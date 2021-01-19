Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 39.000,00 3,97 -3,70 İş Bankası (C) 6,97 1,01 -0,43 İş Bankası (Kur.) 381.999,00 0,53 İş Fin.Kir. 3,80 0,26 -1,55 İş Girişim 25,40 9,77 34,04 İş GMYO 2,55 -1,92 0,39 İş Y. Men. Değ. 18,38 2,40 4,08 İş Yat. Ort. 3,53 -0,56 0,28 İşbir Holding 3.889,70 -5,82 41,96 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 0,00 1,75 İttifak Holding 2,28 4,59 2,24 İz Hayvancılık Tarım 22,66 10,00 25,89 İzmir Demir Çelik 10,89 -2,77 1,11 İzmir Fırça 7,31 9,92 31,47 Jantsa Jant Sanayi 506,00 -8,83 52,55 Kafein Yazılım 22,00 5,06 2,90 Kaplamin 35,78 1,07 5,86 Kardemir (A) 6,45 -1,23 8,40 Kardemir (B) 6,45 -1,53 22,39 Kardemir (D) 7,10 -2,34 22,84 Karel Elektronik 24,72 -2,37 7,20 Karsan Otomotiv 4,12 9,87 26,77 Karsu Tekstil 10,86 9,92 27,02 Kartonsan 85,50 -0,64 -10,52 Katmerciler Ekipman 3,36 4,35 9,09 Kent Gıda 339,80 -1,51 -4,44 Kerevitaş Gıda 6,53 -1,80 -0,76 Kervan Gıda 15,46 -3,68 16,94 Kervansaray Yat. Holding 1,65 10,00 30,95 Kiler GMYO 2,55 1,19 1,59 Klimasan Klima 18,86 0,86 11,14 Koç Holding 22,30 0,36 5,59 Konfrut Gıda 18,40 5,63 8,88 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 34,50 2,50 45,69 Konya Çimento 1.473,00 0,20 30,35 Kordsa Teknik Tekstil 19,31 -3,30 24,18 Koza Altın 115,20 -2,54 19,13 Koza Madencilik 16,40 -0,06 5,87 Körfez GMYO 6,04 0,17 4,14 Kristal Kola 3,91 7,12 -0,26 Kron Telekomünikasyon 56,95 -0,18 54,59 Kuştur Kuşadası Turizm 200,00 -9,99 27,15 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,51 2,45 9,13 Kütahya Porselen 48,60 -1,82 -3,67 Lider Faktoring 3,36 3,70 -1,47 Link Bilgisayar 30,20 1,34 -5,25 Logo Yazılım 145,40 -0,41 15,86 Lokman Hekim Sağlık 15,55 -0,64 44,62 Lüks Kadife 35,88 -3,03 24,15 Makina Takım 3,13 0,00 -8,21 Marka Yatırım Holding 6,37 1,11 -0,93 Marmaris Altınyunus 172,80 -10,00 55,54 Marshall 323,50 1,09 5,48 Martı GMYO 3,15 5,00 14,55 Martı Otel 2,40 -1,64 12,68 Mavi Giyim 58,00 3,85 11,11 Mazhar Zorlu Holding 41,00 7,89 30,24 Mega Polietilen 9,31 4,37 21,54 Menderes Tekstil 3,16 -1,25 2,27 Merit Turizm 144,10 10,00 72,16 Merko Gıda 7,63 -9,92 -11,69 Metemtur Otelcilik 27,82 9,96 25,88 Metro Holding 2,13 0,95 2,40 Metro Petrol ve Tesisleri 3,12 2,63 7,96 Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 0,00 0,43 Migros Ticaret 46,70 6,14 9,11 Milpa 5,34 3,49 16,09 Mistral GMYO 5,52 0,00 17,20 MLP Sağlık 24,38 4,73 22,70 MMC San. ve Tic. Yat. 4,82 0,63 4,78 Mondi Tire Kutsan 7,71 1,05 1,45 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,82 -1,10 6,12 Net Holding 3,80 9,83 10,79 Netaş Telekom. 31,84 9,94 13,39 Niğbaş Niğde Beton 42,30 -3,25 -18,65 Nuh Çimento 49,36 2,83 0,24 Nurol GMYO 8,89 3,37 21,95 Odaş Elektrik 3,82 0,00 -2,05 Olmuksan-IP 8,01 -2,91 -32,41 Orge Enerji Elektrik 7,90 4,22 7,05 Orma Orman Mahsulleri 20,28 -7,73 37,77 Osmanlı Menkul 36,24 9,95 16,90 Ostim Endüstriyel Yat 3,97 -0,25 -2,70 Otokar 394,30 -2,30 23,84 Oyak Çimento 8,85 2,31 0,80 Oyak Yat. Ort. 12,84 9,93 84,75 Oylum Sınai Yatırımlar 4,83 0,42 2,55 Özak GMYO 5,45 0,55 6,86 Özbal Çelik Boru 7,18 5,59 9,62 Özderici GMYO 2,34 -2,09 5,41 Özerden Plastik 9,68 10,00 7,56 Pamukova Elektrik 21,00 -4,63 -1,50 Panora GMYO 6,27 2,79 1,29 Papilon Savunma 24,32 5,83 6,85 Park Elek.Madencilik 5,42 2,65 0,93 Parsan 27,84 9,95 14,57 Pegasus 80,00 3,96 7,24 Peker GMYO 2,58 2,79 -1,15 Penguen Gıda 5,00 -0,60 -0,99 Pera GMYO 1,65 1,23 -5,81 Pergamon Dış Ticaret 41,14 10,00 108,73 Petkim 5,14 0,00 3,21 Petrokent Turizm 1.302,90 10,00 43,74 Pınar Et ve Un 24,10 -1,23 3,52 Pınar Su 8,27 -2,82 11,31 Pınar Süt 26,12 -2,54 13,17 Plastikkart 18,02 0,11 24,71 Polisan Holding 3,89 -0,77 0,78 Politeknik Metal 549,00 3,74 34,56 Prizma Press Matbaacılık 6,13 2,17 11,86 QNB Finans Fin. Kir. 124,00 0,90 -1,04 QNB Finansbank 67,15 0,07 -4,55 Ral Yatırım Holding 4,42 -1,12 -0,45 Ray Sigorta 15,79 0,57 2,20 Reysaş GMYO 5,60 3,32 2,75 Reysaş Lojistik 8,74 3,19 -5,41 Rhea Girişim 3,61 0,28 -2,96 Rodrigo Tekstil 15,35 -3,76 11,96 Royal Halı 3,45 -6,25 0,29 RTA Laboratuvarları 28,34 0,93 -6,41 Sabancı Holding 11,24 -0,62 -1,92 Safkar Ege Soğutmacılık 10,53 -0,47 -3,22 Sanel Mühendislik 3,47 -0,86 1,46 Sanifoam Sünger 18,00 3,63 32,35 Sanko Pazarlama 9,61 -0,93 2,34 Saray Matbaacılık 9,96 0,91 13,57 Sarkuysan 9,74 1,56 10,18 Sasa Polyester 25,14 3,37 24,33 Say Yenilenebilir Enerji 8,85 4,12 4,00 Sekuro Plastik 18,39 9,99 31,73 Selçuk Ecza Deposu 12,72 -0,78 -6,81 Selçuk Gıda 4,85 -1,42 -2,61 Senkron Güvenlik 32,36 9,99 23,23 Serve Film Prodüksiyon 15,50 3,96 -3,13 Servet GMYO 109,10 -0,18 39,16 Seyitler Kimya 36,28 0,55 44,59 Silverline Endüstri 8,48 -9,98 -1,40 Sinpaş GMYO 5,39 2,08 28,95 Smartiks Yazılım 8,58 0,12 -3,16 Sodaş Sodyum Sanayii 39,66 2,43 48,68 Söktaş 4,92 4,46 -3,34 Sönmez Filament 80,80 1,64 15,10 Sönmez Pamuklu 29,16 -1,69 21,50 Sumaş Suni Tahta 82,00 8,97 60,00 Şeker Fin. Kir. 7,14 3,48 11,56 Şekerbank 1,59 -0,63 5,30 Şişe Cam 7,94 1,79 8,62 Şok Marketler 13,97 2,05 10,70 T. Halk Bankası 5,64 0,89 1,44 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,66 9,97 5,15 T.S.K.B. 1,88 -0,53 5,62 T.Tuborg 18,24 2,47 0,94 Taç Tarım Ürünleri 15,89 9,97 50,90 Tat Gıda 10,97 0,00 -7,50 TAV Havalimanları 24,50 4,70 15,02 Taze Kuru Gıda 297,00 -10,00 37,31 Tek-Art Turizm 2,23 0,45 10,40 Tekfen Holding 18,71 2,24 14,09 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,87 0,00 8,53 Temapol Polimer Plastik 14,97 9,99 30,17 TGS Dış Ticaret 31,40 9,94 147,05 Tofaş Oto. Fab. 38,34 -1,19 13,03 Torunlar GMYO 4,10 -1,44 5,13 Trabzon Liman 38,00 -2,81 18,31 Trabzonspor Sportif 2,57 0,39 5,33 Trend GMYO 9,08 3,30 -27,76 TSKB GMYO 5,10 0,20 -11,30 Tuğçelik 8,14 3,69 0,74 Tukaş 9,41 -0,32 -2,89 Turcas Petrol 4,86 -0,21 0,21 Turkcell 16,94 1,01 5,22 Tümosan Motor ve Traktör 18,11 2,14 28,71 Tüpraş 108,40 0,28 0,37 Türk Hava Yolları 13,43 1,51 4,03 Türk Prysmian Kablo 13,32 -2,06 10,08 Türk Telekom 8,80 2,80 3,04 Türk Traktör 181,60 0,33 -0,60 Türker Proje Gayrimenkul 168,00 -1,87 48,80 Türkiye Sigorta 7,08 2,16 7,27 Ufuk Yatırım 18,15 10,00 35,45 Ulaşlar Turizm Yat. 4,10 -0,73 -3,30 Ulusoy Elektrik 48,74 -1,02 -5,08 Ulusoy Un Sanayi 12,92 1,49 12,35 Umpaş Holding 2,60 -9,72 -0,38 Uşak Seramik 2,32 0,00 -0,85 Utopya Turizm 43,00 -3,59 10,82 Uzertaş Boya 87,10 -1,02 53,89 Ülker Bisküvi 23,28 0,52 0,61 Vakıf Fin. Kir. 5,46 9,86 28,17 Vakıf GMYO 3,65 0,27 0,83 Vakıf Yat. Ort. 7,81 1,43 6,11 Vakıflar Bankası 4,79 1,05 1,70 Vakko Tekstil 6,52 3,82 0,00 Vanet Gıda 7,90 0,64 2,20 Verusa Holding 46,84 -0,85 3,86 Verusaturk Girisim 15,93 2,38 21,79 Vestel 24,50 -0,08 16,33 Vestel Beyaz Eşya 41,50 2,98 1,52 Viking Kağıt 8,07 -1,34 -10,33 Yapı Kredi Koray GMYO 4,64 0,22 4,27 Yapı ve Kredi Bank. 3,23 0,62 4,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 139,40 9,94 92,54 Yataş 15,60 3,52 7,96 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,28 -1,61 -2,73 Yeni Gimat GMYO 12,87 -0,31 3,54 Yeşil GMYO 2,17 9,60 57,25 Yeşil Yapı 2,81 9,77 52,72 Yeşil Yatırım Holding 222,80 9,97 133,67 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.800,00 1,82 7,69 Yonga Mobilya 39,60 10,00 32,00 Yükselen Çelik 5,26 0,96 0,54 Yünsa 15,05 0,33 2,66 Zorlu Enerji 3,04 -2,56 9,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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