Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

16.11.2020 18:47
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)41.948,90-0,6038,99
İş Bankası (C)6,85-1,156,86
İş Bankası (Kur.)364.500,90

73,57
İş Fin.Kir.3,871,571,84
İş Girişim15,151,00298,68
İş GMYO1,990,0013,07
İş Y. Men. Değ.12,77-1,84217,13
İş Yat. Ort.3,21-1,5399,21
İşbir Holding2.699,90-1,81527,88
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,220,8396,77
İttifak Holding2,447,4992,15
İz Hayvancılık Tarım10,544,98302,83
İzmir Demir Çelik19,65-1,65139,93
İzmir Fırça6,80-3,55277,78
Jantsa Jant Sanayi205,70-0,34286,74
Kafein Yazılım17,62-1,0158,65
Kaplamin23,208,21318,02
Kardemir (A)4,762,3779,62
Kardemir (B)3,850,0045,83
Kardemir (D)4,380,4664,66
Karel Elektronik16,97-0,5316,79
Karsan Otomotiv3,020,3391,14
Karsu Tekstil6,13-1,7689,20
Kartonsan2.359,5010,00510,73
Katmerciler Ekipman3,444,88125,03
Kent Gıda324,5010,001297,41
Kerevitaş Gıda6,954,98113,19
Kervansaray Yat. Holding0,894,7161,82
Kiler GMYO2,53-0,78136,68
Klimasan Klima15,859,99-25,28
Koç Holding18,68-1,27-6,64
Konfrut Gıda16,859,99115,47
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,19-0,11

Konya Çimento807,104,02197,49
Kordsa Teknik Tekstil12,591,37-0,99
Koza Altın75,35-0,331,76
Koza Madencilik12,550,4825,12
Körfez GMYO6,840,59186,19
Kristal Kola2,370,0056,95
Kron Telekomünikasyon26,100,23105,19
Kuştur Kuşadası Turizm194,003,41726,41
Kuyumcukent Gayrimenkul2,332,19107,79
Kütahya Porselen41,408,72525,38
Lider Faktoring3,34-2,3482,02
Link Bilgisayar45,16-0,13151,05
Logo Yazılım99,000,7662,83
Lokman Hekim Sağlık11,480,70100,15
Lüks Kadife29,40-2,26240,28
Makina Takım2,821,4450,00
Marka Yatırım Holding8,159,99590,68
Marmaris Altınyunus89,154,5725,56
Marshall315,304,65563,23
Martı GMYO3,487,08244,55
Martı Otel3,689,85304,40
Mavi Giyim47,500,00-17,96
Mazhar Zorlu Holding18,000,0048,88
Mega Polietilen12,77-3,55906,74
Menderes Tekstil3,232,87146,56
Mensa0,31

-3,13
Merit Turizm74,250,00281,94
Merko Gıda12,190,001060,95
Metemtur Otelcilik11,765,00560,67
Metro Holding2,229,9060,87
Metro Petrol ve Tesisleri3,687,6087,76
Metro Yatırım Ortaklığı2,414,33-54,81
Migros Ticaret39,040,3161,19
Milpa5,672,90158,90
Mistral GMYO4,30-1,38129,14
MLP Sağlık19,105,2319,38
MMC San. ve Tic. Yat.5,851,74413,16
Mondi Tire Kutsan6,723,7062,32
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,08-3,36175,79
Net Holding3,250,6225,00
Netaş Telekom.20,180,5054,52
Niğbaş Niğde Beton60,254,06871,77
Nuh Çimento35,76-2,45225,54
Nurol GMYO6,56-1,8083,75
Odaş Elektrik3,480,29140,71
Olmuksan-IP7,30-0,41185,05
Orge Enerji Elektrik7,55-1,6952,22
Orma Orman Mahsulleri11,404,88313,04
Osmanlı Menkul23,34-4,89459,54
Ostim Endüstriyel Yat4,11-2,84144,64
Otokar198,90-1,2935,27
Oyak Çimento8,090,8747,15
Oyak Yat. Ort.6,300,16172,89
Oylum Sınai Yatırımlar5,162,9967,05
Özak GMYO4,26-2,7465,76
Özbal Çelik Boru7,415,26359,72
Özderici GMYO2,29-0,4345,86
Özerden Plastik10,496,07360,09
Panora GMYO6,481,4115,68
Papilon Savunma22,14-2,47187,29
Park Elek.Madencilik5,13-0,1968,20
Parsan19,85-1,5417,18
Pegasus56,402,83-34,72
Peker GMYO2,711,50199,66
Penguen Gıda5,296,65477,89
Pera GMYO2,752,61192,55
Pergamon Dış Ticaret16,881,69118,15
Petkim4,69-1,2623,10
Petrokent Turizm810,000,00532,32
Pınar Et ve Un23,22-0,09155,46
Pınar Su7,50-1,96223,28
Pınar Süt19,730,1556,47
Plastikkart11,825,0727,51
Polisan Holding3,960,5131,23
Politeknik Metal289,00-4,62279,90
Prizma Press Matbaacılık6,24-0,9545,12
QNB Finans Fin. Kir.127,600,31-1,16
QNB Finansbank68,60-0,0782,93
Ral Yatırım Holding4,89-1,6186,32
Ray Sigorta19,88-0,80481,29
Reysaş GMYO4,822,995,01
Reysaş Lojistik7,955,4481,51
Rhea Girişim3,122,30162,18
Rodrigo Tekstil11,994,26562,43
Royal Halı3,999,92191,24
RTA Laboratuvarları42,260,091721,55
Sabancı Holding10,53-1,5915,46
Safkar Ege Soğutmacılık7,209,92230,28
Sanel Mühendislik3,641,1124,06
Sanifoam Sünger14,500,35190,00
Sanko Pazarlama7,600,404,31
Saray Matbaacılık7,200,56456,94
Sarkuysan6,980,29119,67
Sasa Polyester17,210,53122,64
Say Yenilenebilir Enerji8,70-0,68288,39
Sekuro Plastik11,35-6,20111,75
Selçuk Ecza Deposu9,26-0,4355,24
Selçuk Gıda4,001,01271,15
Senkron Güvenlik3,934,8043,96
Serve Film Prodüksiyon17,00-2,86969,18
Servet GMYO49,264,81479,53
Seyitler Kimya15,369,95126,22
Silverline Endüstri4,280,0098,15
Sinpaş GMYO3,885,43234,48
Smartiks Yazılım7,67-1,03-21,81
Sodaş Sodyum Sanayii23,94-0,25522,43
Söktaş5,17-2,27204,03
Sönmez Filament32,200,88559,84
Sönmez Pamuklu15,940,13223,98
Sumaş Suni Tahta32,46-1,58230,79
Şeker Fin. Kir.4,30-0,69-10,04
Şekerbank1,520,6639,42
Şişe Cam6,80-0,1533,59
Şok Marketler11,822,529,85
T. Halk Bankası5,420,00-8,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası64,90-2,6348,85
T.S.K.B.2,26-1,7486,78
T.Tuborg17,81-0,7849,66
Taç Tarım Ürünleri10,350,00231,73
Tat Gıda11,241,7284,75
TAV Havalimanları17,944,06-33,96
Taze Kuru Gıda387,50-9,995252,21
Tek-Art Turizm1,804,0542,86
Tekfen Holding14,74-0,14-18,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,251,76120,24
Temapol Polimer Plastik10,071,1092,91
TGS Dış Ticaret9,300,2299,14
Tofaş Oto. Fab.27,582,9118,36
Torunlar GMYO3,610,0031,27
Trabzon Liman35,24-4,91236,46
Trabzonspor Sportif4,38-1,13103,72
Trend GMYO12,732,83478,64
TSKB GMYO3,63-1,89280,11
Tuğçelik7,280,5584,30
Tukaş10,741,03-13,04
Turcas Petrol4,80-0,2179,78
Turkcell16,06-0,8016,38
Tümosan Motor ve Traktör10,512,7463,96
Tüpraş89,000,34-29,81
Türk Hava Yolları11,782,43-18,53
Türk Prysmian Kablo12,981,33403,00
Türk Telekom7,75-3,257,41
Türk Traktör136,705,23158,36
Türker Proje Gayrimenkul85,252,96102,98
Türkiye Sigorta5,68-0,70160,81
Ufuk Yatırım11,883,30360,47
Ulaşlar Turizm Yat.3,721,36299,20
Ulusoy Elektrik50,70-1,4690,60
Ulusoy Un Sanayi11,700,43206,28
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,554,08110,14
Utopya Turizm23,80-1,16383,74
Uzertaş Boya29,20-9,991215,32
Ülker Bisküvi22,161,56-0,89
Vakıf Fin. Kir.3,870,0082,76
Vakıf GMYO3,68-0,81112,60
Vakıf Yat. Ort.7,800,00328,30
Vakıflar Bankası4,770,63-13,43
Vakko Tekstil6,529,9543,61
Vanet Gıda9,52-2,86565,73
Verusa Holding46,28-0,43149,48
Verusaturk Girisim8,740,8166,20
Vestel19,70-1,7956,10
Vestel Beyaz Eşya32,90-0,6055,94
Viking Kağıt6,35-2,16239,57
Yapı Kredi Koray GMYO4,441,1483,47
Yapı ve Kredi Bank.2,86-1,3815,32
Yaprak Süt ve Besi Çift.37,00-5,13491,43
Yataş11,225,0652,86
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,98-0,50147,20
Yeni Gimat GMYO12,88-0,397,59
Yeşil GMYO1,051,9464,06
Yeşil Yapı1,240,0087,88
Yeşil Yatırım Holding43,901,15290,92
Yibitaş İnşaat Malzeme18.800,00-5,53538,37
Yonga Mobilya31,163,18237,50
Yükselen Çelik7,010,43128,71
Yünsa13,982,3438,86
Zorlu Enerji2,732,2567,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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