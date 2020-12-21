Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 251.000,00 51,36 İş Bankası (B) 39.500,00 -2,47 30,88 İş Bankası (C) 6,57 -3,24 2,50 İş Bankası (Kur.) 350.000,00 5,11 66,67 İş Fin.Kir. 3,75 -2,85 -1,32 İş Girişim 18,63 -4,56 390,26 İş GMYO 2,33 -2,92 32,39 İş Y. Men. Değ. 15,90 -0,56 294,86 İş Yat. Ort. 3,27 -2,97 102,94 İşbir Holding 2.730,00 -1,30 534,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 0,86 88,71 İttifak Holding 2,32 -4,53 77,93 İz Hayvancılık Tarım 17,89 7,25 583,74 İzmir Demir Çelik 10,63 -4,58 29,79 İzmir Fırça 5,09 -2,49 182,78 Jantsa Jant Sanayi 295,10 5,20 454,83 Kafein Yazılım 20,76 9,90 86,93 Kaplamin 29,20 0,69 426,13 Kardemir (A) 5,62 -0,53 112,08 Kardemir (B) 4,96 -2,75 87,88 Kardemir (D) 5,17 -2,82 94,36 Karel Elektronik 19,61 -1,31 34,96 Karsan Otomotiv 3,13 1,62 98,10 Karsu Tekstil 6,85 -0,15 111,42 Kartonsan 2.706,10 -10,00 600,45 Katmerciler Ekipman 3,07 -1,29 100,83 Kent Gıda 381,00 2,42 1540,72 Kerevitaş Gıda 6,74 1,97 106,75 Kervan Gıda 13,40 -4,63 Kervansaray Yat. Holding 1,21 -5,47 120,00 Kiler GMYO 2,55 -3,04 138,55 Klimasan Klima 16,80 -5,14 -20,81 Koç Holding 19,39 -3,05 -3,09 Konfrut Gıda 15,95 -0,37 103,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,90 -0,06 Konya Çimento 1.224,00 4,97 351,16 Kordsa Teknik Tekstil 15,00 -2,09 17,96 Koza Altın 80,70 1,38 8,98 Koza Madencilik 14,14 0,57 40,98 Körfez GMYO 6,23 0,81 160,67 Kristal Kola 3,38 7,64 123,84 Kron Telekomünikasyon 27,00 1,81 112,26 Kuştur Kuşadası Turizm 140,00 -4,04 496,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 1,31 106,90 Kütahya Porselen 44,50 4,41 572,21 Lider Faktoring 3,16 0,96 72,21 Link Bilgisayar 53,80 2,97 199,08 Logo Yazılım 122,20 1,50 100,99 Lokman Hekim Sağlık 10,93 0,74 90,56 Lüks Kadife 26,18 1,24 203,01 Makina Takım 2,89 -3,02 53,72 Marka Yatırım Holding 6,84 9,97 479,66 Marmaris Altınyunus 96,50 -4,08 35,92 Marshall 301,00 -2,02 533,15 Martı GMYO 2,75 -3,85 172,28 Martı Otel 2,06 -3,29 126,37 Mavi Giyim 52,00 -2,80 -10,19 Mazhar Zorlu Holding 22,50 -6,64 86,10 Mega Polietilen 8,35 6,19 845,99 Menderes Tekstil 3,06 -1,92 133,59 Merit Turizm 75,00 -4,46 285,80 Merko Gıda 8,95 -9,98 766,80 Metemtur Otelcilik 16,05 7,65 801,69 Metro Holding 2,05 -3,30 48,55 Metro Petrol ve Tesisleri 2,88 -4,32 46,94 Metro Yatırım Ortaklığı 2,39 -1,24 -54,10 Migros Ticaret 40,84 -1,59 68,62 Milpa 4,48 -3,03 104,57 Mistral GMYO 4,26 -4,48 127,01 MLP Sağlık 18,86 -0,21 17,87 MMC San. ve Tic. Yat. 5,23 9,87 358,77 Mondi Tire Kutsan 6,99 3,86 68,84 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 33,36 -1,42 162,26 Net Holding 3,46 -5,21 33,08 Netaş Telekom. 22,20 3,74 69,98 Niğbaş Niğde Beton 64,50 -9,79 940,32 Nuh Çimento 47,76 1,83 334,78 Nurol GMYO 7,30 -2,01 104,48 Odaş Elektrik 4,11 3,79 184,29 Olmuksan-IP 10,26 -2,84 300,63 Orge Enerji Elektrik 7,16 -2,05 44,35 Orma Orman Mahsulleri 11,80 -1,67 327,54 Osmanlı Menkul 23,40 -1,60 460,98 Ostim Endüstriyel Yat 3,87 -2,27 130,36 Otokar 286,20 9,99 94,64 Oyak Çimento 8,07 -0,74 46,79 Oyak Yat. Ort. 6,31 -2,17 173,32 Oylum Sınai Yatırımlar 4,85 0,62 57,02 Özak GMYO 4,96 -2,17 93,00 Özbal Çelik Boru 6,45 -3,73 300,16 Özderici GMYO 2,25 -3,02 43,31 Özerden Plastik 7,38 -4,40 223,68 Pamukova Elektrik 20,90 -9,99 1532,81 Panora GMYO 6,25 -1,26 11,58 Papilon Savunma 20,26 -0,20 162,90 Park Elek.Madencilik 4,96 -1,78 62,62 Parsan 21,84 -3,11 28,93 Pegasus 68,55 -6,35 -20,66 Peker GMYO 2,73 1,49 201,87 Penguen Gıda 5,21 3,17 469,15 Pera GMYO 2,23 -3,04 137,23 Pergamon Dış Ticaret 15,90 -1,43 105,49 Petkim 4,74 -2,67 49,29 Petrokent Turizm 899,60 2,23 602,26 Pınar Et ve Un 23,46 0,60 158,10 Pınar Su 7,24 0,98 212,07 Pınar Süt 21,24 1,63 68,44 Plastikkart 11,79 -1,50 27,18 Polisan Holding 3,89 -1,52 28,91 Politeknik Metal 325,00 -2,75 327,23 Prizma Press Matbaacılık 5,55 -1,60 29,07 QNB Finans Fin. Kir. 123,70 -1,83 -4,18 QNB Finansbank 68,95 -1,99 83,87 Ral Yatırım Holding 4,50 -3,23 71,46 Ray Sigorta 18,02 -9,99 426,90 Reysaş GMYO 5,27 -3,66 14,81 Reysaş Lojistik 8,65 -3,67 97,49 Rhea Girişim 3,88 -3,72 226,05 Rodrigo Tekstil 15,18 -2,44 738,67 Royal Halı 4,26 9,79 210,95 RTA Laboratuvarları 36,50 6,41 1473,28 Sabancı Holding 10,37 -2,17 13,71 Safkar Ege Soğutmacılık 12,87 -5,71 490,37 Sanel Mühendislik 3,54 2,31 20,65 Sanifoam Sünger 13,00 -0,61 160,00 Sanko Pazarlama 9,05 -0,55 24,21 Saray Matbaacılık 8,11 -0,86 527,33 Sarkuysan 8,56 -2,95 169,40 Sasa Polyester 18,85 -2,33 143,86 Say Yenilenebilir Enerji 7,89 1,28 252,23 Sekuro Plastik 12,94 8,74 141,42 Selçuk Ecza Deposu 15,80 7,12 164,89 Selçuk Gıda 4,70 0,21 336,11 Senkron Güvenlik 12,28 9,94 349,82 Serve Film Prodüksiyon 15,90 2,58 900,00 Servet GMYO 70,85 6,38 733,53 Seyitler Kimya 30,00 3,45 341,83 Silverline Endüstri 7,90 -4,82 265,74 Sinpaş GMYO 3,89 -2,51 235,34 Smartiks Yazılım 9,09 9,92 -7,34 Sodaş Sodyum Sanayii 24,06 -4,68 525,55 Söktaş 5,20 -0,57 205,79 Sönmez Filament 59,85 0,08 1126,43 Sönmez Pamuklu 26,88 5,83 446,34 Sumaş Suni Tahta 36,10 -5,00 267,88 Şeker Fin. Kir. 5,64 -4,41 17,99 Şekerbank 1,41 -2,08 29,33 Şişe Cam 7,03 -2,09 38,10 Şok Marketler 12,01 -1,64 11,62 T. Halk Bankası 5,39 -1,82 -8,80 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,90 -4,15 35,84 T.S.K.B. 1,90 3,26 57,02 T.Tuborg 18,24 -2,25 53,28 Taç Tarım Ürünleri 10,95 4,89 250,96 Tat Gıda 10,66 1,33 75,22 TAV Havalimanları 20,06 -5,73 -26,15 Taze Kuru Gıda 219,50 -1,08 2931,77 Tek-Art Turizm 1,92 -1,54 52,38 Tekfen Holding 15,47 -3,73 -14,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,53 -2,86 174,52 Temapol Polimer Plastik 10,35 -2,73 98,28 TGS Dış Ticaret 8,97 -2,18 92,08 Tofaş Oto. Fab. 30,44 -3,79 30,63 Torunlar GMYO 3,93 -5,07 42,91 Trabzon Liman 31,62 -1,74 201,90 Trabzonspor Sportif 4,37 1,86 103,26 Trend GMYO 13,30 -4,04 504,55 TSKB GMYO 5,55 -3,65 481,16 Tuğçelik 7,52 -3,96 90,38 Tukaş 10,81 -0,64 -12,47 Turcas Petrol 4,95 -1,59 85,39 Turkcell 15,56 -3,23 15,46 Tümosan Motor ve Traktör 13,82 -4,82 115,60 Tüpraş 104,00 -4,06 -17,98 Türk Hava Yolları 12,22 -5,71 -15,49 Türk Prysmian Kablo 11,39 -3,96 341,39 Türk Telekom 8,23 -0,96 14,06 Türk Traktör 157,80 -0,63 198,24 Türker Proje Gayrimenkul 84,25 -0,82 100,60 Türkiye Sigorta 6,14 -2,69 181,94 Ufuk Yatırım 13,58 -0,07 426,36 Ulaşlar Turizm Yat. 4,00 2,56 329,25 Ulusoy Elektrik 49,68 -0,64 86,77 Ulusoy Un Sanayi 11,33 0,44 196,60 Umpaş Holding 1,95 -8,88 214,52 Uşak Seramik 2,25 -3,02 85,42 Utopya Turizm 30,66 -1,10 523,17 Uzertaş Boya 50,45 -1,56 2172,52 Ülker Bisküvi 21,54 -2,09 -3,67 Vakıf Fin. Kir. 4,04 -1,94 90,79 Vakıf GMYO 3,71 -2,11 114,33 Vakıf Yat. Ort. 7,59 -4,77 316,77 Vakıflar Bankası 4,55 -2,15 -17,42 Vakko Tekstil 6,14 -2,23 35,24 Vanet Gıda 7,61 1,87 432,17 Verusa Holding 40,96 -0,10 120,80 Verusaturk Girisim 10,16 -3,15 93,20 Vestel 20,38 -2,58 61,49 Vestel Beyaz Eşya 35,04 -1,35 66,08 Viking Kağıt 6,39 -0,62 241,71 Yapı Kredi Koray GMYO 4,29 -2,72 77,27 Yapı ve Kredi Bank. 2,99 -2,92 20,56 Yaprak Süt ve Besi Çift. 44,20 0,00 606,51 Yataş 13,24 0,18 82,35 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,77 -1,31 134,16 Yeni Gimat GMYO 12,29 -1,52 2,66 Yeşil GMYO 1,31 -2,96 104,69 Yeşil Yapı 1,65 -2,94 150,00 Yeşil Yatırım Holding 78,40 -2,61 598,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.012,50 -1,16 443,72 Yonga Mobilya 29,26 -3,75 216,92 Yükselen Çelik 6,67 -3,19 117,62 Yünsa 13,68 -1,44 35,88 Zorlu Enerji 2,61 -2,25 60,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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