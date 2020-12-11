Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|-8,56
|51,36
|İş Bankası (B)
|40.700,00
|-0,79
|34,86
|İş Bankası (C)
|6,58
|0,92
|2,65
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,90
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,73
|0,00
|-1,84
|İş Girişim
|18,01
|-0,77
|373,95
|İş GMYO
|2,10
|0,48
|19,32
|İş Y. Men. Değ.
|14,66
|4,42
|264,06
|İş Yat. Ort.
|3,43
|0,59
|112,87
|İşbir Holding
|2.998,90
|3,39
|597,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|0,00
|91,94
|İttifak Holding
|2,53
|-0,39
|94,04
|İz Hayvancılık Tarım
|13,94
|-1,83
|432,78
|İzmir Demir Çelik
|15,49
|-5,55
|89,13
|İzmir Fırça
|5,31
|-1,67
|195,00
|Jantsa Jant Sanayi
|248,40
|-0,08
|367,02
|Kafein Yazılım
|17,58
|-0,68
|58,29
|Kaplamin
|26,20
|0,85
|372,07
|Kardemir (A)
|5,22
|1,36
|96,98
|Kardemir (B)
|4,76
|0,63
|80,30
|Kardemir (D)
|5,33
|3,50
|100,38
|Karel Elektronik
|20,02
|0,50
|37,78
|Karsan Otomotiv
|3,08
|-1,28
|94,94
|Karsu Tekstil
|7,06
|-1,81
|117,90
|Kartonsan
|2.840,00
|-3,89
|635,11
|Katmerciler Ekipman
|3,16
|1,94
|106,71
|Kent Gıda
|407,50
|-2,74
|1654,84
|Kerevitaş Gıda
|6,69
|-0,15
|105,21
|Kervan Gıda
|15,91
|9,95
|Kervansaray Yat. Holding
|1,12
|0,90
|103,64
|Kiler GMYO
|2,47
|0,41
|131,06
|Klimasan Klima
|19,11
|3,24
|-9,92
|Koç Holding
|19,05
|1,33
|-4,79
|Konfrut Gıda
|16,93
|1,99
|116,50
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,65
|-0,28
|Konya Çimento
|1.075,00
|0,00
|296,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,84
|0,61
|16,70
|Koza Altın
|77,65
|-0,58
|4,86
|Koza Madencilik
|13,58
|-0,29
|35,39
|Körfez GMYO
|5,79
|-0,86
|142,26
|Kristal Kola
|2,94
|0,00
|94,70
|Kron Telekomünikasyon
|27,30
|-5,08
|114,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|150,30
|-4,87
|540,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|-0,44
|102,44
|Kütahya Porselen
|39,08
|0,31
|490,33
|Lider Faktoring
|3,32
|4,08
|80,93
|Link Bilgisayar
|56,65
|10,00
|214,92
|Logo Yazılım
|113,50
|2,25
|86,68
|Lokman Hekim Sağlık
|11,19
|-0,09
|95,10
|Lüks Kadife
|28,08
|3,24
|225,00
|Makina Takım
|2,93
|0,34
|55,85
|Marka Yatırım Holding
|6,60
|-1,49
|459,32
|Marmaris Altınyunus
|100,80
|1,61
|41,97
|Marshall
|319,00
|-0,13
|571,01
|Martı GMYO
|2,88
|-1,03
|185,15
|Martı Otel
|2,30
|-2,54
|152,75
|Mavi Giyim
|49,78
|-0,08
|-14,02
|Mazhar Zorlu Holding
|20,84
|9,97
|72,37
|Mega Polietilen
|10,72
|0,66
|745,12
|Menderes Tekstil
|3,11
|-1,27
|137,40
|Merit Turizm
|79,90
|-0,12
|311,01
|Merko Gıda
|11,40
|0,35
|985,71
|Metemtur Otelcilik
|13,58
|0,15
|662,92
|Metro Holding
|2,19
|0,46
|58,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,07
|-0,32
|56,63
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,49
|-4,60
|-52,18
|Migros Ticaret
|40,70
|1,45
|68,04
|Milpa
|4,42
|-1,12
|101,83
|Mistral GMYO
|4,52
|-1,74
|140,86
|MLP Sağlık
|18,64
|-1,11
|16,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,00
|0,00
|338,60
|Mondi Tire Kutsan
|6,67
|2,62
|61,11
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,92
|0,75
|174,53
|Net Holding
|3,22
|0,94
|23,85
|Netaş Telekom.
|20,26
|1,10
|55,13
|Niğbaş Niğde Beton
|82,50
|10,00
|1230,65
|Nuh Çimento
|48,20
|5,56
|338,79
|Nurol GMYO
|8,73
|-0,23
|144,54
|Odaş Elektrik
|3,65
|-5,93
|152,47
|Olmuksan-IP
|9,30
|-8,91
|263,14
|Orge Enerji Elektrik
|7,31
|-0,27
|47,38
|Orma Orman Mahsulleri
|11,90
|0,51
|331,16
|Osmanlı Menkul
|23,52
|-4,00
|463,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,92
|-1,51
|133,33
|Otokar
|231,30
|-0,64
|57,30
|Oyak Çimento
|8,00
|-0,74
|45,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,32
|0,48
|173,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,94
|-1,00
|59,93
|Özak GMYO
|5,01
|5,70
|94,94
|Özbal Çelik Boru
|6,75
|-1,17
|318,77
|Özderici GMYO
|2,23
|1,36
|42,04
|Özerden Plastik
|8,07
|0,88
|253,95
|Pamukova Elektrik
|24,86
|-9,99
|1842,19
|Panora GMYO
|6,37
|0,16
|13,72
|Papilon Savunma
|20,40
|4,94
|164,72
|Park Elek.Madencilik
|5,10
|0,20
|67,21
|Parsan
|22,46
|-0,53
|32,59
|Pegasus
|63,35
|-0,39
|-26,68
|Peker GMYO
|2,47
|5,11
|173,12
|Penguen Gıda
|5,10
|0,39
|457,14
|Pera GMYO
|2,35
|-2,89
|150,00
|Pergamon Dış Ticaret
|16,10
|-2,07
|108,07
|Petkim
|4,79
|1,48
|50,87
|Petrokent Turizm
|916,90
|-6,62
|615,77
|Pınar Et ve Un
|23,60
|0,17
|159,64
|Pınar Su
|7,33
|-0,14
|215,95
|Pınar Süt
|21,06
|0,10
|67,02
|Plastikkart
|12,46
|-1,81
|34,41
|Polisan Holding
|3,85
|-0,26
|27,59
|Politeknik Metal
|312,60
|-0,45
|310,93
|Prizma Press Matbaacılık
|5,84
|-2,34
|35,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,80
|0,69
|1,32
|QNB Finansbank
|72,00
|0,63
|92,00
|Ral Yatırım Holding
|4,71
|-1,05
|79,46
|Ray Sigorta
|22,90
|1,15
|569,59
|Reysaş GMYO
|5,49
|-1,96
|19,61
|Reysaş Lojistik
|8,93
|-0,78
|103,88
|Rhea Girişim
|4,07
|-7,71
|242,02
|Rodrigo Tekstil
|13,28
|-0,52
|633,70
|Royal Halı
|4,85
|-4,72
|254,01
|RTA Laboratuvarları
|39,86
|-0,55
|1618,10
|Sabancı Holding
|10,52
|0,67
|15,35
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,32
|-7,37
|465,14
|Sanel Mühendislik
|3,73
|0,81
|27,13
|Sanifoam Sünger
|13,37
|-1,91
|167,40
|Sanko Pazarlama
|7,85
|-0,51
|7,74
|Saray Matbaacılık
|8,21
|0,37
|535,07
|Sarkuysan
|10,04
|3,19
|215,98
|Sasa Polyester
|19,96
|0,00
|158,21
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,02
|2,17
|258,04
|Sekuro Plastik
|11,78
|-0,51
|119,78
|Selçuk Ecza Deposu
|15,35
|-6,52
|157,34
|Selçuk Gıda
|4,51
|10,00
|318,48
|Senkron Güvenlik
|6,95
|9,97
|154,58
|Serve Film Prodüksiyon
|14,90
|-0,53
|837,11
|Servet GMYO
|68,50
|5,87
|705,88
|Seyitler Kimya
|27,86
|8,74
|310,31
|Silverline Endüstri
|7,94
|9,97
|267,59
|Sinpaş GMYO
|3,92
|-0,25
|237,93
|Smartiks Yazılım
|7,63
|0,39
|-22,22
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,98
|1,27
|523,47
|Söktaş
|5,23
|0,58
|207,55
|Sönmez Filament
|54,40
|5,12
|1014,75
|Sönmez Pamuklu
|27,00
|6,22
|448,78
|Sumaş Suni Tahta
|36,54
|-2,09
|272,37
|Şeker Fin. Kir.
|5,76
|9,92
|20,50
|Şekerbank
|1,43
|0,00
|31,16
|Şişe Cam
|7,23
|0,98
|42,03
|Şok Marketler
|11,83
|0,77
|9,94
|T. Halk Bankası
|5,33
|-0,19
|-9,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|35,42
|6,88
|50,83
|T.S.K.B.
|1,82
|-0,55
|50,41
|T.Tuborg
|18,49
|-1,96
|55,38
|Taç Tarım Ürünleri
|10,20
|0,00
|226,92
|Tat Gıda
|10,80
|-0,83
|77,52
|TAV Havalimanları
|19,83
|-2,51
|-27,00
|Taze Kuru Gıda
|246,00
|-7,17
|3297,79
|Tek-Art Turizm
|1,92
|-0,52
|52,38
|Tekfen Holding
|15,83
|-1,00
|-12,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,10
|-3,96
|211,90
|Temapol Polimer Plastik
|10,80
|0,93
|106,90
|TGS Dış Ticaret
|9,23
|-0,75
|97,64
|Tofaş Oto. Fab.
|31,04
|0,65
|33,21
|Torunlar GMYO
|3,74
|0,27
|36,00
|Trabzon Liman
|32,82
|0,00
|213,35
|Trabzonspor Sportif
|4,42
|-2,00
|105,58
|Trend GMYO
|13,80
|-1,99
|527,27
|TSKB GMYO
|5,05
|6,54
|428,80
|Tuğçelik
|7,57
|2,16
|91,65
|Tukaş
|11,14
|-0,27
|-9,80
|Turcas Petrol
|5,16
|0,19
|93,26
|Turkcell
|15,35
|0,20
|13,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,65
|10,00
|97,35
|Tüpraş
|101,50
|3,94
|-19,95
|Türk Hava Yolları
|12,41
|1,64
|-14,18
|Türk Prysmian Kablo
|13,16
|0,69
|409,98
|Türk Telekom
|7,94
|1,53
|10,04
|Türk Traktör
|152,50
|-1,61
|188,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|88,00
|-3,08
|109,52
|Türkiye Sigorta
|6,02
|0,67
|176,43
|Ufuk Yatırım
|13,92
|-2,66
|439,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,23
|1,93
|353,93
|Ulusoy Elektrik
|51,40
|4,90
|93,23
|Ulusoy Un Sanayi
|11,65
|1,48
|204,97
|Umpaş Holding
|1,35
|9,76
|117,74
|Uşak Seramik
|2,27
|-1,30
|87,07
|Utopya Turizm
|31,28
|3,30
|535,77
|Uzertaş Boya
|42,24
|10,00
|1802,70
|Ülker Bisküvi
|21,94
|-1,26
|-1,88
|Vakıf Fin. Kir.
|3,93
|-4,61
|85,60
|Vakıf GMYO
|3,68
|0,00
|112,60
|Vakıf Yat. Ort.
|7,49
|-1,32
|311,28
|Vakıflar Bankası
|4,56
|1,11
|-17,24
|Vakko Tekstil
|6,19
|1,48
|36,34
|Vanet Gıda
|8,20
|3,54
|473,43
|Verusa Holding
|43,50
|-0,05
|134,49
|Verusaturk Girisim
|9,70
|-0,10
|84,45
|Vestel
|21,90
|4,89
|73,53
|Vestel Beyaz Eşya
|35,52
|0,91
|68,35
|Viking Kağıt
|6,33
|3,77
|238,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,40
|-2,22
|81,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,00
|2,04
|20,97
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|41,00
|5,13
|555,36
|Yataş
|13,73
|-0,79
|87,06
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,93
|1,55
|144,10
|Yeni Gimat GMYO
|12,54
|0,08
|4,75
|Yeşil GMYO
|1,31
|-1,50
|104,69
|Yeşil Yapı
|1,60
|-1,84
|142,42
|Yeşil Yatırım Holding
|82,30
|1,60
|632,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.689,80
|0,00
|466,72
|Yonga Mobilya
|30,00
|-0,20
|224,94
|Yükselen Çelik
|6,98
|-0,29
|127,73
|Yünsa
|13,70
|-1,23
|36,08
|Zorlu Enerji
|2,69
|0,00
|65,03
(Son)
- Kaynak: AA
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