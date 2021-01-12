Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|39.847,80
|-0,38
|-1,61
|İş Bankası (C)
|7,12
|-1,11
|1,71
|İş Bankası (Kur.)
|381.999,00
|0,53
|İş Fin.Kir.
|3,88
|0,26
|0,52
|İş Girişim
|19,00
|-1,14
|0,26
|İş GMYO
|2,50
|-0,79
|-1,57
|İş Y. Men. Değ.
|17,50
|-0,79
|-0,91
|İş Yat. Ort.
|3,53
|-0,84
|0,28
|İşbir Holding
|3.690,00
|-10,00
|34,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,21
|-0,82
|6,14
|İttifak Holding
|2,26
|-1,74
|1,35
|İz Hayvancılık Tarım
|18,34
|-3,47
|1,89
|İzmir Demir Çelik
|10,88
|-2,42
|1,02
|İzmir Fırça
|6,49
|6,39
|16,73
|Jantsa Jant Sanayi
|482,30
|5,95
|45,40
|Kafein Yazılım
|21,02
|-1,50
|-1,68
|Kaplamin
|38,00
|-5,00
|12,43
|Kardemir (A)
|6,47
|6,07
|8,74
|Kardemir (B)
|5,88
|4,07
|11,57
|Kardemir (D)
|6,41
|2,72
|10,90
|Karel Elektronik
|24,78
|3,68
|7,46
|Karsan Otomotiv
|3,87
|4,59
|19,08
|Karsu Tekstil
|7,94
|-0,13
|-7,13
|Kartonsan
|93,25
|5,85
|-2,41
|Katmerciler Ekipman
|3,28
|1,86
|6,49
|Kent Gıda
|333,90
|-2,79
|-6,10
|Kerevitaş Gıda
|6,65
|-0,60
|1,06
|Kervan Gıda
|15,44
|5,11
|16,79
|Kervansaray Yat. Holding
|1,31
|1,55
|3,97
|Kiler GMYO
|2,55
|0,79
|1,59
|Klimasan Klima
|19,69
|10,00
|16,03
|Koç Holding
|22,20
|1,83
|5,11
|Konfrut Gıda
|16,85
|-0,41
|-0,30
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|29,26
|-5,31
|23,56
|Konya Çimento
|1.218,30
|-8,01
|7,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|16,38
|3,61
|5,34
|Koza Altın
|119,00
|-0,92
|23,06
|Koza Madencilik
|17,31
|-0,06
|11,75
|Körfez GMYO
|6,09
|0,50
|5,00
|Kristal Kola
|3,43
|-3,11
|-12,50
|Kron Telekomünikasyon
|40,74
|-0,10
|10,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|169,80
|9,83
|7,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,53
|1,20
|10,00
|Kütahya Porselen
|68,60
|9,94
|35,98
|Lider Faktoring
|3,36
|1,51
|-1,47
|Link Bilgisayar
|30,74
|-0,19
|-3,56
|Logo Yazılım
|132,10
|1,62
|5,26
|Lokman Hekim Sağlık
|12,70
|0,24
|18,11
|Lüks Kadife
|39,00
|0,26
|34,95
|Makina Takım
|3,11
|0,65
|-8,80
|Marka Yatırım Holding
|6,33
|-0,94
|-1,56
|Marmaris Altınyunus
|142,40
|-1,59
|28,17
|Marshall
|317,30
|0,41
|3,46
|Martı GMYO
|3,11
|-0,96
|13,09
|Martı Otel
|2,22
|0,91
|4,23
|Mavi Giyim
|54,20
|0,65
|3,83
|Mazhar Zorlu Holding
|37,12
|9,95
|17,92
|Mega Polietilen
|8,29
|1,97
|8,22
|Menderes Tekstil
|3,11
|0,32
|0,65
|Merit Turizm
|94,40
|3,51
|12,78
|Merko Gıda
|8,70
|1,75
|0,69
|Metemtur Otelcilik
|24,38
|9,92
|10,32
|Metro Holding
|2,14
|0,47
|2,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,15
|-2,48
|9,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,39
|-0,42
|2,58
|Migros Ticaret
|44,16
|-0,09
|3,18
|Milpa
|5,24
|-3,32
|13,91
|Mistral GMYO
|5,45
|-0,18
|15,71
|MLP Sağlık
|22,52
|2,74
|13,34
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,74
|2,60
|3,04
|Mondi Tire Kutsan
|7,99
|-0,99
|5,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|39,96
|6,56
|12,12
|Net Holding
|3,49
|3,56
|1,75
|Netaş Telekom.
|28,56
|-0,70
|1,71
|Niğbaş Niğde Beton
|43,00
|-3,15
|-17,31
|Nuh Çimento
|48,38
|-1,67
|-1,75
|Nurol GMYO
|8,13
|7,54
|11,52
|Odaş Elektrik
|3,94
|0,51
|1,03
|Olmuksan-IP
|8,34
|-6,29
|-29,62
|Orge Enerji Elektrik
|7,47
|0,13
|1,22
|Orma Orman Mahsulleri
|19,10
|-1,55
|29,76
|Osmanlı Menkul
|32,70
|0,74
|5,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,10
|-1,20
|0,49
|Otokar
|409,90
|3,25
|28,74
|Oyak Çimento
|8,92
|0,79
|1,59
|Oyak Yat. Ort.
|9,07
|9,94
|30,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,87
|0,00
|3,40
|Özak GMYO
|5,09
|2,00
|-0,20
|Özbal Çelik Boru
|6,59
|2,97
|0,61
|Özderici GMYO
|2,54
|-5,22
|14,41
|Özerden Plastik
|8,70
|3,57
|-3,33
|Pamukova Elektrik
|21,36
|0,56
|0,19
|Panora GMYO
|6,42
|-1,23
|3,72
|Papilon Savunma
|23,20
|2,47
|1,93
|Park Elek.Madencilik
|5,38
|1,89
|0,19
|Parsan
|25,82
|-0,08
|6,26
|Pegasus
|73,25
|3,02
|-1,81
|Peker GMYO
|2,52
|-1,56
|-3,45
|Penguen Gıda
|5,55
|0,00
|9,90
|Pera GMYO
|2,30
|0,44
|4,55
|Pergamon Dış Ticaret
|28,40
|9,99
|44,09
|Petkim
|5,29
|1,15
|6,22
|Petrokent Turizm
|910,80
|2,45
|0,49
|Pınar Et ve Un
|22,92
|0,35
|-1,55
|Pınar Su
|8,33
|4,00
|12,11
|Pınar Süt
|22,96
|1,06
|-0,52
|Plastikkart
|16,98
|0,12
|17,51
|Polisan Holding
|3,99
|1,01
|3,37
|Politeknik Metal
|397,50
|-5,36
|-2,57
|Prizma Press Matbaacılık
|5,50
|-0,54
|0,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|121,10
|-1,46
|-3,35
|QNB Finansbank
|67,95
|-0,80
|-3,41
|Ral Yatırım Holding
|4,45
|0,23
|0,23
|Ray Sigorta
|14,77
|1,30
|-4,40
|Reysaş GMYO
|5,32
|0,00
|-2,39
|Reysaş Lojistik
|8,62
|0,47
|-6,71
|Rhea Girişim
|3,57
|-0,28
|-4,03
|Rodrigo Tekstil
|17,39
|9,99
|26,84
|Royal Halı
|3,25
|-0,91
|-5,52
|RTA Laboratuvarları
|30,04
|-0,79
|-0,79
|Sabancı Holding
|11,68
|-0,51
|1,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,13
|9,98
|2,30
|Sanel Mühendislik
|3,56
|0,85
|4,09
|Sanifoam Sünger
|16,20
|7,86
|19,12
|Sanko Pazarlama
|9,05
|-0,98
|-3,62
|Saray Matbaacılık
|9,61
|0,21
|9,58
|Sarkuysan
|9,15
|0,66
|3,51
|Sasa Polyester
|23,92
|1,18
|18,30
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,38
|1,09
|-1,53
|Sekuro Plastik
|16,73
|0,42
|19,84
|Selçuk Ecza Deposu
|13,78
|-0,29
|0,95
|Selçuk Gıda
|5,10
|0,00
|2,41
|Senkron Güvenlik
|28,02
|9,97
|6,70
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-1,84
|-3,13
|Servet GMYO
|106,30
|0,95
|35,59
|Seyitler Kimya
|30,60
|5,52
|21,96
|Silverline Endüstri
|10,32
|9,90
|20,00
|Sinpaş GMYO
|5,04
|0,40
|20,57
|Smartiks Yazılım
|8,54
|-0,81
|-3,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,90
|-3,10
|0,85
|Söktaş
|4,87
|-0,81
|-4,32
|Sönmez Filament
|73,90
|1,51
|5,27
|Sönmez Pamuklu
|30,00
|4,53
|25,00
|Sumaş Suni Tahta
|83,95
|9,81
|63,80
|Şeker Fin. Kir.
|6,93
|-1,56
|8,28
|Şekerbank
|1,61
|-1,23
|6,62
|Şişe Cam
|7,64
|4,66
|4,51
|Şok Marketler
|14,02
|-1,27
|11,09
|T. Halk Bankası
|5,68
|-0,53
|2,16
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,30
|-0,49
|-8,89
|T.S.K.B.
|1,90
|4,97
|6,74
|T.Tuborg
|18,27
|0,38
|1,11
|Taç Tarım Ürünleri
|13,88
|9,98
|31,81
|Tat Gıda
|11,09
|-0,45
|-6,49
|TAV Havalimanları
|21,94
|3,10
|3,00
|Taze Kuru Gıda
|255,00
|3,03
|17,89
|Tek-Art Turizm
|2,30
|1,32
|13,86
|Tekfen Holding
|18,60
|0,00
|13,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,99
|-1,20
|9,47
|Temapol Polimer Plastik
|11,35
|0,89
|-1,30
|TGS Dış Ticaret
|21,70
|9,98
|70,73
|Tofaş Oto. Fab.
|38,80
|2,43
|14,39
|Torunlar GMYO
|4,09
|3,28
|4,87
|Trabzon Liman
|40,98
|-0,49
|27,58
|Trabzonspor Sportif
|2,63
|-1,13
|7,79
|Trend GMYO
|10,15
|-5,76
|-19,25
|TSKB GMYO
|5,37
|7,40
|-6,61
|Tuğçelik
|7,92
|0,64
|-1,98
|Tukaş
|9,57
|-0,31
|-1,24
|Turcas Petrol
|5,03
|0,00
|3,71
|Turkcell
|16,69
|-0,54
|3,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,20
|1,00
|15,14
|Tüpraş
|109,40
|-0,64
|1,30
|Türk Hava Yolları
|12,86
|1,26
|-0,39
|Türk Prysmian Kablo
|13,36
|-1,04
|10,41
|Türk Telekom
|8,68
|0,00
|1,64
|Türk Traktör
|182,70
|-0,44
|0,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|150,00
|2,53
|32,86
|Türkiye Sigorta
|7,13
|-0,70
|8,03
|Ufuk Yatırım
|13,80
|-0,14
|2,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|0,24
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|51,10
|0,10
|-0,49
|Ulusoy Un Sanayi
|11,88
|-1,08
|3,30
|Umpaş Holding
|3,30
|-9,84
|26,44
|Uşak Seramik
|2,38
|-1,24
|1,71
|Utopya Turizm
|46,36
|9,96
|19,48
|Uzertaş Boya
|88,05
|9,99
|55,57
|Ülker Bisküvi
|24,20
|3,42
|4,58
|Vakıf Fin. Kir.
|4,67
|-4,30
|9,62
|Vakıf GMYO
|3,74
|-0,27
|3,31
|Vakıf Yat. Ort.
|7,62
|0,93
|3,53
|Vakıflar Bankası
|4,88
|-0,41
|3,61
|Vakko Tekstil
|6,43
|-1,38
|-1,38
|Vanet Gıda
|7,55
|4,57
|-2,33
|Verusa Holding
|48,00
|-1,23
|6,43
|Verusaturk Girisim
|12,80
|3,31
|-2,14
|Vestel
|22,40
|2,47
|6,36
|Vestel Beyaz Eşya
|41,04
|2,09
|0,39
|Viking Kağıt
|8,03
|3,35
|-10,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,00
|4,82
|12,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,25
|0,31
|5,52
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|97,40
|9,99
|34,53
|Yataş
|15,20
|-1,30
|5,19
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,41
|-0,90
|0,23
|Yeni Gimat GMYO
|12,90
|-0,23
|3,78
|Yeşil GMYO
|1,55
|-7,19
|12,32
|Yeşil Yapı
|2,10
|-6,25
|14,13
|Yeşil Yatırım Holding
|160,80
|-3,65
|68,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.841,10
|0,00
|7,95
|Yonga Mobilya
|29,22
|0,76
|-2,60
|Yükselen Çelik
|5,55
|-2,92
|6,08
|Yünsa
|14,90
|2,26
|1,64
|Zorlu Enerji
|2,96
|0,34
|6,86
(Son)
Kaynak: AA
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