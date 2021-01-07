Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 39.999,90 -0,25 -1,23 İş Bankası (C) 7,14 1,85 2,00 İş Bankası (Kur.) 351.000,00 -7,63 -7,63 İş Fin.Kir. 3,96 0,76 2,59 İş Girişim 19,55 2,73 3,17 İş GMYO 2,59 1,17 1,97 İş Y. Men. Değ. 17,91 -0,22 1,42 İş Yat. Ort. 3,59 -1,91 1,99 İşbir Holding 3.487,10 10,00 27,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -1,68 2,63 İttifak Holding 2,21 1,38 -0,90 İz Hayvancılık Tarım 16,11 -2,36 -10,50 İzmir Demir Çelik 10,53 -0,85 -2,23 İzmir Fırça 5,68 4,41 2,16 Jantsa Jant Sanayi 485,40 9,99 46,34 Kafein Yazılım 20,64 -1,05 -3,46 Kaplamin 35,30 0,28 4,44 Kardemir (A) 6,20 0,32 4,20 Kardemir (B) 5,57 -0,18 5,69 Kardemir (D) 5,93 0,51 2,60 Karel Elektronik 24,38 3,31 5,72 Karsan Otomotiv 3,60 2,86 10,77 Karsu Tekstil 7,94 5,03 -7,13 Kartonsan 87,40 -1,35 -8,53 Katmerciler Ekipman 3,33 5,71 8,12 Kent Gıda 330,00 -6,04 -7,20 Kerevitaş Gıda 6,91 1,02 5,02 Kervan Gıda 13,13 0,00 -0,68 Kervansaray Yat. Holding 1,44 5,88 14,29 Kiler GMYO 2,55 0,79 1,59 Klimasan Klima 17,57 1,27 3,54 Koç Holding 21,10 -0,19 -0,09 Konfrut Gıda 17,00 1,01 0,59 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 30,20 9,98 27,53 Konya Çimento 1.094,60 0,28 -3,13 Kordsa Teknik Tekstil 15,23 -1,23 -2,06 Koza Altın 108,50 3,93 12,20 Koza Madencilik 15,90 1,27 2,65 Körfez GMYO 6,10 0,16 5,17 Kristal Kola 3,71 3,34 -5,36 Kron Telekomünikasyon 42,76 3,59 16,07 Kuştur Kuşadası Turizm 159,70 9,99 1,53 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,36 0,85 2,61 Kütahya Porselen 53,85 1,03 6,74 Lider Faktoring 3,32 -0,30 -2,64 Link Bilgisayar 31,02 -5,20 -2,68 Logo Yazılım 126,50 0,96 0,80 Lokman Hekim Sağlık 12,25 2,68 13,93 Lüks Kadife 32,44 9,97 12,25 Makina Takım 3,20 0,31 -6,16 Marka Yatırım Holding 6,37 -6,05 -0,93 Marmaris Altınyunus 127,40 -2,00 14,67 Marshall 332,20 10,00 8,31 Martı GMYO 2,82 0,00 2,55 Martı Otel 2,15 0,94 0,94 Mavi Giyim 53,00 1,34 1,53 Mazhar Zorlu Holding 37,10 8,67 17,85 Mega Polietilen 8,18 9,95 6,79 Menderes Tekstil 3,18 1,60 2,91 Merit Turizm 89,75 9,99 7,23 Merko Gıda 8,77 3,06 1,50 Metemtur Otelcilik 23,00 -2,38 4,07 Metro Holding 2,18 3,32 4,81 Metro Petrol ve Tesisleri 2,97 2,41 2,77 Metro Yatırım Ortaklığı 2,41 1,69 3,43 Migros Ticaret 43,78 -0,73 2,29 Milpa 4,99 4,61 8,48 Mistral GMYO 5,30 -3,81 12,53 MLP Sağlık 20,76 -2,08 4,48 MMC San. ve Tic. Yat. 4,53 -6,98 -1,52 Mondi Tire Kutsan 8,14 1,88 7,11 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,82 0,64 -2,30 Net Holding 3,43 2,08 0,00 Netaş Telekom. 26,82 -0,81 -4,49 Niğbaş Niğde Beton 44,56 -9,98 -14,31 Nuh Çimento 49,66 -0,44 0,85 Nurol GMYO 7,45 0,95 2,19 Odaş Elektrik 3,95 -1,74 1,28 Olmuksan-IP 8,75 -9,98 -26,16 Orge Enerji Elektrik 7,61 -2,19 3,12 Orma Orman Mahsulleri 17,57 -6,64 19,36 Osmanlı Menkul 30,92 0,19 -0,26 Ostim Endüstriyel Yat 4,16 4,79 1,96 Otokar 430,90 9,98 35,33 Oyak Çimento 9,18 2,68 4,56 Oyak Yat. Ort. 8,44 -8,66 21,44 Oylum Sınai Yatırımlar 4,94 -1,79 4,88 Özak GMYO 5,12 0,39 0,39 Özbal Çelik Boru 6,52 0,46 -0,46 Özderici GMYO 2,31 2,67 4,05 Özerden Plastik 8,20 -4,21 -8,89 Pamukova Elektrik 23,60 7,18 10,69 Panora GMYO 6,29 0,16 1,62 Papilon Savunma 22,24 2,58 -2,28 Park Elek.Madencilik 5,40 0,56 0,56 Parsan 24,70 -1,04 1,65 Pegasus 72,15 0,35 -3,28 Peker GMYO 2,62 0,38 0,38 Penguen Gıda 5,38 -1,28 6,53 Pera GMYO 2,25 -0,88 2,27 Pergamon Dış Ticaret 25,50 -2,75 29,38 Petkim 5,25 1,55 5,42 Petrokent Turizm 908,00 2,75 0,18 Pınar Et ve Un 22,90 0,17 -1,63 Pınar Su 8,15 -1,81 9,69 Pınar Süt 22,76 -0,26 -1,39 Plastikkart 16,55 9,97 14,53 Polisan Holding 3,98 2,05 3,11 Politeknik Metal 397,50 -0,13 -2,57 Prizma Press Matbaacılık 5,54 0,00 1,09 QNB Finans Fin. Kir. 119,10 -2,78 -4,95 QNB Finansbank 67,95 -1,45 -3,41 Ral Yatırım Holding 4,67 5,18 5,18 Ray Sigorta 14,91 0,74 -3,50 Reysaş GMYO 5,42 -0,73 -0,55 Reysaş Lojistik 9,01 -4,66 -2,49 Rhea Girişim 3,71 4,80 -0,27 Rodrigo Tekstil 13,08 -0,15 -4,60 Royal Halı 3,39 -0,88 -1,45 RTA Laboratuvarları 30,94 -2,46 2,18 Sabancı Holding 11,61 0,69 1,31 Safkar Ege Soğutmacılık 10,17 -2,02 -6,53 Sanel Mühendislik 3,62 -3,21 5,85 Sanifoam Sünger 16,90 1,44 24,26 Sanko Pazarlama 8,96 -0,88 -4,58 Saray Matbaacılık 9,55 2,47 8,89 Sarkuysan 9,05 -1,42 2,38 Sasa Polyester 23,16 9,97 14,54 Say Yenilenebilir Enerji 8,70 -1,47 2,23 Sekuro Plastik 15,99 4,51 14,54 Selçuk Ecza Deposu 13,36 -1,18 -2,12 Selçuk Gıda 4,93 -0,40 -1,00 Senkron Güvenlik 31,44 -9,97 19,73 Serve Film Prodüksiyon 15,71 -1,81 -1,81 Servet GMYO 98,35 -1,94 25,45 Seyitler Kimya 28,80 2,86 14,78 Silverline Endüstri 8,32 -1,54 -3,26 Sinpaş GMYO 4,71 9,28 12,68 Smartiks Yazılım 8,44 -2,09 -4,74 Sodaş Sodyum Sanayii 26,54 -5,21 -0,50 Söktaş 5,03 -0,40 -1,18 Sönmez Filament 71,90 0,56 2,42 Sönmez Pamuklu 30,24 9,96 26,00 Sumaş Suni Tahta 74,90 9,99 46,15 Şeker Fin. Kir. 6,85 -1,15 7,03 Şekerbank 1,55 -1,27 2,65 Şişe Cam 7,38 1,37 0,96 Şok Marketler 13,09 0,54 3,72 T. Halk Bankası 5,71 1,42 2,70 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,74 -1,03 -7,47 T.S.K.B. 1,86 3,33 4,49 T.Tuborg 17,44 -0,29 -3,49 Taç Tarım Ürünleri 10,45 1,46 -0,76 Tat Gıda 11,49 -6,81 -3,12 TAV Havalimanları 20,88 0,00 -1,97 Taze Kuru Gıda 225,00 -0,04 4,02 Tek-Art Turizm 2,35 6,82 16,34 Tekfen Holding 18,22 2,53 11,10 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,63 0,48 -1,17 Temapol Polimer Plastik 11,50 4,07 0,00 TGS Dış Ticaret 18,59 10,00 46,26 Tofaş Oto. Fab. 35,12 0,57 3,54 Torunlar GMYO 4,07 2,26 4,36 Trabzon Liman 35,50 6,48 10,52 Trabzonspor Sportif 2,66 0,00 9,02 Trend GMYO 12,05 1,60 -4,14 TSKB GMYO 5,43 0,18 -5,57 Tuğçelik 8,01 3,22 -0,87 Tukaş 9,55 -0,21 -1,44 Turcas Petrol 4,94 0,00 1,86 Turkcell 16,80 -0,41 4,35 Tümosan Motor ve Traktör 14,07 1,08 0,00 Tüpraş 111,40 -0,09 3,15 Türk Hava Yolları 12,68 -0,08 -1,78 Türk Prysmian Kablo 12,22 0,16 0,99 Türk Telekom 8,75 -0,23 2,46 Türk Traktör 190,80 -1,34 4,43 Türker Proje Gayrimenkul 132,50 4,00 17,36 Türkiye Sigorta 7,08 0,43 7,27 Ufuk Yatırım 14,07 0,00 5,00 Ulaşlar Turizm Yat. 4,07 -0,97 -4,01 Ulusoy Elektrik 50,00 -0,79 -2,63 Ulusoy Un Sanayi 12,21 0,91 6,17 Umpaş Holding 3,69 6,65 41,38 Uşak Seramik 2,44 1,24 4,27 Utopya Turizm 43,00 -3,28 10,82 Uzertaş Boya 66,55 10,00 17,58 Ülker Bisküvi 22,80 -0,44 -1,47 Vakıf Fin. Kir. 4,39 -1,35 3,05 Vakıf GMYO 3,75 2,46 3,59 Vakıf Yat. Ort. 7,57 0,80 2,85 Vakıflar Bankası 4,90 1,03 4,03 Vakko Tekstil 6,47 0,15 -0,77 Vanet Gıda 7,15 0,00 -7,50 Verusa Holding 43,68 -0,73 -3,15 Verusaturk Girisim 12,20 -0,89 -6,73 Vestel 21,86 0,74 3,80 Vestel Beyaz Eşya 40,38 1,71 -1,22 Viking Kağıt 7,68 -1,16 -14,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,48 1,59 0,67 Yapı ve Kredi Bank. 3,30 4,43 7,14 Yaprak Süt ve Besi Çift. 76,00 4,11 4,97 Yataş 14,15 0,00 -2,08 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,56 -1,72 3,64 Yeni Gimat GMYO 12,92 -0,46 3,94 Yeşil GMYO 1,82 9,64 31,88 Yeşil Yapı 2,35 9,81 27,72 Yeşil Yatırım Holding 138,00 9,96 44,73 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.100,80 2,80 -3,20 Yonga Mobilya 28,80 -2,24 -4,00 Yükselen Çelik 8,67 7,04 14,83 Yünsa 14,82 0,41 1,09 Zorlu Enerji 2,94 2,80 6,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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