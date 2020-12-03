Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.000,00
|0,00
|39,16
|İş Bankası (C)
|6,71
|-0,30
|4,68
|İş Bankası (Kur.)
|373.000,00
|77,62
|İş Fin.Kir.
|3,77
|0,00
|-0,79
|İş Girişim
|16,75
|1,89
|340,79
|İş GMYO
|2,14
|0,47
|21,59
|İş Y. Men. Değ.
|13,04
|1,09
|223,83
|İş Yat. Ort.
|3,33
|0,00
|106,66
|İşbir Holding
|2.974,80
|-0,84
|591,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,23
|2,50
|98,39
|İttifak Holding
|2,45
|3,38
|87,90
|İz Hayvancılık Tarım
|14,99
|6,69
|472,91
|İzmir Demir Çelik
|19,02
|-3,30
|132,23
|İzmir Fırça
|5,52
|0,36
|206,67
|Jantsa Jant Sanayi
|252,40
|-1,21
|374,54
|Kafein Yazılım
|18,19
|0,66
|63,79
|Kaplamin
|24,96
|0,65
|349,73
|Kardemir (A)
|5,12
|-0,19
|93,21
|Kardemir (B)
|4,75
|-0,63
|79,92
|Kardemir (D)
|5,02
|-0,59
|88,72
|Karel Elektronik
|19,36
|-0,41
|33,24
|Karsan Otomotiv
|3,03
|0,66
|91,77
|Karsu Tekstil
|6,62
|0,15
|104,32
|Kartonsan
|2.958,50
|1,35
|665,78
|Katmerciler Ekipman
|3,07
|-0,97
|100,83
|Kent Gıda
|479,00
|-0,21
|1962,74
|Kerevitaş Gıda
|7,05
|-0,42
|116,26
|Kervansaray Yat. Holding
|1,24
|-0,80
|125,45
|Kiler GMYO
|2,49
|0,00
|132,93
|Klimasan Klima
|20,14
|-8,37
|-5,06
|Koç Holding
|18,69
|1,30
|-6,59
|Konfrut Gıda
|17,15
|2,51
|119,31
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,97
|5,83
|Konya Çimento
|1.125,60
|-2,33
|314,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,43
|-1,16
|13,48
|Koza Altın
|78,30
|1,03
|5,74
|Koza Madencilik
|13,12
|-0,76
|30,81
|Körfez GMYO
|5,95
|-0,67
|148,95
|Kristal Kola
|3,15
|-1,56
|108,61
|Kron Telekomünikasyon
|26,12
|-0,68
|105,35
|Kuştur Kuşadası Turizm
|163,00
|1,24
|594,35
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,36
|0,85
|110,47
|Kütahya Porselen
|37,34
|0,92
|464,05
|Lider Faktoring
|3,12
|1,63
|70,03
|Link Bilgisayar
|47,12
|-1,55
|161,94
|Logo Yazılım
|110,60
|-0,63
|81,91
|Lokman Hekim Sağlık
|11,30
|-1,22
|97,02
|Lüks Kadife
|27,90
|-0,36
|222,92
|Makina Takım
|2,84
|3,65
|51,06
|Marka Yatırım Holding
|6,07
|-6,33
|414,41
|Marmaris Altınyunus
|95,00
|-0,84
|33,80
|Marshall
|339,00
|2,42
|613,08
|Martı GMYO
|2,94
|-0,68
|191,09
|Martı Otel
|2,27
|-2,16
|149,45
|Mavi Giyim
|48,58
|-0,86
|-16,10
|Mazhar Zorlu Holding
|18,48
|1,43
|52,85
|Mega Polietilen
|11,09
|7,36
|774,29
|Menderes Tekstil
|3,27
|3,15
|149,62
|Merit Turizm
|81,00
|1,19
|316,67
|Merko Gıda
|13,30
|1,53
|1166,67
|Metemtur Otelcilik
|13,05
|2,76
|633,15
|Metro Holding
|2,21
|0,91
|60,14
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,18
|1,92
|62,24
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,60
|0,39
|-51,24
|Migros Ticaret
|41,30
|-0,82
|70,52
|Milpa
|4,66
|-1,89
|112,79
|Mistral GMYO
|4,62
|5,24
|146,19
|MLP Sağlık
|19,40
|-2,07
|21,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,60
|-3,95
|391,23
|Mondi Tire Kutsan
|7,10
|9,91
|71,50
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,18
|0,80
|176,57
|Net Holding
|3,14
|0,00
|20,77
|Netaş Telekom.
|20,90
|-3,86
|60,03
|Niğbaş Niğde Beton
|85,50
|9,97
|1279,03
|Nuh Çimento
|49,18
|1,28
|347,71
|Nurol GMYO
|7,18
|1,13
|101,12
|Odaş Elektrik
|3,53
|-0,28
|144,17
|Olmuksan-IP
|7,23
|-1,63
|182,32
|Orge Enerji Elektrik
|7,41
|0,82
|49,40
|Orma Orman Mahsulleri
|12,62
|-2,25
|357,25
|Osmanlı Menkul
|21,94
|5,79
|425,97
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,16
|0,73
|147,62
|Otokar
|239,70
|-2,80
|63,02
|Oyak Çimento
|8,09
|-1,22
|47,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,38
|1,27
|176,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,20
|-0,38
|68,35
|Özak GMYO
|4,62
|5,00
|79,77
|Özbal Çelik Boru
|6,91
|0,73
|328,70
|Özderici GMYO
|2,26
|2,26
|43,95
|Özerden Plastik
|9,17
|5,52
|302,19
|Pamukova Elektrik
|25,40
|9,96
|1884,37
|Panora GMYO
|6,58
|-0,15
|17,47
|Papilon Savunma
|20,70
|-1,43
|168,61
|Park Elek.Madencilik
|5,10
|0,20
|67,21
|Parsan
|22,38
|-2,01
|32,11
|Pegasus
|63,20
|-0,55
|-26,85
|Peker GMYO
|2,37
|-1,66
|162,06
|Penguen Gıda
|5,36
|0,00
|485,54
|Pera GMYO
|2,36
|1,29
|151,06
|Pergamon Dış Ticaret
|16,83
|2,50
|117,51
|Petkim
|4,26
|0,71
|34,17
|Petrokent Turizm
|1.030,00
|1,98
|704,06
|Pınar Et ve Un
|24,22
|-0,33
|166,46
|Pınar Su
|7,58
|0,26
|226,72
|Pınar Süt
|22,30
|1,00
|76,85
|Plastikkart
|12,72
|0,32
|37,22
|Polisan Holding
|4,06
|5,73
|34,54
|Politeknik Metal
|325,00
|-5,85
|327,23
|Prizma Press Matbaacılık
|5,84
|2,82
|35,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|138,10
|-1,78
|6,97
|QNB Finansbank
|76,40
|-3,35
|103,73
|Ral Yatırım Holding
|4,87
|-0,20
|85,56
|Ray Sigorta
|23,60
|-0,59
|590,06
|Reysaş GMYO
|6,10
|9,91
|32,90
|Reysaş Lojistik
|11,10
|2,97
|153,42
|Rhea Girişim
|3,81
|2,70
|220,17
|Rodrigo Tekstil
|14,00
|-8,08
|673,48
|Royal Halı
|4,02
|0,50
|193,43
|RTA Laboratuvarları
|42,24
|-0,80
|1720,69
|Sabancı Holding
|10,20
|-0,49
|11,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|16,68
|-9,54
|665,14
|Sanel Mühendislik
|3,79
|-6,42
|29,17
|Sanifoam Sünger
|12,60
|-2,70
|152,00
|Sanko Pazarlama
|7,65
|-0,78
|5,00
|Saray Matbaacılık
|8,18
|0,62
|532,75
|Sarkuysan
|8,52
|9,94
|168,14
|Sasa Polyester
|17,01
|-0,99
|120,05
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,41
|-1,18
|275,45
|Sekuro Plastik
|11,40
|0,18
|112,69
|Selçuk Ecza Deposu
|16,67
|9,96
|179,47
|Selçuk Gıda
|4,00
|-1,96
|271,15
|Senkron Güvenlik
|5,87
|-7,27
|115,02
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-2,82
|874,84
|Servet GMYO
|58,80
|-1,18
|591,76
|Seyitler Kimya
|21,14
|2,92
|211,34
|Silverline Endüstri
|5,18
|9,98
|139,81
|Sinpaş GMYO
|3,74
|-1,32
|222,41
|Smartiks Yazılım
|8,14
|6,82
|-17,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,88
|3,60
|572,87
|Söktaş
|5,27
|3,94
|209,91
|Sönmez Filament
|45,34
|6,18
|829,10
|Sönmez Pamuklu
|15,80
|-0,50
|221,14
|Sumaş Suni Tahta
|40,20
|-3,13
|309,66
|Şeker Fin. Kir.
|4,48
|1,59
|-6,28
|Şekerbank
|1,42
|0,00
|30,24
|Şişe Cam
|6,99
|1,45
|37,32
|Şok Marketler
|12,11
|0,50
|12,55
|T. Halk Bankası
|5,41
|0,19
|-8,46
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|36,20
|-4,03
|54,15
|T.S.K.B.
|2,06
|-8,04
|70,25
|T.Tuborg
|19,87
|6,77
|66,97
|Taç Tarım Ürünleri
|10,31
|-3,64
|230,45
|Tat Gıda
|11,04
|-0,45
|81,47
|TAV Havalimanları
|19,95
|-0,25
|-26,56
|Taze Kuru Gıda
|256,00
|0,39
|3435,91
|Tek-Art Turizm
|2,03
|2,53
|61,11
|Tekfen Holding
|15,05
|-0,66
|-16,81
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,13
|9,95
|284,05
|Temapol Polimer Plastik
|10,18
|-1,17
|95,02
|TGS Dış Ticaret
|9,45
|0,85
|102,36
|Tofaş Oto. Fab.
|29,18
|-1,02
|25,22
|Torunlar GMYO
|3,89
|3,73
|41,45
|Trabzon Liman
|33,88
|-0,35
|223,47
|Trabzonspor Sportif
|5,07
|9,98
|135,81
|Trend GMYO
|14,06
|-7,74
|539,09
|TSKB GMYO
|4,23
|-3,42
|342,94
|Tuğçelik
|7,21
|1,12
|82,53
|Tukaş
|11,59
|0,70
|-6,15
|Turcas Petrol
|5,22
|1,56
|95,51
|Turkcell
|15,73
|3,83
|16,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,78
|-0,65
|68,17
|Tüpraş
|92,30
|-0,49
|-27,21
|Türk Hava Yolları
|12,19
|-0,49
|-15,70
|Türk Prysmian Kablo
|13,00
|-0,99
|403,78
|Türk Telekom
|7,66
|-0,39
|6,16
|Türk Traktör
|140,20
|0,36
|164,97
|Türker Proje Gayrimenkul
|93,70
|4,23
|123,10
|Türkiye Sigorta
|6,09
|1,33
|179,64
|Ufuk Yatırım
|16,28
|10,00
|531,01
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,28
|7,27
|359,29
|Ulusoy Elektrik
|47,26
|-0,30
|77,67
|Ulusoy Un Sanayi
|11,70
|-0,26
|206,28
|Umpaş Holding
|0,78
|9,86
|25,81
|Uşak Seramik
|2,34
|0,43
|92,84
|Utopya Turizm
|29,00
|7,73
|489,43
|Uzertaş Boya
|36,00
|-2,91
|1521,62
|Ülker Bisküvi
|22,10
|-0,27
|-1,16
|Vakıf Fin. Kir.
|3,90
|-1,76
|84,18
|Vakıf GMYO
|3,74
|1,36
|116,06
|Vakıf Yat. Ort.
|7,79
|1,17
|327,75
|Vakıflar Bankası
|4,65
|-0,43
|-15,61
|Vakko Tekstil
|6,07
|-0,33
|33,70
|Vanet Gıda
|8,55
|-0,58
|497,90
|Verusa Holding
|44,50
|1,60
|139,88
|Verusaturk Girisim
|9,92
|1,02
|88,64
|Vestel
|20,42
|1,09
|61,81
|Vestel Beyaz Eşya
|34,54
|-1,14
|63,71
|Viking Kağıt
|6,36
|1,27
|240,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,63
|-0,43
|91,32
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,95
|-1,01
|18,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,90
|0,28
|473,84
|Yataş
|12,14
|4,21
|65,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,85
|1,32
|139,13
|Yeni Gimat GMYO
|12,63
|0,64
|5,50
|Yeşil GMYO
|1,21
|1,68
|89,06
|Yeşil Yapı
|1,39
|2,21
|110,61
|Yeşil Yatırım Holding
|70,90
|-0,14
|531,34
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.599,90
|-2,68
|497,62
|Yonga Mobilya
|31,92
|4,66
|245,73
|Yükselen Çelik
|7,05
|1,59
|130,02
|Yünsa
|14,32
|3,69
|42,24
|Zorlu Enerji
|2,69
|-0,37
|65,03
(Son)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi