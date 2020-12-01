Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 41.350,30 1,18 37,01 İş Bankası (C) 6,79 4,30 5,93 İş Bankası (Kur.) 315.994,90 50,47 İş Fin.Kir. 3,75 3,02 -1,32 İş Girişim 16,30 3,89 328,95 İş GMYO 2,12 1,92 20,45 İş Y. Men. Değ. 13,05 1,16 224,08 İş Yat. Ort. 3,29 2,81 104,18 İşbir Holding 2.950,00 1,38 586,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,18 0,85 90,32 İttifak Holding 2,29 0,88 75,63 İz Hayvancılık Tarım 14,98 0,00 472,52 İzmir Demir Çelik 20,34 -1,55 148,35 İzmir Fırça 5,55 -3,48 208,33 Jantsa Jant Sanayi 244,20 10,00 359,13 Kafein Yazılım 18,20 4,12 63,88 Kaplamin 24,90 7,33 348,65 Kardemir (A) 5,14 0,98 93,96 Kardemir (B) 4,66 3,79 76,52 Kardemir (D) 4,94 0,82 85,71 Karel Elektronik 17,68 5,62 21,68 Karsan Otomotiv 3,00 3,45 89,87 Karsu Tekstil 6,55 1,71 102,16 Kartonsan 2.833,00 9,95 633,29 Katmerciler Ekipman 3,10 2,31 102,79 Kent Gıda 490,00 -2,00 2010,11 Kerevitaş Gıda 7,16 -2,85 119,63 Kervansaray Yat. Holding 1,14 -9,52 107,27 Kiler GMYO 2,50 3,31 133,87 Klimasan Klima 21,26 9,93 0,22 Koç Holding 18,33 3,91 -8,39 Konfrut Gıda 16,93 -4,73 116,50 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,25 4,36 Konya Çimento 1.066,00 10,00 292,92 Kordsa Teknik Tekstil 14,92 3,61 17,33 Koza Altın 76,00 2,08 2,63 Koza Madencilik 12,95 2,21 29,11 Körfez GMYO 6,06 2,36 153,56 Kristal Kola 3,11 5,42 105,96 Kron Telekomünikasyon 26,26 1,08 106,45 Kuştur Kuşadası Turizm 164,00 9,99 598,61 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 -2,08 109,58 Kütahya Porselen 37,40 3,54 464,95 Lider Faktoring 3,08 0,65 67,85 Link Bilgisayar 47,58 2,99 164,50 Logo Yazılım 112,60 0,36 85,20 Lokman Hekim Sağlık 11,69 -5,42 103,82 Lüks Kadife 28,48 0,28 229,63 Makina Takım 2,72 2,64 44,68 Marka Yatırım Holding 6,71 -7,45 468,64 Marmaris Altınyunus 98,00 8,77 38,03 Marshall 335,30 5,74 605,30 Martı GMYO 2,99 2,40 196,04 Martı Otel 2,25 0,45 147,25 Mavi Giyim 47,40 3,04 -18,13 Mazhar Zorlu Holding 18,12 2,95 49,88 Mega Polietilen 10,53 0,38 730,14 Menderes Tekstil 3,20 2,24 144,27 Merit Turizm 76,85 9,94 295,32 Merko Gıda 12,25 -2,85 1066,67 Metemtur Otelcilik 12,56 0,40 605,62 Metro Holding 2,18 0,00 57,97 Metro Petrol ve Tesisleri 3,15 3,28 60,71 Metro Yatırım Ortaklığı 2,62 6,07 -50,87 Migros Ticaret 42,50 0,76 75,47 Milpa 4,47 4,44 104,11 Mistral GMYO 4,29 2,39 128,61 MLP Sağlık 20,18 -4,54 26,13 MMC San. ve Tic. Yat. 5,84 -1,02 412,28 Mondi Tire Kutsan 6,51 2,68 57,25 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,14 1,56 176,26 Net Holding 3,17 3,26 21,92 Netaş Telekom. 20,10 4,25 53,91 Niğbaş Niğde Beton 70,70 -0,98 1040,32 Nuh Çimento 44,16 9,96 302,01 Nurol GMYO 7,22 2,85 102,24 Odaş Elektrik 3,49 2,35 141,40 Olmuksan-IP 7,38 1,10 188,17 Orge Enerji Elektrik 7,33 1,81 47,78 Orma Orman Mahsulleri 12,61 4,13 356,88 Osmanlı Menkul 20,74 2,07 397,21 Ostim Endüstriyel Yat 4,13 0,73 145,83 Otokar 238,50 9,86 62,20 Oyak Çimento 8,20 1,86 49,15 Oyak Yat. Ort. 6,32 0,48 173,75 Oylum Sınai Yatırımlar 5,25 -3,67 69,97 Özak GMYO 4,27 0,95 66,15 Özbal Çelik Boru 6,93 3,43 329,94 Özderici GMYO 2,22 2,30 41,40 Özerden Plastik 8,34 -2,68 265,79 Pamukova Elektrik 25,66 -9,96 1904,69 Panora GMYO 6,62 3,44 18,18 Papilon Savunma 20,54 2,70 166,53 Park Elek.Madencilik 5,13 1,99 68,20 Parsan 23,28 3,01 37,43 Pegasus 62,90 9,97 -27,20 Peker GMYO 2,29 1,78 153,22 Penguen Gıda 5,44 -4,06 494,28 Pera GMYO 2,38 -2,46 153,19 Pergamon Dış Ticaret 16,65 5,31 115,18 Petkim 4,26 1,67 34,17 Petrokent Turizm 939,00 9,82 633,02 Pınar Et ve Un 24,38 -4,54 168,22 Pınar Su 7,64 -3,54 229,31 Pınar Süt 22,38 -4,52 77,48 Plastikkart 12,03 5,90 29,77 Polisan Holding 3,89 4,29 28,91 Politeknik Metal 327,50 1,64 330,51 Prizma Press Matbaacılık 5,69 -0,18 32,33 QNB Finans Fin. Kir. 142,70 0,21 10,53 QNB Finansbank 80,90 2,80 115,73 Ral Yatırım Holding 4,91 0,61 87,09 Ray Sigorta 23,00 -4,96 572,51 Reysaş GMYO 5,05 5,65 10,02 Reysaş Lojistik 10,27 1,68 134,47 Rhea Girişim 3,43 0,00 188,24 Rodrigo Tekstil 16,92 -9,62 834,81 Royal Halı 3,96 -0,75 189,05 RTA Laboratuvarları 43,12 -4,85 1758,62 Sabancı Holding 10,19 5,71 11,74 Safkar Ege Soğutmacılık 16,77 9,97 669,27 Sanel Mühendislik 3,69 8,53 25,77 Sanifoam Sünger 13,30 2,54 166,00 Sanko Pazarlama 7,56 3,56 3,76 Saray Matbaacılık 7,93 1,67 513,41 Sarkuysan 7,05 1,44 121,88 Sasa Polyester 17,37 6,50 124,71 Say Yenilenebilir Enerji 8,25 2,10 268,30 Sekuro Plastik 11,17 -0,45 108,40 Selçuk Ecza Deposu 13,79 9,97 131,19 Selçuk Gıda 4,08 2,00 278,58 Senkron Güvenlik 5,76 9,92 110,99 Serve Film Prodüksiyon 16,00 -0,06 906,29 Servet GMYO 57,70 1,94 578,82 Seyitler Kimya 19,80 -3,70 191,61 Silverline Endüstri 4,29 2,63 98,61 Sinpaş GMYO 3,81 0,53 228,45 Smartiks Yazılım 7,66 2,13 -21,92 Sodaş Sodyum Sanayii 25,20 9,57 555,19 Söktaş 5,05 1,20 196,97 Sönmez Filament 42,00 4,95 760,66 Sönmez Pamuklu 16,06 1,65 226,42 Sumaş Suni Tahta 39,94 -2,49 307,02 Şeker Fin. Kir. 4,46 -1,55 -6,69 Şekerbank 1,46 0,69 33,91 Şişe Cam 6,92 1,76 35,94 Şok Marketler 12,13 -3,42 12,73 T. Halk Bankası 5,42 1,31 -8,29 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 63,70 1,11 46,10 T.S.K.B. 2,31 0,87 90,91 T.Tuborg 17,26 1,53 45,04 Taç Tarım Ürünleri 10,90 -0,09 249,36 Tat Gıda 11,21 -1,67 84,26 TAV Havalimanları 20,40 7,42 -24,90 Taze Kuru Gıda 261,90 -2,28 3517,40 Tek-Art Turizm 2,00 -1,96 58,73 Tekfen Holding 15,06 3,51 -16,75 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,34 9,98 217,62 Temapol Polimer Plastik 10,44 3,98 100,00 TGS Dış Ticaret 9,26 1,76 98,29 Tofaş Oto. Fab. 29,18 2,39 25,22 Torunlar GMYO 3,68 1,66 33,82 Trabzon Liman 33,86 4,64 223,28 Trabzonspor Sportif 4,34 2,36 101,86 Trend GMYO 16,04 7,51 629,09 TSKB GMYO 4,02 9,84 320,95 Tuğçelik 7,19 2,28 82,03 Tukaş 11,65 -1,94 -5,67 Turcas Petrol 5,04 3,28 88,76 Turkcell 15,29 3,31 13,46 Tümosan Motor ve Traktör 10,55 3,23 64,59 Tüpraş 93,10 2,36 -26,58 Türk Hava Yolları 12,50 9,65 -13,55 Türk Prysmian Kablo 13,31 0,83 415,79 Türk Telekom 7,77 1,17 7,68 Türk Traktör 139,80 2,04 164,22 Türker Proje Gayrimenkul 91,15 3,34 117,02 Türkiye Sigorta 5,78 4,14 165,41 Ufuk Yatırım 13,46 9,97 421,71 Ulaşlar Turizm Yat. 3,78 3,00 305,64 Ulusoy Elektrik 48,34 1,00 81,73 Ulusoy Un Sanayi 11,87 -3,57 210,73 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,34 3,54 92,84 Utopya Turizm 25,40 -1,40 416,26 Uzertaş Boya 35,66 9,99 1506,31 Ülker Bisküvi 22,20 0,00 -0,72 Vakıf Fin. Kir. 3,85 2,12 81,82 Vakıf GMYO 3,75 2,18 116,64 Vakıf Yat. Ort. 7,75 1,31 325,56 Vakıflar Bankası 4,70 3,52 -14,70 Vakko Tekstil 6,08 3,05 33,92 Vanet Gıda 8,51 -5,44 495,10 Verusa Holding 43,70 0,64 135,57 Verusaturk Girisim 9,77 2,41 85,78 Vestel 20,20 1,00 60,06 Vestel Beyaz Eşya 35,10 2,15 66,36 Viking Kağıt 6,39 -0,62 241,71 Yapı Kredi Koray GMYO 4,68 1,30 93,39 Yapı ve Kredi Bank. 2,99 4,55 20,56 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,50 -1,39 467,45 Yataş 11,85 1,02 61,44 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,80 2,15 136,02 Yeni Gimat GMYO 12,59 0,24 5,17 Yeşil GMYO 1,20 2,56 87,50 Yeşil Yapı 1,36 2,26 106,06 Yeşil Yatırım Holding 73,65 5,21 555,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.860,00 2,14 472,50 Yonga Mobilya 29,98 -0,07 224,72 Yükselen Çelik 6,93 1,32 126,10 Yünsa 13,45 3,46 33,59 Zorlu Enerji 2,72 2,26 66,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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