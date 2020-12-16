Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 251.000,00 51,36 İş Bankası (B) 39.500,00 -0,18 30,88 İş Bankası (C) 6,71 -0,30 4,68 İş Bankası (Kur.) 333.000,00 0,00 58,57 İş Fin.Kir. 3,89 2,91 2,37 İş Girişim 20,36 2,67 435,79 İş GMYO 2,38 9,68 35,23 İş Y. Men. Değ. 15,91 3,45 295,11 İş Yat. Ort. 3,37 -0,59 109,14 İşbir Holding 2.794,90 -3,46 549,98 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 0,00 88,71 İttifak Holding 2,45 -3,92 87,90 İz Hayvancılık Tarım 17,94 9,99 585,65 İzmir Demir Çelik 11,38 -9,90 38,95 İzmir Fırça 5,25 -1,32 191,67 Jantsa Jant Sanayi 242,60 -1,50 356,12 Kafein Yazılım 18,29 3,04 64,69 Kaplamin 27,54 1,25 396,22 Kardemir (A) 5,59 0,00 110,94 Kardemir (B) 5,11 0,20 93,56 Kardemir (D) 5,35 -1,29 101,13 Karel Elektronik 19,85 -1,73 36,61 Karsan Otomotiv 3,04 -1,94 92,41 Karsu Tekstil 6,88 -2,27 112,35 Kartonsan 3.340,00 2,30 764,53 Katmerciler Ekipman 3,09 -1,59 102,14 Kent Gıda 394,00 -1,79 1596,70 Kerevitaş Gıda 6,59 -1,20 102,15 Kervan Gıda 14,51 -2,49 Kervansaray Yat. Holding 1,29 -0,77 134,55 Kiler GMYO 2,71 9,72 153,51 Klimasan Klima 17,60 -4,50 -17,04 Koç Holding 19,91 2,00 -0,49 Konfrut Gıda 16,10 -1,71 105,88 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,87 -3,46 Konya Çimento 1.085,10 -2,51 299,96 Kordsa Teknik Tekstil 15,05 -1,38 18,36 Koza Altın 79,90 0,88 7,90 Koza Madencilik 14,03 0,21 39,88 Körfez GMYO 5,77 0,87 141,42 Kristal Kola 3,06 -1,61 102,65 Kron Telekomünikasyon 26,76 1,21 110,38 Kuştur Kuşadası Turizm 144,40 -1,77 515,12 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,27 -0,44 102,44 Kütahya Porselen 42,38 0,90 540,18 Lider Faktoring 3,19 -2,74 73,84 Link Bilgisayar 55,55 -3,31 208,81 Logo Yazılım 118,60 -1,58 95,07 Lokman Hekim Sağlık 10,90 -1,54 90,04 Lüks Kadife 25,98 -3,20 200,69 Makina Takım 2,84 -1,39 51,06 Marka Yatırım Holding 5,78 -0,52 389,83 Marmaris Altınyunus 98,55 -1,35 38,80 Marshall 308,70 -0,52 549,35 Martı GMYO 2,75 -3,51 172,28 Martı Otel 2,07 -3,72 127,47 Mavi Giyim 51,80 1,67 -10,54 Mazhar Zorlu Holding 22,70 -9,92 87,76 Mega Polietilen 10,68 1,42 741,97 Menderes Tekstil 3,10 0,32 136,64 Merit Turizm 72,00 -9,32 270,37 Merko Gıda 10,69 1,33 918,10 Metemtur Otelcilik 13,98 -0,85 685,39 Metro Holding 2,17 -1,36 57,25 Metro Petrol ve Tesisleri 3,08 0,65 57,14 Metro Yatırım Ortaklığı 2,41 0,00 -53,72 Migros Ticaret 40,42 -1,56 66,89 Milpa 4,65 -3,33 112,33 Mistral GMYO 4,40 0,46 134,47 MLP Sağlık 18,81 -2,64 17,56 MMC San. ve Tic. Yat. 3,94 -9,84 245,61 Mondi Tire Kutsan 6,58 -1,05 58,94 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 33,90 -2,02 166,51 Net Holding 3,30 0,61 26,92 Netaş Telekom. 20,36 -1,17 55,90 Niğbaş Niğde Beton 84,05 -6,61 1255,65 Nuh Çimento 46,40 -0,98 322,40 Nurol GMYO 7,56 -10,00 111,76 Odaş Elektrik 4,06 1,25 180,83 Olmuksan-IP 9,70 2,11 278,76 Orge Enerji Elektrik 7,31 -1,08 47,38 Orma Orman Mahsulleri 11,50 0,00 316,67 Osmanlı Menkul 23,70 -1,58 468,17 Ostim Endüstriyel Yat 4,08 5,15 142,86 Otokar 235,30 -2,53 60,02 Oyak Çimento 7,98 -0,75 45,15 Oyak Yat. Ort. 6,47 1,57 180,25 Oylum Sınai Yatırımlar 4,80 -1,23 55,40 Özak GMYO 5,24 -3,32 103,89 Özbal Çelik Boru 6,80 -2,30 321,87 Özderici GMYO 2,25 -2,17 43,31 Özerden Plastik 7,44 -2,75 226,32 Pamukova Elektrik 25,00 1,71 1853,13 Panora GMYO 6,50 -0,31 16,04 Papilon Savunma 20,62 2,18 167,57 Park Elek.Madencilik 5,05 -0,79 65,57 Parsan 22,34 -1,50 31,88 Pegasus 68,00 7,68 -21,30 Peker GMYO 2,59 -4,07 186,39 Penguen Gıda 5,10 1,19 457,14 Pera GMYO 2,31 1,32 145,74 Pergamon Dış Ticaret 16,08 -1,59 107,81 Petkim 4,80 -3,03 51,18 Petrokent Turizm 895,00 -0,22 598,67 Pınar Et ve Un 23,18 -1,45 155,02 Pınar Su 7,11 -2,20 206,47 Pınar Süt 20,86 -1,51 65,43 Plastikkart 12,08 0,42 30,31 Polisan Holding 3,88 -0,51 28,58 Politeknik Metal 328,80 -0,36 332,22 Prizma Press Matbaacılık 5,66 -1,74 31,63 QNB Finans Fin. Kir. 126,30 -0,55 -2,17 QNB Finansbank 70,10 -0,85 86,93 Ral Yatırım Holding 4,55 -1,73 73,37 Ray Sigorta 24,70 -1,75 622,22 Reysaş GMYO 5,34 0,19 16,34 Reysaş Lojistik 8,90 -1,11 103,20 Rhea Girişim 4,05 -4,26 240,34 Rodrigo Tekstil 14,75 3,95 714,92 Royal Halı 4,14 -7,17 202,19 RTA Laboratuvarları 35,64 7,61 1436,21 Sabancı Holding 10,55 -0,09 15,68 Safkar Ege Soğutmacılık 12,38 -2,52 467,89 Sanel Mühendislik 3,51 -3,04 19,63 Sanifoam Sünger 13,50 -1,46 170,00 Sanko Pazarlama 9,04 -4,74 24,07 Saray Matbaacılık 7,75 -5,14 499,48 Sarkuysan 8,93 0,11 181,04 Sasa Polyester 19,08 -1,65 146,83 Say Yenilenebilir Enerji 7,88 0,00 251,79 Sekuro Plastik 11,05 -2,73 106,16 Selçuk Ecza Deposu 15,08 -5,16 152,82 Selçuk Gıda 4,70 -1,88 336,11 Senkron Güvenlik 9,24 10,00 238,46 Serve Film Prodüksiyon 14,09 -0,77 786,16 Servet GMYO 65,20 -1,21 667,06 Seyitler Kimya 29,92 8,56 340,65 Silverline Endüstri 7,72 -9,50 257,41 Sinpaş GMYO 3,92 0,26 237,93 Smartiks Yazılım 7,53 -0,40 -23,24 Sodaş Sodyum Sanayii 25,10 -4,13 552,59 Söktaş 5,24 0,19 208,14 Sönmez Filament 57,55 1,50 1079,30 Sönmez Pamuklu 21,00 -6,83 326,83 Sumaş Suni Tahta 36,60 0,27 272,98 Şeker Fin. Kir. 6,00 -2,44 25,52 Şekerbank 1,41 -2,08 29,33 Şişe Cam 7,13 -2,73 40,07 Şok Marketler 11,67 -1,60 8,46 T. Halk Bankası 5,47 0,00 -7,45 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,34 -1,94 41,97 T.S.K.B. 1,74 -2,79 43,80 T.Tuborg 18,79 1,08 57,90 Taç Tarım Ürünleri 10,82 4,14 246,79 Tat Gıda 10,49 -1,22 72,43 TAV Havalimanları 19,94 1,17 -26,59 Taze Kuru Gıda 227,00 3,18 3035,36 Tek-Art Turizm 1,91 -1,55 51,59 Tekfen Holding 16,36 0,06 -9,57 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,81 -6,86 181,19 Temapol Polimer Plastik 10,70 -2,55 104,98 TGS Dış Ticaret 9,16 -1,08 96,15 Tofaş Oto. Fab. 32,46 -0,67 39,30 Torunlar GMYO 4,18 2,20 52,00 Trabzon Liman 31,90 -2,86 204,57 Trabzonspor Sportif 4,35 -0,91 102,33 Trend GMYO 12,63 -4,10 474,09 TSKB GMYO 5,37 2,09 462,31 Tuğçelik 7,40 -1,20 87,34 Tukaş 10,97 0,18 -11,17 Turcas Petrol 5,10 -1,73 91,01 Turkcell 15,84 2,06 17,54 Tümosan Motor ve Traktör 14,38 9,94 124,34 Tüpraş 108,80 0,46 -14,20 Türk Hava Yolları 12,69 0,48 -12,24 Türk Prysmian Kablo 12,40 -3,73 380,53 Türk Telekom 8,13 0,00 12,67 Türk Traktör 164,20 6,62 210,33 Türker Proje Gayrimenkul 85,55 -1,67 103,69 Türkiye Sigorta 6,11 -1,77 180,56 Ufuk Yatırım 13,79 -0,65 434,50 Ulaşlar Turizm Yat. 4,00 -0,99 329,25 Ulusoy Elektrik 50,70 -1,36 90,60 Ulusoy Un Sanayi 11,33 -1,13 196,60 Umpaş Holding 1,78 9,88 187,10 Uşak Seramik 2,35 0,00 93,66 Utopya Turizm 30,60 -3,29 521,95 Uzertaş Boya 53,35 4,40 2303,15 Ülker Bisküvi 21,92 -0,45 -1,97 Vakıf Fin. Kir. 3,92 -1,51 85,12 Vakıf GMYO 3,65 -0,27 110,86 Vakıf Yat. Ort. 7,38 -1,34 305,24 Vakıflar Bankası 4,58 -0,87 -16,88 Vakko Tekstil 6,24 -0,95 37,44 Vanet Gıda 7,73 1,98 440,56 Verusa Holding 42,50 -1,12 129,10 Verusaturk Girisim 10,59 -3,90 101,38 Vestel 20,92 -1,41 65,77 Vestel Beyaz Eşya 35,44 -1,66 67,98 Viking Kağıt 6,69 1,36 257,75 Yapı Kredi Koray GMYO 4,34 0,93 79,34 Yapı ve Kredi Bank. 3,06 -2,55 23,39 Yaprak Süt ve Besi Çift. 44,64 -10,00 613,55 Yataş 13,44 0,30 83,11 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,81 -1,30 136,65 Yeni Gimat GMYO 12,45 -0,56 4,00 Yeşil GMYO 1,26 -2,33 96,88 Yeşil Yapı 1,56 -1,89 136,36 Yeşil Yatırım Holding 79,95 -0,06 611,93 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.077,20 0,45 445,92 Yonga Mobilya 28,30 -2,41 206,52 Yükselen Çelik 6,90 -0,86 125,12 Yünsa 14,03 -1,89 39,36 Zorlu Enerji 2,68 -0,74 64,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Koronavirüsün kapalı ve dar alanda daha hızlı yayıldığı tespit edildi

Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat

Adanaspor'u 5-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, kupada tur atladı

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar

İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi

Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki

Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı