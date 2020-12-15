Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

15.12.2020 18:49
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00

51,36
İş Bankası (B)39.569,80-1,0831,11
İş Bankası (C)6,730,754,99
İş Bankası (Kur.)333.000,00-10,0058,57
İş Fin.Kir.3,781,34-0,53
İş Girişim19,839,98421,84
İş GMYO2,172,3623,30
İş Y. Men. Değ.15,382,67281,94
İş Yat. Ort.3,39-0,88110,38
İşbir Holding2.895,00-1,04573,26
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,17-1,6888,71
İttifak Holding2,55-3,4195,57
İz Hayvancılık Tarım16,319,98523,35
İzmir Demir Çelik12,63-9,9854,21
İzmir Fırça5,32-3,10195,56
Jantsa Jant Sanayi246,30-0,04363,08
Kafein Yazılım17,75-0,5059,82
Kaplamin27,200,37390,09
Kardemir (A)5,591,45110,94
Kardemir (B)5,105,8193,18
Kardemir (D)5,42-0,18103,76
Karel Elektronik20,200,5039,02
Karsan Otomotiv3,10-0,6496,20
Karsu Tekstil7,042,33117,28
Kartonsan3.264,8010,00745,06
Katmerciler Ekipman3,14-1,88105,41
Kent Gıda401,205,031627,71
Kerevitaş Gıda6,670,00104,60
Kervan Gıda14,88-5,88

Kervansaray Yat. Holding1,309,24136,36
Kiler GMYO2,470,00131,06
Klimasan Klima18,43-4,61-13,12
Koç Holding19,52-0,10-2,44
Konfrut Gıda16,38-0,61109,46
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,515,11

Konya Çimento1.113,006,80310,25
Kordsa Teknik Tekstil15,26-1,2320,01
Koza Altın79,201,546,95
Koza Madencilik14,001,1639,58
Körfez GMYO5,72-1,04139,33
Kristal Kola3,110,97105,96
Kron Telekomünikasyon26,44-1,93107,86
Kuştur Kuşadası Turizm147,00-1,28526,19
Kuyumcukent Gayrimenkul2,280,44103,34
Kütahya Porselen42,004,12534,44
Lider Faktoring3,281,5578,75
Link Bilgisayar57,450,61219,37
Logo Yazılım120,50-0,7498,19
Lokman Hekim Sağlık11,07-0,8193,01
Lüks Kadife26,84-3,52210,65
Makina Takım2,88-1,3753,19
Marka Yatırım Holding5,81-6,29392,37
Marmaris Altınyunus99,90-1,8740,70
Marshall310,30-1,49552,71
Martı GMYO2,85-1,38182,18
Martı Otel2,15-4,02136,26
Mavi Giyim50,95-0,49-12,00
Mazhar Zorlu Holding25,209,95108,44
Mega Polietilen10,53-0,85730,14
Menderes Tekstil3,09-0,96135,88
Merit Turizm79,402,78308,44
Merko Gıda10,55-5,47904,76
Metemtur Otelcilik14,100,86692,13
Metro Holding2,200,4659,42
Metro Petrol ve Tesisleri3,06-1,6156,12
Metro Yatırım Ortaklığı2,41-0,82-53,72
Migros Ticaret41,060,8369,53
Milpa4,816,18119,63
Mistral GMYO4,38-1,35133,40
MLP Sağlık19,323,6520,75
MMC San. ve Tic. Yat.4,37-7,22283,33
Mondi Tire Kutsan6,65-1,0460,63
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,60-0,57172,01
Net Holding3,28-1,8026,15
Netaş Telekom.20,60-0,1057,73
Niğbaş Niğde Beton90,000,061351,61
Nuh Çimento46,86-0,72326,59
Nurol GMYO8,40-0,71135,29
Odaş Elektrik4,010,00177,37
Olmuksan-IP9,50-4,04270,95
Orge Enerji Elektrik7,390,0048,99
Orma Orman Mahsulleri11,500,00316,67
Osmanlı Menkul24,085,15477,28
Ostim Endüstriyel Yat3,88-1,52130,95
Otokar241,400,8464,17
Oyak Çimento8,04-0,5046,24
Oyak Yat. Ort.6,371,27175,92
Oylum Sınai Yatırımlar4,86-1,0257,34
Özak GMYO5,42-1,63110,89
Özbal Çelik Boru6,962,05331,80
Özderici GMYO2,300,4446,50
Özerden Plastik7,65-2,55235,53
Pamukova Elektrik24,589,831820,31
Panora GMYO6,52-1,3616,40
Papilon Savunma20,18-2,42161,86
Park Elek.Madencilik5,09-0,9766,89
Parsan22,68-1,0533,88
Pegasus63,15-0,94-26,91
Peker GMYO2,705,06198,55
Penguen Gıda5,040,60450,58
Pera GMYO2,28-1,30142,55
Pergamon Dış Ticaret16,341,93111,17
Petkim4,952,0655,91
Petrokent Turizm897,00-0,33600,23
Pınar Et ve Un23,52-0,59158,76
Pınar Su7,27-0,68213,36
Pınar Süt21,18-1,0367,97
Plastikkart12,03-1,8029,77
Polisan Holding3,900,2629,24
Politeknik Metal330,000,00333,80
Prizma Press Matbaacılık5,76-1,8733,95
QNB Finans Fin. Kir.127,00-1,93-1,63
QNB Finansbank70,70-0,4288,53
Ral Yatırım Holding4,63-1,4976,42
Ray Sigorta25,149,97635,09
Reysaş GMYO5,33-3,0916,12
Reysaş Lojistik9,00-2,60105,48
Rhea Girişim4,239,87255,46
Rodrigo Tekstil14,194,34683,98
Royal Halı4,46-9,90225,55
RTA Laboratuvarları33,12-10,001327,59
Sabancı Holding10,56-1,0315,79
Safkar Ege Soğutmacılık12,70-6,27482,57
Sanel Mühendislik3,62-2,6923,38
Sanifoam Sünger13,700,07174,00
Sanko Pazarlama9,499,9730,25
Saray Matbaacılık8,170,00531,97
Sarkuysan8,92-6,89180,73
Sasa Polyester19,40-1,52150,97
Say Yenilenebilir Enerji7,88-1,38251,79
Sekuro Plastik11,36-1,90111,94
Selçuk Ecza Deposu15,90-5,81166,56
Selçuk Gıda4,79-3,43344,46
Senkron Güvenlik8,409,95207,69
Serve Film Prodüksiyon14,20-1,73793,08
Servet GMYO66,00-2,94676,47
Seyitler Kimya27,569,89305,89
Silverline Endüstri8,53-2,29294,91
Sinpaş GMYO3,91-1,01237,07
Smartiks Yazılım7,56-0,66-22,94
Sodaş Sodyum Sanayii26,181,39580,67
Söktaş5,23-0,57207,55
Sönmez Filament56,700,001061,89
Sönmez Pamuklu22,54-7,24358,13
Sumaş Suni Tahta36,501,67271,96
Şeker Fin. Kir.6,15-2,8428,66
Şekerbank1,440,0032,08
Şişe Cam7,330,0044,00
Şok Marketler11,860,9410,22
T. Halk Bankası5,472,24-7,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası34,00-0,5844,78
T.S.K.B.1,79-1,1047,93
T.Tuborg18,590,3256,22
Taç Tarım Ürünleri10,399,95233,01
Tat Gıda10,62-0,9374,56
TAV Havalimanları19,71-0,71-27,44
Taze Kuru Gıda220,00-7,172938,67
Tek-Art Turizm1,94-0,5153,97
Tekfen Holding16,350,62-9,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,68-3,57201,90
Temapol Polimer Plastik10,98-1,08110,34
TGS Dış Ticaret9,26-0,8698,29
Tofaş Oto. Fab.32,681,9340,24
Torunlar GMYO4,096,7948,73
Trabzon Liman32,84-0,48213,54
Trabzonspor Sportif4,390,23104,19
Trend GMYO13,17-3,02498,64
TSKB GMYO5,264,16450,79
Tuğçelik7,49-2,6089,62
Tukaş10,95-1,26-11,34
Turcas Petrol5,19-0,5794,38
Turkcell15,52-0,4515,17
Tümosan Motor ve Traktör13,08-5,97104,06
Tüpraş108,303,34-14,59
Türk Hava Yolları12,630,64-12,66
Türk Prysmian Kablo12,88-2,79399,13
Türk Telekom8,130,1212,67
Türk Traktör154,001,25191,06
Türker Proje Gayrimenkul87,00-0,46107,14
Türkiye Sigorta6,22-0,16185,61
Ufuk Yatırım13,885,79437,98
Ulaşlar Turizm Yat.4,040,75333,54
Ulusoy Elektrik51,400,5993,23
Ulusoy Un Sanayi11,46-0,87200,00
Umpaş Holding1,629,46161,29
Uşak Seramik2,351,7393,66
Utopya Turizm31,64-1,06543,09
Uzertaş Boya51,109,992201,80
Ülker Bisküvi22,02-0,18-1,52
Vakıf Fin. Kir.3,982,0587,96
Vakıf GMYO3,660,00111,44
Vakıf Yat. Ort.7,48-0,13310,73
Vakıflar Bankası4,620,65-16,15
Vakko Tekstil6,30-5,1238,77
Vanet Gıda7,58-3,56430,07
Verusa Holding42,98-1,65131,69
Verusaturk Girisim11,023,28109,55
Vestel21,22-2,1268,15
Vestel Beyaz Eşya36,04-1,3770,82
Viking Kağıt6,600,76252,94
Yapı Kredi Koray GMYO4,30-1,6077,69
Yapı ve Kredi Bank.3,142,6126,61
Yaprak Süt ve Besi Çift.49,609,98692,83
Yataş13,40-0,3082,56
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,86-2,03139,75
Yeni Gimat GMYO12,52-0,164,58
Yeşil GMYO1,29-1,53101,56
Yeşil Yapı1,59-1,24140,91
Yeşil Yatırım Holding80,00-0,87612,38
Yibitaş İnşaat Malzeme16.005,000,03443,46
Yonga Mobilya29,00-0,68214,11
Yükselen Çelik6,96-0,43127,08
Yünsa14,303,3242,04
Zorlu Enerji2,70-0,3765,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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