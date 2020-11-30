Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 40.870,00 -1,28 35,42 İş Bankası (C) 6,51 -4,26 1,56 İş Bankası (Kur.) 315.994,90 50,47 İş Fin.Kir. 3,64 -3,45 -4,21 İş Girişim 15,69 -1,94 312,89 İş GMYO 2,08 -2,35 18,18 İş Y. Men. Değ. 12,90 -0,31 220,36 İş Yat. Ort. 3,20 -3,90 98,59 İşbir Holding 2.909,90 -6,13 576,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 0,00 88,71 İttifak Holding 2,27 -3,81 74,10 İz Hayvancılık Tarım 14,98 -0,99 472,52 İzmir Demir Çelik 20,66 3,30 152,26 İzmir Fırça 5,75 4,55 219,44 Jantsa Jant Sanayi 222,00 -5,13 317,39 Kafein Yazılım 17,48 -2,89 57,39 Kaplamin 23,20 -6,75 318,02 Kardemir (A) 5,09 -3,60 92,08 Kardemir (B) 4,49 -4,67 70,08 Kardemir (D) 4,90 -5,04 84,21 Karel Elektronik 16,74 -2,28 15,21 Karsan Otomotiv 2,90 -3,97 83,54 Karsu Tekstil 6,44 -3,74 98,77 Kartonsan 2.576,70 -5,62 566,95 Katmerciler Ekipman 3,03 -3,50 98,21 Kent Gıda 500,00 2,88 2053,17 Kerevitaş Gıda 7,37 4,10 126,07 Kervansaray Yat. Holding 1,26 -9,35 129,09 Kiler GMYO 2,42 -5,47 126,39 Klimasan Klima 19,34 -6,66 -8,83 Koç Holding 17,64 -5,57 -11,84 Konfrut Gıda 17,77 7,05 127,24 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 16,53 -2,07 Konya Çimento 969,10 -9,78 257,21 Kordsa Teknik Tekstil 14,40 -2,77 13,24 Koza Altın 74,45 -3,00 0,54 Koza Madencilik 12,67 -3,80 26,32 Körfez GMYO 5,92 -7,50 147,70 Kristal Kola 2,95 4,24 95,36 Kron Telekomünikasyon 25,98 -2,62 104,25 Kuştur Kuşadası Turizm 149,10 -9,64 535,14 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 5,26 114,04 Kütahya Porselen 36,12 -4,95 445,62 Lider Faktoring 3,06 -2,55 66,76 Link Bilgisayar 46,20 -2,86 156,83 Logo Yazılım 112,20 1,08 84,54 Lokman Hekim Sağlık 12,36 9,96 115,50 Lüks Kadife 28,40 -2,41 228,70 Makina Takım 2,65 -4,33 40,96 Marka Yatırım Holding 7,25 3,57 514,41 Marmaris Altınyunus 90,10 -6,73 26,90 Marshall 317,10 -4,77 567,02 Martı GMYO 2,92 -6,11 189,11 Martı Otel 2,24 -6,67 146,15 Mavi Giyim 46,00 -4,56 -20,55 Mazhar Zorlu Holding 17,60 -1,95 45,57 Mega Polietilen 10,49 -1,87 726,99 Menderes Tekstil 3,13 -0,32 138,93 Merit Turizm 69,90 -1,89 259,57 Merko Gıda 12,61 2,44 1100,95 Metemtur Otelcilik 12,51 -1,11 602,81 Metro Holding 2,18 0,93 57,97 Metro Petrol ve Tesisleri 3,05 -3,79 55,61 Metro Yatırım Ortaklığı 2,47 -6,08 -53,68 Migros Ticaret 42,18 3,03 74,15 Milpa 4,28 -6,35 95,43 Mistral GMYO 4,19 -1,18 123,28 MLP Sağlık 21,14 9,93 32,13 MMC San. ve Tic. Yat. 5,90 0,17 417,54 Mondi Tire Kutsan 6,34 -2,76 53,14 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,60 -4,58 172,01 Net Holding 3,07 -3,76 18,08 Netaş Telekom. 19,28 -2,13 47,63 Niğbaş Niğde Beton 71,40 0,56 1051,61 Nuh Çimento 40,16 -1,91 265,59 Nurol GMYO 7,02 -4,23 96,64 Odaş Elektrik 3,41 -1,16 135,87 Olmuksan-IP 7,30 -5,68 185,05 Orge Enerji Elektrik 7,20 -2,70 45,16 Orma Orman Mahsulleri 12,11 -7,84 338,77 Osmanlı Menkul 20,32 -2,31 387,14 Ostim Endüstriyel Yat 4,10 0,24 144,05 Otokar 217,10 -4,36 47,65 Oyak Çimento 8,05 -2,19 46,43 Oyak Yat. Ort. 6,29 -0,16 172,45 Oylum Sınai Yatırımlar 5,45 4,81 76,44 Özak GMYO 4,23 -1,63 64,59 Özbal Çelik Boru 6,70 -4,29 315,67 Özderici GMYO 2,17 -3,56 38,22 Özerden Plastik 8,57 -2,72 275,88 Panora GMYO 6,40 -5,74 14,25 Papilon Savunma 20,00 -3,75 159,53 Park Elek.Madencilik 5,03 -3,82 64,92 Parsan 22,60 -3,58 33,41 Pegasus 57,20 -7,29 -33,80 Peker GMYO 2,25 -0,88 148,79 Penguen Gıda 5,67 6,18 519,41 Pera GMYO 2,44 -6,15 159,57 Pergamon Dış Ticaret 15,81 0,76 104,32 Petkim 4,19 -0,95 31,97 Petrokent Turizm 855,00 -10,00 567,45 Pınar Et ve Un 25,54 4,93 180,99 Pınar Su 7,92 5,18 241,38 Pınar Süt 23,44 7,33 85,89 Plastikkart 11,36 0,44 22,55 Polisan Holding 3,73 -3,87 23,61 Politeknik Metal 322,20 -10,00 323,55 Prizma Press Matbaacılık 5,70 2,89 32,56 QNB Finans Fin. Kir. 142,40 -9,99 10,30 QNB Finansbank 78,70 -9,95 109,87 Ral Yatırım Holding 4,88 -6,15 85,94 Ray Sigorta 24,20 -0,90 607,60 Reysaş GMYO 4,78 -2,25 4,14 Reysaş Lojistik 10,10 0,60 130,59 Rhea Girişim 3,43 0,29 188,24 Rodrigo Tekstil 18,72 9,99 934,25 Royal Halı 3,99 0,00 191,24 RTA Laboratuvarları 45,32 2,49 1853,45 Sabancı Holding 9,64 -3,50 5,71 Safkar Ege Soğutmacılık 15,25 9,95 599,54 Sanel Mühendislik 3,40 -3,68 15,88 Sanifoam Sünger 12,97 -6,08 159,40 Sanko Pazarlama 7,30 -1,62 0,19 Saray Matbaacılık 7,80 1,30 503,35 Sarkuysan 6,95 -0,57 118,73 Sasa Polyester 16,31 -4,34 111,00 Say Yenilenebilir Enerji 8,08 -1,94 260,71 Sekuro Plastik 11,22 -4,83 109,33 Selçuk Ecza Deposu 12,54 10,00 110,23 Selçuk Gıda 4,00 -1,23 271,15 Senkron Güvenlik 5,24 9,85 91,94 Serve Film Prodüksiyon 16,01 -4,70 906,92 Servet GMYO 56,60 -2,41 565,88 Seyitler Kimya 20,56 9,95 202,80 Silverline Endüstri 4,18 -2,56 93,52 Sinpaş GMYO 3,79 -3,81 226,72 Smartiks Yazılım 7,50 -2,22 -23,55 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 -4,80 497,99 Söktaş 4,99 -1,19 193,44 Sönmez Filament 40,02 8,16 720,08 Sönmez Pamuklu 15,80 0,96 221,14 Sumaş Suni Tahta 40,96 -1,30 317,41 Şeker Fin. Kir. 4,53 4,14 -5,23 Şekerbank 1,45 -2,03 33,00 Şişe Cam 6,80 -1,16 33,59 Şok Marketler 12,56 4,67 16,73 T. Halk Bankası 5,35 -1,29 -9,48 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 63,00 -9,42 44,50 T.S.K.B. 2,29 -4,98 89,26 T.Tuborg 17,00 -2,30 42,86 Taç Tarım Ürünleri 10,91 1,49 249,68 Tat Gıda 11,40 1,79 87,38 TAV Havalimanları 18,99 -4,81 -30,09 Taze Kuru Gıda 268,00 -3,94 3601,66 Tek-Art Turizm 2,04 2,51 61,90 Tekfen Holding 14,55 -3,96 -19,57 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,13 9,97 188,81 Temapol Polimer Plastik 10,04 -1,57 92,34 TGS Dış Ticaret 9,10 -1,73 94,86 Tofaş Oto. Fab. 28,50 -2,20 22,31 Torunlar GMYO 3,62 -3,98 31,64 Trabzon Liman 32,36 -5,98 208,96 Trabzonspor Sportif 4,24 -3,64 97,21 Trend GMYO 14,92 9,79 578,18 TSKB GMYO 3,66 -2,92 283,25 Tuğçelik 7,03 -1,95 77,97 Tukaş 11,88 5,13 -3,81 Turcas Petrol 4,88 -2,79 82,77 Turkcell 14,80 -3,59 9,82 Tümosan Motor ve Traktör 10,22 -5,11 59,44 Tüpraş 90,95 -3,40 -28,27 Türk Hava Yolları 11,40 -4,44 -21,16 Türk Prysmian Kablo 13,20 -3,30 411,53 Türk Telekom 7,68 0,13 6,44 Türk Traktör 137,00 -2,84 158,93 Türker Proje Gayrimenkul 88,20 -2,81 110,00 Türkiye Sigorta 5,55 -3,98 154,84 Ufuk Yatırım 12,24 4,26 374,42 Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 -2,13 293,83 Ulusoy Elektrik 47,86 -1,72 79,92 Ulusoy Un Sanayi 12,31 4,15 222,25 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,26 -5,04 86,24 Utopya Turizm 25,76 2,38 423,58 Uzertaş Boya 32,42 9,97 1360,36 Ülker Bisküvi 22,20 -0,27 -0,72 Vakıf Fin. Kir. 3,77 -3,08 78,04 Vakıf GMYO 3,67 -5,41 112,02 Vakıf Yat. Ort. 7,65 -2,05 320,06 Vakıflar Bankası 4,54 -4,62 -17,60 Vakko Tekstil 5,90 -4,07 29,96 Vanet Gıda 9,00 3,45 529,37 Verusa Holding 43,42 -2,82 134,06 Verusaturk Girisim 9,54 -1,75 81,41 Vestel 20,00 -3,29 58,48 Vestel Beyaz Eşya 34,36 -3,37 62,86 Viking Kağıt 6,43 3,38 243,85 Yapı Kredi Koray GMYO 4,62 -2,94 90,91 Yapı ve Kredi Bank. 2,86 -4,35 15,32 Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,00 -2,70 475,44 Yataş 11,73 -1,92 59,81 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,72 -4,62 131,06 Yeni Gimat GMYO 12,56 -0,32 4,92 Yeşil GMYO 1,17 -2,50 82,81 Yeşil Yapı 1,33 -4,32 101,52 Yeşil Yatırım Holding 70,00 -9,39 523,33 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.506,10 -1,16 460,48 Yonga Mobilya 30,00 -3,10 224,94 Yükselen Çelik 6,84 -2,84 123,16 Yünsa 13,00 -3,42 29,12 Zorlu Enerji 2,66 -2,56 63,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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