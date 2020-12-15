Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 251.000,00 51,36 İş Bankası (B) 39.569,80 -1,08 31,11 İş Bankası (C) 6,73 0,75 4,99 İş Bankası (Kur.) 333.000,00 -10,00 58,57 İş Fin.Kir. 3,78 1,34 -0,53 İş Girişim 19,83 9,98 421,84 İş GMYO 2,17 2,36 23,30 İş Y. Men. Değ. 15,38 2,67 281,94 İş Yat. Ort. 3,39 -0,88 110,38 İşbir Holding 2.895,00 -1,04 573,26 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -1,68 88,71 İttifak Holding 2,55 -3,41 95,57 İz Hayvancılık Tarım 16,31 9,98 523,35 İzmir Demir Çelik 12,63 -9,98 54,21 İzmir Fırça 5,32 -3,10 195,56 Jantsa Jant Sanayi 246,30 -0,04 363,08 Kafein Yazılım 17,75 -0,50 59,82 Kaplamin 27,20 0,37 390,09 Kardemir (A) 5,59 1,45 110,94 Kardemir (B) 5,10 5,81 93,18 Kardemir (D) 5,42 -0,18 103,76 Karel Elektronik 20,20 0,50 39,02 Karsan Otomotiv 3,10 -0,64 96,20 Karsu Tekstil 7,04 2,33 117,28 Kartonsan 3.264,80 10,00 745,06 Katmerciler Ekipman 3,14 -1,88 105,41 Kent Gıda 401,20 5,03 1627,71 Kerevitaş Gıda 6,67 0,00 104,60 Kervan Gıda 14,88 -5,88 Kervansaray Yat. Holding 1,30 9,24 136,36 Kiler GMYO 2,47 0,00 131,06 Klimasan Klima 18,43 -4,61 -13,12 Koç Holding 19,52 -0,10 -2,44 Konfrut Gıda 16,38 -0,61 109,46 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,51 5,11 Konya Çimento 1.113,00 6,80 310,25 Kordsa Teknik Tekstil 15,26 -1,23 20,01 Koza Altın 79,20 1,54 6,95 Koza Madencilik 14,00 1,16 39,58 Körfez GMYO 5,72 -1,04 139,33 Kristal Kola 3,11 0,97 105,96 Kron Telekomünikasyon 26,44 -1,93 107,86 Kuştur Kuşadası Turizm 147,00 -1,28 526,19 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 0,44 103,34 Kütahya Porselen 42,00 4,12 534,44 Lider Faktoring 3,28 1,55 78,75 Link Bilgisayar 57,45 0,61 219,37 Logo Yazılım 120,50 -0,74 98,19 Lokman Hekim Sağlık 11,07 -0,81 93,01 Lüks Kadife 26,84 -3,52 210,65 Makina Takım 2,88 -1,37 53,19 Marka Yatırım Holding 5,81 -6,29 392,37 Marmaris Altınyunus 99,90 -1,87 40,70 Marshall 310,30 -1,49 552,71 Martı GMYO 2,85 -1,38 182,18 Martı Otel 2,15 -4,02 136,26 Mavi Giyim 50,95 -0,49 -12,00 Mazhar Zorlu Holding 25,20 9,95 108,44 Mega Polietilen 10,53 -0,85 730,14 Menderes Tekstil 3,09 -0,96 135,88 Merit Turizm 79,40 2,78 308,44 Merko Gıda 10,55 -5,47 904,76 Metemtur Otelcilik 14,10 0,86 692,13 Metro Holding 2,20 0,46 59,42 Metro Petrol ve Tesisleri 3,06 -1,61 56,12 Metro Yatırım Ortaklığı 2,41 -0,82 -53,72 Migros Ticaret 41,06 0,83 69,53 Milpa 4,81 6,18 119,63 Mistral GMYO 4,38 -1,35 133,40 MLP Sağlık 19,32 3,65 20,75 MMC San. ve Tic. Yat. 4,37 -7,22 283,33 Mondi Tire Kutsan 6,65 -1,04 60,63 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,60 -0,57 172,01 Net Holding 3,28 -1,80 26,15 Netaş Telekom. 20,60 -0,10 57,73 Niğbaş Niğde Beton 90,00 0,06 1351,61 Nuh Çimento 46,86 -0,72 326,59 Nurol GMYO 8,40 -0,71 135,29 Odaş Elektrik 4,01 0,00 177,37 Olmuksan-IP 9,50 -4,04 270,95 Orge Enerji Elektrik 7,39 0,00 48,99 Orma Orman Mahsulleri 11,50 0,00 316,67 Osmanlı Menkul 24,08 5,15 477,28 Ostim Endüstriyel Yat 3,88 -1,52 130,95 Otokar 241,40 0,84 64,17 Oyak Çimento 8,04 -0,50 46,24 Oyak Yat. Ort. 6,37 1,27 175,92 Oylum Sınai Yatırımlar 4,86 -1,02 57,34 Özak GMYO 5,42 -1,63 110,89 Özbal Çelik Boru 6,96 2,05 331,80 Özderici GMYO 2,30 0,44 46,50 Özerden Plastik 7,65 -2,55 235,53 Pamukova Elektrik 24,58 9,83 1820,31 Panora GMYO 6,52 -1,36 16,40 Papilon Savunma 20,18 -2,42 161,86 Park Elek.Madencilik 5,09 -0,97 66,89 Parsan 22,68 -1,05 33,88 Pegasus 63,15 -0,94 -26,91 Peker GMYO 2,70 5,06 198,55 Penguen Gıda 5,04 0,60 450,58 Pera GMYO 2,28 -1,30 142,55 Pergamon Dış Ticaret 16,34 1,93 111,17 Petkim 4,95 2,06 55,91 Petrokent Turizm 897,00 -0,33 600,23 Pınar Et ve Un 23,52 -0,59 158,76 Pınar Su 7,27 -0,68 213,36 Pınar Süt 21,18 -1,03 67,97 Plastikkart 12,03 -1,80 29,77 Polisan Holding 3,90 0,26 29,24 Politeknik Metal 330,00 0,00 333,80 Prizma Press Matbaacılık 5,76 -1,87 33,95 QNB Finans Fin. Kir. 127,00 -1,93 -1,63 QNB Finansbank 70,70 -0,42 88,53 Ral Yatırım Holding 4,63 -1,49 76,42 Ray Sigorta 25,14 9,97 635,09 Reysaş GMYO 5,33 -3,09 16,12 Reysaş Lojistik 9,00 -2,60 105,48 Rhea Girişim 4,23 9,87 255,46 Rodrigo Tekstil 14,19 4,34 683,98 Royal Halı 4,46 -9,90 225,55 RTA Laboratuvarları 33,12 -10,00 1327,59 Sabancı Holding 10,56 -1,03 15,79 Safkar Ege Soğutmacılık 12,70 -6,27 482,57 Sanel Mühendislik 3,62 -2,69 23,38 Sanifoam Sünger 13,70 0,07 174,00 Sanko Pazarlama 9,49 9,97 30,25 Saray Matbaacılık 8,17 0,00 531,97 Sarkuysan 8,92 -6,89 180,73 Sasa Polyester 19,40 -1,52 150,97 Say Yenilenebilir Enerji 7,88 -1,38 251,79 Sekuro Plastik 11,36 -1,90 111,94 Selçuk Ecza Deposu 15,90 -5,81 166,56 Selçuk Gıda 4,79 -3,43 344,46 Senkron Güvenlik 8,40 9,95 207,69 Serve Film Prodüksiyon 14,20 -1,73 793,08 Servet GMYO 66,00 -2,94 676,47 Seyitler Kimya 27,56 9,89 305,89 Silverline Endüstri 8,53 -2,29 294,91 Sinpaş GMYO 3,91 -1,01 237,07 Smartiks Yazılım 7,56 -0,66 -22,94 Sodaş Sodyum Sanayii 26,18 1,39 580,67 Söktaş 5,23 -0,57 207,55 Sönmez Filament 56,70 0,00 1061,89 Sönmez Pamuklu 22,54 -7,24 358,13 Sumaş Suni Tahta 36,50 1,67 271,96 Şeker Fin. Kir. 6,15 -2,84 28,66 Şekerbank 1,44 0,00 32,08 Şişe Cam 7,33 0,00 44,00 Şok Marketler 11,86 0,94 10,22 T. Halk Bankası 5,47 2,24 -7,45 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 34,00 -0,58 44,78 T.S.K.B. 1,79 -1,10 47,93 T.Tuborg 18,59 0,32 56,22 Taç Tarım Ürünleri 10,39 9,95 233,01 Tat Gıda 10,62 -0,93 74,56 TAV Havalimanları 19,71 -0,71 -27,44 Taze Kuru Gıda 220,00 -7,17 2938,67 Tek-Art Turizm 1,94 -0,51 53,97 Tekfen Holding 16,35 0,62 -9,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,68 -3,57 201,90 Temapol Polimer Plastik 10,98 -1,08 110,34 TGS Dış Ticaret 9,26 -0,86 98,29 Tofaş Oto. Fab. 32,68 1,93 40,24 Torunlar GMYO 4,09 6,79 48,73 Trabzon Liman 32,84 -0,48 213,54 Trabzonspor Sportif 4,39 0,23 104,19 Trend GMYO 13,17 -3,02 498,64 TSKB GMYO 5,26 4,16 450,79 Tuğçelik 7,49 -2,60 89,62 Tukaş 10,95 -1,26 -11,34 Turcas Petrol 5,19 -0,57 94,38 Turkcell 15,52 -0,45 15,17 Tümosan Motor ve Traktör 13,08 -5,97 104,06 Tüpraş 108,30 3,34 -14,59 Türk Hava Yolları 12,63 0,64 -12,66 Türk Prysmian Kablo 12,88 -2,79 399,13 Türk Telekom 8,13 0,12 12,67 Türk Traktör 154,00 1,25 191,06 Türker Proje Gayrimenkul 87,00 -0,46 107,14 Türkiye Sigorta 6,22 -0,16 185,61 Ufuk Yatırım 13,88 5,79 437,98 Ulaşlar Turizm Yat. 4,04 0,75 333,54 Ulusoy Elektrik 51,40 0,59 93,23 Ulusoy Un Sanayi 11,46 -0,87 200,00 Umpaş Holding 1,62 9,46 161,29 Uşak Seramik 2,35 1,73 93,66 Utopya Turizm 31,64 -1,06 543,09 Uzertaş Boya 51,10 9,99 2201,80 Ülker Bisküvi 22,02 -0,18 -1,52 Vakıf Fin. Kir. 3,98 2,05 87,96 Vakıf GMYO 3,66 0,00 111,44 Vakıf Yat. Ort. 7,48 -0,13 310,73 Vakıflar Bankası 4,62 0,65 -16,15 Vakko Tekstil 6,30 -5,12 38,77 Vanet Gıda 7,58 -3,56 430,07 Verusa Holding 42,98 -1,65 131,69 Verusaturk Girisim 11,02 3,28 109,55 Vestel 21,22 -2,12 68,15 Vestel Beyaz Eşya 36,04 -1,37 70,82 Viking Kağıt 6,60 0,76 252,94 Yapı Kredi Koray GMYO 4,30 -1,60 77,69 Yapı ve Kredi Bank. 3,14 2,61 26,61 Yaprak Süt ve Besi Çift. 49,60 9,98 692,83 Yataş 13,40 -0,30 82,56 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,86 -2,03 139,75 Yeni Gimat GMYO 12,52 -0,16 4,58 Yeşil GMYO 1,29 -1,53 101,56 Yeşil Yapı 1,59 -1,24 140,91 Yeşil Yatırım Holding 80,00 -0,87 612,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.005,00 0,03 443,46 Yonga Mobilya 29,00 -0,68 214,11 Yükselen Çelik 6,96 -0,43 127,08 Yünsa 14,30 3,32 42,04 Zorlu Enerji 2,70 -0,37 65,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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