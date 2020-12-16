Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

16.12.2020 18:41
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00

51,36
İş Bankası (B)39.500,00-0,1830,88
İş Bankası (C)6,71-0,304,68
İş Bankası (Kur.)333.000,000,0058,57
İş Fin.Kir.3,892,912,37
İş Girişim20,362,67435,79
İş GMYO2,389,6835,23
İş Y. Men. Değ.15,913,45295,11
İş Yat. Ort.3,37-0,59109,14
İşbir Holding2.794,90-3,46549,98
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,0088,71
İttifak Holding2,45-3,9287,90
İz Hayvancılık Tarım17,949,99585,65
İzmir Demir Çelik11,38-9,9038,95
İzmir Fırça5,25-1,32191,67
Jantsa Jant Sanayi242,60-1,50356,12
Kafein Yazılım18,293,0464,69
Kaplamin27,541,25396,22
Kardemir (A)5,590,00110,94
Kardemir (B)5,110,2093,56
Kardemir (D)5,35-1,29101,13
Karel Elektronik19,85-1,7336,61
Karsan Otomotiv3,04-1,9492,41
Karsu Tekstil6,88-2,27112,35
Kartonsan3.340,002,30764,53
Katmerciler Ekipman3,09-1,59102,14
Kent Gıda394,00-1,791596,70
Kerevitaş Gıda6,59-1,20102,15
Kervan Gıda14,51-2,49

Kervansaray Yat. Holding1,29-0,77134,55
Kiler GMYO2,719,72153,51
Klimasan Klima17,60-4,50-17,04
Koç Holding19,912,00-0,49
Konfrut Gıda16,10-1,71105,88
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,87-3,46

Konya Çimento1.085,10-2,51299,96
Kordsa Teknik Tekstil15,05-1,3818,36
Koza Altın79,900,887,90
Koza Madencilik14,030,2139,88
Körfez GMYO5,770,87141,42
Kristal Kola3,06-1,61102,65
Kron Telekomünikasyon26,761,21110,38
Kuştur Kuşadası Turizm144,40-1,77515,12
Kuyumcukent Gayrimenkul2,27-0,44102,44
Kütahya Porselen42,380,90540,18
Lider Faktoring3,19-2,7473,84
Link Bilgisayar55,55-3,31208,81
Logo Yazılım118,60-1,5895,07
Lokman Hekim Sağlık10,90-1,5490,04
Lüks Kadife25,98-3,20200,69
Makina Takım2,84-1,3951,06
Marka Yatırım Holding5,78-0,52389,83
Marmaris Altınyunus98,55-1,3538,80
Marshall308,70-0,52549,35
Martı GMYO2,75-3,51172,28
Martı Otel2,07-3,72127,47
Mavi Giyim51,801,67-10,54
Mazhar Zorlu Holding22,70-9,9287,76
Mega Polietilen10,681,42741,97
Menderes Tekstil3,100,32136,64
Merit Turizm72,00-9,32270,37
Merko Gıda10,691,33918,10
Metemtur Otelcilik13,98-0,85685,39
Metro Holding2,17-1,3657,25
Metro Petrol ve Tesisleri3,080,6557,14
Metro Yatırım Ortaklığı2,410,00-53,72
Migros Ticaret40,42-1,5666,89
Milpa4,65-3,33112,33
Mistral GMYO4,400,46134,47
MLP Sağlık18,81-2,6417,56
MMC San. ve Tic. Yat.3,94-9,84245,61
Mondi Tire Kutsan6,58-1,0558,94
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,90-2,02166,51
Net Holding3,300,6126,92
Netaş Telekom.20,36-1,1755,90
Niğbaş Niğde Beton84,05-6,611255,65
Nuh Çimento46,40-0,98322,40
Nurol GMYO7,56-10,00111,76
Odaş Elektrik4,061,25180,83
Olmuksan-IP9,702,11278,76
Orge Enerji Elektrik7,31-1,0847,38
Orma Orman Mahsulleri11,500,00316,67
Osmanlı Menkul23,70-1,58468,17
Ostim Endüstriyel Yat4,085,15142,86
Otokar235,30-2,5360,02
Oyak Çimento7,98-0,7545,15
Oyak Yat. Ort.6,471,57180,25
Oylum Sınai Yatırımlar4,80-1,2355,40
Özak GMYO5,24-3,32103,89
Özbal Çelik Boru6,80-2,30321,87
Özderici GMYO2,25-2,1743,31
Özerden Plastik7,44-2,75226,32
Pamukova Elektrik25,001,711853,13
Panora GMYO6,50-0,3116,04
Papilon Savunma20,622,18167,57
Park Elek.Madencilik5,05-0,7965,57
Parsan22,34-1,5031,88
Pegasus68,007,68-21,30
Peker GMYO2,59-4,07186,39
Penguen Gıda5,101,19457,14
Pera GMYO2,311,32145,74
Pergamon Dış Ticaret16,08-1,59107,81
Petkim4,80-3,0351,18
Petrokent Turizm895,00-0,22598,67
Pınar Et ve Un23,18-1,45155,02
Pınar Su7,11-2,20206,47
Pınar Süt20,86-1,5165,43
Plastikkart12,080,4230,31
Polisan Holding3,88-0,5128,58
Politeknik Metal328,80-0,36332,22
Prizma Press Matbaacılık5,66-1,7431,63
QNB Finans Fin. Kir.126,30-0,55-2,17
QNB Finansbank70,10-0,8586,93
Ral Yatırım Holding4,55-1,7373,37
Ray Sigorta24,70-1,75622,22
Reysaş GMYO5,340,1916,34
Reysaş Lojistik8,90-1,11103,20
Rhea Girişim4,05-4,26240,34
Rodrigo Tekstil14,753,95714,92
Royal Halı4,14-7,17202,19
RTA Laboratuvarları35,647,611436,21
Sabancı Holding10,55-0,0915,68
Safkar Ege Soğutmacılık12,38-2,52467,89
Sanel Mühendislik3,51-3,0419,63
Sanifoam Sünger13,50-1,46170,00
Sanko Pazarlama9,04-4,7424,07
Saray Matbaacılık7,75-5,14499,48
Sarkuysan8,930,11181,04
Sasa Polyester19,08-1,65146,83
Say Yenilenebilir Enerji7,880,00251,79
Sekuro Plastik11,05-2,73106,16
Selçuk Ecza Deposu15,08-5,16152,82
Selçuk Gıda4,70-1,88336,11
Senkron Güvenlik9,2410,00238,46
Serve Film Prodüksiyon14,09-0,77786,16
Servet GMYO65,20-1,21667,06
Seyitler Kimya29,928,56340,65
Silverline Endüstri7,72-9,50257,41
Sinpaş GMYO3,920,26237,93
Smartiks Yazılım7,53-0,40-23,24
Sodaş Sodyum Sanayii25,10-4,13552,59
Söktaş5,240,19208,14
Sönmez Filament57,551,501079,30
Sönmez Pamuklu21,00-6,83326,83
Sumaş Suni Tahta36,600,27272,98
Şeker Fin. Kir.6,00-2,4425,52
Şekerbank1,41-2,0829,33
Şişe Cam7,13-2,7340,07
Şok Marketler11,67-1,608,46
T. Halk Bankası5,470,00-7,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,34-1,9441,97
T.S.K.B.1,74-2,7943,80
T.Tuborg18,791,0857,90
Taç Tarım Ürünleri10,824,14246,79
Tat Gıda10,49-1,2272,43
TAV Havalimanları19,941,17-26,59
Taze Kuru Gıda227,003,183035,36
Tek-Art Turizm1,91-1,5551,59
Tekfen Holding16,360,06-9,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,81-6,86181,19
Temapol Polimer Plastik10,70-2,55104,98
TGS Dış Ticaret9,16-1,0896,15
Tofaş Oto. Fab.32,46-0,6739,30
Torunlar GMYO4,182,2052,00
Trabzon Liman31,90-2,86204,57
Trabzonspor Sportif4,35-0,91102,33
Trend GMYO12,63-4,10474,09
TSKB GMYO5,372,09462,31
Tuğçelik7,40-1,2087,34
Tukaş10,970,18-11,17
Turcas Petrol5,10-1,7391,01
Turkcell15,842,0617,54
Tümosan Motor ve Traktör14,389,94124,34
Tüpraş108,800,46-14,20
Türk Hava Yolları12,690,48-12,24
Türk Prysmian Kablo12,40-3,73380,53
Türk Telekom8,130,0012,67
Türk Traktör164,206,62210,33
Türker Proje Gayrimenkul85,55-1,67103,69
Türkiye Sigorta6,11-1,77180,56
Ufuk Yatırım13,79-0,65434,50
Ulaşlar Turizm Yat.4,00-0,99329,25
Ulusoy Elektrik50,70-1,3690,60
Ulusoy Un Sanayi11,33-1,13196,60
Umpaş Holding1,789,88187,10
Uşak Seramik2,350,0093,66
Utopya Turizm30,60-3,29521,95
Uzertaş Boya53,354,402303,15
Ülker Bisküvi21,92-0,45-1,97
Vakıf Fin. Kir.3,92-1,5185,12
Vakıf GMYO3,65-0,27110,86
Vakıf Yat. Ort.7,38-1,34305,24
Vakıflar Bankası4,58-0,87-16,88
Vakko Tekstil6,24-0,9537,44
Vanet Gıda7,731,98440,56
Verusa Holding42,50-1,12129,10
Verusaturk Girisim10,59-3,90101,38
Vestel20,92-1,4165,77
Vestel Beyaz Eşya35,44-1,6667,98
Viking Kağıt6,691,36257,75
Yapı Kredi Koray GMYO4,340,9379,34
Yapı ve Kredi Bank.3,06-2,5523,39
Yaprak Süt ve Besi Çift.44,64-10,00613,55
Yataş13,440,3083,11
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,81-1,30136,65
Yeni Gimat GMYO12,45-0,564,00
Yeşil GMYO1,26-2,3396,88
Yeşil Yapı1,56-1,89136,36
Yeşil Yatırım Holding79,95-0,06611,93
Yibitaş İnşaat Malzeme16.077,200,45445,92
Yonga Mobilya28,30-2,41206,52
Yükselen Çelik6,90-0,86125,12
Yünsa14,03-1,8939,36
Zorlu Enerji2,68-0,7464,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Holding, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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