Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|220.000,00
|10,00
|8,21
|İş Bankası (B)
|38.499,90
|-2,01
|-4,94
|İş Bankası (C)
|6,25
|-3,55
|-10,71
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|0,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|3,71
|-5,36
|-3,89
|İş Girişim
|23,10
|-0,86
|21,90
|İş GMYO
|2,42
|-6,92
|-4,72
|İş Y. Men. Değ.
|17,57
|-4,77
|-0,51
|İş Yat. Ort.
|3,83
|-7,49
|8,81
|İşbir Holding
|3.685,60
|-7,86
|34,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,24
|-4,62
|8,77
|İttifak Holding
|2,35
|-6,00
|5,38
|İz Hayvancılık Tarım
|22,28
|-9,94
|23,78
|İzmir Demir Çelik
|12,33
|-9,34
|14,48
|İzmir Fırça
|6,47
|-4,43
|16,37
|Jantsa Jant Sanayi
|450,00
|-5,96
|35,66
|Kafein Yazılım
|21,56
|-8,64
|0,84
|Kaplamin
|40,74
|-9,99
|20,53
|Kardemir (A)
|5,64
|-6,62
|-5,21
|Kardemir (B)
|5,63
|-7,10
|6,83
|Kardemir (D)
|6,50
|-5,80
|12,46
|Karel Elektronik
|25,56
|-4,98
|10,84
|Karsan Otomotiv
|4,54
|-9,56
|39,69
|Karsu Tekstil
|10,07
|-5,18
|17,78
|Kartonsan
|75,50
|3,21
|-20,98
|Katmerciler Ekipman
|3,68
|-8,00
|19,48
|Kent Gıda
|334,10
|-0,12
|-6,05
|Kerevitaş Gıda
|6,22
|-7,30
|-5,47
|Kervan Gıda
|14,28
|0,21
|8,02
|Kervansaray Yat. Holding
|1,16
|-4,13
|-7,94
|Kiler GMYO
|2,41
|-5,49
|-3,98
|Klimasan Klima
|17,57
|-7,33
|3,54
|Koç Holding
|20,42
|-4,93
|-3,31
|Konfrut Gıda
|16,78
|-8,41
|-0,71
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|48,46
|9,99
|104,65
|Konya Çimento
|1.557,00
|-10,00
|37,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,00
|-8,59
|28,62
|Koza Altın
|113,50
|-6,20
|17,37
|Koza Madencilik
|15,27
|-4,92
|-1,42
|Körfez GMYO
|5,87
|-5,02
|1,21
|Kristal Kola
|4,00
|-4,76
|2,04
|Kron Telekomünikasyon
|55,80
|-10,00
|51,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|203,70
|-4,05
|29,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,39
|-8,43
|3,91
|Kütahya Porselen
|46,52
|-5,45
|-7,79
|Lider Faktoring
|3,47
|-9,87
|1,76
|Link Bilgisayar
|28,40
|-5,40
|-10,90
|Logo Yazılım
|131,50
|-6,41
|4,78
|Lokman Hekim Sağlık
|15,07
|-5,81
|40,16
|Lüks Kadife
|48,44
|9,99
|67,61
|Makina Takım
|3,31
|-8,56
|-2,93
|Marka Yatırım Holding
|6,34
|-2,61
|-1,40
|Marmaris Altınyunus
|279,60
|9,99
|151,67
|Marshall
|342,00
|-10,00
|11,51
|Martı GMYO
|2,92
|-3,95
|6,18
|Martı Otel
|2,22
|-6,33
|4,23
|Mavi Giyim
|51,85
|-3,89
|-0,67
|Mazhar Zorlu Holding
|34,46
|-6,00
|9,47
|Mega Polietilen
|10,09
|-0,10
|31,72
|Menderes Tekstil
|3,66
|9,91
|18,45
|Merit Turizm
|131,30
|-9,95
|56,87
|Merko Gıda
|7,39
|-4,89
|-14,47
|Metemtur Otelcilik
|24,38
|9,92
|10,32
|Metro Holding
|2,08
|-7,14
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,93
|-7,28
|1,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,33
|-6,43
|0,00
|Migros Ticaret
|43,62
|-5,17
|1,92
|Milpa
|5,20
|-2,80
|13,04
|Mistral GMYO
|5,46
|-0,36
|15,92
|MLP Sağlık
|20,80
|-7,23
|4,68
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,69
|-9,97
|23,70
|Mondi Tire Kutsan
|7,41
|-7,03
|-2,50
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,98
|-6,35
|0,95
|Net Holding
|3,71
|-6,55
|8,16
|Netaş Telekom.
|29,40
|-9,32
|4,70
|Niğbaş Niğde Beton
|43,50
|4,82
|-16,35
|Nuh Çimento
|47,00
|-7,75
|-4,55
|Nurol GMYO
|8,74
|-2,67
|19,89
|Odaş Elektrik
|3,92
|-0,76
|0,51
|Olmuksan-IP
|8,10
|-0,98
|-31,65
|Orge Enerji Elektrik
|7,75
|-7,85
|5,01
|Orma Orman Mahsulleri
|16,55
|-9,07
|12,43
|Osmanlı Menkul
|35,08
|-9,97
|13,38
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,85
|-5,64
|-5,64
|Otokar
|351,10
|-8,57
|10,27
|Oyak Çimento
|8,17
|-6,95
|-6,95
|Oyak Yat. Ort.
|10,33
|7,49
|48,63
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,83
|-5,29
|2,55
|Özak GMYO
|5,05
|-7,85
|-0,98
|Özbal Çelik Boru
|7,84
|-7,76
|19,69
|Özderici GMYO
|2,25
|-7,41
|1,35
|Özerden Plastik
|12,41
|9,92
|37,89
|Pamukova Elektrik
|24,00
|9,99
|12,57
|Panora GMYO
|6,61
|-3,64
|6,79
|Papilon Savunma
|21,76
|-4,65
|-4,39
|Park Elek.Madencilik
|5,19
|-6,99
|-3,35
|Parsan
|30,22
|-8,92
|24,36
|Pegasus
|68,85
|-5,17
|-7,71
|Peker GMYO
|2,32
|-4,13
|-11,11
|Penguen Gıda
|4,75
|-5,38
|-5,94
|Pera GMYO
|1,73
|-7,98
|-1,24
|Pergamon Dış Ticaret
|27,96
|-9,86
|41,86
|Petkim
|4,87
|-4,13
|-2,21
|Petrokent Turizm
|1.260,00
|-10,00
|39,01
|Pınar Et ve Un
|24,12
|-8,84
|3,61
|Pınar Su
|8,07
|-2,65
|8,61
|Pınar Süt
|25,54
|-6,99
|10,66
|Plastikkart
|16,96
|-8,52
|17,37
|Polisan Holding
|3,98
|-4,56
|3,11
|Politeknik Metal
|450,00
|1,93
|10,29
|Prizma Press Matbaacılık
|5,61
|-5,87
|2,37
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,40
|-7,34
|-2,31
|QNB Finansbank
|65,75
|-9,99
|-6,54
|Ral Yatırım Holding
|4,40
|-5,98
|-0,90
|Ray Sigorta
|15,90
|-8,46
|2,91
|Reysaş GMYO
|5,21
|-6,46
|-4,40
|Reysaş Lojistik
|8,09
|-3,92
|-12,45
|Rhea Girişim
|3,55
|-7,79
|-4,57
|Rodrigo Tekstil
|14,51
|-4,54
|5,84
|Royal Halı
|3,21
|-3,60
|-6,69
|RTA Laboratuvarları
|29,22
|9,93
|-3,50
|Sabancı Holding
|10,78
|-3,66
|-5,93
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,39
|-6,98
|-4,50
|Sanel Mühendislik
|4,20
|2,19
|22,81
|Sanifoam Sünger
|17,90
|-0,61
|31,62
|Sanko Pazarlama
|9,97
|-9,03
|6,18
|Saray Matbaacılık
|10,52
|1,84
|19,95
|Sarkuysan
|9,03
|-7,86
|2,15
|Sasa Polyester
|24,38
|-7,72
|20,57
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,26
|-9,04
|8,81
|Sekuro Plastik
|32,52
|9,94
|132,95
|Selçuk Ecza Deposu
|12,46
|-5,25
|-8,72
|Selçuk Gıda
|4,49
|-3,44
|-9,84
|Senkron Güvenlik
|26,74
|-9,97
|1,83
|Serve Film Prodüksiyon
|14,50
|-6,45
|-9,38
|Servet GMYO
|114,60
|6,11
|46,17
|Seyitler Kimya
|35,80
|-2,19
|42,68
|Silverline Endüstri
|6,80
|-5,56
|-20,93
|Sinpaş GMYO
|5,02
|2,03
|20,10
|Smartiks Yazılım
|8,31
|-9,48
|-6,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,10
|-10,00
|31,59
|Söktaş
|4,91
|-3,35
|-3,54
|Sönmez Filament
|67,65
|-9,98
|-3,63
|Sönmez Pamuklu
|23,98
|-9,98
|-0,08
|Sumaş Suni Tahta
|63,20
|-9,97
|23,32
|Şeker Fin. Kir.
|6,54
|1,71
|2,19
|Şekerbank
|1,42
|-5,33
|-5,96
|Şişe Cam
|7,33
|-4,18
|0,27
|Şok Marketler
|13,69
|-3,79
|8,48
|T. Halk Bankası
|5,27
|-3,13
|-5,22
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,00
|-4,70
|-3,41
|T.S.K.B.
|1,79
|-7,25
|0,56
|T.Tuborg
|19,80
|-10,00
|9,57
|Taç Tarım Ürünleri
|24,12
|9,94
|129,06
|Tat Gıda
|10,65
|-4,05
|-10,20
|TAV Havalimanları
|20,88
|-7,20
|-1,97
|Taze Kuru Gıda
|320,00
|0,00
|47,94
|Tek-Art Turizm
|2,20
|-8,33
|8,91
|Tekfen Holding
|17,80
|-5,02
|8,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,72
|-4,66
|7,36
|Temapol Polimer Plastik
|14,07
|-8,93
|22,35
|TGS Dış Ticaret
|30,70
|-4,06
|141,54
|Tofaş Oto. Fab.
|36,02
|-4,25
|6,19
|Torunlar GMYO
|3,84
|-8,35
|-1,54
|Trabzon Liman
|33,20
|-6,00
|3,36
|Trabzonspor Sportif
|2,41
|-1,63
|-1,23
|Trend GMYO
|9,21
|-3,26
|-26,73
|TSKB GMYO
|4,85
|-3,96
|-15,65
|Tuğçelik
|7,87
|-7,52
|-2,60
|Tukaş
|9,50
|-5,66
|-1,96
|Turcas Petrol
|4,74
|-5,77
|-2,27
|Turkcell
|16,40
|-0,85
|1,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,24
|-8,51
|15,42
|Tüpraş
|99,00
|-3,32
|-8,33
|Türk Hava Yolları
|11,95
|-5,38
|-7,44
|Türk Prysmian Kablo
|12,65
|-6,57
|4,55
|Türk Telekom
|8,22
|-2,03
|-3,75
|Türk Traktör
|176,10
|-4,14
|-3,61
|Türker Proje Gayrimenkul
|165,00
|-7,30
|46,15
|Türkiye Sigorta
|6,98
|-5,42
|5,76
|Ufuk Yatırım
|21,50
|-9,97
|60,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,03
|-7,14
|-4,95
|Ulusoy Elektrik
|48,16
|-4,63
|-6,21
|Ulusoy Un Sanayi
|16,30
|-0,67
|41,74
|Umpaş Holding
|2,62
|1,95
|0,38
|Uşak Seramik
|2,45
|-9,93
|4,70
|Utopya Turizm
|39,98
|-4,81
|3,04
|Uzertaş Boya
|67,50
|-10,00
|19,26
|Ülker Bisküvi
|22,38
|-5,49
|-3,28
|Vakıf Fin. Kir.
|9,08
|9,93
|113,15
|Vakıf GMYO
|3,59
|-9,11
|-0,83
|Vakıf Yat. Ort.
|8,14
|-2,28
|10,60
|Vakıflar Bankası
|4,37
|-2,89
|-7,22
|Vakko Tekstil
|6,26
|-7,53
|-3,99
|Vanet Gıda
|7,70
|-8,44
|-0,39
|Verusa Holding
|55,25
|0,36
|22,51
|Verusaturk Girisim
|23,04
|9,92
|76,15
|Vestel
|25,38
|0,32
|20,51
|Vestel Beyaz Eşya
|45,14
|-4,65
|10,42
|Viking Kağıt
|7,59
|-9,21
|-15,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,61
|-8,35
|3,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,88
|-4,64
|-6,49
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|113,50
|-9,99
|56,77
|Yataş
|15,25
|-3,60
|5,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,99
|-6,34
|-9,32
|Yeni Gimat GMYO
|14,05
|-4,68
|13,03
|Yeşil GMYO
|1,82
|-9,45
|31,88
|Yeşil Yapı
|2,39
|-9,47
|29,89
|Yeşil Yatırım Holding
|188,50
|-9,98
|97,69
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.666,20
|-7,76
|-5,99
|Yonga Mobilya
|35,00
|-6,87
|16,67
|Yükselen Çelik
|5,15
|-6,36
|-1,56
|Yünsa
|14,95
|-6,56
|1,98
|Zorlu Enerji
|2,79
|-8,22
|0,72
(Son)
Kaynak: AA
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