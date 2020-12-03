Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 42.000,00 0,00 39,16 İş Bankası (C) 6,71 -0,30 4,68 İş Bankası (Kur.) 373.000,00 77,62 İş Fin.Kir. 3,77 0,00 -0,79 İş Girişim 16,75 1,89 340,79 İş GMYO 2,14 0,47 21,59 İş Y. Men. Değ. 13,04 1,09 223,83 İş Yat. Ort. 3,33 0,00 106,66 İşbir Holding 2.974,80 -0,84 591,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,23 2,50 98,39 İttifak Holding 2,45 3,38 87,90 İz Hayvancılık Tarım 14,99 6,69 472,91 İzmir Demir Çelik 19,02 -3,30 132,23 İzmir Fırça 5,52 0,36 206,67 Jantsa Jant Sanayi 252,40 -1,21 374,54 Kafein Yazılım 18,19 0,66 63,79 Kaplamin 24,96 0,65 349,73 Kardemir (A) 5,12 -0,19 93,21 Kardemir (B) 4,75 -0,63 79,92 Kardemir (D) 5,02 -0,59 88,72 Karel Elektronik 19,36 -0,41 33,24 Karsan Otomotiv 3,03 0,66 91,77 Karsu Tekstil 6,62 0,15 104,32 Kartonsan 2.958,50 1,35 665,78 Katmerciler Ekipman 3,07 -0,97 100,83 Kent Gıda 479,00 -0,21 1962,74 Kerevitaş Gıda 7,05 -0,42 116,26 Kervansaray Yat. Holding 1,24 -0,80 125,45 Kiler GMYO 2,49 0,00 132,93 Klimasan Klima 20,14 -8,37 -5,06 Koç Holding 18,69 1,30 -6,59 Konfrut Gıda 17,15 2,51 119,31 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,97 5,83 Konya Çimento 1.125,60 -2,33 314,89 Kordsa Teknik Tekstil 14,43 -1,16 13,48 Koza Altın 78,30 1,03 5,74 Koza Madencilik 13,12 -0,76 30,81 Körfez GMYO 5,95 -0,67 148,95 Kristal Kola 3,15 -1,56 108,61 Kron Telekomünikasyon 26,12 -0,68 105,35 Kuştur Kuşadası Turizm 163,00 1,24 594,35 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,36 0,85 110,47 Kütahya Porselen 37,34 0,92 464,05 Lider Faktoring 3,12 1,63 70,03 Link Bilgisayar 47,12 -1,55 161,94 Logo Yazılım 110,60 -0,63 81,91 Lokman Hekim Sağlık 11,30 -1,22 97,02 Lüks Kadife 27,90 -0,36 222,92 Makina Takım 2,84 3,65 51,06 Marka Yatırım Holding 6,07 -6,33 414,41 Marmaris Altınyunus 95,00 -0,84 33,80 Marshall 339,00 2,42 613,08 Martı GMYO 2,94 -0,68 191,09 Martı Otel 2,27 -2,16 149,45 Mavi Giyim 48,58 -0,86 -16,10 Mazhar Zorlu Holding 18,48 1,43 52,85 Mega Polietilen 11,09 7,36 774,29 Menderes Tekstil 3,27 3,15 149,62 Merit Turizm 81,00 1,19 316,67 Merko Gıda 13,30 1,53 1166,67 Metemtur Otelcilik 13,05 2,76 633,15 Metro Holding 2,21 0,91 60,14 Metro Petrol ve Tesisleri 3,18 1,92 62,24 Metro Yatırım Ortaklığı 2,60 0,39 -51,24 Migros Ticaret 41,30 -0,82 70,52 Milpa 4,66 -1,89 112,79 Mistral GMYO 4,62 5,24 146,19 MLP Sağlık 19,40 -2,07 21,25 MMC San. ve Tic. Yat. 5,60 -3,95 391,23 Mondi Tire Kutsan 7,10 9,91 71,50 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,18 0,80 176,57 Net Holding 3,14 0,00 20,77 Netaş Telekom. 20,90 -3,86 60,03 Niğbaş Niğde Beton 85,50 9,97 1279,03 Nuh Çimento 49,18 1,28 347,71 Nurol GMYO 7,18 1,13 101,12 Odaş Elektrik 3,53 -0,28 144,17 Olmuksan-IP 7,23 -1,63 182,32 Orge Enerji Elektrik 7,41 0,82 49,40 Orma Orman Mahsulleri 12,62 -2,25 357,25 Osmanlı Menkul 21,94 5,79 425,97 Ostim Endüstriyel Yat 4,16 0,73 147,62 Otokar 239,70 -2,80 63,02 Oyak Çimento 8,09 -1,22 47,15 Oyak Yat. Ort. 6,38 1,27 176,35 Oylum Sınai Yatırımlar 5,20 -0,38 68,35 Özak GMYO 4,62 5,00 79,77 Özbal Çelik Boru 6,91 0,73 328,70 Özderici GMYO 2,26 2,26 43,95 Özerden Plastik 9,17 5,52 302,19 Pamukova Elektrik 25,40 9,96 1884,37 Panora GMYO 6,58 -0,15 17,47 Papilon Savunma 20,70 -1,43 168,61 Park Elek.Madencilik 5,10 0,20 67,21 Parsan 22,38 -2,01 32,11 Pegasus 63,20 -0,55 -26,85 Peker GMYO 2,37 -1,66 162,06 Penguen Gıda 5,36 0,00 485,54 Pera GMYO 2,36 1,29 151,06 Pergamon Dış Ticaret 16,83 2,50 117,51 Petkim 4,26 0,71 34,17 Petrokent Turizm 1.030,00 1,98 704,06 Pınar Et ve Un 24,22 -0,33 166,46 Pınar Su 7,58 0,26 226,72 Pınar Süt 22,30 1,00 76,85 Plastikkart 12,72 0,32 37,22 Polisan Holding 4,06 5,73 34,54 Politeknik Metal 325,00 -5,85 327,23 Prizma Press Matbaacılık 5,84 2,82 35,81 QNB Finans Fin. Kir. 138,10 -1,78 6,97 QNB Finansbank 76,40 -3,35 103,73 Ral Yatırım Holding 4,87 -0,20 85,56 Ray Sigorta 23,60 -0,59 590,06 Reysaş GMYO 6,10 9,91 32,90 Reysaş Lojistik 11,10 2,97 153,42 Rhea Girişim 3,81 2,70 220,17 Rodrigo Tekstil 14,00 -8,08 673,48 Royal Halı 4,02 0,50 193,43 RTA Laboratuvarları 42,24 -0,80 1720,69 Sabancı Holding 10,20 -0,49 11,85 Safkar Ege Soğutmacılık 16,68 -9,54 665,14 Sanel Mühendislik 3,79 -6,42 29,17 Sanifoam Sünger 12,60 -2,70 152,00 Sanko Pazarlama 7,65 -0,78 5,00 Saray Matbaacılık 8,18 0,62 532,75 Sarkuysan 8,52 9,94 168,14 Sasa Polyester 17,01 -0,99 120,05 Say Yenilenebilir Enerji 8,41 -1,18 275,45 Sekuro Plastik 11,40 0,18 112,69 Selçuk Ecza Deposu 16,67 9,96 179,47 Selçuk Gıda 4,00 -1,96 271,15 Senkron Güvenlik 5,87 -7,27 115,02 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -2,82 874,84 Servet GMYO 58,80 -1,18 591,76 Seyitler Kimya 21,14 2,92 211,34 Silverline Endüstri 5,18 9,98 139,81 Sinpaş GMYO 3,74 -1,32 222,41 Smartiks Yazılım 8,14 6,82 -17,02 Sodaş Sodyum Sanayii 25,88 3,60 572,87 Söktaş 5,27 3,94 209,91 Sönmez Filament 45,34 6,18 829,10 Sönmez Pamuklu 15,80 -0,50 221,14 Sumaş Suni Tahta 40,20 -3,13 309,66 Şeker Fin. Kir. 4,48 1,59 -6,28 Şekerbank 1,42 0,00 30,24 Şişe Cam 6,99 1,45 37,32 Şok Marketler 12,11 0,50 12,55 T. Halk Bankası 5,41 0,19 -8,46 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,20 -4,03 54,15 T.S.K.B. 2,06 -8,04 70,25 T.Tuborg 19,87 6,77 66,97 Taç Tarım Ürünleri 10,31 -3,64 230,45 Tat Gıda 11,04 -0,45 81,47 TAV Havalimanları 19,95 -0,25 -26,56 Taze Kuru Gıda 256,00 0,39 3435,91 Tek-Art Turizm 2,03 2,53 61,11 Tekfen Holding 15,05 -0,66 -16,81 Teknosa İç ve Dış Ticaret 16,13 9,95 284,05 Temapol Polimer Plastik 10,18 -1,17 95,02 TGS Dış Ticaret 9,45 0,85 102,36 Tofaş Oto. Fab. 29,18 -1,02 25,22 Torunlar GMYO 3,89 3,73 41,45 Trabzon Liman 33,88 -0,35 223,47 Trabzonspor Sportif 5,07 9,98 135,81 Trend GMYO 14,06 -7,74 539,09 TSKB GMYO 4,23 -3,42 342,94 Tuğçelik 7,21 1,12 82,53 Tukaş 11,59 0,70 -6,15 Turcas Petrol 5,22 1,56 95,51 Turkcell 15,73 3,83 16,72 Tümosan Motor ve Traktör 10,78 -0,65 68,17 Tüpraş 92,30 -0,49 -27,21 Türk Hava Yolları 12,19 -0,49 -15,70 Türk Prysmian Kablo 13,00 -0,99 403,78 Türk Telekom 7,66 -0,39 6,16 Türk Traktör 140,20 0,36 164,97 Türker Proje Gayrimenkul 93,70 4,23 123,10 Türkiye Sigorta 6,09 1,33 179,64 Ufuk Yatırım 16,28 10,00 531,01 Ulaşlar Turizm Yat. 4,28 7,27 359,29 Ulusoy Elektrik 47,26 -0,30 77,67 Ulusoy Un Sanayi 11,70 -0,26 206,28 Umpaş Holding 0,78 9,86 25,81 Uşak Seramik 2,34 0,43 92,84 Utopya Turizm 29,00 7,73 489,43 Uzertaş Boya 36,00 -2,91 1521,62 Ülker Bisküvi 22,10 -0,27 -1,16 Vakıf Fin. Kir. 3,90 -1,76 84,18 Vakıf GMYO 3,74 1,36 116,06 Vakıf Yat. Ort. 7,79 1,17 327,75 Vakıflar Bankası 4,65 -0,43 -15,61 Vakko Tekstil 6,07 -0,33 33,70 Vanet Gıda 8,55 -0,58 497,90 Verusa Holding 44,50 1,60 139,88 Verusaturk Girisim 9,92 1,02 88,64 Vestel 20,42 1,09 61,81 Vestel Beyaz Eşya 34,54 -1,14 63,71 Viking Kağıt 6,36 1,27 240,11 Yapı Kredi Koray GMYO 4,63 -0,43 91,32 Yapı ve Kredi Bank. 2,95 -1,01 18,95 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,90 0,28 473,84 Yataş 12,14 4,21 65,40 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,85 1,32 139,13 Yeni Gimat GMYO 12,63 0,64 5,50 Yeşil GMYO 1,21 1,68 89,06 Yeşil Yapı 1,39 2,21 110,61 Yeşil Yatırım Holding 70,90 -0,14 531,34 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.599,90 -2,68 497,62 Yonga Mobilya 31,92 4,66 245,73 Yükselen Çelik 7,05 1,59 130,02 Yünsa 14,32 3,69 42,24 Zorlu Enerji 2,69 -0,37 65,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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