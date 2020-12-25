Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|39.500,00
|0,00
|30,88
|İş Bankası (C)
|6,75
|1,05
|5,30
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,79
|-0,26
|-0,26
|İş Girişim
|19,93
|-0,45
|424,47
|İş GMYO
|2,31
|-2,53
|31,25
|İş Y. Men. Değ.
|17,00
|3,72
|322,18
|İş Yat. Ort.
|3,31
|0,61
|105,42
|İşbir Holding
|2.768,90
|0,85
|543,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|0,00
|87,10
|İttifak Holding
|2,33
|-1,69
|78,70
|İz Hayvancılık Tarım
|17,90
|0,79
|584,12
|İzmir Demir Çelik
|10,90
|-2,15
|33,09
|İzmir Fırça
|5,45
|-4,22
|202,78
|Jantsa Jant Sanayi
|289,00
|-0,96
|443,36
|Kafein Yazılım
|20,34
|0,89
|83,15
|Kaplamin
|31,40
|5,72
|465,77
|Kardemir (A)
|5,83
|0,00
|120,00
|Kardemir (B)
|5,18
|-0,58
|96,21
|Kardemir (D)
|5,39
|1,70
|102,63
|Karel Elektronik
|21,06
|-1,96
|44,94
|Karsan Otomotiv
|3,13
|0,00
|98,10
|Karsu Tekstil
|7,01
|-3,31
|116,36
|Kartonsan
|94,05
|10,01
|543,56
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|-0,64
|102,79
|Kent Gıda
|364,10
|-1,83
|1467,94
|Kerevitaş Gıda
|6,67
|-0,74
|104,60
|Kervan Gıda
|13,55
|3,59
|Kervansaray Yat. Holding
|1,29
|4,88
|134,55
|Kiler GMYO
|2,58
|-0,77
|141,35
|Klimasan Klima
|17,20
|0,53
|-18,92
|Koç Holding
|19,90
|-0,35
|-0,54
|Konfrut Gıda
|17,45
|2,65
|123,15
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|20,78
|9,95
|Konya Çimento
|1.125,00
|3,69
|314,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,79
|-1,13
|24,18
|Koza Altın
|94,70
|3,61
|27,89
|Koza Madencilik
|15,79
|0,19
|57,43
|Körfez GMYO
|5,96
|-0,67
|149,37
|Kristal Kola
|3,63
|4,61
|140,40
|Kron Telekomünikasyon
|28,04
|-1,54
|120,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|141,90
|1,65
|504,47
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|-2,92
|107,79
|Kütahya Porselen
|48,04
|-0,95
|625,68
|Lider Faktoring
|3,16
|-0,32
|72,21
|Link Bilgisayar
|61,60
|10,00
|242,44
|Logo Yazılım
|129,90
|5,18
|113,65
|Lokman Hekim Sağlık
|11,21
|0,00
|95,45
|Lüks Kadife
|26,94
|-3,58
|211,81
|Makina Takım
|3,55
|9,91
|88,83
|Marka Yatırım Holding
|6,15
|1,49
|421,19
|Marmaris Altınyunus
|99,35
|1,22
|39,93
|Marshall
|314,50
|-0,79
|561,55
|Martı GMYO
|2,81
|0,36
|178,22
|Martı Otel
|2,09
|-1,88
|129,67
|Mavi Giyim
|51,90
|-1,24
|-10,36
|Mazhar Zorlu Holding
|25,50
|8,05
|110,92
|Mega Polietilen
|7,51
|-0,27
|750,82
|Menderes Tekstil
|3,07
|-0,32
|134,35
|Merit Turizm
|77,50
|2,51
|298,66
|Merko Gıda
|7,26
|-6,44
|603,13
|Metemtur Otelcilik
|17,71
|10,00
|894,94
|Metro Holding
|2,09
|-0,48
|51,45
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,91
|-0,68
|48,47
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|0,00
|-54,49
|Migros Ticaret
|41,70
|-0,48
|72,17
|Milpa
|4,63
|1,31
|111,42
|Mistral GMYO
|3,91
|-0,51
|108,36
|MLP Sağlık
|20,20
|2,75
|26,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,78
|9,89
|319,30
|Mondi Tire Kutsan
|7,25
|4,02
|75,12
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,26
|-0,58
|169,34
|Net Holding
|3,45
|0,00
|32,69
|Netaş Telekom.
|24,64
|-3,22
|88,67
|Niğbaş Niğde Beton
|66,00
|3,13
|964,52
|Nuh Çimento
|47,70
|0,76
|334,23
|Nurol GMYO
|7,40
|4,67
|107,28
|Odaş Elektrik
|3,89
|-1,77
|169,07
|Olmuksan-IP
|13,00
|8,24
|407,62
|Orge Enerji Elektrik
|7,40
|-0,94
|49,19
|Orma Orman Mahsulleri
|12,60
|9,57
|356,52
|Osmanlı Menkul
|27,68
|9,93
|563,58
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,97
|0,00
|136,31
|Otokar
|279,00
|-1,06
|89,74
|Oyak Çimento
|8,68
|3,58
|57,89
|Oyak Yat. Ort.
|6,33
|0,00
|174,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,82
|0,21
|56,05
|Özak GMYO
|5,07
|-0,59
|97,28
|Özbal Çelik Boru
|6,50
|-1,52
|303,26
|Özderici GMYO
|2,24
|-0,44
|42,68
|Özerden Plastik
|9,29
|-5,30
|307,46
|Pamukova Elektrik
|20,48
|9,99
|1500,00
|Panora GMYO
|6,19
|-0,16
|10,50
|Papilon Savunma
|22,02
|0,09
|185,74
|Park Elek.Madencilik
|5,29
|-1,31
|73,44
|Parsan
|23,04
|-1,79
|36,01
|Pegasus
|71,90
|-0,55
|-16,78
|Peker GMYO
|2,73
|-3,19
|201,87
|Penguen Gıda
|5,01
|-0,60
|447,31
|Pera GMYO
|2,20
|-1,79
|134,04
|Pergamon Dış Ticaret
|17,28
|-1,93
|123,32
|Petkim
|5,00
|-2,34
|57,48
|Petrokent Turizm
|890,00
|3,87
|594,77
|Pınar Et ve Un
|23,90
|1,44
|162,94
|Pınar Su
|7,32
|0,83
|215,52
|Pınar Süt
|22,80
|3,73
|80,81
|Plastikkart
|13,04
|2,68
|40,67
|Polisan Holding
|4,07
|0,00
|34,88
|Politeknik Metal
|397,50
|-1,92
|422,53
|Prizma Press Matbaacılık
|5,65
|-0,53
|31,40
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,00
|0,00
|-2,40
|QNB Finansbank
|69,35
|0,07
|84,93
|Ral Yatırım Holding
|4,51
|-0,22
|71,84
|Ray Sigorta
|16,00
|-1,60
|367,84
|Reysaş GMYO
|5,57
|-0,54
|21,35
|Reysaş Lojistik
|9,48
|-4,24
|116,44
|Rhea Girişim
|4,00
|-0,99
|236,13
|Rodrigo Tekstil
|13,97
|5,75
|671,82
|Royal Halı
|3,79
|-3,07
|176,64
|RTA Laboratuvarları
|33,02
|-0,18
|1323,28
|Sabancı Holding
|10,53
|-0,47
|15,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,60
|0,00
|432,11
|Sanel Mühendislik
|3,47
|-2,25
|18,27
|Sanifoam Sünger
|13,33
|2,54
|166,60
|Sanko Pazarlama
|10,24
|2,50
|40,54
|Saray Matbaacılık
|8,30
|0,73
|542,03
|Sarkuysan
|8,96
|-0,99
|181,99
|Sasa Polyester
|19,50
|0,00
|152,26
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,09
|3,06
|261,16
|Sekuro Plastik
|12,88
|3,87
|140,30
|Selçuk Ecza Deposu
|15,44
|0,92
|158,85
|Selçuk Gıda
|5,00
|6,16
|363,94
|Senkron Güvenlik
|17,96
|9,98
|557,88
|Serve Film Prodüksiyon
|15,08
|-0,13
|848,43
|Servet GMYO
|78,40
|2,35
|822,35
|Seyitler Kimya
|29,50
|0,41
|334,46
|Silverline Endüstri
|7,49
|-1,32
|246,76
|Sinpaş GMYO
|4,05
|3,32
|249,14
|Smartiks Yazılım
|8,82
|-1,23
|-10,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,80
|-0,08
|544,79
|Söktaş
|5,22
|-4,57
|206,97
|Sönmez Filament
|62,40
|3,14
|1178,69
|Sönmez Pamuklu
|26,12
|8,20
|430,89
|Sumaş Suni Tahta
|46,12
|9,97
|369,99
|Şeker Fin. Kir.
|6,30
|-0,94
|31,80
|Şekerbank
|1,51
|0,67
|38,50
|Şişe Cam
|7,19
|0,42
|41,25
|Şok Marketler
|12,90
|-0,15
|19,89
|T. Halk Bankası
|5,45
|-0,18
|-7,78
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,30
|0,58
|33,29
|T.S.K.B.
|1,83
|-1,08
|51,24
|T.Tuborg
|17,99
|0,62
|51,18
|Taç Tarım Ürünleri
|10,40
|-5,63
|233,33
|Tat Gıda
|10,99
|-2,31
|80,64
|TAV Havalimanları
|20,86
|0,00
|-23,21
|Taze Kuru Gıda
|209,00
|10,00
|2786,74
|Tek-Art Turizm
|1,97
|-2,96
|56,35
|Tekfen Holding
|16,69
|3,22
|-7,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,46
|-1,63
|172,86
|Temapol Polimer Plastik
|10,76
|1,03
|106,13
|TGS Dış Ticaret
|9,34
|1,74
|100,00
|Tofaş Oto. Fab.
|31,96
|-0,68
|37,15
|Torunlar GMYO
|3,93
|0,77
|42,91
|Trabzon Liman
|32,56
|-1,27
|210,87
|Trabzonspor Sportif
|4,23
|-5,58
|96,74
|Trend GMYO
|13,03
|7,07
|492,27
|TSKB GMYO
|5,89
|0,34
|516,76
|Tuğçelik
|7,79
|-0,89
|97,22
|Tukaş
|9,80
|-0,20
|-20,65
|Turcas Petrol
|4,94
|-1,59
|85,02
|Turkcell
|16,03
|1,46
|18,95
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,78
|0,66
|114,98
|Tüpraş
|106,00
|-0,66
|-16,40
|Türk Hava Yolları
|12,74
|-0,47
|-11,89
|Türk Prysmian Kablo
|11,53
|1,23
|346,81
|Türk Telekom
|8,38
|-0,12
|16,14
|Türk Traktör
|159,20
|-0,19
|200,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|116,60
|10,00
|177,62
|Türkiye Sigorta
|6,40
|2,07
|193,87
|Ufuk Yatırım
|14,00
|4,48
|442,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,25
|-2,30
|356,07
|Ulusoy Elektrik
|51,80
|3,29
|94,74
|Ulusoy Un Sanayi
|11,60
|0,87
|203,66
|Umpaş Holding
|1,80
|-10,00
|190,32
|Uşak Seramik
|2,30
|-0,43
|89,54
|Utopya Turizm
|32,94
|0,98
|569,51
|Uzertaş Boya
|47,00
|0,64
|2017,12
|Ülker Bisküvi
|22,68
|-0,70
|1,43
|Vakıf Fin. Kir.
|4,22
|0,48
|99,29
|Vakıf GMYO
|3,67
|0,27
|112,02
|Vakıf Yat. Ort.
|7,40
|-0,94
|306,34
|Vakıflar Bankası
|4,62
|-0,43
|-16,15
|Vakko Tekstil
|6,31
|0,64
|38,99
|Vanet Gıda
|7,07
|0,86
|394,41
|Verusa Holding
|44,98
|1,67
|142,47
|Verusaturk Girisim
|12,77
|9,99
|142,83
|Vestel
|21,00
|1,06
|66,40
|Vestel Beyaz Eşya
|36,90
|0,11
|74,90
|Viking Kağıt
|6,93
|10,00
|270,59
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,36
|0,00
|80,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,02
|-0,33
|21,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|60,50
|10,00
|867,06
|Yataş
|13,38
|2,29
|84,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,14
|5,34
|157,14
|Yeni Gimat GMYO
|12,27
|0,00
|2,50
|Yeşil GMYO
|1,37
|2,24
|114,06
|Yeşil Yapı
|1,86
|1,09
|181,82
|Yeşil Yatırım Holding
|93,50
|-4,83
|732,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.900,00
|0,00
|371,99
|Yonga Mobilya
|28,44
|-0,28
|208,04
|Yükselen Çelik
|6,91
|-0,29
|125,45
|Yünsa
|14,35
|0,84
|42,53
|Zorlu Enerji
|2,65
|0,00
|62,58
(Son)
Kaynak: AA
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