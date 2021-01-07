Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

07.01.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)39.999,90-0,25-1,23
İş Bankası (C)7,141,852,00
İş Bankası (Kur.)351.000,00-7,63-7,63
İş Fin.Kir.3,960,762,59
İş Girişim19,552,733,17
İş GMYO2,591,171,97
İş Y. Men. Değ.17,91-0,221,42
İş Yat. Ort.3,59-1,911,99
İşbir Holding3.487,1010,0027,27
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,17-1,682,63
İttifak Holding2,211,38-0,90
İz Hayvancılık Tarım16,11-2,36-10,50
İzmir Demir Çelik10,53-0,85-2,23
İzmir Fırça5,684,412,16
Jantsa Jant Sanayi485,409,9946,34
Kafein Yazılım20,64-1,05-3,46
Kaplamin35,300,284,44
Kardemir (A)6,200,324,20
Kardemir (B)5,57-0,185,69
Kardemir (D)5,930,512,60
Karel Elektronik24,383,315,72
Karsan Otomotiv3,602,8610,77
Karsu Tekstil7,945,03-7,13
Kartonsan87,40-1,35-8,53
Katmerciler Ekipman3,335,718,12
Kent Gıda330,00-6,04-7,20
Kerevitaş Gıda6,911,025,02
Kervan Gıda13,130,00-0,68
Kervansaray Yat. Holding1,445,8814,29
Kiler GMYO2,550,791,59
Klimasan Klima17,571,273,54
Koç Holding21,10-0,19-0,09
Konfrut Gıda17,001,010,59
Kontrolmatik Teknoloji Enerji30,209,9827,53
Konya Çimento1.094,600,28-3,13
Kordsa Teknik Tekstil15,23-1,23-2,06
Koza Altın108,503,9312,20
Koza Madencilik15,901,272,65
Körfez GMYO6,100,165,17
Kristal Kola3,713,34-5,36
Kron Telekomünikasyon42,763,5916,07
Kuştur Kuşadası Turizm159,709,991,53
Kuyumcukent Gayrimenkul2,360,852,61
Kütahya Porselen53,851,036,74
Lider Faktoring3,32-0,30-2,64
Link Bilgisayar31,02-5,20-2,68
Logo Yazılım126,500,960,80
Lokman Hekim Sağlık12,252,6813,93
Lüks Kadife32,449,9712,25
Makina Takım3,200,31-6,16
Marka Yatırım Holding6,37-6,05-0,93
Marmaris Altınyunus127,40-2,0014,67
Marshall332,2010,008,31
Martı GMYO2,820,002,55
Martı Otel2,150,940,94
Mavi Giyim53,001,341,53
Mazhar Zorlu Holding37,108,6717,85
Mega Polietilen8,189,956,79
Menderes Tekstil3,181,602,91
Merit Turizm89,759,997,23
Merko Gıda8,773,061,50
Metemtur Otelcilik23,00-2,384,07
Metro Holding2,183,324,81
Metro Petrol ve Tesisleri2,972,412,77
Metro Yatırım Ortaklığı2,411,693,43
Migros Ticaret43,78-0,732,29
Milpa4,994,618,48
Mistral GMYO5,30-3,8112,53
MLP Sağlık20,76-2,084,48
MMC San. ve Tic. Yat.4,53-6,98-1,52
Mondi Tire Kutsan8,141,887,11
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,820,64-2,30
Net Holding3,432,080,00
Netaş Telekom.26,82-0,81-4,49
Niğbaş Niğde Beton44,56-9,98-14,31
Nuh Çimento49,66-0,440,85
Nurol GMYO7,450,952,19
Odaş Elektrik3,95-1,741,28
Olmuksan-IP8,75-9,98-26,16
Orge Enerji Elektrik7,61-2,193,12
Orma Orman Mahsulleri17,57-6,6419,36
Osmanlı Menkul30,920,19-0,26
Ostim Endüstriyel Yat4,164,791,96
Otokar430,909,9835,33
Oyak Çimento9,182,684,56
Oyak Yat. Ort.8,44-8,6621,44
Oylum Sınai Yatırımlar4,94-1,794,88
Özak GMYO5,120,390,39
Özbal Çelik Boru6,520,46-0,46
Özderici GMYO2,312,674,05
Özerden Plastik8,20-4,21-8,89
Pamukova Elektrik23,607,1810,69
Panora GMYO6,290,161,62
Papilon Savunma22,242,58-2,28
Park Elek.Madencilik5,400,560,56
Parsan24,70-1,041,65
Pegasus72,150,35-3,28
Peker GMYO2,620,380,38
Penguen Gıda5,38-1,286,53
Pera GMYO2,25-0,882,27
Pergamon Dış Ticaret25,50-2,7529,38
Petkim5,251,555,42
Petrokent Turizm908,002,750,18
Pınar Et ve Un22,900,17-1,63
Pınar Su8,15-1,819,69
Pınar Süt22,76-0,26-1,39
Plastikkart16,559,9714,53
Polisan Holding3,982,053,11
Politeknik Metal397,50-0,13-2,57
Prizma Press Matbaacılık5,540,001,09
QNB Finans Fin. Kir.119,10-2,78-4,95
QNB Finansbank67,95-1,45-3,41
Ral Yatırım Holding4,675,185,18
Ray Sigorta14,910,74-3,50
Reysaş GMYO5,42-0,73-0,55
Reysaş Lojistik9,01-4,66-2,49
Rhea Girişim3,714,80-0,27
Rodrigo Tekstil13,08-0,15-4,60
Royal Halı3,39-0,88-1,45
RTA Laboratuvarları30,94-2,462,18
Sabancı Holding11,610,691,31
Safkar Ege Soğutmacılık10,17-2,02-6,53
Sanel Mühendislik3,62-3,215,85
Sanifoam Sünger16,901,4424,26
Sanko Pazarlama8,96-0,88-4,58
Saray Matbaacılık9,552,478,89
Sarkuysan9,05-1,422,38
Sasa Polyester23,169,9714,54
Say Yenilenebilir Enerji8,70-1,472,23
Sekuro Plastik15,994,5114,54
Selçuk Ecza Deposu13,36-1,18-2,12
Selçuk Gıda4,93-0,40-1,00
Senkron Güvenlik31,44-9,9719,73
Serve Film Prodüksiyon15,71-1,81-1,81
Servet GMYO98,35-1,9425,45
Seyitler Kimya28,802,8614,78
Silverline Endüstri8,32-1,54-3,26
Sinpaş GMYO4,719,2812,68
Smartiks Yazılım8,44-2,09-4,74
Sodaş Sodyum Sanayii26,54-5,21-0,50
Söktaş5,03-0,40-1,18
Sönmez Filament71,900,562,42
Sönmez Pamuklu30,249,9626,00
Sumaş Suni Tahta74,909,9946,15
Şeker Fin. Kir.6,85-1,157,03
Şekerbank1,55-1,272,65
Şişe Cam7,381,370,96
Şok Marketler13,090,543,72
T. Halk Bankası5,711,422,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,74-1,03-7,47
T.S.K.B.1,863,334,49
T.Tuborg17,44-0,29-3,49
Taç Tarım Ürünleri10,451,46-0,76
Tat Gıda11,49-6,81-3,12
TAV Havalimanları20,880,00-1,97
Taze Kuru Gıda225,00-0,044,02
Tek-Art Turizm2,356,8216,34
Tekfen Holding18,222,5311,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,630,48-1,17
Temapol Polimer Plastik11,504,070,00
TGS Dış Ticaret18,5910,0046,26
Tofaş Oto. Fab.35,120,573,54
Torunlar GMYO4,072,264,36
Trabzon Liman35,506,4810,52
Trabzonspor Sportif2,660,009,02
Trend GMYO12,051,60-4,14
TSKB GMYO5,430,18-5,57
Tuğçelik8,013,22-0,87
Tukaş9,55-0,21-1,44
Turcas Petrol4,940,001,86
Turkcell16,80-0,414,35
Tümosan Motor ve Traktör14,071,080,00
Tüpraş111,40-0,093,15
Türk Hava Yolları12,68-0,08-1,78
Türk Prysmian Kablo12,220,160,99
Türk Telekom8,75-0,232,46
Türk Traktör190,80-1,344,43
Türker Proje Gayrimenkul132,504,0017,36
Türkiye Sigorta7,080,437,27
Ufuk Yatırım14,070,005,00
Ulaşlar Turizm Yat.4,07-0,97-4,01
Ulusoy Elektrik50,00-0,79-2,63
Ulusoy Un Sanayi12,210,916,17
Umpaş Holding3,696,6541,38
Uşak Seramik2,441,244,27
Utopya Turizm43,00-3,2810,82
Uzertaş Boya66,5510,0017,58
Ülker Bisküvi22,80-0,44-1,47
Vakıf Fin. Kir.4,39-1,353,05
Vakıf GMYO3,752,463,59
Vakıf Yat. Ort.7,570,802,85
Vakıflar Bankası4,901,034,03
Vakko Tekstil6,470,15-0,77
Vanet Gıda7,150,00-7,50
Verusa Holding43,68-0,73-3,15
Verusaturk Girisim12,20-0,89-6,73
Vestel21,860,743,80
Vestel Beyaz Eşya40,381,71-1,22
Viking Kağıt7,68-1,16-14,67
Yapı Kredi Koray GMYO4,481,590,67
Yapı ve Kredi Bank.3,304,437,14
Yaprak Süt ve Besi Çift.76,004,114,97
Yataş14,150,00-2,08
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,56-1,723,64
Yeni Gimat GMYO12,92-0,463,94
Yeşil GMYO1,829,6431,88
Yeşil Yapı2,359,8127,72
Yeşil Yatırım Holding138,009,9644,73
Yibitaş İnşaat Malzeme15.100,802,80-3,20
Yonga Mobilya28,80-2,24-4,00
Yükselen Çelik8,677,0414,83
Yünsa14,820,411,09
Zorlu Enerji2,942,806,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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