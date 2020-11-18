Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 40.601,20 34,53 İş Bankası (C) 6,84 4,43 6,71 İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57 İş Fin.Kir. 3,75 1,35 -1,32 İş Girişim 15,74 3,55 314,21 İş GMYO 1,99 2,58 13,07 İş Y. Men. Değ. 12,40 2,14 207,94 İş Yat. Ort. 3,23 4,19 100,46 İşbir Holding 2.840,00 9,23 560,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,19 3,48 91,94 İttifak Holding 2,28 0,44 79,55 İz Hayvancılık Tarım 11,60 9,95 343,34 İzmir Demir Çelik 18,95 -0,16 131,38 İzmir Fırça 6,51 -2,84 261,67 Jantsa Jant Sanayi 201,00 3,13 277,91 Kafein Yazılım 17,11 0,94 54,06 Kaplamin 25,74 9,53 363,78 Kardemir (A) 4,82 4,78 81,89 Kardemir (B) 3,95 7,34 49,62 Kardemir (D) 4,59 9,81 72,56 Karel Elektronik 17,13 0,59 17,89 Karsan Otomotiv 2,96 0,68 87,34 Karsu Tekstil 7,12 9,37 119,75 Kartonsan 2.485,90 1,88 543,45 Katmerciler Ekipman 3,26 0,31 113,26 Kent Gıda 389,90 9,99 1579,05 Kerevitaş Gıda 7,22 -5,50 121,47 Kervansaray Yat. Holding 0,82 0,00 49,09 Kiler GMYO 2,43 0,00 127,32 Klimasan Klima 15,50 -4,50 -26,93 Koç Holding 18,20 2,71 -9,04 Konfrut Gıda 16,83 -9,17 115,22 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,06 -3,62 Konya Çimento 810,30 4,21 198,67 Kordsa Teknik Tekstil 12,43 0,65 -2,25 Koza Altın 74,85 -0,27 1,08 Koza Madencilik 12,48 0,48 24,43 Körfez GMYO 6,64 -0,60 177,82 Kristal Kola 2,34 -0,85 54,97 Kron Telekomünikasyon 26,18 0,31 105,82 Kuştur Kuşadası Turizm 175,00 0,23 645,47 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 4,80 114,04 Kütahya Porselen 40,00 0,10 504,23 Lider Faktoring 3,32 1,53 80,93 Link Bilgisayar 47,32 10,00 163,05 Logo Yazılım 98,95 0,20 62,75 Lokman Hekim Sağlık 11,30 -4,40 97,02 Lüks Kadife 28,60 0,92 231,02 Makina Takım 2,73 0,74 45,21 Marka Yatırım Holding 9,85 9,93 734,75 Marmaris Altınyunus 87,95 0,74 23,87 Marshall 297,90 -0,70 526,63 Martı GMYO 3,32 5,73 228,71 Martı Otel 2,99 -9,94 228,57 Mavi Giyim 45,36 1,57 -21,66 Mazhar Zorlu Holding 18,41 3,54 52,27 Mega Polietilen 11,88 -6,01 836,57 Menderes Tekstil 3,18 1,92 142,75 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 70,00 0,00 260,08 Merko Gıda 11,80 -5,07 1023,81 Metemtur Otelcilik 11,80 2,61 562,92 Metro Holding 2,17 0,46 57,25 Metro Petrol ve Tesisleri 3,21 -6,69 63,78 Metro Yatırım Ortaklığı 2,32 0,43 -56,50 Migros Ticaret 39,76 -1,29 64,16 Milpa 4,94 -3,33 125,57 Mistral GMYO 4,28 1,18 128,07 MLP Sağlık 19,09 -2,10 19,31 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 -1,72 400,00 Mondi Tire Kutsan 6,55 1,39 58,21 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.112,20 3,63 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,44 2,20 170,75 Net Holding 3,16 0,96 21,54 Netaş Telekom. 19,90 3,75 52,37 Niğbaş Niğde Beton 63,20 5,33 919,35 Nuh Çimento 35,26 2,50 220,99 Nurol GMYO 6,51 1,09 82,35 Odaş Elektrik 3,34 -0,30 131,03 Olmuksan-IP 6,75 -2,32 163,57 Orge Enerji Elektrik 7,27 0,14 46,57 Orma Orman Mahsulleri 11,25 0,00 307,61 Osmanlı Menkul 21,68 2,55 419,74 Ostim Endüstriyel Yat 3,98 1,02 136,90 Otokar 198,80 3,22 35,20 Oyak Çimento 7,94 0,51 44,43 Oyak Yat. Ort. 6,21 0,49 168,99 Oylum Sınai Yatırımlar 5,33 -6,00 72,56 Özak GMYO 4,13 0,98 60,70 Özbal Çelik Boru 7,33 0,96 354,75 Özderici GMYO 2,19 0,46 39,49 Özerden Plastik 8,71 -7,83 282,02 Panora GMYO 6,41 1,10 14,43 Papilon Savunma 22,02 5,16 185,74 Park Elek.Madencilik 5,01 1,21 64,26 Parsan 19,67 2,45 16,12 Pegasus 54,80 3,30 -36,57 Peker GMYO 2,62 0,38 189,71 Penguen Gıda 5,64 -2,93 516,13 Pera GMYO 2,61 1,16 177,66 Pergamon Dış Ticaret 16,25 0,99 110,01 Petkim 4,70 4,44 23,36 Petrokent Turizm 700,00 -3,98 446,45 Pınar Et ve Un 23,68 -4,13 160,52 Pınar Su 7,60 -3,92 227,59 Pınar Süt 20,68 -3,99 64,00 Plastikkart 11,44 0,79 23,41 Polisan Holding 3,84 1,32 27,25 Politeknik Metal 299,50 0,00 293,71 Prizma Press Matbaacılık 5,91 -1,50 37,44 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.220,80 0,14 10,20 QNB Finans Fin. Kir. 123,50 -1,20 -4,34 QNB Finansbank 68,15 0,81 81,73 Ral Yatırım Holding 4,82 -0,62 83,66 Ray Sigorta 20,60 6,19 502,34 Reysaş GMYO 4,77 2,58 3,92 Reysaş Lojistik 8,19 6,78 86,99 Rhea Girişim 3,22 7,69 170,59 Rodrigo Tekstil 11,08 2,59 512,15 Royal Halı 3,93 3,42 186,86 RTA Laboratuvarları 44,06 -5,21 1799,14 Sabancı Holding 10,50 3,65 15,14 Safkar Ege Soğutmacılık 8,71 9,97 299,54 Sanel Mühendislik 3,59 0,84 22,36 Sanifoam Sünger 14,60 3,25 192,00 Sanko Pazarlama 7,53 1,21 3,35 Saray Matbaacılık 7,30 2,10 464,68 Sarkuysan 6,97 0,43 119,36 Sasa Polyester 17,13 0,94 121,60 Say Yenilenebilir Enerji 8,67 4,84 287,05 Sekuro Plastik 11,05 -2,04 106,16 Selçuk Ecza Deposu 9,36 -1,37 56,92 Selçuk Gıda 4,10 0,00 280,43 Senkron Güvenlik 3,99 -0,75 46,15 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -3,13 874,84 Servet GMYO 49,94 1,38 487,53 Seyitler Kimya 16,70 6,03 145,95 Silverline Endüstri 4,25 0,95 96,76 Sinpaş GMYO 3,92 -2,49 237,93 Smartiks Yazılım 7,65 2,27 -22,02 Sodaş Sodyum Sanayii 23,44 2,36 509,43 Söktaş 4,95 -0,20 191,09 Sönmez Filament 33,04 1,29 577,05 Sönmez Pamuklu 16,01 0,76 225,41 Sumaş Suni Tahta 32,00 3,23 226,10 Şeker Fin. Kir. 4,23 -0,24 -11,51 Şekerbank 1,52 4,11 39,42 Şişe Cam 6,68 1,83 31,23 Şok Marketler 12,11 -3,04 12,55 T. Halk Bankası 5,35 3,08 -9,48 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 63,50 0,71 45,64 T.S.K.B. 2,15 1,42 77,69 T.Tuborg 17,79 1,25 49,50 Taç Tarım Ürünleri 10,00 0,10 220,51 Tat Gıda 11,29 -3,67 85,58 TAV Havalimanları 17,78 2,95 -34,55 Taze Kuru Gıda 314,00 -9,98 4237,02 Tek-Art Turizm 1,75 2,34 38,89 Tekfen Holding 14,53 1,25 -19,68 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,13 3,28 117,38 Temapol Polimer Plastik 10,15 2,53 94,44 TGS Dış Ticaret 9,22 0,55 97,43 Tofaş Oto. Fab. 27,12 0,97 16,38 Torunlar GMYO 3,57 2,29 29,82 Trabzon Liman 32,86 2,50 213,73 Trabzonspor Sportif 4,30 0,23 100,00 Trend GMYO 12,57 0,24 471,36 TSKB GMYO 3,52 -0,28 268,59 Tuğçelik 7,63 2,42 93,16 Tukaş 10,93 -4,12 -11,50 Turcas Petrol 4,69 3,30 75,66 Turkcell 15,88 1,73 15,07 Tümosan Motor ve Traktör 10,80 4,45 68,49 Tüpraş 88,35 3,15 -30,32 Türk Hava Yolları 11,70 2,01 -19,09 Türk Prysmian Kablo 12,49 0,56 384,01 Türk Telekom 7,50 0,13 3,94 Türk Traktör 139,50 1,38 163,65 Türker Proje Gayrimenkul 81,15 -0,86 93,21 Türkiye Sigorta 5,63 2,18 158,52 Ufuk Yatırım 11,80 1,46 357,36 Ulaşlar Turizm Yat. 3,59 0,00 285,25 Ulusoy Elektrik 50,40 -1,18 89,47 Ulusoy Un Sanayi 12,10 -5,17 216,75 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,52 2,02 107,67 Utopya Turizm 23,32 2,28 373,98 Uzertaş Boya 27,94 -9,99 1158,56 Ülker Bisküvi 22,00 0,64 -1,61 Vakıf Fin. Kir. 3,75 1,63 77,10 Vakıf GMYO 3,67 2,51 112,02 Vakıf Yat. Ort. 7,75 1,97 325,56 Vakıflar Bankası 4,76 5,78 -13,61 Vakko Tekstil 6,46 -9,90 42,29 Vanet Gıda 9,19 -3,26 542,66 Verusa Holding 45,14 1,44 143,33 Verusaturk Girisim 8,82 0,23 67,72 Vestel 19,46 0,62 54,20 Vestel Beyaz Eşya 32,18 0,25 52,52 Viking Kağıt 6,24 -0,16 233,69 Yapı Kredi Koray GMYO 4,72 8,01 95,04 Yapı ve Kredi Bank. 2,93 9,74 18,15 Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,00 -1,33 491,43 Yataş 10,52 -1,13 43,32 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,90 0,78 142,24 Yeni Gimat GMYO 12,82 -0,47 7,09 Yeşil GMYO 1,12 9,80 75,00 Yeşil Yapı 1,32 10,00 100,00 Yeşil Yatırım Holding 53,10 9,98 372,84 Yibitaş İnşaat Malzeme 19.000,00 0,00 545,16 Yonga Mobilya 32,32 -0,31 250,06 Yükselen Çelik 7,09 3,96 131,32 Yünsa 13,60 0,74 35,08 Zorlu Enerji 2,70 1,89 65,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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