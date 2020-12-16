Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|39.500,00
|-0,18
|30,88
|İş Bankası (C)
|6,71
|-0,30
|4,68
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|0,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,89
|2,91
|2,37
|İş Girişim
|20,36
|2,67
|435,79
|İş GMYO
|2,38
|9,68
|35,23
|İş Y. Men. Değ.
|15,91
|3,45
|295,11
|İş Yat. Ort.
|3,37
|-0,59
|109,14
|İşbir Holding
|2.794,90
|-3,46
|549,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,00
|88,71
|İttifak Holding
|2,45
|-3,92
|87,90
|İz Hayvancılık Tarım
|17,94
|9,99
|585,65
|İzmir Demir Çelik
|11,38
|-9,90
|38,95
|İzmir Fırça
|5,25
|-1,32
|191,67
|Jantsa Jant Sanayi
|242,60
|-1,50
|356,12
|Kafein Yazılım
|18,29
|3,04
|64,69
|Kaplamin
|27,54
|1,25
|396,22
|Kardemir (A)
|5,59
|0,00
|110,94
|Kardemir (B)
|5,11
|0,20
|93,56
|Kardemir (D)
|5,35
|-1,29
|101,13
|Karel Elektronik
|19,85
|-1,73
|36,61
|Karsan Otomotiv
|3,04
|-1,94
|92,41
|Karsu Tekstil
|6,88
|-2,27
|112,35
|Kartonsan
|3.340,00
|2,30
|764,53
|Katmerciler Ekipman
|3,09
|-1,59
|102,14
|Kent Gıda
|394,00
|-1,79
|1596,70
|Kerevitaş Gıda
|6,59
|-1,20
|102,15
|Kervan Gıda
|14,51
|-2,49
|Kervansaray Yat. Holding
|1,29
|-0,77
|134,55
|Kiler GMYO
|2,71
|9,72
|153,51
|Klimasan Klima
|17,60
|-4,50
|-17,04
|Koç Holding
|19,91
|2,00
|-0,49
|Konfrut Gıda
|16,10
|-1,71
|105,88
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,87
|-3,46
|Konya Çimento
|1.085,10
|-2,51
|299,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,05
|-1,38
|18,36
|Koza Altın
|79,90
|0,88
|7,90
|Koza Madencilik
|14,03
|0,21
|39,88
|Körfez GMYO
|5,77
|0,87
|141,42
|Kristal Kola
|3,06
|-1,61
|102,65
|Kron Telekomünikasyon
|26,76
|1,21
|110,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|144,40
|-1,77
|515,12
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|-0,44
|102,44
|Kütahya Porselen
|42,38
|0,90
|540,18
|Lider Faktoring
|3,19
|-2,74
|73,84
|Link Bilgisayar
|55,55
|-3,31
|208,81
|Logo Yazılım
|118,60
|-1,58
|95,07
|Lokman Hekim Sağlık
|10,90
|-1,54
|90,04
|Lüks Kadife
|25,98
|-3,20
|200,69
|Makina Takım
|2,84
|-1,39
|51,06
|Marka Yatırım Holding
|5,78
|-0,52
|389,83
|Marmaris Altınyunus
|98,55
|-1,35
|38,80
|Marshall
|308,70
|-0,52
|549,35
|Martı GMYO
|2,75
|-3,51
|172,28
|Martı Otel
|2,07
|-3,72
|127,47
|Mavi Giyim
|51,80
|1,67
|-10,54
|Mazhar Zorlu Holding
|22,70
|-9,92
|87,76
|Mega Polietilen
|10,68
|1,42
|741,97
|Menderes Tekstil
|3,10
|0,32
|136,64
|Merit Turizm
|72,00
|-9,32
|270,37
|Merko Gıda
|10,69
|1,33
|918,10
|Metemtur Otelcilik
|13,98
|-0,85
|685,39
|Metro Holding
|2,17
|-1,36
|57,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,08
|0,65
|57,14
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,41
|0,00
|-53,72
|Migros Ticaret
|40,42
|-1,56
|66,89
|Milpa
|4,65
|-3,33
|112,33
|Mistral GMYO
|4,40
|0,46
|134,47
|MLP Sağlık
|18,81
|-2,64
|17,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,94
|-9,84
|245,61
|Mondi Tire Kutsan
|6,58
|-1,05
|58,94
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,90
|-2,02
|166,51
|Net Holding
|3,30
|0,61
|26,92
|Netaş Telekom.
|20,36
|-1,17
|55,90
|Niğbaş Niğde Beton
|84,05
|-6,61
|1255,65
|Nuh Çimento
|46,40
|-0,98
|322,40
|Nurol GMYO
|7,56
|-10,00
|111,76
|Odaş Elektrik
|4,06
|1,25
|180,83
|Olmuksan-IP
|9,70
|2,11
|278,76
|Orge Enerji Elektrik
|7,31
|-1,08
|47,38
|Orma Orman Mahsulleri
|11,50
|0,00
|316,67
|Osmanlı Menkul
|23,70
|-1,58
|468,17
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,08
|5,15
|142,86
|Otokar
|235,30
|-2,53
|60,02
|Oyak Çimento
|7,98
|-0,75
|45,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,47
|1,57
|180,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,80
|-1,23
|55,40
|Özak GMYO
|5,24
|-3,32
|103,89
|Özbal Çelik Boru
|6,80
|-2,30
|321,87
|Özderici GMYO
|2,25
|-2,17
|43,31
|Özerden Plastik
|7,44
|-2,75
|226,32
|Pamukova Elektrik
|25,00
|1,71
|1853,13
|Panora GMYO
|6,50
|-0,31
|16,04
|Papilon Savunma
|20,62
|2,18
|167,57
|Park Elek.Madencilik
|5,05
|-0,79
|65,57
|Parsan
|22,34
|-1,50
|31,88
|Pegasus
|68,00
|7,68
|-21,30
|Peker GMYO
|2,59
|-4,07
|186,39
|Penguen Gıda
|5,10
|1,19
|457,14
|Pera GMYO
|2,31
|1,32
|145,74
|Pergamon Dış Ticaret
|16,08
|-1,59
|107,81
|Petkim
|4,80
|-3,03
|51,18
|Petrokent Turizm
|895,00
|-0,22
|598,67
|Pınar Et ve Un
|23,18
|-1,45
|155,02
|Pınar Su
|7,11
|-2,20
|206,47
|Pınar Süt
|20,86
|-1,51
|65,43
|Plastikkart
|12,08
|0,42
|30,31
|Polisan Holding
|3,88
|-0,51
|28,58
|Politeknik Metal
|328,80
|-0,36
|332,22
|Prizma Press Matbaacılık
|5,66
|-1,74
|31,63
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,30
|-0,55
|-2,17
|QNB Finansbank
|70,10
|-0,85
|86,93
|Ral Yatırım Holding
|4,55
|-1,73
|73,37
|Ray Sigorta
|24,70
|-1,75
|622,22
|Reysaş GMYO
|5,34
|0,19
|16,34
|Reysaş Lojistik
|8,90
|-1,11
|103,20
|Rhea Girişim
|4,05
|-4,26
|240,34
|Rodrigo Tekstil
|14,75
|3,95
|714,92
|Royal Halı
|4,14
|-7,17
|202,19
|RTA Laboratuvarları
|35,64
|7,61
|1436,21
|Sabancı Holding
|10,55
|-0,09
|15,68
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,38
|-2,52
|467,89
|Sanel Mühendislik
|3,51
|-3,04
|19,63
|Sanifoam Sünger
|13,50
|-1,46
|170,00
|Sanko Pazarlama
|9,04
|-4,74
|24,07
|Saray Matbaacılık
|7,75
|-5,14
|499,48
|Sarkuysan
|8,93
|0,11
|181,04
|Sasa Polyester
|19,08
|-1,65
|146,83
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,88
|0,00
|251,79
|Sekuro Plastik
|11,05
|-2,73
|106,16
|Selçuk Ecza Deposu
|15,08
|-5,16
|152,82
|Selçuk Gıda
|4,70
|-1,88
|336,11
|Senkron Güvenlik
|9,24
|10,00
|238,46
|Serve Film Prodüksiyon
|14,09
|-0,77
|786,16
|Servet GMYO
|65,20
|-1,21
|667,06
|Seyitler Kimya
|29,92
|8,56
|340,65
|Silverline Endüstri
|7,72
|-9,50
|257,41
|Sinpaş GMYO
|3,92
|0,26
|237,93
|Smartiks Yazılım
|7,53
|-0,40
|-23,24
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,10
|-4,13
|552,59
|Söktaş
|5,24
|0,19
|208,14
|Sönmez Filament
|57,55
|1,50
|1079,30
|Sönmez Pamuklu
|21,00
|-6,83
|326,83
|Sumaş Suni Tahta
|36,60
|0,27
|272,98
|Şeker Fin. Kir.
|6,00
|-2,44
|25,52
|Şekerbank
|1,41
|-2,08
|29,33
|Şişe Cam
|7,13
|-2,73
|40,07
|Şok Marketler
|11,67
|-1,60
|8,46
|T. Halk Bankası
|5,47
|0,00
|-7,45
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,34
|-1,94
|41,97
|T.S.K.B.
|1,74
|-2,79
|43,80
|T.Tuborg
|18,79
|1,08
|57,90
|Taç Tarım Ürünleri
|10,82
|4,14
|246,79
|Tat Gıda
|10,49
|-1,22
|72,43
|TAV Havalimanları
|19,94
|1,17
|-26,59
|Taze Kuru Gıda
|227,00
|3,18
|3035,36
|Tek-Art Turizm
|1,91
|-1,55
|51,59
|Tekfen Holding
|16,36
|0,06
|-9,57
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,81
|-6,86
|181,19
|Temapol Polimer Plastik
|10,70
|-2,55
|104,98
|TGS Dış Ticaret
|9,16
|-1,08
|96,15
|Tofaş Oto. Fab.
|32,46
|-0,67
|39,30
|Torunlar GMYO
|4,18
|2,20
|52,00
|Trabzon Liman
|31,90
|-2,86
|204,57
|Trabzonspor Sportif
|4,35
|-0,91
|102,33
|Trend GMYO
|12,63
|-4,10
|474,09
|TSKB GMYO
|5,37
|2,09
|462,31
|Tuğçelik
|7,40
|-1,20
|87,34
|Tukaş
|10,97
|0,18
|-11,17
|Turcas Petrol
|5,10
|-1,73
|91,01
|Turkcell
|15,84
|2,06
|17,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,38
|9,94
|124,34
|Tüpraş
|108,80
|0,46
|-14,20
|Türk Hava Yolları
|12,69
|0,48
|-12,24
|Türk Prysmian Kablo
|12,40
|-3,73
|380,53
|Türk Telekom
|8,13
|0,00
|12,67
|Türk Traktör
|164,20
|6,62
|210,33
|Türker Proje Gayrimenkul
|85,55
|-1,67
|103,69
|Türkiye Sigorta
|6,11
|-1,77
|180,56
|Ufuk Yatırım
|13,79
|-0,65
|434,50
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,00
|-0,99
|329,25
|Ulusoy Elektrik
|50,70
|-1,36
|90,60
|Ulusoy Un Sanayi
|11,33
|-1,13
|196,60
|Umpaş Holding
|1,78
|9,88
|187,10
|Uşak Seramik
|2,35
|0,00
|93,66
|Utopya Turizm
|30,60
|-3,29
|521,95
|Uzertaş Boya
|53,35
|4,40
|2303,15
|Ülker Bisküvi
|21,92
|-0,45
|-1,97
|Vakıf Fin. Kir.
|3,92
|-1,51
|85,12
|Vakıf GMYO
|3,65
|-0,27
|110,86
|Vakıf Yat. Ort.
|7,38
|-1,34
|305,24
|Vakıflar Bankası
|4,58
|-0,87
|-16,88
|Vakko Tekstil
|6,24
|-0,95
|37,44
|Vanet Gıda
|7,73
|1,98
|440,56
|Verusa Holding
|42,50
|-1,12
|129,10
|Verusaturk Girisim
|10,59
|-3,90
|101,38
|Vestel
|20,92
|-1,41
|65,77
|Vestel Beyaz Eşya
|35,44
|-1,66
|67,98
|Viking Kağıt
|6,69
|1,36
|257,75
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,34
|0,93
|79,34
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,06
|-2,55
|23,39
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|44,64
|-10,00
|613,55
|Yataş
|13,44
|0,30
|83,11
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,81
|-1,30
|136,65
|Yeni Gimat GMYO
|12,45
|-0,56
|4,00
|Yeşil GMYO
|1,26
|-2,33
|96,88
|Yeşil Yapı
|1,56
|-1,89
|136,36
|Yeşil Yatırım Holding
|79,95
|-0,06
|611,93
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.077,20
|0,45
|445,92
|Yonga Mobilya
|28,30
|-2,41
|206,52
|Yükselen Çelik
|6,90
|-0,86
|125,12
|Yünsa
|14,03
|-1,89
|39,36
|Zorlu Enerji
|2,68
|-0,74
|64,42
(Son)
- Kaynak: AA
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