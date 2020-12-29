Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|225.900,00
|-10,00
|36,22
|İş Bankası (B)
|39.750,00
|-2,69
|31,71
|İş Bankası (C)
|6,90
|1,17
|7,64
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,81
|-1,04
|0,26
|İş Girişim
|19,89
|-0,25
|423,42
|İş GMYO
|2,32
|-1,69
|31,82
|İş Y. Men. Değ.
|17,27
|-3,25
|328,88
|İş Yat. Ort.
|3,24
|-0,92
|101,08
|İşbir Holding
|2.706,00
|-2,13
|529,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,14
|-0,87
|83,87
|İttifak Holding
|2,26
|-2,16
|73,33
|İz Hayvancılık Tarım
|17,88
|-4,28
|583,36
|İzmir Demir Çelik
|10,64
|0,38
|29,91
|İzmir Fırça
|5,40
|4,25
|200,00
|Jantsa Jant Sanayi
|330,00
|3,81
|520,44
|Kafein Yazılım
|20,82
|-1,70
|87,47
|Kaplamin
|33,80
|7,64
|509,01
|Kardemir (A)
|5,90
|-0,67
|122,64
|Kardemir (B)
|5,20
|-0,38
|96,97
|Kardemir (D)
|5,65
|0,71
|112,41
|Karel Elektronik
|22,22
|1,74
|52,92
|Karsan Otomotiv
|3,25
|3,50
|105,70
|Karsu Tekstil
|7,75
|7,79
|139,20
|Kartonsan
|104,70
|1,26
|616,44
|Katmerciler Ekipman
|3,08
|-0,32
|101,48
|Kent Gıda
|354,00
|-0,87
|1424,45
|Kerevitaş Gıda
|6,60
|-1,05
|102,45
|Kervan Gıda
|13,33
|0,23
|Kervansaray Yat. Holding
|1,28
|-3,76
|132,73
|Kiler GMYO
|2,52
|-1,95
|135,74
|Klimasan Klima
|17,33
|-0,29
|-18,31
|Koç Holding
|20,62
|3,10
|3,05
|Konfrut Gıda
|16,96
|-3,69
|116,88
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|22,56
|-1,23
|Konya Çimento
|1.137,70
|-3,65
|319,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,80
|0,38
|24,25
|Koza Altın
|95,25
|0,05
|28,63
|Koza Madencilik
|15,56
|-0,06
|55,13
|Körfez GMYO
|5,86
|-1,18
|145,19
|Kristal Kola
|3,76
|-3,09
|149,01
|Kron Telekomünikasyon
|30,46
|9,96
|139,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|130,00
|-3,70
|453,78
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|-1,30
|103,34
|Kütahya Porselen
|49,20
|0,82
|643,20
|Lider Faktoring
|3,29
|-0,30
|79,29
|Link Bilgisayar
|60,65
|-5,16
|237,16
|Logo Yazılım
|127,80
|-3,33
|110,20
|Lokman Hekim Sağlık
|11,14
|-0,89
|94,23
|Lüks Kadife
|29,20
|0,90
|237,96
|Makina Takım
|3,56
|2,89
|89,36
|Marka Yatırım Holding
|6,34
|-2,46
|437,29
|Marmaris Altınyunus
|98,80
|-0,70
|39,15
|Marshall
|306,40
|-1,16
|544,51
|Martı GMYO
|2,84
|-1,05
|181,19
|Martı Otel
|2,14
|-1,38
|135,16
|Mavi Giyim
|51,65
|-1,15
|-10,79
|Mazhar Zorlu Holding
|27,02
|-2,60
|123,49
|Mega Polietilen
|7,38
|-0,40
|736,10
|Menderes Tekstil
|3,15
|1,61
|140,46
|Merit Turizm
|79,00
|1,80
|306,38
|Merko Gıda
|8,77
|9,90
|749,37
|Metemtur Otelcilik
|18,70
|-2,86
|950,56
|Metro Holding
|2,11
|-0,47
|52,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,92
|-0,68
|48,98
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|-0,42
|-54,87
|Migros Ticaret
|42,28
|2,08
|74,57
|Milpa
|4,65
|-2,11
|112,33
|Mistral GMYO
|3,94
|2,34
|109,95
|MLP Sağlık
|19,94
|-3,48
|24,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,70
|-8,91
|312,28
|Mondi Tire Kutsan
|7,53
|-5,52
|81,88
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,80
|-0,59
|165,72
|Net Holding
|3,45
|0,88
|32,69
|Netaş Telekom.
|26,56
|5,82
|103,37
|Niğbaş Niğde Beton
|58,75
|-4,94
|847,58
|Nuh Çimento
|47,60
|-1,69
|333,32
|Nurol GMYO
|7,33
|1,10
|105,32
|Odaş Elektrik
|3,85
|0,52
|166,31
|Olmuksan-IP
|11,23
|-4,18
|338,51
|Orge Enerji Elektrik
|7,32
|-0,81
|47,58
|Orma Orman Mahsulleri
|15,24
|9,96
|452,17
|Osmanlı Menkul
|33,48
|9,99
|702,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,25
|4,94
|152,98
|Otokar
|322,80
|5,18
|119,53
|Oyak Çimento
|8,47
|-2,08
|54,07
|Oyak Yat. Ort.
|6,26
|-0,63
|171,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,74
|-0,84
|53,46
|Özak GMYO
|5,09
|-0,97
|98,05
|Özbal Çelik Boru
|6,34
|-1,09
|293,33
|Özderici GMYO
|2,24
|0,00
|42,68
|Özerden Plastik
|8,71
|-3,22
|282,02
|Pamukova Elektrik
|23,00
|5,50
|1696,88
|Panora GMYO
|6,25
|-0,16
|11,58
|Papilon Savunma
|21,76
|-1,00
|182,36
|Park Elek.Madencilik
|5,55
|-0,54
|81,97
|Parsan
|24,20
|-2,10
|42,86
|Pegasus
|73,25
|2,95
|-15,22
|Peker GMYO
|2,71
|-0,73
|199,66
|Penguen Gıda
|4,88
|-1,81
|433,10
|Pera GMYO
|2,22
|-1,77
|136,17
|Pergamon Dış Ticaret
|18,12
|3,54
|134,18
|Petkim
|5,06
|2,02
|59,37
|Petrokent Turizm
|884,40
|-0,62
|590,40
|Pınar Et ve Un
|23,88
|-0,83
|162,72
|Pınar Su
|7,55
|-0,13
|225,43
|Pınar Süt
|23,64
|-2,72
|87,48
|Plastikkart
|14,70
|6,14
|58,58
|Polisan Holding
|4,08
|-0,49
|35,21
|Politeknik Metal
|415,00
|9,82
|445,53
|Prizma Press Matbaacılık
|5,62
|-0,53
|30,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,80
|-0,56
|-4,11
|QNB Finansbank
|69,30
|0,29
|84,80
|Ral Yatırım Holding
|4,45
|-0,89
|69,56
|Ray Sigorta
|16,30
|7,24
|376,61
|Reysaş GMYO
|5,49
|-1,61
|19,61
|Reysaş Lojistik
|9,61
|-1,23
|119,41
|Rhea Girişim
|3,80
|-2,81
|219,33
|Rodrigo Tekstil
|13,80
|-2,82
|662,43
|Royal Halı
|3,52
|-0,85
|156,93
|RTA Laboratuvarları
|31,62
|-1,19
|1262,93
|Sabancı Holding
|11,43
|5,15
|25,33
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,31
|-3,50
|418,81
|Sanel Mühendislik
|3,46
|0,00
|17,93
|Sanifoam Sünger
|13,57
|0,89
|171,40
|Sanko Pazarlama
|9,26
|-3,44
|27,09
|Saray Matbaacılık
|8,39
|0,72
|548,99
|Sarkuysan
|8,82
|-0,45
|177,58
|Sasa Polyester
|20,10
|3,18
|160,03
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,64
|-2,81
|285,71
|Sekuro Plastik
|14,40
|1,84
|168,66
|Selçuk Ecza Deposu
|14,10
|-4,86
|136,39
|Selçuk Gıda
|5,10
|0,00
|373,22
|Senkron Güvenlik
|21,72
|9,97
|695,60
|Serve Film Prodüksiyon
|13,97
|-6,12
|778,62
|Servet GMYO
|78,00
|-1,20
|817,65
|Seyitler Kimya
|31,40
|4,53
|362,44
|Silverline Endüstri
|7,92
|10,00
|266,67
|Sinpaş GMYO
|4,04
|-3,58
|248,28
|Smartiks Yazılım
|8,92
|-4,90
|-9,07
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,06
|8,15
|603,55
|Söktaş
|4,98
|-2,16
|192,85
|Sönmez Filament
|65,30
|0,15
|1238,11
|Sönmez Pamuklu
|23,20
|-9,73
|371,54
|Sumaş Suni Tahta
|47,90
|-4,20
|388,13
|Şeker Fin. Kir.
|6,15
|0,16
|28,66
|Şekerbank
|1,53
|-2,55
|40,33
|Şişe Cam
|7,23
|-0,28
|42,03
|Şok Marketler
|12,70
|-0,86
|18,03
|T. Halk Bankası
|5,42
|0,18
|-8,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,76
|-2,43
|26,73
|T.S.K.B.
|1,80
|-1,64
|48,76
|T.Tuborg
|17,96
|-2,13
|50,92
|Taç Tarım Ürünleri
|10,30
|-0,96
|230,13
|Tat Gıda
|11,08
|1,28
|82,12
|TAV Havalimanları
|20,96
|1,35
|-22,84
|Taze Kuru Gıda
|225,00
|-2,13
|3007,73
|Tek-Art Turizm
|2,04
|-2,86
|61,90
|Tekfen Holding
|16,55
|-1,84
|-8,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,57
|-4,69
|151,67
|Temapol Polimer Plastik
|11,20
|-3,20
|114,56
|TGS Dış Ticaret
|10,51
|9,82
|125,05
|Tofaş Oto. Fab.
|33,96
|3,16
|45,74
|Torunlar GMYO
|3,94
|-1,01
|43,27
|Trabzon Liman
|32,36
|-1,16
|208,96
|Trabzonspor Sportif
|2,35
|-4,08
|82,96
|Trend GMYO
|12,43
|-3,64
|465,00
|TSKB GMYO
|5,69
|3,08
|495,82
|Tuğçelik
|8,32
|5,05
|110,63
|Tukaş
|9,52
|-1,86
|-22,91
|Turcas Petrol
|4,80
|-2,04
|79,78
|Turkcell
|15,97
|-0,44
|18,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,55
|3,26
|126,99
|Tüpraş
|109,40
|1,39
|-13,72
|Türk Hava Yolları
|12,91
|2,30
|-10,72
|Türk Prysmian Kablo
|12,41
|-2,13
|380,91
|Türk Telekom
|8,56
|1,18
|18,63
|Türk Traktör
|165,60
|2,41
|212,98
|Türker Proje Gayrimenkul
|111,00
|-3,06
|164,29
|Türkiye Sigorta
|6,53
|-1,95
|199,84
|Ufuk Yatırım
|13,83
|-7,62
|436,05
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|-1,20
|339,98
|Ulusoy Elektrik
|53,05
|-2,66
|99,44
|Ulusoy Un Sanayi
|11,56
|-1,78
|202,62
|Umpaş Holding
|2,17
|9,60
|250,00
|Uşak Seramik
|2,28
|-0,44
|87,89
|Utopya Turizm
|33,12
|-1,13
|573,17
|Uzertaş Boya
|50,00
|-3,29
|2152,25
|Ülker Bisküvi
|22,98
|0,88
|2,77
|Vakıf Fin. Kir.
|4,27
|1,67
|101,65
|Vakıf GMYO
|3,65
|-0,54
|110,86
|Vakıf Yat. Ort.
|7,44
|0,27
|308,53
|Vakıflar Bankası
|4,65
|0,43
|-15,61
|Vakko Tekstil
|6,77
|3,20
|49,12
|Vanet Gıda
|7,34
|5,76
|413,29
|Verusa Holding
|45,14
|-2,51
|143,33
|Verusaturk Girisim
|13,01
|2,68
|147,39
|Vestel
|20,90
|-2,34
|65,61
|Vestel Beyaz Eşya
|39,80
|-1,92
|88,64
|Viking Kağıt
|8,38
|9,97
|348,13
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,43
|1,14
|83,06
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,06
|1,66
|23,39
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|73,20
|9,99
|1070,06
|Yataş
|13,46
|-0,15
|85,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,92
|8,13
|205,59
|Yeni Gimat GMYO
|12,30
|-0,57
|2,75
|Yeşil GMYO
|1,36
|-0,73
|112,50
|Yeşil Yapı
|1,84
|-1,60
|178,79
|Yeşil Yatırım Holding
|93,40
|-1,68
|731,70
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.150,10
|1,84
|380,48
|Yonga Mobilya
|28,68
|0,28
|210,64
|Yükselen Çelik
|7,43
|2,20
|142,41
|Yünsa
|15,17
|-0,85
|50,68
|Zorlu Enerji
|2,70
|0,75
|65,64
(Son)
Kaynak: AA
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