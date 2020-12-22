Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|1,27
|32,54
|İş Bankası (C)
|6,71
|2,13
|4,68
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,79
|1,07
|-0,26
|İş Girişim
|20,18
|8,32
|431,05
|İş GMYO
|2,40
|3,00
|36,36
|İş Y. Men. Değ.
|15,94
|0,25
|295,85
|İş Yat. Ort.
|3,32
|1,53
|106,04
|İşbir Holding
|2.798,90
|2,52
|550,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,00
|88,71
|İttifak Holding
|2,36
|1,72
|81,00
|İz Hayvancılık Tarım
|16,20
|-9,45
|519,15
|İzmir Demir Çelik
|11,21
|5,46
|36,87
|İzmir Fırça
|5,00
|-1,77
|177,78
|Jantsa Jant Sanayi
|291,80
|-1,12
|448,62
|Kafein Yazılım
|20,76
|0,00
|86,93
|Kaplamin
|31,24
|6,99
|462,88
|Kardemir (A)
|5,78
|2,85
|118,11
|Kardemir (B)
|5,18
|4,44
|96,21
|Kardemir (D)
|5,37
|3,87
|101,88
|Karel Elektronik
|21,56
|9,94
|48,38
|Karsan Otomotiv
|3,15
|0,64
|99,37
|Karsu Tekstil
|6,88
|0,44
|112,35
|Kartonsan
|2.435,50
|-10,00
|530,41
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|0,98
|102,79
|Kent Gıda
|369,30
|-3,07
|1490,33
|Kerevitaş Gıda
|6,66
|-1,19
|104,29
|Kervan Gıda
|13,63
|1,72
|Kervansaray Yat. Holding
|1,23
|1,65
|123,64
|Kiler GMYO
|2,61
|2,35
|144,16
|Klimasan Klima
|16,81
|0,06
|-20,76
|Koç Holding
|19,68
|1,50
|-1,64
|Konfrut Gıda
|16,07
|0,75
|105,50
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,95
|0,28
|Konya Çimento
|1.156,00
|-5,56
|326,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,09
|0,60
|18,67
|Koza Altın
|80,80
|0,12
|9,12
|Koza Madencilik
|14,13
|-0,07
|40,88
|Körfez GMYO
|6,09
|-2,25
|154,81
|Kristal Kola
|3,52
|4,14
|133,11
|Kron Telekomünikasyon
|27,90
|3,33
|119,34
|Kuştur Kuşadası Turizm
|140,00
|0,00
|496,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|0,00
|106,90
|Kütahya Porselen
|46,50
|4,49
|602,42
|Lider Faktoring
|3,28
|3,80
|78,75
|Link Bilgisayar
|54,20
|0,74
|201,30
|Logo Yazılım
|124,50
|1,88
|104,77
|Lokman Hekim Sağlık
|10,80
|-1,19
|88,30
|Lüks Kadife
|25,78
|-1,53
|198,38
|Makina Takım
|3,17
|9,69
|68,62
|Marka Yatırım Holding
|6,50
|-4,97
|450,85
|Marmaris Altınyunus
|102,20
|5,91
|43,94
|Marshall
|331,10
|10,00
|596,47
|Martı GMYO
|2,79
|1,45
|176,24
|Martı Otel
|2,08
|0,97
|128,57
|Mavi Giyim
|52,85
|1,63
|-8,72
|Mazhar Zorlu Holding
|24,00
|6,67
|98,51
|Mega Polietilen
|8,09
|-3,11
|816,53
|Menderes Tekstil
|3,10
|1,31
|136,64
|Merit Turizm
|76,00
|1,33
|290,95
|Merko Gıda
|8,94
|-0,11
|765,83
|Metemtur Otelcilik
|16,60
|3,43
|832,58
|Metro Holding
|2,09
|1,95
|51,45
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,93
|1,74
|49,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,41
|0,84
|-53,72
|Migros Ticaret
|41,18
|0,83
|70,02
|Milpa
|4,54
|1,34
|107,31
|Mistral GMYO
|4,05
|-4,93
|115,82
|MLP Sağlık
|18,90
|0,21
|18,12
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,24
|0,19
|359,65
|Mondi Tire Kutsan
|6,96
|-0,43
|68,12
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,30
|2,82
|169,65
|Net Holding
|3,51
|1,45
|35,00
|Netaş Telekom.
|22,76
|2,52
|74,27
|Niğbaş Niğde Beton
|70,95
|10,00
|1044,35
|Nuh Çimento
|48,98
|2,55
|345,89
|Nurol GMYO
|7,15
|-2,05
|100,28
|Odaş Elektrik
|4,02
|-2,19
|178,06
|Olmuksan-IP
|10,30
|0,39
|302,19
|Orge Enerji Elektrik
|7,23
|0,98
|45,77
|Orma Orman Mahsulleri
|11,60
|-1,69
|320,29
|Osmanlı Menkul
|24,08
|2,91
|477,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,91
|1,03
|132,74
|Otokar
|277,60
|-3,00
|88,79
|Oyak Çimento
|8,49
|5,20
|54,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,37
|0,95
|175,92
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,85
|0,00
|57,02
|Özak GMYO
|5,16
|4,03
|100,78
|Özbal Çelik Boru
|6,65
|3,10
|312,57
|Özderici GMYO
|2,26
|0,44
|43,95
|Özerden Plastik
|8,11
|9,89
|255,70
|Pamukova Elektrik
|18,81
|-10,00
|1369,53
|Panora GMYO
|6,30
|0,80
|12,47
|Papilon Savunma
|21,00
|3,65
|172,50
|Park Elek.Madencilik
|5,02
|1,21
|64,59
|Parsan
|22,52
|3,11
|32,94
|Pegasus
|71,00
|3,57
|-17,82
|Peker GMYO
|2,82
|3,30
|211,82
|Penguen Gıda
|5,06
|-2,88
|452,77
|Pera GMYO
|2,25
|0,90
|139,36
|Pergamon Dış Ticaret
|16,19
|1,82
|109,23
|Petkim
|4,88
|2,95
|53,70
|Petrokent Turizm
|833,90
|-7,30
|550,98
|Pınar Et ve Un
|23,42
|-0,17
|157,66
|Pınar Su
|7,17
|-0,97
|209,05
|Pınar Süt
|21,52
|1,32
|70,66
|Plastikkart
|11,97
|1,53
|29,13
|Polisan Holding
|3,98
|2,31
|31,89
|Politeknik Metal
|335,00
|3,08
|340,37
|Prizma Press Matbaacılık
|5,69
|2,52
|32,33
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,00
|2,67
|-1,63
|QNB Finansbank
|70,40
|2,10
|87,73
|Ral Yatırım Holding
|4,53
|0,67
|72,61
|Ray Sigorta
|17,31
|-3,94
|406,14
|Reysaş GMYO
|5,37
|1,90
|16,99
|Reysaş Lojistik
|8,77
|1,39
|100,23
|Rhea Girişim
|3,99
|2,84
|235,29
|Rodrigo Tekstil
|13,95
|-8,10
|670,72
|Royal Halı
|4,68
|9,86
|241,61
|RTA Laboratuvarları
|34,66
|-5,04
|1393,97
|Sabancı Holding
|10,52
|1,45
|15,35
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,35
|-4,04
|466,51
|Sanel Mühendislik
|3,57
|0,85
|21,68
|Sanifoam Sünger
|13,15
|1,15
|163,00
|Sanko Pazarlama
|9,90
|9,39
|35,88
|Saray Matbaacılık
|8,05
|-0,74
|522,69
|Sarkuysan
|8,92
|4,21
|180,73
|Sasa Polyester
|19,20
|1,86
|148,38
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,06
|2,15
|259,82
|Sekuro Plastik
|12,55
|-3,01
|134,14
|Selçuk Ecza Deposu
|15,13
|-4,24
|153,65
|Selçuk Gıda
|4,80
|2,13
|345,38
|Senkron Güvenlik
|13,50
|9,93
|394,51
|Serve Film Prodüksiyon
|15,91
|0,06
|900,63
|Servet GMYO
|73,85
|4,23
|768,82
|Seyitler Kimya
|30,00
|0,00
|341,83
|Silverline Endüstri
|7,85
|-0,63
|263,43
|Sinpaş GMYO
|3,88
|-0,26
|234,48
|Smartiks Yazılım
|9,99
|9,90
|1,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,80
|3,08
|544,79
|Söktaş
|5,24
|0,77
|208,14
|Sönmez Filament
|60,00
|0,25
|1129,51
|Sönmez Pamuklu
|24,40
|-9,23
|395,93
|Sumaş Suni Tahta
|36,12
|0,06
|268,09
|Şeker Fin. Kir.
|6,20
|9,93
|29,71
|Şekerbank
|1,44
|2,13
|32,08
|Şişe Cam
|7,13
|1,42
|40,07
|Şok Marketler
|12,07
|0,50
|12,17
|T. Halk Bankası
|5,44
|0,93
|-7,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,46
|-1,38
|33,97
|T.S.K.B.
|1,85
|-2,63
|52,89
|T.Tuborg
|17,98
|-1,43
|51,09
|Taç Tarım Ürünleri
|10,47
|-4,38
|235,58
|Tat Gıda
|10,59
|-0,66
|74,07
|TAV Havalimanları
|20,70
|3,19
|-23,80
|Taze Kuru Gıda
|205,00
|-6,61
|2731,49
|Tek-Art Turizm
|1,95
|1,56
|54,76
|Tekfen Holding
|15,75
|1,81
|-12,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,30
|6,68
|192,86
|Temapol Polimer Plastik
|10,60
|2,42
|103,07
|TGS Dış Ticaret
|9,01
|0,45
|92,93
|Tofaş Oto. Fab.
|31,38
|3,09
|34,66
|Torunlar GMYO
|3,98
|1,27
|44,73
|Trabzon Liman
|33,28
|5,25
|217,74
|Trabzonspor Sportif
|4,51
|3,20
|109,77
|Trend GMYO
|13,02
|-2,11
|491,82
|TSKB GMYO
|5,38
|-3,06
|463,36
|Tuğçelik
|7,58
|0,80
|91,90
|Tukaş
|9,74
|-9,90
|-21,13
|Turcas Petrol
|5,02
|1,41
|88,01
|Turkcell
|15,70
|0,90
|16,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,23
|2,97
|122,00
|Tüpraş
|104,10
|0,10
|-17,90
|Türk Hava Yolları
|12,42
|1,64
|-14,11
|Türk Prysmian Kablo
|11,47
|0,70
|344,49
|Türk Telekom
|8,33
|1,22
|15,45
|Türk Traktör
|159,80
|1,27
|202,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|87,70
|4,09
|108,81
|Türkiye Sigorta
|6,33
|3,09
|190,66
|Ufuk Yatırım
|13,25
|-2,43
|413,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,98
|-0,50
|327,10
|Ulusoy Elektrik
|49,66
|-0,04
|86,69
|Ulusoy Un Sanayi
|11,44
|0,97
|199,48
|Umpaş Holding
|2,14
|9,74
|245,16
|Uşak Seramik
|2,31
|2,67
|90,36
|Utopya Turizm
|31,26
|1,96
|535,37
|Uzertaş Boya
|50,00
|-0,89
|2152,25
|Ülker Bisküvi
|21,76
|1,02
|-2,68
|Vakıf Fin. Kir.
|4,13
|2,23
|95,04
|Vakıf GMYO
|3,70
|-0,27
|113,75
|Vakıf Yat. Ort.
|7,53
|-0,79
|313,48
|Vakıflar Bankası
|4,63
|1,76
|-15,97
|Vakko Tekstil
|6,23
|1,47
|37,22
|Vanet Gıda
|7,41
|-2,63
|418,18
|Verusa Holding
|43,28
|5,66
|133,31
|Verusaturk Girisim
|10,65
|4,82
|102,52
|Vestel
|20,72
|1,67
|64,18
|Vestel Beyaz Eşya
|36,56
|4,34
|73,28
|Viking Kağıt
|6,39
|0,00
|241,71
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,36
|1,63
|80,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,05
|2,01
|22,98
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|48,62
|10,00
|677,17
|Yataş
|13,26
|0,15
|82,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,80
|0,80
|136,02
|Yeni Gimat GMYO
|12,30
|0,08
|2,75
|Yeşil GMYO
|1,36
|3,82
|112,50
|Yeşil Yapı
|1,78
|7,88
|169,70
|Yeşil Yatırım Holding
|81,25
|3,64
|623,51
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.900,00
|-6,95
|405,94
|Yonga Mobilya
|29,26
|0,00
|216,92
|Yükselen Çelik
|6,87
|3,00
|124,14
|Yünsa
|13,82
|1,02
|37,27
|Zorlu Enerji
|2,64
|1,15
|61,96
(Son)
Kaynak: AA
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