Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

25.01.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)200.000,00-8,15-1,63İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)200.000,00-8,15-1,63
İş Bankası (B)39.560,000,66-2,32
İş Bankası (C)6,51-2,25-7,00
İş Bankası (Kur.)384.000,00

1,05
İş Fin.Kir.3,911,821,30
İş Girişim24,00-4,3126,65
İş GMYO2,601,172,36
İş Y. Men. Değ.18,25-1,513,34
İş Yat. Ort.4,169,7618,18
İşbir Holding4.160,001,4651,82
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,344,6917,54
İttifak Holding2,281,792,24
İz Hayvancılık Tarım25,448,3541,33
İzmir Demir Çelik12,379,9614,86
İzmir Fırça6,60-4,2118,71
Jantsa Jant Sanayi498,20-2,2250,20
Kafein Yazılım21,92-0,272,53
Kaplamin48,4010,0043,20
Kardemir (A)6,18-0,803,87
Kardemir (B)6,19-0,6417,46
Kardemir (D)6,991,0120,93
Karel Elektronik26,08-0,0813,10
Karsan Otomotiv5,209,9460,00
Karsu Tekstil11,086,2329,59
Kartonsan76,05-2,37-20,41
Katmerciler Ekipman3,869,9725,32
Kent Gıda338,50-3,29-4,81
Kerevitaş Gıda7,007,036,38
Kervan Gıda14,320,778,32
Kervansaray Yat. Holding1,24-9,49-1,59
Kiler GMYO2,58-2,272,79
Klimasan Klima19,18-1,8913,02
Koç Holding21,64-1,732,46
Konfrut Gıda18,954,1812,13
Kontrolmatik Teknoloji Enerji40,06-4,2569,17
Konya Çimento1.697,408,8150,21
Kordsa Teknik Tekstil22,948,0047,52
Koza Altın121,406,1225,54
Koza Madencilik16,221,504,71
Körfez GMYO6,140,825,86
Kristal Kola4,19-1,646,89
Kron Telekomünikasyon65,501,5577,80
Kuştur Kuşadası Turizm231,0010,0046,85
Kuyumcukent Gayrimenkul2,532,4310,00
Kütahya Porselen48,400,08-4,06
Lider Faktoring3,500,002,64
Link Bilgisayar29,861,01-6,32
Logo Yazılım140,603,3112,03
Lokman Hekim Sağlık17,076,5558,76
Lüks Kadife40,0410,0038,55
Makina Takım3,601,985,57
Marka Yatırım Holding6,470,000,62
Marmaris Altınyunus231,1010,00108,01
Marshall411,609,9934,20
Martı GMYO3,052,0110,91
Martı Otel2,451,6615,02
Mavi Giyim55,40-0,276,13
Mazhar Zorlu Holding37,860,9620,27
Mega Polietilen9,78-0,5127,68
Menderes Tekstil3,413,6510,36
Merit Turizm162,00-9,9593,55
Merko Gıda7,845,52-9,26
Metemtur Otelcilik24,50-3,9210,86
Metro Holding2,291,3310,10
Metro Petrol ve Tesisleri3,231,8911,76
Metro Yatırım Ortaklığı2,55-5,569,44
Migros Ticaret45,80-3,907,01
Milpa5,512,8019,78
Mistral GMYO5,430,1815,29
MLP Sağlık22,84-1,8114,95
MMC San. ve Tic. Yat.5,759,9425,00
Mondi Tire Kutsan7,954,474,61
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret39,805,2911,67
Net Holding4,141,4720,70
Netaş Telekom.33,502,5719,30
Niğbaş Niğde Beton41,280,24-20,62
Nuh Çimento52,750,197,13
Nurol GMYO9,12-1,4125,10
Odaş Elektrik4,046,043,59
Olmuksan-IP8,20-1,09-30,80
Orge Enerji Elektrik8,606,7016,53
Orma Orman Mahsulleri19,002,4329,08
Osmanlı Menkul38,722,4324,90
Ostim Endüstriyel Yat4,082,260,00
Otokar395,10-1,8624,09
Oyak Çimento8,922,061,59
Oyak Yat. Ort.10,08-3,7245,04
Oylum Sınai Yatırımlar5,094,308,07
Özak GMYO5,592,579,61
Özbal Çelik Boru8,419,9328,40
Özderici GMYO2,42-0,419,01
Özerden Plastik11,59-9,9528,78
Pamukova Elektrik20,764,37-2,63
Panora GMYO6,783,359,53
Papilon Savunma23,102,391,49
Park Elek.Madencilik5,552,213,35
Parsan32,629,9834,24
Pegasus72,00-3,87-3,49
Peker GMYO2,42-0,82-7,28
Penguen Gıda5,082,630,59
Pera GMYO1,711,79-2,38
Pergamon Dış Ticaret33,30-7,7168,95
Petkim5,262,735,62
Petrokent Turizm1.498,90-4,5265,37
Pınar Et ve Un25,784,2010,74
Pınar Su8,21-0,4810,50
Pınar Süt27,74-0,9320,19
Plastikkart19,21-0,4732,94
Polisan Holding4,327,4611,92
Politeknik Metal490,50-10,0020,22
Prizma Press Matbaacılık5,871,567,12
QNB Finans Fin. Kir.120,10-0,50-4,15
QNB Finansbank66,45-0,37-5,54
Ral Yatırım Holding4,480,900,90
Ray Sigorta18,768,1921,42
Reysaş GMYO5,704,204,59
Reysaş Lojistik8,420,12-8,87
Rhea Girişim3,863,763,76
Rodrigo Tekstil15,502,9913,06
Royal Halı3,360,30-2,33
RTA Laboratuvarları26,180,69-13,54
Sabancı Holding11,06-0,45-3,49
Safkar Ege Soğutmacılık11,773,618,18
Sanel Mühendislik3,741,369,36
Sanifoam Sünger17,100,5925,74
Sanko Pazarlama10,406,1210,76
Saray Matbaacılık10,502,9419,73
Sarkuysan9,82-2,2911,09
Sasa Polyester25,100,3224,13
Say Yenilenebilir Enerji10,623,3124,79
Sekuro Plastik26,909,9892,69
Selçuk Ecza Deposu13,162,02-3,59
Selçuk Gıda4,80-2,44-3,61
Senkron Güvenlik33,00

25,67
Serve Film Prodüksiyon15,600,65-2,50
Servet GMYO107,304,3836,86
Seyitler Kimya36,000,1143,48
Silverline Endüstri7,37-1,86-14,30
Sinpaş GMYO4,962,9018,66
Smartiks Yazılım8,670,23-2,14
Sodaş Sodyum Sanayii43,000,0061,20
Söktaş5,105,590,20
Sönmez Filament83,50-0,5418,95
Sönmez Pamuklu29,582,0723,25
Sumaş Suni Tahta78,00-0,6452,20
Şeker Fin. Kir.6,50-2,841,56
Şekerbank1,55-1,902,65
Şişe Cam7,72-1,155,61
Şok Marketler14,251,6412,92
T. Halk Bankası5,48-1,44-1,44
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,482,881,35
T.S.K.B.1,96-3,4510,11
T.Tuborg21,069,9716,55
Taç Tarım Ürünleri19,959,9889,46
Tat Gıda11,290,53-4,81
TAV Havalimanları22,98-4,017,89
Taze Kuru Gıda329,003,4652,10
Tek-Art Turizm2,394,8218,32
Tekfen Holding18,700,1114,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,822,0015,96
Temapol Polimer Plastik16,31-2,9741,83
TGS Dış Ticaret29,10-6,37128,95
Tofaş Oto. Fab.38,121,1112,38
Torunlar GMYO4,17-0,486,92
Trabzon Liman35,96-0,2811,96
Trabzonspor Sportif2,49-0,802,05
Trend GMYO9,91-4,99-21,16
TSKB GMYO5,131,38-10,78
Tuğçelik8,774,408,54
Tukaş9,652,44-0,41
Turcas Petrol4,891,660,82
Turkcell16,670,663,54
Tümosan Motor ve Traktör18,211,3929,42
Tüpraş104,50-2,15-3,24
Türk Hava Yolları12,70-1,47-1,63
Türk Prysmian Kablo13,410,6010,83
Türk Telekom8,38-0,36-1,87
Türk Traktör185,50-1,701,53
Türker Proje Gayrimenkul189,70-1,0468,02
Türkiye Sigorta7,432,7712,58
Ufuk Yatırım21,729,9762,09
Ulaşlar Turizm Yat.4,569,887,55
Ulusoy Elektrik49,640,08-3,33
Ulusoy Un Sanayi15,559,9735,22
Umpaş Holding2,719,723,83
Uşak Seramik2,646,4512,82
Utopya Turizm42,50-5,019,54
Uzertaş Boya82,00-0,5544,88
Ülker Bisküvi23,58-0,671,90
Vakıf Fin. Kir.7,519,9676,29
Vakıf GMYO3,711,372,49
Vakıf Yat. Ort.7,940,897,88
Vakıflar Bankası4,49-1,54-4,67
Vakko Tekstil6,570,610,77
Vanet Gıda8,503,039,96
Verusa Holding58,609,9429,93
Verusaturk Girisim23,289,9277,98
Vestel24,800,0017,76
Vestel Beyaz Eşya45,100,8910,32
Viking Kağıt8,500,95-5,56
Yapı Kredi Koray GMYO4,830,848,54
Yapı ve Kredi Bank.3,05-1,93-0,97
Yaprak Süt ve Besi Çift.136,909,9689,09
Yataş15,60-0,387,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,261,67-3,18
Yeni Gimat GMYO15,824,6327,27
Yeşil GMYO1,93-4,9339,86
Yeşil Yapı2,52-3,8236,96
Yeşil Yatırım Holding190,40-9,3399,69
Yibitaş İnşaat Malzeme16.150,00-0,313,52
Yonga Mobilya39,489,9731,60
Yükselen Çelik5,352,102,26
Yünsa16,492,5512,48
Zorlu Enerji3,040,339,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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