Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

11.12.2020 18:45
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,00-8,5651,36İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00-8,5651,36
İş Bankası (B)40.700,00-0,7934,86
İş Bankası (C)6,580,922,65
İş Bankası (Kur.)369.999,90

76,19
İş Fin.Kir.3,730,00-1,84
İş Girişim18,01-0,77373,95
İş GMYO2,100,4819,32
İş Y. Men. Değ.14,664,42264,06
İş Yat. Ort.3,430,59112,87
İşbir Holding2.998,903,39597,42
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,190,0091,94
İttifak Holding2,53-0,3994,04
İz Hayvancılık Tarım13,94-1,83432,78
İzmir Demir Çelik15,49-5,5589,13
İzmir Fırça5,31-1,67195,00
Jantsa Jant Sanayi248,40-0,08367,02
Kafein Yazılım17,58-0,6858,29
Kaplamin26,200,85372,07
Kardemir (A)5,221,3696,98
Kardemir (B)4,760,6380,30
Kardemir (D)5,333,50100,38
Karel Elektronik20,020,5037,78
Karsan Otomotiv3,08-1,2894,94
Karsu Tekstil7,06-1,81117,90
Kartonsan2.840,00-3,89635,11
Katmerciler Ekipman3,161,94106,71
Kent Gıda407,50-2,741654,84
Kerevitaş Gıda6,69-0,15105,21
Kervan Gıda15,919,95

Kervansaray Yat. Holding1,120,90103,64
Kiler GMYO2,470,41131,06
Klimasan Klima19,113,24-9,92
Koç Holding19,051,33-4,79
Konfrut Gıda16,931,99116,50
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,65-0,28

Konya Çimento1.075,000,00296,24
Kordsa Teknik Tekstil14,840,6116,70
Koza Altın77,65-0,584,86
Koza Madencilik13,58-0,2935,39
Körfez GMYO5,79-0,86142,26
Kristal Kola2,940,0094,70
Kron Telekomünikasyon27,30-5,08114,62
Kuştur Kuşadası Turizm150,30-4,87540,25
Kuyumcukent Gayrimenkul2,27-0,44102,44
Kütahya Porselen39,080,31490,33
Lider Faktoring3,324,0880,93
Link Bilgisayar56,6510,00214,92
Logo Yazılım113,502,2586,68
Lokman Hekim Sağlık11,19-0,0995,10
Lüks Kadife28,083,24225,00
Makina Takım2,930,3455,85
Marka Yatırım Holding6,60-1,49459,32
Marmaris Altınyunus100,801,6141,97
Marshall319,00-0,13571,01
Martı GMYO2,88-1,03185,15
Martı Otel2,30-2,54152,75
Mavi Giyim49,78-0,08-14,02
Mazhar Zorlu Holding20,849,9772,37
Mega Polietilen10,720,66745,12
Menderes Tekstil3,11-1,27137,40
Merit Turizm79,90-0,12311,01
Merko Gıda11,400,35985,71
Metemtur Otelcilik13,580,15662,92
Metro Holding2,190,4658,70
Metro Petrol ve Tesisleri3,07-0,3256,63
Metro Yatırım Ortaklığı2,49-4,60-52,18
Migros Ticaret40,701,4568,04
Milpa4,42-1,12101,83
Mistral GMYO4,52-1,74140,86
MLP Sağlık18,64-1,1116,50
MMC San. ve Tic. Yat.5,000,00338,60
Mondi Tire Kutsan6,672,6261,11
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,920,75174,53
Net Holding3,220,9423,85
Netaş Telekom.20,261,1055,13
Niğbaş Niğde Beton82,5010,001230,65
Nuh Çimento48,205,56338,79
Nurol GMYO8,73-0,23144,54
Odaş Elektrik3,65-5,93152,47
Olmuksan-IP9,30-8,91263,14
Orge Enerji Elektrik7,31-0,2747,38
Orma Orman Mahsulleri11,900,51331,16
Osmanlı Menkul23,52-4,00463,85
Ostim Endüstriyel Yat3,92-1,51133,33
Otokar231,30-0,6457,30
Oyak Çimento8,00-0,7445,52
Oyak Yat. Ort.6,320,48173,75
Oylum Sınai Yatırımlar4,94-1,0059,93
Özak GMYO5,015,7094,94
Özbal Çelik Boru6,75-1,17318,77
Özderici GMYO2,231,3642,04
Özerden Plastik8,070,88253,95
Pamukova Elektrik24,86-9,991842,19
Panora GMYO6,370,1613,72
Papilon Savunma20,404,94164,72
Park Elek.Madencilik5,100,2067,21
Parsan22,46-0,5332,59
Pegasus63,35-0,39-26,68
Peker GMYO2,475,11173,12
Penguen Gıda5,100,39457,14
Pera GMYO2,35-2,89150,00
Pergamon Dış Ticaret16,10-2,07108,07
Petkim4,791,4850,87
Petrokent Turizm916,90-6,62615,77
Pınar Et ve Un23,600,17159,64
Pınar Su7,33-0,14215,95
Pınar Süt21,060,1067,02
Plastikkart12,46-1,8134,41
Polisan Holding3,85-0,2627,59
Politeknik Metal312,60-0,45310,93
Prizma Press Matbaacılık5,84-2,3435,81
QNB Finans Fin. Kir.130,800,691,32
QNB Finansbank72,000,6392,00
Ral Yatırım Holding4,71-1,0579,46
Ray Sigorta22,901,15569,59
Reysaş GMYO5,49-1,9619,61
Reysaş Lojistik8,93-0,78103,88
Rhea Girişim4,07-7,71242,02
Rodrigo Tekstil13,28-0,52633,70
Royal Halı4,85-4,72254,01
RTA Laboratuvarları39,86-0,551618,10
Sabancı Holding10,520,6715,35
Safkar Ege Soğutmacılık12,32-7,37465,14
Sanel Mühendislik3,730,8127,13
Sanifoam Sünger13,37-1,91167,40
Sanko Pazarlama7,85-0,517,74
Saray Matbaacılık8,210,37535,07
Sarkuysan10,043,19215,98
Sasa Polyester19,960,00158,21
Say Yenilenebilir Enerji8,022,17258,04
Sekuro Plastik11,78-0,51119,78
Selçuk Ecza Deposu15,35-6,52157,34
Selçuk Gıda4,5110,00318,48
Senkron Güvenlik6,959,97154,58
Serve Film Prodüksiyon14,90-0,53837,11
Servet GMYO68,505,87705,88
Seyitler Kimya27,868,74310,31
Silverline Endüstri7,949,97267,59
Sinpaş GMYO3,92-0,25237,93
Smartiks Yazılım7,630,39-22,22
Sodaş Sodyum Sanayii23,981,27523,47
Söktaş5,230,58207,55
Sönmez Filament54,405,121014,75
Sönmez Pamuklu27,006,22448,78
Sumaş Suni Tahta36,54-2,09272,37
Şeker Fin. Kir.5,769,9220,50
Şekerbank1,430,0031,16
Şişe Cam7,230,9842,03
Şok Marketler11,830,779,94
T. Halk Bankası5,33-0,19-9,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası35,426,8850,83
T.S.K.B.1,82-0,5550,41
T.Tuborg18,49-1,9655,38
Taç Tarım Ürünleri10,200,00226,92
Tat Gıda10,80-0,8377,52
TAV Havalimanları19,83-2,51-27,00
Taze Kuru Gıda246,00-7,173297,79
Tek-Art Turizm1,92-0,5252,38
Tekfen Holding15,83-1,00-12,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,10-3,96211,90
Temapol Polimer Plastik10,800,93106,90
TGS Dış Ticaret9,23-0,7597,64
Tofaş Oto. Fab.31,040,6533,21
Torunlar GMYO3,740,2736,00
Trabzon Liman32,820,00213,35
Trabzonspor Sportif4,42-2,00105,58
Trend GMYO13,80-1,99527,27
TSKB GMYO5,056,54428,80
Tuğçelik7,572,1691,65
Tukaş11,14-0,27-9,80
Turcas Petrol5,160,1993,26
Turkcell15,350,2013,91
Tümosan Motor ve Traktör12,6510,0097,35
Tüpraş101,503,94-19,95
Türk Hava Yolları12,411,64-14,18
Türk Prysmian Kablo13,160,69409,98
Türk Telekom7,941,5310,04
Türk Traktör152,50-1,61188,22
Türker Proje Gayrimenkul88,00-3,08109,52
Türkiye Sigorta6,020,67176,43
Ufuk Yatırım13,92-2,66439,53
Ulaşlar Turizm Yat.4,231,93353,93
Ulusoy Elektrik51,404,9093,23
Ulusoy Un Sanayi11,651,48204,97
Umpaş Holding1,359,76117,74
Uşak Seramik2,27-1,3087,07
Utopya Turizm31,283,30535,77
Uzertaş Boya42,2410,001802,70
Ülker Bisküvi21,94-1,26-1,88
Vakıf Fin. Kir.3,93-4,6185,60
Vakıf GMYO3,680,00112,60
Vakıf Yat. Ort.7,49-1,32311,28
Vakıflar Bankası4,561,11-17,24
Vakko Tekstil6,191,4836,34
Vanet Gıda8,203,54473,43
Verusa Holding43,50-0,05134,49
Verusaturk Girisim9,70-0,1084,45
Vestel21,904,8973,53
Vestel Beyaz Eşya35,520,9168,35
Viking Kağıt6,333,77238,50
Yapı Kredi Koray GMYO4,40-2,2281,82
Yapı ve Kredi Bank.3,002,0420,97
Yaprak Süt ve Besi Çift.41,005,13555,36
Yataş13,73-0,7987,06
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,931,55144,10
Yeni Gimat GMYO12,540,084,75
Yeşil GMYO1,31-1,50104,69
Yeşil Yapı1,60-1,84142,42
Yeşil Yatırım Holding82,301,60632,86
Yibitaş İnşaat Malzeme16.689,800,00466,72
Yonga Mobilya30,00-0,20224,94
Yükselen Çelik6,98-0,29127,73
Yünsa13,70-1,2336,08
Zorlu Enerji2,690,0065,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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