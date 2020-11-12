Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

12.11.2020 18:53
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 42.900,00 -0,10 42,15
İş Bankası (C) 6,84 0,74 6,71
İş Bankası (Kur.) 364.500,90 0,00 73,57
İş Fin.Kir. 3,78 -3,82 -0,53
İş Girişim 14,97 0,13 293,95
İş GMYO 1,97 -4,37 11,93
İş Y. Men. Değ. 12,69 -2,53 215,14
İş Yat. Ort. 3,09 -3,13 91,77
İşbir Holding 2.790,00 -0,33 548,84
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -3,31 88,71
İttifak Holding 2,11 -5,80 66,16
İz Hayvancılık Tarım 9,13 10,00 248,94
İzmir Demir Çelik 20,00 -9,58 144,20
İzmir Fırça 7,09 0,00 293,89
Jantsa Jant Sanayi 203,20 -6,75 282,04
Kafein Yazılım 16,85 -2,15 51,72
Kaplamin 19,50 -3,66 251,35
Kardemir (A) 4,60 1,55 73,58
Kardemir (B) 3,74 0,27 41,67
Kardemir (D) 4,15 4,80 56,02
Karel Elektronik 17,15 -3,16 18,03
Karsan Otomotiv 2,95 -4,53 86,71
Karsu Tekstil 5,97 -1,81 84,26
Kartonsan 1.950,00 -3,13 404,74
Katmerciler Ekipman 3,14 -1,57 105,41
Kent Gıda 288,00 -0,69 1140,23
Kerevitaş Gıda 6,15 -2,38 88,65
Kervansaray Yat. Holding 0,78 -9,30 41,82
Kiler GMYO 2,32 -9,73 117,03
Klimasan Klima 14,19 -2,21 -33,11
Koç Holding 18,39 1,60 -8,09
Konfrut Gıda 13,93 -5,56 78,13
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,35 -0,97
Konya Çimento 743,10 -5,94 173,90
Kordsa Teknik Tekstil 12,24 -3,85 -3,74
Koza Altın 74,20 -0,93 0,20
Koza Madencilik 12,19 -1,61 21,54
Körfez GMYO 6,77 0,59 183,26
Kristal Kola 2,31 -2,94 52,98
Kron Telekomünikasyon 26,10 0,00 105,19
Kuştur Kuşadası Turizm 170,60 -9,97 626,73
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,25 -3,85 100,66
Kütahya Porselen 37,00 -1,65 458,91
Lider Faktoring 3,45 -4,70 88,01
Link Bilgisayar 44,08 -1,34 145,04
Logo Yazılım 98,25 -0,25 61,60
Lokman Hekim Sağlık 10,53 -1,68 83,59
Lüks Kadife 29,62 -1,27 242,82
Makina Takım 2,75 -4,51 46,28
Marka Yatırım Holding 6,74 9,95 471,19
Marmaris Altınyunus 83,50 -3,19 17,61
Marshall 299,90 -3,29 530,84
Martı GMYO 3,28 -0,61 224,75
Martı Otel 3,40 6,58 273,63
Mavi Giyim 44,88 3,41 -22,49
Mazhar Zorlu Holding 18,01 -2,60 48,97
Mega Polietilen 12,70 -8,63 901,22
Menderes Tekstil 3,14 -3,98 139,69
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 67,50 -10,00 247,22
Merko Gıda 11,09 -4,48 956,19
Metemtur Otelcilik 10,74 -1,92 503,37
Metro Holding 1,99 -9,95 44,20
Metro Petrol ve Tesisleri 3,33 -10,00 69,90
Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 -1,28 -56,68
Migros Ticaret 38,56 -1,33 59,21
Milpa 5,38 -3,76 145,66
Mistral GMYO 4,35 -2,25 131,80
MLP Sağlık 17,21 -0,81 7,56
MMC San. ve Tic. Yat. 6,02 0,00 428,07
Mondi Tire Kutsan 6,38 -2,89 54,11
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 33,50 -4,12 163,36
Net Holding 3,21 -3,89 23,46
Netaş Telekom. 20,00 -3,01 53,14
Niğbaş Niğde Beton 56,00 3,13 803,23
Nuh Çimento 36,98 -2,99 236,65
Nurol GMYO 6,55 -5,62 83,47
Odaş Elektrik 3,67 -1,08 153,85
Olmuksan-IP 7,55 -3,21 194,81
Orge Enerji Elektrik 7,80 4,70 57,26
Orma Orman Mahsulleri 10,90 -6,36 294,93
Osmanlı Menkul 22,32 9,95 435,08
Ostim Endüstriyel Yat 3,85 -4,94 129,17
Otokar 193,30 -3,59 31,46
Oyak Çimento 7,98 -2,68 45,15
Oyak Yat. Ort. 6,24 -2,19 170,29
Oylum Sınai Yatırımlar 4,72 -2,28 52,81
Özak GMYO 4,19 -3,68 63,04
Özbal Çelik Boru 6,64 -3,49 311,95
Özderici GMYO 2,19 -6,81 39,49
Özerden Plastik 10,98 -5,67 381,58
Panora GMYO 6,26 -5,01 11,75
Papilon Savunma 21,94 6,71 184,70
Park Elek.Madencilik 5,07 -3,24 66,23
Parsan 19,78 -3,98 16,77
Pegasus 58,50 7,64 -32,29
Peker GMYO 2,64 -1,86 191,92
Penguen Gıda 4,51 -5,05 392,68
Pera GMYO 2,51 -4,92 167,02
Pergamon Dış Ticaret 15,52 -1,21 100,58
Petkim 4,65 1,53 22,05
Petrokent Turizm 810,00 3,85 532,32
Pınar Et ve Un 23,06 0,26 153,70
Pınar Su 7,69 -0,52 231,47
Pınar Süt 19,40 -1,42 53,85
Plastikkart 11,22 -1,92 21,04
Polisan Holding 3,85 -4,23 27,59
Politeknik Metal 308,20 -0,58 305,14
Prizma Press Matbaacılık 6,47 9,85 50,47
QNB Finans Fin. Kir. 128,20 -2,66 -0,70
QNB Finansbank 68,50 -2,84 82,67
Ral Yatırım Holding 4,91 -3,16 87,09
Ray Sigorta 19,89 -2,98 481,58
Reysaş GMYO 4,65 -3,93 1,31
Reysaş Lojistik 7,50 -3,85 71,23
Rhea Girişim 3,05 -6,44 156,30
Rodrigo Tekstil 11,99 3,63 562,43
Royal Halı 3,51 -1,96 156,20
RTA Laboratuvarları 42,20 -0,66 1718,97
Sabancı Holding 10,46 4,29 14,70
Safkar Ege Soğutmacılık 5,96 4,20 173,39
Sanel Mühendislik 3,30 -0,90 12,47
Sanifoam Sünger 13,91 -2,93 178,20
Sanko Pazarlama 7,53 -3,09 3,35
Saray Matbaacılık 6,79 3,03 425,23
Sarkuysan 6,88 -3,64 116,53
Sasa Polyester 16,80 -3,17 117,34
Say Yenilenebilir Enerji 8,59 -2,05 283,48
Sekuro Plastik 13,31 10,00 148,32
Selçuk Ecza Deposu 8,99 -2,92 50,72
Selçuk Gıda 3,96 -3,41 267,44
Senkron Güvenlik 3,72 -1,33 36,26
Serve Film Prodüksiyon 17,70 0,00 1013,21
Servet GMYO 42,74 1,42 402,82
Seyitler Kimya 12,70 -0,94 87,04
Silverline Endüstri 4,11 -3,97 90,28
Sinpaş GMYO 3,35 9,84 188,79
Smartiks Yazılım 7,56 -1,18 -22,94
Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 2,21 523,99
Söktaş 4,81 -1,23 182,86
Sönmez Filament 31,84 0,76 552,46
Sönmez Pamuklu 15,41 -4,23 213,21
Sumaş Suni Tahta 33,00 -3,51 236,29
Şeker Fin. Kir. 4,35 0,00 -9,00
Şekerbank 1,48 -2,63 35,75
Şişe Cam 6,75 -1,32 32,60
Şok Marketler 11,11 -2,54 3,25
T. Halk Bankası 5,40 -2,88 -8,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 64,60 -5,00 48,17
T.S.K.B. 2,23 1,36 84,30
T.Tuborg 17,54 -3,41 47,39
Taç Tarım Ürünleri 9,49 -4,62 204,17
Tat Gıda 10,67 1,43 75,38
TAV Havalimanları 17,20 0,58 -36,68
Taze Kuru Gıda 391,40 9,97 5306,08
Tek-Art Turizm 1,70 -5,56 34,92
Tekfen Holding 14,52 -1,76 -19,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,77 -4,67 108,81
Temapol Polimer Plastik 9,86 -3,14 88,89
TGS Dış Ticaret 9,33 0,65 99,79
Tofaş Oto. Fab. 26,30 -3,80 12,86
Torunlar GMYO 3,56 -4,04 29,45
Trabzon Liman 36,58 9,98 249,25
Trabzonspor Sportif 4,42 3,51 105,58
Trend GMYO 12,00 -4,00 445,45
TSKB GMYO 3,60 -2,17 276,97
Tuğçelik 7,07 -4,20 78,99
Tukaş 10,31 -2,18 -16,52
Turcas Petrol 4,68 -1,47 75,28
Turkcell 15,80 -0,25 14,49
Tümosan Motor ve Traktör 10,16 -4,96 58,50
Tüpraş 89,30 2,35 -29,57
Türk Hava Yolları 11,65 -1,10 -19,43
Türk Prysmian Kablo 12,71 -4,22 392,54
Türk Telekom 7,95 4,33 10,18
Türk Traktör 125,00 -1,88 136,25
Türker Proje Gayrimenkul 82,00 -0,36 95,24
Türkiye Sigorta 5,63 -3,10 158,52
Ufuk Yatırım 11,60 0,00 349,61
Ulaşlar Turizm Yat. 3,69 -4,16 295,98
Ulusoy Elektrik 51,05 -4,85 91,92
Ulusoy Un Sanayi 11,72 4,46 206,81
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,28 -5,39 87,89
Utopya Turizm 22,70 0,62 361,38
Uzertaş Boya 36,04 9,34 1523,42
Ülker Bisküvi 21,78 -2,07 -2,59
Vakıf Fin. Kir. 3,83 -3,04 80,87
Vakıf GMYO 3,63 -3,97 109,71
Vakıf Yat. Ort. 7,77 -2,63 326,65
Vakıflar Bankası 4,68 -2,09 -15,06
Vakko Tekstil 5,98 0,34 31,72
Vanet Gıda 8,95 -6,96 525,87
Verusa Holding 45,72 -0,87 146,46
Verusaturk Girisim 8,58 -5,09 63,15
Vestel 20,20 1,51 60,06
Vestel Beyaz Eşya 32,30 -2,12 53,09
Viking Kağıt 6,21 -4,46 232,09
Yapı Kredi Koray GMYO 4,08 -5,12 68,60
Yapı ve Kredi Bank. 2,77 -1,07 11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,70 -3,33 502,62
Yataş 10,36 3,60 41,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,97 -2,22 146,58
Yeni Gimat GMYO 12,98 -0,76 8,43
Yeşil GMYO 1,03 -1,90 60,94
Yeşil Yapı 1,21 -2,42 83,33
Yeşil Yatırım Holding 43,38 0,42 286,29
Yibitaş İnşaat Malzeme 18.294,10 -10,00 521,19
Yonga Mobilya 29,96 -3,35 224,50
Yükselen Çelik 6,85 -3,93 123,49
Yünsa 13,51 -0,44 34,19
Zorlu Enerji 2,64 -3,30 61,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ticaret, Holding, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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