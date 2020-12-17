Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

17.12.2020 18:47
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00

51,36
İş Bankası (B)39.500,000,0030,88
İş Bankası (C)6,70-0,154,52
İş Bankası (Kur.)333.000,00

58,57
İş Fin.Kir.3,83-1,540,79
İş Girişim19,49-4,27412,89
İş GMYO2,29-3,7830,11
İş Y. Men. Değ.15,68-1,45289,39
İş Yat. Ort.3,390,59110,38
İşbir Holding2.850,001,97562,79
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,16-0,8587,10
İttifak Holding2,44-0,4187,14
İz Hayvancılık Tarım18,000,33587,95
İzmir Demir Çelik11,722,9943,10
İzmir Fırça5,23-0,38190,56
Jantsa Jant Sanayi255,005,11379,43
Kafein Yazılım18,10-1,0462,98
Kaplamin28,001,67404,50
Kardemir (A)5,600,18111,32
Kardemir (B)5,120,2093,94
Kardemir (D)5,34-0,19100,75
Karel Elektronik19,64-1,0635,17
Karsan Otomotiv3,060,6693,67
Karsu Tekstil6,80-1,16109,88
Kartonsan3.340,700,02764,71
Katmerciler Ekipman3,141,62105,41
Kent Gıda384,00-2,541553,64
Kerevitaş Gıda6,600,15102,45
Kervan Gıda14,24-1,86

Kervansaray Yat. Holding1,22-5,43121,82
Kiler GMYO2,66-1,85148,84
Klimasan Klima17,921,82-15,53
Koç Holding19,89-0,10-0,59
Konfrut Gıda16,150,31106,52
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,000,73

Konya Çimento1.101,601,52306,04
Kordsa Teknik Tekstil15,090,2718,67
Koza Altın80,701,008,98
Koza Madencilik14,181,0741,38
Körfez GMYO5,831,04143,93
Kristal Kola3,080,65103,97
Kron Telekomünikasyon26,900,52111,48
Kuştur Kuşadası Turizm153,906,58555,59
Kuyumcukent Gayrimenkul2,270,00102,44
Kütahya Porselen42,28-0,24538,67
Lider Faktoring3,16-0,9472,21
Link Bilgisayar53,75-3,24198,80
Logo Yazılım122,002,87100,66
Lokman Hekim Sağlık10,85-0,4689,17
Lüks Kadife26,261,08203,94
Makina Takım3,129,8665,96
Marka Yatırım Holding5,66-2,08379,66
Marmaris Altınyunus99,400,8640,00
Marshall305,10-1,17541,78
Martı GMYO2,936,55190,10
Martı Otel2,185,31139,56
Mavi Giyim52,801,93-8,81
Mazhar Zorlu Holding24,005,7398,51
Mega Polietilen11,376,46796,37
Menderes Tekstil3,130,97138,93
Merit Turizm75,154,38286,57
Merko Gıda10,700,09919,05
Metemtur Otelcilik14,805,87731,46
Metro Holding2,13-1,8454,35
Metro Petrol ve Tesisleri3,02-1,9554,08
Metro Yatırım Ortaklığı2,38-1,24-54,29
Migros Ticaret40,881,1468,79
Milpa4,60-1,08110,05
Mistral GMYO4,492,05139,26
MLP Sağlık18,900,4818,12
MMC San. ve Tic. Yat.4,339,90279,82
Mondi Tire Kutsan6,610,4659,66
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,88-0,06166,35
Net Holding3,6310,0039,62
Netaş Telekom.20,621,2857,89
Niğbaş Niğde Beton75,65-9,991120,16
Nuh Çimento46,32-0,17321,67
Nurol GMYO7,651,19114,29
Odaş Elektrik3,93-3,20171,84
Olmuksan-IP9,982,89289,70
Orge Enerji Elektrik7,30-0,1447,18
Orma Orman Mahsulleri12,306,96345,65
Osmanlı Menkul23,38-1,35460,50
Ostim Endüstriyel Yat4,01-1,72138,69
Otokar236,600,5560,91
Oyak Çimento8,010,3845,70
Oyak Yat. Ort.6,480,15180,68
Oylum Sınai Yatırımlar4,820,4256,05
Özak GMYO5,20-0,76102,33
Özbal Çelik Boru6,75-0,74318,77
Özderici GMYO2,302,2246,50
Özerden Plastik7,22-2,96216,67
Pamukova Elektrik25,803,201915,63
Panora GMYO6,32-2,7712,82
Papilon Savunma20,640,10167,83
Park Elek.Madencilik5,050,0065,57
Parsan22,28-0,2731,52
Pegasus74,209,12-14,12
Peker GMYO2,621,16189,71
Penguen Gıda5,04-1,18450,58
Pera GMYO2,310,00145,74
Pergamon Dış Ticaret16,241,00109,88
Petkim4,77-0,6350,24
Petrokent Turizm875,70-2,16583,61
Pınar Et ve Un23,200,09155,24
Pınar Su7,140,42207,76
Pınar Süt21,081,0567,17
Plastikkart12,07-0,0830,20
Polisan Holding3,900,5229,24
Politeknik Metal328,00-0,24331,17
Prizma Press Matbaacılık5,64-0,3531,16
QNB Finans Fin. Kir.126,00-0,24-2,40
QNB Finansbank70,00-0,1486,67
Ral Yatırım Holding4,54-0,2272,99
Ray Sigorta22,24-9,96550,29
Reysaş GMYO5,594,6821,79
Reysaş Lojistik8,970,79104,79
Rhea Girişim4,04-0,25239,50
Rodrigo Tekstil14,60-1,02706,63
Royal Halı4,201,45206,57
RTA Laboratuvarları34,46-3,311385,34
Sabancı Holding10,49-0,5715,03
Safkar Ege Soğutmacılık13,105,82500,92
Sanel Mühendislik3,49-0,5718,95
Sanifoam Sünger13,29-1,56165,80
Sanko Pazarlama8,70-3,7619,41
Saray Matbaacılık8,084,26525,01
Sarkuysan8,72-2,35174,43
Sasa Polyester19,02-0,31146,05
Say Yenilenebilir Enerji7,74-1,78245,54
Sekuro Plastik12,149,86126,49
Selçuk Ecza Deposu14,72-2,39146,78
Selçuk Gıda4,60-2,13326,83
Senkron Güvenlik10,169,96272,16
Serve Film Prodüksiyon14,935,96838,99
Servet GMYO66,401,84681,18
Seyitler Kimya27,90-6,75310,90
Silverline Endüstri8,206,22279,63
Sinpaş GMYO3,991,79243,97
Smartiks Yazılım7,52-0,13-23,34
Sodaş Sodyum Sanayii25,100,00552,59
Söktaş5,301,15211,67
Sönmez Filament58,251,221093,65
Sönmez Pamuklu23,1010,00369,51
Sumaş Suni Tahta37,402,19281,13
Şeker Fin. Kir.6,244,0030,54
Şekerbank1,431,4231,16
Şişe Cam7,170,5640,85
Şok Marketler12,053,2611,99
T. Halk Bankası5,470,00-7,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,16-0,5441,21
T.S.K.B.1,68-3,4538,84
T.Tuborg18,960,9059,33
Taç Tarım Ürünleri10,70-1,11242,95
Tat Gıda10,580,8673,91
TAV Havalimanları20,261,60-25,42
Taze Kuru Gıda225,00-0,883007,73
Tek-Art Turizm1,941,5753,97
Tekfen Holding16,16-1,22-10,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,64-1,44177,14
Temapol Polimer Plastik10,700,00104,98
TGS Dış Ticaret9,200,4497,00
Tofaş Oto. Fab.31,56-2,7735,44
Torunlar GMYO4,261,9154,91
Trabzon Liman32,361,44208,96
Trabzonspor Sportif4,28-1,6199,07
Trend GMYO13,899,98531,36
TSKB GMYO5,736,70500,01
Tuğçelik7,36-0,5486,33
Tukaş10,94-0,27-11,42
Turcas Petrol5,07-0,5989,89
Turkcell15,81-0,1917,32
Tümosan Motor ve Traktör14,722,36129,64
Tüpraş108,00-0,74-14,83
Türk Hava Yolları13,012,52-10,03
Türk Prysmian Kablo11,94-3,71362,70
Türk Telekom8,413,4416,55
Türk Traktör161,00-1,95204,29
Türker Proje Gayrimenkul85,550,00103,69
Türkiye Sigorta6,445,40195,71
Ufuk Yatırım13,840,36436,43
Ulaşlar Turizm Yat.4,000,00329,25
Ulusoy Elektrik49,84-1,7087,37
Ulusoy Un Sanayi11,28-0,44195,29
Umpaş Holding1,959,55214,52
Uşak Seramik2,350,0093,66
Utopya Turizm31,121,70532,52
Uzertaş Boya48,02-9,992063,06
Ülker Bisküvi21,940,09-1,88
Vakıf Fin. Kir.4,002,0488,90
Vakıf GMYO3,763,01117,22
Vakıf Yat. Ort.8,119,89345,32
Vakıflar Bankası4,610,66-16,33
Vakko Tekstil6,21-0,4836,78
Vanet Gıda7,58-1,94430,07
Verusa Holding41,90-1,41125,87
Verusaturk Girisim10,590,00101,38
Vestel21,080,7667,04
Vestel Beyaz Eşya35,520,2368,35
Viking Kağıt6,51-2,69248,13
Yapı Kredi Koray GMYO4,432,0783,06
Yapı ve Kredi Bank.3,080,6524,19
Yaprak Süt ve Besi Çift.49,109,99684,84
Yataş13,661,6486,10
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,80-0,26136,02
Yeni Gimat GMYO12,460,084,08
Yeşil GMYO1,324,76106,25
Yeşil Yapı1,613,21143,94
Yeşil Yatırım Holding78,95-1,25603,03
Yibitaş İnşaat Malzeme16.510,802,70460,64
Yonga Mobilya28,380,28207,39
Yükselen Çelik6,940,58126,43
Yünsa13,86-1,2137,67
Zorlu Enerji2,67-0,3763,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Holding, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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