Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

26.01.2021 18:47
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)200.000,00-1,63İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)200.000,00

-1,63
İş Bankası (B)39.289,00-0,69-2,99
İş Bankası (C)6,48-0,46-7,43
İş Bankası (Kur.)384.000,00

1,05
İş Fin.Kir.3,920,261,55
İş Girişim23,30-2,9222,96
İş GMYO2,600,002,36
İş Y. Men. Değ.18,451,104,47
İş Yat. Ort.4,14-0,4817,61
İşbir Holding3.999,80-3,8545,98
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,30-2,9914,04
İttifak Holding2,509,6512,11
İz Hayvancılık Tarım24,74-2,7537,44
İzmir Demir Çelik13,609,9426,28
İzmir Fırça6,772,5821,76
Jantsa Jant Sanayi478,50-3,9544,26
Kafein Yazılım23,607,6610,38
Kaplamin45,26-6,4933,91
Kardemir (A)6,04-2,271,51
Kardemir (B)6,06-2,1014,99
Kardemir (D)6,90-1,2919,38
Karel Elektronik26,903,1416,65
Karsan Otomotiv5,02-3,4654,46
Karsu Tekstil10,62-4,1524,21
Kartonsan73,15-3,81-23,44
Katmerciler Ekipman4,003,6329,87
Kent Gıda334,50-1,18-5,93
Kerevitaş Gıda6,71-4,141,98
Kervan Gıda14,25-0,497,79
Kervansaray Yat. Holding1,21-2,42-3,97
Kiler GMYO2,55-1,161,59
Klimasan Klima18,96-1,1511,73
Koç Holding21,48-0,741,70
Konfrut Gıda18,32-3,328,40
Kontrolmatik Teknoloji Enerji44,069,9986,06
Konya Çimento1.730,001,9253,10
Kordsa Teknik Tekstil21,88-4,6240,71
Koza Altın121,00-0,3325,13
Koza Madencilik16,06-0,993,68
Körfez GMYO6,180,656,55
Kristal Kola4,200,247,14
Kron Telekomünikasyon62,00-5,3468,30
Kuştur Kuşadası Turizm212,30-8,1034,97
Kuyumcukent Gayrimenkul2,613,1613,48
Kütahya Porselen49,201,65-2,48
Lider Faktoring3,8510,0012,90
Link Bilgisayar30,020,54-5,82
Logo Yazılım140,50-0,0711,95
Lokman Hekim Sağlık16,00-6,2748,81
Lüks Kadife44,049,9952,39
Makina Takım3,620,566,16
Marka Yatırım Holding6,510,621,24
Marmaris Altınyunus254,2010,00128,80
Marshall380,00-7,6823,90
Martı GMYO3,04-0,3310,55
Martı Otel2,37-3,2711,27
Mavi Giyim53,95-2,623,35
Mazhar Zorlu Holding36,66-3,1716,45
Mega Polietilen10,103,2731,85
Menderes Tekstil3,33-2,357,77
Merit Turizm145,80-10,0074,19
Merko Gıda7,77-0,89-10,07
Metemtur Otelcilik22,18-9,470,36
Metro Holding2,24-2,187,69
Metro Petrol ve Tesisleri3,16-2,179,34
Metro Yatırım Ortaklığı2,49-2,356,87
Migros Ticaret46,000,447,48
Milpa5,35-2,9016,30
Mistral GMYO5,480,9216,35
MLP Sağlık22,42-1,8412,83
MMC San. ve Tic. Yat.6,329,9137,39
Mondi Tire Kutsan7,970,254,87
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret38,42-3,477,80
Net Holding3,97-4,1115,74
Netaş Telekom.32,42-3,2215,46
Niğbaş Niğde Beton41,500,53-20,19
Nuh Çimento50,95-3,413,47
Nurol GMYO8,98-1,5423,18
Odaş Elektrik3,95-2,231,28
Olmuksan-IP8,18-0,24-30,97
Orge Enerji Elektrik8,41-2,2113,96
Orma Orman Mahsulleri18,20-4,2123,64
Osmanlı Menkul39,040,8325,94
Ostim Endüstriyel Yat4,080,000,00
Otokar384,00-2,8120,60
Oyak Çimento8,78-1,570,00
Oyak Yat. Ort.9,61-4,6638,27
Oylum Sınai Yatırımlar5,100,208,28
Özak GMYO5,48-1,977,45
Özbal Çelik Boru8,501,0729,77
Özderici GMYO2,430,419,46
Özerden Plastik11,29-2,5925,44
Pamukova Elektrik21,825,112,35
Panora GMYO6,861,1810,82
Papilon Savunma22,82-1,210,26
Park Elek.Madencilik5,580,543,91
Parsan33,181,7236,54
Pegasus72,600,83-2,68
Peker GMYO2,420,00-7,28
Penguen Gıda5,02-1,18-0,59
Pera GMYO1,889,947,32
Pergamon Dış Ticaret31,02-6,8557,38
Petkim5,08-3,422,01
Petrokent Turizm1.400,00-6,6054,46
Pınar Et ve Un26,462,6413,66
Pınar Su8,290,9711,57
Pınar Süt27,46-1,0118,98
Plastikkart18,54-3,4928,30
Polisan Holding4,17-3,478,03
Politeknik Metal441,50-9,998,21
Prizma Press Matbaacılık5,961,538,76
QNB Finans Fin. Kir.132,109,995,43
QNB Finansbank73,059,933,84
Ral Yatırım Holding4,684,465,41
Ray Sigorta17,37-7,4112,43
Reysaş GMYO5,57-2,282,20
Reysaş Lojistik8,420,00-8,87
Rhea Girişim3,85-0,263,49
Rodrigo Tekstil15,20-1,9410,87
Royal Halı3,33-0,89-3,20
RTA Laboratuvarları26,581,53-12,22
Sabancı Holding11,191,18-2,36
Safkar Ege Soğutmacılık11,17-5,102,67
Sanel Mühendislik4,119,8920,18
Sanifoam Sünger18,015,3232,43
Sanko Pazarlama10,965,3816,72
Saray Matbaacılık10,33-1,6217,79
Sarkuysan9,80-0,2010,86
Sasa Polyester26,425,2630,66
Say Yenilenebilir Enerji10,18-4,1419,62
Sekuro Plastik29,589,96111,89
Selçuk Ecza Deposu13,15-0,08-3,66
Selçuk Gıda4,65-3,12-6,63
Senkron Güvenlik29,70-10,0013,10
Serve Film Prodüksiyon15,50-0,64-3,13
Servet GMYO108,000,6537,76
Seyitler Kimya36,601,6745,87
Silverline Endüstri7,20-2,31-16,28
Sinpaş GMYO4,92-0,8117,70
Smartiks Yazılım9,185,883,61
Sodaş Sodyum Sanayii39,00-9,3046,21
Söktaş5,08-0,39-0,20
Sönmez Filament75,15-10,007,05
Sönmez Pamuklu26,64-9,9411,00
Sumaş Suni Tahta70,20-10,0036,98
Şeker Fin. Kir.6,43-1,080,47
Şekerbank1,50-3,23-0,66
Şişe Cam7,65-0,914,65
Şok Marketler14,23-0,1412,76
T. Halk Bankası5,44-0,73-2,16
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,480,001,35
T.S.K.B.1,93-1,538,43
T.Tuborg22,004,4621,75
Taç Tarım Ürünleri21,949,97108,36
Tat Gıda11,10-1,68-6,41
TAV Havalimanları22,50-2,095,63
Taze Kuru Gıda320,00-2,7447,94
Tek-Art Turizm2,400,4218,81
Tekfen Holding18,740,2114,27
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,39-2,9012,60
Temapol Polimer Plastik15,45-5,2734,35
TGS Dış Ticaret32,009,97151,77
Tofaş Oto. Fab.37,62-1,3110,91
Torunlar GMYO4,190,487,44
Trabzon Liman35,32-1,789,96
Trabzonspor Sportif2,45-1,610,41
Trend GMYO9,52-3,94-24,26
TSKB GMYO5,05-1,56-12,17
Tuğçelik8,51-2,965,32
Tukaş10,074,353,92
Turcas Petrol5,032,863,71
Turkcell16,54-0,782,73
Tümosan Motor ve Traktör17,75-2,5326,15
Tüpraş102,40-2,01-5,19
Türk Hava Yolları12,63-0,55-2,17
Türk Prysmian Kablo13,540,9711,90
Türk Telekom8,390,12-1,76
Türk Traktör183,70-0,970,55
Türker Proje Gayrimenkul178,00-6,1757,66
Türkiye Sigorta7,38-0,6711,82
Ufuk Yatırım23,889,9478,21
Ulaşlar Turizm Yat.4,34-4,822,36
Ulusoy Elektrik50,501,73-1,66
Ulusoy Un Sanayi16,415,5342,70
Umpaş Holding2,57-5,17-1,53
Uşak Seramik2,723,0316,24
Utopya Turizm42,00-1,188,25
Uzertaş Boya75,00-8,5432,51
Ülker Bisküvi23,680,422,33
Vakıf Fin. Kir.8,269,9993,90
Vakıf GMYO3,956,479,12
Vakıf Yat. Ort.8,334,9113,18
Vakıflar Bankası4,500,22-4,46
Vakko Tekstil6,773,043,83
Vanet Gıda8,41-1,068,80
Verusa Holding55,05-6,0622,06
Verusaturk Girisim20,96-9,9760,24
Vestel25,302,0220,13
Vestel Beyaz Eşya47,344,9715,80
Viking Kağıt8,36-1,65-7,11
Yapı Kredi Koray GMYO5,034,1413,03
Yapı ve Kredi Bank.3,02-0,98-1,95
Yaprak Süt ve Besi Çift.126,10-7,8974,17
Yataş15,821,419,48
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,260,00-3,18
Yeni Gimat GMYO14,74-6,8318,58
Yeşil GMYO2,014,1545,65
Yeşil Yapı2,644,7643,48
Yeşil Yatırım Holding209,409,98119,61
Yibitaş İnşaat Malzeme15.899,90-1,551,92
Yonga Mobilya37,58-4,8125,27
Yükselen Çelik5,502,805,13
Yünsa16,00-2,979,14
Zorlu Enerji3,040,009,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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