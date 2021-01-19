Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|39.000,00
|3,97
|-3,70
|İş Bankası (C)
|6,97
|1,01
|-0,43
|İş Bankası (Kur.)
|381.999,00
|0,53
|İş Fin.Kir.
|3,80
|0,26
|-1,55
|İş Girişim
|25,40
|9,77
|34,04
|İş GMYO
|2,55
|-1,92
|0,39
|İş Y. Men. Değ.
|18,38
|2,40
|4,08
|İş Yat. Ort.
|3,53
|-0,56
|0,28
|İşbir Holding
|3.889,70
|-5,82
|41,96
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|0,00
|1,75
|İttifak Holding
|2,28
|4,59
|2,24
|İz Hayvancılık Tarım
|22,66
|10,00
|25,89
|İzmir Demir Çelik
|10,89
|-2,77
|1,11
|İzmir Fırça
|7,31
|9,92
|31,47
|Jantsa Jant Sanayi
|506,00
|-8,83
|52,55
|Kafein Yazılım
|22,00
|5,06
|2,90
|Kaplamin
|35,78
|1,07
|5,86
|Kardemir (A)
|6,45
|-1,23
|8,40
|Kardemir (B)
|6,45
|-1,53
|22,39
|Kardemir (D)
|7,10
|-2,34
|22,84
|Karel Elektronik
|24,72
|-2,37
|7,20
|Karsan Otomotiv
|4,12
|9,87
|26,77
|Karsu Tekstil
|10,86
|9,92
|27,02
|Kartonsan
|85,50
|-0,64
|-10,52
|Katmerciler Ekipman
|3,36
|4,35
|9,09
|Kent Gıda
|339,80
|-1,51
|-4,44
|Kerevitaş Gıda
|6,53
|-1,80
|-0,76
|Kervan Gıda
|15,46
|-3,68
|16,94
|Kervansaray Yat. Holding
|1,65
|10,00
|30,95
|Kiler GMYO
|2,55
|1,19
|1,59
|Klimasan Klima
|18,86
|0,86
|11,14
|Koç Holding
|22,30
|0,36
|5,59
|Konfrut Gıda
|18,40
|5,63
|8,88
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|34,50
|2,50
|45,69
|Konya Çimento
|1.473,00
|0,20
|30,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,31
|-3,30
|24,18
|Koza Altın
|115,20
|-2,54
|19,13
|Koza Madencilik
|16,40
|-0,06
|5,87
|Körfez GMYO
|6,04
|0,17
|4,14
|Kristal Kola
|3,91
|7,12
|-0,26
|Kron Telekomünikasyon
|56,95
|-0,18
|54,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|200,00
|-9,99
|27,15
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,51
|2,45
|9,13
|Kütahya Porselen
|48,60
|-1,82
|-3,67
|Lider Faktoring
|3,36
|3,70
|-1,47
|Link Bilgisayar
|30,20
|1,34
|-5,25
|Logo Yazılım
|145,40
|-0,41
|15,86
|Lokman Hekim Sağlık
|15,55
|-0,64
|44,62
|Lüks Kadife
|35,88
|-3,03
|24,15
|Makina Takım
|3,13
|0,00
|-8,21
|Marka Yatırım Holding
|6,37
|1,11
|-0,93
|Marmaris Altınyunus
|172,80
|-10,00
|55,54
|Marshall
|323,50
|1,09
|5,48
|Martı GMYO
|3,15
|5,00
|14,55
|Martı Otel
|2,40
|-1,64
|12,68
|Mavi Giyim
|58,00
|3,85
|11,11
|Mazhar Zorlu Holding
|41,00
|7,89
|30,24
|Mega Polietilen
|9,31
|4,37
|21,54
|Menderes Tekstil
|3,16
|-1,25
|2,27
|Merit Turizm
|144,10
|10,00
|72,16
|Merko Gıda
|7,63
|-9,92
|-11,69
|Metemtur Otelcilik
|27,82
|9,96
|25,88
|Metro Holding
|2,13
|0,95
|2,40
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,12
|2,63
|7,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|0,00
|0,43
|Migros Ticaret
|46,70
|6,14
|9,11
|Milpa
|5,34
|3,49
|16,09
|Mistral GMYO
|5,52
|0,00
|17,20
|MLP Sağlık
|24,38
|4,73
|22,70
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,82
|0,63
|4,78
|Mondi Tire Kutsan
|7,71
|1,05
|1,45
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,82
|-1,10
|6,12
|Net Holding
|3,80
|9,83
|10,79
|Netaş Telekom.
|31,84
|9,94
|13,39
|Niğbaş Niğde Beton
|42,30
|-3,25
|-18,65
|Nuh Çimento
|49,36
|2,83
|0,24
|Nurol GMYO
|8,89
|3,37
|21,95
|Odaş Elektrik
|3,82
|0,00
|-2,05
|Olmuksan-IP
|8,01
|-2,91
|-32,41
|Orge Enerji Elektrik
|7,90
|4,22
|7,05
|Orma Orman Mahsulleri
|20,28
|-7,73
|37,77
|Osmanlı Menkul
|36,24
|9,95
|16,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,97
|-0,25
|-2,70
|Otokar
|394,30
|-2,30
|23,84
|Oyak Çimento
|8,85
|2,31
|0,80
|Oyak Yat. Ort.
|12,84
|9,93
|84,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,83
|0,42
|2,55
|Özak GMYO
|5,45
|0,55
|6,86
|Özbal Çelik Boru
|7,18
|5,59
|9,62
|Özderici GMYO
|2,34
|-2,09
|5,41
|Özerden Plastik
|9,68
|10,00
|7,56
|Pamukova Elektrik
|21,00
|-4,63
|-1,50
|Panora GMYO
|6,27
|2,79
|1,29
|Papilon Savunma
|24,32
|5,83
|6,85
|Park Elek.Madencilik
|5,42
|2,65
|0,93
|Parsan
|27,84
|9,95
|14,57
|Pegasus
|80,00
|3,96
|7,24
|Peker GMYO
|2,58
|2,79
|-1,15
|Penguen Gıda
|5,00
|-0,60
|-0,99
|Pera GMYO
|1,65
|1,23
|-5,81
|Pergamon Dış Ticaret
|41,14
|10,00
|108,73
|Petkim
|5,14
|0,00
|3,21
|Petrokent Turizm
|1.302,90
|10,00
|43,74
|Pınar Et ve Un
|24,10
|-1,23
|3,52
|Pınar Su
|8,27
|-2,82
|11,31
|Pınar Süt
|26,12
|-2,54
|13,17
|Plastikkart
|18,02
|0,11
|24,71
|Polisan Holding
|3,89
|-0,77
|0,78
|Politeknik Metal
|549,00
|3,74
|34,56
|Prizma Press Matbaacılık
|6,13
|2,17
|11,86
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,00
|0,90
|-1,04
|QNB Finansbank
|67,15
|0,07
|-4,55
|Ral Yatırım Holding
|4,42
|-1,12
|-0,45
|Ray Sigorta
|15,79
|0,57
|2,20
|Reysaş GMYO
|5,60
|3,32
|2,75
|Reysaş Lojistik
|8,74
|3,19
|-5,41
|Rhea Girişim
|3,61
|0,28
|-2,96
|Rodrigo Tekstil
|15,35
|-3,76
|11,96
|Royal Halı
|3,45
|-6,25
|0,29
|RTA Laboratuvarları
|28,34
|0,93
|-6,41
|Sabancı Holding
|11,24
|-0,62
|-1,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,53
|-0,47
|-3,22
|Sanel Mühendislik
|3,47
|-0,86
|1,46
|Sanifoam Sünger
|18,00
|3,63
|32,35
|Sanko Pazarlama
|9,61
|-0,93
|2,34
|Saray Matbaacılık
|9,96
|0,91
|13,57
|Sarkuysan
|9,74
|1,56
|10,18
|Sasa Polyester
|25,14
|3,37
|24,33
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,85
|4,12
|4,00
|Sekuro Plastik
|18,39
|9,99
|31,73
|Selçuk Ecza Deposu
|12,72
|-0,78
|-6,81
|Selçuk Gıda
|4,85
|-1,42
|-2,61
|Senkron Güvenlik
|32,36
|9,99
|23,23
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|3,96
|-3,13
|Servet GMYO
|109,10
|-0,18
|39,16
|Seyitler Kimya
|36,28
|0,55
|44,59
|Silverline Endüstri
|8,48
|-9,98
|-1,40
|Sinpaş GMYO
|5,39
|2,08
|28,95
|Smartiks Yazılım
|8,58
|0,12
|-3,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,66
|2,43
|48,68
|Söktaş
|4,92
|4,46
|-3,34
|Sönmez Filament
|80,80
|1,64
|15,10
|Sönmez Pamuklu
|29,16
|-1,69
|21,50
|Sumaş Suni Tahta
|82,00
|8,97
|60,00
|Şeker Fin. Kir.
|7,14
|3,48
|11,56
|Şekerbank
|1,59
|-0,63
|5,30
|Şişe Cam
|7,94
|1,79
|8,62
|Şok Marketler
|13,97
|2,05
|10,70
|T. Halk Bankası
|5,64
|0,89
|1,44
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,66
|9,97
|5,15
|T.S.K.B.
|1,88
|-0,53
|5,62
|T.Tuborg
|18,24
|2,47
|0,94
|Taç Tarım Ürünleri
|15,89
|9,97
|50,90
|Tat Gıda
|10,97
|0,00
|-7,50
|TAV Havalimanları
|24,50
|4,70
|15,02
|Taze Kuru Gıda
|297,00
|-10,00
|37,31
|Tek-Art Turizm
|2,23
|0,45
|10,40
|Tekfen Holding
|18,71
|2,24
|14,09
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,87
|0,00
|8,53
|Temapol Polimer Plastik
|14,97
|9,99
|30,17
|TGS Dış Ticaret
|31,40
|9,94
|147,05
|Tofaş Oto. Fab.
|38,34
|-1,19
|13,03
|Torunlar GMYO
|4,10
|-1,44
|5,13
|Trabzon Liman
|38,00
|-2,81
|18,31
|Trabzonspor Sportif
|2,57
|0,39
|5,33
|Trend GMYO
|9,08
|3,30
|-27,76
|TSKB GMYO
|5,10
|0,20
|-11,30
|Tuğçelik
|8,14
|3,69
|0,74
|Tukaş
|9,41
|-0,32
|-2,89
|Turcas Petrol
|4,86
|-0,21
|0,21
|Turkcell
|16,94
|1,01
|5,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,11
|2,14
|28,71
|Tüpraş
|108,40
|0,28
|0,37
|Türk Hava Yolları
|13,43
|1,51
|4,03
|Türk Prysmian Kablo
|13,32
|-2,06
|10,08
|Türk Telekom
|8,80
|2,80
|3,04
|Türk Traktör
|181,60
|0,33
|-0,60
|Türker Proje Gayrimenkul
|168,00
|-1,87
|48,80
|Türkiye Sigorta
|7,08
|2,16
|7,27
|Ufuk Yatırım
|18,15
|10,00
|35,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|-0,73
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|48,74
|-1,02
|-5,08
|Ulusoy Un Sanayi
|12,92
|1,49
|12,35
|Umpaş Holding
|2,60
|-9,72
|-0,38
|Uşak Seramik
|2,32
|0,00
|-0,85
|Utopya Turizm
|43,00
|-3,59
|10,82
|Uzertaş Boya
|87,10
|-1,02
|53,89
|Ülker Bisküvi
|23,28
|0,52
|0,61
|Vakıf Fin. Kir.
|5,46
|9,86
|28,17
|Vakıf GMYO
|3,65
|0,27
|0,83
|Vakıf Yat. Ort.
|7,81
|1,43
|6,11
|Vakıflar Bankası
|4,79
|1,05
|1,70
|Vakko Tekstil
|6,52
|3,82
|0,00
|Vanet Gıda
|7,90
|0,64
|2,20
|Verusa Holding
|46,84
|-0,85
|3,86
|Verusaturk Girisim
|15,93
|2,38
|21,79
|Vestel
|24,50
|-0,08
|16,33
|Vestel Beyaz Eşya
|41,50
|2,98
|1,52
|Viking Kağıt
|8,07
|-1,34
|-10,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,64
|0,22
|4,27
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,23
|0,62
|4,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|139,40
|9,94
|92,54
|Yataş
|15,60
|3,52
|7,96
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,28
|-1,61
|-2,73
|Yeni Gimat GMYO
|12,87
|-0,31
|3,54
|Yeşil GMYO
|2,17
|9,60
|57,25
|Yeşil Yapı
|2,81
|9,77
|52,72
|Yeşil Yatırım Holding
|222,80
|9,97
|133,67
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.800,00
|1,82
|7,69
|Yonga Mobilya
|39,60
|10,00
|32,00
|Yükselen Çelik
|5,26
|0,96
|0,54
|Yünsa
|15,05
|0,33
|2,66
|Zorlu Enerji
|3,04
|-2,56
|9,75
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi