Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

27.01.2021 19:03
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)220.000,0010,008,21İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)220.000,0010,008,21
İş Bankası (B)38.499,90-2,01-4,94
İş Bankası (C)6,25-3,55-10,71
İş Bankası (Kur.)384.000,000,001,05
İş Fin.Kir.3,71-5,36-3,89
İş Girişim23,10-0,8621,90
İş GMYO2,42-6,92-4,72
İş Y. Men. Değ.17,57-4,77-0,51
İş Yat. Ort.3,83-7,498,81
İşbir Holding3.685,60-7,8634,51
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,24-4,628,77
İttifak Holding2,35-6,005,38
İz Hayvancılık Tarım22,28-9,9423,78
İzmir Demir Çelik12,33-9,3414,48
İzmir Fırça6,47-4,4316,37
Jantsa Jant Sanayi450,00-5,9635,66
Kafein Yazılım21,56-8,640,84
Kaplamin40,74-9,9920,53
Kardemir (A)5,64-6,62-5,21
Kardemir (B)5,63-7,106,83
Kardemir (D)6,50-5,8012,46
Karel Elektronik25,56-4,9810,84
Karsan Otomotiv4,54-9,5639,69
Karsu Tekstil10,07-5,1817,78
Kartonsan75,503,21-20,98
Katmerciler Ekipman3,68-8,0019,48
Kent Gıda334,10-0,12-6,05
Kerevitaş Gıda6,22-7,30-5,47
Kervan Gıda14,280,218,02
Kervansaray Yat. Holding1,16-4,13-7,94
Kiler GMYO2,41-5,49-3,98
Klimasan Klima17,57-7,333,54
Koç Holding20,42-4,93-3,31
Konfrut Gıda16,78-8,41-0,71
Kontrolmatik Teknoloji Enerji48,469,99104,65
Konya Çimento1.557,00-10,0037,79
Kordsa Teknik Tekstil20,00-8,5928,62
Koza Altın113,50-6,2017,37
Koza Madencilik15,27-4,92-1,42
Körfez GMYO5,87-5,021,21
Kristal Kola4,00-4,762,04
Kron Telekomünikasyon55,80-10,0051,47
Kuştur Kuşadası Turizm203,70-4,0529,50
Kuyumcukent Gayrimenkul2,39-8,433,91
Kütahya Porselen46,52-5,45-7,79
Lider Faktoring3,47-9,871,76
Link Bilgisayar28,40-5,40-10,90
Logo Yazılım131,50-6,414,78
Lokman Hekim Sağlık15,07-5,8140,16
Lüks Kadife48,449,9967,61
Makina Takım3,31-8,56-2,93
Marka Yatırım Holding6,34-2,61-1,40
Marmaris Altınyunus279,609,99151,67
Marshall342,00-10,0011,51
Martı GMYO2,92-3,956,18
Martı Otel2,22-6,334,23
Mavi Giyim51,85-3,89-0,67
Mazhar Zorlu Holding34,46-6,009,47
Mega Polietilen10,09-0,1031,72
Menderes Tekstil3,669,9118,45
Merit Turizm131,30-9,9556,87
Merko Gıda7,39-4,89-14,47
Metemtur Otelcilik24,389,9210,32
Metro Holding2,08-7,140,00
Metro Petrol ve Tesisleri2,93-7,281,38
Metro Yatırım Ortaklığı2,33-6,430,00
Migros Ticaret43,62-5,171,92
Milpa5,20-2,8013,04
Mistral GMYO5,46-0,3615,92
MLP Sağlık20,80-7,234,68
MMC San. ve Tic. Yat.5,69-9,9723,70
Mondi Tire Kutsan7,41-7,03-2,50
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,98-6,350,95
Net Holding3,71-6,558,16
Netaş Telekom.29,40-9,324,70
Niğbaş Niğde Beton43,504,82-16,35
Nuh Çimento47,00-7,75-4,55
Nurol GMYO8,74-2,6719,89
Odaş Elektrik3,92-0,760,51
Olmuksan-IP8,10-0,98-31,65
Orge Enerji Elektrik7,75-7,855,01
Orma Orman Mahsulleri16,55-9,0712,43
Osmanlı Menkul35,08-9,9713,38
Ostim Endüstriyel Yat3,85-5,64-5,64
Otokar351,10-8,5710,27
Oyak Çimento8,17-6,95-6,95
Oyak Yat. Ort.10,337,4948,63
Oylum Sınai Yatırımlar4,83-5,292,55
Özak GMYO5,05-7,85-0,98
Özbal Çelik Boru7,84-7,7619,69
Özderici GMYO2,25-7,411,35
Özerden Plastik12,419,9237,89
Pamukova Elektrik24,009,9912,57
Panora GMYO6,61-3,646,79
Papilon Savunma21,76-4,65-4,39
Park Elek.Madencilik5,19-6,99-3,35
Parsan30,22-8,9224,36
Pegasus68,85-5,17-7,71
Peker GMYO2,32-4,13-11,11
Penguen Gıda4,75-5,38-5,94
Pera GMYO1,73-7,98-1,24
Pergamon Dış Ticaret27,96-9,8641,86
Petkim4,87-4,13-2,21
Petrokent Turizm1.260,00-10,0039,01
Pınar Et ve Un24,12-8,843,61
Pınar Su8,07-2,658,61
Pınar Süt25,54-6,9910,66
Plastikkart16,96-8,5217,37
Polisan Holding3,98-4,563,11
Politeknik Metal450,001,9310,29
Prizma Press Matbaacılık5,61-5,872,37
QNB Finans Fin. Kir.122,40-7,34-2,31
QNB Finansbank65,75-9,99-6,54
Ral Yatırım Holding4,40-5,98-0,90
Ray Sigorta15,90-8,462,91
Reysaş GMYO5,21-6,46-4,40
Reysaş Lojistik8,09-3,92-12,45
Rhea Girişim3,55-7,79-4,57
Rodrigo Tekstil14,51-4,545,84
Royal Halı3,21-3,60-6,69
RTA Laboratuvarları29,229,93-3,50
Sabancı Holding10,78-3,66-5,93
Safkar Ege Soğutmacılık10,39-6,98-4,50
Sanel Mühendislik4,202,1922,81
Sanifoam Sünger17,90-0,6131,62
Sanko Pazarlama9,97-9,036,18
Saray Matbaacılık10,521,8419,95
Sarkuysan9,03-7,862,15
Sasa Polyester24,38-7,7220,57
Say Yenilenebilir Enerji9,26-9,048,81
Sekuro Plastik32,529,94132,95
Selçuk Ecza Deposu12,46-5,25-8,72
Selçuk Gıda4,49-3,44-9,84
Senkron Güvenlik26,74-9,971,83
Serve Film Prodüksiyon14,50-6,45-9,38
Servet GMYO114,606,1146,17
Seyitler Kimya35,80-2,1942,68
Silverline Endüstri6,80-5,56-20,93
Sinpaş GMYO5,022,0320,10
Smartiks Yazılım8,31-9,48-6,21
Sodaş Sodyum Sanayii35,10-10,0031,59
Söktaş4,91-3,35-3,54
Sönmez Filament67,65-9,98-3,63
Sönmez Pamuklu23,98-9,98-0,08
Sumaş Suni Tahta63,20-9,9723,32
Şeker Fin. Kir.6,541,712,19
Şekerbank1,42-5,33-5,96
Şişe Cam7,33-4,180,27
Şok Marketler13,69-3,798,48
T. Halk Bankası5,27-3,13-5,22
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,00-4,70-3,41
T.S.K.B.1,79-7,250,56
T.Tuborg19,80-10,009,57
Taç Tarım Ürünleri24,129,94129,06
Tat Gıda10,65-4,05-10,20
TAV Havalimanları20,88-7,20-1,97
Taze Kuru Gıda320,000,0047,94
Tek-Art Turizm2,20-8,338,91
Tekfen Holding17,80-5,028,54
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,72-4,667,36
Temapol Polimer Plastik14,07-8,9322,35
TGS Dış Ticaret30,70-4,06141,54
Tofaş Oto. Fab.36,02-4,256,19
Torunlar GMYO3,84-8,35-1,54
Trabzon Liman33,20-6,003,36
Trabzonspor Sportif2,41-1,63-1,23
Trend GMYO9,21-3,26-26,73
TSKB GMYO4,85-3,96-15,65
Tuğçelik7,87-7,52-2,60
Tukaş9,50-5,66-1,96
Turcas Petrol4,74-5,77-2,27
Turkcell16,40-0,851,86
Tümosan Motor ve Traktör16,24-8,5115,42
Tüpraş99,00-3,32-8,33
Türk Hava Yolları11,95-5,38-7,44
Türk Prysmian Kablo12,65-6,574,55
Türk Telekom8,22-2,03-3,75
Türk Traktör176,10-4,14-3,61
Türker Proje Gayrimenkul165,00-7,3046,15
Türkiye Sigorta6,98-5,425,76
Ufuk Yatırım21,50-9,9760,45
Ulaşlar Turizm Yat.4,03-7,14-4,95
Ulusoy Elektrik48,16-4,63-6,21
Ulusoy Un Sanayi16,30-0,6741,74
Umpaş Holding2,621,950,38
Uşak Seramik2,45-9,934,70
Utopya Turizm39,98-4,813,04
Uzertaş Boya67,50-10,0019,26
Ülker Bisküvi22,38-5,49-3,28
Vakıf Fin. Kir.9,089,93113,15
Vakıf GMYO3,59-9,11-0,83
Vakıf Yat. Ort.8,14-2,2810,60
Vakıflar Bankası4,37-2,89-7,22
Vakko Tekstil6,26-7,53-3,99
Vanet Gıda7,70-8,44-0,39
Verusa Holding55,250,3622,51
Verusaturk Girisim23,049,9276,15
Vestel25,380,3220,51
Vestel Beyaz Eşya45,14-4,6510,42
Viking Kağıt7,59-9,21-15,67
Yapı Kredi Koray GMYO4,61-8,353,60
Yapı ve Kredi Bank.2,88-4,64-6,49
Yaprak Süt ve Besi Çift.113,50-9,9956,77
Yataş15,25-3,605,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,99-6,34-9,32
Yeni Gimat GMYO14,05-4,6813,03
Yeşil GMYO1,82-9,4531,88
Yeşil Yapı2,39-9,4729,89
Yeşil Yatırım Holding188,50-9,9897,69
Yibitaş İnşaat Malzeme14.666,20-7,76-5,99
Yonga Mobilya35,00-6,8716,67
Yükselen Çelik5,15-6,36-1,56
Yünsa14,95-6,561,98
Zorlu Enerji2,79-8,220,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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