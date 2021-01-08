Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

08.01.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)39.999,900,00-1,23
İş Bankası (C)7,383,365,43
İş Bankası (Kur.)351.000,00

-7,63
İş Fin.Kir.3,970,252,85
İş Girişim19,52-0,153,01
İş GMYO2,58-0,391,57
İş Y. Men. Değ.17,89-0,111,30
İş Yat. Ort.3,620,842,84
İşbir Holding3.835,8010,0039,99
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,16-0,851,75
İttifak Holding2,251,810,90
İz Hayvancılık Tarım17,729,99-1,56
İzmir Demir Çelik10,752,09-0,19
İzmir Fırça5,55-2,29-0,18
Jantsa Jant Sanayi470,00-3,1741,69
Kafein Yazılım21,484,070,47
Kaplamin38,829,9714,85
Kardemir (A)6,18-0,323,87
Kardemir (B)5,681,977,78
Kardemir (D)6,153,716,40
Karel Elektronik24,28-0,415,29
Karsan Otomotiv3,59-0,2810,46
Karsu Tekstil8,112,14-5,15
Kartonsan89,001,83-6,86
Katmerciler Ekipman3,29-1,206,82
Kent Gıda343,404,06-3,43
Kerevitaş Gıda6,86-0,724,26
Kervan Gıda14,449,989,23
Kervansaray Yat. Holding1,43-0,6913,49
Kiler GMYO2,54-0,391,20
Klimasan Klima17,35-1,252,24
Koç Holding21,521,991,89
Konfrut Gıda16,89-0,65-0,06
Kontrolmatik Teknoloji Enerji31,504,3033,02
Konya Çimento1.204,009,996,55
Kordsa Teknik Tekstil15,723,221,09
Koza Altın119,009,6823,06
Koza Madencilik16,383,025,75
Körfez GMYO6,07-0,494,66
Kristal Kola3,66-1,35-6,63
Kron Telekomünikasyon42,60-0,3715,64
Kuştur Kuşadası Turizm165,803,825,40
Kuyumcukent Gayrimenkul2,464,246,96
Kütahya Porselen56,755,3912,49
Lider Faktoring3,330,30-2,35
Link Bilgisayar31,902,840,08
Logo Yazılım133,105,226,06
Lokman Hekim Sağlık12,834,7319,32
Lüks Kadife35,389,0622,42
Makina Takım3,16-1,25-7,33
Marka Yatırım Holding6,430,940,00
Marmaris Altınyunus131,603,3018,45
Marshall339,502,2010,69
Martı GMYO2,975,328,00
Martı Otel2,212,793,76
Mavi Giyim54,653,114,69
Mazhar Zorlu Holding37,501,0819,12
Mega Polietilen8,230,617,44
Menderes Tekstil3,13-1,571,29
Merit Turizm96,958,0215,83
Merko Gıda8,800,341,85
Metemtur Otelcilik23,000,004,07
Metro Holding2,14-1,832,88
Metro Petrol ve Tesisleri3,094,046,92
Metro Yatırım Ortaklığı2,420,413,86
Migros Ticaret44,501,643,97
Milpa4,93-1,207,17
Mistral GMYO5,503,7716,77
MLP Sağlık22,307,4212,23
MMC San. ve Tic. Yat.4,754,863,26
Mondi Tire Kutsan8,04-1,235,79
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,181,03-1,29
Net Holding3,41-0,58-0,58
Netaş Telekom.29,509,995,06
Niğbaş Niğde Beton44,920,81-13,62
Nuh Çimento49,940,561,42
Nurol GMYO7,500,672,88
Odaş Elektrik3,970,511,79
Olmuksan-IP9,346,74-21,18
Orge Enerji Elektrik7,57-0,532,57
Orma Orman Mahsulleri19,329,9631,25
Osmanlı Menkul31,301,230,97
Ostim Endüstriyel Yat4,293,125,15
Otokar421,00-2,3032,22
Oyak Çimento9,06-1,313,19
Oyak Yat. Ort.8,23-2,4918,42
Oylum Sınai Yatırımlar4,87-1,423,40
Özak GMYO5,07-0,98-0,59
Özbal Çelik Boru6,49-0,46-0,92
Özderici GMYO2,549,9614,41
Özerden Plastik8,523,90-5,33
Pamukova Elektrik23,600,0010,69
Panora GMYO6,371,272,91
Papilon Savunma22,240,00-2,28
Park Elek.Madencilik5,37-0,560,00
Parsan25,804,456,17
Pegasus72,750,83-2,48
Peker GMYO2,651,151,53
Penguen Gıda5,441,127,72
Pera GMYO2,302,224,55
Pergamon Dış Ticaret25,981,8831,81
Petkim5,260,195,62
Petrokent Turizm902,00-0,66-0,49
Pınar Et ve Un22,920,09-1,55
Pınar Su7,97-2,217,27
Pınar Süt22,860,44-0,95
Plastikkart17,304,5319,72
Polisan Holding3,97-0,252,85
Politeknik Metal419,905,642,92
Prizma Press Matbaacılık5,50-0,720,36
QNB Finans Fin. Kir.122,903,19-1,92
QNB Finansbank68,500,81-2,63
Ral Yatırım Holding4,55-2,572,48
Ray Sigorta14,85-0,40-3,88
Reysaş GMYO5,37-0,92-1,47
Reysaş Lojistik8,85-1,78-4,22
Rhea Girişim3,65-1,62-1,88
Rodrigo Tekstil14,389,944,89
Royal Halı3,31-2,36-3,78
RTA Laboratuvarları30,30-2,070,07
Sabancı Holding11,690,692,01
Safkar Ege Soğutmacılık10,06-1,08-7,54
Sanel Mühendislik3,56-1,664,09
Sanifoam Sünger16,31-3,4919,93
Sanko Pazarlama9,071,23-3,41
Saray Matbaacılık9,600,529,46
Sarkuysan9,080,332,71
Sasa Polyester22,90-1,1213,25
Say Yenilenebilir Enerji8,55-1,720,47
Sekuro Plastik17,006,3221,78
Selçuk Ecza Deposu13,400,30-1,83
Selçuk Gıda5,103,452,41
Senkron Güvenlik28,30-9,997,77
Serve Film Prodüksiyon15,00-4,52-6,25
Servet GMYO99,300,9726,66
Seyitler Kimya28,74-0,2114,54
Silverline Endüstri8,542,64-0,70
Sinpaş GMYO4,730,4213,16
Smartiks Yazılım8,753,67-1,24
Sodaş Sodyum Sanayii27,764,604,07
Söktaş5,01-0,40-1,57
Sönmez Filament72,901,393,85
Sönmez Pamuklu30,500,8627,08
Sumaş Suni Tahta69,50-7,2135,61
Şeker Fin. Kir.6,82-0,446,56
Şekerbank1,613,876,62
Şişe Cam7,420,541,50
Şok Marketler14,006,9510,94
T. Halk Bankası5,791,404,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,48-0,90-8,31
T.S.K.B.1,84-1,083,37
T.Tuborg17,651,20-2,32
Taç Tarım Ürünleri11,489,869,02
Tat Gıda11,31-1,57-4,64
TAV Havalimanları21,302,010,00
Taze Kuru Gıda225,000,004,02
Tek-Art Turizm2,33-0,8515,35
Tekfen Holding18,20-0,1110,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,899,988,69
Temapol Polimer Plastik11,41-0,78-0,78
TGS Dış Ticaret19,354,0952,24
Tofaş Oto. Fab.35,842,055,66
Torunlar GMYO4,05-0,493,85
Trabzon Liman37,445,4616,56
Trabzonspor Sportif2,65-0,388,61
Trend GMYO11,58-3,90-7,88
TSKB GMYO5,36-1,29-6,78
Tuğçelik7,90-1,37-2,23
Tukaş9,721,780,31
Turcas Petrol4,980,812,68
Turkcell16,850,304,66
Tümosan Motor ve Traktör14,593,703,70
Tüpraş112,200,723,89
Türk Hava Yolları12,821,10-0,70
Türk Prysmian Kablo12,703,934,96
Türk Telekom8,800,573,04
Türk Traktör184,00-3,560,71
Türker Proje Gayrimenkul133,000,3817,80
Türkiye Sigorta7,161,138,48
Ufuk Yatırım13,50-4,050,75
Ulaşlar Turizm Yat.4,151,97-2,12
Ulusoy Elektrik50,801,60-1,07
Ulusoy Un Sanayi12,18-0,255,91
Umpaş Holding3,33-9,7627,59
Uşak Seramik2,450,414,70
Utopya Turizm43,801,8612,89
Uzertaş Boya72,809,3928,62
Ülker Bisküvi23,000,88-0,61
Vakıf Fin. Kir.4,441,144,23
Vakıf GMYO3,72-0,802,76
Vakıf Yat. Ort.7,51-0,792,04
Vakıflar Bankası4,971,435,52
Vakko Tekstil6,530,930,15
Vanet Gıda7,10-0,70-8,15
Verusa Holding45,484,120,84
Verusaturk Girisim12,784,75-2,29
Vestel21,860,003,80
Vestel Beyaz Eşya40,480,25-0,98
Viking Kağıt7,51-2,21-16,56
Yapı Kredi Koray GMYO4,541,342,02
Yapı ve Kredi Bank.3,320,617,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.80,505,9211,19
Yataş14,341,34-0,76
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,570,223,86
Yeni Gimat GMYO12,89-0,233,70
Yeşil GMYO1,851,6534,06
Yeşil Yapı2,485,5334,78
Yeşil Yatırım Holding151,8010,0059,20
Yibitaş İnşaat Malzeme15.310,101,39-1,86
Yonga Mobilya29,301,74-2,33
Yükselen Çelik8,16-5,888,08
Yünsa14,75-0,470,61
Zorlu Enerji2,91-1,025,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca güzel haberi verdi! İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da vaka sayısında büyük düşüş Kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi Son Dakika: Canan Kaftancıoğlu, kendisine "DHKP-C militanı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat davası açacak Süper Lig'in eski yıldızı Royston Drenthe, aldığı kilolarla dikkat çekti Akraba iki ailenin arazi kavgasında kan aktı: 5 kişi yaralandı Şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur'a Işın Karaca'dan sert tepki: Bir sen eksiktin! AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor Sultanbeyli'deki kadın cinayetinden çok tuhaf detaylar! Öldürdüğü 3. eşiymiş, üçünün de adı aynı
Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için ileriye dönük tüm alacaklarını talep etti Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için ileriye dönük tüm alacaklarını talep etti         
18:00
Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak         
17:52
Başakşehir, Fenerbahçeli Nabil Dirar'ı istiyor Başakşehir, Fenerbahçeli Nabil Dirar'ı istiyor         
17:39
Karapınar'da toprağın altındaki metan gaz kaynaklı ateş paniğe neden oldu Karapınar'da toprağın altındaki metan gaz kaynaklı ateş paniğe neden oldu         
17:29
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli hava savunma sistemi Hisar-A seri üretime hazır Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli hava savunma sistemi Hisar-A seri üretime hazır         
16:46
Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi         
15:41
Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Oyuncumun önceliği Arsenal'de kalmak Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Oyuncumun önceliği Arsenal'de kalmak         
15:33
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor         
13:47
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine "tahta kalp" gönderdiler         
12:21
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor         
09:53
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 18:49:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei