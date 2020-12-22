Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

22.12.2020 18:51
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00

51,36
İş Bankası (B)40.000,001,2732,54
İş Bankası (C)6,712,134,68
İş Bankası (Kur.)350.000,00

66,67
İş Fin.Kir.3,791,07-0,26
İş Girişim20,188,32431,05
İş GMYO2,403,0036,36
İş Y. Men. Değ.15,940,25295,85
İş Yat. Ort.3,321,53106,04
İşbir Holding2.798,902,52550,91
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,0088,71
İttifak Holding2,361,7281,00
İz Hayvancılık Tarım16,20-9,45519,15
İzmir Demir Çelik11,215,4636,87
İzmir Fırça5,00-1,77177,78
Jantsa Jant Sanayi291,80-1,12448,62
Kafein Yazılım20,760,0086,93
Kaplamin31,246,99462,88
Kardemir (A)5,782,85118,11
Kardemir (B)5,184,4496,21
Kardemir (D)5,373,87101,88
Karel Elektronik21,569,9448,38
Karsan Otomotiv3,150,6499,37
Karsu Tekstil6,880,44112,35
Kartonsan2.435,50-10,00530,41
Katmerciler Ekipman3,100,98102,79
Kent Gıda369,30-3,071490,33
Kerevitaş Gıda6,66-1,19104,29
Kervan Gıda13,631,72

Kervansaray Yat. Holding1,231,65123,64
Kiler GMYO2,612,35144,16
Klimasan Klima16,810,06-20,76
Koç Holding19,681,50-1,64
Konfrut Gıda16,070,75105,50
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,950,28

Konya Çimento1.156,00-5,56326,10
Kordsa Teknik Tekstil15,090,6018,67
Koza Altın80,800,129,12
Koza Madencilik14,13-0,0740,88
Körfez GMYO6,09-2,25154,81
Kristal Kola3,524,14133,11
Kron Telekomünikasyon27,903,33119,34
Kuştur Kuşadası Turizm140,000,00496,38
Kuyumcukent Gayrimenkul2,320,00106,90
Kütahya Porselen46,504,49602,42
Lider Faktoring3,283,8078,75
Link Bilgisayar54,200,74201,30
Logo Yazılım124,501,88104,77
Lokman Hekim Sağlık10,80-1,1988,30
Lüks Kadife25,78-1,53198,38
Makina Takım3,179,6968,62
Marka Yatırım Holding6,50-4,97450,85
Marmaris Altınyunus102,205,9143,94
Marshall331,1010,00596,47
Martı GMYO2,791,45176,24
Martı Otel2,080,97128,57
Mavi Giyim52,851,63-8,72
Mazhar Zorlu Holding24,006,6798,51
Mega Polietilen8,09-3,11816,53
Menderes Tekstil3,101,31136,64
Merit Turizm76,001,33290,95
Merko Gıda8,94-0,11765,83
Metemtur Otelcilik16,603,43832,58
Metro Holding2,091,9551,45
Metro Petrol ve Tesisleri2,931,7449,49
Metro Yatırım Ortaklığı2,410,84-53,72
Migros Ticaret41,180,8370,02
Milpa4,541,34107,31
Mistral GMYO4,05-4,93115,82
MLP Sağlık18,900,2118,12
MMC San. ve Tic. Yat.5,240,19359,65
Mondi Tire Kutsan6,96-0,4368,12
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,302,82169,65
Net Holding3,511,4535,00
Netaş Telekom.22,762,5274,27
Niğbaş Niğde Beton70,9510,001044,35
Nuh Çimento48,982,55345,89
Nurol GMYO7,15-2,05100,28
Odaş Elektrik4,02-2,19178,06
Olmuksan-IP10,300,39302,19
Orge Enerji Elektrik7,230,9845,77
Orma Orman Mahsulleri11,60-1,69320,29
Osmanlı Menkul24,082,91477,28
Ostim Endüstriyel Yat3,911,03132,74
Otokar277,60-3,0088,79
Oyak Çimento8,495,2054,43
Oyak Yat. Ort.6,370,95175,92
Oylum Sınai Yatırımlar4,850,0057,02
Özak GMYO5,164,03100,78
Özbal Çelik Boru6,653,10312,57
Özderici GMYO2,260,4443,95
Özerden Plastik8,119,89255,70
Pamukova Elektrik18,81-10,001369,53
Panora GMYO6,300,8012,47
Papilon Savunma21,003,65172,50
Park Elek.Madencilik5,021,2164,59
Parsan22,523,1132,94
Pegasus71,003,57-17,82
Peker GMYO2,823,30211,82
Penguen Gıda5,06-2,88452,77
Pera GMYO2,250,90139,36
Pergamon Dış Ticaret16,191,82109,23
Petkim4,882,9553,70
Petrokent Turizm833,90-7,30550,98
Pınar Et ve Un23,42-0,17157,66
Pınar Su7,17-0,97209,05
Pınar Süt21,521,3270,66
Plastikkart11,971,5329,13
Polisan Holding3,982,3131,89
Politeknik Metal335,003,08340,37
Prizma Press Matbaacılık5,692,5232,33
QNB Finans Fin. Kir.127,002,67-1,63
QNB Finansbank70,402,1087,73
Ral Yatırım Holding4,530,6772,61
Ray Sigorta17,31-3,94406,14
Reysaş GMYO5,371,9016,99
Reysaş Lojistik8,771,39100,23
Rhea Girişim3,992,84235,29
Rodrigo Tekstil13,95-8,10670,72
Royal Halı4,689,86241,61
RTA Laboratuvarları34,66-5,041393,97
Sabancı Holding10,521,4515,35
Safkar Ege Soğutmacılık12,35-4,04466,51
Sanel Mühendislik3,570,8521,68
Sanifoam Sünger13,151,15163,00
Sanko Pazarlama9,909,3935,88
Saray Matbaacılık8,05-0,74522,69
Sarkuysan8,924,21180,73
Sasa Polyester19,201,86148,38
Say Yenilenebilir Enerji8,062,15259,82
Sekuro Plastik12,55-3,01134,14
Selçuk Ecza Deposu15,13-4,24153,65
Selçuk Gıda4,802,13345,38
Senkron Güvenlik13,509,93394,51
Serve Film Prodüksiyon15,910,06900,63
Servet GMYO73,854,23768,82
Seyitler Kimya30,000,00341,83
Silverline Endüstri7,85-0,63263,43
Sinpaş GMYO3,88-0,26234,48
Smartiks Yazılım9,999,901,83
Sodaş Sodyum Sanayii24,803,08544,79
Söktaş5,240,77208,14
Sönmez Filament60,000,251129,51
Sönmez Pamuklu24,40-9,23395,93
Sumaş Suni Tahta36,120,06268,09
Şeker Fin. Kir.6,209,9329,71
Şekerbank1,442,1332,08
Şişe Cam7,131,4240,07
Şok Marketler12,070,5012,17
T. Halk Bankası5,440,93-7,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,46-1,3833,97
T.S.K.B.1,85-2,6352,89
T.Tuborg17,98-1,4351,09
Taç Tarım Ürünleri10,47-4,38235,58
Tat Gıda10,59-0,6674,07
TAV Havalimanları20,703,19-23,80
Taze Kuru Gıda205,00-6,612731,49
Tek-Art Turizm1,951,5654,76
Tekfen Holding15,751,81-12,94
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,306,68192,86
Temapol Polimer Plastik10,602,42103,07
TGS Dış Ticaret9,010,4592,93
Tofaş Oto. Fab.31,383,0934,66
Torunlar GMYO3,981,2744,73
Trabzon Liman33,285,25217,74
Trabzonspor Sportif4,513,20109,77
Trend GMYO13,02-2,11491,82
TSKB GMYO5,38-3,06463,36
Tuğçelik7,580,8091,90
Tukaş9,74-9,90-21,13
Turcas Petrol5,021,4188,01
Turkcell15,700,9016,50
Tümosan Motor ve Traktör14,232,97122,00
Tüpraş104,100,10-17,90
Türk Hava Yolları12,421,64-14,11
Türk Prysmian Kablo11,470,70344,49
Türk Telekom8,331,2215,45
Türk Traktör159,801,27202,02
Türker Proje Gayrimenkul87,704,09108,81
Türkiye Sigorta6,333,09190,66
Ufuk Yatırım13,25-2,43413,57
Ulaşlar Turizm Yat.3,98-0,50327,10
Ulusoy Elektrik49,66-0,0486,69
Ulusoy Un Sanayi11,440,97199,48
Umpaş Holding2,149,74245,16
Uşak Seramik2,312,6790,36
Utopya Turizm31,261,96535,37
Uzertaş Boya50,00-0,892152,25
Ülker Bisküvi21,761,02-2,68
Vakıf Fin. Kir.4,132,2395,04
Vakıf GMYO3,70-0,27113,75
Vakıf Yat. Ort.7,53-0,79313,48
Vakıflar Bankası4,631,76-15,97
Vakko Tekstil6,231,4737,22
Vanet Gıda7,41-2,63418,18
Verusa Holding43,285,66133,31
Verusaturk Girisim10,654,82102,52
Vestel20,721,6764,18
Vestel Beyaz Eşya36,564,3473,28
Viking Kağıt6,390,00241,71
Yapı Kredi Koray GMYO4,361,6380,17
Yapı ve Kredi Bank.3,052,0122,98
Yaprak Süt ve Besi Çift.48,6210,00677,17
Yataş13,260,1582,62
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,800,80136,02
Yeni Gimat GMYO12,300,082,75
Yeşil GMYO1,363,82112,50
Yeşil Yapı1,787,88169,70
Yeşil Yatırım Holding81,253,64623,51
Yibitaş İnşaat Malzeme14.900,00-6,95405,94
Yonga Mobilya29,260,00216,92
Yükselen Çelik6,873,00124,14
Yünsa13,821,0237,27
Zorlu Enerji2,641,1561,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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