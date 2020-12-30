Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

30.12.2020 18:49
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)225.900,0036,22İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)225.900,00

36,22
İş Bankası (B)40.802,502,6535,20
İş Bankası (C)7,001,459,20
İş Bankası (Kur.)350.000,00

66,67
İş Fin.Kir.3,851,051,32
İş Girişim19,67-1,11417,63
İş GMYO2,31-0,4331,25
İş Y. Men. Değ.17,823,18342,54
İş Yat. Ort.3,435,86112,87
İşbir Holding2.744,401,42538,23
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,140,0083,87
İttifak Holding2,25-0,4472,56
İz Hayvancılık Tarım18,805,15618,52
İzmir Demir Çelik10,58-0,5629,18
İzmir Fırça5,562,96208,89
Jantsa Jant Sanayi327,30-0,82515,37
Kafein Yazılım20,80-0,1087,29
Kaplamin34,000,59512,61
Kardemir (A)5,950,85124,53
Kardemir (B)5,291,73100,38
Kardemir (D)5,731,42115,41
Karel Elektronik22,12-0,4552,24
Karsan Otomotiv3,19-1,85101,90
Karsu Tekstil8,519,81162,65
Kartonsan100,00-4,49584,28
Katmerciler Ekipman3,090,32102,14
Kent Gıda345,30-2,461386,98
Kerevitaş Gıda6,610,15102,76
Kervan Gıda13,32-0,08

Kervansaray Yat. Holding1,290,78134,55
Kiler GMYO2,48-1,59132,00
Klimasan Klima17,19-0,81-18,97
Koç Holding20,941,554,65
Konfrut Gıda16,82-0,83115,09
Kontrolmatik Teknoloji Enerji24,026,47

Konya Çimento1.116,30-1,88311,46
Kordsa Teknik Tekstil15,840,2524,57
Koza Altın97,151,9931,20
Koza Madencilik15,600,2655,53
Körfez GMYO5,85-0,17144,77
Kristal Kola3,71-1,33145,70
Kron Telekomünikasyon33,509,98163,36
Kuştur Kuşadası Turizm143,0010,00509,15
Kuyumcukent Gayrimenkul2,300,88105,12
Kütahya Porselen50,151,93657,55
Lider Faktoring3,25-1,2277,11
Link Bilgisayar61,801,90243,55
Logo Yazılım125,00-2,19105,59
Lokman Hekim Sağlık11,03-0,9992,31
Lüks Kadife29,00-0,68235,65
Makina Takım3,49-1,9785,64
Marka Yatırım Holding6,340,00437,29
Marmaris Altınyunus101,002,2342,25
Marshall305,80-0,20543,25
Martı GMYO2,79-1,76176,24
Martı Otel2,140,00135,16
Mavi Giyim52,201,06-9,84
Mazhar Zorlu Holding29,509,18144,00
Mega Polietilen7,27-1,49723,63
Menderes Tekstil3,13-0,63138,93
Merit Turizm77,95-1,33300,98
Merko Gıda9,002,62771,65
Metemtur Otelcilik20,569,951055,06
Metro Holding2,09-0,9551,45
Metro Petrol ve Tesisleri2,91-0,3448,47
Metro Yatırım Ortaklığı2,34-0,43-55,06
Migros Ticaret42,18-0,2474,15
Milpa4,60-1,08110,05
Mistral GMYO4,339,90130,74
MLP Sağlık19,64-1,5022,75
MMC San. ve Tic. Yat.4,56-2,98300,00
Mondi Tire Kutsan7,40-1,7378,74
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret36,407,69186,16
Net Holding3,42-0,8731,54
Netaş Telekom.27,824,74113,02
Niğbaş Niğde Beton52,95-9,87754,03
Nuh Çimento50,906,93363,37
Nurol GMYO7,20-1,77101,68
Odaş Elektrik3,932,08171,84
Olmuksan-IP11,300,62341,24
Orge Enerji Elektrik7,350,4148,19
Orma Orman Mahsulleri16,357,28492,39
Osmanlı Menkul30,32-9,44626,87
Ostim Endüstriyel Yat4,11-3,29144,64
Otokar332,503,00126,13
Oyak Çimento8,793,7859,89
Oyak Yat. Ort.6,320,96173,75
Oylum Sınai Yatırımlar4,70-0,8452,16
Özak GMYO5,05-0,7996,50
Özbal Çelik Boru6,350,16293,95
Özderici GMYO2,240,0042,68
Özerden Plastik9,053,90296,93
Pamukova Elektrik23,682,961750,00
Panora GMYO6,331,2813,00
Papilon Savunma21,840,37183,40
Park Elek.Madencilik5,37-3,2476,07
Parsan24,240,1743,09
Pegasus74,551,77-13,72
Peker GMYO2,63-2,95190,81
Penguen Gıda4,890,20434,20
Pera GMYO2,21-0,45135,11
Pergamon Dış Ticaret17,92-1,10131,59
Petkim5,060,0059,37
Petrokent Turizm830,00-6,15547,93
Pınar Et ve Un23,900,08162,94
Pınar Su7,49-0,79222,84
Pınar Süt23,981,4490,17
Plastikkart14,60-0,6857,50
Polisan Holding3,99-2,2132,23
Politeknik Metal410,00-1,20438,96
Prizma Press Matbaacılık5,52-1,7828,37
QNB Finans Fin. Kir.122,50-1,05-5,11
QNB Finansbank68,50-1,1582,67
Ral Yatırım Holding4,34-2,4765,37
Ray Sigorta15,68-3,80358,48
Reysaş GMYO5,44-0,9118,52
Reysaş Lojistik9,20-4,27110,05
Rhea Girişim3,68-3,16209,24
Rodrigo Tekstil13,69-0,80656,35
Royal Halı3,45-1,99151,82
RTA Laboratuvarları31,30-1,011249,14
Sabancı Holding11,440,0925,44
Safkar Ege Soğutmacılık11,01-2,65405,05
Sanel Mühendislik3,43-0,8716,91
Sanifoam Sünger13,30-1,99166,00
Sanko Pazarlama9,300,4327,64
Saray Matbaacılık8,430,48552,08
Sarkuysan8,820,00177,58
Sasa Polyester20,02-0,40158,99
Say Yenilenebilir Enerji8,59-0,58283,48
Sekuro Plastik13,96-3,06160,45
Selçuk Ecza Deposu14,210,78138,23
Selçuk Gıda4,94-3,14358,37
Senkron Güvenlik23,889,94774,73
Serve Film Prodüksiyon14,745,51827,04
Servet GMYO77,05-1,22806,47
Seyitler Kimya34,008,28400,74
Silverline Endüstri8,719,97303,24
Sinpaş GMYO4,142,48256,90
Smartiks Yazılım9,000,90-8,26
Sodaş Sodyum Sanayii28,967,02652,95
Söktaş4,980,00192,85
Sönmez Filament68,054,211294,47
Sönmez Pamuklu25,188,53411,79
Sumaş Suni Tahta47,00-1,88378,96
Şeker Fin. Kir.6,434,5534,52
Şekerbank1,530,0040,33
Şişe Cam7,280,6943,01
Şok Marketler12,64-0,4717,47
T. Halk Bankası5,633,87-4,74
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,20-1,8824,34
T.S.K.B.1,800,0048,76
T.Tuborg18,010,2851,34
Taç Tarım Ürünleri10,451,46234,94
Tat Gıda11,806,5093,96
TAV Havalimanları21,160,95-22,10
Taze Kuru Gıda205,00-8,892731,49
Tek-Art Turizm2,01-1,4759,52
Tekfen Holding16,560,06-8,46
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,629,93176,67
Temapol Polimer Plastik11,300,89116,48
TGS Dış Ticaret11,569,99147,54
Tofaş Oto. Fab.33,66-0,8844,45
Torunlar GMYO3,89-1,2741,45
Trabzon Liman32,32-0,12208,58
Trabzonspor Sportif2,381,2885,29
Trend GMYO12,883,62485,45
TSKB GMYO5,60-1,58486,40
Tuğçelik8,07-3,00104,30
Tukaş9,752,42-21,05
Turcas Petrol4,74-1,2577,53
Turkcell16,241,6920,51
Tümosan Motor ve Traktör14,18-2,54121,22
Tüpraş108,00-1,28-14,83
Türk Hava Yolları12,90-0,08-10,79
Türk Prysmian Kablo12,20-1,69372,78
Türk Telekom8,630,8219,60
Türk Traktör167,501,15216,57
Türker Proje Gayrimenkul113,201,98169,52
Türkiye Sigorta6,550,31200,76
Ufuk Yatırım13,61-1,59427,52
Ulaşlar Turizm Yat.4,202,44350,71
Ulusoy Elektrik51,10-3,6892,11
Ulusoy Un Sanayi11,630,61204,45
Umpaş Holding2,389,68283,87
Uşak Seramik2,300,8889,54
Utopya Turizm36,429,96640,24
Uzertaş Boya54,509,002354,95
Ülker Bisküvi23,140,703,49
Vakıf Fin. Kir.4,26-0,23101,18
Vakıf GMYO3,62-0,82109,13
Vakıf Yat. Ort.7,37-0,94304,69
Vakıflar Bankası4,762,37-13,61
Vakko Tekstil6,67-1,4846,92
Vanet Gıda8,079,95464,34
Verusa Holding45,00-0,31142,58
Verusaturk Girisim13,171,23150,44
Vestel21,100,9667,19
Vestel Beyaz Eşya39,800,0088,64
Viking Kağıt9,219,90392,51
Yapı Kredi Koray GMYO4,42-0,2382,64
Yapı ve Kredi Bank.3,090,9824,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.70,10-4,231020,51
Yataş13,681,6388,40
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,87-1,02202,48
Yeni Gimat GMYO12,320,162,91
Yeşil GMYO1,370,74114,06
Yeşil Yapı1,83-0,54177,27
Yeşil Yatırım Holding93,10-0,32729,03
Yibitaş İnşaat Malzeme15.565,1010,00428,53
Yonga Mobilya31,549,97241,62
Yükselen Çelik7,34-1,21139,48
Yünsa14,96-1,3848,59
Zorlu Enerji2,700,0065,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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