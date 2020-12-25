Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

25.12.2020 18:59
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00

51,36
İş Bankası (B)39.500,000,0030,88
İş Bankası (C)6,751,055,30
İş Bankası (Kur.)350.000,00

66,67
İş Fin.Kir.3,79-0,26-0,26
İş Girişim19,93-0,45424,47
İş GMYO2,31-2,5331,25
İş Y. Men. Değ.17,003,72322,18
İş Yat. Ort.3,310,61105,42
İşbir Holding2.768,900,85543,93
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,160,0087,10
İttifak Holding2,33-1,6978,70
İz Hayvancılık Tarım17,900,79584,12
İzmir Demir Çelik10,90-2,1533,09
İzmir Fırça5,45-4,22202,78
Jantsa Jant Sanayi289,00-0,96443,36
Kafein Yazılım20,340,8983,15
Kaplamin31,405,72465,77
Kardemir (A)5,830,00120,00
Kardemir (B)5,18-0,5896,21
Kardemir (D)5,391,70102,63
Karel Elektronik21,06-1,9644,94
Karsan Otomotiv3,130,0098,10
Karsu Tekstil7,01-3,31116,36
Kartonsan94,0510,01543,56
Katmerciler Ekipman3,10-0,64102,79
Kent Gıda364,10-1,831467,94
Kerevitaş Gıda6,67-0,74104,60
Kervan Gıda13,553,59

Kervansaray Yat. Holding1,294,88134,55
Kiler GMYO2,58-0,77141,35
Klimasan Klima17,200,53-18,92
Koç Holding19,90-0,35-0,54
Konfrut Gıda17,452,65123,15
Kontrolmatik Teknoloji Enerji20,789,95

Konya Çimento1.125,003,69314,67
Kordsa Teknik Tekstil15,79-1,1324,18
Koza Altın94,703,6127,89
Koza Madencilik15,790,1957,43
Körfez GMYO5,96-0,67149,37
Kristal Kola3,634,61140,40
Kron Telekomünikasyon28,04-1,54120,44
Kuştur Kuşadası Turizm141,901,65504,47
Kuyumcukent Gayrimenkul2,33-2,92107,79
Kütahya Porselen48,04-0,95625,68
Lider Faktoring3,16-0,3272,21
Link Bilgisayar61,6010,00242,44
Logo Yazılım129,905,18113,65
Lokman Hekim Sağlık11,210,0095,45
Lüks Kadife26,94-3,58211,81
Makina Takım3,559,9188,83
Marka Yatırım Holding6,151,49421,19
Marmaris Altınyunus99,351,2239,93
Marshall314,50-0,79561,55
Martı GMYO2,810,36178,22
Martı Otel2,09-1,88129,67
Mavi Giyim51,90-1,24-10,36
Mazhar Zorlu Holding25,508,05110,92
Mega Polietilen7,51-0,27750,82
Menderes Tekstil3,07-0,32134,35
Merit Turizm77,502,51298,66
Merko Gıda7,26-6,44603,13
Metemtur Otelcilik17,7110,00894,94
Metro Holding2,09-0,4851,45
Metro Petrol ve Tesisleri2,91-0,6848,47
Metro Yatırım Ortaklığı2,370,00-54,49
Migros Ticaret41,70-0,4872,17
Milpa4,631,31111,42
Mistral GMYO3,91-0,51108,36
MLP Sağlık20,202,7526,25
MMC San. ve Tic. Yat.4,789,89319,30
Mondi Tire Kutsan7,254,0275,12
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,26-0,58169,34
Net Holding3,450,0032,69
Netaş Telekom.24,64-3,2288,67
Niğbaş Niğde Beton66,003,13964,52
Nuh Çimento47,700,76334,23
Nurol GMYO7,404,67107,28
Odaş Elektrik3,89-1,77169,07
Olmuksan-IP13,008,24407,62
Orge Enerji Elektrik7,40-0,9449,19
Orma Orman Mahsulleri12,609,57356,52
Osmanlı Menkul27,689,93563,58
Ostim Endüstriyel Yat3,970,00136,31
Otokar279,00-1,0689,74
Oyak Çimento8,683,5857,89
Oyak Yat. Ort.6,330,00174,19
Oylum Sınai Yatırımlar4,820,2156,05
Özak GMYO5,07-0,5997,28
Özbal Çelik Boru6,50-1,52303,26
Özderici GMYO2,24-0,4442,68
Özerden Plastik9,29-5,30307,46
Pamukova Elektrik20,489,991500,00
Panora GMYO6,19-0,1610,50
Papilon Savunma22,020,09185,74
Park Elek.Madencilik5,29-1,3173,44
Parsan23,04-1,7936,01
Pegasus71,90-0,55-16,78
Peker GMYO2,73-3,19201,87
Penguen Gıda5,01-0,60447,31
Pera GMYO2,20-1,79134,04
Pergamon Dış Ticaret17,28-1,93123,32
Petkim5,00-2,3457,48
Petrokent Turizm890,003,87594,77
Pınar Et ve Un23,901,44162,94
Pınar Su7,320,83215,52
Pınar Süt22,803,7380,81
Plastikkart13,042,6840,67
Polisan Holding4,070,0034,88
Politeknik Metal397,50-1,92422,53
Prizma Press Matbaacılık5,65-0,5331,40
QNB Finans Fin. Kir.126,000,00-2,40
QNB Finansbank69,350,0784,93
Ral Yatırım Holding4,51-0,2271,84
Ray Sigorta16,00-1,60367,84
Reysaş GMYO5,57-0,5421,35
Reysaş Lojistik9,48-4,24116,44
Rhea Girişim4,00-0,99236,13
Rodrigo Tekstil13,975,75671,82
Royal Halı3,79-3,07176,64
RTA Laboratuvarları33,02-0,181323,28
Sabancı Holding10,53-0,4715,46
Safkar Ege Soğutmacılık11,600,00432,11
Sanel Mühendislik3,47-2,2518,27
Sanifoam Sünger13,332,54166,60
Sanko Pazarlama10,242,5040,54
Saray Matbaacılık8,300,73542,03
Sarkuysan8,96-0,99181,99
Sasa Polyester19,500,00152,26
Say Yenilenebilir Enerji8,093,06261,16
Sekuro Plastik12,883,87140,30
Selçuk Ecza Deposu15,440,92158,85
Selçuk Gıda5,006,16363,94
Senkron Güvenlik17,969,98557,88
Serve Film Prodüksiyon15,08-0,13848,43
Servet GMYO78,402,35822,35
Seyitler Kimya29,500,41334,46
Silverline Endüstri7,49-1,32246,76
Sinpaş GMYO4,053,32249,14
Smartiks Yazılım8,82-1,23-10,09
Sodaş Sodyum Sanayii24,80-0,08544,79
Söktaş5,22-4,57206,97
Sönmez Filament62,403,141178,69
Sönmez Pamuklu26,128,20430,89
Sumaş Suni Tahta46,129,97369,99
Şeker Fin. Kir.6,30-0,9431,80
Şekerbank1,510,6738,50
Şişe Cam7,190,4241,25
Şok Marketler12,90-0,1519,89
T. Halk Bankası5,45-0,18-7,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,300,5833,29
T.S.K.B.1,83-1,0851,24
T.Tuborg17,990,6251,18
Taç Tarım Ürünleri10,40-5,63233,33
Tat Gıda10,99-2,3180,64
TAV Havalimanları20,860,00-23,21
Taze Kuru Gıda209,0010,002786,74
Tek-Art Turizm1,97-2,9656,35
Tekfen Holding16,693,22-7,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,46-1,63172,86
Temapol Polimer Plastik10,761,03106,13
TGS Dış Ticaret9,341,74100,00
Tofaş Oto. Fab.31,96-0,6837,15
Torunlar GMYO3,930,7742,91
Trabzon Liman32,56-1,27210,87
Trabzonspor Sportif4,23-5,5896,74
Trend GMYO13,037,07492,27
TSKB GMYO5,890,34516,76
Tuğçelik7,79-0,8997,22
Tukaş9,80-0,20-20,65
Turcas Petrol4,94-1,5985,02
Turkcell16,031,4618,95
Tümosan Motor ve Traktör13,780,66114,98
Tüpraş106,00-0,66-16,40
Türk Hava Yolları12,74-0,47-11,89
Türk Prysmian Kablo11,531,23346,81
Türk Telekom8,38-0,1216,14
Türk Traktör159,20-0,19200,88
Türker Proje Gayrimenkul116,6010,00177,62
Türkiye Sigorta6,402,07193,87
Ufuk Yatırım14,004,48442,64
Ulaşlar Turizm Yat.4,25-2,30356,07
Ulusoy Elektrik51,803,2994,74
Ulusoy Un Sanayi11,600,87203,66
Umpaş Holding1,80-10,00190,32
Uşak Seramik2,30-0,4389,54
Utopya Turizm32,940,98569,51
Uzertaş Boya47,000,642017,12
Ülker Bisküvi22,68-0,701,43
Vakıf Fin. Kir.4,220,4899,29
Vakıf GMYO3,670,27112,02
Vakıf Yat. Ort.7,40-0,94306,34
Vakıflar Bankası4,62-0,43-16,15
Vakko Tekstil6,310,6438,99
Vanet Gıda7,070,86394,41
Verusa Holding44,981,67142,47
Verusaturk Girisim12,779,99142,83
Vestel21,001,0666,40
Vestel Beyaz Eşya36,900,1174,90
Viking Kağıt6,9310,00270,59
Yapı Kredi Koray GMYO4,360,0080,17
Yapı ve Kredi Bank.3,02-0,3321,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.60,5010,00867,06
Yataş13,382,2984,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,145,34157,14
Yeni Gimat GMYO12,270,002,50
Yeşil GMYO1,372,24114,06
Yeşil Yapı1,861,09181,82
Yeşil Yatırım Holding93,50-4,83732,59
Yibitaş İnşaat Malzeme13.900,000,00371,99
Yonga Mobilya28,44-0,28208,04
Yükselen Çelik6,91-0,29125,45
Yünsa14,350,8442,53
Zorlu Enerji2,650,0062,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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