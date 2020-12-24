Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

24.12.2020 19:01
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00

51,36
İş Bankası (B)39.500,000,6330,88
İş Bankası (C)6,68-0,604,21
İş Bankası (Kur.)350.000,00

66,67
İş Fin.Kir.3,80-1,550,00
İş Girişim20,020,00426,84
İş GMYO2,37-4,0534,66
İş Y. Men. Değ.16,393,60307,03
İş Yat. Ort.3,29-0,60104,18
İşbir Holding2.745,50-0,24538,49
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,16-0,8587,10
İttifak Holding2,372,1681,77
İz Hayvancılık Tarım17,769,77578,77
İzmir Demir Çelik11,14-1,4236,02
İzmir Fırça5,699,85216,11
Jantsa Jant Sanayi291,800,79448,62
Kafein Yazılım20,161,1081,52
Kaplamin29,70-10,00435,14
Kardemir (A)5,830,00120,00
Kardemir (B)5,210,3997,35
Kardemir (D)5,30-0,9399,25
Karel Elektronik21,482,0947,83
Karsan Otomotiv3,13-0,9598,10
Karsu Tekstil7,256,93123,77
Kartonsan2.260,00-2,59484,98
Katmerciler Ekipman3,120,65104,10
Kent Gıda370,904,771497,22
Kerevitaş Gıda6,720,60106,13
Kervan Gıda13,08-2,02

Kervansaray Yat. Holding1,230,00123,64
Kiler GMYO2,600,39143,22
Klimasan Klima17,11-2,78-19,35
Koç Holding19,970,66-0,20
Konfrut Gıda17,004,49117,39
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,90-1,56

Konya Çimento1.085,00-2,34299,93
Kordsa Teknik Tekstil15,973,0325,59
Koza Altın91,409,9923,43
Koza Madencilik15,769,9857,13
Körfez GMYO6,00-1,80151,05
Kristal Kola3,47-1,42129,80
Kron Telekomünikasyon28,484,55123,90
Kuştur Kuşadası Turizm139,602,57494,67
Kuyumcukent Gayrimenkul2,403,45114,04
Kütahya Porselen48,501,34632,63
Lider Faktoring3,17-2,4672,75
Link Bilgisayar56,001,54211,31
Logo Yazılım123,50-1,12103,13
Lokman Hekim Sağlık11,21-0,3695,45
Lüks Kadife27,9410,00223,38
Makina Takım3,232,2271,81
Marka Yatırım Holding6,06-1,78413,56
Marmaris Altınyunus98,15-3,0138,24
Marshall317,00-2,46566,81
Martı GMYO2,80-1,06177,23
Martı Otel2,131,91134,07
Mavi Giyim52,55-0,38-9,24
Mazhar Zorlu Holding23,60-5,6095,20
Mega Polietilen7,53-4,32753,09
Menderes Tekstil3,08-0,96135,11
Merit Turizm75,60-1,75288,89
Merko Gıda7,76-5,94651,55
Metemtur Otelcilik16,10-0,92804,49
Metro Holding2,10-0,9452,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,930,3449,49
Metro Yatırım Ortaklığı2,37-1,25-54,49
Migros Ticaret41,900,3873,00
Milpa4,570,88108,68
Mistral GMYO3,93-0,76109,42
MLP Sağlık19,662,2922,88
MMC San. ve Tic. Yat.4,35-7,84281,58
Mondi Tire Kutsan6,97-0,4368,36
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,46-0,98170,91
Net Holding3,45-1,1532,69
Netaş Telekom.25,469,9394,95
Niğbaş Niğde Beton64,00-8,57932,26
Nuh Çimento47,34-1,58330,96
Nurol GMYO7,07-1,6798,04
Odaş Elektrik3,96-2,22173,91
Olmuksan-IP12,018,49368,96
Orge Enerji Elektrik7,472,4750,60
Orma Orman Mahsulleri11,50-1,54316,67
Osmanlı Menkul25,181,53503,65
Ostim Endüstriyel Yat3,970,51136,31
Otokar282,002,7391,78
Oyak Çimento8,38-1,1852,43
Oyak Yat. Ort.6,33-0,47174,19
Oylum Sınai Yatırımlar4,81-0,2155,72
Özak GMYO5,10-0,2098,44
Özbal Çelik Boru6,60-1,20309,46
Özderici GMYO2,25-0,8843,31
Özerden Plastik9,819,98330,26
Pamukova Elektrik18,629,981354,69
Panora GMYO6,20-1,2710,68
Papilon Savunma22,002,71185,48
Park Elek.Madencilik5,362,2975,74
Parsan23,464,3638,49
Pegasus72,302,55-16,32
Peker GMYO2,82-9,03211,82
Penguen Gıda5,040,20450,58
Pera GMYO2,24-0,44138,30
Pergamon Dış Ticaret17,626,34127,72
Petkim5,121,3961,26
Petrokent Turizm856,80-0,48568,85
Pınar Et ve Un23,560,17159,20
Pınar Su7,261,26212,93
Pınar Süt21,981,7674,31
Plastikkart12,705,0537,00
Polisan Holding4,07-0,7334,88
Politeknik Metal405,309,99432,78
Prizma Press Matbaacılık5,680,0032,09
QNB Finans Fin. Kir.126,000,24-2,40
QNB Finansbank69,30-0,9384,80
Ral Yatırım Holding4,52-0,2272,23
Ray Sigorta16,260,99375,44
Reysaş GMYO5,602,1922,00
Reysaş Lojistik9,906,80126,03
Rhea Girişim4,043,32239,50
Rodrigo Tekstil13,21-3,37629,83
Royal Halı3,91-9,91185,40
RTA Laboratuvarları33,08-2,361325,86
Sabancı Holding10,580,9516,01
Safkar Ege Soğutmacılık11,60-6,45432,11
Sanel Mühendislik3,550,5720,99
Sanifoam Sünger13,00-4,13160,00
Sanko Pazarlama9,99-2,5437,11
Saray Matbaacılık8,242,11537,39
Sarkuysan9,050,44184,82
Sasa Polyester19,500,15152,26
Say Yenilenebilir Enerji7,85-1,51250,45
Sekuro Plastik12,40-0,16131,34
Selçuk Ecza Deposu15,302,55156,50
Selçuk Gıda4,712,17337,03
Senkron Güvenlik16,339,97498,17
Serve Film Prodüksiyon15,10-1,18849,69
Servet GMYO76,601,86801,18
Seyitler Kimya29,38-0,41332,70
Silverline Endüstri7,59-1,30251,39
Sinpaş GMYO3,92-1,01237,93
Smartiks Yazılım8,93-3,25-8,97
Sodaş Sodyum Sanayii24,820,00545,31
Söktaş5,471,30221,67
Sönmez Filament60,500,171139,75
Sönmez Pamuklu24,149,93390,65
Sumaş Suni Tahta41,949,96327,40
Şeker Fin. Kir.6,36-3,9333,05
Şekerbank1,50-5,0637,58
Şişe Cam7,160,1440,66
Şok Marketler12,920,9420,07
T. Halk Bankası5,460,18-7,61
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,12-2,4532,52
T.S.K.B.1,85-2,6352,89
T.Tuborg17,88-0,5050,25
Taç Tarım Ürünleri11,026,06253,21
Tat Gıda11,253,9784,92
TAV Havalimanları20,861,07-23,21
Taze Kuru Gıda190,00-5,002524,31
Tek-Art Turizm2,033,5761,11
Tekfen Holding16,172,28-10,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,65-3,32177,38
Temapol Polimer Plastik10,65-0,28104,02
TGS Dış Ticaret9,182,1196,57
Tofaş Oto. Fab.32,18-2,0138,10
Torunlar GMYO3,90-1,5241,82
Trabzon Liman32,98-0,90214,88
Trabzonspor Sportif4,480,67108,37
Trend GMYO12,17-4,85453,18
TSKB GMYO5,873,35514,67
Tuğçelik7,86-1,7598,99
Tukaş9,820,20-20,49
Turcas Petrol5,02-1,7688,01
Turkcell15,800,7017,24
Tümosan Motor ve Traktör13,69-2,42113,57
Tüpraş106,70-0,74-15,85
Türk Hava Yolları12,802,73-11,48
Türk Prysmian Kablo11,39-0,26341,39
Türk Telekom8,390,7216,28
Türk Traktör159,50-1,54201,45
Türker Proje Gayrimenkul106,009,90152,38
Türkiye Sigorta6,270,48187,91
Ufuk Yatırım13,400,15419,38
Ulaşlar Turizm Yat.4,35-0,46366,80
Ulusoy Elektrik50,150,3088,53
Ulusoy Un Sanayi11,500,97201,05
Umpaş Holding2,003,63222,58
Uşak Seramik2,31-0,4390,36
Utopya Turizm32,622,00563,01
Uzertaş Boya46,70-9,852003,60
Ülker Bisküvi22,843,442,15
Vakıf Fin. Kir.4,20-3,0098,35
Vakıf GMYO3,66-1,61111,44
Vakıf Yat. Ort.7,47-1,32310,18
Vakıflar Bankası4,640,65-15,79
Vakko Tekstil6,27-0,4838,11
Vanet Gıda7,01-1,13390,21
Verusa Holding44,241,10138,48
Verusaturk Girisim11,619,94120,77
Vestel20,780,1064,66
Vestel Beyaz Eşya36,86-0,3874,71
Viking Kağıt6,30-1,41236,90
Yapı Kredi Koray GMYO4,36-2,0280,17
Yapı ve Kredi Bank.3,03-0,6622,18
Yaprak Süt ve Besi Çift.55,0010,00779,15
Yataş13,08-0,3080,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,93-1,01144,10
Yeni Gimat GMYO12,27-0,242,50
Yeşil GMYO1,34-2,90109,38
Yeşil Yapı1,84-2,13178,79
Yeşil Yatırım Holding98,259,96774,89
Yibitaş İnşaat Malzeme13.900,00-6,71371,99
Yonga Mobilya28,52-1,52208,91
Yükselen Çelik6,93-0,43126,10
Yünsa14,23-0,5641,34
Zorlu Enerji2,65-1,1262,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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