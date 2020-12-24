Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|39.500,00
|0,63
|30,88
|İş Bankası (C)
|6,68
|-0,60
|4,21
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,80
|-1,55
|0,00
|İş Girişim
|20,02
|0,00
|426,84
|İş GMYO
|2,37
|-4,05
|34,66
|İş Y. Men. Değ.
|16,39
|3,60
|307,03
|İş Yat. Ort.
|3,29
|-0,60
|104,18
|İşbir Holding
|2.745,50
|-0,24
|538,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|-0,85
|87,10
|İttifak Holding
|2,37
|2,16
|81,77
|İz Hayvancılık Tarım
|17,76
|9,77
|578,77
|İzmir Demir Çelik
|11,14
|-1,42
|36,02
|İzmir Fırça
|5,69
|9,85
|216,11
|Jantsa Jant Sanayi
|291,80
|0,79
|448,62
|Kafein Yazılım
|20,16
|1,10
|81,52
|Kaplamin
|29,70
|-10,00
|435,14
|Kardemir (A)
|5,83
|0,00
|120,00
|Kardemir (B)
|5,21
|0,39
|97,35
|Kardemir (D)
|5,30
|-0,93
|99,25
|Karel Elektronik
|21,48
|2,09
|47,83
|Karsan Otomotiv
|3,13
|-0,95
|98,10
|Karsu Tekstil
|7,25
|6,93
|123,77
|Kartonsan
|2.260,00
|-2,59
|484,98
|Katmerciler Ekipman
|3,12
|0,65
|104,10
|Kent Gıda
|370,90
|4,77
|1497,22
|Kerevitaş Gıda
|6,72
|0,60
|106,13
|Kervan Gıda
|13,08
|-2,02
|Kervansaray Yat. Holding
|1,23
|0,00
|123,64
|Kiler GMYO
|2,60
|0,39
|143,22
|Klimasan Klima
|17,11
|-2,78
|-19,35
|Koç Holding
|19,97
|0,66
|-0,20
|Konfrut Gıda
|17,00
|4,49
|117,39
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,90
|-1,56
|Konya Çimento
|1.085,00
|-2,34
|299,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,97
|3,03
|25,59
|Koza Altın
|91,40
|9,99
|23,43
|Koza Madencilik
|15,76
|9,98
|57,13
|Körfez GMYO
|6,00
|-1,80
|151,05
|Kristal Kola
|3,47
|-1,42
|129,80
|Kron Telekomünikasyon
|28,48
|4,55
|123,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|139,60
|2,57
|494,67
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|3,45
|114,04
|Kütahya Porselen
|48,50
|1,34
|632,63
|Lider Faktoring
|3,17
|-2,46
|72,75
|Link Bilgisayar
|56,00
|1,54
|211,31
|Logo Yazılım
|123,50
|-1,12
|103,13
|Lokman Hekim Sağlık
|11,21
|-0,36
|95,45
|Lüks Kadife
|27,94
|10,00
|223,38
|Makina Takım
|3,23
|2,22
|71,81
|Marka Yatırım Holding
|6,06
|-1,78
|413,56
|Marmaris Altınyunus
|98,15
|-3,01
|38,24
|Marshall
|317,00
|-2,46
|566,81
|Martı GMYO
|2,80
|-1,06
|177,23
|Martı Otel
|2,13
|1,91
|134,07
|Mavi Giyim
|52,55
|-0,38
|-9,24
|Mazhar Zorlu Holding
|23,60
|-5,60
|95,20
|Mega Polietilen
|7,53
|-4,32
|753,09
|Menderes Tekstil
|3,08
|-0,96
|135,11
|Merit Turizm
|75,60
|-1,75
|288,89
|Merko Gıda
|7,76
|-5,94
|651,55
|Metemtur Otelcilik
|16,10
|-0,92
|804,49
|Metro Holding
|2,10
|-0,94
|52,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,93
|0,34
|49,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|-1,25
|-54,49
|Migros Ticaret
|41,90
|0,38
|73,00
|Milpa
|4,57
|0,88
|108,68
|Mistral GMYO
|3,93
|-0,76
|109,42
|MLP Sağlık
|19,66
|2,29
|22,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,35
|-7,84
|281,58
|Mondi Tire Kutsan
|6,97
|-0,43
|68,36
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,46
|-0,98
|170,91
|Net Holding
|3,45
|-1,15
|32,69
|Netaş Telekom.
|25,46
|9,93
|94,95
|Niğbaş Niğde Beton
|64,00
|-8,57
|932,26
|Nuh Çimento
|47,34
|-1,58
|330,96
|Nurol GMYO
|7,07
|-1,67
|98,04
|Odaş Elektrik
|3,96
|-2,22
|173,91
|Olmuksan-IP
|12,01
|8,49
|368,96
|Orge Enerji Elektrik
|7,47
|2,47
|50,60
|Orma Orman Mahsulleri
|11,50
|-1,54
|316,67
|Osmanlı Menkul
|25,18
|1,53
|503,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,97
|0,51
|136,31
|Otokar
|282,00
|2,73
|91,78
|Oyak Çimento
|8,38
|-1,18
|52,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,33
|-0,47
|174,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,81
|-0,21
|55,72
|Özak GMYO
|5,10
|-0,20
|98,44
|Özbal Çelik Boru
|6,60
|-1,20
|309,46
|Özderici GMYO
|2,25
|-0,88
|43,31
|Özerden Plastik
|9,81
|9,98
|330,26
|Pamukova Elektrik
|18,62
|9,98
|1354,69
|Panora GMYO
|6,20
|-1,27
|10,68
|Papilon Savunma
|22,00
|2,71
|185,48
|Park Elek.Madencilik
|5,36
|2,29
|75,74
|Parsan
|23,46
|4,36
|38,49
|Pegasus
|72,30
|2,55
|-16,32
|Peker GMYO
|2,82
|-9,03
|211,82
|Penguen Gıda
|5,04
|0,20
|450,58
|Pera GMYO
|2,24
|-0,44
|138,30
|Pergamon Dış Ticaret
|17,62
|6,34
|127,72
|Petkim
|5,12
|1,39
|61,26
|Petrokent Turizm
|856,80
|-0,48
|568,85
|Pınar Et ve Un
|23,56
|0,17
|159,20
|Pınar Su
|7,26
|1,26
|212,93
|Pınar Süt
|21,98
|1,76
|74,31
|Plastikkart
|12,70
|5,05
|37,00
|Polisan Holding
|4,07
|-0,73
|34,88
|Politeknik Metal
|405,30
|9,99
|432,78
|Prizma Press Matbaacılık
|5,68
|0,00
|32,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,00
|0,24
|-2,40
|QNB Finansbank
|69,30
|-0,93
|84,80
|Ral Yatırım Holding
|4,52
|-0,22
|72,23
|Ray Sigorta
|16,26
|0,99
|375,44
|Reysaş GMYO
|5,60
|2,19
|22,00
|Reysaş Lojistik
|9,90
|6,80
|126,03
|Rhea Girişim
|4,04
|3,32
|239,50
|Rodrigo Tekstil
|13,21
|-3,37
|629,83
|Royal Halı
|3,91
|-9,91
|185,40
|RTA Laboratuvarları
|33,08
|-2,36
|1325,86
|Sabancı Holding
|10,58
|0,95
|16,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,60
|-6,45
|432,11
|Sanel Mühendislik
|3,55
|0,57
|20,99
|Sanifoam Sünger
|13,00
|-4,13
|160,00
|Sanko Pazarlama
|9,99
|-2,54
|37,11
|Saray Matbaacılık
|8,24
|2,11
|537,39
|Sarkuysan
|9,05
|0,44
|184,82
|Sasa Polyester
|19,50
|0,15
|152,26
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,85
|-1,51
|250,45
|Sekuro Plastik
|12,40
|-0,16
|131,34
|Selçuk Ecza Deposu
|15,30
|2,55
|156,50
|Selçuk Gıda
|4,71
|2,17
|337,03
|Senkron Güvenlik
|16,33
|9,97
|498,17
|Serve Film Prodüksiyon
|15,10
|-1,18
|849,69
|Servet GMYO
|76,60
|1,86
|801,18
|Seyitler Kimya
|29,38
|-0,41
|332,70
|Silverline Endüstri
|7,59
|-1,30
|251,39
|Sinpaş GMYO
|3,92
|-1,01
|237,93
|Smartiks Yazılım
|8,93
|-3,25
|-8,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,82
|0,00
|545,31
|Söktaş
|5,47
|1,30
|221,67
|Sönmez Filament
|60,50
|0,17
|1139,75
|Sönmez Pamuklu
|24,14
|9,93
|390,65
|Sumaş Suni Tahta
|41,94
|9,96
|327,40
|Şeker Fin. Kir.
|6,36
|-3,93
|33,05
|Şekerbank
|1,50
|-5,06
|37,58
|Şişe Cam
|7,16
|0,14
|40,66
|Şok Marketler
|12,92
|0,94
|20,07
|T. Halk Bankası
|5,46
|0,18
|-7,61
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,12
|-2,45
|32,52
|T.S.K.B.
|1,85
|-2,63
|52,89
|T.Tuborg
|17,88
|-0,50
|50,25
|Taç Tarım Ürünleri
|11,02
|6,06
|253,21
|Tat Gıda
|11,25
|3,97
|84,92
|TAV Havalimanları
|20,86
|1,07
|-23,21
|Taze Kuru Gıda
|190,00
|-5,00
|2524,31
|Tek-Art Turizm
|2,03
|3,57
|61,11
|Tekfen Holding
|16,17
|2,28
|-10,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,65
|-3,32
|177,38
|Temapol Polimer Plastik
|10,65
|-0,28
|104,02
|TGS Dış Ticaret
|9,18
|2,11
|96,57
|Tofaş Oto. Fab.
|32,18
|-2,01
|38,10
|Torunlar GMYO
|3,90
|-1,52
|41,82
|Trabzon Liman
|32,98
|-0,90
|214,88
|Trabzonspor Sportif
|4,48
|0,67
|108,37
|Trend GMYO
|12,17
|-4,85
|453,18
|TSKB GMYO
|5,87
|3,35
|514,67
|Tuğçelik
|7,86
|-1,75
|98,99
|Tukaş
|9,82
|0,20
|-20,49
|Turcas Petrol
|5,02
|-1,76
|88,01
|Turkcell
|15,80
|0,70
|17,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,69
|-2,42
|113,57
|Tüpraş
|106,70
|-0,74
|-15,85
|Türk Hava Yolları
|12,80
|2,73
|-11,48
|Türk Prysmian Kablo
|11,39
|-0,26
|341,39
|Türk Telekom
|8,39
|0,72
|16,28
|Türk Traktör
|159,50
|-1,54
|201,45
|Türker Proje Gayrimenkul
|106,00
|9,90
|152,38
|Türkiye Sigorta
|6,27
|0,48
|187,91
|Ufuk Yatırım
|13,40
|0,15
|419,38
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,35
|-0,46
|366,80
|Ulusoy Elektrik
|50,15
|0,30
|88,53
|Ulusoy Un Sanayi
|11,50
|0,97
|201,05
|Umpaş Holding
|2,00
|3,63
|222,58
|Uşak Seramik
|2,31
|-0,43
|90,36
|Utopya Turizm
|32,62
|2,00
|563,01
|Uzertaş Boya
|46,70
|-9,85
|2003,60
|Ülker Bisküvi
|22,84
|3,44
|2,15
|Vakıf Fin. Kir.
|4,20
|-3,00
|98,35
|Vakıf GMYO
|3,66
|-1,61
|111,44
|Vakıf Yat. Ort.
|7,47
|-1,32
|310,18
|Vakıflar Bankası
|4,64
|0,65
|-15,79
|Vakko Tekstil
|6,27
|-0,48
|38,11
|Vanet Gıda
|7,01
|-1,13
|390,21
|Verusa Holding
|44,24
|1,10
|138,48
|Verusaturk Girisim
|11,61
|9,94
|120,77
|Vestel
|20,78
|0,10
|64,66
|Vestel Beyaz Eşya
|36,86
|-0,38
|74,71
|Viking Kağıt
|6,30
|-1,41
|236,90
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,36
|-2,02
|80,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,03
|-0,66
|22,18
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|55,00
|10,00
|779,15
|Yataş
|13,08
|-0,30
|80,14
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,93
|-1,01
|144,10
|Yeni Gimat GMYO
|12,27
|-0,24
|2,50
|Yeşil GMYO
|1,34
|-2,90
|109,38
|Yeşil Yapı
|1,84
|-2,13
|178,79
|Yeşil Yatırım Holding
|98,25
|9,96
|774,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.900,00
|-6,71
|371,99
|Yonga Mobilya
|28,52
|-1,52
|208,91
|Yükselen Çelik
|6,93
|-0,43
|126,10
|Yünsa
|14,23
|-0,56
|41,34
|Zorlu Enerji
|2,65
|-1,12
|62,58
(Son)
Kaynak: AA
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