Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.000,00
|39,16
|İş Bankası (C)
|6,61
|-1,49
|3,12
|İş Bankası (Kur.)
|373.000,00
|77,62
|İş Fin.Kir.
|3,74
|-0,80
|-1,58
|İş Girişim
|17,40
|3,88
|357,89
|İş GMYO
|2,12
|-0,93
|20,45
|İş Y. Men. Değ.
|12,99
|-0,38
|222,59
|İş Yat. Ort.
|3,27
|-1,80
|102,94
|İşbir Holding
|3.047,70
|2,45
|608,77
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,23
|0,00
|98,39
|İttifak Holding
|2,46
|0,41
|88,67
|İz Hayvancılık Tarım
|15,50
|3,40
|492,40
|İzmir Demir Çelik
|18,80
|-1,16
|129,55
|İzmir Fırça
|5,74
|3,99
|218,89
|Jantsa Jant Sanayi
|253,20
|0,32
|376,05
|Kafein Yazılım
|18,05
|-0,77
|62,53
|Kaplamin
|24,60
|-1,44
|343,24
|Kardemir (A)
|5,15
|0,59
|94,34
|Kardemir (B)
|4,70
|-1,05
|78,03
|Kardemir (D)
|4,91
|-2,19
|84,59
|Karel Elektronik
|20,26
|4,65
|39,44
|Karsan Otomotiv
|3,04
|0,33
|92,41
|Karsu Tekstil
|6,69
|1,06
|106,48
|Kartonsan
|2.836,50
|-4,12
|634,20
|Katmerciler Ekipman
|3,05
|-0,65
|99,52
|Kent Gıda
|465,80
|-2,76
|1905,90
|Kerevitaş Gıda
|6,96
|-1,28
|113,50
|Kervan Gıda
|9,90
|Kervansaray Yat. Holding
|1,18
|-4,84
|114,55
|Kiler GMYO
|2,46
|-1,20
|130,13
|Klimasan Klima
|19,10
|-5,16
|-9,96
|Koç Holding
|18,49
|-1,07
|-7,59
|Konfrut Gıda
|16,83
|-1,87
|115,22
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,35
|-3,45
|Konya Çimento
|1.138,30
|1,13
|319,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,30
|-0,90
|12,46
|Koza Altın
|77,70
|-0,77
|4,93
|Koza Madencilik
|13,13
|0,08
|30,91
|Körfez GMYO
|5,88
|-1,18
|146,03
|Kristal Kola
|3,09
|-1,90
|104,64
|Kron Telekomünikasyon
|25,96
|-0,61
|104,09
|Kuştur Kuşadası Turizm
|166,60
|2,21
|609,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|-1,27
|107,79
|Kütahya Porselen
|37,00
|-0,91
|458,91
|Lider Faktoring
|3,24
|3,85
|76,57
|Link Bilgisayar
|46,84
|-0,59
|160,39
|Logo Yazılım
|109,20
|-1,27
|79,61
|Lokman Hekim Sağlık
|11,52
|1,95
|100,85
|Lüks Kadife
|27,68
|-0,79
|220,37
|Makina Takım
|2,83
|-0,35
|50,53
|Marka Yatırım Holding
|6,50
|7,08
|450,85
|Marmaris Altınyunus
|94,15
|-0,89
|32,61
|Marshall
|333,20
|-1,71
|600,88
|Martı GMYO
|2,88
|-2,04
|185,15
|Martı Otel
|2,25
|-0,88
|147,25
|Mavi Giyim
|49,50
|1,89
|-14,51
|Mazhar Zorlu Holding
|18,33
|-0,81
|51,61
|Mega Polietilen
|10,70
|-3,52
|743,55
|Menderes Tekstil
|3,20
|-2,14
|144,27
|Merit Turizm
|81,25
|0,31
|317,95
|Merko Gıda
|12,80
|-3,76
|1119,05
|Metemtur Otelcilik
|13,56
|3,91
|661,80
|Metro Holding
|2,20
|-0,45
|59,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|-0,31
|61,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,63
|1,15
|-50,68
|Migros Ticaret
|40,92
|-0,92
|68,95
|Milpa
|4,60
|-1,29
|110,05
|Mistral GMYO
|4,46
|-3,46
|137,66
|MLP Sağlık
|19,87
|2,42
|24,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,60
|0,00
|391,23
|Mondi Tire Kutsan
|6,77
|-4,65
|63,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,42
|0,68
|178,46
|Net Holding
|3,10
|-1,27
|19,23
|Netaş Telekom.
|20,92
|0,10
|60,18
|Niğbaş Niğde Beton
|90,25
|5,56
|1355,65
|Nuh Çimento
|46,52
|-5,41
|323,49
|Nurol GMYO
|7,39
|2,92
|107,00
|Odaş Elektrik
|3,47
|-1,70
|140,02
|Olmuksan-IP
|7,41
|2,49
|189,34
|Orge Enerji Elektrik
|7,53
|1,62
|51,81
|Orma Orman Mahsulleri
|12,31
|-2,46
|346,01
|Osmanlı Menkul
|21,78
|-0,73
|422,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,07
|-2,16
|142,26
|Otokar
|235,10
|-1,92
|59,89
|Oyak Çimento
|8,08
|-0,12
|46,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,34
|-0,63
|174,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,16
|-0,77
|67,05
|Özak GMYO
|4,66
|0,87
|81,32
|Özbal Çelik Boru
|6,89
|-0,29
|327,46
|Özderici GMYO
|2,22
|-1,77
|41,40
|Özerden Plastik
|8,78
|-4,25
|285,09
|Pamukova Elektrik
|26,14
|2,91
|1942,19
|Panora GMYO
|6,60
|0,30
|17,82
|Papilon Savunma
|20,42
|-1,35
|164,98
|Park Elek.Madencilik
|5,11
|0,20
|67,54
|Parsan
|22,38
|0,00
|32,11
|Pegasus
|63,25
|0,08
|-26,79
|Peker GMYO
|2,32
|-2,11
|156,54
|Penguen Gıda
|5,30
|-1,12
|478,99
|Pera GMYO
|2,30
|-2,54
|144,68
|Pergamon Dış Ticaret
|16,30
|-3,15
|110,66
|Petkim
|4,64
|8,92
|46,14
|Petrokent Turizm
|1.060,00
|2,91
|727,48
|Pınar Et ve Un
|24,20
|-0,08
|166,24
|Pınar Su
|7,54
|-0,53
|225,00
|Pınar Süt
|22,12
|-0,81
|75,42
|Plastikkart
|12,51
|-1,65
|34,95
|Polisan Holding
|4,06
|0,00
|34,54
|Politeknik Metal
|318,30
|-2,06
|318,42
|Prizma Press Matbaacılık
|5,83
|-0,17
|35,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,90
|-3,04
|3,72
|QNB Finansbank
|74,00
|-3,14
|97,33
|Ral Yatırım Holding
|4,85
|-0,41
|84,80
|Ray Sigorta
|23,54
|-0,25
|588,30
|Reysaş GMYO
|6,01
|-1,48
|30,94
|Reysaş Lojistik
|10,06
|-9,37
|129,68
|Rhea Girişim
|3,63
|-4,72
|205,04
|Rodrigo Tekstil
|12,60
|-10,00
|596,13
|Royal Halı
|4,35
|8,21
|217,52
|RTA Laboratuvarları
|41,86
|-0,90
|1704,31
|Sabancı Holding
|10,20
|0,00
|11,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|15,02
|-9,95
|588,99
|Sanel Mühendislik
|3,94
|3,96
|34,29
|Sanifoam Sünger
|11,95
|-5,16
|139,00
|Sanko Pazarlama
|7,59
|-0,78
|4,17
|Saray Matbaacılık
|8,22
|0,49
|535,84
|Sarkuysan
|8,13
|-4,58
|155,87
|Sasa Polyester
|18,71
|9,99
|142,04
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,31
|-1,19
|270,98
|Sekuro Plastik
|11,80
|3,51
|120,15
|Selçuk Ecza Deposu
|15,01
|-9,96
|151,64
|Selçuk Gıda
|4,08
|2,00
|278,58
|Senkron Güvenlik
|6,45
|9,88
|136,26
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|0,00
|874,84
|Servet GMYO
|59,25
|0,77
|597,06
|Seyitler Kimya
|21,18
|0,19
|211,93
|Silverline Endüstri
|4,95
|-4,44
|129,17
|Sinpaş GMYO
|3,72
|-0,53
|220,69
|Smartiks Yazılım
|7,87
|-3,32
|-19,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,00
|-3,40
|549,99
|Söktaş
|5,18
|-1,71
|204,61
|Sönmez Filament
|45,88
|1,19
|840,16
|Sönmez Pamuklu
|17,38
|10,00
|253,25
|Sumaş Suni Tahta
|39,84
|-0,90
|306,00
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|5,36
|-1,26
|Şekerbank
|1,41
|-0,70
|29,33
|Şişe Cam
|7,00
|0,14
|37,51
|Şok Marketler
|11,95
|-1,32
|11,06
|T. Halk Bankası
|5,38
|-0,55
|-8,97
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|34,66
|-4,25
|47,59
|T.S.K.B.
|1,93
|-6,31
|59,50
|T.Tuborg
|19,10
|-3,88
|60,50
|Taç Tarım Ürünleri
|10,49
|1,75
|236,22
|Tat Gıda
|11,19
|1,36
|83,93
|TAV Havalimanları
|20,08
|0,65
|-26,08
|Taze Kuru Gıda
|266,10
|3,95
|3575,41
|Tek-Art Turizm
|1,99
|-1,97
|57,94
|Tekfen Holding
|15,04
|-0,07
|-16,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,52
|-9,98
|245,71
|Temapol Polimer Plastik
|10,14
|-0,39
|94,25
|TGS Dış Ticaret
|9,40
|-0,53
|101,28
|Tofaş Oto. Fab.
|29,58
|1,37
|26,94
|Torunlar GMYO
|3,77
|-3,08
|37,09
|Trabzon Liman
|33,66
|-0,65
|221,37
|Trabzonspor Sportif
|4,84
|-4,54
|125,12
|Trend GMYO
|14,90
|5,97
|577,27
|TSKB GMYO
|4,40
|4,02
|360,74
|Tuğçelik
|7,55
|4,72
|91,14
|Tukaş
|11,80
|1,81
|-4,45
|Turcas Petrol
|5,40
|3,45
|102,25
|Turkcell
|15,65
|-0,51
|16,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,58
|-1,86
|65,05
|Tüpraş
|93,60
|1,41
|-26,18
|Türk Hava Yolları
|12,17
|-0,16
|-15,84
|Türk Prysmian Kablo
|13,06
|0,46
|406,10
|Türk Telekom
|7,88
|2,87
|9,21
|Türk Traktör
|145,50
|3,78
|174,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|92,60
|-1,17
|120,48
|Türkiye Sigorta
|6,00
|-1,48
|175,51
|Ufuk Yatırım
|14,66
|-9,95
|468,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,40
|2,80
|372,17
|Ulusoy Elektrik
|47,50
|0,51
|78,57
|Ulusoy Un Sanayi
|11,88
|1,54
|210,99
|Umpaş Holding
|0,85
|8,97
|37,10
|Uşak Seramik
|2,32
|-0,85
|91,19
|Utopya Turizm
|30,40
|4,83
|517,89
|Uzertaş Boya
|37,78
|4,94
|1601,80
|Ülker Bisküvi
|22,00
|-0,45
|-1,61
|Vakıf Fin. Kir.
|3,99
|2,31
|88,43
|Vakıf GMYO
|3,69
|-1,34
|113,17
|Vakıf Yat. Ort.
|7,75
|-0,51
|325,56
|Vakıflar Bankası
|4,62
|-0,65
|-16,15
|Vakko Tekstil
|6,07
|0,00
|33,70
|Vanet Gıda
|8,45
|-1,17
|490,91
|Verusa Holding
|45,40
|2,02
|144,74
|Verusaturk Girisim
|9,79
|-1,31
|86,16
|Vestel
|20,34
|-0,39
|61,17
|Vestel Beyaz Eşya
|34,42
|-0,35
|63,14
|Viking Kağıt
|6,32
|-0,63
|237,97
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,69
|1,30
|93,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,91
|-1,36
|17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,70
|-0,56
|470,65
|Yataş
|12,71
|4,70
|73,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,92
|1,82
|143,48
|Yeni Gimat GMYO
|12,63
|0,00
|5,50
|Yeşil GMYO
|1,21
|0,00
|89,06
|Yeşil Yapı
|1,39
|0,00
|110,61
|Yeşil Yatırım Holding
|70,80
|-0,14
|530,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.650,00
|0,28
|499,32
|Yonga Mobilya
|31,00
|-2,88
|235,77
|Yükselen Çelik
|6,98
|-0,99
|127,73
|Yünsa
|14,26
|-0,42
|41,64
|Zorlu Enerji
|2,71
|0,74
|66,26
(Son)
- Kaynak: AA
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