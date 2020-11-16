Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.948,90
|-0,60
|38,99
|İş Bankası (C)
|6,85
|-1,15
|6,86
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,87
|1,57
|1,84
|İş Girişim
|15,15
|1,00
|298,68
|İş GMYO
|1,99
|0,00
|13,07
|İş Y. Men. Değ.
|12,77
|-1,84
|217,13
|İş Yat. Ort.
|3,21
|-1,53
|99,21
|İşbir Holding
|2.699,90
|-1,81
|527,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,22
|0,83
|96,77
|İttifak Holding
|2,44
|7,49
|92,15
|İz Hayvancılık Tarım
|10,54
|4,98
|302,83
|İzmir Demir Çelik
|19,65
|-1,65
|139,93
|İzmir Fırça
|6,80
|-3,55
|277,78
|Jantsa Jant Sanayi
|205,70
|-0,34
|286,74
|Kafein Yazılım
|17,62
|-1,01
|58,65
|Kaplamin
|23,20
|8,21
|318,02
|Kardemir (A)
|4,76
|2,37
|79,62
|Kardemir (B)
|3,85
|0,00
|45,83
|Kardemir (D)
|4,38
|0,46
|64,66
|Karel Elektronik
|16,97
|-0,53
|16,79
|Karsan Otomotiv
|3,02
|0,33
|91,14
|Karsu Tekstil
|6,13
|-1,76
|89,20
|Kartonsan
|2.359,50
|10,00
|510,73
|Katmerciler Ekipman
|3,44
|4,88
|125,03
|Kent Gıda
|324,50
|10,00
|1297,41
|Kerevitaş Gıda
|6,95
|4,98
|113,19
|Kervansaray Yat. Holding
|0,89
|4,71
|61,82
|Kiler GMYO
|2,53
|-0,78
|136,68
|Klimasan Klima
|15,85
|9,99
|-25,28
|Koç Holding
|18,68
|-1,27
|-6,64
|Konfrut Gıda
|16,85
|9,99
|115,47
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,19
|-0,11
|Konya Çimento
|807,10
|4,02
|197,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,59
|1,37
|-0,99
|Koza Altın
|75,35
|-0,33
|1,76
|Koza Madencilik
|12,55
|0,48
|25,12
|Körfez GMYO
|6,84
|0,59
|186,19
|Kristal Kola
|2,37
|0,00
|56,95
|Kron Telekomünikasyon
|26,10
|0,23
|105,19
|Kuştur Kuşadası Turizm
|194,00
|3,41
|726,41
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|2,19
|107,79
|Kütahya Porselen
|41,40
|8,72
|525,38
|Lider Faktoring
|3,34
|-2,34
|82,02
|Link Bilgisayar
|45,16
|-0,13
|151,05
|Logo Yazılım
|99,00
|0,76
|62,83
|Lokman Hekim Sağlık
|11,48
|0,70
|100,15
|Lüks Kadife
|29,40
|-2,26
|240,28
|Makina Takım
|2,82
|1,44
|50,00
|Marka Yatırım Holding
|8,15
|9,99
|590,68
|Marmaris Altınyunus
|89,15
|4,57
|25,56
|Marshall
|315,30
|4,65
|563,23
|Martı GMYO
|3,48
|7,08
|244,55
|Martı Otel
|3,68
|9,85
|304,40
|Mavi Giyim
|47,50
|0,00
|-17,96
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|0,00
|48,88
|Mega Polietilen
|12,77
|-3,55
|906,74
|Menderes Tekstil
|3,23
|2,87
|146,56
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|74,25
|0,00
|281,94
|Merko Gıda
|12,19
|0,00
|1060,95
|Metemtur Otelcilik
|11,76
|5,00
|560,67
|Metro Holding
|2,22
|9,90
|60,87
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,68
|7,60
|87,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,41
|4,33
|-54,81
|Migros Ticaret
|39,04
|0,31
|61,19
|Milpa
|5,67
|2,90
|158,90
|Mistral GMYO
|4,30
|-1,38
|129,14
|MLP Sağlık
|19,10
|5,23
|19,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,85
|1,74
|413,16
|Mondi Tire Kutsan
|6,72
|3,70
|62,32
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,08
|-3,36
|175,79
|Net Holding
|3,25
|0,62
|25,00
|Netaş Telekom.
|20,18
|0,50
|54,52
|Niğbaş Niğde Beton
|60,25
|4,06
|871,77
|Nuh Çimento
|35,76
|-2,45
|225,54
|Nurol GMYO
|6,56
|-1,80
|83,75
|Odaş Elektrik
|3,48
|0,29
|140,71
|Olmuksan-IP
|7,30
|-0,41
|185,05
|Orge Enerji Elektrik
|7,55
|-1,69
|52,22
|Orma Orman Mahsulleri
|11,40
|4,88
|313,04
|Osmanlı Menkul
|23,34
|-4,89
|459,54
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,11
|-2,84
|144,64
|Otokar
|198,90
|-1,29
|35,27
|Oyak Çimento
|8,09
|0,87
|47,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,30
|0,16
|172,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,16
|2,99
|67,05
|Özak GMYO
|4,26
|-2,74
|65,76
|Özbal Çelik Boru
|7,41
|5,26
|359,72
|Özderici GMYO
|2,29
|-0,43
|45,86
|Özerden Plastik
|10,49
|6,07
|360,09
|Panora GMYO
|6,48
|1,41
|15,68
|Papilon Savunma
|22,14
|-2,47
|187,29
|Park Elek.Madencilik
|5,13
|-0,19
|68,20
|Parsan
|19,85
|-1,54
|17,18
|Pegasus
|56,40
|2,83
|-34,72
|Peker GMYO
|2,71
|1,50
|199,66
|Penguen Gıda
|5,29
|6,65
|477,89
|Pera GMYO
|2,75
|2,61
|192,55
|Pergamon Dış Ticaret
|16,88
|1,69
|118,15
|Petkim
|4,69
|-1,26
|23,10
|Petrokent Turizm
|810,00
|0,00
|532,32
|Pınar Et ve Un
|23,22
|-0,09
|155,46
|Pınar Su
|7,50
|-1,96
|223,28
|Pınar Süt
|19,73
|0,15
|56,47
|Plastikkart
|11,82
|5,07
|27,51
|Polisan Holding
|3,96
|0,51
|31,23
|Politeknik Metal
|289,00
|-4,62
|279,90
|Prizma Press Matbaacılık
|6,24
|-0,95
|45,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,60
|0,31
|-1,16
|QNB Finansbank
|68,60
|-0,07
|82,93
|Ral Yatırım Holding
|4,89
|-1,61
|86,32
|Ray Sigorta
|19,88
|-0,80
|481,29
|Reysaş GMYO
|4,82
|2,99
|5,01
|Reysaş Lojistik
|7,95
|5,44
|81,51
|Rhea Girişim
|3,12
|2,30
|162,18
|Rodrigo Tekstil
|11,99
|4,26
|562,43
|Royal Halı
|3,99
|9,92
|191,24
|RTA Laboratuvarları
|42,26
|0,09
|1721,55
|Sabancı Holding
|10,53
|-1,59
|15,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,20
|9,92
|230,28
|Sanel Mühendislik
|3,64
|1,11
|24,06
|Sanifoam Sünger
|14,50
|0,35
|190,00
|Sanko Pazarlama
|7,60
|0,40
|4,31
|Saray Matbaacılık
|7,20
|0,56
|456,94
|Sarkuysan
|6,98
|0,29
|119,67
|Sasa Polyester
|17,21
|0,53
|122,64
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,70
|-0,68
|288,39
|Sekuro Plastik
|11,35
|-6,20
|111,75
|Selçuk Ecza Deposu
|9,26
|-0,43
|55,24
|Selçuk Gıda
|4,00
|1,01
|271,15
|Senkron Güvenlik
|3,93
|4,80
|43,96
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|-2,86
|969,18
|Servet GMYO
|49,26
|4,81
|479,53
|Seyitler Kimya
|15,36
|9,95
|126,22
|Silverline Endüstri
|4,28
|0,00
|98,15
|Sinpaş GMYO
|3,88
|5,43
|234,48
|Smartiks Yazılım
|7,67
|-1,03
|-21,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,94
|-0,25
|522,43
|Söktaş
|5,17
|-2,27
|204,03
|Sönmez Filament
|32,20
|0,88
|559,84
|Sönmez Pamuklu
|15,94
|0,13
|223,98
|Sumaş Suni Tahta
|32,46
|-1,58
|230,79
|Şeker Fin. Kir.
|4,30
|-0,69
|-10,04
|Şekerbank
|1,52
|0,66
|39,42
|Şişe Cam
|6,80
|-0,15
|33,59
|Şok Marketler
|11,82
|2,52
|9,85
|T. Halk Bankası
|5,42
|0,00
|-8,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|64,90
|-2,63
|48,85
|T.S.K.B.
|2,26
|-1,74
|86,78
|T.Tuborg
|17,81
|-0,78
|49,66
|Taç Tarım Ürünleri
|10,35
|0,00
|231,73
|Tat Gıda
|11,24
|1,72
|84,75
|TAV Havalimanları
|17,94
|4,06
|-33,96
|Taze Kuru Gıda
|387,50
|-9,99
|5252,21
|Tek-Art Turizm
|1,80
|4,05
|42,86
|Tekfen Holding
|14,74
|-0,14
|-18,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,25
|1,76
|120,24
|Temapol Polimer Plastik
|10,07
|1,10
|92,91
|TGS Dış Ticaret
|9,30
|0,22
|99,14
|Tofaş Oto. Fab.
|27,58
|2,91
|18,36
|Torunlar GMYO
|3,61
|0,00
|31,27
|Trabzon Liman
|35,24
|-4,91
|236,46
|Trabzonspor Sportif
|4,38
|-1,13
|103,72
|Trend GMYO
|12,73
|2,83
|478,64
|TSKB GMYO
|3,63
|-1,89
|280,11
|Tuğçelik
|7,28
|0,55
|84,30
|Tukaş
|10,74
|1,03
|-13,04
|Turcas Petrol
|4,80
|-0,21
|79,78
|Turkcell
|16,06
|-0,80
|16,38
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,51
|2,74
|63,96
|Tüpraş
|89,00
|0,34
|-29,81
|Türk Hava Yolları
|11,78
|2,43
|-18,53
|Türk Prysmian Kablo
|12,98
|1,33
|403,00
|Türk Telekom
|7,75
|-3,25
|7,41
|Türk Traktör
|136,70
|5,23
|158,36
|Türker Proje Gayrimenkul
|85,25
|2,96
|102,98
|Türkiye Sigorta
|5,68
|-0,70
|160,81
|Ufuk Yatırım
|11,88
|3,30
|360,47
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,72
|1,36
|299,20
|Ulusoy Elektrik
|50,70
|-1,46
|90,60
|Ulusoy Un Sanayi
|11,70
|0,43
|206,28
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,55
|4,08
|110,14
|Utopya Turizm
|23,80
|-1,16
|383,74
|Uzertaş Boya
|29,20
|-9,99
|1215,32
|Ülker Bisküvi
|22,16
|1,56
|-0,89
|Vakıf Fin. Kir.
|3,87
|0,00
|82,76
|Vakıf GMYO
|3,68
|-0,81
|112,60
|Vakıf Yat. Ort.
|7,80
|0,00
|328,30
|Vakıflar Bankası
|4,77
|0,63
|-13,43
|Vakko Tekstil
|6,52
|9,95
|43,61
|Vanet Gıda
|9,52
|-2,86
|565,73
|Verusa Holding
|46,28
|-0,43
|149,48
|Verusaturk Girisim
|8,74
|0,81
|66,20
|Vestel
|19,70
|-1,79
|56,10
|Vestel Beyaz Eşya
|32,90
|-0,60
|55,94
|Viking Kağıt
|6,35
|-2,16
|239,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,44
|1,14
|83,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,86
|-1,38
|15,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,00
|-5,13
|491,43
|Yataş
|11,22
|5,06
|52,86
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,98
|-0,50
|147,20
|Yeni Gimat GMYO
|12,88
|-0,39
|7,59
|Yeşil GMYO
|1,05
|1,94
|64,06
|Yeşil Yapı
|1,24
|0,00
|87,88
|Yeşil Yatırım Holding
|43,90
|1,15
|290,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|18.800,00
|-5,53
|538,37
|Yonga Mobilya
|31,16
|3,18
|237,50
|Yükselen Çelik
|7,01
|0,43
|128,71
|Yünsa
|13,98
|2,34
|38,86
|Zorlu Enerji
|2,73
|2,25
|67,48
(Son)
- Kaynak: AA
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