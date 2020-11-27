Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 41.400,00 0,98 37,18 İş Bankası (C) 6,80 0,00 6,08 İş Bankası (Kur.) 315.994,90 -2,77 50,47 İş Fin.Kir. 3,77 -2,33 -0,79 İş Girişim 16,00 0,00 321,05 İş GMYO 2,13 1,43 21,02 İş Y. Men. Değ. 12,94 -0,38 221,35 İş Yat. Ort. 3,33 -1,19 106,66 İşbir Holding 3.099,90 -4,32 620,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -2,50 88,71 İttifak Holding 2,36 5,83 81,00 İz Hayvancılık Tarım 15,13 9,96 478,26 İzmir Demir Çelik 20,00 -0,30 144,20 İzmir Fırça 5,50 -5,01 205,56 Jantsa Jant Sanayi 234,00 -1,35 339,95 Kafein Yazılım 18,00 -2,17 62,08 Kaplamin 24,88 0,00 348,29 Kardemir (A) 5,28 -0,56 99,25 Kardemir (B) 4,71 -2,89 78,41 Kardemir (D) 5,16 -0,39 93,98 Karel Elektronik 17,13 -1,21 17,89 Karsan Otomotiv 3,02 -2,89 91,14 Karsu Tekstil 6,69 -0,30 106,48 Kartonsan 2.730,00 -3,33 606,63 Katmerciler Ekipman 3,14 -0,32 105,41 Kent Gıda 486,00 3,29 1992,89 Kerevitaş Gıda 7,08 0,43 117,18 Kervansaray Yat. Holding 1,39 9,45 152,73 Kiler GMYO 2,56 4,92 139,48 Klimasan Klima 20,72 -3,54 -2,33 Koç Holding 18,68 -2,40 -6,64 Konfrut Gıda 16,60 3,43 112,28 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 16,88 0,84 Konya Çimento 1.074,20 -4,77 295,95 Kordsa Teknik Tekstil 14,81 3,13 16,47 Koza Altın 76,75 -1,60 3,65 Koza Madencilik 13,17 -3,37 31,31 Körfez GMYO 6,40 0,00 167,78 Kristal Kola 2,83 -2,08 87,42 Kron Telekomünikasyon 26,68 -2,27 109,75 Kuştur Kuşadası Turizm 165,00 0,06 602,87 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 -2,56 103,34 Kütahya Porselen 38,00 -0,52 474,02 Lider Faktoring 3,14 1,95 71,12 Link Bilgisayar 47,56 -1,69 164,39 Logo Yazılım 111,00 1,93 82,57 Lokman Hekim Sağlık 11,24 -0,88 95,97 Lüks Kadife 29,10 1,54 236,81 Makina Takım 2,77 -1,42 47,34 Marka Yatırım Holding 7,00 9,20 493,22 Marmaris Altınyunus 96,60 -4,73 36,06 Marshall 333,00 -2,35 600,46 Martı GMYO 3,11 -3,72 207,92 Martı Otel 2,40 -3,61 163,74 Mavi Giyim 48,20 -1,59 -16,75 Mazhar Zorlu Holding 17,95 0,00 48,47 Mega Polietilen 10,69 -0,09 742,76 Menderes Tekstil 3,14 -1,57 139,69 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 71,25 -1,32 266,51 Merko Gıda 12,31 -3,15 1072,38 Metemtur Otelcilik 12,65 1,52 610,67 Metro Holding 2,16 -1,37 56,52 Metro Petrol ve Tesisleri 3,17 -0,94 61,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,63 2,33 -50,68 Migros Ticaret 40,94 0,44 69,03 Milpa 4,57 0,22 108,68 Mistral GMYO 4,24 -1,62 125,94 MLP Sağlık 19,23 -0,88 20,19 MMC San. ve Tic. Yat. 5,89 -1,51 416,67 Mondi Tire Kutsan 6,52 -1,51 57,49 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,26 0,95 185,06 Net Holding 3,19 -4,49 22,69 Netaş Telekom. 19,70 -1,50 50,84 Niğbaş Niğde Beton 71,00 4,41 1045,16 Nuh Çimento 40,94 9,58 272,70 Nurol GMYO 7,33 1,38 105,32 Odaş Elektrik 3,45 -4,96 138,64 Olmuksan-IP 7,74 1,71 202,23 Orge Enerji Elektrik 7,40 -2,37 49,19 Orma Orman Mahsulleri 13,14 6,31 376,09 Osmanlı Menkul 20,80 0,00 398,65 Ostim Endüstriyel Yat 4,09 -1,45 143,45 Otokar 227,00 -5,42 54,38 Oyak Çimento 8,23 1,48 49,70 Oyak Yat. Ort. 6,30 -0,79 172,89 Oylum Sınai Yatırımlar 5,20 -1,70 68,35 Özak GMYO 4,30 0,47 67,32 Özbal Çelik Boru 7,00 -1,27 334,28 Özderici GMYO 2,25 -2,17 43,31 Özerden Plastik 8,81 0,92 286,40 Panora GMYO 6,79 -3,28 21,22 Papilon Savunma 20,78 -1,05 169,65 Park Elek.Madencilik 5,23 -2,43 71,48 Parsan 23,44 -2,66 38,37 Pegasus 61,70 -3,14 -28,59 Peker GMYO 2,27 0,00 151,01 Penguen Gıda 5,34 -0,19 483,36 Pera GMYO 2,60 0,78 176,60 Pergamon Dış Ticaret 15,69 -0,82 102,77 Petkim 4,23 2,42 33,23 Petrokent Turizm 950,00 2,15 641,61 Pınar Et ve Un 24,34 2,96 167,78 Pınar Su 7,53 0,13 224,57 Pınar Süt 21,84 4,20 73,20 Plastikkart 11,31 -1,22 22,01 Polisan Holding 3,88 -1,02 28,58 Politeknik Metal 358,00 -6,62 370,61 Prizma Press Matbaacılık 5,54 -0,72 28,84 QNB Finans Fin. Kir. 158,20 1,61 22,54 QNB Finansbank 87,40 3,68 133,07 Ral Yatırım Holding 5,20 -2,07 98,14 Ray Sigorta 24,42 -5,71 614,04 Reysaş GMYO 4,89 -1,41 6,54 Reysaş Lojistik 10,04 3,72 129,22 Rhea Girişim 3,42 0,29 187,39 Rodrigo Tekstil 17,02 9,95 840,33 Royal Halı 3,99 3,64 191,24 RTA Laboratuvarları 44,22 -2,43 1806,03 Sabancı Holding 9,99 -2,54 9,54 Safkar Ege Soğutmacılık 13,87 9,99 536,24 Sanel Mühendislik 3,53 -0,28 20,31 Sanifoam Sünger 13,81 1,10 176,20 Sanko Pazarlama 7,42 -1,72 1,84 Saray Matbaacılık 7,70 1,85 495,62 Sarkuysan 6,99 0,72 119,99 Sasa Polyester 17,05 -1,90 120,57 Say Yenilenebilir Enerji 8,24 -0,24 267,86 Sekuro Plastik 11,79 -0,34 119,96 Selçuk Ecza Deposu 11,40 6,74 91,12 Selçuk Gıda 4,05 2,02 275,79 Senkron Güvenlik 4,77 -9,83 74,73 Serve Film Prodüksiyon 16,80 -1,18 956,60 Servet GMYO 58,00 0,00 582,35 Seyitler Kimya 18,70 10,00 175,41 Silverline Endüstri 4,29 -2,94 98,61 Sinpaş GMYO 3,94 0,25 239,66 Smartiks Yazılım 7,67 0,26 -21,81 Sodaş Sodyum Sanayii 24,16 -0,17 528,15 Söktaş 5,05 -0,59 196,97 Sönmez Filament 37,00 2,15 658,20 Sönmez Pamuklu 15,65 -0,95 218,09 Sumaş Suni Tahta 41,50 -1,19 322,91 Şeker Fin. Kir. 4,35 1,87 -9,00 Şekerbank 1,48 -1,99 35,75 Şişe Cam 6,88 -2,13 35,16 Şok Marketler 12,00 0,00 11,52 T. Halk Bankası 5,42 -0,55 -8,29 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 69,55 -5,63 59,52 T.S.K.B. 2,41 -9,74 99,17 T.Tuborg 17,40 -0,23 46,22 Taç Tarım Ürünleri 10,75 0,66 244,55 Tat Gıda 11,20 1,17 84,10 TAV Havalimanları 19,95 -1,82 -26,56 Taze Kuru Gıda 279,00 3,33 3753,59 Tek-Art Turizm 1,99 9,94 57,94 Tekfen Holding 15,15 -2,01 -16,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,03 9,97 162,62 Temapol Polimer Plastik 10,20 -2,67 95,40 TGS Dış Ticaret 9,26 0,11 98,29 Tofaş Oto. Fab. 29,14 0,00 25,05 Torunlar GMYO 3,77 0,00 37,09 Trabzon Liman 34,42 -1,94 228,63 Trabzonspor Sportif 4,40 1,15 104,65 Trend GMYO 13,59 9,95 517,73 TSKB GMYO 3,77 -3,08 294,77 Tuğçelik 7,17 -0,83 81,52 Tukaş 11,30 2,45 -8,50 Turcas Petrol 5,02 -0,20 88,01 Turkcell 15,72 -0,82 13,91 Tümosan Motor ve Traktör 10,77 -2,09 68,02 Tüpraş 94,15 0,48 -25,75 Türk Hava Yolları 11,93 -2,21 -17,50 Türk Prysmian Kablo 13,65 0,74 428,97 Türk Telekom 7,67 -2,04 6,30 Türk Traktör 141,00 -1,88 166,49 Türker Proje Gayrimenkul 90,75 -0,33 116,07 Türkiye Sigorta 5,78 -1,37 165,41 Ufuk Yatırım 11,74 0,34 355,04 Ulaşlar Turizm Yat. 3,75 2,18 302,42 Ulusoy Elektrik 48,70 -0,57 83,08 Ulusoy Un Sanayi 11,82 0,51 209,42 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,38 -1,65 96,13 Utopya Turizm 25,16 -0,55 411,38 Uzertaş Boya 29,48 5,21 1227,93 Ülker Bisküvi 22,26 0,09 -0,45 Vakıf Fin. Kir. 3,89 -1,52 83,71 Vakıf GMYO 3,88 -1,27 124,15 Vakıf Yat. Ort. 7,81 0,13 328,85 Vakıflar Bankası 4,76 -1,04 -13,61 Vakko Tekstil 6,15 -2,84 35,46 Vanet Gıda 8,70 8,61 508,39 Verusa Holding 44,68 -1,85 140,85 Verusaturk Girisim 9,71 0,21 84,64 Vestel 20,68 3,40 63,87 Vestel Beyaz Eşya 35,56 2,83 68,54 Viking Kağıt 6,22 -1,89 232,62 Yapı Kredi Koray GMYO 4,76 1,28 96,69 Yapı ve Kredi Bank. 2,99 -2,61 20,56 Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,00 -0,80 491,43 Yataş 11,96 1,36 62,94 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,90 0,52 142,24 Yeni Gimat GMYO 12,60 -0,40 5,25 Yeşil GMYO 1,20 1,69 87,50 Yeşil Yapı 1,39 0,00 110,61 Yeşil Yatırım Holding 77,25 9,73 587,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.699,90 -1,18 467,06 Yonga Mobilya 30,96 -0,06 235,33 Yükselen Çelik 7,04 -1,68 129,69 Yünsa 13,46 -0,52 33,69 Zorlu Enerji 2,73 -2,50 67,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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