Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

07.12.2020 18:45
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)41.950,001,0639,00
İş Bankası (C)6,42-2,870,16
İş Bankası (Kur.)373.000,00

77,62
İş Fin.Kir.3,67-1,87-3,42
İş Girişim17,22-1,03353,16
İş GMYO2,09-1,4218,75
İş Y. Men. Değ.13,262,08229,30
İş Yat. Ort.3,300,92104,80
İşbir Holding3.089,001,36618,37
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,284,07106,45
İttifak Holding2,605,6999,41
İz Hayvancılık Tarım14,70-5,16461,82
İzmir Demir Çelik18,12-3,62121,25
İzmir Fırça5,811,22222,78
Jantsa Jant Sanayi252,60-0,24374,92
Kafein Yazılım17,90-0,8361,18
Kaplamin25,202,44354,05
Kardemir (A)5,241,7597,74
Kardemir (B)4,812,3482,20
Kardemir (D)5,093,6791,35
Karel Elektronik19,48-3,8534,07
Karsan Otomotiv3,040,0092,41
Karsu Tekstil7,359,87126,85
Kartonsan2.664,00-6,08589,55
Katmerciler Ekipman3,02-0,9897,56
Kent Gıda436,00-6,401777,57
Kerevitaş Gıda6,77-2,73107,67
Kervan Gıda10,8910,00

Kervansaray Yat. Holding1,11-5,93101,82
Kiler GMYO2,501,63133,87
Klimasan Klima20,185,65-4,87
Koç Holding18,530,22-7,39
Konfrut Gıda16,21-3,68107,29
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,054,03

Konya Çimento1.086,00-4,59300,29
Kordsa Teknik Tekstil14,380,5613,09
Koza Altın78,751,356,35
Koza Madencilik13,260,9932,20
Körfez GMYO5,84-0,68144,35
Kristal Kola3,03-1,94100,66
Kron Telekomünikasyon25,88-0,31103,46
Kuştur Kuşadası Turizm164,50-1,26600,74
Kuyumcukent Gayrimenkul2,29-1,72104,23
Kütahya Porselen37,501,35466,47
Lider Faktoring3,559,5793,46
Link Bilgisayar47,280,94162,83
Logo Yazılım108,00-1,1077,63
Lokman Hekim Sağlık11,29-2,0096,84
Lüks Kadife27,06-2,24213,19
Makina Takım2,902,4754,26
Marka Yatırım Holding6,591,38458,47
Marmaris Altınyunus99,906,1140,70
Marshall328,10-1,53590,16
Martı GMYO2,900,69187,13
Martı Otel2,24-0,44146,15
Mavi Giyim50,201,41-13,30
Mazhar Zorlu Holding18,21-0,6550,62
Mega Polietilen10,40-2,80719,90
Menderes Tekstil3,220,63145,80
Merit Turizm81,00-0,31316,67
Merko Gıda11,99-6,331041,90
Metemtur Otelcilik13,852,14678,09
Metro Holding2,252,2763,04
Metro Petrol ve Tesisleri3,180,3262,24
Metro Yatırım Ortaklığı2,723,42-48,99
Migros Ticaret39,90-2,4964,74
Milpa4,49-2,39105,02
Mistral GMYO4,38-1,79133,40
MLP Sağlık19,45-2,1121,56
MMC San. ve Tic. Yat.5,50-1,79382,46
Mondi Tire Kutsan6,60-2,5159,42
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,40-0,06178,30
Net Holding3,100,0019,23
Netaş Telekom.20,56-1,7257,43
Niğbaş Niğde Beton81,50-9,701214,52
Nuh Çimento47,682,49334,05
Nurol GMYO7,815,68118,77
Odaş Elektrik3,500,86142,10
Olmuksan-IP7,714,05201,06
Orge Enerji Elektrik7,44-1,2050,00
Orma Orman Mahsulleri12,572,11355,43
Osmanlı Menkul21,74-0,18421,18
Ostim Endüstriyel Yat4,03-0,98139,88
Otokar228,50-2,8155,40
Oyak Çimento8,080,0046,97
Oyak Yat. Ort.6,380,63176,35
Oylum Sınai Yatırımlar5,170,1967,38
Özak GMYO4,48-3,8674,32
Özbal Çelik Boru7,011,74334,90
Özderici GMYO2,20-0,9040,13
Özerden Plastik8,50-3,19272,81
Pamukova Elektrik27,906,732079,69
Panora GMYO6,49-1,6715,86
Papilon Savunma19,90-2,55158,23
Park Elek.Madencilik5,08-0,5966,56
Parsan23,083,1336,25
Pegasus63,550,47-26,45
Peker GMYO2,28-1,72152,11
Penguen Gıda5,10-3,77457,14
Pera GMYO2,20-4,35134,04
Pergamon Dış Ticaret16,05-1,53107,43
Petkim5,109,9160,63
Petrokent Turizm997,00-5,94678,30
Pınar Et ve Un23,56-2,64159,20
Pınar Su7,42-1,59219,83
Pınar Süt21,42-3,1669,87
Plastikkart13,185,3642,18
Polisan Holding3,93-3,2030,24
Politeknik Metal307,90-3,27304,75
Prizma Press Matbaacılık6,023,2640,00
QNB Finans Fin. Kir.130,00-2,910,70
QNB Finansbank70,80-4,3288,80
Ral Yatırım Holding4,82-0,6283,66
Ray Sigorta22,82-3,06567,25
Reysaş GMYO5,62-6,4922,44
Reysaş Lojistik9,06-9,94106,85
Rhea Girişim3,999,92235,29
Rodrigo Tekstil13,8610,00665,75
Royal Halı4,789,89248,91
RTA Laboratuvarları40,28-3,771636,21
Sabancı Holding10,19-0,1011,74
Safkar Ege Soğutmacılık16,529,99657,80
Sanel Mühendislik4,032,2837,35
Sanifoam Sünger13,008,79160,00
Sanko Pazarlama8,056,0610,49
Saray Matbaacılık8,341,46545,12
Sarkuysan8,221,11158,70
Sasa Polyester20,589,99166,24
Say Yenilenebilir Enerji8,08-2,77260,71
Sekuro Plastik12,062,20125,00
Selçuk Ecza Deposu16,519,99176,79
Selçuk Gıda4,192,70288,78
Senkron Güvenlik7,099,92159,71
Serve Film Prodüksiyon15,35-0,97865,41
Servet GMYO59,00-0,42594,12
Seyitler Kimya23,289,92242,86
Silverline Endüstri5,449,90151,85
Sinpaş GMYO3,71-0,27219,83
Smartiks Yazılım7,67-2,54-21,81
Sodaş Sodyum Sanayii24,00-4,00523,99
Söktaş5,190,19205,20
Sönmez Filament46,561,48854,10
Sönmez Pamuklu19,119,95288,41
Sumaş Suni Tahta39,10-1,86298,46
Şeker Fin. Kir.5,199,968,58
Şekerbank1,37-2,8425,66
Şişe Cam6,85-2,1434,57
Şok Marketler11,76-1,599,29
T. Halk Bankası5,30-1,49-10,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,50-3,3542,65
T.S.K.B.1,81-6,2249,59
T.Tuborg18,65-2,3656,72
Taç Tarım Ürünleri10,01-4,58220,83
Tat Gıda10,93-2,3279,66
TAV Havalimanları20,542,29-24,39
Taze Kuru Gıda267,000,343587,85
Tek-Art Turizm2,000,5058,73
Tekfen Holding14,90-0,93-17,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,96-3,86232,38
Temapol Polimer Plastik10,190,4995,21
TGS Dış Ticaret9,23-1,8197,64
Tofaş Oto. Fab.29,760,6127,71
Torunlar GMYO3,71-1,5934,91
Trabzon Liman33,18-1,43216,79
Trabzonspor Sportif4,70-2,89118,60
Trend GMYO14,39-3,42554,09
TSKB GMYO4,420,45362,83
Tuğçelik7,955,30101,27
Tukaş11,60-1,69-6,07
Turcas Petrol5,28-2,2297,75
Turkcell15,38-1,7314,13
Tümosan Motor ve Traktör11,074,6372,70
Tüpraş96,653,26-23,78
Türk Hava Yolları12,270,82-15,15
Türk Prysmian Kablo13,01-0,38404,17
Türk Telekom7,73-1,907,13
Türk Traktör142,50-2,06169,32
Türker Proje Gayrimenkul91,60-1,08118,10
Türkiye Sigorta5,92-1,33171,83
Ufuk Yatırım13,99-4,57442,25
Ulaşlar Turizm Yat.4,461,36378,61
Ulusoy Elektrik46,98-1,0976,62
Ulusoy Un Sanayi11,71-1,43206,54
Umpaş Holding0,939,4150,00
Uşak Seramik2,372,1695,31
Utopya Turizm31,603,95542,28
Uzertaş Boya39,023,281657,66
Ülker Bisküvi21,44-2,55-4,11
Vakıf Fin. Kir.4,184,7697,40
Vakıf GMYO3,690,00113,17
Vakıf Yat. Ort.7,71-0,52323,36
Vakıflar Bankası4,46-3,46-19,06
Vakko Tekstil5,97-1,6531,50
Vanet Gıda8,00-5,33459,44
Verusa Holding44,76-1,41141,29
Verusaturk Girisim9,61-1,8482,74
Vestel20,12-1,0859,43
Vestel Beyaz Eşya34,480,1763,43
Viking Kağıt6,19-2,06231,02
Yapı Kredi Koray GMYO4,64-1,0791,74
Yapı ve Kredi Bank.2,83-2,7514,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.39,269,97527,55
Yataş13,103,0778,47
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,022,55149,69
Yeni Gimat GMYO12,57-0,485,00
Yeşil GMYO1,329,09106,25
Yeşil Yapı1,529,35130,30
Yeşil Yatırım Holding77,409,32589,23
Yibitaş İnşaat Malzeme17.298,90-1,99487,40
Yonga Mobilya30,66-1,10232,09
Yükselen Çelik6,93-0,72126,10
Yünsa13,90-2,5238,06
Zorlu Enerji2,720,3766,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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