Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.601,20
|-3,21
|34,53
|İş Bankası (C)
|6,55
|-4,38
|2,18
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,70
|-4,39
|-2,63
|İş Girişim
|15,20
|0,33
|300,00
|İş GMYO
|1,94
|-2,51
|10,23
|İş Y. Men. Değ.
|12,14
|-4,93
|201,48
|İş Yat. Ort.
|3,10
|-3,43
|92,39
|İşbir Holding
|2.600,00
|-3,70
|504,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,15
|-5,74
|85,48
|İttifak Holding
|2,27
|-6,97
|78,76
|İz Hayvancılık Tarım
|10,55
|0,09
|303,21
|İzmir Demir Çelik
|18,98
|-3,41
|131,75
|İzmir Fırça
|6,70
|-1,47
|272,22
|Jantsa Jant Sanayi
|194,90
|-5,25
|266,44
|Kafein Yazılım
|16,95
|-3,80
|52,62
|Kaplamin
|23,50
|1,29
|323,42
|Kardemir (A)
|4,60
|-3,36
|73,58
|Kardemir (B)
|3,68
|-4,42
|39,39
|Kardemir (D)
|4,18
|-4,57
|57,14
|Karel Elektronik
|17,03
|0,35
|17,21
|Karsan Otomotiv
|2,94
|-2,65
|86,08
|Karsu Tekstil
|6,51
|6,20
|100,93
|Kartonsan
|2.440,00
|3,41
|531,57
|Katmerciler Ekipman
|3,25
|-5,52
|112,60
|Kent Gıda
|354,50
|9,24
|1426,60
|Kerevitaş Gıda
|7,64
|9,93
|134,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,82
|-7,87
|49,09
|Kiler GMYO
|2,43
|-3,95
|127,32
|Klimasan Klima
|16,23
|2,40
|-23,49
|Koç Holding
|17,72
|-5,14
|-11,44
|Konfrut Gıda
|18,53
|9,97
|136,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,70
|-2,69
|Konya Çimento
|777,60
|-3,66
|186,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,35
|-1,91
|-2,88
|Koza Altın
|75,05
|-0,40
|1,35
|Koza Madencilik
|12,42
|-1,04
|23,83
|Körfez GMYO
|6,68
|-2,34
|179,50
|Kristal Kola
|2,36
|-0,42
|56,29
|Kron Telekomünikasyon
|26,10
|0,00
|105,19
|Kuştur Kuşadası Turizm
|174,60
|-10,00
|643,77
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,29
|-1,72
|104,23
|Kütahya Porselen
|39,96
|-3,48
|503,63
|Lider Faktoring
|3,27
|-2,10
|78,20
|Link Bilgisayar
|43,02
|-4,74
|139,15
|Logo Yazılım
|98,75
|-0,25
|62,42
|Lokman Hekim Sağlık
|11,82
|2,96
|106,08
|Lüks Kadife
|28,34
|-3,61
|228,01
|Makina Takım
|2,71
|-3,90
|44,15
|Marka Yatırım Holding
|8,96
|9,94
|659,32
|Marmaris Altınyunus
|87,30
|-2,08
|22,96
|Marshall
|300,00
|-4,85
|531,05
|Martı GMYO
|3,14
|-9,77
|210,89
|Martı Otel
|3,32
|-9,78
|264,84
|Mavi Giyim
|44,66
|-5,98
|-22,87
|Mazhar Zorlu Holding
|17,78
|-1,22
|47,06
|Mega Polietilen
|12,64
|-1,02
|896,49
|Menderes Tekstil
|3,12
|-3,41
|138,17
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|70,00
|-5,72
|260,08
|Merko Gıda
|12,43
|1,97
|1083,81
|Metemtur Otelcilik
|11,50
|-2,21
|546,07
|Metro Holding
|2,16
|-2,70
|56,52
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,44
|-6,52
|75,51
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|-4,15
|-56,68
|Migros Ticaret
|40,28
|3,18
|66,31
|Milpa
|5,11
|-9,88
|133,33
|Mistral GMYO
|4,23
|-1,63
|125,41
|MLP Sağlık
|19,50
|2,09
|21,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|-0,85
|408,77
|Mondi Tire Kutsan
|6,46
|-3,87
|56,04
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,70
|-3,93
|164,94
|Net Holding
|3,13
|-3,69
|20,38
|Netaş Telekom.
|19,18
|-4,96
|46,86
|Niğbaş Niğde Beton
|60,00
|-0,41
|867,74
|Nuh Çimento
|34,40
|-3,80
|213,16
|Nurol GMYO
|6,44
|-1,83
|80,39
|Odaş Elektrik
|3,35
|-3,74
|131,72
|Olmuksan-IP
|6,91
|-5,34
|169,82
|Orge Enerji Elektrik
|7,26
|-3,84
|46,37
|Orma Orman Mahsulleri
|11,25
|-1,32
|307,61
|Osmanlı Menkul
|21,14
|-9,43
|406,80
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,94
|-4,14
|134,52
|Otokar
|192,60
|-3,17
|30,98
|Oyak Çimento
|7,90
|-2,35
|43,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,18
|-1,90
|167,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,67
|9,88
|83,57
|Özak GMYO
|4,09
|-3,99
|59,14
|Özbal Çelik Boru
|7,26
|-2,02
|350,41
|Özderici GMYO
|2,18
|-4,80
|38,85
|Özerden Plastik
|9,45
|-9,91
|314,47
|Panora GMYO
|6,34
|-2,16
|13,18
|Papilon Savunma
|20,94
|-5,42
|171,72
|Park Elek.Madencilik
|4,95
|-3,51
|62,30
|Parsan
|19,20
|-3,27
|13,34
|Pegasus
|53,05
|-5,94
|-38,60
|Peker GMYO
|2,61
|-3,69
|188,60
|Penguen Gıda
|5,81
|9,83
|534,70
|Pera GMYO
|2,58
|-6,18
|174,47
|Pergamon Dış Ticaret
|16,09
|-4,68
|107,94
|Petkim
|4,50
|-4,05
|18,11
|Petrokent Turizm
|729,00
|-10,00
|469,09
|Pınar Et ve Un
|24,70
|6,37
|171,74
|Pınar Su
|7,91
|5,47
|240,95
|Pınar Süt
|21,54
|9,17
|70,82
|Plastikkart
|11,35
|-3,98
|22,44
|Polisan Holding
|3,79
|-4,29
|25,60
|Politeknik Metal
|299,50
|3,63
|293,71
|Prizma Press Matbaacılık
|6,00
|-3,85
|39,53
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,00
|-2,04
|-3,18
|QNB Finansbank
|67,60
|-1,46
|80,27
|Ral Yatırım Holding
|4,85
|-0,82
|84,80
|Ray Sigorta
|19,40
|-2,41
|467,25
|Reysaş GMYO
|4,65
|-3,53
|1,31
|Reysaş Lojistik
|7,67
|-3,52
|75,11
|Rhea Girişim
|2,99
|-4,17
|151,26
|Rodrigo Tekstil
|10,80
|-9,92
|496,69
|Royal Halı
|3,80
|-4,76
|177,37
|RTA Laboratuvarları
|46,48
|9,99
|1903,45
|Sabancı Holding
|10,13
|-3,80
|11,08
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,92
|10,00
|263,30
|Sanel Mühendislik
|3,56
|-2,20
|21,34
|Sanifoam Sünger
|14,14
|-2,48
|182,80
|Sanko Pazarlama
|7,44
|-2,11
|2,11
|Saray Matbaacılık
|7,15
|-0,69
|453,07
|Sarkuysan
|6,94
|-0,57
|118,41
|Sasa Polyester
|16,97
|-1,39
|119,53
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,27
|-4,94
|269,20
|Sekuro Plastik
|11,28
|-0,62
|110,45
|Selçuk Ecza Deposu
|9,49
|2,48
|59,10
|Selçuk Gıda
|4,10
|2,50
|280,43
|Senkron Güvenlik
|4,02
|2,29
|47,25
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|-5,88
|906,29
|Servet GMYO
|49,26
|0,00
|479,53
|Seyitler Kimya
|15,75
|2,54
|131,96
|Silverline Endüstri
|4,21
|-1,64
|94,91
|Sinpaş GMYO
|4,02
|3,61
|246,55
|Smartiks Yazılım
|7,48
|-2,48
|-23,75
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,90
|-4,34
|495,39
|Söktaş
|4,96
|-4,06
|191,68
|Sönmez Filament
|32,62
|1,30
|568,44
|Sönmez Pamuklu
|15,89
|-0,31
|222,97
|Sumaş Suni Tahta
|31,00
|-4,50
|215,91
|Şeker Fin. Kir.
|4,24
|-1,40
|-11,30
|Şekerbank
|1,46
|-3,95
|33,91
|Şişe Cam
|6,56
|-3,53
|28,87
|Şok Marketler
|12,49
|5,67
|16,08
|T. Halk Bankası
|5,19
|-4,24
|-12,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|63,05
|-2,85
|44,61
|T.S.K.B.
|2,12
|-6,19
|75,21
|T.Tuborg
|17,57
|-1,35
|47,65
|Taç Tarım Ürünleri
|9,99
|-3,48
|220,19
|Tat Gıda
|11,72
|4,27
|92,64
|TAV Havalimanları
|17,27
|-3,73
|-36,42
|Taze Kuru Gıda
|348,80
|-9,99
|4717,68
|Tek-Art Turizm
|1,71
|-5,00
|35,71
|Tekfen Holding
|14,35
|-2,65
|-20,68
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,84
|-4,43
|110,48
|Temapol Polimer Plastik
|9,90
|-1,69
|89,66
|TGS Dış Ticaret
|9,17
|-1,40
|96,36
|Tofaş Oto. Fab.
|26,86
|-2,61
|15,27
|Torunlar GMYO
|3,49
|-3,32
|26,91
|Trabzon Liman
|32,06
|-9,02
|206,10
|Trabzonspor Sportif
|4,29
|-2,05
|99,53
|Trend GMYO
|12,54
|-1,49
|470,00
|TSKB GMYO
|3,53
|-2,75
|269,64
|Tuğçelik
|7,45
|2,34
|88,61
|Tukaş
|11,40
|6,15
|-7,69
|Turcas Petrol
|4,54
|-5,42
|70,04
|Turkcell
|15,61
|-2,80
|13,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,34
|-1,62
|61,31
|Tüpraş
|85,65
|-3,76
|-32,45
|Türk Hava Yolları
|11,47
|-2,63
|-20,68
|Türk Prysmian Kablo
|12,42
|-4,31
|381,30
|Türk Telekom
|7,49
|-3,35
|3,80
|Türk Traktör
|137,60
|0,66
|160,06
|Türker Proje Gayrimenkul
|81,85
|-3,99
|94,88
|Türkiye Sigorta
|5,51
|-2,99
|153,01
|Ufuk Yatırım
|11,63
|-2,10
|350,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,59
|-3,49
|285,25
|Ulusoy Elektrik
|51,00
|0,59
|91,73
|Ulusoy Un Sanayi
|12,76
|9,06
|234,03
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,47
|-3,14
|103,55
|Utopya Turizm
|22,80
|-4,20
|363,41
|Uzertaş Boya
|31,04
|6,30
|1298,20
|Ülker Bisküvi
|21,86
|-1,35
|-2,24
|Vakıf Fin. Kir.
|3,69
|-4,65
|74,26
|Vakıf GMYO
|3,58
|-2,72
|106,82
|Vakıf Yat. Ort.
|7,60
|-2,56
|317,32
|Vakıflar Bankası
|4,50
|-5,66
|-18,33
|Vakko Tekstil
|7,17
|9,97
|57,93
|Vanet Gıda
|9,50
|-0,21
|564,34
|Verusa Holding
|44,50
|-3,85
|139,88
|Verusaturk Girisim
|8,80
|0,69
|67,34
|Vestel
|19,34
|-1,83
|53,25
|Vestel Beyaz Eşya
|32,10
|-2,43
|52,14
|Viking Kağıt
|6,25
|-1,57
|234,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,37
|-1,58
|80,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,67
|-6,64
|7,66
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,50
|1,35
|499,42
|Yataş
|10,64
|-5,17
|44,96
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,87
|-2,76
|140,37
|Yeni Gimat GMYO
|12,88
|0,00
|7,59
|Yeşil GMYO
|1,02
|-2,86
|59,38
|Yeşil Yapı
|1,20
|-3,23
|81,82
|Yeşil Yatırım Holding
|48,28
|9,98
|329,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|19.000,00
|1,06
|545,16
|Yonga Mobilya
|32,42
|4,04
|251,15
|Yükselen Çelik
|6,82
|-2,71
|122,51
|Yünsa
|13,50
|-3,43
|34,09
|Zorlu Enerji
|2,65
|-2,93
|62,58
(Son)
- Kaynak: AA
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