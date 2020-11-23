Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

23.11.2020 18:51
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)40.749,90-1,8135,02
İş Bankası (C)6,49-4,841,25
İş Bankası (Kur.)364.500,90

73,57
İş Fin.Kir.3,81-0,780,26
İş Girişim16,260,43327,89
İş GMYO2,084,0018,18
İş Y. Men. Değ.12,78-2,29217,38
İş Yat. Ort.3,19-0,9397,97
İşbir Holding3.250,003,67655,81
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,16-1,6987,10
İttifak Holding2,26-0,4473,33
İz Hayvancılık Tarım15,439,98489,72
İzmir Demir Çelik19,702,60140,54
İzmir Fırça6,35-3,79252,78
Jantsa Jant Sanayi220,904,84315,32
Kafein Yazılım17,60-1,1858,47
Kaplamin25,66-9,96362,34
Kardemir (A)4,820,8481,89
Kardemir (B)4,255,7260,98
Kardemir (D)4,820,2181,20
Karel Elektronik17,15-0,8718,03
Karsan Otomotiv2,97-0,3487,97
Karsu Tekstil6,960,72114,81
Kartonsan2.965,408,84667,56
Katmerciler Ekipman3,26-1,21113,26
Kent Gıda518,009,842130,69
Kerevitaş Gıda7,00-2,10114,72
Kervansaray Yat. Holding0,978,9976,36
Kiler GMYO2,537,20136,68
Klimasan Klima20,629,97-2,80
Koç Holding19,12-1,95-4,44
Konfrut Gıda15,94-3,04103,84
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,40-2,25

Konya Çimento1.078,4010,00297,49
Kordsa Teknik Tekstil13,807,988,53
Koza Altın78,65-1,386,21
Koza Madencilik13,800,8037,59
Körfez GMYO6,801,49184,52
Kristal Kola2,589,3270,86
Kron Telekomünikasyon25,92-0,61103,77
Kuştur Kuşadası Turizm165,00-7,20602,87
Kuyumcukent Gayrimenkul2,350,86109,58
Kütahya Porselen39,18-2,15491,84
Lider Faktoring3,19-3,3373,84
Link Bilgisayar48,02-3,03166,95
Logo Yazılım99,150,3063,08
Lokman Hekim Sağlık11,16-0,6294,58
Lüks Kadife28,40-0,91228,70
Makina Takım2,84-1,3951,06
Marka Yatırım Holding7,20-9,89510,17
Marmaris Altınyunus91,003,0628,17
Marshall376,504,50691,96
Martı GMYO3,351,21231,68
Martı Otel2,53-2,69178,02
Mavi Giyim47,282,07-18,34
Mazhar Zorlu Holding17,99-0,0648,80
Mega Polietilen11,030,27769,56
Menderes Tekstil3,22-2,13145,80
Mensa0,31

-3,13
Merit Turizm72,202,41271,40
Merko Gıda13,2010,001157,14
Metemtur Otelcilik12,151,25582,58
Metro Holding2,190,9258,70
Metro Petrol ve Tesisleri3,22-1,2364,29
Metro Yatırım Ortaklığı2,589,79-51,62
Migros Ticaret40,24-1,0866,14
Milpa5,04-2,14130,14
Mistral GMYO4,36-1,13132,34
MLP Sağlık19,02-0,8318,87
MMC San. ve Tic. Yat.6,606,97478,95
Mondi Tire Kutsan6,53-1,2157,73
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,72-1,81165,09
Net Holding3,230,0024,23
Netaş Telekom.20,16-1,1854,36
Niğbaş Niğde Beton71,007,581045,16
Nuh Çimento36,58-1,56233,00
Nurol GMYO6,960,5894,96
Odaş Elektrik3,530,00144,17
Olmuksan-IP7,869,93206,92
Orge Enerji Elektrik7,23-0,9645,77
Orma Orman Mahsulleri13,815,10400,36
Osmanlı Menkul21,00-2,14403,44
Ostim Endüstriyel Yat4,330,70157,74
Otokar215,105,3946,29
Oyak Çimento8,00-0,7445,52
Oyak Yat. Ort.6,47-0,46180,25
Oylum Sınai Yatırımlar5,23-1,8869,32
Özak GMYO4,332,1268,48
Özbal Çelik Boru7,10-0,70340,48
Özderici GMYO2,330,0048,41
Özerden Plastik8,78-5,49285,09
Panora GMYO7,279,9829,78
Papilon Savunma22,34-3,87189,89
Park Elek.Madencilik5,13-1,5468,20
Parsan20,883,4723,26
Pegasus55,750,09-35,47
Peker GMYO2,44-2,40169,80
Penguen Gıda5,49-3,00499,74
Pera GMYO2,622,34178,72
Pergamon Dış Ticaret16,13-0,43108,46
Petkim3,92-2,9723,46
Petrokent Turizm919,908,61618,11
Pınar Et ve Un23,50-0,25158,54
Pınar Su7,701,05231,90
Pınar Süt20,22-0,6960,35
Plastikkart11,46-1,1223,62
Polisan Holding3,910,2629,57
Politeknik Metal352,0010,00362,72
Prizma Press Matbaacılık5,85-2,6636,05
QNB Finans Fin. Kir.129,901,480,62
QNB Finansbank69,251,0284,67
Ral Yatırım Holding4,91-0,8187,09
Ray Sigorta25,629,77649,12
Reysaş GMYO4,891,666,54
Reysaş Lojistik9,005,26105,48
Rhea Girişim3,355,02181,51
Rodrigo Tekstil11,649,92543,09
Royal Halı4,102,76199,27
RTA Laboratuvarları47,929,961965,52
Sabancı Holding10,49-2,9615,03
Safkar Ege Soğutmacılık11,589,97431,19
Sanel Mühendislik3,55-1,3920,99
Sanifoam Sünger16,990,71239,80
Sanko Pazarlama7,39-1,341,43
Saray Matbaacılık7,702,53495,62
Sarkuysan7,000,43120,30
Sasa Polyester17,290,58123,67
Say Yenilenebilir Enerji8,35-1,76272,77
Sekuro Plastik12,10-5,47125,75
Selçuk Ecza Deposu9,510,3259,44
Selçuk Gıda4,00-2,20271,15
Senkron Güvenlik4,579,8667,40
Serve Film Prodüksiyon17,455,76997,48
Servet GMYO57,00-3,39570,59
Seyitler Kimya16,42-3,41141,83
Silverline Endüstri4,25-0,9396,76
Sinpaş GMYO3,89-2,99235,34
Smartiks Yazılım7,57-0,79-22,83
Sodaş Sodyum Sanayii24,402,01534,39
Söktaş5,17-3,54204,03
Sönmez Filament35,181,74620,90
Sönmez Pamuklu16,080,56226,83
Sumaş Suni Tahta38,7210,00294,58
Şeker Fin. Kir.4,23-0,70-11,51
Şekerbank1,48-1,9935,75
Şişe Cam7,080,8539,09
Şok Marketler11,89-1,5710,50
T. Halk Bankası5,33-1,66-9,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası65,853,8651,03
T.S.K.B.2,387,2196,69
T.Tuborg17,65-0,7348,32
Taç Tarım Ürünleri13,249,97324,36
Tat Gıda11,07-0,9881,96
TAV Havalimanları18,751,68-30,98
Taze Kuru Gıda289,40-6,893897,24
Tek-Art Turizm1,770,0040,48
Tekfen Holding15,151,61-16,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,331,52122,14
Temapol Polimer Plastik10,330,2997,89
TGS Dış Ticaret9,17-0,2296,36
Tofaş Oto. Fab.29,300,2725,74
Torunlar GMYO3,713,0634,91
Trabzon Liman32,841,36213,54
Trabzonspor Sportif4,38-3,10103,72
Trend GMYO11,93-9,96442,27
TSKB GMYO3,734,78290,58
Tuğçelik7,43-1,0788,10
Tukaş10,75-1,10-12,96
Turcas Petrol5,001,0187,27
Turkcell15,85-1,5514,86
Tümosan Motor ve Traktör11,420,5378,16
Tüpraş87,85-1,40-30,72
Türk Hava Yolları11,74-1,18-18,81
Türk Prysmian Kablo14,006,95442,53
Türk Telekom7,83-3,338,52
Türk Traktör144,10-0,14172,35
Türker Proje Gayrimenkul89,307,40112,62
Türkiye Sigorta5,90-1,99170,92
Ufuk Yatırım11,15-6,22332,17
Ulaşlar Turizm Yat.3,79-0,79306,71
Ulusoy Elektrik49,26-0,6185,19
Ulusoy Un Sanayi11,88-0,42210,99
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,43-3,57100,25
Utopya Turizm23,762,41382,93
Uzertaş Boya27,00-6,831116,22
Ülker Bisküvi23,082,583,22
Vakıf Fin. Kir.3,93-2,4885,60
Vakıf GMYO4,003,90131,08
Vakıf Yat. Ort.7,910,51334,34
Vakıflar Bankası4,66-4,12-15,43
Vakko Tekstil6,13-2,8535,02
Vanet Gıda8,94-1,65525,17
Verusa Holding44,74-2,27141,18
Verusaturk Girisim9,501,8280,65
Vestel19,96-0,2058,16
Vestel Beyaz Eşya35,344,1267,50
Viking Kağıt6,341,77239,04
Yapı Kredi Koray GMYO4,70-2,0894,21
Yapı ve Kredi Bank.2,94-4,8518,55
Yaprak Süt ve Besi Çift.41,007,89555,36
Yataş11,361,5254,77
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,940,77144,72
Yeni Gimat GMYO12,48-1,814,25
Yeşil GMYO1,152,6879,69
Yeşil Yapı1,400,72112,12
Yeşil Yatırım Holding64,409,99473,46
Yibitaş İnşaat Malzeme16.583,00-2,45463,09
Yonga Mobilya31,46-1,63240,75
Yükselen Çelik7,131,28132,63
Yünsa13,53-0,8834,39
Zorlu Enerji2,710,0066,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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