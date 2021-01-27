Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 220.000,00 10,00 8,21 İş Bankası (B) 38.499,90 -2,01 -4,94 İş Bankası (C) 6,25 -3,55 -10,71 İş Bankası (Kur.) 384.000,00 0,00 1,05 İş Fin.Kir. 3,71 -5,36 -3,89 İş Girişim 23,10 -0,86 21,90 İş GMYO 2,42 -6,92 -4,72 İş Y. Men. Değ. 17,57 -4,77 -0,51 İş Yat. Ort. 3,83 -7,49 8,81 İşbir Holding 3.685,60 -7,86 34,51 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,24 -4,62 8,77 İttifak Holding 2,35 -6,00 5,38 İz Hayvancılık Tarım 22,28 -9,94 23,78 İzmir Demir Çelik 12,33 -9,34 14,48 İzmir Fırça 6,47 -4,43 16,37 Jantsa Jant Sanayi 450,00 -5,96 35,66 Kafein Yazılım 21,56 -8,64 0,84 Kaplamin 40,74 -9,99 20,53 Kardemir (A) 5,64 -6,62 -5,21 Kardemir (B) 5,63 -7,10 6,83 Kardemir (D) 6,50 -5,80 12,46 Karel Elektronik 25,56 -4,98 10,84 Karsan Otomotiv 4,54 -9,56 39,69 Karsu Tekstil 10,07 -5,18 17,78 Kartonsan 75,50 3,21 -20,98 Katmerciler Ekipman 3,68 -8,00 19,48 Kent Gıda 334,10 -0,12 -6,05 Kerevitaş Gıda 6,22 -7,30 -5,47 Kervan Gıda 14,28 0,21 8,02 Kervansaray Yat. Holding 1,16 -4,13 -7,94 Kiler GMYO 2,41 -5,49 -3,98 Klimasan Klima 17,57 -7,33 3,54 Koç Holding 20,42 -4,93 -3,31 Konfrut Gıda 16,78 -8,41 -0,71 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 48,46 9,99 104,65 Konya Çimento 1.557,00 -10,00 37,79 Kordsa Teknik Tekstil 20,00 -8,59 28,62 Koza Altın 113,50 -6,20 17,37 Koza Madencilik 15,27 -4,92 -1,42 Körfez GMYO 5,87 -5,02 1,21 Kristal Kola 4,00 -4,76 2,04 Kron Telekomünikasyon 55,80 -10,00 51,47 Kuştur Kuşadası Turizm 203,70 -4,05 29,50 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,39 -8,43 3,91 Kütahya Porselen 46,52 -5,45 -7,79 Lider Faktoring 3,47 -9,87 1,76 Link Bilgisayar 28,40 -5,40 -10,90 Logo Yazılım 131,50 -6,41 4,78 Lokman Hekim Sağlık 15,07 -5,81 40,16 Lüks Kadife 48,44 9,99 67,61 Makina Takım 3,31 -8,56 -2,93 Marka Yatırım Holding 6,34 -2,61 -1,40 Marmaris Altınyunus 279,60 9,99 151,67 Marshall 342,00 -10,00 11,51 Martı GMYO 2,92 -3,95 6,18 Martı Otel 2,22 -6,33 4,23 Mavi Giyim 51,85 -3,89 -0,67 Mazhar Zorlu Holding 34,46 -6,00 9,47 Mega Polietilen 10,09 -0,10 31,72 Menderes Tekstil 3,66 9,91 18,45 Merit Turizm 131,30 -9,95 56,87 Merko Gıda 7,39 -4,89 -14,47 Metemtur Otelcilik 24,38 9,92 10,32 Metro Holding 2,08 -7,14 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 2,93 -7,28 1,38 Metro Yatırım Ortaklığı 2,33 -6,43 0,00 Migros Ticaret 43,62 -5,17 1,92 Milpa 5,20 -2,80 13,04 Mistral GMYO 5,46 -0,36 15,92 MLP Sağlık 20,80 -7,23 4,68 MMC San. ve Tic. Yat. 5,69 -9,97 23,70 Mondi Tire Kutsan 7,41 -7,03 -2,50 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,98 -6,35 0,95 Net Holding 3,71 -6,55 8,16 Netaş Telekom. 29,40 -9,32 4,70 Niğbaş Niğde Beton 43,50 4,82 -16,35 Nuh Çimento 47,00 -7,75 -4,55 Nurol GMYO 8,74 -2,67 19,89 Odaş Elektrik 3,92 -0,76 0,51 Olmuksan-IP 8,10 -0,98 -31,65 Orge Enerji Elektrik 7,75 -7,85 5,01 Orma Orman Mahsulleri 16,55 -9,07 12,43 Osmanlı Menkul 35,08 -9,97 13,38 Ostim Endüstriyel Yat 3,85 -5,64 -5,64 Otokar 351,10 -8,57 10,27 Oyak Çimento 8,17 -6,95 -6,95 Oyak Yat. Ort. 10,33 7,49 48,63 Oylum Sınai Yatırımlar 4,83 -5,29 2,55 Özak GMYO 5,05 -7,85 -0,98 Özbal Çelik Boru 7,84 -7,76 19,69 Özderici GMYO 2,25 -7,41 1,35 Özerden Plastik 12,41 9,92 37,89 Pamukova Elektrik 24,00 9,99 12,57 Panora GMYO 6,61 -3,64 6,79 Papilon Savunma 21,76 -4,65 -4,39 Park Elek.Madencilik 5,19 -6,99 -3,35 Parsan 30,22 -8,92 24,36 Pegasus 68,85 -5,17 -7,71 Peker GMYO 2,32 -4,13 -11,11 Penguen Gıda 4,75 -5,38 -5,94 Pera GMYO 1,73 -7,98 -1,24 Pergamon Dış Ticaret 27,96 -9,86 41,86 Petkim 4,87 -4,13 -2,21 Petrokent Turizm 1.260,00 -10,00 39,01 Pınar Et ve Un 24,12 -8,84 3,61 Pınar Su 8,07 -2,65 8,61 Pınar Süt 25,54 -6,99 10,66 Plastikkart 16,96 -8,52 17,37 Polisan Holding 3,98 -4,56 3,11 Politeknik Metal 450,00 1,93 10,29 Prizma Press Matbaacılık 5,61 -5,87 2,37 QNB Finans Fin. Kir. 122,40 -7,34 -2,31 QNB Finansbank 65,75 -9,99 -6,54 Ral Yatırım Holding 4,40 -5,98 -0,90 Ray Sigorta 15,90 -8,46 2,91 Reysaş GMYO 5,21 -6,46 -4,40 Reysaş Lojistik 8,09 -3,92 -12,45 Rhea Girişim 3,55 -7,79 -4,57 Rodrigo Tekstil 14,51 -4,54 5,84 Royal Halı 3,21 -3,60 -6,69 RTA Laboratuvarları 29,22 9,93 -3,50 Sabancı Holding 10,78 -3,66 -5,93 Safkar Ege Soğutmacılık 10,39 -6,98 -4,50 Sanel Mühendislik 4,20 2,19 22,81 Sanifoam Sünger 17,90 -0,61 31,62 Sanko Pazarlama 9,97 -9,03 6,18 Saray Matbaacılık 10,52 1,84 19,95 Sarkuysan 9,03 -7,86 2,15 Sasa Polyester 24,38 -7,72 20,57 Say Yenilenebilir Enerji 9,26 -9,04 8,81 Sekuro Plastik 32,52 9,94 132,95 Selçuk Ecza Deposu 12,46 -5,25 -8,72 Selçuk Gıda 4,49 -3,44 -9,84 Senkron Güvenlik 26,74 -9,97 1,83 Serve Film Prodüksiyon 14,50 -6,45 -9,38 Servet GMYO 114,60 6,11 46,17 Seyitler Kimya 35,80 -2,19 42,68 Silverline Endüstri 6,80 -5,56 -20,93 Sinpaş GMYO 5,02 2,03 20,10 Smartiks Yazılım 8,31 -9,48 -6,21 Sodaş Sodyum Sanayii 35,10 -10,00 31,59 Söktaş 4,91 -3,35 -3,54 Sönmez Filament 67,65 -9,98 -3,63 Sönmez Pamuklu 23,98 -9,98 -0,08 Sumaş Suni Tahta 63,20 -9,97 23,32 Şeker Fin. Kir. 6,54 1,71 2,19 Şekerbank 1,42 -5,33 -5,96 Şişe Cam 7,33 -4,18 0,27 Şok Marketler 13,69 -3,79 8,48 T. Halk Bankası 5,27 -3,13 -5,22 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,00 -4,70 -3,41 T.S.K.B. 1,79 -7,25 0,56 T.Tuborg 19,80 -10,00 9,57 Taç Tarım Ürünleri 24,12 9,94 129,06 Tat Gıda 10,65 -4,05 -10,20 TAV Havalimanları 20,88 -7,20 -1,97 Taze Kuru Gıda 320,00 0,00 47,94 Tek-Art Turizm 2,20 -8,33 8,91 Tekfen Holding 17,80 -5,02 8,54 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,72 -4,66 7,36 Temapol Polimer Plastik 14,07 -8,93 22,35 TGS Dış Ticaret 30,70 -4,06 141,54 Tofaş Oto. Fab. 36,02 -4,25 6,19 Torunlar GMYO 3,84 -8,35 -1,54 Trabzon Liman 33,20 -6,00 3,36 Trabzonspor Sportif 2,41 -1,63 -1,23 Trend GMYO 9,21 -3,26 -26,73 TSKB GMYO 4,85 -3,96 -15,65 Tuğçelik 7,87 -7,52 -2,60 Tukaş 9,50 -5,66 -1,96 Turcas Petrol 4,74 -5,77 -2,27 Turkcell 16,40 -0,85 1,86 Tümosan Motor ve Traktör 16,24 -8,51 15,42 Tüpraş 99,00 -3,32 -8,33 Türk Hava Yolları 11,95 -5,38 -7,44 Türk Prysmian Kablo 12,65 -6,57 4,55 Türk Telekom 8,22 -2,03 -3,75 Türk Traktör 176,10 -4,14 -3,61 Türker Proje Gayrimenkul 165,00 -7,30 46,15 Türkiye Sigorta 6,98 -5,42 5,76 Ufuk Yatırım 21,50 -9,97 60,45 Ulaşlar Turizm Yat. 4,03 -7,14 -4,95 Ulusoy Elektrik 48,16 -4,63 -6,21 Ulusoy Un Sanayi 16,30 -0,67 41,74 Umpaş Holding 2,62 1,95 0,38 Uşak Seramik 2,45 -9,93 4,70 Utopya Turizm 39,98 -4,81 3,04 Uzertaş Boya 67,50 -10,00 19,26 Ülker Bisküvi 22,38 -5,49 -3,28 Vakıf Fin. Kir. 9,08 9,93 113,15 Vakıf GMYO 3,59 -9,11 -0,83 Vakıf Yat. Ort. 8,14 -2,28 10,60 Vakıflar Bankası 4,37 -2,89 -7,22 Vakko Tekstil 6,26 -7,53 -3,99 Vanet Gıda 7,70 -8,44 -0,39 Verusa Holding 55,25 0,36 22,51 Verusaturk Girisim 23,04 9,92 76,15 Vestel 25,38 0,32 20,51 Vestel Beyaz Eşya 45,14 -4,65 10,42 Viking Kağıt 7,59 -9,21 -15,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,61 -8,35 3,60 Yapı ve Kredi Bank. 2,88 -4,64 -6,49 Yaprak Süt ve Besi Çift. 113,50 -9,99 56,77 Yataş 15,25 -3,60 5,54 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,99 -6,34 -9,32 Yeni Gimat GMYO 14,05 -4,68 13,03 Yeşil GMYO 1,82 -9,45 31,88 Yeşil Yapı 2,39 -9,47 29,89 Yeşil Yatırım Holding 188,50 -9,98 97,69 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.666,20 -7,76 -5,99 Yonga Mobilya 35,00 -6,87 16,67 Yükselen Çelik 5,15 -6,36 -1,56 Yünsa 14,95 -6,56 1,98 Zorlu Enerji 2,79 -8,22 0,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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