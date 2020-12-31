Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 203.315,00 -10,00 22,60 İş Bankası (B) 40.500,00 -0,74 34,19 İş Bankası (C) 7,00 0,00 9,20 İş Bankası (Kur.) 350.000,00 66,67 İş Fin.Kir. 3,86 0,26 1,58 İş Girişim 18,95 -3,66 398,68 İş GMYO 2,54 9,96 44,32 İş Y. Men. Değ. 17,66 -0,90 338,57 İş Yat. Ort. 3,52 2,62 118,45 İşbir Holding 2.740,00 -0,16 537,21 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,14 0,00 83,87 İttifak Holding 2,23 -0,89 71,03 İz Hayvancılık Tarım 18,00 -4,26 587,95 İzmir Demir Çelik 10,77 1,80 31,50 İzmir Fırça 5,56 0,00 208,89 Jantsa Jant Sanayi 331,70 1,34 523,64 Kafein Yazılım 21,38 2,79 92,51 Kaplamin 33,80 -0,59 509,01 Kardemir (A) 5,95 0,00 124,53 Kardemir (B) 5,27 -0,38 99,62 Kardemir (D) 5,78 0,87 117,29 Karel Elektronik 23,06 4,25 58,71 Karsan Otomotiv 3,25 1,88 105,70 Karsu Tekstil 8,55 0,47 163,89 Kartonsan 95,55 -4,45 553,83 Katmerciler Ekipman 3,08 -0,32 101,48 Kent Gıda 355,60 2,98 1431,34 Kerevitaş Gıda 6,58 -0,45 101,84 Kervan Gıda 13,22 -0,75 Kervansaray Yat. Holding 1,26 -2,33 129,09 Kiler GMYO 2,51 1,21 134,80 Klimasan Klima 16,97 -1,28 -20,01 Koç Holding 21,12 0,86 5,55 Konfrut Gıda 16,90 0,48 116,11 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 23,68 -1,42 Konya Çimento 1.130,00 1,23 316,51 Kordsa Teknik Tekstil 15,55 -1,83 22,29 Koza Altın 96,70 -0,46 30,59 Koza Madencilik 15,49 -0,71 54,44 Körfez GMYO 5,80 -0,85 142,68 Kristal Kola 3,92 5,66 159,60 Kron Telekomünikasyon 36,84 9,97 189,62 Kuştur Kuşadası Turizm 157,30 10,00 570,07 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 0,00 105,12 Kütahya Porselen 50,45 0,60 662,08 Lider Faktoring 3,41 4,92 85,83 Link Bilgisayar 63,75 3,16 254,39 Logo Yazılım 125,50 0,40 106,41 Lokman Hekim Sağlık 10,87 -1,45 89,52 Lüks Kadife 28,90 -0,34 234,49 Makina Takım 3,41 -2,29 81,38 Marka Yatırım Holding 6,43 1,42 444,92 Marmaris Altınyunus 111,10 10,00 56,48 Marshall 306,70 0,29 545,14 Martı GMYO 2,75 -1,43 172,28 Martı Otel 2,13 -0,47 134,07 Mavi Giyim 52,20 0,00 -9,84 Mazhar Zorlu Holding 31,48 6,71 160,38 Mega Polietilen 7,66 5,36 767,82 Menderes Tekstil 3,09 -1,28 135,88 Merit Turizm 83,70 7,38 330,56 Merko Gıda 8,64 -4,00 736,78 Metemtur Otelcilik 22,10 7,49 1141,57 Metro Holding 2,08 -0,48 50,72 Metro Petrol ve Tesisleri 2,89 -0,69 47,45 Metro Yatırım Ortaklığı 2,33 -0,43 -55,25 Migros Ticaret 42,80 1,47 76,71 Milpa 4,60 0,00 110,05 Mistral GMYO 4,71 8,78 150,99 MLP Sağlık 19,87 1,17 24,19 MMC San. ve Tic. Yat. 4,60 0,88 303,51 Mondi Tire Kutsan 7,60 2,70 83,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,64 -2,09 180,19 Net Holding 3,43 0,29 31,92 Netaş Telekom. 28,08 0,93 115,01 Niğbaş Niğde Beton 52,00 -1,79 738,71 Nuh Çimento 49,24 -3,26 348,25 Nurol GMYO 7,29 1,25 104,20 Odaş Elektrik 3,90 -0,76 169,76 Olmuksan-IP 11,85 4,87 362,72 Orge Enerji Elektrik 7,38 0,41 48,79 Orma Orman Mahsulleri 14,72 -9,97 433,33 Osmanlı Menkul 31,00 2,24 643,17 Ostim Endüstriyel Yat 4,08 -0,73 142,86 Otokar 318,40 -4,24 116,54 Oyak Çimento 8,78 -0,11 59,70 Oyak Yat. Ort. 6,95 9,97 201,04 Oylum Sınai Yatırımlar 4,71 0,21 52,49 Özak GMYO 5,10 0,99 98,44 Özbal Çelik Boru 6,55 3,15 306,36 Özderici GMYO 2,22 -0,89 41,40 Özerden Plastik 9,00 -0,55 294,74 Pamukova Elektrik 21,32 -9,97 1565,63 Panora GMYO 6,30 -0,47 12,47 Papilon Savunma 22,76 4,21 195,34 Park Elek.Madencilik 5,37 0,00 76,07 Parsan 24,30 0,25 43,45 Pegasus 74,60 0,07 -13,66 Peker GMYO 2,61 -0,76 188,60 Penguen Gıda 5,05 3,27 451,68 Pera GMYO 2,20 -0,45 134,04 Pergamon Dış Ticaret 19,71 9,99 154,73 Petkim 4,98 -1,58 56,85 Petrokent Turizm 906,40 9,20 607,57 Pınar Et ve Un 23,28 0,24 163,57 Pınar Su 7,43 -0,80 220,26 Pınar Süt 23,08 -2,63 85,17 Plastikkart 14,45 -1,03 55,88 Polisan Holding 3,86 -3,26 27,92 Politeknik Metal 408,00 -0,49 436,33 Prizma Press Matbaacılık 5,48 -0,72 27,44 QNB Finans Fin. Kir. 125,30 2,29 -2,94 QNB Finansbank 70,35 2,70 87,60 Ral Yatırım Holding 4,44 2,30 69,18 Ray Sigorta 15,45 -1,47 351,75 Reysaş GMYO 5,45 0,18 18,74 Reysaş Lojistik 9,24 0,43 110,96 Rhea Girişim 3,72 1,09 212,61 Rodrigo Tekstil 13,71 0,15 657,46 Royal Halı 3,44 -0,29 151,09 RTA Laboratuvarları 30,28 -3,26 1205,17 Sabancı Holding 11,46 0,17 25,66 Safkar Ege Soğutmacılık 10,88 -1,18 399,08 Sanel Mühendislik 3,42 -0,29 16,56 Sanifoam Sünger 13,60 2,26 172,00 Sanko Pazarlama 9,39 0,97 28,88 Saray Matbaacılık 8,77 4,03 578,38 Sarkuysan 8,84 0,23 178,21 Sasa Polyester 20,22 1,00 161,58 Say Yenilenebilir Enerji 8,51 -0,93 279,91 Sekuro Plastik 13,96 0,00 160,45 Selçuk Ecza Deposu 13,65 -3,94 128,84 Selçuk Gıda 4,98 0,81 362,09 Senkron Güvenlik 26,26 9,97 861,90 Serve Film Prodüksiyon 16,00 8,55 906,29 Servet GMYO 78,40 1,75 822,35 Seyitler Kimya 34,50 1,47 408,10 Silverline Endüstri 8,60 -1,26 298,15 Sinpaş GMYO 4,18 0,97 260,34 Smartiks Yazılım 8,86 -1,56 -9,68 Sodaş Sodyum Sanayii 27,08 -6,49 604,07 Söktaş 5,09 2,21 199,32 Sönmez Filament 70,20 3,16 1338,52 Sönmez Pamuklu 24,00 -4,69 387,80 Sumaş Suni Tahta 51,25 9,04 422,27 Şeker Fin. Kir. 6,40 -0,47 33,89 Şekerbank 1,51 -1,31 38,50 Şişe Cam 7,31 0,41 43,60 Şok Marketler 12,62 -0,16 17,29 T. Halk Bankası 5,56 -1,24 -5,92 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,06 6,37 32,26 T.S.K.B. 1,78 -1,11 47,11 T.Tuborg 18,07 0,33 51,85 Taç Tarım Ürünleri 10,53 0,77 237,50 Tat Gıda 11,86 0,51 94,94 TAV Havalimanları 21,30 0,66 -21,59 Taze Kuru Gıda 216,30 5,51 2887,57 Tek-Art Turizm 2,02 0,50 60,32 Tekfen Holding 16,59 0,18 -8,29 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,78 9,98 204,29 Temapol Polimer Plastik 11,50 1,77 120,31 TGS Dış Ticaret 12,71 9,95 172,16 Tofaş Oto. Fab. 33,92 0,77 45,56 Torunlar GMYO 3,90 0,26 41,82 Trabzon Liman 32,12 -0,62 206,67 Trabzonspor Sportif 2,44 2,52 89,96 Trend GMYO 12,57 -2,41 471,36 TSKB GMYO 5,75 2,68 502,10 Tuğçelik 8,08 0,12 104,56 Tukaş 9,69 -0,62 -21,54 Turcas Petrol 4,85 2,32 81,65 Turkcell 16,10 -0,86 19,47 Tümosan Motor ve Traktör 14,07 -0,78 119,50 Tüpraş 108,00 0,00 -14,83 Türk Hava Yolları 12,91 0,08 -10,72 Türk Prysmian Kablo 12,10 -0,82 368,90 Türk Telekom 8,54 -1,04 18,36 Türk Traktör 182,70 9,07 245,30 Türker Proje Gayrimenkul 112,90 -0,27 168,81 Türkiye Sigorta 6,60 0,76 203,06 Ufuk Yatırım 13,40 -1,54 419,38 Ulaşlar Turizm Yat. 4,24 0,95 355,00 Ulusoy Elektrik 51,35 0,49 93,05 Ulusoy Un Sanayi 11,50 -1,12 201,05 Umpaş Holding 2,61 9,66 320,97 Uşak Seramik 2,34 1,74 92,84 Utopya Turizm 38,80 6,53 688,62 Uzertaş Boya 56,60 3,85 2449,55 Ülker Bisküvi 23,14 0,00 3,49 Vakıf Fin. Kir. 4,26 0,00 101,18 Vakıf GMYO 3,62 0,00 109,13 Vakıf Yat. Ort. 7,36 -0,14 304,14 Vakıflar Bankası 4,71 -1,05 -14,52 Vakko Tekstil 6,52 -2,25 43,61 Vanet Gıda 7,73 -4,21 440,56 Verusa Holding 45,10 0,22 143,12 Verusaturk Girisim 13,08 -0,68 148,73 Vestel 21,06 -0,19 66,88 Vestel Beyaz Eşya 40,88 2,71 93,76 Viking Kağıt 9,00 -2,28 381,28 Yapı Kredi Koray GMYO 4,45 0,68 83,88 Yapı ve Kredi Bank. 3,08 -0,32 24,19 Yaprak Süt ve Besi Çift. 72,40 3,28 1057,28 Yataş 14,45 5,63 99,01 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,40 -9,65 173,29 Yeni Gimat GMYO 12,43 0,89 3,83 Yeşil GMYO 1,38 0,73 115,62 Yeşil Yapı 1,84 0,55 178,79 Yeşil Yatırım Holding 95,35 2,42 749,07 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.600,20 0,23 429,72 Yonga Mobilya 30,00 -4,88 224,94 Yükselen Çelik 7,55 2,86 146,33 Yünsa 14,66 -2,01 45,61 Zorlu Enerji 2,77 2,59 69,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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