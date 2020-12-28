Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 251.000,00 51,36 İş Bankası (B) 40.850,10 3,42 35,35 İş Bankası (C) 6,82 1,04 6,40 İş Bankası (Kur.) 350.000,00 66,67 İş Fin.Kir. 3,85 1,58 1,32 İş Girişim 19,94 0,05 424,74 İş GMYO 2,36 2,16 34,09 İş Y. Men. Değ. 17,85 5,00 343,28 İş Yat. Ort. 3,27 -1,21 102,94 İşbir Holding 2.765,00 -0,14 543,02 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,15 -0,86 85,48 İttifak Holding 2,31 -0,86 77,17 İz Hayvancılık Tarım 18,68 4,36 613,93 İzmir Demir Çelik 10,60 -2,75 29,43 İzmir Fırça 5,18 -4,95 187,78 Jantsa Jant Sanayi 317,90 10,00 497,69 Kafein Yazılım 21,18 4,13 90,71 Kaplamin 31,40 0,00 465,77 Kardemir (A) 5,94 1,89 124,15 Kardemir (B) 5,22 0,77 97,73 Kardemir (D) 5,61 4,08 110,90 Karel Elektronik 21,84 3,70 50,31 Karsan Otomotiv 3,14 0,32 98,73 Karsu Tekstil 7,19 2,57 121,91 Kartonsan 103,40 9,94 607,54 Katmerciler Ekipman 3,09 -0,32 102,14 Kent Gıda 357,10 -1,92 1437,80 Kerevitaş Gıda 6,67 0,00 104,60 Kervan Gıda 13,30 -1,85 Kervansaray Yat. Holding 1,33 3,10 141,82 Kiler GMYO 2,57 -0,39 140,42 Klimasan Klima 17,38 1,05 -18,07 Koç Holding 20,00 0,50 -0,05 Konfrut Gıda 17,61 0,92 125,19 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 22,84 9,91 Konya Çimento 1.180,80 4,96 335,24 Kordsa Teknik Tekstil 15,74 -0,32 23,78 Koza Altın 95,20 0,53 28,56 Koza Madencilik 15,57 -1,39 55,23 Körfez GMYO 5,93 -0,50 148,12 Kristal Kola 3,88 6,89 156,95 Kron Telekomünikasyon 27,70 -1,21 117,77 Kuştur Kuşadası Turizm 135,00 -4,86 475,08 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,31 -0,86 106,01 Kütahya Porselen 48,80 1,58 637,16 Lider Faktoring 3,30 4,43 79,84 Link Bilgisayar 63,95 3,81 255,50 Logo Yazılım 132,20 1,77 117,43 Lokman Hekim Sağlık 11,24 0,27 95,97 Lüks Kadife 28,94 7,42 234,95 Makina Takım 3,46 -2,54 84,04 Marka Yatırım Holding 6,50 5,69 450,85 Marmaris Altınyunus 99,50 0,15 40,14 Marshall 310,00 -1,43 552,08 Martı GMYO 2,87 2,14 184,16 Martı Otel 2,17 3,83 138,46 Mavi Giyim 52,25 0,67 -9,76 Mazhar Zorlu Holding 27,74 8,78 129,45 Mega Polietilen 7,41 -1,33 739,50 Menderes Tekstil 3,10 0,98 136,64 Merit Turizm 77,60 0,13 299,18 Merko Gıda 7,98 9,92 672,86 Metemtur Otelcilik 19,25 8,70 981,46 Metro Holding 2,12 1,44 53,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,94 1,03 50,00 Metro Yatırım Ortaklığı 2,36 -0,42 -54,68 Migros Ticaret 41,42 -0,67 71,02 Milpa 4,75 2,59 116,89 Mistral GMYO 3,85 -1,53 105,16 MLP Sağlık 20,66 2,28 29,13 MMC San. ve Tic. Yat. 5,16 7,95 352,63 Mondi Tire Kutsan 7,97 9,93 92,51 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,00 -0,76 167,30 Net Holding 3,42 -0,87 31,54 Netaş Telekom. 25,10 1,87 92,19 Niğbaş Niğde Beton 61,80 -6,36 896,77 Nuh Çimento 48,42 1,51 340,79 Nurol GMYO 7,25 -2,03 103,08 Odaş Elektrik 3,83 -1,54 164,92 Olmuksan-IP 11,72 -9,85 357,64 Orge Enerji Elektrik 7,38 -0,27 48,79 Orma Orman Mahsulleri 13,86 10,00 402,17 Osmanlı Menkul 30,44 9,97 629,75 Ostim Endüstriyel Yat 4,05 2,02 141,07 Otokar 306,90 10,00 108,72 Oyak Çimento 8,65 -0,35 57,34 Oyak Yat. Ort. 6,30 -0,47 172,89 Oylum Sınai Yatırımlar 4,78 -0,83 54,75 Özak GMYO 5,14 1,38 100,00 Özbal Çelik Boru 6,41 -1,38 297,68 Özderici GMYO 2,24 0,00 42,68 Özerden Plastik 9,00 -3,12 294,74 Pamukova Elektrik 21,80 6,45 1603,13 Panora GMYO 6,26 1,13 11,75 Papilon Savunma 21,98 -0,18 185,22 Park Elek.Madencilik 5,58 5,48 82,95 Parsan 24,72 7,29 45,93 Pegasus 71,15 -1,04 -17,65 Peker GMYO 2,73 0,00 201,87 Penguen Gıda 4,97 -0,80 442,94 Pera GMYO 2,26 2,73 140,43 Pergamon Dış Ticaret 17,50 1,27 126,16 Petkim 4,96 -0,80 56,22 Petrokent Turizm 889,90 -0,01 594,69 Pınar Et ve Un 24,08 0,75 164,92 Pınar Su 7,56 3,28 225,86 Pınar Süt 24,30 6,58 92,71 Plastikkart 13,85 6,21 49,41 Polisan Holding 4,10 0,74 35,87 Politeknik Metal 377,90 -4,93 396,77 Prizma Press Matbaacılık 5,65 0,00 31,40 QNB Finans Fin. Kir. 124,50 -1,19 -3,56 QNB Finansbank 69,10 -0,36 84,27 Ral Yatırım Holding 4,49 -0,44 71,08 Ray Sigorta 15,20 -5,00 344,44 Reysaş GMYO 5,58 0,18 21,57 Reysaş Lojistik 9,73 2,64 122,15 Rhea Girişim 3,91 -2,25 228,57 Rodrigo Tekstil 14,20 1,65 684,53 Royal Halı 3,55 -6,33 159,12 RTA Laboratuvarları 32,00 -3,09 1279,31 Sabancı Holding 10,87 3,23 19,19 Safkar Ege Soğutmacılık 11,72 1,03 437,61 Sanel Mühendislik 3,46 -0,29 17,93 Sanifoam Sünger 13,45 0,90 169,00 Sanko Pazarlama 9,59 -6,35 31,62 Saray Matbaacılık 8,33 0,36 544,35 Sarkuysan 8,86 -1,12 178,84 Sasa Polyester 19,48 -0,10 152,01 Say Yenilenebilir Enerji 8,89 9,89 296,88 Sekuro Plastik 14,14 9,78 163,81 Selçuk Ecza Deposu 14,82 -4,02 148,46 Selçuk Gıda 5,10 2,00 373,22 Senkron Güvenlik 19,75 9,97 623,44 Serve Film Prodüksiyon 14,88 -1,33 835,85 Servet GMYO 78,95 0,70 828,82 Seyitler Kimya 30,04 1,83 342,42 Silverline Endüstri 7,20 -3,87 233,33 Sinpaş GMYO 4,19 3,46 261,21 Smartiks Yazılım 9,38 6,35 -4,38 Sodaş Sodyum Sanayii 25,02 0,89 550,51 Söktaş 5,09 -2,49 199,32 Sönmez Filament 65,20 4,49 1236,07 Sönmez Pamuklu 25,70 -1,61 422,36 Sumaş Suni Tahta 50,00 8,41 409,53 Şeker Fin. Kir. 6,14 -2,54 28,45 Şekerbank 1,57 3,97 44,00 Şişe Cam 7,25 0,83 42,43 Şok Marketler 12,81 -0,70 19,05 T. Halk Bankası 5,41 -0,73 -8,46 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,50 -2,56 29,88 T.S.K.B. 1,83 0,00 51,24 T.Tuborg 18,35 2,00 54,20 Taç Tarım Ürünleri 10,40 0,00 233,33 Tat Gıda 10,94 -0,45 79,82 TAV Havalimanları 20,68 -0,86 -23,87 Taze Kuru Gıda 229,90 10,00 3075,41 Tek-Art Turizm 2,10 6,60 66,67 Tekfen Holding 16,86 1,02 -6,80 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,09 -3,23 164,05 Temapol Polimer Plastik 11,57 7,53 121,65 TGS Dış Ticaret 9,57 2,46 104,93 Tofaş Oto. Fab. 32,92 3,00 41,27 Torunlar GMYO 3,98 1,27 44,73 Trabzon Liman 32,74 0,55 212,59 Trabzonspor Sportif 2,45 -3,05 90,74 Trend GMYO 12,90 -1,00 486,36 TSKB GMYO 5,52 -6,28 478,02 Tuğçelik 7,92 1,67 100,51 Tukaş 9,70 -1,02 -21,46 Turcas Petrol 4,90 -0,81 83,52 Turkcell 16,04 0,06 19,03 Tümosan Motor ve Traktör 14,09 2,25 119,81 Tüpraş 107,90 1,79 -14,91 Türk Hava Yolları 12,62 -0,94 -12,72 Türk Prysmian Kablo 12,68 9,97 391,38 Türk Telekom 8,46 0,95 17,25 Türk Traktör 161,70 1,57 205,61 Türker Proje Gayrimenkul 114,50 -1,80 172,62 Türkiye Sigorta 6,66 4,06 205,81 Ufuk Yatırım 14,97 6,93 480,23 Ulaşlar Turizm Yat. 4,15 -2,35 345,34 Ulusoy Elektrik 54,50 5,21 104,89 Ulusoy Un Sanayi 11,77 1,47 208,12 Umpaş Holding 1,98 10,00 219,35 Uşak Seramik 2,29 -0,43 88,72 Utopya Turizm 33,50 1,70 580,89 Uzertaş Boya 51,70 10,00 2228,83 Ülker Bisküvi 22,78 0,44 1,88 Vakıf Fin. Kir. 4,20 -0,47 98,35 Vakıf GMYO 3,67 0,00 112,02 Vakıf Yat. Ort. 7,42 0,27 307,43 Vakıflar Bankası 4,63 0,22 -15,97 Vakko Tekstil 6,56 3,96 44,49 Vanet Gıda 6,94 -1,84 385,31 Verusa Holding 46,30 2,93 149,59 Verusaturk Girisim 12,67 -0,78 140,93 Vestel 21,40 1,90 69,57 Vestel Beyaz Eşya 40,58 9,97 92,34 Viking Kağıt 7,62 9,96 307,49 Yapı Kredi Koray GMYO 4,38 0,46 80,99 Yapı ve Kredi Bank. 3,01 -0,33 21,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 66,55 10,00 963,77 Yataş 13,48 0,75 85,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,55 9,90 182,61 Yeni Gimat GMYO 12,37 0,81 3,33 Yeşil GMYO 1,37 0,00 114,06 Yeşil Yapı 1,87 0,54 183,33 Yeşil Yatırım Holding 95,00 1,60 745,95 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.893,80 -0,04 371,78 Yonga Mobilya 28,60 0,56 209,77 Yükselen Çelik 7,27 5,21 137,19 Yünsa 15,30 6,62 51,97 Zorlu Enerji 2,68 1,13 64,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi

Mutasyona uğrayan koronavirüs Finlandiya ve Norveç'te de görüldü

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, CZN Burak'ın restoranını ziyaret etti

Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşma sağladı

Pınar Gültekin'in babası, bir CHP'li vekilin kendisini arayarak "Davadan çekil" dediğini doğruladı

Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı

Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı

İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti