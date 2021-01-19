Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

19.01.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)39.000,003,97-3,70
İş Bankası (C)6,971,01-0,43
İş Bankası (Kur.)381.999,00

0,53
İş Fin.Kir.3,800,26-1,55
İş Girişim25,409,7734,04
İş GMYO2,55-1,920,39
İş Y. Men. Değ.18,382,404,08
İş Yat. Ort.3,53-0,560,28
İşbir Holding3.889,70-5,8241,96
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,160,001,75
İttifak Holding2,284,592,24
İz Hayvancılık Tarım22,6610,0025,89
İzmir Demir Çelik10,89-2,771,11
İzmir Fırça7,319,9231,47
Jantsa Jant Sanayi506,00-8,8352,55
Kafein Yazılım22,005,062,90
Kaplamin35,781,075,86
Kardemir (A)6,45-1,238,40
Kardemir (B)6,45-1,5322,39
Kardemir (D)7,10-2,3422,84
Karel Elektronik24,72-2,377,20
Karsan Otomotiv4,129,8726,77
Karsu Tekstil10,869,9227,02
Kartonsan85,50-0,64-10,52
Katmerciler Ekipman3,364,359,09
Kent Gıda339,80-1,51-4,44
Kerevitaş Gıda6,53-1,80-0,76
Kervan Gıda15,46-3,6816,94
Kervansaray Yat. Holding1,6510,0030,95
Kiler GMYO2,551,191,59
Klimasan Klima18,860,8611,14
Koç Holding22,300,365,59
Konfrut Gıda18,405,638,88
Kontrolmatik Teknoloji Enerji34,502,5045,69
Konya Çimento1.473,000,2030,35
Kordsa Teknik Tekstil19,31-3,3024,18
Koza Altın115,20-2,5419,13
Koza Madencilik16,40-0,065,87
Körfez GMYO6,040,174,14
Kristal Kola3,917,12-0,26
Kron Telekomünikasyon56,95-0,1854,59
Kuştur Kuşadası Turizm200,00-9,9927,15
Kuyumcukent Gayrimenkul2,512,459,13
Kütahya Porselen48,60-1,82-3,67
Lider Faktoring3,363,70-1,47
Link Bilgisayar30,201,34-5,25
Logo Yazılım145,40-0,4115,86
Lokman Hekim Sağlık15,55-0,6444,62
Lüks Kadife35,88-3,0324,15
Makina Takım3,130,00-8,21
Marka Yatırım Holding6,371,11-0,93
Marmaris Altınyunus172,80-10,0055,54
Marshall323,501,095,48
Martı GMYO3,155,0014,55
Martı Otel2,40-1,6412,68
Mavi Giyim58,003,8511,11
Mazhar Zorlu Holding41,007,8930,24
Mega Polietilen9,314,3721,54
Menderes Tekstil3,16-1,252,27
Merit Turizm144,1010,0072,16
Merko Gıda7,63-9,92-11,69
Metemtur Otelcilik27,829,9625,88
Metro Holding2,130,952,40
Metro Petrol ve Tesisleri3,122,637,96
Metro Yatırım Ortaklığı2,340,000,43
Migros Ticaret46,706,149,11
Milpa5,343,4916,09
Mistral GMYO5,520,0017,20
MLP Sağlık24,384,7322,70
MMC San. ve Tic. Yat.4,820,634,78
Mondi Tire Kutsan7,711,051,45
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret37,82-1,106,12
Net Holding3,809,8310,79
Netaş Telekom.31,849,9413,39
Niğbaş Niğde Beton42,30-3,25-18,65
Nuh Çimento49,362,830,24
Nurol GMYO8,893,3721,95
Odaş Elektrik3,820,00-2,05
Olmuksan-IP8,01-2,91-32,41
Orge Enerji Elektrik7,904,227,05
Orma Orman Mahsulleri20,28-7,7337,77
Osmanlı Menkul36,249,9516,90
Ostim Endüstriyel Yat3,97-0,25-2,70
Otokar394,30-2,3023,84
Oyak Çimento8,852,310,80
Oyak Yat. Ort.12,849,9384,75
Oylum Sınai Yatırımlar4,830,422,55
Özak GMYO5,450,556,86
Özbal Çelik Boru7,185,599,62
Özderici GMYO2,34-2,095,41
Özerden Plastik9,6810,007,56
Pamukova Elektrik21,00-4,63-1,50
Panora GMYO6,272,791,29
Papilon Savunma24,325,836,85
Park Elek.Madencilik5,422,650,93
Parsan27,849,9514,57
Pegasus80,003,967,24
Peker GMYO2,582,79-1,15
Penguen Gıda5,00-0,60-0,99
Pera GMYO1,651,23-5,81
Pergamon Dış Ticaret41,1410,00108,73
Petkim5,140,003,21
Petrokent Turizm1.302,9010,0043,74
Pınar Et ve Un24,10-1,233,52
Pınar Su8,27-2,8211,31
Pınar Süt26,12-2,5413,17
Plastikkart18,020,1124,71
Polisan Holding3,89-0,770,78
Politeknik Metal549,003,7434,56
Prizma Press Matbaacılık6,132,1711,86
QNB Finans Fin. Kir.124,000,90-1,04
QNB Finansbank67,150,07-4,55
Ral Yatırım Holding4,42-1,12-0,45
Ray Sigorta15,790,572,20
Reysaş GMYO5,603,322,75
Reysaş Lojistik8,743,19-5,41
Rhea Girişim3,610,28-2,96
Rodrigo Tekstil15,35-3,7611,96
Royal Halı3,45-6,250,29
RTA Laboratuvarları28,340,93-6,41
Sabancı Holding11,24-0,62-1,92
Safkar Ege Soğutmacılık10,53-0,47-3,22
Sanel Mühendislik3,47-0,861,46
Sanifoam Sünger18,003,6332,35
Sanko Pazarlama9,61-0,932,34
Saray Matbaacılık9,960,9113,57
Sarkuysan9,741,5610,18
Sasa Polyester25,143,3724,33
Say Yenilenebilir Enerji8,854,124,00
Sekuro Plastik18,399,9931,73
Selçuk Ecza Deposu12,72-0,78-6,81
Selçuk Gıda4,85-1,42-2,61
Senkron Güvenlik32,369,9923,23
Serve Film Prodüksiyon15,503,96-3,13
Servet GMYO109,10-0,1839,16
Seyitler Kimya36,280,5544,59
Silverline Endüstri8,48-9,98-1,40
Sinpaş GMYO5,392,0828,95
Smartiks Yazılım8,580,12-3,16
Sodaş Sodyum Sanayii39,662,4348,68
Söktaş4,924,46-3,34
Sönmez Filament80,801,6415,10
Sönmez Pamuklu29,16-1,6921,50
Sumaş Suni Tahta82,008,9760,00
Şeker Fin. Kir.7,143,4811,56
Şekerbank1,59-0,635,30
Şişe Cam7,941,798,62
Şok Marketler13,972,0510,70
T. Halk Bankası5,640,891,44
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası32,669,975,15
T.S.K.B.1,88-0,535,62
T.Tuborg18,242,470,94
Taç Tarım Ürünleri15,899,9750,90
Tat Gıda10,970,00-7,50
TAV Havalimanları24,504,7015,02
Taze Kuru Gıda297,00-10,0037,31
Tek-Art Turizm2,230,4510,40
Tekfen Holding18,712,2414,09
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,870,008,53
Temapol Polimer Plastik14,979,9930,17
TGS Dış Ticaret31,409,94147,05
Tofaş Oto. Fab.38,34-1,1913,03
Torunlar GMYO4,10-1,445,13
Trabzon Liman38,00-2,8118,31
Trabzonspor Sportif2,570,395,33
Trend GMYO9,083,30-27,76
TSKB GMYO5,100,20-11,30
Tuğçelik8,143,690,74
Tukaş9,41-0,32-2,89
Turcas Petrol4,86-0,210,21
Turkcell16,941,015,22
Tümosan Motor ve Traktör18,112,1428,71
Tüpraş108,400,280,37
Türk Hava Yolları13,431,514,03
Türk Prysmian Kablo13,32-2,0610,08
Türk Telekom8,802,803,04
Türk Traktör181,600,33-0,60
Türker Proje Gayrimenkul168,00-1,8748,80
Türkiye Sigorta7,082,167,27
Ufuk Yatırım18,1510,0035,45
Ulaşlar Turizm Yat.4,10-0,73-3,30
Ulusoy Elektrik48,74-1,02-5,08
Ulusoy Un Sanayi12,921,4912,35
Umpaş Holding2,60-9,72-0,38
Uşak Seramik2,320,00-0,85
Utopya Turizm43,00-3,5910,82
Uzertaş Boya87,10-1,0253,89
Ülker Bisküvi23,280,520,61
Vakıf Fin. Kir.5,469,8628,17
Vakıf GMYO3,650,270,83
Vakıf Yat. Ort.7,811,436,11
Vakıflar Bankası4,791,051,70
Vakko Tekstil6,523,820,00
Vanet Gıda7,900,642,20
Verusa Holding46,84-0,853,86
Verusaturk Girisim15,932,3821,79
Vestel24,50-0,0816,33
Vestel Beyaz Eşya41,502,981,52
Viking Kağıt8,07-1,34-10,33
Yapı Kredi Koray GMYO4,640,224,27
Yapı ve Kredi Bank.3,230,624,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.139,409,9492,54
Yataş15,603,527,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,28-1,61-2,73
Yeni Gimat GMYO12,87-0,313,54
Yeşil GMYO2,179,6057,25
Yeşil Yapı2,819,7752,72
Yeşil Yatırım Holding222,809,97133,67
Yibitaş İnşaat Malzeme16.800,001,827,69
Yonga Mobilya39,6010,0032,00
Yükselen Çelik5,260,960,54
Yünsa15,050,332,66
Zorlu Enerji3,04-2,569,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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