 0,26 228,88
Pınar Süt 19,81 -0,95 57,10
Plastikkart 11,67 -0,43 25,89
Polisan Holding 3,89 0,78 28,91
Politeknik Metal 327,00 9,00 329,85
Prizma Press Matbaacılık 6,56 -7,74 52,56
QNB Finans Fin. Kir. 129,80 3,43 0,54
QNB Finansbank 69,55 2,43 85,47
Ral Yatırım Holding 5,27 2,13 100,80
Ray Sigorta 20,46 2,10 498,25
Reysaş GMYO 4,78 2,80 4,14
Reysaş Lojistik 7,53 6,36 71,92
Rhea Girişim 3,08 4,05 158,82
Rodrigo Tekstil 11,70 4,65 546,41
Royal Halı 3,65 0,00 166,42
RTA Laboratuvarları 43,16 -9,97 1760,34
Sabancı Holding 9,49 6,27 4,06
Safkar Ege Soğutmacılık 5,89 4,62 170,18
Sanel Mühendislik 3,35 1,21 14,18
Sanifoam Sünger 13,54 -8,70 170,80
Sanko Pazarlama 7,78 1,30 6,78
Saray Matbaacılık 6,20 4,20 379,59
Sarkuysan 7,14 0,56 124,71
Sasa Polyester 16,54 1,60 113,97
Say Yenilenebilir Enerji 8,84 -0,11 294,64
Sekuro Plastik 10,00 -2,06 86,57
Selçuk Ecza Deposu 9,38 -4,19 57,26
Selçuk Gıda 4,00 1,01 271,15
Senkron Güvenlik 3,56 6,27 30,40
Serve Film Prodüksiyon 18,50 -2,12 1063,52
Servet GMYO 41,60 -0,86 389,41
Seyitler Kimya 12,62 -4,32 85,86
Silverline Endüstri 4,28 1,18 98,15
Sinpaş GMYO 3,09 -0,64 166,38
Smartiks Yazılım 7,84 1,03 -20,08
Sodaş Sodyum Sanayii 24,74 9,96 543,23
Söktaş 4,95 0,20 191,09
Sönmez Filament 31,26 4,20 540,57
Sönmez Pamuklu 16,37 -0,12 232,72
Sumaş Suni Tahta 33,80 -0,29 244,44
Şeker Fin. Kir. 4,35 -0,23 -9,00
Şekerbank 1,52 -15,56 16,03
Şişe Cam 6,76 2,42 32,80
Şok Marketler 11,58 -2,11 7,62
T. Halk Bankası 5,09 3,46 -13,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 67,80 5,69 55,50
T.S.K.B. 2,17 1,88 79,34
T.Tuborg 17,78 1,95 49,41
Taç Tarım Ürünleri 9,54 -10,00 205,77
Tat Gıda 10,62 -2,93 74,56
TAV Havalimanları 15,95 10,00 -41,28
Taze Kuru Gıda 294,20 9,98 3963,54
Tek-Art Turizm 1,78 4,09 41,27
Tekfen Holding 14,21 2,38 -21,45
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,58 4,81 128,10
Temapol Polimer Plastik 9,97 1,53 91,00
TGS Dış Ticaret 9,55 1,70 104,50
Tofaş Oto. Fab. 27,82 -1,35 19,39
Torunlar GMYO 3,62 1,97 31,64
Trabzon Liman 30,30 -1,88 189,29
Trabzonspor Sportif 4,51 10,00 109,77
Trend GMYO 11,09 5,12 404,09
TSKB GMYO 3,81 -1,80 298,96
Tuğçelik 7,25 -0,55 83,54
Tukaş 10,75 -3,24 -12,96
Turcas Petrol 4,74 2,38 77,53
Turkcell 16,36 1,49 18,55
Tümosan Motor ve Traktör 10,76 2,09 67,86
Tüpraş 82,30 6,40 -35,09
Türk Hava Yolları 10,68 9,99 -26,14
Türk Prysmian Kablo 13,75 -1,72 432,84
Türk Telekom 7,11 4,71 -1,46
Türk Traktör 130,60 0,46 146,83
Türker Proje Gayrimenkul 82,90 0,48 97,38
Türkiye Sigorta 5,73 1,24 163,11
Ufuk Yatırım 11,53 -7,32 346,90
Ulaşlar Turizm Yat. 4,12 8,71 342,12
Ulusoy Elektrik 52,95 1,05 99,06
Ulusoy Un Sanayi 11,67 -2,99 205,50
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,34 2,18 92,84
Utopya Turizm 22,00 -2,65 347,15
Uzertaş Boya 29,32 9,98 1220,72
Ülker Bisküvi 22,56 4,25 0,89
Vakıf Fin. Kir. 3,87 1,84 82,76
Vakıf GMYO 3,56 0,85 105,66
Vakıf Yat. Ort. 8,02 3,48 340,38
Vakıflar Bankası 4,20 5,00 -23,77
Vakko Tekstil 6,09 3,57 34,14
Vanet Gıda 10,97 9,92 667,13
Verusa Holding 45,16 4,34 143,44
Verusaturk Girisim 8,80 3,04 67,34
Vestel 20,10 4,74 59,27
Vestel Beyaz Eşya 34,30 3,63 62,57
Viking Kağıt 6,78 1,19 262,57
Yapı Kredi Koray GMYO 4,20 3,19 73,55
Yapı ve Kredi Bank. 2,47 6,01 -0,40
Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,98 9,97 443,15
Yataş 9,67 2,11 31,74
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,06 2,27 152,17
Yeni Gimat GMYO 13,04 0,38 8,93
Yeşil GMYO 1,08 0,93 68,75
Yeşil Yapı 1,30 -2,26 96,97
Yeşil Yatırım Holding 43,80 -2,41 290,03
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.799,00 -0,59 470,42
Yonga Mobilya 31,56 3,34 241,83
Yükselen Çelik 6,87 0,44 124,14
Yünsa 13,56 6,27 34,69
Zorlu Enerji 2,73 1,49 67,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ticaret, Holding, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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