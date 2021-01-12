Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 39.847,80 -0,38 -1,61 İş Bankası (C) 7,12 -1,11 1,71 İş Bankası (Kur.) 381.999,00 0,53 İş Fin.Kir. 3,88 0,26 0,52 İş Girişim 19,00 -1,14 0,26 İş GMYO 2,50 -0,79 -1,57 İş Y. Men. Değ. 17,50 -0,79 -0,91 İş Yat. Ort. 3,53 -0,84 0,28 İşbir Holding 3.690,00 -10,00 34,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,21 -0,82 6,14 İttifak Holding 2,26 -1,74 1,35 İz Hayvancılık Tarım 18,34 -3,47 1,89 İzmir Demir Çelik 10,88 -2,42 1,02 İzmir Fırça 6,49 6,39 16,73 Jantsa Jant Sanayi 482,30 5,95 45,40 Kafein Yazılım 21,02 -1,50 -1,68 Kaplamin 38,00 -5,00 12,43 Kardemir (A) 6,47 6,07 8,74 Kardemir (B) 5,88 4,07 11,57 Kardemir (D) 6,41 2,72 10,90 Karel Elektronik 24,78 3,68 7,46 Karsan Otomotiv 3,87 4,59 19,08 Karsu Tekstil 7,94 -0,13 -7,13 Kartonsan 93,25 5,85 -2,41 Katmerciler Ekipman 3,28 1,86 6,49 Kent Gıda 333,90 -2,79 -6,10 Kerevitaş Gıda 6,65 -0,60 1,06 Kervan Gıda 15,44 5,11 16,79 Kervansaray Yat. Holding 1,31 1,55 3,97 Kiler GMYO 2,55 0,79 1,59 Klimasan Klima 19,69 10,00 16,03 Koç Holding 22,20 1,83 5,11 Konfrut Gıda 16,85 -0,41 -0,30 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 29,26 -5,31 23,56 Konya Çimento 1.218,30 -8,01 7,81 Kordsa Teknik Tekstil 16,38 3,61 5,34 Koza Altın 119,00 -0,92 23,06 Koza Madencilik 17,31 -0,06 11,75 Körfez GMYO 6,09 0,50 5,00 Kristal Kola 3,43 -3,11 -12,50 Kron Telekomünikasyon 40,74 -0,10 10,59 Kuştur Kuşadası Turizm 169,80 9,83 7,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,53 1,20 10,00 Kütahya Porselen 68,60 9,94 35,98 Lider Faktoring 3,36 1,51 -1,47 Link Bilgisayar 30,74 -0,19 -3,56 Logo Yazılım 132,10 1,62 5,26 Lokman Hekim Sağlık 12,70 0,24 18,11 Lüks Kadife 39,00 0,26 34,95 Makina Takım 3,11 0,65 -8,80 Marka Yatırım Holding 6,33 -0,94 -1,56 Marmaris Altınyunus 142,40 -1,59 28,17 Marshall 317,30 0,41 3,46 Martı GMYO 3,11 -0,96 13,09 Martı Otel 2,22 0,91 4,23 Mavi Giyim 54,20 0,65 3,83 Mazhar Zorlu Holding 37,12 9,95 17,92 Mega Polietilen 8,29 1,97 8,22 Menderes Tekstil 3,11 0,32 0,65 Merit Turizm 94,40 3,51 12,78 Merko Gıda 8,70 1,75 0,69 Metemtur Otelcilik 24,38 9,92 10,32 Metro Holding 2,14 0,47 2,88 Metro Petrol ve Tesisleri 3,15 -2,48 9,00 Metro Yatırım Ortaklığı 2,39 -0,42 2,58 Migros Ticaret 44,16 -0,09 3,18 Milpa 5,24 -3,32 13,91 Mistral GMYO 5,45 -0,18 15,71 MLP Sağlık 22,52 2,74 13,34 MMC San. ve Tic. Yat. 4,74 2,60 3,04 Mondi Tire Kutsan 7,99 -0,99 5,13 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 39,96 6,56 12,12 Net Holding 3,49 3,56 1,75 Netaş Telekom. 28,56 -0,70 1,71 Niğbaş Niğde Beton 43,00 -3,15 -17,31 Nuh Çimento 48,38 -1,67 -1,75 Nurol GMYO 8,13 7,54 11,52 Odaş Elektrik 3,94 0,51 1,03 Olmuksan-IP 8,34 -6,29 -29,62 Orge Enerji Elektrik 7,47 0,13 1,22 Orma Orman Mahsulleri 19,10 -1,55 29,76 Osmanlı Menkul 32,70 0,74 5,48 Ostim Endüstriyel Yat 4,10 -1,20 0,49 Otokar 409,90 3,25 28,74 Oyak Çimento 8,92 0,79 1,59 Oyak Yat. Ort. 9,07 9,94 30,50 Oylum Sınai Yatırımlar 4,87 0,00 3,40 Özak GMYO 5,09 2,00 -0,20 Özbal Çelik Boru 6,59 2,97 0,61 Özderici GMYO 2,54 -5,22 14,41 Özerden Plastik 8,70 3,57 -3,33 Pamukova Elektrik 21,36 0,56 0,19 Panora GMYO 6,42 -1,23 3,72 Papilon Savunma 23,20 2,47 1,93 Park Elek.Madencilik 5,38 1,89 0,19 Parsan 25,82 -0,08 6,26 Pegasus 73,25 3,02 -1,81 Peker GMYO 2,52 -1,56 -3,45 Penguen Gıda 5,55 0,00 9,90 Pera GMYO 2,30 0,44 4,55 Pergamon Dış Ticaret 28,40 9,99 44,09 Petkim 5,29 1,15 6,22 Petrokent Turizm 910,80 2,45 0,49 Pınar Et ve Un 22,92 0,35 -1,55 Pınar Su 8,33 4,00 12,11 Pınar Süt 22,96 1,06 -0,52 Plastikkart 16,98 0,12 17,51 Polisan Holding 3,99 1,01 3,37 Politeknik Metal 397,50 -5,36 -2,57 Prizma Press Matbaacılık 5,50 -0,54 0,36 QNB Finans Fin. Kir. 121,10 -1,46 -3,35 QNB Finansbank 67,95 -0,80 -3,41 Ral Yatırım Holding 4,45 0,23 0,23 Ray Sigorta 14,77 1,30 -4,40 Reysaş GMYO 5,32 0,00 -2,39 Reysaş Lojistik 8,62 0,47 -6,71 Rhea Girişim 3,57 -0,28 -4,03 Rodrigo Tekstil 17,39 9,99 26,84 Royal Halı 3,25 -0,91 -5,52 RTA Laboratuvarları 30,04 -0,79 -0,79 Sabancı Holding 11,68 -0,51 1,92 Safkar Ege Soğutmacılık 11,13 9,98 2,30 Sanel Mühendislik 3,56 0,85 4,09 Sanifoam Sünger 16,20 7,86 19,12 Sanko Pazarlama 9,05 -0,98 -3,62 Saray Matbaacılık 9,61 0,21 9,58 Sarkuysan 9,15 0,66 3,51 Sasa Polyester 23,92 1,18 18,30 Say Yenilenebilir Enerji 8,38 1,09 -1,53 Sekuro Plastik 16,73 0,42 19,84 Selçuk Ecza Deposu 13,78 -0,29 0,95 Selçuk Gıda 5,10 0,00 2,41 Senkron Güvenlik 28,02 9,97 6,70 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -1,84 -3,13 Servet GMYO 106,30 0,95 35,59 Seyitler Kimya 30,60 5,52 21,96 Silverline Endüstri 10,32 9,90 20,00 Sinpaş GMYO 5,04 0,40 20,57 Smartiks Yazılım 8,54 -0,81 -3,61 Sodaş Sodyum Sanayii 26,90 -3,10 0,85 Söktaş 4,87 -0,81 -4,32 Sönmez Filament 73,90 1,51 5,27 Sönmez Pamuklu 30,00 4,53 25,00 Sumaş Suni Tahta 83,95 9,81 63,80 Şeker Fin. Kir. 6,93 -1,56 8,28 Şekerbank 1,61 -1,23 6,62 Şişe Cam 7,64 4,66 4,51 Şok Marketler 14,02 -1,27 11,09 T. Halk Bankası 5,68 -0,53 2,16 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,30 -0,49 -8,89 T.S.K.B. 1,90 4,97 6,74 T.Tuborg 18,27 0,38 1,11 Taç Tarım Ürünleri 13,88 9,98 31,81 Tat Gıda 11,09 -0,45 -6,49 TAV Havalimanları 21,94 3,10 3,00 Taze Kuru Gıda 255,00 3,03 17,89 Tek-Art Turizm 2,30 1,32 13,86 Tekfen Holding 18,60 0,00 13,42 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,99 -1,20 9,47 Temapol Polimer Plastik 11,35 0,89 -1,30 TGS Dış Ticaret 21,70 9,98 70,73 Tofaş Oto. Fab. 38,80 2,43 14,39 Torunlar GMYO 4,09 3,28 4,87 Trabzon Liman 40,98 -0,49 27,58 Trabzonspor Sportif 2,63 -1,13 7,79 Trend GMYO 10,15 -5,76 -19,25 TSKB GMYO 5,37 7,40 -6,61 Tuğçelik 7,92 0,64 -1,98 Tukaş 9,57 -0,31 -1,24 Turcas Petrol 5,03 0,00 3,71 Turkcell 16,69 -0,54 3,66 Tümosan Motor ve Traktör 16,20 1,00 15,14 Tüpraş 109,40 -0,64 1,30 Türk Hava Yolları 12,86 1,26 -0,39 Türk Prysmian Kablo 13,36 -1,04 10,41 Türk Telekom 8,68 0,00 1,64 Türk Traktör 182,70 -0,44 0,00 Türker Proje Gayrimenkul 150,00 2,53 32,86 Türkiye Sigorta 7,13 -0,70 8,03 Ufuk Yatırım 13,80 -0,14 2,99 Ulaşlar Turizm Yat. 4,10 0,24 -3,30 Ulusoy Elektrik 51,10 0,10 -0,49 Ulusoy Un Sanayi 11,88 -1,08 3,30 Umpaş Holding 3,30 -9,84 26,44 Uşak Seramik 2,38 -1,24 1,71 Utopya Turizm 46,36 9,96 19,48 Uzertaş Boya 88,05 9,99 55,57 Ülker Bisküvi 24,20 3,42 4,58 Vakıf Fin. Kir. 4,67 -4,30 9,62 Vakıf GMYO 3,74 -0,27 3,31 Vakıf Yat. Ort. 7,62 0,93 3,53 Vakıflar Bankası 4,88 -0,41 3,61 Vakko Tekstil 6,43 -1,38 -1,38 Vanet Gıda 7,55 4,57 -2,33 Verusa Holding 48,00 -1,23 6,43 Verusaturk Girisim 12,80 3,31 -2,14 Vestel 22,40 2,47 6,36 Vestel Beyaz Eşya 41,04 2,09 0,39 Viking Kağıt 8,03 3,35 -10,78 Yapı Kredi Koray GMYO 5,00 4,82 12,36 Yapı ve Kredi Bank. 3,25 0,31 5,52 Yaprak Süt ve Besi Çift. 97,40 9,99 34,53 Yataş 15,20 -1,30 5,19 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,41 -0,90 0,23 Yeni Gimat GMYO 12,90 -0,23 3,78 Yeşil GMYO 1,55 -7,19 12,32 Yeşil Yapı 2,10 -6,25 14,13 Yeşil Yatırım Holding 160,80 -3,65 68,64 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.841,10 0,00 7,95 Yonga Mobilya 29,22 0,76 -2,60 Yükselen Çelik 5,55 -2,92 6,08 Yünsa 14,90 2,26 1,64 Zorlu Enerji 2,96 0,34 6,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Mesut Özil eski hocası Mourinho'yu kızdırdı! Sarf ettiği sözlere ünlü çalıştırıcıdan büyük tepki geldi

Trump, kanlı Kongre baskınıyla ilgili konuştu: Ben şiddet istemiyorum

Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü

Son Dakika: Hrant Dink davasında aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı

Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor

Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde

Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları