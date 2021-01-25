Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 200.000,00 -8,15 -1,63 İş Bankası (B) 39.560,00 0,66 -2,32 İş Bankası (C) 6,51 -2,25 -7,00 İş Bankası (Kur.) 384.000,00 1,05 İş Fin.Kir. 3,91 1,82 1,30 İş Girişim 24,00 -4,31 26,65 İş GMYO 2,60 1,17 2,36 İş Y. Men. Değ. 18,25 -1,51 3,34 İş Yat. Ort. 4,16 9,76 18,18 İşbir Holding 4.160,00 1,46 51,82 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,34 4,69 17,54 İttifak Holding 2,28 1,79 2,24 İz Hayvancılık Tarım 25,44 8,35 41,33 İzmir Demir Çelik 12,37 9,96 14,86 İzmir Fırça 6,60 -4,21 18,71 Jantsa Jant Sanayi 498,20 -2,22 50,20 Kafein Yazılım 21,92 -0,27 2,53 Kaplamin 48,40 10,00 43,20 Kardemir (A) 6,18 -0,80 3,87 Kardemir (B) 6,19 -0,64 17,46 Kardemir (D) 6,99 1,01 20,93 Karel Elektronik 26,08 -0,08 13,10 Karsan Otomotiv 5,20 9,94 60,00 Karsu Tekstil 11,08 6,23 29,59 Kartonsan 76,05 -2,37 -20,41 Katmerciler Ekipman 3,86 9,97 25,32 Kent Gıda 338,50 -3,29 -4,81 Kerevitaş Gıda 7,00 7,03 6,38 Kervan Gıda 14,32 0,77 8,32 Kervansaray Yat. Holding 1,24 -9,49 -1,59 Kiler GMYO 2,58 -2,27 2,79 Klimasan Klima 19,18 -1,89 13,02 Koç Holding 21,64 -1,73 2,46 Konfrut Gıda 18,95 4,18 12,13 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 40,06 -4,25 69,17 Konya Çimento 1.697,40 8,81 50,21 Kordsa Teknik Tekstil 22,94 8,00 47,52 Koza Altın 121,40 6,12 25,54 Koza Madencilik 16,22 1,50 4,71 Körfez GMYO 6,14 0,82 5,86 Kristal Kola 4,19 -1,64 6,89 Kron Telekomünikasyon 65,50 1,55 77,80 Kuştur Kuşadası Turizm 231,00 10,00 46,85 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,53 2,43 10,00 Kütahya Porselen 48,40 0,08 -4,06 Lider Faktoring 3,50 0,00 2,64 Link Bilgisayar 29,86 1,01 -6,32 Logo Yazılım 140,60 3,31 12,03 Lokman Hekim Sağlık 17,07 6,55 58,76 Lüks Kadife 40,04 10,00 38,55 Makina Takım 3,60 1,98 5,57 Marka Yatırım Holding 6,47 0,00 0,62 Marmaris Altınyunus 231,10 10,00 108,01 Marshall 411,60 9,99 34,20 Martı GMYO 3,05 2,01 10,91 Martı Otel 2,45 1,66 15,02 Mavi Giyim 55,40 -0,27 6,13 Mazhar Zorlu Holding 37,86 0,96 20,27 Mega Polietilen 9,78 -0,51 27,68 Menderes Tekstil 3,41 3,65 10,36 Merit Turizm 162,00 -9,95 93,55 Merko Gıda 7,84 5,52 -9,26 Metemtur Otelcilik 24,50 -3,92 10,86 Metro Holding 2,29 1,33 10,10 Metro Petrol ve Tesisleri 3,23 1,89 11,76 Metro Yatırım Ortaklığı 2,55 -5,56 9,44 Migros Ticaret 45,80 -3,90 7,01 Milpa 5,51 2,80 19,78 Mistral GMYO 5,43 0,18 15,29 MLP Sağlık 22,84 -1,81 14,95 MMC San. ve Tic. Yat. 5,75 9,94 25,00 Mondi Tire Kutsan 7,95 4,47 4,61 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 39,80 5,29 11,67 Net Holding 4,14 1,47 20,70 Netaş Telekom. 33,50 2,57 19,30 Niğbaş Niğde Beton 41,28 0,24 -20,62 Nuh Çimento 52,75 0,19 7,13 Nurol GMYO 9,12 -1,41 25,10 Odaş Elektrik 4,04 6,04 3,59 Olmuksan-IP 8,20 -1,09 -30,80 Orge Enerji Elektrik 8,60 6,70 16,53 Orma Orman Mahsulleri 19,00 2,43 29,08 Osmanlı Menkul 38,72 2,43 24,90 Ostim Endüstriyel Yat 4,08 2,26 0,00 Otokar 395,10 -1,86 24,09 Oyak Çimento 8,92 2,06 1,59 Oyak Yat. Ort. 10,08 -3,72 45,04 Oylum Sınai Yatırımlar 5,09 4,30 8,07 Özak GMYO 5,59 2,57 9,61 Özbal Çelik Boru 8,41 9,93 28,40 Özderici GMYO 2,42 -0,41 9,01 Özerden Plastik 11,59 -9,95 28,78 Pamukova Elektrik 20,76 4,37 -2,63 Panora GMYO 6,78 3,35 9,53 Papilon Savunma 23,10 2,39 1,49 Park Elek.Madencilik 5,55 2,21 3,35 Parsan 32,62 9,98 34,24 Pegasus 72,00 -3,87 -3,49 Peker GMYO 2,42 -0,82 -7,28 Penguen Gıda 5,08 2,63 0,59 Pera GMYO 1,71 1,79 -2,38 Pergamon Dış Ticaret 33,30 -7,71 68,95 Petkim 5,26 2,73 5,62 Petrokent Turizm 1.498,90 -4,52 65,37 Pınar Et ve Un 25,78 4,20 10,74 Pınar Su 8,21 -0,48 10,50 Pınar Süt 27,74 -0,93 20,19 Plastikkart 19,21 -0,47 32,94 Polisan Holding 4,32 7,46 11,92 Politeknik Metal 490,50 -10,00 20,22 Prizma Press Matbaacılık 5,87 1,56 7,12 QNB Finans Fin. Kir. 120,10 -0,50 -4,15 QNB Finansbank 66,45 -0,37 -5,54 Ral Yatırım Holding 4,48 0,90 0,90 Ray Sigorta 18,76 8,19 21,42 Reysaş GMYO 5,70 4,20 4,59 Reysaş Lojistik 8,42 0,12 -8,87 Rhea Girişim 3,86 3,76 3,76 Rodrigo Tekstil 15,50 2,99 13,06 Royal Halı 3,36 0,30 -2,33 RTA Laboratuvarları 26,18 0,69 -13,54 Sabancı Holding 11,06 -0,45 -3,49 Safkar Ege Soğutmacılık 11,77 3,61 8,18 Sanel Mühendislik 3,74 1,36 9,36 Sanifoam Sünger 17,10 0,59 25,74 Sanko Pazarlama 10,40 6,12 10,76 Saray Matbaacılık 10,50 2,94 19,73 Sarkuysan 9,82 -2,29 11,09 Sasa Polyester 25,10 0,32 24,13 Say Yenilenebilir Enerji 10,62 3,31 24,79 Sekuro Plastik 26,90 9,98 92,69 Selçuk Ecza Deposu 13,16 2,02 -3,59 Selçuk Gıda 4,80 -2,44 -3,61 Senkron Güvenlik 33,00 25,67 Serve Film Prodüksiyon 15,60 0,65 -2,50 Servet GMYO 107,30 4,38 36,86 Seyitler Kimya 36,00 0,11 43,48 Silverline Endüstri 7,37 -1,86 -14,30 Sinpaş GMYO 4,96 2,90 18,66 Smartiks Yazılım 8,67 0,23 -2,14 Sodaş Sodyum Sanayii 43,00 0,00 61,20 Söktaş 5,10 5,59 0,20 Sönmez Filament 83,50 -0,54 18,95 Sönmez Pamuklu 29,58 2,07 23,25 Sumaş Suni Tahta 78,00 -0,64 52,20 Şeker Fin. Kir. 6,50 -2,84 1,56 Şekerbank 1,55 -1,90 2,65 Şişe Cam 7,72 -1,15 5,61 Şok Marketler 14,25 1,64 12,92 T. Halk Bankası 5,48 -1,44 -1,44 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,48 2,88 1,35 T.S.K.B. 1,96 -3,45 10,11 T.Tuborg 21,06 9,97 16,55 Taç Tarım Ürünleri 19,95 9,98 89,46 Tat Gıda 11,29 0,53 -4,81 TAV Havalimanları 22,98 -4,01 7,89 Taze Kuru Gıda 329,00 3,46 52,10 Tek-Art Turizm 2,39 4,82 18,32 Tekfen Holding 18,70 0,11 14,03 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,82 2,00 15,96 Temapol Polimer Plastik 16,31 -2,97 41,83 TGS Dış Ticaret 29,10 -6,37 128,95 Tofaş Oto. Fab. 38,12 1,11 12,38 Torunlar GMYO 4,17 -0,48 6,92 Trabzon Liman 35,96 -0,28 11,96 Trabzonspor Sportif 2,49 -0,80 2,05 Trend GMYO 9,91 -4,99 -21,16 TSKB GMYO 5,13 1,38 -10,78 Tuğçelik 8,77 4,40 8,54 Tukaş 9,65 2,44 -0,41 Turcas Petrol 4,89 1,66 0,82 Turkcell 16,67 0,66 3,54 Tümosan Motor ve Traktör 18,21 1,39 29,42 Tüpraş 104,50 -2,15 -3,24 Türk Hava Yolları 12,70 -1,47 -1,63 Türk Prysmian Kablo 13,41 0,60 10,83 Türk Telekom 8,38 -0,36 -1,87 Türk Traktör 185,50 -1,70 1,53 Türker Proje Gayrimenkul 189,70 -1,04 68,02 Türkiye Sigorta 7,43 2,77 12,58 Ufuk Yatırım 21,72 9,97 62,09 Ulaşlar Turizm Yat. 4,56 9,88 7,55 Ulusoy Elektrik 49,64 0,08 -3,33 Ulusoy Un Sanayi 15,55 9,97 35,22 Umpaş Holding 2,71 9,72 3,83 Uşak Seramik 2,64 6,45 12,82 Utopya Turizm 42,50 -5,01 9,54 Uzertaş Boya 82,00 -0,55 44,88 Ülker Bisküvi 23,58 -0,67 1,90 Vakıf Fin. Kir. 7,51 9,96 76,29 Vakıf GMYO 3,71 1,37 2,49 Vakıf Yat. Ort. 7,94 0,89 7,88 Vakıflar Bankası 4,49 -1,54 -4,67 Vakko Tekstil 6,57 0,61 0,77 Vanet Gıda 8,50 3,03 9,96 Verusa Holding 58,60 9,94 29,93 Verusaturk Girisim 23,28 9,92 77,98 Vestel 24,80 0,00 17,76 Vestel Beyaz Eşya 45,10 0,89 10,32 Viking Kağıt 8,50 0,95 -5,56 Yapı Kredi Koray GMYO 4,83 0,84 8,54 Yapı ve Kredi Bank. 3,05 -1,93 -0,97 Yaprak Süt ve Besi Çift. 136,90 9,96 89,09 Yataş 15,60 -0,38 7,96 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,26 1,67 -3,18 Yeni Gimat GMYO 15,82 4,63 27,27 Yeşil GMYO 1,93 -4,93 39,86 Yeşil Yapı 2,52 -3,82 36,96 Yeşil Yatırım Holding 190,40 -9,33 99,69 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.150,00 -0,31 3,52 Yonga Mobilya 39,48 9,97 31,60 Yükselen Çelik 5,35 2,10 2,26 Yünsa 16,49 2,55 12,48 Zorlu Enerji 3,04 0,33 9,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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