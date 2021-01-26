Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 200.000,00 -1,63 İş Bankası (B) 39.289,00 -0,69 -2,99 İş Bankası (C) 6,48 -0,46 -7,43 İş Bankası (Kur.) 384.000,00 1,05 İş Fin.Kir. 3,92 0,26 1,55 İş Girişim 23,30 -2,92 22,96 İş GMYO 2,60 0,00 2,36 İş Y. Men. Değ. 18,45 1,10 4,47 İş Yat. Ort. 4,14 -0,48 17,61 İşbir Holding 3.999,80 -3,85 45,98 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,30 -2,99 14,04 İttifak Holding 2,50 9,65 12,11 İz Hayvancılık Tarım 24,74 -2,75 37,44 İzmir Demir Çelik 13,60 9,94 26,28 İzmir Fırça 6,77 2,58 21,76 Jantsa Jant Sanayi 478,50 -3,95 44,26 Kafein Yazılım 23,60 7,66 10,38 Kaplamin 45,26 -6,49 33,91 Kardemir (A) 6,04 -2,27 1,51 Kardemir (B) 6,06 -2,10 14,99 Kardemir (D) 6,90 -1,29 19,38 Karel Elektronik 26,90 3,14 16,65 Karsan Otomotiv 5,02 -3,46 54,46 Karsu Tekstil 10,62 -4,15 24,21 Kartonsan 73,15 -3,81 -23,44 Katmerciler Ekipman 4,00 3,63 29,87 Kent Gıda 334,50 -1,18 -5,93 Kerevitaş Gıda 6,71 -4,14 1,98 Kervan Gıda 14,25 -0,49 7,79 Kervansaray Yat. Holding 1,21 -2,42 -3,97 Kiler GMYO 2,55 -1,16 1,59 Klimasan Klima 18,96 -1,15 11,73 Koç Holding 21,48 -0,74 1,70 Konfrut Gıda 18,32 -3,32 8,40 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 44,06 9,99 86,06 Konya Çimento 1.730,00 1,92 53,10 Kordsa Teknik Tekstil 21,88 -4,62 40,71 Koza Altın 121,00 -0,33 25,13 Koza Madencilik 16,06 -0,99 3,68 Körfez GMYO 6,18 0,65 6,55 Kristal Kola 4,20 0,24 7,14 Kron Telekomünikasyon 62,00 -5,34 68,30 Kuştur Kuşadası Turizm 212,30 -8,10 34,97 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,61 3,16 13,48 Kütahya Porselen 49,20 1,65 -2,48 Lider Faktoring 3,85 10,00 12,90 Link Bilgisayar 30,02 0,54 -5,82 Logo Yazılım 140,50 -0,07 11,95 Lokman Hekim Sağlık 16,00 -6,27 48,81 Lüks Kadife 44,04 9,99 52,39 Makina Takım 3,62 0,56 6,16 Marka Yatırım Holding 6,51 0,62 1,24 Marmaris Altınyunus 254,20 10,00 128,80 Marshall 380,00 -7,68 23,90 Martı GMYO 3,04 -0,33 10,55 Martı Otel 2,37 -3,27 11,27 Mavi Giyim 53,95 -2,62 3,35 Mazhar Zorlu Holding 36,66 -3,17 16,45 Mega Polietilen 10,10 3,27 31,85 Menderes Tekstil 3,33 -2,35 7,77 Merit Turizm 145,80 -10,00 74,19 Merko Gıda 7,77 -0,89 -10,07 Metemtur Otelcilik 22,18 -9,47 0,36 Metro Holding 2,24 -2,18 7,69 Metro Petrol ve Tesisleri 3,16 -2,17 9,34 Metro Yatırım Ortaklığı 2,49 -2,35 6,87 Migros Ticaret 46,00 0,44 7,48 Milpa 5,35 -2,90 16,30 Mistral GMYO 5,48 0,92 16,35 MLP Sağlık 22,42 -1,84 12,83 MMC San. ve Tic. Yat. 6,32 9,91 37,39 Mondi Tire Kutsan 7,97 0,25 4,87 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 38,42 -3,47 7,80 Net Holding 3,97 -4,11 15,74 Netaş Telekom. 32,42 -3,22 15,46 Niğbaş Niğde Beton 41,50 0,53 -20,19 Nuh Çimento 50,95 -3,41 3,47 Nurol GMYO 8,98 -1,54 23,18 Odaş Elektrik 3,95 -2,23 1,28 Olmuksan-IP 8,18 -0,24 -30,97 Orge Enerji Elektrik 8,41 -2,21 13,96 Orma Orman Mahsulleri 18,20 -4,21 23,64 Osmanlı Menkul 39,04 0,83 25,94 Ostim Endüstriyel Yat 4,08 0,00 0,00 Otokar 384,00 -2,81 20,60 Oyak Çimento 8,78 -1,57 0,00 Oyak Yat. Ort. 9,61 -4,66 38,27 Oylum Sınai Yatırımlar 5,10 0,20 8,28 Özak GMYO 5,48 -1,97 7,45 Özbal Çelik Boru 8,50 1,07 29,77 Özderici GMYO 2,43 0,41 9,46 Özerden Plastik 11,29 -2,59 25,44 Pamukova Elektrik 21,82 5,11 2,35 Panora GMYO 6,86 1,18 10,82 Papilon Savunma 22,82 -1,21 0,26 Park Elek.Madencilik 5,58 0,54 3,91 Parsan 33,18 1,72 36,54 Pegasus 72,60 0,83 -2,68 Peker GMYO 2,42 0,00 -7,28 Penguen Gıda 5,02 -1,18 -0,59 Pera GMYO 1,88 9,94 7,32 Pergamon Dış Ticaret 31,02 -6,85 57,38 Petkim 5,08 -3,42 2,01 Petrokent Turizm 1.400,00 -6,60 54,46 Pınar Et ve Un 26,46 2,64 13,66 Pınar Su 8,29 0,97 11,57 Pınar Süt 27,46 -1,01 18,98 Plastikkart 18,54 -3,49 28,30 Polisan Holding 4,17 -3,47 8,03 Politeknik Metal 441,50 -9,99 8,21 Prizma Press Matbaacılık 5,96 1,53 8,76 QNB Finans Fin. Kir. 132,10 9,99 5,43 QNB Finansbank 73,05 9,93 3,84 Ral Yatırım Holding 4,68 4,46 5,41 Ray Sigorta 17,37 -7,41 12,43 Reysaş GMYO 5,57 -2,28 2,20 Reysaş Lojistik 8,42 0,00 -8,87 Rhea Girişim 3,85 -0,26 3,49 Rodrigo Tekstil 15,20 -1,94 10,87 Royal Halı 3,33 -0,89 -3,20 RTA Laboratuvarları 26,58 1,53 -12,22 Sabancı Holding 11,19 1,18 -2,36 Safkar Ege Soğutmacılık 11,17 -5,10 2,67 Sanel Mühendislik 4,11 9,89 20,18 Sanifoam Sünger 18,01 5,32 32,43 Sanko Pazarlama 10,96 5,38 16,72 Saray Matbaacılık 10,33 -1,62 17,79 Sarkuysan 9,80 -0,20 10,86 Sasa Polyester 26,42 5,26 30,66 Say Yenilenebilir Enerji 10,18 -4,14 19,62 Sekuro Plastik 29,58 9,96 111,89 Selçuk Ecza Deposu 13,15 -0,08 -3,66 Selçuk Gıda 4,65 -3,12 -6,63 Senkron Güvenlik 29,70 -10,00 13,10 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -0,64 -3,13 Servet GMYO 108,00 0,65 37,76 Seyitler Kimya 36,60 1,67 45,87 Silverline Endüstri 7,20 -2,31 -16,28 Sinpaş GMYO 4,92 -0,81 17,70 Smartiks Yazılım 9,18 5,88 3,61 Sodaş Sodyum Sanayii 39,00 -9,30 46,21 Söktaş 5,08 -0,39 -0,20 Sönmez Filament 75,15 -10,00 7,05 Sönmez Pamuklu 26,64 -9,94 11,00 Sumaş Suni Tahta 70,20 -10,00 36,98 Şeker Fin. Kir. 6,43 -1,08 0,47 Şekerbank 1,50 -3,23 -0,66 Şişe Cam 7,65 -0,91 4,65 Şok Marketler 14,23 -0,14 12,76 T. Halk Bankası 5,44 -0,73 -2,16 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,48 0,00 1,35 T.S.K.B. 1,93 -1,53 8,43 T.Tuborg 22,00 4,46 21,75 Taç Tarım Ürünleri 21,94 9,97 108,36 Tat Gıda 11,10 -1,68 -6,41 TAV Havalimanları 22,50 -2,09 5,63 Taze Kuru Gıda 320,00 -2,74 47,94 Tek-Art Turizm 2,40 0,42 18,81 Tekfen Holding 18,74 0,21 14,27 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,39 -2,90 12,60 Temapol Polimer Plastik 15,45 -5,27 34,35 TGS Dış Ticaret 32,00 9,97 151,77 Tofaş Oto. Fab. 37,62 -1,31 10,91 Torunlar GMYO 4,19 0,48 7,44 Trabzon Liman 35,32 -1,78 9,96 Trabzonspor Sportif 2,45 -1,61 0,41 Trend GMYO 9,52 -3,94 -24,26 TSKB GMYO 5,05 -1,56 -12,17 Tuğçelik 8,51 -2,96 5,32 Tukaş 10,07 4,35 3,92 Turcas Petrol 5,03 2,86 3,71 Turkcell 16,54 -0,78 2,73 Tümosan Motor ve Traktör 17,75 -2,53 26,15 Tüpraş 102,40 -2,01 -5,19 Türk Hava Yolları 12,63 -0,55 -2,17 Türk Prysmian Kablo 13,54 0,97 11,90 Türk Telekom 8,39 0,12 -1,76 Türk Traktör 183,70 -0,97 0,55 Türker Proje Gayrimenkul 178,00 -6,17 57,66 Türkiye Sigorta 7,38 -0,67 11,82 Ufuk Yatırım 23,88 9,94 78,21 Ulaşlar Turizm Yat. 4,34 -4,82 2,36 Ulusoy Elektrik 50,50 1,73 -1,66 Ulusoy Un Sanayi 16,41 5,53 42,70 Umpaş Holding 2,57 -5,17 -1,53 Uşak Seramik 2,72 3,03 16,24 Utopya Turizm 42,00 -1,18 8,25 Uzertaş Boya 75,00 -8,54 32,51 Ülker Bisküvi 23,68 0,42 2,33 Vakıf Fin. Kir. 8,26 9,99 93,90 Vakıf GMYO 3,95 6,47 9,12 Vakıf Yat. Ort. 8,33 4,91 13,18 Vakıflar Bankası 4,50 0,22 -4,46 Vakko Tekstil 6,77 3,04 3,83 Vanet Gıda 8,41 -1,06 8,80 Verusa Holding 55,05 -6,06 22,06 Verusaturk Girisim 20,96 -9,97 60,24 Vestel 25,30 2,02 20,13 Vestel Beyaz Eşya 47,34 4,97 15,80 Viking Kağıt 8,36 -1,65 -7,11 Yapı Kredi Koray GMYO 5,03 4,14 13,03 Yapı ve Kredi Bank. 3,02 -0,98 -1,95 Yaprak Süt ve Besi Çift. 126,10 -7,89 74,17 Yataş 15,82 1,41 9,48 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,26 0,00 -3,18 Yeni Gimat GMYO 14,74 -6,83 18,58 Yeşil GMYO 2,01 4,15 45,65 Yeşil Yapı 2,64 4,76 43,48 Yeşil Yatırım Holding 209,40 9,98 119,61 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.899,90 -1,55 1,92 Yonga Mobilya 37,58 -4,81 25,27 Yükselen Çelik 5,50 2,80 5,13 Yünsa 16,00 -2,97 9,14 Zorlu Enerji 3,04 0,00 9,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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