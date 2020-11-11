Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 42.940,80 -1,29 42,28 İş Bankası (C) 6,79 9,87 5,93 İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57 İş Fin.Kir. 3,93 1,29 3,42 İş Girişim 14,95 -2,48 293,42 İş GMYO 2,06 0,00 17,05 İş Y. Men. Değ. 13,02 5,77 223,34 İş Yat. Ort. 3,19 0,95 97,97 İşbir Holding 2.799,10 1,45 550,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,21 -0,82 95,16 İttifak Holding 2,24 -4,27 76,40 İz Hayvancılık Tarım 8,30 0,97 217,22 İzmir Demir Çelik 22,12 9,61 170,09 İzmir Fırça 7,09 9,92 293,89 Jantsa Jant Sanayi 217,90 3,42 309,68 Kafein Yazılım 17,22 -1,71 55,05 Kaplamin 20,24 -2,69 264,68 Kardemir (A) 4,53 -2,37 70,94 Kardemir (B) 3,73 2,47 41,29 Kardemir (D) 3,96 6,17 48,87 Karel Elektronik 17,71 0,11 21,89 Karsan Otomotiv 3,09 1,31 95,57 Karsu Tekstil 6,08 -1,62 87,65 Kartonsan 2.013,00 -2,66 421,05 Katmerciler Ekipman 3,19 -2,74 108,68 Kent Gıda 290,00 1,33 1148,84 Kerevitaş Gıda 6,30 -1,72 93,25 Kervansaray Yat. Holding 0,86 0,00 56,36 Kiler GMYO 2,57 -6,55 140,42 Klimasan Klima 14,51 -0,62 -31,60 Koç Holding 18,10 7,80 -9,54 Konfrut Gıda 14,75 0,20 88,62 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,53 -4,97 Konya Çimento 790,00 3,95 191,19 Kordsa Teknik Tekstil 12,73 -0,55 0,11 Koza Altın 74,90 -2,54 1,15 Koza Madencilik 12,39 -1,20 23,53 Körfez GMYO 6,73 -1,75 181,59 Kristal Kola 2,38 0,00 57,62 Kron Telekomünikasyon 26,10 -0,38 105,19 Kuştur Kuşadası Turizm 189,50 -9,98 707,24 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,34 -2,50 108,69 Kütahya Porselen 37,62 10,00 468,28 Lider Faktoring 3,62 4,62 97,28 Link Bilgisayar 44,68 0,22 148,38 Logo Yazılım 98,50 -0,10 62,01 Lokman Hekim Sağlık 10,71 -0,65 86,73 Lüks Kadife 30,00 -1,25 247,22 Makina Takım 2,88 -1,37 53,19 Marka Yatırım Holding 6,13 9,86 419,49 Marmaris Altınyunus 86,25 -1,99 21,48 Marshall 310,10 3,19 552,29 Martı GMYO 3,30 3,45 226,73 Martı Otel 3,19 10,00 250,55 Mavi Giyim 43,40 -0,09 -25,04 Mazhar Zorlu Holding 18,49 -2,68 52,94 Mega Polietilen 13,90 9,11 995,82 Menderes Tekstil 3,27 0,31 149,62 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 75,00 -6,25 285,80 Merko Gıda 11,61 -9,93 1005,71 Metemtur Otelcilik 10,95 9,94 515,17 Metro Holding 2,21 0,45 60,14 Metro Petrol ve Tesisleri 3,70 -3,39 88,78 Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 0,00 -56,12 Migros Ticaret 39,08 -0,36 61,35 Milpa 5,59 -0,71 155,25 Mistral GMYO 4,45 -0,67 137,13 MLP Sağlık 17,35 -2,14 8,44 MMC San. ve Tic. Yat. 6,02 -9,88 428,07 Mondi Tire Kutsan 6,57 -1,50 58,70 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,94 -0,51 174,69 Net Holding 3,34 0,91 28,46 Netaş Telekom. 20,62 -2,92 57,89 Niğbaş Niğde Beton 54,30 9,96 775,81 Nuh Çimento 38,12 6,78 247,02 Nurol GMYO 6,94 0,87 94,40 Odaş Elektrik 3,71 1,09 156,62 Olmuksan-IP 7,80 2,36 204,57 Orge Enerji Elektrik 7,45 -1,32 50,20 Orma Orman Mahsulleri 11,64 -2,84 321,74 Osmanlı Menkul 20,30 -7,64 386,66 Ostim Endüstriyel Yat 4,05 -1,22 141,07 Otokar 200,50 -0,74 36,36 Oyak Çimento 8,20 1,86 49,15 Oyak Yat. Ort. 6,38 0,79 176,35 Oylum Sınai Yatırımlar 4,83 0,00 56,37 Özak GMYO 4,35 0,23 69,26 Özbal Çelik Boru 6,88 -3,10 326,83 Özderici GMYO 2,35 0,43 49,68 Özerden Plastik 11,64 9,92 410,53 Panora GMYO 6,59 -4,35 17,64 Papilon Savunma 20,56 -2,10 166,79 Park Elek.Madencilik 5,24 -0,19 71,80 Parsan 20,60 -2,09 21,61 Pegasus 54,35 1,78 -37,09 Peker GMYO 2,69 -1,10 197,45 Penguen Gıda 4,75 -2,46 418,90 Pera GMYO 2,64 -0,75 180,85 Pergamon Dış Ticaret 15,71 -0,70 103,03 Petkim 4,58 1,55 20,21 Petrokent Turizm 780,00 1,69 508,90 Pınar Et ve Un 23,00 -1,20 153,04 Pınar Su 7,73 -2,52 233,19 Pınar Süt 19,68 -1,16 56,07 Plastikkart 11,44 -0,17 23,41 Polisan Holding 4,02 -3,13 33,22 Politeknik Metal 310,00 -6,20 307,51 Prizma Press Matbaacılık 5,89 -5,46 36,98 QNB Finans Fin. Kir. 131,70 2,97 2,01 QNB Finansbank 70,50 2,99 88,00 Ral Yatırım Holding 5,07 -1,55 93,18 Ray Sigorta 20,50 0,29 499,42 Reysaş GMYO 4,84 2,76 5,45 Reysaş Lojistik 7,80 7,44 78,08 Rhea Girişim 3,26 -3,55 173,95 Rodrigo Tekstil 11,57 9,88 539,23 Royal Halı 3,58 -1,65 161,31 RTA Laboratuvarları 42,48 1,68 1731,03 Sabancı Holding 10,03 6,03 9,98 Safkar Ege Soğutmacılık 5,72 -1,21 162,39 Sanel Mühendislik 3,33 0,91 13,50 Sanifoam Sünger 14,33 6,54 186,60 Sanko Pazarlama 7,77 -1,15 6,64 Saray Matbaacılık 6,59 2,81 409,76 Sarkuysan 7,14 -2,06 124,71 Sasa Polyester 17,35 4,52 124,45 Say Yenilenebilir Enerji 8,77 9,90 291,52 Sekuro Plastik 12,10 10,00 125,75 Selçuk Ecza Deposu 9,26 -1,59 55,24 Selçuk Gıda 4,10 2,50 280,43 Senkron Güvenlik 3,77 1,62 38,10 Serve Film Prodüksiyon 17,70 -1,78 1013,21 Servet GMYO 42,14 -0,24 395,76 Seyitler Kimya 12,82 -0,54 88,81 Silverline Endüstri 4,28 -0,93 98,15 Sinpaş GMYO 3,05 0,99 162,93 Smartiks Yazılım 7,65 -1,80 -22,02 Sodaş Sodyum Sanayii 23,48 -9,69 510,47 Söktaş 4,87 -2,21 186,38 Sönmez Filament 31,60 0,96 547,54 Sönmez Pamuklu 16,09 -0,92 227,03 Sumaş Suni Tahta 34,20 0,59 248,52 Şeker Fin. Kir. 4,35 0,23 -9,00 Şekerbank 1,52 2,70 39,42 Şişe Cam 6,84 1,48 34,37 Şok Marketler 11,40 0,09 5,95 T. Halk Bankası 5,56 8,17 -5,92 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 68,00 2,95 55,96 T.S.K.B. 2,20 0,92 81,82 T.Tuborg 18,16 -0,44 52,61 Taç Tarım Ürünleri 9,95 -0,50 218,91 Tat Gıda 10,52 -1,96 72,92 TAV Havalimanları 17,10 -0,06 -37,05 Taze Kuru Gıda 355,90 9,98 4815,75 Tek-Art Turizm 1,80 2,27 42,86 Tekfen Holding 14,78 3,14 -18,30 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,20 -2,13 119,05 Temapol Polimer Plastik 10,18 -0,39 95,02 TGS Dış Ticaret 9,27 -1,70 98,50 Tofaş Oto. Fab. 27,34 -1,01 17,33 Torunlar GMYO 3,71 1,09 34,91 Trabzon Liman 33,26 9,99 217,55 Trabzonspor Sportif 4,27 -2,51 98,60 Trend GMYO 12,50 6,84 468,18 TSKB GMYO 3,68 -3,41 285,35 Tuğçelik 7,38 -1,34 86,84 Tukaş 10,54 -1,22 -14,66 Turcas Petrol 4,75 1,06 77,90 Turkcell 15,84 2,99 14,78 Tümosan Motor ve Traktör 10,69 -1,93 66,77 Tüpraş 87,25 3,50 -31,19 Türk Hava Yolları 11,78 2,43 -18,53 Türk Prysmian Kablo 13,27 -0,08 414,24 Türk Telekom 7,62 7,93 5,61 Türk Traktör 127,40 -1,01 140,78 Türker Proje Gayrimenkul 82,30 -0,30 95,95 Türkiye Sigorta 5,81 2,11 166,78 Ufuk Yatırım 11,60 -0,85 349,61 Ulaşlar Turizm Yat. 3,85 -1,79 313,15 Ulusoy Elektrik 53,65 3,07 101,69 Ulusoy Un Sanayi 11,22 -2,26 193,72 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,41 1,69 98,61 Utopya Turizm 22,56 -1,83 358,54 Uzertaş Boya 32,96 2,23 1384,68 Ülker Bisküvi 22,24 0,82 -0,54 Vakıf Fin. Kir. 3,95 2,60 86,54 Vakıf GMYO 3,78 5,00 118,37 Vakıf Yat. Ort. 7,98 1,40 338,18 Vakıflar Bankası 4,78 9,89 -13,25 Vakko Tekstil 5,96 -1,16 31,28 Vanet Gıda 9,62 -8,12 572,73 Verusa Holding 46,12 2,13 148,62 Verusaturk Girisim 9,04 -0,44 71,90 Vestel 19,90 -1,87 57,69 Vestel Beyaz Eşya 33,00 -1,26 56,41 Viking Kağıt 6,50 -0,76 247,59 Yapı Kredi Koray GMYO 4,30 0,94 77,69 Yapı ve Kredi Bank. 2,80 9,80 12,90 Yaprak Süt ve Besi Çift. 39,00 4,39 523,39 Yataş 10,00 2,35 36,24 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,06 0,00 152,17 Yeni Gimat GMYO 13,08 0,31 9,26 Yeşil GMYO 1,05 0,00 64,06 Yeşil Yapı 1,24 -3,88 87,88 Yeşil Yatırım Holding 43,20 1,36 284,68 Yibitaş İnşaat Malzeme 20.326,70 10,00 590,21 Yonga Mobilya 31,00 -1,90 235,77 Yükselen Çelik 7,13 4,24 132,63 Yünsa 13,57 1,12 34,79 Zorlu Enerji 2,73 -1,44 67,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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