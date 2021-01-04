Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|7,10
|İş Bankası (B)
|40.099,90
|-0,99
|-0,99
|İş Bankası (C)
|7,03
|0,43
|0,43
|İş Bankası (Kur.)
|418.000,00
|19,43
|19,43
|İş Fin.Kir.
|4,03
|4,40
|4,40
|İş Girişim
|19,48
|2,80
|2,80
|İş GMYO
|2,79
|9,84
|9,84
|İş Y. Men. Değ.
|17,77
|0,62
|0,62
|İş Yat. Ort.
|3,70
|5,11
|5,11
|İşbir Holding
|2.935,00
|7,12
|7,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,15
|0,88
|0,88
|İttifak Holding
|2,19
|-1,79
|-1,79
|İz Hayvancılık Tarım
|17,50
|-2,78
|-2,78
|İzmir Demir Çelik
|10,90
|1,21
|1,21
|İzmir Fırça
|5,66
|1,80
|1,80
|Jantsa Jant Sanayi
|364,80
|9,98
|9,98
|Kafein Yazılım
|21,44
|0,28
|0,28
|Kaplamin
|34,98
|3,49
|3,49
|Kardemir (A)
|6,08
|2,18
|2,18
|Kardemir (B)
|5,40
|2,47
|2,47
|Kardemir (D)
|5,88
|1,73
|1,73
|Karel Elektronik
|23,00
|-0,26
|-0,26
|Karsan Otomotiv
|3,57
|9,85
|9,85
|Karsu Tekstil
|7,73
|-9,59
|-9,59
|Kartonsan
|87,10
|-8,84
|-8,84
|Katmerciler Ekipman
|3,12
|1,30
|1,30
|Kent Gıda
|339,50
|-4,53
|-4,53
|Kerevitaş Gıda
|6,62
|0,61
|0,61
|Kervan Gıda
|13,37
|1,13
|1,13
|Kervansaray Yat. Holding
|1,27
|0,79
|0,79
|Kiler GMYO
|2,59
|3,19
|3,19
|Klimasan Klima
|17,09
|0,71
|0,71
|Koç Holding
|21,20
|0,38
|0,38
|Konfrut Gıda
|16,96
|0,36
|0,36
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|25,52
|7,77
|7,77
|Konya Çimento
|1.120,30
|-0,86
|-0,86
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,35
|-1,29
|-1,29
|Koza Altın
|106,30
|9,93
|9,93
|Koza Madencilik
|16,54
|6,78
|6,78
|Körfez GMYO
|6,19
|6,72
|6,72
|Kristal Kola
|3,82
|-2,55
|-2,55
|Kron Telekomünikasyon
|37,52
|1,85
|1,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|173,00
|9,98
|9,98
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|2,17
|2,17
|Kütahya Porselen
|51,70
|2,48
|2,48
|Lider Faktoring
|3,43
|0,59
|0,59
|Link Bilgisayar
|62,10
|-2,59
|-2,59
|Logo Yazılım
|124,90
|-0,48
|-0,48
|Lokman Hekim Sağlık
|10,96
|1,93
|1,93
|Lüks Kadife
|28,58
|-1,11
|-1,11
|Makina Takım
|3,53
|3,52
|3,52
|Marka Yatırım Holding
|7,07
|9,95
|9,95
|Marmaris Altınyunus
|122,20
|9,99
|9,99
|Marshall
|304,90
|-0,59
|-0,59
|Martı GMYO
|2,85
|3,64
|3,64
|Martı Otel
|2,14
|0,47
|0,47
|Mavi Giyim
|53,25
|2,01
|2,01
|Mazhar Zorlu Holding
|31,04
|-1,40
|-1,40
|Mega Polietilen
|7,46
|-2,61
|-2,61
|Menderes Tekstil
|3,11
|0,65
|0,65
|Merit Turizm
|85,00
|1,55
|1,55
|Merko Gıda
|8,15
|-5,67
|-5,67
|Metemtur Otelcilik
|21,32
|-3,53
|-3,53
|Metro Holding
|2,10
|0,96
|0,96
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,91
|0,69
|0,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,40
|3,00
|3,00
|Migros Ticaret
|44,80
|4,67
|4,67
|Milpa
|4,73
|2,83
|2,83
|Mistral GMYO
|5,18
|9,98
|9,98
|MLP Sağlık
|20,16
|1,46
|1,46
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,97
|8,04
|8,04
|Mondi Tire Kutsan
|7,76
|2,11
|2,11
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,68
|0,11
|0,11
|Net Holding
|3,41
|-0,58
|-0,58
|Netaş Telekom.
|27,54
|-1,92
|-1,92
|Niğbaş Niğde Beton
|57,20
|10,00
|10,00
|Nuh Çimento
|51,35
|4,29
|4,29
|Nurol GMYO
|7,65
|4,94
|4,94
|Odaş Elektrik
|3,92
|0,51
|0,51
|Olmuksan-IP
|12,00
|1,27
|1,27
|Orge Enerji Elektrik
|7,57
|2,57
|2,57
|Orma Orman Mahsulleri
|15,56
|5,71
|5,71
|Osmanlı Menkul
|30,08
|-2,97
|-2,97
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,06
|-0,49
|-0,49
|Otokar
|350,20
|9,99
|9,99
|Oyak Çimento
|9,11
|3,76
|3,76
|Oyak Yat. Ort.
|7,64
|9,93
|9,93
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,88
|3,61
|3,61
|Özak GMYO
|5,30
|3,92
|3,92
|Özbal Çelik Boru
|6,68
|1,98
|1,98
|Özderici GMYO
|2,26
|1,80
|1,80
|Özerden Plastik
|8,40
|-6,67
|-6,67
|Pamukova Elektrik
|21,00
|-1,50
|-1,50
|Panora GMYO
|6,30
|0,00
|0,00
|Papilon Savunma
|22,80
|0,18
|0,18
|Park Elek.Madencilik
|5,43
|1,12
|1,12
|Parsan
|25,84
|6,34
|6,34
|Pegasus
|73,00
|-2,14
|-2,14
|Peker GMYO
|2,61
|0,00
|0,00
|Penguen Gıda
|5,03
|-0,40
|-0,40
|Pera GMYO
|2,27
|3,18
|3,18
|Pergamon Dış Ticaret
|21,68
|9,99
|9,99
|Petkim
|4,98
|0,00
|0,00
|Petrokent Turizm
|876,20
|-3,33
|-3,33
|Pınar Et ve Un
|23,16
|-0,52
|-0,52
|Pınar Su
|7,80
|4,98
|4,98
|Pınar Süt
|23,36
|1,21
|1,21
|Plastikkart
|14,12
|-2,28
|-2,28
|Polisan Holding
|3,89
|0,78
|0,78
|Politeknik Metal
|420,00
|2,94
|2,94
|Prizma Press Matbaacılık
|5,45
|-0,55
|-0,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,30
|0,00
|0,00
|QNB Finansbank
|68,30
|-2,91
|-2,91
|Ral Yatırım Holding
|4,38
|-1,35
|-1,35
|Ray Sigorta
|15,15
|-1,94
|-1,94
|Reysaş GMYO
|5,49
|0,73
|0,73
|Reysaş Lojistik
|9,15
|-0,97
|-0,97
|Rhea Girişim
|3,67
|-1,34
|-1,34
|Rodrigo Tekstil
|13,63
|-0,58
|-0,58
|Royal Halı
|3,50
|1,74
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|28,14
|-7,07
|-7,07
|Sabancı Holding
|11,73
|2,36
|2,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,01
|1,19
|1,19
|Sanel Mühendislik
|3,43
|0,29
|0,29
|Sanifoam Sünger
|14,00
|2,94
|2,94
|Sanko Pazarlama
|9,30
|-0,96
|-0,96
|Saray Matbaacılık
|9,22
|5,13
|5,13
|Sarkuysan
|8,90
|0,68
|0,68
|Sasa Polyester
|20,66
|2,18
|2,18
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,67
|1,88
|1,88
|Sekuro Plastik
|14,88
|6,59
|6,59
|Selçuk Ecza Deposu
|13,30
|-2,56
|-2,56
|Selçuk Gıda
|4,90
|-1,61
|-1,61
|Senkron Güvenlik
|28,88
|9,98
|9,98
|Serve Film Prodüksiyon
|15,70
|-1,88
|-1,88
|Servet GMYO
|83,10
|5,99
|5,99
|Seyitler Kimya
|34,50
|0,00
|0,00
|Silverline Endüstri
|8,41
|-2,21
|-2,21
|Sinpaş GMYO
|4,15
|-0,72
|-0,72
|Smartiks Yazılım
|8,58
|-3,16
|-3,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,78
|9,97
|9,97
|Söktaş
|5,08
|-0,20
|-0,20
|Sönmez Filament
|70,90
|1,00
|1,00
|Sönmez Pamuklu
|26,00
|8,33
|8,33
|Sumaş Suni Tahta
|56,35
|9,95
|9,95
|Şeker Fin. Kir.
|7,04
|10,00
|10,00
|Şekerbank
|1,55
|2,65
|2,65
|Şişe Cam
|7,38
|0,96
|0,96
|Şok Marketler
|13,03
|3,25
|3,25
|T. Halk Bankası
|5,56
|0,00
|0,00
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,92
|-3,67
|-3,67
|T.S.K.B.
|1,80
|1,12
|1,12
|T.Tuborg
|17,89
|-1,00
|-1,00
|Taç Tarım Ürünleri
|11,09
|5,32
|5,32
|Tat Gıda
|12,10
|2,02
|2,02
|TAV Havalimanları
|21,12
|-0,85
|-0,85
|Taze Kuru Gıda
|237,90
|9,99
|9,99
|Tek-Art Turizm
|2,11
|4,46
|4,46
|Tekfen Holding
|16,75
|0,96
|0,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,68
|-0,78
|-0,78
|Temapol Polimer Plastik
|11,31
|-1,65
|-1,65
|TGS Dış Ticaret
|13,98
|9,99
|9,99
|Tofaş Oto. Fab.
|34,62
|2,06
|2,06
|Torunlar GMYO
|4,02
|3,08
|3,08
|Trabzon Liman
|33,34
|3,80
|3,80
|Trabzonspor Sportif
|2,50
|2,46
|2,46
|Trend GMYO
|12,45
|-0,95
|-0,95
|TSKB GMYO
|5,65
|-1,74
|-1,74
|Tuğçelik
|7,95
|-1,61
|-1,61
|Tukaş
|9,60
|-0,93
|-0,93
|Turcas Petrol
|4,83
|-0,41
|-0,41
|Turkcell
|16,40
|1,86
|1,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,18
|0,78
|0,78
|Tüpraş
|109,90
|1,76
|1,76
|Türk Hava Yolları
|12,68
|-1,78
|-1,78
|Türk Prysmian Kablo
|12,44
|2,81
|2,81
|Türk Telekom
|8,90
|4,22
|4,22
|Türk Traktör
|183,00
|0,16
|0,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,10
|9,92
|9,92
|Türkiye Sigorta
|7,09
|7,42
|7,42
|Ufuk Yatırım
|14,74
|10,00
|10,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,20
|-0,94
|-0,94
|Ulusoy Elektrik
|50,10
|-2,43
|-2,43
|Ulusoy Un Sanayi
|11,74
|2,09
|2,09
|Umpaş Holding
|2,87
|9,96
|9,96
|Uşak Seramik
|2,44
|4,27
|4,27
|Utopya Turizm
|39,20
|1,03
|1,03
|Uzertaş Boya
|62,25
|9,98
|9,98
|Ülker Bisküvi
|23,68
|2,33
|2,33
|Vakıf Fin. Kir.
|4,34
|1,88
|1,88
|Vakıf GMYO
|3,73
|3,04
|3,04
|Vakıf Yat. Ort.
|7,38
|0,27
|0,27
|Vakıflar Bankası
|4,73
|0,42
|0,42
|Vakko Tekstil
|6,51
|-0,15
|-0,15
|Vanet Gıda
|7,42
|-4,01
|-4,01
|Verusa Holding
|44,06
|-2,31
|-2,31
|Verusaturk Girisim
|12,78
|-2,29
|-2,29
|Vestel
|21,10
|0,19
|0,19
|Vestel Beyaz Eşya
|39,98
|-2,20
|-2,20
|Viking Kağıt
|8,10
|-10,00
|-10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,56
|2,47
|2,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,07
|-0,32
|-0,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|73,00
|0,83
|0,83
|Yataş
|14,30
|-1,04
|-1,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,75
|7,95
|7,95
|Yeni Gimat GMYO
|13,10
|5,39
|5,39
|Yeşil GMYO
|1,46
|5,80
|5,80
|Yeşil Yapı
|1,89
|2,72
|2,72
|Yeşil Yatırım Holding
|104,80
|9,91
|9,91
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.899,00
|-4,49
|-4,49
|Yonga Mobilya
|28,64
|-4,53
|-4,53
|Yükselen Çelik
|7,54
|-0,13
|-0,13
|Yünsa
|15,03
|2,52
|2,52
|Zorlu Enerji
|2,93
|5,78
|5,78
(Son)
Kaynak: AA
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