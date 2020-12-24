Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 251.000,00 51,36 İş Bankası (B) 39.500,00 0,63 30,88 İş Bankası (C) 6,68 -0,60 4,21 İş Bankası (Kur.) 350.000,00 66,67 İş Fin.Kir. 3,80 -1,55 0,00 İş Girişim 20,02 0,00 426,84 İş GMYO 2,37 -4,05 34,66 İş Y. Men. Değ. 16,39 3,60 307,03 İş Yat. Ort. 3,29 -0,60 104,18 İşbir Holding 2.745,50 -0,24 538,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 -0,85 87,10 İttifak Holding 2,37 2,16 81,77 İz Hayvancılık Tarım 17,76 9,77 578,77 İzmir Demir Çelik 11,14 -1,42 36,02 İzmir Fırça 5,69 9,85 216,11 Jantsa Jant Sanayi 291,80 0,79 448,62 Kafein Yazılım 20,16 1,10 81,52 Kaplamin 29,70 -10,00 435,14 Kardemir (A) 5,83 0,00 120,00 Kardemir (B) 5,21 0,39 97,35 Kardemir (D) 5,30 -0,93 99,25 Karel Elektronik 21,48 2,09 47,83 Karsan Otomotiv 3,13 -0,95 98,10 Karsu Tekstil 7,25 6,93 123,77 Kartonsan 2.260,00 -2,59 484,98 Katmerciler Ekipman 3,12 0,65 104,10 Kent Gıda 370,90 4,77 1497,22 Kerevitaş Gıda 6,72 0,60 106,13 Kervan Gıda 13,08 -2,02 Kervansaray Yat. Holding 1,23 0,00 123,64 Kiler GMYO 2,60 0,39 143,22 Klimasan Klima 17,11 -2,78 -19,35 Koç Holding 19,97 0,66 -0,20 Konfrut Gıda 17,00 4,49 117,39 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,90 -1,56 Konya Çimento 1.085,00 -2,34 299,93 Kordsa Teknik Tekstil 15,97 3,03 25,59 Koza Altın 91,40 9,99 23,43 Koza Madencilik 15,76 9,98 57,13 Körfez GMYO 6,00 -1,80 151,05 Kristal Kola 3,47 -1,42 129,80 Kron Telekomünikasyon 28,48 4,55 123,90 Kuştur Kuşadası Turizm 139,60 2,57 494,67 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 3,45 114,04 Kütahya Porselen 48,50 1,34 632,63 Lider Faktoring 3,17 -2,46 72,75 Link Bilgisayar 56,00 1,54 211,31 Logo Yazılım 123,50 -1,12 103,13 Lokman Hekim Sağlık 11,21 -0,36 95,45 Lüks Kadife 27,94 10,00 223,38 Makina Takım 3,23 2,22 71,81 Marka Yatırım Holding 6,06 -1,78 413,56 Marmaris Altınyunus 98,15 -3,01 38,24 Marshall 317,00 -2,46 566,81 Martı GMYO 2,80 -1,06 177,23 Martı Otel 2,13 1,91 134,07 Mavi Giyim 52,55 -0,38 -9,24 Mazhar Zorlu Holding 23,60 -5,60 95,20 Mega Polietilen 7,53 -4,32 753,09 Menderes Tekstil 3,08 -0,96 135,11 Merit Turizm 75,60 -1,75 288,89 Merko Gıda 7,76 -5,94 651,55 Metemtur Otelcilik 16,10 -0,92 804,49 Metro Holding 2,10 -0,94 52,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,93 0,34 49,49 Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 -1,25 -54,49 Migros Ticaret 41,90 0,38 73,00 Milpa 4,57 0,88 108,68 Mistral GMYO 3,93 -0,76 109,42 MLP Sağlık 19,66 2,29 22,88 MMC San. ve Tic. Yat. 4,35 -7,84 281,58 Mondi Tire Kutsan 6,97 -0,43 68,36 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,46 -0,98 170,91 Net Holding 3,45 -1,15 32,69 Netaş Telekom. 25,46 9,93 94,95 Niğbaş Niğde Beton 64,00 -8,57 932,26 Nuh Çimento 47,34 -1,58 330,96 Nurol GMYO 7,07 -1,67 98,04 Odaş Elektrik 3,96 -2,22 173,91 Olmuksan-IP 12,01 8,49 368,96 Orge Enerji Elektrik 7,47 2,47 50,60 Orma Orman Mahsulleri 11,50 -1,54 316,67 Osmanlı Menkul 25,18 1,53 503,65 Ostim Endüstriyel Yat 3,97 0,51 136,31 Otokar 282,00 2,73 91,78 Oyak Çimento 8,38 -1,18 52,43 Oyak Yat. Ort. 6,33 -0,47 174,19 Oylum Sınai Yatırımlar 4,81 -0,21 55,72 Özak GMYO 5,10 -0,20 98,44 Özbal Çelik Boru 6,60 -1,20 309,46 Özderici GMYO 2,25 -0,88 43,31 Özerden Plastik 9,81 9,98 330,26 Pamukova Elektrik 18,62 9,98 1354,69 Panora GMYO 6,20 -1,27 10,68 Papilon Savunma 22,00 2,71 185,48 Park Elek.Madencilik 5,36 2,29 75,74 Parsan 23,46 4,36 38,49 Pegasus 72,30 2,55 -16,32 Peker GMYO 2,82 -9,03 211,82 Penguen Gıda 5,04 0,20 450,58 Pera GMYO 2,24 -0,44 138,30 Pergamon Dış Ticaret 17,62 6,34 127,72 Petkim 5,12 1,39 61,26 Petrokent Turizm 856,80 -0,48 568,85 Pınar Et ve Un 23,56 0,17 159,20 Pınar Su 7,26 1,26 212,93 Pınar Süt 21,98 1,76 74,31 Plastikkart 12,70 5,05 37,00 Polisan Holding 4,07 -0,73 34,88 Politeknik Metal 405,30 9,99 432,78 Prizma Press Matbaacılık 5,68 0,00 32,09 QNB Finans Fin. Kir. 126,00 0,24 -2,40 QNB Finansbank 69,30 -0,93 84,80 Ral Yatırım Holding 4,52 -0,22 72,23 Ray Sigorta 16,26 0,99 375,44 Reysaş GMYO 5,60 2,19 22,00 Reysaş Lojistik 9,90 6,80 126,03 Rhea Girişim 4,04 3,32 239,50 Rodrigo Tekstil 13,21 -3,37 629,83 Royal Halı 3,91 -9,91 185,40 RTA Laboratuvarları 33,08 -2,36 1325,86 Sabancı Holding 10,58 0,95 16,01 Safkar Ege Soğutmacılık 11,60 -6,45 432,11 Sanel Mühendislik 3,55 0,57 20,99 Sanifoam Sünger 13,00 -4,13 160,00 Sanko Pazarlama 9,99 -2,54 37,11 Saray Matbaacılık 8,24 2,11 537,39 Sarkuysan 9,05 0,44 184,82 Sasa Polyester 19,50 0,15 152,26 Say Yenilenebilir Enerji 7,85 -1,51 250,45 Sekuro Plastik 12,40 -0,16 131,34 Selçuk Ecza Deposu 15,30 2,55 156,50 Selçuk Gıda 4,71 2,17 337,03 Senkron Güvenlik 16,33 9,97 498,17 Serve Film Prodüksiyon 15,10 -1,18 849,69 Servet GMYO 76,60 1,86 801,18 Seyitler Kimya 29,38 -0,41 332,70 Silverline Endüstri 7,59 -1,30 251,39 Sinpaş GMYO 3,92 -1,01 237,93 Smartiks Yazılım 8,93 -3,25 -8,97 Sodaş Sodyum Sanayii 24,82 0,00 545,31 Söktaş 5,47 1,30 221,67 Sönmez Filament 60,50 0,17 1139,75 Sönmez Pamuklu 24,14 9,93 390,65 Sumaş Suni Tahta 41,94 9,96 327,40 Şeker Fin. Kir. 6,36 -3,93 33,05 Şekerbank 1,50 -5,06 37,58 Şişe Cam 7,16 0,14 40,66 Şok Marketler 12,92 0,94 20,07 T. Halk Bankası 5,46 0,18 -7,61 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,12 -2,45 32,52 T.S.K.B. 1,85 -2,63 52,89 T.Tuborg 17,88 -0,50 50,25 Taç Tarım Ürünleri 11,02 6,06 253,21 Tat Gıda 11,25 3,97 84,92 TAV Havalimanları 20,86 1,07 -23,21 Taze Kuru Gıda 190,00 -5,00 2524,31 Tek-Art Turizm 2,03 3,57 61,11 Tekfen Holding 16,17 2,28 -10,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,65 -3,32 177,38 Temapol Polimer Plastik 10,65 -0,28 104,02 TGS Dış Ticaret 9,18 2,11 96,57 Tofaş Oto. Fab. 32,18 -2,01 38,10 Torunlar GMYO 3,90 -1,52 41,82 Trabzon Liman 32,98 -0,90 214,88 Trabzonspor Sportif 4,48 0,67 108,37 Trend GMYO 12,17 -4,85 453,18 TSKB GMYO 5,87 3,35 514,67 Tuğçelik 7,86 -1,75 98,99 Tukaş 9,82 0,20 -20,49 Turcas Petrol 5,02 -1,76 88,01 Turkcell 15,80 0,70 17,24 Tümosan Motor ve Traktör 13,69 -2,42 113,57 Tüpraş 106,70 -0,74 -15,85 Türk Hava Yolları 12,80 2,73 -11,48 Türk Prysmian Kablo 11,39 -0,26 341,39 Türk Telekom 8,39 0,72 16,28 Türk Traktör 159,50 -1,54 201,45 Türker Proje Gayrimenkul 106,00 9,90 152,38 Türkiye Sigorta 6,27 0,48 187,91 Ufuk Yatırım 13,40 0,15 419,38 Ulaşlar Turizm Yat. 4,35 -0,46 366,80 Ulusoy Elektrik 50,15 0,30 88,53 Ulusoy Un Sanayi 11,50 0,97 201,05 Umpaş Holding 2,00 3,63 222,58 Uşak Seramik 2,31 -0,43 90,36 Utopya Turizm 32,62 2,00 563,01 Uzertaş Boya 46,70 -9,85 2003,60 Ülker Bisküvi 22,84 3,44 2,15 Vakıf Fin. Kir. 4,20 -3,00 98,35 Vakıf GMYO 3,66 -1,61 111,44 Vakıf Yat. Ort. 7,47 -1,32 310,18 Vakıflar Bankası 4,64 0,65 -15,79 Vakko Tekstil 6,27 -0,48 38,11 Vanet Gıda 7,01 -1,13 390,21 Verusa Holding 44,24 1,10 138,48 Verusaturk Girisim 11,61 9,94 120,77 Vestel 20,78 0,10 64,66 Vestel Beyaz Eşya 36,86 -0,38 74,71 Viking Kağıt 6,30 -1,41 236,90 Yapı Kredi Koray GMYO 4,36 -2,02 80,17 Yapı ve Kredi Bank. 3,03 -0,66 22,18 Yaprak Süt ve Besi Çift. 55,00 10,00 779,15 Yataş 13,08 -0,30 80,14 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,93 -1,01 144,10 Yeni Gimat GMYO 12,27 -0,24 2,50 Yeşil GMYO 1,34 -2,90 109,38 Yeşil Yapı 1,84 -2,13 178,79 Yeşil Yatırım Holding 98,25 9,96 774,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.900,00 -6,71 371,99 Yonga Mobilya 28,52 -1,52 208,91 Yükselen Çelik 6,93 -0,43 126,10 Yünsa 14,23 -0,56 41,34 Zorlu Enerji 2,65 -1,12 62,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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