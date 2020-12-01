Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.350,30
|1,18
|37,01
|İş Bankası (C)
|6,79
|4,30
|5,93
|İş Bankası (Kur.)
|315.994,90
|50,47
|İş Fin.Kir.
|3,75
|3,02
|-1,32
|İş Girişim
|16,30
|3,89
|328,95
|İş GMYO
|2,12
|1,92
|20,45
|İş Y. Men. Değ.
|13,05
|1,16
|224,08
|İş Yat. Ort.
|3,29
|2,81
|104,18
|İşbir Holding
|2.950,00
|1,38
|586,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,18
|0,85
|90,32
|İttifak Holding
|2,29
|0,88
|75,63
|İz Hayvancılık Tarım
|14,98
|0,00
|472,52
|İzmir Demir Çelik
|20,34
|-1,55
|148,35
|İzmir Fırça
|5,55
|-3,48
|208,33
|Jantsa Jant Sanayi
|244,20
|10,00
|359,13
|Kafein Yazılım
|18,20
|4,12
|63,88
|Kaplamin
|24,90
|7,33
|348,65
|Kardemir (A)
|5,14
|0,98
|93,96
|Kardemir (B)
|4,66
|3,79
|76,52
|Kardemir (D)
|4,94
|0,82
|85,71
|Karel Elektronik
|17,68
|5,62
|21,68
|Karsan Otomotiv
|3,00
|3,45
|89,87
|Karsu Tekstil
|6,55
|1,71
|102,16
|Kartonsan
|2.833,00
|9,95
|633,29
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|2,31
|102,79
|Kent Gıda
|490,00
|-2,00
|2010,11
|Kerevitaş Gıda
|7,16
|-2,85
|119,63
|Kervansaray Yat. Holding
|1,14
|-9,52
|107,27
|Kiler GMYO
|2,50
|3,31
|133,87
|Klimasan Klima
|21,26
|9,93
|0,22
|Koç Holding
|18,33
|3,91
|-8,39
|Konfrut Gıda
|16,93
|-4,73
|116,50
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,25
|4,36
|Konya Çimento
|1.066,00
|10,00
|292,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,92
|3,61
|17,33
|Koza Altın
|76,00
|2,08
|2,63
|Koza Madencilik
|12,95
|2,21
|29,11
|Körfez GMYO
|6,06
|2,36
|153,56
|Kristal Kola
|3,11
|5,42
|105,96
|Kron Telekomünikasyon
|26,26
|1,08
|106,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|164,00
|9,99
|598,61
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|-2,08
|109,58
|Kütahya Porselen
|37,40
|3,54
|464,95
|Lider Faktoring
|3,08
|0,65
|67,85
|Link Bilgisayar
|47,58
|2,99
|164,50
|Logo Yazılım
|112,60
|0,36
|85,20
|Lokman Hekim Sağlık
|11,69
|-5,42
|103,82
|Lüks Kadife
|28,48
|0,28
|229,63
|Makina Takım
|2,72
|2,64
|44,68
|Marka Yatırım Holding
|6,71
|-7,45
|468,64
|Marmaris Altınyunus
|98,00
|8,77
|38,03
|Marshall
|335,30
|5,74
|605,30
|Martı GMYO
|2,99
|2,40
|196,04
|Martı Otel
|2,25
|0,45
|147,25
|Mavi Giyim
|47,40
|3,04
|-18,13
|Mazhar Zorlu Holding
|18,12
|2,95
|49,88
|Mega Polietilen
|10,53
|0,38
|730,14
|Menderes Tekstil
|3,20
|2,24
|144,27
|Merit Turizm
|76,85
|9,94
|295,32
|Merko Gıda
|12,25
|-2,85
|1066,67
|Metemtur Otelcilik
|12,56
|0,40
|605,62
|Metro Holding
|2,18
|0,00
|57,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,15
|3,28
|60,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,62
|6,07
|-50,87
|Migros Ticaret
|42,50
|0,76
|75,47
|Milpa
|4,47
|4,44
|104,11
|Mistral GMYO
|4,29
|2,39
|128,61
|MLP Sağlık
|20,18
|-4,54
|26,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,84
|-1,02
|412,28
|Mondi Tire Kutsan
|6,51
|2,68
|57,25
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,14
|1,56
|176,26
|Net Holding
|3,17
|3,26
|21,92
|Netaş Telekom.
|20,10
|4,25
|53,91
|Niğbaş Niğde Beton
|70,70
|-0,98
|1040,32
|Nuh Çimento
|44,16
|9,96
|302,01
|Nurol GMYO
|7,22
|2,85
|102,24
|Odaş Elektrik
|3,49
|2,35
|141,40
|Olmuksan-IP
|7,38
|1,10
|188,17
|Orge Enerji Elektrik
|7,33
|1,81
|47,78
|Orma Orman Mahsulleri
|12,61
|4,13
|356,88
|Osmanlı Menkul
|20,74
|2,07
|397,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,13
|0,73
|145,83
|Otokar
|238,50
|9,86
|62,20
|Oyak Çimento
|8,20
|1,86
|49,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,32
|0,48
|173,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,25
|-3,67
|69,97
|Özak GMYO
|4,27
|0,95
|66,15
|Özbal Çelik Boru
|6,93
|3,43
|329,94
|Özderici GMYO
|2,22
|2,30
|41,40
|Özerden Plastik
|8,34
|-2,68
|265,79
|Pamukova Elektrik
|25,66
|-9,96
|1904,69
|Panora GMYO
|6,62
|3,44
|18,18
|Papilon Savunma
|20,54
|2,70
|166,53
|Park Elek.Madencilik
|5,13
|1,99
|68,20
|Parsan
|23,28
|3,01
|37,43
|Pegasus
|62,90
|9,97
|-27,20
|Peker GMYO
|2,29
|1,78
|153,22
|Penguen Gıda
|5,44
|-4,06
|494,28
|Pera GMYO
|2,38
|-2,46
|153,19
|Pergamon Dış Ticaret
|16,65
|5,31
|115,18
|Petkim
|4,26
|1,67
|34,17
|Petrokent Turizm
|939,00
|9,82
|633,02
|Pınar Et ve Un
|24,38
|-4,54
|168,22
|Pınar Su
|7,64
|-3,54
|229,31
|Pınar Süt
|22,38
|-4,52
|77,48
|Plastikkart
|12,03
|5,90
|29,77
|Polisan Holding
|3,89
|4,29
|28,91
|Politeknik Metal
|327,50
|1,64
|330,51
|Prizma Press Matbaacılık
|5,69
|-0,18
|32,33
|QNB Finans Fin. Kir.
|142,70
|0,21
|10,53
|QNB Finansbank
|80,90
|2,80
|115,73
|Ral Yatırım Holding
|4,91
|0,61
|87,09
|Ray Sigorta
|23,00
|-4,96
|572,51
|Reysaş GMYO
|5,05
|5,65
|10,02
|Reysaş Lojistik
|10,27
|1,68
|134,47
|Rhea Girişim
|3,43
|0,00
|188,24
|Rodrigo Tekstil
|16,92
|-9,62
|834,81
|Royal Halı
|3,96
|-0,75
|189,05
|RTA Laboratuvarları
|43,12
|-4,85
|1758,62
|Sabancı Holding
|10,19
|5,71
|11,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|16,77
|9,97
|669,27
|Sanel Mühendislik
|3,69
|8,53
|25,77
|Sanifoam Sünger
|13,30
|2,54
|166,00
|Sanko Pazarlama
|7,56
|3,56
|3,76
|Saray Matbaacılık
|7,93
|1,67
|513,41
|Sarkuysan
|7,05
|1,44
|121,88
|Sasa Polyester
|17,37
|6,50
|124,71
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,25
|2,10
|268,30
|Sekuro Plastik
|11,17
|-0,45
|108,40
|Selçuk Ecza Deposu
|13,79
|9,97
|131,19
|Selçuk Gıda
|4,08
|2,00
|278,58
|Senkron Güvenlik
|5,76
|9,92
|110,99
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|-0,06
|906,29
|Servet GMYO
|57,70
|1,94
|578,82
|Seyitler Kimya
|19,80
|-3,70
|191,61
|Silverline Endüstri
|4,29
|2,63
|98,61
|Sinpaş GMYO
|3,81
|0,53
|228,45
|Smartiks Yazılım
|7,66
|2,13
|-21,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,20
|9,57
|555,19
|Söktaş
|5,05
|1,20
|196,97
|Sönmez Filament
|42,00
|4,95
|760,66
|Sönmez Pamuklu
|16,06
|1,65
|226,42
|Sumaş Suni Tahta
|39,94
|-2,49
|307,02
|Şeker Fin. Kir.
|4,46
|-1,55
|-6,69
|Şekerbank
|1,46
|0,69
|33,91
|Şişe Cam
|6,92
|1,76
|35,94
|Şok Marketler
|12,13
|-3,42
|12,73
|T. Halk Bankası
|5,42
|1,31
|-8,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|63,70
|1,11
|46,10
|T.S.K.B.
|2,31
|0,87
|90,91
|T.Tuborg
|17,26
|1,53
|45,04
|Taç Tarım Ürünleri
|10,90
|-0,09
|249,36
|Tat Gıda
|11,21
|-1,67
|84,26
|TAV Havalimanları
|20,40
|7,42
|-24,90
|Taze Kuru Gıda
|261,90
|-2,28
|3517,40
|Tek-Art Turizm
|2,00
|-1,96
|58,73
|Tekfen Holding
|15,06
|3,51
|-16,75
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,34
|9,98
|217,62
|Temapol Polimer Plastik
|10,44
|3,98
|100,00
|TGS Dış Ticaret
|9,26
|1,76
|98,29
|Tofaş Oto. Fab.
|29,18
|2,39
|25,22
|Torunlar GMYO
|3,68
|1,66
|33,82
|Trabzon Liman
|33,86
|4,64
|223,28
|Trabzonspor Sportif
|4,34
|2,36
|101,86
|Trend GMYO
|16,04
|7,51
|629,09
|TSKB GMYO
|4,02
|9,84
|320,95
|Tuğçelik
|7,19
|2,28
|82,03
|Tukaş
|11,65
|-1,94
|-5,67
|Turcas Petrol
|5,04
|3,28
|88,76
|Turkcell
|15,29
|3,31
|13,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,55
|3,23
|64,59
|Tüpraş
|93,10
|2,36
|-26,58
|Türk Hava Yolları
|12,50
|9,65
|-13,55
|Türk Prysmian Kablo
|13,31
|0,83
|415,79
|Türk Telekom
|7,77
|1,17
|7,68
|Türk Traktör
|139,80
|2,04
|164,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|91,15
|3,34
|117,02
|Türkiye Sigorta
|5,78
|4,14
|165,41
|Ufuk Yatırım
|13,46
|9,97
|421,71
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,78
|3,00
|305,64
|Ulusoy Elektrik
|48,34
|1,00
|81,73
|Ulusoy Un Sanayi
|11,87
|-3,57
|210,73
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,34
|3,54
|92,84
|Utopya Turizm
|25,40
|-1,40
|416,26
|Uzertaş Boya
|35,66
|9,99
|1506,31
|Ülker Bisküvi
|22,20
|0,00
|-0,72
|Vakıf Fin. Kir.
|3,85
|2,12
|81,82
|Vakıf GMYO
|3,75
|2,18
|116,64
|Vakıf Yat. Ort.
|7,75
|1,31
|325,56
|Vakıflar Bankası
|4,70
|3,52
|-14,70
|Vakko Tekstil
|6,08
|3,05
|33,92
|Vanet Gıda
|8,51
|-5,44
|495,10
|Verusa Holding
|43,70
|0,64
|135,57
|Verusaturk Girisim
|9,77
|2,41
|85,78
|Vestel
|20,20
|1,00
|60,06
|Vestel Beyaz Eşya
|35,10
|2,15
|66,36
|Viking Kağıt
|6,39
|-0,62
|241,71
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,68
|1,30
|93,39
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,99
|4,55
|20,56
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,50
|-1,39
|467,45
|Yataş
|11,85
|1,02
|61,44
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,80
|2,15
|136,02
|Yeni Gimat GMYO
|12,59
|0,24
|5,17
|Yeşil GMYO
|1,20
|2,56
|87,50
|Yeşil Yapı
|1,36
|2,26
|106,06
|Yeşil Yatırım Holding
|73,65
|5,21
|555,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.860,00
|2,14
|472,50
|Yonga Mobilya
|29,98
|-0,07
|224,72
|Yükselen Çelik
|6,93
|1,32
|126,10
|Yünsa
|13,45
|3,46
|33,59
|Zorlu Enerji
|2,72
|2,26
|66,87
(Son)
- Kaynak: AA
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