Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 251.000,00 51,36 İş Bankası (B) 40.001,00 -1,72 32,54 İş Bankası (C) 6,68 1,52 4,21 İş Bankası (Kur.) 369.999,90 76,19 İş Fin.Kir. 3,73 0,00 -1,84 İş Girişim 18,03 0,11 374,47 İş GMYO 2,12 0,95 20,45 İş Y. Men. Değ. 14,98 2,18 272,01 İş Yat. Ort. 3,42 -0,29 112,25 İşbir Holding 2.925,50 -2,45 580,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,19 0,00 91,94 İttifak Holding 2,64 4,35 102,48 İz Hayvancılık Tarım 14,83 6,38 466,79 İzmir Demir Çelik 14,03 -9,43 71,31 İzmir Fırça 5,49 3,39 205,00 Jantsa Jant Sanayi 246,40 -0,81 363,26 Kafein Yazılım 17,84 1,48 60,64 Kaplamin 27,10 3,44 388,29 Kardemir (A) 5,51 5,56 107,92 Kardemir (B) 4,82 1,26 82,58 Kardemir (D) 5,43 1,88 104,14 Karel Elektronik 20,10 0,40 38,33 Karsan Otomotiv 3,12 1,30 97,47 Karsu Tekstil 6,88 -2,55 112,35 Kartonsan 2.968,00 4,51 668,24 Katmerciler Ekipman 3,20 1,27 109,33 Kent Gıda 382,00 -6,26 1545,03 Kerevitaş Gıda 6,67 -0,30 104,60 Kervan Gıda 15,81 -0,63 Kervansaray Yat. Holding 1,19 6,25 116,36 Kiler GMYO 2,47 0,00 131,06 Klimasan Klima 19,32 1,10 -8,93 Koç Holding 19,54 2,57 -2,34 Konfrut Gıda 16,48 -2,66 110,74 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,61 -0,23 Konya Çimento 1.042,10 -3,06 284,11 Kordsa Teknik Tekstil 15,45 4,11 21,50 Koza Altın 78,00 0,45 5,33 Koza Madencilik 13,84 1,91 37,99 Körfez GMYO 5,78 -0,17 141,84 Kristal Kola 3,08 4,76 103,97 Kron Telekomünikasyon 26,96 -1,25 111,95 Kuştur Kuşadası Turizm 148,90 -0,93 534,29 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,27 0,00 102,44 Kütahya Porselen 40,34 3,22 509,37 Lider Faktoring 3,23 -2,71 76,02 Link Bilgisayar 57,10 0,79 217,42 Logo Yazılım 121,40 6,96 99,67 Lokman Hekim Sağlık 11,16 -0,27 94,58 Lüks Kadife 27,82 -0,93 221,99 Makina Takım 2,92 -0,34 55,32 Marka Yatırım Holding 6,20 -6,06 425,42 Marmaris Altınyunus 101,80 0,99 43,38 Marshall 315,00 -1,25 562,60 Martı GMYO 2,89 0,35 186,14 Martı Otel 2,24 -2,61 146,15 Mavi Giyim 51,20 2,85 -11,57 Mazhar Zorlu Holding 22,92 9,98 89,58 Mega Polietilen 10,62 -0,93 737,24 Menderes Tekstil 3,12 0,32 138,17 Merit Turizm 77,25 -3,32 297,38 Merko Gıda 11,16 -2,11 962,86 Metemtur Otelcilik 13,98 2,95 685,39 Metro Holding 2,19 0,00 58,70 Metro Petrol ve Tesisleri 3,11 1,30 58,67 Metro Yatırım Ortaklığı 2,43 -2,41 -53,33 Migros Ticaret 40,72 0,05 68,13 Milpa 4,53 2,49 106,85 Mistral GMYO 4,44 -1,77 136,60 MLP Sağlık 18,64 0,00 16,50 MMC San. ve Tic. Yat. 4,71 -5,80 313,16 Mondi Tire Kutsan 6,72 0,75 62,32 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,80 -0,34 173,58 Net Holding 3,34 3,73 28,46 Netaş Telekom. 20,62 1,78 57,89 Niğbaş Niğde Beton 89,95 9,03 1350,81 Nuh Çimento 47,20 -2,07 329,68 Nurol GMYO 8,46 -3,09 136,97 Odaş Elektrik 4,01 9,86 177,37 Olmuksan-IP 9,90 6,45 286,57 Orge Enerji Elektrik 7,39 1,09 48,99 Orma Orman Mahsulleri 11,50 -3,36 316,67 Osmanlı Menkul 22,90 -2,64 448,99 Ostim Endüstriyel Yat 3,94 0,51 134,52 Otokar 239,40 3,50 62,81 Oyak Çimento 8,08 1,00 46,97 Oyak Yat. Ort. 6,29 -0,47 172,45 Oylum Sınai Yatırımlar 4,91 -0,61 58,96 Özak GMYO 5,51 9,98 114,40 Özbal Çelik Boru 6,82 1,04 323,11 Özderici GMYO 2,29 2,69 45,86 Özerden Plastik 7,85 -2,73 244,30 Pamukova Elektrik 22,38 -9,98 1648,44 Panora GMYO 6,61 3,77 18,00 Papilon Savunma 20,68 1,37 168,35 Park Elek.Madencilik 5,14 0,78 68,52 Parsan 22,92 2,05 35,30 Pegasus 63,75 0,63 -26,22 Peker GMYO 2,57 4,05 184,18 Penguen Gıda 5,01 -1,76 447,31 Pera GMYO 2,31 -1,70 145,74 Pergamon Dış Ticaret 16,03 -0,43 107,17 Petkim 4,85 1,25 52,76 Petrokent Turizm 900,00 -1,84 602,58 Pınar Et ve Un 23,66 0,25 160,30 Pınar Su 7,32 -0,14 215,52 Pınar Süt 21,40 1,61 69,71 Plastikkart 12,25 -1,69 32,15 Polisan Holding 3,89 1,04 28,91 Politeknik Metal 330,00 5,57 333,80 Prizma Press Matbaacılık 5,87 0,51 36,51 QNB Finans Fin. Kir. 129,50 -0,99 0,31 QNB Finansbank 71,00 -1,39 89,33 Ral Yatırım Holding 4,70 -0,21 79,08 Ray Sigorta 22,86 -0,17 568,42 Reysaş GMYO 5,50 0,18 19,83 Reysaş Lojistik 9,24 3,47 110,96 Rhea Girişim 3,85 -5,41 223,53 Rodrigo Tekstil 13,60 2,41 651,38 Royal Halı 4,95 2,06 261,31 RTA Laboratuvarları 36,80 -7,68 1486,21 Sabancı Holding 10,67 1,43 17,00 Safkar Ege Soğutmacılık 13,55 9,98 521,56 Sanel Mühendislik 3,72 -0,27 26,79 Sanifoam Sünger 13,69 2,39 173,80 Sanko Pazarlama 8,63 9,94 18,45 Saray Matbaacılık 8,17 -0,49 531,97 Sarkuysan 9,58 -4,58 201,50 Sasa Polyester 19,70 -1,30 154,85 Say Yenilenebilir Enerji 7,99 -0,37 256,70 Sekuro Plastik 11,58 -1,70 116,04 Selçuk Ecza Deposu 16,88 9,97 182,99 Selçuk Gıda 4,96 9,98 360,23 Senkron Güvenlik 7,64 9,93 179,85 Serve Film Prodüksiyon 14,45 -3,02 808,81 Servet GMYO 68,00 -0,73 700,00 Seyitler Kimya 25,08 -9,98 269,37 Silverline Endüstri 8,73 9,95 304,17 Sinpaş GMYO 3,95 0,77 240,52 Smartiks Yazılım 7,61 -0,26 -22,43 Sodaş Sodyum Sanayii 25,82 7,67 571,31 Söktaş 5,26 0,57 209,32 Sönmez Filament 56,70 4,23 1061,89 Sönmez Pamuklu 24,30 -10,00 393,90 Sumaş Suni Tahta 35,90 -1,75 265,85 Şeker Fin. Kir. 6,33 9,90 32,43 Şekerbank 1,44 0,70 32,08 Şişe Cam 7,33 1,38 44,00 Şok Marketler 11,75 -0,68 9,20 T. Halk Bankası 5,35 0,38 -9,48 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 34,20 -3,44 45,64 T.S.K.B. 1,81 -0,55 49,59 T.Tuborg 18,53 0,22 55,71 Taç Tarım Ürünleri 9,45 -7,35 202,88 Tat Gıda 10,72 -0,74 76,21 TAV Havalimanları 19,85 0,10 -26,93 Taze Kuru Gıda 237,00 -3,66 3173,48 Tek-Art Turizm 1,95 1,56 54,76 Tekfen Holding 16,25 2,65 -10,17 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,15 0,38 213,10 Temapol Polimer Plastik 11,10 2,78 112,64 TGS Dış Ticaret 9,34 1,19 100,00 Tofaş Oto. Fab. 32,06 3,29 37,58 Torunlar GMYO 3,83 2,41 39,27 Trabzon Liman 33,00 0,55 215,07 Trabzonspor Sportif 4,38 -0,90 103,72 Trend GMYO 13,58 -1,59 517,27 TSKB GMYO 5,05 0,00 428,80 Tuğçelik 7,69 1,59 94,68 Tukaş 11,09 -0,45 -10,20 Turcas Petrol 5,22 1,16 95,51 Turkcell 15,59 1,56 15,69 Tümosan Motor ve Traktör 13,91 9,96 117,00 Tüpraş 104,80 3,25 -17,35 Türk Hava Yolları 12,55 1,13 -13,21 Türk Prysmian Kablo 13,25 0,68 413,47 Türk Telekom 8,12 2,27 12,54 Türk Traktör 152,10 -0,26 187,47 Türker Proje Gayrimenkul 87,40 -0,68 108,10 Türkiye Sigorta 6,23 3,49 186,07 Ufuk Yatırım 13,12 -5,75 408,53 Ulaşlar Turizm Yat. 4,01 -5,20 330,32 Ulusoy Elektrik 51,10 -0,58 92,11 Ulusoy Un Sanayi 11,56 -0,77 202,62 Umpaş Holding 1,48 9,63 138,71 Uşak Seramik 2,31 1,76 90,36 Utopya Turizm 31,98 2,24 550,00 Uzertaş Boya 46,46 9,99 1992,79 Ülker Bisküvi 22,06 0,55 -1,34 Vakıf Fin. Kir. 3,90 -0,76 84,18 Vakıf GMYO 3,66 -0,54 111,44 Vakıf Yat. Ort. 7,49 0,00 311,28 Vakıflar Bankası 4,59 0,66 -16,70 Vakko Tekstil 6,64 7,27 46,26 Vanet Gıda 7,86 -4,15 449,65 Verusa Holding 43,70 0,46 135,57 Verusaturk Girisim 10,67 10,00 102,90 Vestel 21,68 -1,00 71,79 Vestel Beyaz Eşya 36,54 2,87 73,19 Viking Kağıt 6,55 3,48 250,27 Yapı Kredi Koray GMYO 4,37 -0,68 80,58 Yapı ve Kredi Bank. 3,06 2,00 23,39 Yaprak Süt ve Besi Çift. 45,10 10,00 620,90 Yataş 13,44 -2,11 83,11 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,94 0,25 144,72 Yeni Gimat GMYO 12,54 0,00 4,75 Yeşil GMYO 1,31 0,00 104,69 Yeşil Yapı 1,61 0,63 143,94 Yeşil Yatırım Holding 80,70 -1,94 618,61 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.000,00 -4,13 443,29 Yonga Mobilya 29,20 -2,67 216,27 Yükselen Çelik 6,99 0,14 128,06 Yünsa 13,84 1,02 37,47 Zorlu Enerji 2,71 0,74 66,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam

Nefesini yetiştiremeyen horoz öterken bayıldı

Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı

Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler

Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak

Banka soyan hırsızın üstüne atlayıp etkisiz hale getiren 66 yaşındaki kahraman vatandaş ağır yaralandı

İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi