Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

04.12.2020 19:05
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)42.000,00

39,16
İş Bankası (C)6,61-1,493,12
İş Bankası (Kur.)373.000,00

77,62
İş Fin.Kir.3,74-0,80-1,58
İş Girişim17,403,88357,89
İş GMYO2,12-0,9320,45
İş Y. Men. Değ.12,99-0,38222,59
İş Yat. Ort.3,27-1,80102,94
İşbir Holding3.047,702,45608,77
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,230,0098,39
İttifak Holding2,460,4188,67
İz Hayvancılık Tarım15,503,40492,40
İzmir Demir Çelik18,80-1,16129,55
İzmir Fırça5,743,99218,89
Jantsa Jant Sanayi253,200,32376,05
Kafein Yazılım18,05-0,7762,53
Kaplamin24,60-1,44343,24
Kardemir (A)5,150,5994,34
Kardemir (B)4,70-1,0578,03
Kardemir (D)4,91-2,1984,59
Karel Elektronik20,264,6539,44
Karsan Otomotiv3,040,3392,41
Karsu Tekstil6,691,06106,48
Kartonsan2.836,50-4,12634,20
Katmerciler Ekipman3,05-0,6599,52
Kent Gıda465,80-2,761905,90
Kerevitaş Gıda6,96-1,28113,50
Kervan Gıda9,90

Kervansaray Yat. Holding1,18-4,84114,55
Kiler GMYO2,46-1,20130,13
Klimasan Klima19,10-5,16-9,96
Koç Holding18,49-1,07-7,59
Konfrut Gıda16,83-1,87115,22
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,35-3,45

Konya Çimento1.138,301,13319,57
Kordsa Teknik Tekstil14,30-0,9012,46
Koza Altın77,70-0,774,93
Koza Madencilik13,130,0830,91
Körfez GMYO5,88-1,18146,03
Kristal Kola3,09-1,90104,64
Kron Telekomünikasyon25,96-0,61104,09
Kuştur Kuşadası Turizm166,602,21609,69
Kuyumcukent Gayrimenkul2,33-1,27107,79
Kütahya Porselen37,00-0,91458,91
Lider Faktoring3,243,8576,57
Link Bilgisayar46,84-0,59160,39
Logo Yazılım109,20-1,2779,61
Lokman Hekim Sağlık11,521,95100,85
Lüks Kadife27,68-0,79220,37
Makina Takım2,83-0,3550,53
Marka Yatırım Holding6,507,08450,85
Marmaris Altınyunus94,15-0,8932,61
Marshall333,20-1,71600,88
Martı GMYO2,88-2,04185,15
Martı Otel2,25-0,88147,25
Mavi Giyim49,501,89-14,51
Mazhar Zorlu Holding18,33-0,8151,61
Mega Polietilen10,70-3,52743,55
Menderes Tekstil3,20-2,14144,27
Merit Turizm81,250,31317,95
Merko Gıda12,80-3,761119,05
Metemtur Otelcilik13,563,91661,80
Metro Holding2,20-0,4559,42
Metro Petrol ve Tesisleri3,17-0,3161,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,631,15-50,68
Migros Ticaret40,92-0,9268,95
Milpa4,60-1,29110,05
Mistral GMYO4,46-3,46137,66
MLP Sağlık19,872,4224,19
MMC San. ve Tic. Yat.5,600,00391,23
Mondi Tire Kutsan6,77-4,6563,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,420,68178,46
Net Holding3,10-1,2719,23
Netaş Telekom.20,920,1060,18
Niğbaş Niğde Beton90,255,561355,65
Nuh Çimento46,52-5,41323,49
Nurol GMYO7,392,92107,00
Odaş Elektrik3,47-1,70140,02
Olmuksan-IP7,412,49189,34
Orge Enerji Elektrik7,531,6251,81
Orma Orman Mahsulleri12,31-2,46346,01
Osmanlı Menkul21,78-0,73422,14
Ostim Endüstriyel Yat4,07-2,16142,26
Otokar235,10-1,9259,89
Oyak Çimento8,08-0,1246,97
Oyak Yat. Ort.6,34-0,63174,62
Oylum Sınai Yatırımlar5,16-0,7767,05
Özak GMYO4,660,8781,32
Özbal Çelik Boru6,89-0,29327,46
Özderici GMYO2,22-1,7741,40
Özerden Plastik8,78-4,25285,09
Pamukova Elektrik26,142,911942,19
Panora GMYO6,600,3017,82
Papilon Savunma20,42-1,35164,98
Park Elek.Madencilik5,110,2067,54
Parsan22,380,0032,11
Pegasus63,250,08-26,79
Peker GMYO2,32-2,11156,54
Penguen Gıda5,30-1,12478,99
Pera GMYO2,30-2,54144,68
Pergamon Dış Ticaret16,30-3,15110,66
Petkim4,648,9246,14
Petrokent Turizm1.060,002,91727,48
Pınar Et ve Un24,20-0,08166,24
Pınar Su7,54-0,53225,00
Pınar Süt22,12-0,8175,42
Plastikkart12,51-1,6534,95
Polisan Holding4,060,0034,54
Politeknik Metal318,30-2,06318,42
Prizma Press Matbaacılık5,83-0,1735,58
QNB Finans Fin. Kir.133,90-3,043,72
QNB Finansbank74,00-3,1497,33
Ral Yatırım Holding4,85-0,4184,80
Ray Sigorta23,54-0,25588,30
Reysaş GMYO6,01-1,4830,94
Reysaş Lojistik10,06-9,37129,68
Rhea Girişim3,63-4,72205,04
Rodrigo Tekstil12,60-10,00596,13
Royal Halı4,358,21217,52
RTA Laboratuvarları41,86-0,901704,31
Sabancı Holding10,200,0011,85
Safkar Ege Soğutmacılık15,02-9,95588,99
Sanel Mühendislik3,943,9634,29
Sanifoam Sünger11,95-5,16139,00
Sanko Pazarlama7,59-0,784,17
Saray Matbaacılık8,220,49535,84
Sarkuysan8,13-4,58155,87
Sasa Polyester18,719,99142,04
Say Yenilenebilir Enerji8,31-1,19270,98
Sekuro Plastik11,803,51120,15
Selçuk Ecza Deposu15,01-9,96151,64
Selçuk Gıda4,082,00278,58
Senkron Güvenlik6,459,88136,26
Serve Film Prodüksiyon15,500,00874,84
Servet GMYO59,250,77597,06
Seyitler Kimya21,180,19211,93
Silverline Endüstri4,95-4,44129,17
Sinpaş GMYO3,72-0,53220,69
Smartiks Yazılım7,87-3,32-19,78
Sodaş Sodyum Sanayii25,00-3,40549,99
Söktaş5,18-1,71204,61
Sönmez Filament45,881,19840,16
Sönmez Pamuklu17,3810,00253,25
Sumaş Suni Tahta39,84-0,90306,00
Şeker Fin. Kir.4,725,36-1,26
Şekerbank1,41-0,7029,33
Şişe Cam7,000,1437,51
Şok Marketler11,95-1,3211,06
T. Halk Bankası5,38-0,55-8,97
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası34,66-4,2547,59
T.S.K.B.1,93-6,3159,50
T.Tuborg19,10-3,8860,50
Taç Tarım Ürünleri10,491,75236,22
Tat Gıda11,191,3683,93
TAV Havalimanları20,080,65-26,08
Taze Kuru Gıda266,103,953575,41
Tek-Art Turizm1,99-1,9757,94
Tekfen Holding15,04-0,07-16,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,52-9,98245,71
Temapol Polimer Plastik10,14-0,3994,25
TGS Dış Ticaret9,40-0,53101,28
Tofaş Oto. Fab.29,581,3726,94
Torunlar GMYO3,77-3,0837,09
Trabzon Liman33,66-0,65221,37
Trabzonspor Sportif4,84-4,54125,12
Trend GMYO14,905,97577,27
TSKB GMYO4,404,02360,74
Tuğçelik7,554,7291,14
Tukaş11,801,81-4,45
Turcas Petrol5,403,45102,25
Turkcell15,65-0,5116,13
Tümosan Motor ve Traktör10,58-1,8665,05
Tüpraş93,601,41-26,18
Türk Hava Yolları12,17-0,16-15,84
Türk Prysmian Kablo13,060,46406,10
Türk Telekom7,882,879,21
Türk Traktör145,503,78174,99
Türker Proje Gayrimenkul92,60-1,17120,48
Türkiye Sigorta6,00-1,48175,51
Ufuk Yatırım14,66-9,95468,22
Ulaşlar Turizm Yat.4,402,80372,17
Ulusoy Elektrik47,500,5178,57
Ulusoy Un Sanayi11,881,54210,99
Umpaş Holding0,858,9737,10
Uşak Seramik2,32-0,8591,19
Utopya Turizm30,404,83517,89
Uzertaş Boya37,784,941601,80
Ülker Bisküvi22,00-0,45-1,61
Vakıf Fin. Kir.3,992,3188,43
Vakıf GMYO3,69-1,34113,17
Vakıf Yat. Ort.7,75-0,51325,56
Vakıflar Bankası4,62-0,65-16,15
Vakko Tekstil6,070,0033,70
Vanet Gıda8,45-1,17490,91
Verusa Holding45,402,02144,74
Verusaturk Girisim9,79-1,3186,16
Vestel20,34-0,3961,17
Vestel Beyaz Eşya34,42-0,3563,14
Viking Kağıt6,32-0,63237,97
Yapı Kredi Koray GMYO4,691,3093,80
Yapı ve Kredi Bank.2,91-1,3617,34
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,70-0,56470,65
Yataş12,714,7073,16
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,921,82143,48
Yeni Gimat GMYO12,630,005,50
Yeşil GMYO1,210,0089,06
Yeşil Yapı1,390,00110,61
Yeşil Yatırım Holding70,80-0,14530,45
Yibitaş İnşaat Malzeme17.650,000,28499,32
Yonga Mobilya31,00-2,88235,77
Yükselen Çelik6,98-0,99127,73
Yünsa14,26-0,4241,64
Zorlu Enerji2,710,7466,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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