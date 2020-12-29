Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 225.900,00 -10,00 36,22 İş Bankası (B) 39.750,00 -2,69 31,71 İş Bankası (C) 6,90 1,17 7,64 İş Bankası (Kur.) 350.000,00 66,67 İş Fin.Kir. 3,81 -1,04 0,26 İş Girişim 19,89 -0,25 423,42 İş GMYO 2,32 -1,69 31,82 İş Y. Men. Değ. 17,27 -3,25 328,88 İş Yat. Ort. 3,24 -0,92 101,08 İşbir Holding 2.706,00 -2,13 529,30 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,14 -0,87 83,87 İttifak Holding 2,26 -2,16 73,33 İz Hayvancılık Tarım 17,88 -4,28 583,36 İzmir Demir Çelik 10,64 0,38 29,91 İzmir Fırça 5,40 4,25 200,00 Jantsa Jant Sanayi 330,00 3,81 520,44 Kafein Yazılım 20,82 -1,70 87,47 Kaplamin 33,80 7,64 509,01 Kardemir (A) 5,90 -0,67 122,64 Kardemir (B) 5,20 -0,38 96,97 Kardemir (D) 5,65 0,71 112,41 Karel Elektronik 22,22 1,74 52,92 Karsan Otomotiv 3,25 3,50 105,70 Karsu Tekstil 7,75 7,79 139,20 Kartonsan 104,70 1,26 616,44 Katmerciler Ekipman 3,08 -0,32 101,48 Kent Gıda 354,00 -0,87 1424,45 Kerevitaş Gıda 6,60 -1,05 102,45 Kervan Gıda 13,33 0,23 Kervansaray Yat. Holding 1,28 -3,76 132,73 Kiler GMYO 2,52 -1,95 135,74 Klimasan Klima 17,33 -0,29 -18,31 Koç Holding 20,62 3,10 3,05 Konfrut Gıda 16,96 -3,69 116,88 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 22,56 -1,23 Konya Çimento 1.137,70 -3,65 319,35 Kordsa Teknik Tekstil 15,80 0,38 24,25 Koza Altın 95,25 0,05 28,63 Koza Madencilik 15,56 -0,06 55,13 Körfez GMYO 5,86 -1,18 145,19 Kristal Kola 3,76 -3,09 149,01 Kron Telekomünikasyon 30,46 9,96 139,47 Kuştur Kuşadası Turizm 130,00 -3,70 453,78 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 -1,30 103,34 Kütahya Porselen 49,20 0,82 643,20 Lider Faktoring 3,29 -0,30 79,29 Link Bilgisayar 60,65 -5,16 237,16 Logo Yazılım 127,80 -3,33 110,20 Lokman Hekim Sağlık 11,14 -0,89 94,23 Lüks Kadife 29,20 0,90 237,96 Makina Takım 3,56 2,89 89,36 Marka Yatırım Holding 6,34 -2,46 437,29 Marmaris Altınyunus 98,80 -0,70 39,15 Marshall 306,40 -1,16 544,51 Martı GMYO 2,84 -1,05 181,19 Martı Otel 2,14 -1,38 135,16 Mavi Giyim 51,65 -1,15 -10,79 Mazhar Zorlu Holding 27,02 -2,60 123,49 Mega Polietilen 7,38 -0,40 736,10 Menderes Tekstil 3,15 1,61 140,46 Merit Turizm 79,00 1,80 306,38 Merko Gıda 8,77 9,90 749,37 Metemtur Otelcilik 18,70 -2,86 950,56 Metro Holding 2,11 -0,47 52,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,92 -0,68 48,98 Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 -0,42 -54,87 Migros Ticaret 42,28 2,08 74,57 Milpa 4,65 -2,11 112,33 Mistral GMYO 3,94 2,34 109,95 MLP Sağlık 19,94 -3,48 24,63 MMC San. ve Tic. Yat. 4,70 -8,91 312,28 Mondi Tire Kutsan 7,53 -5,52 81,88 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 33,80 -0,59 165,72 Net Holding 3,45 0,88 32,69 Netaş Telekom. 26,56 5,82 103,37 Niğbaş Niğde Beton 58,75 -4,94 847,58 Nuh Çimento 47,60 -1,69 333,32 Nurol GMYO 7,33 1,10 105,32 Odaş Elektrik 3,85 0,52 166,31 Olmuksan-IP 11,23 -4,18 338,51 Orge Enerji Elektrik 7,32 -0,81 47,58 Orma Orman Mahsulleri 15,24 9,96 452,17 Osmanlı Menkul 33,48 9,99 702,63 Ostim Endüstriyel Yat 4,25 4,94 152,98 Otokar 322,80 5,18 119,53 Oyak Çimento 8,47 -2,08 54,07 Oyak Yat. Ort. 6,26 -0,63 171,15 Oylum Sınai Yatırımlar 4,74 -0,84 53,46 Özak GMYO 5,09 -0,97 98,05 Özbal Çelik Boru 6,34 -1,09 293,33 Özderici GMYO 2,24 0,00 42,68 Özerden Plastik 8,71 -3,22 282,02 Pamukova Elektrik 23,00 5,50 1696,88 Panora GMYO 6,25 -0,16 11,58 Papilon Savunma 21,76 -1,00 182,36 Park Elek.Madencilik 5,55 -0,54 81,97 Parsan 24,20 -2,10 42,86 Pegasus 73,25 2,95 -15,22 Peker GMYO 2,71 -0,73 199,66 Penguen Gıda 4,88 -1,81 433,10 Pera GMYO 2,22 -1,77 136,17 Pergamon Dış Ticaret 18,12 3,54 134,18 Petkim 5,06 2,02 59,37 Petrokent Turizm 884,40 -0,62 590,40 Pınar Et ve Un 23,88 -0,83 162,72 Pınar Su 7,55 -0,13 225,43 Pınar Süt 23,64 -2,72 87,48 Plastikkart 14,70 6,14 58,58 Polisan Holding 4,08 -0,49 35,21 Politeknik Metal 415,00 9,82 445,53 Prizma Press Matbaacılık 5,62 -0,53 30,70 QNB Finans Fin. Kir. 123,80 -0,56 -4,11 QNB Finansbank 69,30 0,29 84,80 Ral Yatırım Holding 4,45 -0,89 69,56 Ray Sigorta 16,30 7,24 376,61 Reysaş GMYO 5,49 -1,61 19,61 Reysaş Lojistik 9,61 -1,23 119,41 Rhea Girişim 3,80 -2,81 219,33 Rodrigo Tekstil 13,80 -2,82 662,43 Royal Halı 3,52 -0,85 156,93 RTA Laboratuvarları 31,62 -1,19 1262,93 Sabancı Holding 11,43 5,15 25,33 Safkar Ege Soğutmacılık 11,31 -3,50 418,81 Sanel Mühendislik 3,46 0,00 17,93 Sanifoam Sünger 13,57 0,89 171,40 Sanko Pazarlama 9,26 -3,44 27,09 Saray Matbaacılık 8,39 0,72 548,99 Sarkuysan 8,82 -0,45 177,58 Sasa Polyester 20,10 3,18 160,03 Say Yenilenebilir Enerji 8,64 -2,81 285,71 Sekuro Plastik 14,40 1,84 168,66 Selçuk Ecza Deposu 14,10 -4,86 136,39 Selçuk Gıda 5,10 0,00 373,22 Senkron Güvenlik 21,72 9,97 695,60 Serve Film Prodüksiyon 13,97 -6,12 778,62 Servet GMYO 78,00 -1,20 817,65 Seyitler Kimya 31,40 4,53 362,44 Silverline Endüstri 7,92 10,00 266,67 Sinpaş GMYO 4,04 -3,58 248,28 Smartiks Yazılım 8,92 -4,90 -9,07 Sodaş Sodyum Sanayii 27,06 8,15 603,55 Söktaş 4,98 -2,16 192,85 Sönmez Filament 65,30 0,15 1238,11 Sönmez Pamuklu 23,20 -9,73 371,54 Sumaş Suni Tahta 47,90 -4,20 388,13 Şeker Fin. Kir. 6,15 0,16 28,66 Şekerbank 1,53 -2,55 40,33 Şişe Cam 7,23 -0,28 42,03 Şok Marketler 12,70 -0,86 18,03 T. Halk Bankası 5,42 0,18 -8,29 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,76 -2,43 26,73 T.S.K.B. 1,80 -1,64 48,76 T.Tuborg 17,96 -2,13 50,92 Taç Tarım Ürünleri 10,30 -0,96 230,13 Tat Gıda 11,08 1,28 82,12 TAV Havalimanları 20,96 1,35 -22,84 Taze Kuru Gıda 225,00 -2,13 3007,73 Tek-Art Turizm 2,04 -2,86 61,90 Tekfen Holding 16,55 -1,84 -8,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,57 -4,69 151,67 Temapol Polimer Plastik 11,20 -3,20 114,56 TGS Dış Ticaret 10,51 9,82 125,05 Tofaş Oto. Fab. 33,96 3,16 45,74 Torunlar GMYO 3,94 -1,01 43,27 Trabzon Liman 32,36 -1,16 208,96 Trabzonspor Sportif 2,35 -4,08 82,96 Trend GMYO 12,43 -3,64 465,00 TSKB GMYO 5,69 3,08 495,82 Tuğçelik 8,32 5,05 110,63 Tukaş 9,52 -1,86 -22,91 Turcas Petrol 4,80 -2,04 79,78 Turkcell 15,97 -0,44 18,51 Tümosan Motor ve Traktör 14,55 3,26 126,99 Tüpraş 109,40 1,39 -13,72 Türk Hava Yolları 12,91 2,30 -10,72 Türk Prysmian Kablo 12,41 -2,13 380,91 Türk Telekom 8,56 1,18 18,63 Türk Traktör 165,60 2,41 212,98 Türker Proje Gayrimenkul 111,00 -3,06 164,29 Türkiye Sigorta 6,53 -1,95 199,84 Ufuk Yatırım 13,83 -7,62 436,05 Ulaşlar Turizm Yat. 4,10 -1,20 339,98 Ulusoy Elektrik 53,05 -2,66 99,44 Ulusoy Un Sanayi 11,56 -1,78 202,62 Umpaş Holding 2,17 9,60 250,00 Uşak Seramik 2,28 -0,44 87,89 Utopya Turizm 33,12 -1,13 573,17 Uzertaş Boya 50,00 -3,29 2152,25 Ülker Bisküvi 22,98 0,88 2,77 Vakıf Fin. Kir. 4,27 1,67 101,65 Vakıf GMYO 3,65 -0,54 110,86 Vakıf Yat. Ort. 7,44 0,27 308,53 Vakıflar Bankası 4,65 0,43 -15,61 Vakko Tekstil 6,77 3,20 49,12 Vanet Gıda 7,34 5,76 413,29 Verusa Holding 45,14 -2,51 143,33 Verusaturk Girisim 13,01 2,68 147,39 Vestel 20,90 -2,34 65,61 Vestel Beyaz Eşya 39,80 -1,92 88,64 Viking Kağıt 8,38 9,97 348,13 Yapı Kredi Koray GMYO 4,43 1,14 83,06 Yapı ve Kredi Bank. 3,06 1,66 23,39 Yaprak Süt ve Besi Çift. 73,20 9,99 1070,06 Yataş 13,46 -0,15 85,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,92 8,13 205,59 Yeni Gimat GMYO 12,30 -0,57 2,75 Yeşil GMYO 1,36 -0,73 112,50 Yeşil Yapı 1,84 -1,60 178,79 Yeşil Yatırım Holding 93,40 -1,68 731,70 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.150,10 1,84 380,48 Yonga Mobilya 28,68 0,28 210,64 Yükselen Çelik 7,43 2,20 142,41 Yünsa 15,17 -0,85 50,68 Zorlu Enerji 2,70 0,75 65,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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