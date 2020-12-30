Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 225.900,00 36,22 İş Bankası (B) 40.802,50 2,65 35,20 İş Bankası (C) 7,00 1,45 9,20 İş Bankası (Kur.) 350.000,00 66,67 İş Fin.Kir. 3,85 1,05 1,32 İş Girişim 19,67 -1,11 417,63 İş GMYO 2,31 -0,43 31,25 İş Y. Men. Değ. 17,82 3,18 342,54 İş Yat. Ort. 3,43 5,86 112,87 İşbir Holding 2.744,40 1,42 538,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,14 0,00 83,87 İttifak Holding 2,25 -0,44 72,56 İz Hayvancılık Tarım 18,80 5,15 618,52 İzmir Demir Çelik 10,58 -0,56 29,18 İzmir Fırça 5,56 2,96 208,89 Jantsa Jant Sanayi 327,30 -0,82 515,37 Kafein Yazılım 20,80 -0,10 87,29 Kaplamin 34,00 0,59 512,61 Kardemir (A) 5,95 0,85 124,53 Kardemir (B) 5,29 1,73 100,38 Kardemir (D) 5,73 1,42 115,41 Karel Elektronik 22,12 -0,45 52,24 Karsan Otomotiv 3,19 -1,85 101,90 Karsu Tekstil 8,51 9,81 162,65 Kartonsan 100,00 -4,49 584,28 Katmerciler Ekipman 3,09 0,32 102,14 Kent Gıda 345,30 -2,46 1386,98 Kerevitaş Gıda 6,61 0,15 102,76 Kervan Gıda 13,32 -0,08 Kervansaray Yat. Holding 1,29 0,78 134,55 Kiler GMYO 2,48 -1,59 132,00 Klimasan Klima 17,19 -0,81 -18,97 Koç Holding 20,94 1,55 4,65 Konfrut Gıda 16,82 -0,83 115,09 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 24,02 6,47 Konya Çimento 1.116,30 -1,88 311,46 Kordsa Teknik Tekstil 15,84 0,25 24,57 Koza Altın 97,15 1,99 31,20 Koza Madencilik 15,60 0,26 55,53 Körfez GMYO 5,85 -0,17 144,77 Kristal Kola 3,71 -1,33 145,70 Kron Telekomünikasyon 33,50 9,98 163,36 Kuştur Kuşadası Turizm 143,00 10,00 509,15 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 0,88 105,12 Kütahya Porselen 50,15 1,93 657,55 Lider Faktoring 3,25 -1,22 77,11 Link Bilgisayar 61,80 1,90 243,55 Logo Yazılım 125,00 -2,19 105,59 Lokman Hekim Sağlık 11,03 -0,99 92,31 Lüks Kadife 29,00 -0,68 235,65 Makina Takım 3,49 -1,97 85,64 Marka Yatırım Holding 6,34 0,00 437,29 Marmaris Altınyunus 101,00 2,23 42,25 Marshall 305,80 -0,20 543,25 Martı GMYO 2,79 -1,76 176,24 Martı Otel 2,14 0,00 135,16 Mavi Giyim 52,20 1,06 -9,84 Mazhar Zorlu Holding 29,50 9,18 144,00 Mega Polietilen 7,27 -1,49 723,63 Menderes Tekstil 3,13 -0,63 138,93 Merit Turizm 77,95 -1,33 300,98 Merko Gıda 9,00 2,62 771,65 Metemtur Otelcilik 20,56 9,95 1055,06 Metro Holding 2,09 -0,95 51,45 Metro Petrol ve Tesisleri 2,91 -0,34 48,47 Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 -0,43 -55,06 Migros Ticaret 42,18 -0,24 74,15 Milpa 4,60 -1,08 110,05 Mistral GMYO 4,33 9,90 130,74 MLP Sağlık 19,64 -1,50 22,75 MMC San. ve Tic. Yat. 4,56 -2,98 300,00 Mondi Tire Kutsan 7,40 -1,73 78,74 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,40 7,69 186,16 Net Holding 3,42 -0,87 31,54 Netaş Telekom. 27,82 4,74 113,02 Niğbaş Niğde Beton 52,95 -9,87 754,03 Nuh Çimento 50,90 6,93 363,37 Nurol GMYO 7,20 -1,77 101,68 Odaş Elektrik 3,93 2,08 171,84 Olmuksan-IP 11,30 0,62 341,24 Orge Enerji Elektrik 7,35 0,41 48,19 Orma Orman Mahsulleri 16,35 7,28 492,39 Osmanlı Menkul 30,32 -9,44 626,87 Ostim Endüstriyel Yat 4,11 -3,29 144,64 Otokar 332,50 3,00 126,13 Oyak Çimento 8,79 3,78 59,89 Oyak Yat. Ort. 6,32 0,96 173,75 Oylum Sınai Yatırımlar 4,70 -0,84 52,16 Özak GMYO 5,05 -0,79 96,50 Özbal Çelik Boru 6,35 0,16 293,95 Özderici GMYO 2,24 0,00 42,68 Özerden Plastik 9,05 3,90 296,93 Pamukova Elektrik 23,68 2,96 1750,00 Panora GMYO 6,33 1,28 13,00 Papilon Savunma 21,84 0,37 183,40 Park Elek.Madencilik 5,37 -3,24 76,07 Parsan 24,24 0,17 43,09 Pegasus 74,55 1,77 -13,72 Peker GMYO 2,63 -2,95 190,81 Penguen Gıda 4,89 0,20 434,20 Pera GMYO 2,21 -0,45 135,11 Pergamon Dış Ticaret 17,92 -1,10 131,59 Petkim 5,06 0,00 59,37 Petrokent Turizm 830,00 -6,15 547,93 Pınar Et ve Un 23,90 0,08 162,94 Pınar Su 7,49 -0,79 222,84 Pınar Süt 23,98 1,44 90,17 Plastikkart 14,60 -0,68 57,50 Polisan Holding 3,99 -2,21 32,23 Politeknik Metal 410,00 -1,20 438,96 Prizma Press Matbaacılık 5,52 -1,78 28,37 QNB Finans Fin. Kir. 122,50 -1,05 -5,11 QNB Finansbank 68,50 -1,15 82,67 Ral Yatırım Holding 4,34 -2,47 65,37 Ray Sigorta 15,68 -3,80 358,48 Reysaş GMYO 5,44 -0,91 18,52 Reysaş Lojistik 9,20 -4,27 110,05 Rhea Girişim 3,68 -3,16 209,24 Rodrigo Tekstil 13,69 -0,80 656,35 Royal Halı 3,45 -1,99 151,82 RTA Laboratuvarları 31,30 -1,01 1249,14 Sabancı Holding 11,44 0,09 25,44 Safkar Ege Soğutmacılık 11,01 -2,65 405,05 Sanel Mühendislik 3,43 -0,87 16,91 Sanifoam Sünger 13,30 -1,99 166,00 Sanko Pazarlama 9,30 0,43 27,64 Saray Matbaacılık 8,43 0,48 552,08 Sarkuysan 8,82 0,00 177,58 Sasa Polyester 20,02 -0,40 158,99 Say Yenilenebilir Enerji 8,59 -0,58 283,48 Sekuro Plastik 13,96 -3,06 160,45 Selçuk Ecza Deposu 14,21 0,78 138,23 Selçuk Gıda 4,94 -3,14 358,37 Senkron Güvenlik 23,88 9,94 774,73 Serve Film Prodüksiyon 14,74 5,51 827,04 Servet GMYO 77,05 -1,22 806,47 Seyitler Kimya 34,00 8,28 400,74 Silverline Endüstri 8,71 9,97 303,24 Sinpaş GMYO 4,14 2,48 256,90 Smartiks Yazılım 9,00 0,90 -8,26 Sodaş Sodyum Sanayii 28,96 7,02 652,95 Söktaş 4,98 0,00 192,85 Sönmez Filament 68,05 4,21 1294,47 Sönmez Pamuklu 25,18 8,53 411,79 Sumaş Suni Tahta 47,00 -1,88 378,96 Şeker Fin. Kir. 6,43 4,55 34,52 Şekerbank 1,53 0,00 40,33 Şişe Cam 7,28 0,69 43,01 Şok Marketler 12,64 -0,47 17,47 T. Halk Bankası 5,63 3,87 -4,74 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,20 -1,88 24,34 T.S.K.B. 1,80 0,00 48,76 T.Tuborg 18,01 0,28 51,34 Taç Tarım Ürünleri 10,45 1,46 234,94 Tat Gıda 11,80 6,50 93,96 TAV Havalimanları 21,16 0,95 -22,10 Taze Kuru Gıda 205,00 -8,89 2731,49 Tek-Art Turizm 2,01 -1,47 59,52 Tekfen Holding 16,56 0,06 -8,46 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,62 9,93 176,67 Temapol Polimer Plastik 11,30 0,89 116,48 TGS Dış Ticaret 11,56 9,99 147,54 Tofaş Oto. Fab. 33,66 -0,88 44,45 Torunlar GMYO 3,89 -1,27 41,45 Trabzon Liman 32,32 -0,12 208,58 Trabzonspor Sportif 2,38 1,28 85,29 Trend GMYO 12,88 3,62 485,45 TSKB GMYO 5,60 -1,58 486,40 Tuğçelik 8,07 -3,00 104,30 Tukaş 9,75 2,42 -21,05 Turcas Petrol 4,74 -1,25 77,53 Turkcell 16,24 1,69 20,51 Tümosan Motor ve Traktör 14,18 -2,54 121,22 Tüpraş 108,00 -1,28 -14,83 Türk Hava Yolları 12,90 -0,08 -10,79 Türk Prysmian Kablo 12,20 -1,69 372,78 Türk Telekom 8,63 0,82 19,60 Türk Traktör 167,50 1,15 216,57 Türker Proje Gayrimenkul 113,20 1,98 169,52 Türkiye Sigorta 6,55 0,31 200,76 Ufuk Yatırım 13,61 -1,59 427,52 Ulaşlar Turizm Yat. 4,20 2,44 350,71 Ulusoy Elektrik 51,10 -3,68 92,11 Ulusoy Un Sanayi 11,63 0,61 204,45 Umpaş Holding 2,38 9,68 283,87 Uşak Seramik 2,30 0,88 89,54 Utopya Turizm 36,42 9,96 640,24 Uzertaş Boya 54,50 9,00 2354,95 Ülker Bisküvi 23,14 0,70 3,49 Vakıf Fin. Kir. 4,26 -0,23 101,18 Vakıf GMYO 3,62 -0,82 109,13 Vakıf Yat. Ort. 7,37 -0,94 304,69 Vakıflar Bankası 4,76 2,37 -13,61 Vakko Tekstil 6,67 -1,48 46,92 Vanet Gıda 8,07 9,95 464,34 Verusa Holding 45,00 -0,31 142,58 Verusaturk Girisim 13,17 1,23 150,44 Vestel 21,10 0,96 67,19 Vestel Beyaz Eşya 39,80 0,00 88,64 Viking Kağıt 9,21 9,90 392,51 Yapı Kredi Koray GMYO 4,42 -0,23 82,64 Yapı ve Kredi Bank. 3,09 0,98 24,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 70,10 -4,23 1020,51 Yataş 13,68 1,63 88,40 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,87 -1,02 202,48 Yeni Gimat GMYO 12,32 0,16 2,91 Yeşil GMYO 1,37 0,74 114,06 Yeşil Yapı 1,83 -0,54 177,27 Yeşil Yatırım Holding 93,10 -0,32 729,03 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.565,10 10,00 428,53 Yonga Mobilya 31,54 9,97 241,62 Yükselen Çelik 7,34 -1,21 139,48 Yünsa 14,96 -1,38 48,59 Zorlu Enerji 2,70 0,00 65,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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